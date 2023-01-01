般若守護十六善神王形體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若守護十六善神王形體

金剛智三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛智三藏譯

提頭攞宅善神，綠青色，開口現忿怒相貌，被甲冑，著赤衣，右手持大刀、左手捧鉾，髮紫色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提頭攞宅善神，綠青色，開口現忿怒相貌，被甲冑，著赤衣，右手持大刀、左手捧鉾，髮紫色也。

毘盧勒叉善神，赤紫色，忿怒相，現閉唇之形，右拔折囉、左押腰，被甲冑，著白青色衣，鬢髮紺色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧勒叉善神，赤紫色，忿怒相，現閉唇之形，右拔折囉、左押腰，被甲冑，著白青色衣，鬢髮紺色。

摧伏毒害善神，鬢聳立弭也。赤肉色。右手持大刀。左手向外當胸。被甲冑著白色衣服餘如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏毒害善神，鬢聳立弭也。赤肉色。右手持大刀。左手向外當胸。被甲冑著白色衣服餘如常。

增益善神 赤肉色。四臂容怒鬼。右第一手持大刀。第二手把劍輪。左第一手持楊枝。第二手捧半月。著袈裟其色綠色。裳紅懸頸瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益善神 赤肉色。四臂容怒鬼。右第一手持大刀。第二手把劍輪。左第一手持楊枝。第二手捧半月。著袈裟其色綠色。裳紅懸頸瓔珞。

歡喜善神 綠色。頂上有孔雀。其色金色。右手持一股鉤。左手押腰。被甲冑著赤衣。鬢髮丹色。面體忿怒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜善神 綠色。頂上有孔雀。其色金色。右手持一股鉤。左手押腰。被甲冑著赤衣。鬢髮丹色。面體忿怒也。

除一切障難善神，黃色，作瞋怒相，六臂，被鮮白衣服。右手持三戟叉、次手持經典、次手捧舍利寶塔，左手持紅蓮華、次手持寶鉤、次手把寶螺。戴寶冠，著袈裟，吹天衣風，瓔珞環釧如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除一切障難善神，黃色，作瞋怒相，六臂，被鮮白衣服。右手持三戟叉、次手持經典、次手捧舍利寶塔，左手持紅蓮華、次手持寶鉤、次手把寶螺。戴寶冠，著袈裟，吹天衣風，瓔珞環釧如常。

拔除罪垢善神，裸形，被赤綠色袈裟，髮毛聳立，赤黃色相也。右手持棒，其棒有五叉；左手作拳置頂上。瞋眼開口，利牙出上下，甚怖畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔除罪垢善神，裸形，被赤綠色袈裟，髮毛聳立，赤黃色相也。右手持棒，其棒有五叉；左手作拳置頂上。瞋眼開口，利牙出上下，甚怖畏也。

能忍善神，空色，右手持大刀、左手持矟，被頂巾，其色白，下至腂纔見冑端，鬢髮紫也(已上右方立之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍善神，空色，右手持大刀、左手持矟，被頂巾，其色白，下至腂纔見冑端，鬢髮紫也(已上右方立之)。

吠室羅摩拏善神，青黑色，現瞋王相，作閉唇相，右手持金剛棓、左手捧全身舍利寶塔，被甲冑，著赤衣，鬢髮紫色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠室羅摩拏善神，青黑色，現瞋王相，作閉唇相，右手持金剛棓、左手捧全身舍利寶塔，被甲冑，著赤衣，鬢髮紫色也。

毘盧博叉善神，肉色，懸黑絲臂，以筆作書寫之勢，被甲冑，著綠色衣服，鬢髮赤色，微笑之形也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧博叉善神，肉色，懸黑絲臂，以筆作書寫之勢，被甲冑，著綠色衣服，鬢髮赤色，微笑之形也。

離一切怖畏神，形體如帝釋天，但頂上有髑髏，髑髏上有三股形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切怖畏神，形體如帝釋天，但頂上有髑髏，髑髏上有三股形。

救護一切善神，青白色，相貌如毘沙門天，左右手合掌，十指端有紅色微敷蓮華，衣服赤黃色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護一切善神，青白色，相貌如毘沙門天，左右手合掌，十指端有紅色微敷蓮華，衣服赤黃色。

攝伏諸魔善神，髮毛聳立，黑肉色，相貌以瓔珞為莊嚴，右手持劍、左手下掌向外，衣服黃色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝伏諸魔善神，髮毛聳立，黑肉色，相貌以瓔珞為莊嚴，右手持劍、左手下掌向外，衣服黃色。

能救諸有善神，白綠色，顏貌玉相也，二手虛心合掌屈二頭指附中指背第一文，冑上被白色袈裟，裳赤色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能救諸有善神，白綠色，顏貌玉相也，二手虛心合掌屈二頭指附中指背第一文，冑上被白色袈裟，裳赤色也。

師子威猛善神，肉色，戴師子寶冠，右第一持斧、第二手持劍，左第一手持梵夾、第二手持三叉戟，被袈裟，其色紺色也，著小服虎皮，極惡忿怒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子威猛善神，肉色，戴師子寶冠，右第一持斧、第二手持劍，左第一手持梵夾、第二手持三叉戟，被袈裟，其色紺色也，著小服虎皮，極惡忿怒也。

勇猛心地善神，被甲冑，綠色，如能救諸有，二手外縛當胸，微笑之相也(已上左方立之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛心地善神，被甲冑，綠色，如能救諸有，二手外縛當胸，微笑之相也(已上左方立之)。

本奧云：又《陀羅尼集經》第三卷說十六善神名字并總呪。又如空比丘夢感自塔院律師之(已上)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本奧云：又《陀羅尼集經》第三卷說十六善神名字并總呪。又如空比丘夢感自塔院律師之(已上)。

谷響集八云：世有金剛智所譯般若守護十六善神一卷三紙，讀之明知非是金剛智筆語，綴文甚拙，想先達依金剛智圖畫錄之而假金智名矣，不自揣之甚。今謂於翻譯席設譯語、筆授、證義、綴文等職，翻梵為漢必不譯主之一手，而有再治、有未治，唯以義通為其長，豈以文飾為？今歲得一本於智積院方丈，挍小池坊藏本而印行。時享和二壬戌年仲夏月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 谷響集八云：世有金剛智所譯般若守護十六善神一卷三紙，讀之明知非是金剛智筆語，綴文甚拙，想先達依金剛智圖畫錄之而假金智名矣，不自揣之甚。今謂於翻譯席設譯語、筆授、證義、綴文等職，翻梵為漢必不譯主之一手，而有再治、有未治，唯以義通為其長，豈以文飾為？今歲得一本於智積院方丈，挍小池坊藏本而印行。時享和二壬戌年仲夏月。

豐山長谷輪下沙門 快道 誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山長谷輪下沙門 快道 誌

一校了 慈順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一校了 慈順