深沙大將儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深沙大將儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時觀世音菩薩在大眾會座中而起，五體投地禮佛雙足，而白佛言：「我有一真言一印三使者真言廣大成就之法，願為利益安樂閻浮提諸善男子善女人故，惟願世尊哀愍聽許我今說之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀世音菩薩在大眾會座中而起，五體投地禮佛雙足，而白佛言：「我有一真言一印三使者真言廣大成就之法，願為利益安樂閻浮提諸善男子善女人故，惟願世尊哀愍聽許我今說之。真言曰：

「那謨囉怛那(一) 跢囉夜耶(二) 那謨阿利耶婆嚧枳帝(三) 跢侄他(四) 闍曳闍曳(二合)闍夜(五) 婆醯儞闍榆跢唎(六) 迦囉迦囉麼囉麼囉者羅器拏(八) 薩婆羯摩跢羅拏儞(九) 迷婆底沙訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨囉怛那(一) 跢囉夜耶(二) 那謨阿利耶婆嚧枳帝(三) 跢侄他(四) 闍曳闍曳(二合)闍夜(五) 婆醯儞闍榆跢唎(六) 迦囉迦囉麼囉麼囉者羅器拏(八) 薩婆羯摩跢羅拏儞(九) 迷婆底沙訶」

「誦此呪已惡業消滅，誦至七遍五逆罪滅，若滿千遍已罪無不滅，滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者。七日之中初作法時，唯得食乳糜酥。最後一日勿食，十五日夜佛前念誦無定限數，見像捊出聲唱言：『善哉善哉！』放光明曜，復以真珠寶物安呪師頂上，即知成驗。面見觀音已，得滿一切善願。又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者，一切善事成就，一切惡業消滅，真轉轉者得滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此呪已惡業消滅，誦至七遍五逆罪滅，若滿千遍已罪無不滅，滿十萬遍面見觀音種種莊嚴者。七日之中初作法時，唯得食乳糜酥。最後一日勿食，十五日夜佛前念誦無定限數，見像捊出聲唱言：『善哉善哉！』放光明曜，復以真珠寶物安呪師頂上，即知成驗。面見觀音已，得滿一切善願。又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者，一切善事成就，一切惡業消滅，真轉轉者得滅罪。

「次說一印，亦名利益眾生。以一印三十二及種種成辦。二手交背相，以二母指押二頭指為劍。以印使向虛空為天蓋境界，十方天上隨處成結界。向本尊為普供養，作法為普禮，後時為迴向，又為救發遣。若欲降伏惡人者，作手印無二，以瞋心誦一百八遍，一切外道所作滅。若人心病者，加持黃土塗於心，除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說一印，亦名利益眾生。以一印三十二及種種成辦。二手交背相，以二母指押二頭指為劍。以印使向虛空為天蓋境界，十方天上隨處成結界。向本尊為普供養，作法為普禮，後時為迴向，又為救發遣。若欲降伏惡人者，作手印無二，以瞋心誦一百八遍，一切外道所作滅。若人心病者，加持黃土塗於心，除差。

「若人患頭病，土火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患頭病，土火。

「若人患眼者，加持杏子之油塗，除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患眼者，加持杏子之油塗，除差。

「若人患腫者，𫂵夫加持一百八遍塗，除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患腫者，𫂵夫加持一百八遍塗，除愈。

「若人欲令遠去魔事，加持若木八遍，其人遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲令遠去魔事，加持若木八遍，其人遠去。

「次使者，三師二十八部總攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次使者，三師二十八部總攝。

「左手掌平向天上，以大指來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手掌平向天上，以大指來去。

「天上使者費迦羅，亦名淨滿。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天上使者費迦羅，亦名淨滿。密語曰：

「費迦羅翳醯𠰘娑嚩呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「費迦羅翳醯𠰘娑嚩呵」

「二手合，二地來去。虛空使者大仙，亦名嚩斯。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合，二地來去。虛空使者大仙，亦名嚩斯。密語曰：

「悉儞也娑婆呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉儞也娑婆呵」

二手向虛空，以二大來去。下地使者水火雷自在，亦名大羅惹。密語曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手向虛空，以二大來去。下地使者水火雷自在，亦名大羅惹。密語曰：

「唵闍曳闍曳娑嚩呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵闍曳闍曳娑嚩呵」

「此三種使者，能滅三災、能滅三種執、能滅生生世世業障，生生世世悉地成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此三種使者，能滅三災、能滅三種執、能滅生生世世業障，生生世世悉地成就。

「又此三種使者無相爭，力頓生滅轉鉢結縛木合空鉢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此三種使者無相爭，力頓生滅轉鉢結縛木合空鉢。

「若人滿呪功者，乘空界為仙人，召集天龍藥叉鬼神等任心發遣，尤法力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人滿呪功者，乘空界為仙人，召集天龍藥叉鬼神等任心發遣，尤法力也。

「阿迦陀密」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿迦陀密」

一印千類千轉三使者成就法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一印千類千轉三使者成就法一卷

深沙大將菩薩儀軌要一首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深沙大將菩薩儀軌要一首