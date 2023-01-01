般若守護十六善神王形體
唐 金剛智譯1卷CBETA T1293少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
般若守護十六善神王形體
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金剛智三藏譯
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提頭攞宅善神，綠青色，開口現忿怒相貌，被甲冑，著赤衣，右手持大刀、左手捧鉾，髮紫色也。
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毘盧勒叉善神，赤紫色，忿怒相，現閉唇之形，右拔折囉、左押腰，被甲冑，著白青色衣，鬢髮紺色。
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摧伏毒害善神，鬢聳立弭也。赤肉色。右手持大刀。左手向外當胸。被甲冑著白色衣服餘如常。
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增益善神 赤肉色。四臂容怒鬼。右第一手持大刀。第二手把劍輪。左第一手持楊枝。第二手捧半月。著袈裟其色綠色。裳紅懸頸瓔珞。
增益善神 赤肉色。四臂容怒鬼。右第一手持大刀。第二手把劍輪。左第一手持楊枝。第二手捧半月。著袈裟其色綠色。裳紅懸頸瓔珞。
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歡喜善神 綠色。頂上有孔雀。其色金色。右手持一股鉤。左手押腰。被甲冑著赤衣。鬢髮丹色。面體忿怒也。
歡喜善神 綠色。頂上有孔雀。其色金色。右手持一股鉤。左手押腰。被甲冑著赤衣。鬢髮丹色。面體忿怒也。
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除一切障難善神，黃色，作瞋怒相，六臂，被鮮白衣服。右手持三戟叉、次手持經典、次手捧舍利寶塔，左手持紅蓮華、次手持寶鉤、次手把寶螺。戴寶冠，著袈裟，吹天衣風，瓔珞環釧如常。
除一切障難善神，黃色，作瞋怒相，六臂，被鮮白衣服。右手持三戟叉、次手持經典、次手捧舍利寶塔，左手持紅蓮華、次手持寶鉤、次手把寶螺。戴寶冠，著袈裟，吹天衣風，瓔珞環釧如常。
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拔除罪垢善神，裸形，被赤綠色袈裟，髮毛聳立，赤黃色相也。右手持棒，其棒有五叉；左手作拳置頂上。瞋眼開口，利牙出上下，甚怖畏也。
拔除罪垢善神，裸形，被赤綠色袈裟，髮毛聳立，赤黃色相也。右手持棒，其棒有五叉；左手作拳置頂上。瞋眼開口，利牙出上下，甚怖畏也。
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能忍善神，空色，右手持大刀、左手持矟，被頂巾，其色白，下至腂纔見冑端，鬢髮紫也(已上右方立之)。
能忍善神，空色，右手持大刀、左手持矟，被頂巾，其色白，下至腂纔見冑端，鬢髮紫也(已上右方立之)。
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吠室羅摩拏善神，青黑色，現瞋王相，作閉唇相，右手持金剛棓、左手捧全身舍利寶塔，被甲冑，著赤衣，鬢髮紫色也。
吠室羅摩拏善神，青黑色，現瞋王相，作閉唇相，右手持金剛棓、左手捧全身舍利寶塔，被甲冑，著赤衣，鬢髮紫色也。
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毘盧博叉善神，肉色，懸黑絲臂，以筆作書寫之勢，被甲冑，著綠色衣服，鬢髮赤色，微笑之形也。
毘盧博叉善神，肉色，懸黑絲臂，以筆作書寫之勢，被甲冑，著綠色衣服，鬢髮赤色，微笑之形也。
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離一切怖畏神，形體如帝釋天，但頂上有髑髏，髑髏上有三股形。
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救護一切善神，青白色，相貌如毘沙門天，左右手合掌，十指端有紅色微敷蓮華，衣服赤黃色。
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攝伏諸魔善神，髮毛聳立，黑肉色，相貌以瓔珞為莊嚴，右手持劍、左手下掌向外，衣服黃色。
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能救諸有善神，白綠色，顏貌玉相也，二手虛心合掌屈二頭指附中指背第一文，冑上被白色袈裟，裳赤色也。
能救諸有善神，白綠色，顏貌玉相也，二手虛心合掌屈二頭指附中指背第一文，冑上被白色袈裟，裳赤色也。
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師子威猛善神，肉色，戴師子寶冠，右第一持斧、第二手持劍，左第一手持梵夾、第二手持三叉戟，被袈裟，其色紺色也，著小服虎皮，極惡忿怒也。
師子威猛善神，肉色，戴師子寶冠，右第一持斧、第二手持劍，左第一手持梵夾、第二手持三叉戟，被袈裟，其色紺色也，著小服虎皮，極惡忿怒也。
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勇猛心地善神，被甲冑，綠色，如能救諸有，二手外縛當胸，微笑之相也(已上左方立之)。
勇猛心地善神，被甲冑，綠色，如能救諸有，二手外縛當胸，微笑之相也(已上左方立之)。
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本奧云：又《陀羅尼集經》第三卷說十六善神名字并總呪。又如空比丘夢感自塔院律師之(已上)。
本奧云：又《陀羅尼集經》第三卷說十六善神名字并總呪。又如空比丘夢感自塔院律師之(已上)。
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谷響集八云：世有金剛智所譯般若守護十六善神一卷三紙，讀之明知非是金剛智筆語，綴文甚拙，想先達依金剛智圖畫錄之而假金智名矣，不自揣之甚。今謂於翻譯席設譯語、筆授、證義、綴文等職，翻梵為漢必不譯主之一手，而有再治、有未治，唯以義通為其長，豈以文飾為？今歲得一本於智積院方丈，挍小池坊藏本而印行。時享和二壬戌年仲夏月。
谷響集八云：世有金剛智所譯般若守護十六善神一卷三紙，讀之明知非是金剛智筆語，綴文甚拙，想先達依金剛智圖畫錄之而假金智名矣，不自揣之甚。今謂於翻譯席設譯語、筆授、證義、綴文等職，翻梵為漢必不譯主之一手，而有再治、有未治，唯以義通為其長，豈以文飾為？今歲得一本於智積院方丈，挍小池坊藏本而印行。時享和二壬戌年仲夏月。
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豐山長谷輪下沙門 快道 誌
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一校了 慈順
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文政三年庚辰仲秋晦日，右以秀陽闍梨令密榮挍之本亦 一校了。 龍肝
文政三年庚辰仲秋晦日，右以秀陽闍梨令密榮挍之本亦 一校了。 龍肝
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