焰羅王供行法次第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰羅王供行法次第

阿謨伽三藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿謨伽三藏撰

行者若欲修是法者，先應知是王五變之身，並其大宮一一緣起。其五變者，一者焰羅法王，是即本號也；二者死王；三者黃泉國善賀羅王；四者料罪忿怒王；五者檀拏少忿怒王。本宮在鐵圍山之北地中，是即冥道宮也。五萬眷屬而為圍繞。宮中庭有檀拏幢，其頭有一少忿怒之面，王常見其面知人間罪輕重善惡。人間有作重罪之者，從其口出火光，光中黑繩涌出警覺，見木札知其姓名料記之。又有作善之者，白蓮花從口開敷，其香普薰大山府君。五道將軍王常奉王教，能定善惡。凡欲修是法，時設供物。國王王子及百宦宰相等人民，隨人應設供物，胡麻油、五穀、紙錢幣帛、香藥等用之。蘇蜜、安善那香藥等，入粥和合可煮之。求露地閑靜之處，宜修供不知意人見之。楊枝五尺以是教其位。是法疫病氣病一切病惱時，宜修兼能修之，正報盡付死籍，能乞王削死籍付生籍。到疫病之家，多誦大山府君呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者若欲修是法者，先應知是王五變之身，並其大宮一一緣起。其五變者，一者焰羅法王，是即本號也；二者死王；三者黃泉國善賀羅王；四者料罪忿怒王；五者檀拏少忿怒王。本宮在鐵圍山之北地中，是即冥道宮也。五萬眷屬而為圍繞。宮中庭有檀拏幢，其頭有一少忿怒之面，王常見其面知人間罪輕重善惡。人間有作重罪之者，從其口出火光，光中黑繩涌出警覺，見木札知其姓名料記之。又有作善之者，白蓮花從口開敷，其香普薰大山府君。五道將軍王常奉王教，能定善惡。凡欲修是法，時設供物。國王王子及百宦宰相等人民，隨人應設供物，胡麻油、五穀、紙錢幣帛、香藥等用之。蘇蜜、安善那香藥等，入粥和合可煮之。求露地閑靜之處，宜修供不知意人見之。楊枝五尺以是教其位。是法疫病氣病一切病惱時，宜修兼能修之，正報盡付死籍，能乞王削死籍付生籍。到疫病之家，多誦大山府君呪。

行者著座，塗香摩手臂。南無釋迦牟尼如來御名七遍可誦之。以香水灑地上(用竹葉)。加持香水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者著座，塗香摩手臂。南無釋迦牟尼如來御名七遍可誦之。以香水灑地上(用竹葉)。加持香水真言曰：

oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ svā hā

供師運一念，離自他之異，故曰無遮；心絕怨親之念號平等。能行是法，是菩薩行廣大之願。能運是慈，是如來慈，為諸福之王。在三檀之上者，良由佛說無盡威德自在光明勝妙真言加持之力也，能令一食為無量食，又使一財成無盡財，一一財食量同法界，普施有情悉皆充足甘露法食，法食充飽罪滅福生，離惡趣身受人天報，能令施主增益壽命消除業障，即得滿足檀波羅蜜，現招勝果當證菩提，妙力難思信而不惑。今日施主(某甲)奉為皇帝宰輔及法界有情，普設無遮廣大供養。先從諸佛菩薩金剛天等，乃至鬼類冥道諸餓鬼僧尼靈等，記其名籍上，一一立壇上，以供物置籍前，當誦甘露王真言加持供物，觀想右手掌內有字，是字流出甘露水，充滿諸供物等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供師運一念，離自他之異，故曰無遮；心絕怨親之念號平等。能行是法，是菩薩行廣大之願。能運是慈，是如來慈，為諸福之王。在三檀之上者，良由佛說無盡威德自在光明勝妙真言加持之力也，能令一食為無量食，又使一財成無盡財，一一財食量同法界，普施有情悉皆充足甘露法食，法食充飽罪滅福生，離惡趣身受人天報，能令施主增益壽命消除業障，即得滿足檀波羅蜜，現招勝果當證菩提，妙力難思信而不惑。今日施主(某甲)奉為皇帝宰輔及法界有情，普設無遮廣大供養。先從諸佛菩薩金剛天等，乃至鬼類冥道諸餓鬼僧尼靈等，記其名籍上，一一立壇上，以供物置籍前，當誦甘露王真言加持供物，觀想右手掌內有字，是字流出甘露水，充滿諸供物等。

灑淨淨水真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灑淨淨水真言：

oṃ va jra śa ni hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra śa ni hūṃ pha ṭ

已上香水以竹枝灑之。若露地修是法，勿向桃柳之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上香水以竹枝灑之。若露地修是法，勿向桃柳之本。

【圖：T21p0374_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0374_01.gif】

次可請諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次可請諸佛菩薩。

一心奉請本師釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請本師釋迦牟尼佛。

一心奉請世間廣大威德自在明神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請世間廣大威德自在明神。

一心奉請西方極樂世界阿彌陀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請西方極樂世界阿彌陀佛。

一心奉請當來下生彌勒尊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請當來下生彌勒尊佛。

一心奉請盡虛空界一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請盡虛空界一切諸佛。

一心奉請大聖文殊師利菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請大聖文殊師利菩薩摩訶薩。

一心奉請大聖普賢菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請大聖普賢菩薩摩訶薩。

一心奉請大悲觀世音菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請大悲觀世音菩薩摩訶薩。

一心奉請大勢至菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請大勢至菩薩摩訶薩。

一心奉請藥王藥上菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請藥王藥上菩薩摩訶薩。

一心奉請除蓋障菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請除蓋障菩薩摩訶薩。

一心奉請地藏菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請地藏菩薩摩訶薩。

一心奉請虛空藏菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請虛空藏菩薩摩訶薩。

一心奉請金剛藏菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請金剛藏菩薩摩訶薩。

一心奉請十方盡虛空界菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請十方盡虛空界菩薩摩訶薩。

一心奉請十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請十方盡虛空界聲聞緣覺一切賢聖。

一心奉請一切護法金剛密迹諸善神眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心奉請一切護法金剛密迹諸善神眾。

惟願本師釋迦牟尼如來，及十方盡虛空遍法界一切諸佛、諸大菩薩摩訶薩、一切賢聖眾，今日今時不捨弘願，為眾生故受我等請，降臨此道場，受今施主(某甲)所獻供養。今當承以召請真言召請冥道，惟願三寶哀愍納受，護持(某甲)消除災難。若是人正報盡，雖付死籍，王垂慈悲方便削死籍，願如大誓即付生籍，壽命百歲常見百秋(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願本師釋迦牟尼如來，及十方盡虛空遍法界一切諸佛、諸大菩薩摩訶薩、一切賢聖眾，今日今時不捨弘願，為眾生故受我等請，降臨此道場，受今施主(某甲)所獻供養。今當承以召請真言召請冥道，惟願三寶哀愍納受，護持(某甲)消除災難。若是人正報盡，雖付死籍，王垂慈悲方便削死籍，願如大誓即付生籍，壽命百歲常見百秋(云云)。

即誦諸佛菩薩攝招真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即誦諸佛菩薩攝招真言曰：

曩莫三滿多沒馱南阿(引)薩縛怛羅(二合)鉢囉(二合)底訶跢怛他(引)蘗黨(引)矩捨冐地左哩也(二合)跛哩布羅迦娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多沒馱南阿(引)薩縛怛羅(二合)鉢囉(二合)底訶跢怛他(引)蘗黨(引)矩捨冐地左哩也(二合)跛哩布羅迦娑嚩(二合)訶

印，二羽忿怒縛，二風屈如鉤。請了即獻供物，先釋迦，次普賢、文殊(若用王法者，請佛菩薩次第可供之)，次可請梵天、帝釋及四天(印金剛合掌，稱名)，四天王每座有一鬼，其名：東方健達婆王、南方俱盤荼王、西方諸龍、北方二十八大藥叉。供了，次大梵天、帝釋、四王印真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印，二羽忿怒縛，二風屈如鉤。請了即獻供物，先釋迦，次普賢、文殊(若用王法者，請佛菩薩次第可供之)，次可請梵天、帝釋及四天(印金剛合掌，稱名)，四天王每座有一鬼，其名：東方健達婆王、南方俱盤荼王、西方諸龍、北方二十八大藥叉。供了，次大梵天、帝釋、四王印真言。

四王通心呪印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四王通心呪印：

左手大指中指小指皆立向上，屈頭指無名指拳著掌上，手掌向前，屈肘向上。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左手大指中指小指皆立向上，屈頭指無名指拳著掌上，手掌向前，屈肘向上。呪曰：

唵(一) 漸婆羅(二) 謝輦陀羅夜(三) 莎嚩(去聲)訶(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 漸婆羅(二) 謝輦陀羅夜(三) 莎嚩(去聲)訶(四)

梵天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天印：

左手作拳按腰，右手五指相竪著之，少屈高過肩，觀有掌內蓮華。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左手作拳按腰，右手五指相竪著之，少屈高過肩，觀有掌內蓮華。真言曰：

唵沒羅(二合)訶麼(二合)寧娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵沒羅(二合)訶麼(二合)寧娑嚩(二合)訶

次帝釋天印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次帝釋天印：

右手同前安腰，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右手同前安腰，左手五指直竪相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節。真言曰：

唵因捺囉(二合)野娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵因捺囉(二合)野娑嚩(二合)訶

焰魔檀陀呼召印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰魔檀陀呼召印真言：

以兩手中指無名指小指正相叉，二頭指竪頭相拄，二大母指各附二頭指側，開掌如掬水法，大母指來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以兩手中指無名指小指正相叉，二頭指竪頭相拄，二大母指各附二頭指側，開掌如掬水法，大母指來去。真言曰：

跢姪他(一) 唵(二) 焰魔檀馱耶(三) 尸朋迦唎尼(四) 跋折唎杜堤(五) 𤧕醯𤧕醯(六) 莎縛(二合)賀(引)(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跢姪他(一) 唵(二) 焰魔檀馱耶(三) 尸朋迦唎尼(四) 跋折唎杜堤(五) 𤧕醯𤧕醯(六) 莎縛(二合)賀(引)(七)

閻羅王法身印：屈左手三指仍稱出頭指三分許，以大指博，附著頭指下節文，頭指來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻羅王法身印：屈左手三指仍稱出頭指三分許，以大指博，附著頭指下節文，頭指來去。真言曰：

唵(一) 焰魔羅闍(二) 鳥揭囉(去聲)毘𠼝(二合)耶(三) 阿揭車(四) 莎縛(二合)訶(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 焰魔羅闍(二) 鳥揭囉(去聲)毘𠼝(二合)耶(三) 阿揭車(四) 莎縛(二合)訶(五)

若用是法印呪作大壇，供一切諸佛天等，即結是印七遍誦呪，其焰魔羅王即來受是供，大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若用是法印呪作大壇，供一切諸佛天等，即結是印七遍誦呪，其焰魔羅王即來受是供，大歡喜。

次請五道將軍王。金剛合掌稱名曰五道將軍王、左司命、右司命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次請五道將軍王。金剛合掌稱名曰五道將軍王、左司命、右司命。

次請天曹府君、一切天曹百司官屬、都官使者及諸部類，降臨此壇場受我供養。地府神君平等大王、一切地府百司官屬、都官使者、諸司部類，降臨壇場受我供養。典主地獄三十六主、馬頭羅剎、牛頭羅剎等諸眷屬，降臨此壇場受我供養。地主明王、山川岳瀆城隍社廟一切神眾各與眷屬，願到道場受我供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次請天曹府君、一切天曹百司官屬、都官使者及諸部類，降臨此壇場受我供養。地府神君平等大王、一切地府百司官屬、都官使者、諸司部類，降臨壇場受我供養。典主地獄三十六主、馬頭羅剎、牛頭羅剎等諸眷屬，降臨此壇場受我供養。地主明王、山川岳瀆城隍社廟一切神眾各與眷屬，願到道場受我供養。

今過僧尼未解脫者，施主先亡七代久遠，一切魂靈及無始時來冤家債主，降臨此道場受我供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今過僧尼未解脫者，施主先亡七代久遠，一切魂靈及無始時來冤家債主，降臨此道場受我供養。

曠野大力燒面大王、無量百千萬億那由他恒河沙諸餓鬼等，各與眷屬降臨此道場，受我供養，歸命三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠野大力燒面大王、無量百千萬億那由他恒河沙諸餓鬼等，各與眷屬降臨此道場，受我供養，歸命三寶。

次召諸餓鬼真言(以右手大母指捻中指頭，餘三指微屈即成，彈指聲)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次召諸餓鬼真言(以右手大母指捻中指頭，餘三指微屈即成，彈指聲)。真言曰：

唵部布(入)哩迦哩怛哩怛他(引)揭多夜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵部布(入)哩迦哩怛哩怛他(引)揭多夜

次誦開喉印真言(印，不散前印)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦開喉印真言(印，不散前印)。真言曰：

唵部布(入)帝哩迦哆哩怛他揭多(引)夜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵部布(入)帝哩迦哆哩怛他揭多(引)夜

請了，結鉤索鎖鈴印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請了，結鉤索鎖鈴印。

次光澤諸供物印(用三股印)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次光澤諸供物印(用三股印)。真言曰：

唵入嚩(二合)囉也滿度哩莎嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵入嚩(二合)囉也滿度哩莎嚩(二合)訶

次以竹葉灑淨香水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以竹葉灑淨香水。

次誦甘露真言曰。展右手於右肩上，並眾指開中，念三七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦甘露真言曰。展右手於右肩上，並眾指開中，念三七遍。

那謨蘇盧婆也(一) 怛他揭多也(二) 怛儞也他(三) 唵(四) 蘇盧蘇盧婆羅蘇盧婆羅蘇盧莎嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那謨蘇盧婆也(一) 怛他揭多也(二) 怛儞也他(三) 唵(四) 蘇盧蘇盧婆羅蘇盧婆羅蘇盧莎嚩(二合)賀

次念毘盧舍那心，轉觀乳海真言。展右手五指向下，臨食器中即成。想鑁字在於掌中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次念毘盧舍那心，轉觀乳海真言。展右手五指向下，臨食器中即成。想鑁字在於掌中。

那謨三滿多沒馱南鑁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那謨三滿多沒馱南鑁

次是等真言，令供物微妙味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次是等真言，令供物微妙味。

次可請太山府君，是王住宅。山後有勇猛鬼王，剎那間遊行世界，行木札之病(木札者疫病之異名也)。以金剛合掌，可誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次可請太山府君，是王住宅。山後有勇猛鬼王，剎那間遊行世界，行木札之病(木札者疫病之異名也)。以金剛合掌，可誦真言：

曩莫三曼多沒馱喃(引)只怛羅(二合)虞鉢多(二合)野莎嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多沒馱喃(引)只怛羅(二合)虞鉢多(二合)野莎嚩(二合)賀

次可請供諸冥道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次可請供諸冥道。

次至心唱五如來之號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次至心唱五如來之號。

曩謨婆誐嚩帝鉢囉(二合)保陀囉怛曩(二合)耶怛侘誐哆(引)耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨婆誐嚩帝鉢囉(二合)保陀囉怛曩(二合)耶怛侘誐哆(引)耶

曩謨寶勝如來，除慳貪業，福德圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨寶勝如來，除慳貪業，福德圓滿。

曩謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶怛侘誐哆(引)耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨婆誐嚩帝蘇嚕婆耶怛侘誐哆(引)耶

曩謨妙色身如來，破醜陋形，相好圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨妙色身如來，破醜陋形，相好圓滿。

曩謨婆誐嚩帝阿密㗚(二合)帝羅闍耶 怛宅誐哆(引)耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨婆誐嚩帝阿密㗚(二合)帝羅闍耶 怛宅誐哆(引)耶

曩謨甘露王如來，灌法身心，令受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨甘露王如來，灌法身心，令受快樂。

曩謨婆誐嚩帝尾補攞誐怛羅(二合)耶怛侘誐哆(引)耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨婆誐嚩帝尾補攞誐怛羅(二合)耶怛侘誐哆(引)耶

曩謨廣博身如來，咽喉寬大，受妙味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨廣博身如來，咽喉寬大，受妙味。

曩謨婆誐嚩帝阿婆延迦羅耶怛侘誐哆(引)耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨婆誐嚩帝阿婆延迦羅耶怛侘誐哆(引)耶

曩謨離怖畏如來，恐怖悉除，離餓鬼趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨離怖畏如來，恐怖悉除，離餓鬼趣。

次金剛合掌，當奉請地藏菩薩，願以慈悲令一切冥道次第無令失所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛合掌，當奉請地藏菩薩，願以慈悲令一切冥道次第無令失所。

次金剛合掌，可誦：某甲等謹以香潔飲食及錢財幣帛等，先奉獻十方諸佛、百千俱胝萬億那由侘不可說不可說國土微塵等一切冥宦冥道僧尼靈界五百餓鬼眾、半天婆羅門諸餓鬼眾，一一各得摩伽陀國十六斛食，能令此食悉皆變為法喜禪悅甘露醍醐清淨乳海，充遍法界，廣大無量無不飽滿，悉皆證得解脫菩提，歸命常住三寶。次金剛合掌，讚誦曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛合掌，可誦：某甲等謹以香潔飲食及錢財幣帛等，先奉獻十方諸佛、百千俱胝萬億那由侘不可說不可說國土微塵等一切冥宦冥道僧尼靈界五百餓鬼眾、半天婆羅門諸餓鬼眾，一一各得摩伽陀國十六斛食，能令此食悉皆變為法喜禪悅甘露醍醐清淨乳海，充遍法界，廣大無量無不飽滿，悉皆證得解脫菩提，歸命常住三寶。次金剛合掌，讚誦曰：

阿(引)演覩(引)泥嚩左誐素羅(一) 緊那羅那羅乞鑠迦羅(二合)那野(二) 鉢囉(二合)嚩囉(二合)達麼蘖哩(二合)多地伽羅(二合)(三) 尾達麼左鉢羅捨麼操企也(二合)(四) 儞銘(二合)多部多銘多婆羅迦捨夜(五) 怛儞賀室羅(二合)摩拏也馱(引)𤚥(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿(引)演覩(引)泥嚩左誐素羅(一) 緊那羅那羅乞鑠迦羅(二合)那野(二) 鉢囉(二合)嚩囉(二合)達麼蘖哩(二合)多地伽羅(二合)(三) 尾達麼左鉢羅捨麼操企也(二合)(四) 儞銘(二合)多部多銘多婆羅迦捨夜(五) 怛儞賀室羅(二合)摩拏也馱(引)𤚥(引)

次唱懺悔偈曰：今日(某甲)所設供具多不如法，可咲麁惡，惱亂一切冥宦冥道、檀吉爾眾冥道，唯願令許、唯願慈悲布施歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次唱懺悔偈曰：今日(某甲)所設供具多不如法，可咲麁惡，惱亂一切冥宦冥道、檀吉爾眾冥道，唯願令許、唯願慈悲布施歡喜。

次若欲消除疫病氣病瘧病者，可供大山府君。若欲解脫惡人怨家呪咀者，又別可供大梵天王、四天王位即得解脫。若欲得福德者，可別供二十八大藥叉(毘沙門眷屬也)。若欲拔濟正報之命者，可別供焰羅王、五道將軍，即得削死籍付生籍。總一切任行者之意，但錢幣帛等不須供養。阿闍梨召請當所龍神一切靈等可供養(別座)，一切隨意。常以新衣，壇中穿一穴置新衣，每時時以焰魔王真言從壇出煎餅五穀粥，加諸香花和水淨器，以歡喜心四方散之。始從四鬼，一切鬼等歡喜納受，而後可讀大乘經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次若欲消除疫病氣病瘧病者，可供大山府君。若欲解脫惡人怨家呪咀者，又別可供大梵天王、四天王位即得解脫。若欲得福德者，可別供二十八大藥叉(毘沙門眷屬也)。若欲拔濟正報之命者，可別供焰羅王、五道將軍，即得削死籍付生籍。總一切任行者之意，但錢幣帛等不須供養。阿闍梨召請當所龍神一切靈等可供養(別座)，一切隨意。常以新衣，壇中穿一穴置新衣，每時時以焰魔王真言從壇出煎餅五穀粥，加諸香花和水淨器，以歡喜心四方散之。始從四鬼，一切鬼等歡喜納受，而後可讀大乘經。