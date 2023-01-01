佛說金毘羅童子威德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金毘羅童子威德經

大廣智不空密譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大廣智不空密譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下寶宮殿。如來是無量智慧命，諸眾生作一子想。是時有百千萬億恒河沙那由他諸大菩薩，及聲聞緣覺辟支佛四道果者。又有百千光，無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉遇斯光，如身毛皆竪，自身所有光明隱蔽不現。及此三千大千世界，上至三十三天，下至十八重地獄，所有日月南斗北辰，及諸天宮、龍宮、諸神仙等宮、天魔外道宮殿，皆悉震動自失光明，身體戰悼不能自持。爾時文殊師利菩薩即從座起，前詣佛所，五體投地頂禮佛足，白佛言：「今日如來以大正遍知力威德自在普放如是光明，令十方世界皆悉金色。又波利質多羅樹圍，千萬億那由他恒河沙過去諸佛所，及現在諸佛所，及諸天宮、龍宮、參辰日月、天魔波旬，悉大恐怖擗地而倒。大覺世尊！願為我等四眾說是神光自在之力。我從無量千萬億那由他恒河沙過去諸佛所有、現在諸佛所有，未曾覩此神光之相。願為說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下寶宮殿。如來是無量智慧命，諸眾生作一子想。是時有百千萬億恒河沙那由他諸大菩薩，及聲聞緣覺辟支佛四道果者。又有百千光，無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉遇斯光，如身毛皆竪，自身所有光明隱蔽不現。及此三千大千世界，上至三十三天，下至十八重地獄，所有日月南斗北辰，及諸天宮、龍宮、諸神仙等宮、天魔外道宮殿，皆悉震動自失光明，身體戰悼不能自持。爾時文殊師利菩薩即從座起，前詣佛所，五體投地頂禮佛足，白佛言：「今日如來以大正遍知力威德自在普放如是光明，令十方世界皆悉金色。又波利質多羅樹圍，千萬億那由他恒河沙過去諸佛所，及現在諸佛所，及諸天宮、龍宮、參辰日月、天魔波旬，悉大恐怖擗地而倒。大覺世尊！願為我等四眾說是神光自在之力。我從無量千萬億那由他恒河沙過去諸佛所有、現在諸佛所有，未曾覩此神光之相。願為說也。」

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩欲自決疑，及觀四眾咸悉疑惑，欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩欲自決疑，及觀四眾咸悉疑惑，欲重宣此義而說偈言：

「大雄猛世尊， 師子奮迅王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄猛世尊， 師子奮迅王，

神光遍十方， 天宮諸龍宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神光遍十方， 天宮諸龍宮，

參辰日月天， 并此三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 參辰日月天， 并此三千界，

咸悉作金色， 自身及他身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸悉作金色， 自身及他身，

威德自隱沒， 天人阿修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德自隱沒， 天人阿修羅，

四眾大怖畏。 唯願天中天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四眾大怖畏。 唯願天中天，

為我顯斯法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為我顯斯法。」

爾時文殊師利法王子說此偈已，時眾會中復有百千萬億天人阿修羅等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、人非人等，咸皆有疑，各從座起，異口同音前詣佛所，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子說此偈已，時眾會中復有百千萬億天人阿修羅等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、人非人等，咸皆有疑，各從座起，異口同音前詣佛所，而說偈言：

「善哉天中天， 久遠成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉天中天， 久遠成正覺，

今日得自在， 普放大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日得自在， 普放大光明，

其光皆五色， 隱蔽三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光皆五色， 隱蔽三千界，

我從久遠來， 未曾遇斯瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從久遠來， 未曾遇斯瑞。

唯願大慈悲， 顯說斯妙義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大慈悲， 顯說斯妙義。」

時諸天人說是偈已，重白佛言：「世尊！唯願世尊開我迷昧，大慈大悲速為我說。」爾時如來光明日光曜還來遶佛三匝，從佛頂入。普告大眾：「今日如來憐愍眾生如羅睺羅，又令一切有情皆得出離三途苦難。」說此語時，會中有六師外道，尼乾子等而為上首，從座而起，白佛言：「瞿曇先言令一切眾生得離三塗之苦，又言我憐愍諸有情如羅睺羅者，是事皆悉妄語。汝瞿曇近出釋宮，於雪山間六年修道，今稱我得成等正覺、轉大法輪，誑諸眾生皆令墮落地獄。汝瞿曇雖是釋眾，久居山間多學幻術或學妖魅，虛誑眾生諂稱我得道果。瞿曇若得道果具一切智，汝若得道果成正覺者，云何道來道去生滅無定？瞿曇即非一切智。若言具一切智者，瞿曇既有無量神力，於此會中有無窮眾生，令墮地獄云何救濟？」是時六師外道踴身空中，起大猛火乃放大風雨，或時手化出刀山或時出猛火，令一切來聽法者皆悉受大苦惱。或震動三千大千世界，或時令地分裂湧出濩湯，或時令忉利天歡喜園波利質多羅樹皆悉摧折，或空中化出山，或時擎大石，或時東西南北騰空自在行住坐臥無有障礙。是時眾會各作是言：「實是如來無一切智對於外道。是彼外道實具一切智勝於如來。」又諸眾生眾會各作是言：「沙門瞿曇近出釋宮至於雪山，今云成佛。既得成佛，即令具一切智。是彼瞿曇但說人空法空，無有是處。我等不可取信也。既得成正覺者，云何是彼瞿曇伯叔弟提婆達多日夜惱亂，何不降伏？如彼一人尚不能化，云何能化人天及諸菩薩耶？此外道從無量劫來，修集不可思議法門。今顯如是大自在力，我等速歸依外道，堪與我等作大和尚，我等速詣向彼受學。」爾時如來結跏趺坐，入於旋陀羅尼三昧，從其頂毫放千光明，一一光中各百千化佛，復放千光明，遍照此三千大千世界，上至非想非非想天，下照四十二億恒河沙等世界。其光復照東方四十二億恒河沙佛國，東西南北四維上下皆悉普照。于時十方大地六反震動，天雨寶華繽紛而下。是光中化佛各出種種音聲，復散無價香，各作是言：「今日如來大慈大悲，愍念眾生故顯斯瑞。」其震動者有二種：一者大動、二者小動。所為此三千大千世界，及須彌山、鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山悉皆震動者，名為小動。大動者，為十方大地，上至四十二億恒河沙世界，下至清淨無垢王如來佛所，其中所有江河大海，及諸小山大山日宮月宮星辰等天，皆悉震動六反大動，名為大動。爾時十方諸佛及諸大菩薩、聲聞、緣覺辟支佛等普來雲集，一一菩薩各有二萬眷屬來詣佛所。諸菩薩等眾、諸佛各隨面門放五色光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人說是偈已，重白佛言：「世尊！唯願世尊開我迷昧，大慈大悲速為我說。」爾時如來光明日光曜還來遶佛三匝，從佛頂入。普告大眾：「今日如來憐愍眾生如羅睺羅，又令一切有情皆得出離三途苦難。」說此語時，會中有六師外道，尼乾子等而為上首，從座而起，白佛言：「瞿曇先言令一切眾生得離三塗之苦，又言我憐愍諸有情如羅睺羅者，是事皆悉妄語。汝瞿曇近出釋宮，於雪山間六年修道，今稱我得成等正覺、轉大法輪，誑諸眾生皆令墮落地獄。汝瞿曇雖是釋眾，久居山間多學幻術或學妖魅，虛誑眾生諂稱我得道果。瞿曇若得道果具一切智，汝若得道果成正覺者，云何道來道去生滅無定？瞿曇即非一切智。若言具一切智者，瞿曇既有無量神力，於此會中有無窮眾生，令墮地獄云何救濟？」是時六師外道踴身空中，起大猛火乃放大風雨，或時手化出刀山或時出猛火，令一切來聽法者皆悉受大苦惱。或震動三千大千世界，或時令地分裂湧出濩湯，或時令忉利天歡喜園波利質多羅樹皆悉摧折，或空中化出山，或時擎大石，或時東西南北騰空自在行住坐臥無有障礙。是時眾會各作是言：「實是如來無一切智對於外道。是彼外道實具一切智勝於如來。」又諸眾生眾會各作是言：「沙門瞿曇近出釋宮至於雪山，今云成佛。既得成佛，即令具一切智。是彼瞿曇但說人空法空，無有是處。我等不可取信也。既得成正覺者，云何是彼瞿曇伯叔弟提婆達多日夜惱亂，何不降伏？如彼一人尚不能化，云何能化人天及諸菩薩耶？此外道從無量劫來，修集不可思議法門。今顯如是大自在力，我等速歸依外道，堪與我等作大和尚，我等速詣向彼受學。」爾時如來結跏趺坐，入於旋陀羅尼三昧，從其頂毫放千光明，一一光中各百千化佛，復放千光明，遍照此三千大千世界，上至非想非非想天，下照四十二億恒河沙等世界。其光復照東方四十二億恒河沙佛國，東西南北四維上下皆悉普照。于時十方大地六反震動，天雨寶華繽紛而下。是光中化佛各出種種音聲，復散無價香，各作是言：「今日如來大慈大悲，愍念眾生故顯斯瑞。」其震動者有二種：一者大動、二者小動。所為此三千大千世界，及須彌山、鐵圍山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山悉皆震動者，名為小動。大動者，為十方大地，上至四十二億恒河沙世界，下至清淨無垢王如來佛所，其中所有江河大海，及諸小山大山日宮月宮星辰等天，皆悉震動六反大動，名為大動。爾時十方諸佛及諸大菩薩、聲聞、緣覺辟支佛等普來雲集，一一菩薩各有二萬眷屬來詣佛所。諸菩薩等眾、諸佛各隨面門放五色光

，亦遍照十方世界。時彼諸外道惛亂迷悶，所有威光並隱悉沒。其地踴出鑊湯，變成阿耨大池，其受苦眾生各乘白寶蓮華從地踊出。此諸外道變成火聚，自燒其身昇空而去。時十方諸佛及諸菩薩各作是讚言：「善哉善哉！大雄猛世尊！能與眾生作大福田，令諸外道悉皆退散，所有受苦眾生皆令離苦。實歎希有正覺世尊。」時彼來眾會見是事已，咸皆善眼各捨邪心，歸依於佛求諸善事，至心懺悔各得證果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，亦遍照十方世界。時彼諸外道惛亂迷悶，所有威光並隱悉沒。其地踴出鑊湯，變成阿耨大池，其受苦眾生各乘白寶蓮華從地踊出。此諸外道變成火聚，自燒其身昇空而去。時十方諸佛及諸菩薩各作是讚言：「善哉善哉！大雄猛世尊！能與眾生作大福田，令諸外道悉皆退散，所有受苦眾生皆令離苦。實歎希有正覺世尊。」時彼來眾會見是事已，咸皆善眼各捨邪心，歸依於佛求諸善事，至心懺悔各得證果。

爾時如來告文殊師利言：「善男子！我於無量劫修三摩跋陀，為諸有情悉得解脫。如來又有無量甚深陀羅尼門，為諸眾生斷一切業障。善男子！汝今諦聽，吾當為汝顯說此語。」時此會中大眾及十方諸佛、諸大菩薩、聲聞、緣覺、五通神仙，於如來前發大弘願，白佛言：「世尊！今日如來以大悲力，欲顯大神力功德圓滿陀羅尼。我等諸侍從眾亦有大陀羅尼，於五濁惡世中饒益眾生。唯願世尊許我等說。」是彼菩薩及諸聲聞緣覺所獻神呪，各現變相本業因緣，饒益有情神通自在。一一菩薩各作是語：「我此神呪堪與眾生作大福田，於如來前獻最後供。」其數有八十恒河沙等那由他眾各作是說。爾時如來密化自身於大會中作金毘羅童子，身長千尺，復有千頭，身生千臂，大叫哮吼。是彼十方諸獻呪眾菩薩及諸聲聞虛空隱沒共不現，唯有童子一身更無有人。于時如來告大會：「汝等勿怖，各現本處。」是菩薩及一切所獻呪者，皆悉除心怖畏，現其本身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告文殊師利言：「善男子！我於無量劫修三摩跋陀，為諸有情悉得解脫。如來又有無量甚深陀羅尼門，為諸眾生斷一切業障。善男子！汝今諦聽，吾當為汝顯說此語。」時此會中大眾及十方諸佛、諸大菩薩、聲聞、緣覺、五通神仙，於如來前發大弘願，白佛言：「世尊！今日如來以大悲力，欲顯大神力功德圓滿陀羅尼。我等諸侍從眾亦有大陀羅尼，於五濁惡世中饒益眾生。唯願世尊許我等說。」是彼菩薩及諸聲聞緣覺所獻神呪，各現變相本業因緣，饒益有情神通自在。一一菩薩各作是語：「我此神呪堪與眾生作大福田，於如來前獻最後供。」其數有八十恒河沙等那由他眾各作是說。爾時如來密化自身於大會中作金毘羅童子，身長千尺，復有千頭，身生千臂，大叫哮吼。是彼十方諸獻呪眾菩薩及諸聲聞虛空隱沒共不現，唯有童子一身更無有人。于時如來告大會：「汝等勿怖，各現本處。」是菩薩及一切所獻呪者，皆悉除心怖畏，現其本身。

爾時阿難從座而起，前詣佛所，白佛言：「如來！是彼童子有何威力、修何智慧，現如是神通之相，十方諸來菩薩及諸眾生如來，各顯現所呪並悉隱沒，唯獨一身無有過者？」爾時阿難欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難從座而起，前詣佛所，白佛言：「如來！是彼童子有何威力、修何智慧，現如是神通之相，十方諸來菩薩及諸眾生如來，各顯現所呪並悉隱沒，唯獨一身無有過者？」爾時阿難欲重宣此義而說偈言：

「世尊大自在， 威德無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊大自在， 威德無有比，

我從久遠劫， 未聞如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從久遠劫， 未聞如是事。

唯願大聖尊， 顯說所由以。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大聖尊， 顯說所由以。」

說此偈已重白佛言：「願為我等說是神通之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已重白佛言：「願為我等說是神通之相。」

爾時佛告阿難及諸大眾：「善男子！我於無量劫來難行種種智種種慧為求法故，頭目髓腦喜悅布施為求正法故，今日得正覺降於欲界魔故，又令五濁眾生聞我此呪令得遠離三塗故。善男子！若諸有情，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、清信男清信女，欲成大法擬出世間，或在世間者發意救大苦難，或於世間作大醫王善療眾病者，欲降諸天魔制於外道者，當於二七日間空一淨室，白月圓滿日香泥塗地，隨心所造壇中著種種菓子及採白花供養，若冬月無花者，以五色雜綵剪作花散壇中。晝夜三時行道禮拜誦呪，日誦三千、夜誦六千。行道身著白衣，三日一浴，出入衣別，黃帛纏頭。其壇四角柏木作桂，一面懸八幡，四八三十二。壇中置一百瓷香爐，燒沈水香及薰陸香、白膠香等。其壇夜間慎勿著燈，暗誦其呪。行人面向西，起誦呪，勿坐也。至滿七日及以至二七日來，離諸貪著及遠房室，夜間止宿獨須一室，勿共別人臥宿。又善男子！行人食飲勿令婦人造之，男子作之當與行人。作飲食柴亦須薰香，擇取好時者，水亦取淨泉用之。其作食之人常當誦呪，飯具熟以便盛印之。若不爾者，被惡神噉香美，行人食無味。善男子！若依奉行者，悟達一切徹表玄靈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難及諸大眾：「善男子！我於無量劫來難行種種智種種慧為求法故，頭目髓腦喜悅布施為求正法故，今日得正覺降於欲界魔故，又令五濁眾生聞我此呪令得遠離三塗故。善男子！若諸有情，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、清信男清信女，欲成大法擬出世間，或在世間者發意救大苦難，或於世間作大醫王善療眾病者，欲降諸天魔制於外道者，當於二七日間空一淨室，白月圓滿日香泥塗地，隨心所造壇中著種種菓子及採白花供養，若冬月無花者，以五色雜綵剪作花散壇中。晝夜三時行道禮拜誦呪，日誦三千、夜誦六千。行道身著白衣，三日一浴，出入衣別，黃帛纏頭。其壇四角柏木作桂，一面懸八幡，四八三十二。壇中置一百瓷香爐，燒沈水香及薰陸香、白膠香等。其壇夜間慎勿著燈，暗誦其呪。行人面向西，起誦呪，勿坐也。至滿七日及以至二七日來，離諸貪著及遠房室，夜間止宿獨須一室，勿共別人臥宿。又善男子！行人食飲勿令婦人造之，男子作之當與行人。作飲食柴亦須薰香，擇取好時者，水亦取淨泉用之。其作食之人常當誦呪，飯具熟以便盛印之。若不爾者，被惡神噉香美，行人食無味。善男子！若依奉行者，悟達一切徹表玄靈。」

爾時如來慈光威德最勝法輪顯說祕言，徐徐唱曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來慈光威德最勝法輪顯說祕言，徐徐唱曰：

「南無大自在力威化身金毘羅童子吼王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大自在力威化身金毘羅童子吼王佛。

「南無清淨海幢功德大自在釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無清淨海幢功德大自在釋迦牟尼佛。

「南無四十八願真等正覺無瑕穢佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無四十八願真等正覺無瑕穢佛。

「南無十方諸佛無邊化應報身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無十方諸佛無邊化應報身。

「名冥幽顯金剛力士。聽說此本業降伏魔王登正覺菩提之神妙殊呪。願十方菩薩、十八夢王，一一明聽我所說大勝金毘羅童子降天魔術妙神呪陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名冥幽顯金剛力士。聽說此本業降伏魔王登正覺菩提之神妙殊呪。願十方菩薩、十八夢王，一一明聽我所說大勝金毘羅童子降天魔術妙神呪陀羅尼。

「唵㗭唎陀(上音引反長陀聲)啒㖀哣(短反音引)栖迷吽(長引吽聲反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵㗭唎陀(上音引反長陀聲)啒㖀哣(短反音引)栖迷吽(長引吽聲反)」

呪已，三千大千六反震動，十方諸佛及諸菩薩皆證究竟，菩薩、聲聞、緣覺、六通神仙、三明大士、辟支及諸小菩薩等，皆獲正真覺之道。空中雨寶華繽紛而下，普佛世界香風吹動，天鼓自鳴，水鳥寶林處處皆有，各出種種妙音，讚歎諸佛不可思議神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪已，三千大千六反震動，十方諸佛及諸菩薩皆證究竟，菩薩、聲聞、緣覺、六通神仙、三明大士、辟支及諸小菩薩等，皆獲正真覺之道。空中雨寶華繽紛而下，普佛世界香風吹動，天鼓自鳴，水鳥寶林處處皆有，各出種種妙音，讚歎諸佛不可思議神力。

爾時會中有一菩薩名曰藥王，從座立而合掌恭敬白佛言：「如來說如是自在神妙陀羅尼，十方諸佛皆從此度。我從昔來未聞是呪，世界我亦從無量劫來修習眾大陀羅尼及三摩跋陀門，我於無量佛所久聞說諸陀羅尼門，我自在亦修持，未曾聞如來以是陀羅尼耶。世尊！我等今日發意修習學此法門，及助如來宣揚教化。唯願世尊許我受持。」爾時世尊讚言：「善哉善哉！善男子！汝能於如來密藏發意修行及助我法。今正是時，我速說如來知見，令諸眾生必得解脫。」時藥王菩薩等及四眾聞佛許可，皆大歡喜，一心諦聽受持。藥王菩薩白佛言：「世尊！若有諸眾生欲在世間復求出世間者，發意如來像法滅時擬護持使不斷絕者，或發大猛心欲求如來禪定智慧者，或救眾生苦難者，先須持如來神呪十萬遍，然行諸方法。世尊！若有修行人求見世辯才智者，取訶梨勒七顆、白檀香一大兩燒作灰，當顆各別燒白密和，每顆復作七丸，七七四十九丸。將藥向釋迦像前呪一千八遍，平旦時服一丸，於七七日間服盡。身中所有三十六藏，髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肺脾腎、肝膽胞𦝩、大腸小腸、屎尿涕唾、涎沫汗痰、肪𦚻膜䐊𦡲，身中如是不淨之物並皆除斷，身如瑠璃內外明徹。辯才天中及諸天羅漢、六通神仙皆作導首。其藥惟忌五辛及酒肉女色等。復次若欲入海龍宮取龍左耳如意寶珠者，先誦前呪一萬遍，取菖蒲根三兩，安息香和搗，向釋迦像前白密和之作丸，丸如豆許大，以呪呪一百八遍，廣繫前壇，將藥壇中燒之，令彼龍宮振烈崩摧大海枯竭，彼諸龍王及阿修羅王宮等悉碎如微塵。其龍惶怕，莫知所以。行人若遣蘇息，知其所須者，取白密甘松香和彼藥燒，某龍覺悟，及知是人須此寶珠，兩手捧獻。行人欲令彼龍宮及阿修羅宮復舊者，勿燒彼藥，宮即如舊也。復次世尊！若欲修此文殊救萬病者，當取訶梨勒掩菓五兩和搗羅篩，先誦前呪一百八遍，即從於佛前䠒跪，一心發大慈心作醫王想，取男子乳和了。後誦一千八遍，獻佛三日然後取用療病。世尊！若人患瘖瘂者，與少分服之，百日即語。復次若人患眼，於深室護風，塗藥三日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩名曰藥王，從座立而合掌恭敬白佛言：「如來說如是自在神妙陀羅尼，十方諸佛皆從此度。我從昔來未聞是呪，世界我亦從無量劫來修習眾大陀羅尼及三摩跋陀門，我於無量佛所久聞說諸陀羅尼門，我自在亦修持，未曾聞如來以是陀羅尼耶。世尊！我等今日發意修習學此法門，及助如來宣揚教化。唯願世尊許我受持。」爾時世尊讚言：「善哉善哉！善男子！汝能於如來密藏發意修行及助我法。今正是時，我速說如來知見，令諸眾生必得解脫。」時藥王菩薩等及四眾聞佛許可，皆大歡喜，一心諦聽受持。藥王菩薩白佛言：「世尊！若有諸眾生欲在世間復求出世間者，發意如來像法滅時擬護持使不斷絕者，或發大猛心欲求如來禪定智慧者，或救眾生苦難者，先須持如來神呪十萬遍，然行諸方法。世尊！若有修行人求見世辯才智者，取訶梨勒七顆、白檀香一大兩燒作灰，當顆各別燒白密和，每顆復作七丸，七七四十九丸。將藥向釋迦像前呪一千八遍，平旦時服一丸，於七七日間服盡。身中所有三十六藏，髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肺脾腎、肝膽胞𦝩、大腸小腸、屎尿涕唾、涎沫汗痰、肪𦚻膜䐊𦡲，身中如是不淨之物並皆除斷，身如瑠璃內外明徹。辯才天中及諸天羅漢、六通神仙皆作導首。其藥惟忌五辛及酒肉女色等。復次若欲入海龍宮取龍左耳如意寶珠者，先誦前呪一萬遍，取菖蒲根三兩，安息香和搗，向釋迦像前白密和之作丸，丸如豆許大，以呪呪一百八遍，廣繫前壇，將藥壇中燒之，令彼龍宮振烈崩摧大海枯竭，彼諸龍王及阿修羅王宮等悉碎如微塵。其龍惶怕，莫知所以。行人若遣蘇息，知其所須者，取白密甘松香和彼藥燒，某龍覺悟，及知是人須此寶珠，兩手捧獻。行人欲令彼龍宮及阿修羅宮復舊者，勿燒彼藥，宮即如舊也。復次世尊！若欲修此文殊救萬病者，當取訶梨勒掩菓五兩和搗羅篩，先誦前呪一百八遍，即從於佛前䠒跪，一心發大慈心作醫王想，取男子乳和了。後誦一千八遍，獻佛三日然後取用療病。世尊！若人患瘖瘂者，與少分服之，百日即語。復次若人患眼，於深室護風，塗藥三日即差。

「又法若患聾者，取藥和白膠帶渧之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患聾者，取藥和白膠帶渧之即差。

「又法若人患疼者，塗藥即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患疼者，塗藥即差。

「又法若人患跛者，塗藥七日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患跛者，塗藥七日即差。

「又法若人患三十六種大風者，取藥和井花水服之，三日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患三十六種大風者，取藥和井花水服之，三日即差。

「又法欲禁山中百蛇蟲諸大禽獸及象馬牛羊鳥雀等並總不安，當取柏木三尺、廣四寸，取藥和書禁文上。其文如是『諸蟲及獸不得在山，若用彼著，我汝當害。』彼慇懃木上書此文，向佛前復誦前呪三千遍，作𣐍釘著高山，七獸日內切獸即至彼文處，及百虫鳥雀蚖蛇蜣蜋諸虫並集其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲禁山中百蛇蟲諸大禽獸及象馬牛羊鳥雀等並總不安，當取柏木三尺、廣四寸，取藥和書禁文上。其文如是『諸蟲及獸不得在山，若用彼著，我汝當害。』彼慇懃木上書此文，向佛前復誦前呪三千遍，作𣐍釘著高山，七獸日內切獸即至彼文處，及百虫鳥雀蚖蛇蜣蜋諸虫並集其處。

「又法若欲木𭫽樹令變者，取藥許少分和水𠹀之，三日間作大柏樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲木𭫽樹令變者，取藥許少分和水𠹀之，三日間作大柏樹。

「又法若人令長壽者，取藥和井花水呪七遍服，即長壽，命長三劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人令長壽者，取藥和井花水呪七遍服，即長壽，命長三劫。

「又法若令人轉老作少者，取生石蜜和藥塗面及塗髮，即如三十五男女相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若令人轉老作少者，取生石蜜和藥塗面及塗髮，即如三十五男女相似。

「又法若令人愛樂者，取藥和金帶行，眾人敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若令人愛樂者，取藥和金帶行，眾人敬愛。

「又法若欲講妙法者，取藥塗心，敢眾舌心開辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲講妙法者，取藥塗心，敢眾舌心開辯才。

「又法若欲令人端正者，取藥和水洗面，數日即端正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令人端正者，取藥和水洗面，數日即端正。

「又法若欲令斷五穀者，取藥和棗服之，三七日即差不食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令斷五穀者，取藥和棗服之，三七日即差不食。

「又法若人多蛆惡姤忌者，取藥塗心，即不蛆惡姤忌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人多蛆惡姤忌者，取藥塗心，即不蛆惡姤忌。

「又法若人多貪者，取藥和銅末與服之，即不貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人多貪者，取藥和銅末與服之，即不貪。

「又法若人多婬者，取藥與服七日，永不婬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人多婬者，取藥與服七日，永不婬也。

「又法若人多受殺者，取藥與塗身，即永不殺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人多受殺者，取藥與塗身，即永不殺也。

「又法若欲令屠兒不殺一切猪羊者，取藥塗刀，即殺不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令屠兒不殺一切猪羊者，取藥塗刀，即殺不得。

「又法若愛獵者，取藥方便與帶，永世獵不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若愛獵者，取藥方便與帶，永世獵不得。

「又法若人愛捕魚者，取藥擲水中，永代網不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人愛捕魚者，取藥擲水中，永代網不得。

「又法若人愛食肉者，取藥與服，即不食肉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人愛食肉者，取藥與服，即不食肉。

「又法若人求渡海，取藥塗脚下，即如渡乾地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人求渡海，取藥塗脚下，即如渡乾地。

「又法若人求覓諸佛密藏法者，取藥和爛經燒作灰服之，即一切如來藏者即現。復次世尊！於如來甚深祕藏無有少分不契如來意者，但有眾生若作前法不成者，我於如來前自焚燒此身令如微塵。」作前是語時，會中復有一菩薩名曰龍樹，白佛言：「我亦令如來法廣開無量法門。世尊！於往昔有佛出世號曰燃燈，我於彼佛五濁惡世作白衣教化眾生。時有國王擬殺害我，於彼時化現大神變，令彼國王心生恭敬共興佛教。我復今日得聞如來此法，我今助之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人求覓諸佛密藏法者，取藥和爛經燒作灰服之，即一切如來藏者即現。復次世尊！於如來甚深祕藏無有少分不契如來意者，但有眾生若作前法不成者，我於如來前自焚燒此身令如微塵。」作前是語時，會中復有一菩薩名曰龍樹，白佛言：「我亦令如來法廣開無量法門。世尊！於往昔有佛出世號曰燃燈，我於彼佛五濁惡世作白衣教化眾生。時有國王擬殺害我，於彼時化現大神變，令彼國王心生恭敬共興佛教。我復今日得聞如來此法，我今助之。」

爾時佛讚龍樹菩薩言：「善哉善哉！善男子！如來許汝，汝當速說。佛世難值如優曇華，值佛生信復難。汝今速說如來知見。」時龍樹菩薩白佛言：「世尊如來！我常於五濁惡世救濟眾生。世尊！若有眾生求利智辯才者，依前誦呪一萬遍，當取訶梨勒十二顆、取蜜三兩、取井花水五升，煎取二升半。取彼果及蜜陰乾搗篩，復坐和彼藥汁，夜間子時服之。其行人日吐三升黃金，令人增智。至二七日間服，力自在百劫已前事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚龍樹菩薩言：「善哉善哉！善男子！如來許汝，汝當速說。佛世難值如優曇華，值佛生信復難。汝今速說如來知見。」時龍樹菩薩白佛言：「世尊如來！我常於五濁惡世救濟眾生。世尊！若有眾生求利智辯才者，依前誦呪一萬遍，當取訶梨勒十二顆、取蜜三兩、取井花水五升，煎取二升半。取彼果及蜜陰乾搗篩，復坐和彼藥汁，夜間子時服之。其行人日吐三升黃金，令人增智。至二七日間服，力自在百劫已前事。

「又法若人求隱形者，亦取如上二物，取水一㪷煎取五升，行人洗浴即便隱形。又法若欲現也，藥取黃牛酥少許洗，即或隱或現。復次若行人求見一切具智者、擬避世間王難者，及和會諸怨憎者或有惡者相惱亂者，當取光明朱沙一兩、柴赤者一兩、天門冬根一兩、新蜜蠟一大兩，取五月五日大醋三升，旦沒之。七日然暴乾和搗篩，黑石蜜三兩共前等藥和之，向鏡合子盛之，即於釋迦像前呪之六千遍。當今日先齋七日，然後服之一大匙許，其夜即夢見我及為說諸方法一一令解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人求隱形者，亦取如上二物，取水一㪷煎取五升，行人洗浴即便隱形。又法若欲現也，藥取黃牛酥少許洗，即或隱或現。復次若行人求見一切具智者、擬避世間王難者，及和會諸怨憎者或有惡者相惱亂者，當取光明朱沙一兩、柴赤者一兩、天門冬根一兩、新蜜蠟一大兩，取五月五日大醋三升，旦沒之。七日然暴乾和搗篩，黑石蜜三兩共前等藥和之，向鏡合子盛之，即於釋迦像前呪之六千遍。當今日先齋七日，然後服之一大匙許，其夜即夢見我及為說諸方法一一令解。

「又法若人求財寶者，取藥已用塗膊，所須之物求者即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人求財寶者，取藥已用塗膊，所須之物求者即得。

「又法若療諸病者，取少許藥於佛前復誦前呪一百八遍自服，療病立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若療諸病者，取少許藥於佛前復誦前呪一百八遍自服，療病立差。

「又法若人患白虎病者，取藥少許塗床，病人即立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患白虎病者，取藥少許塗床，病人即立差。

「又法若人患癩者，取藥五分已來，取流泉水和煎，用洗即立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人患癩者，取藥五分已來，取流泉水和煎，用洗即立差。

「又法若人偏半風處身不逐，取藥少分，復誦前呪一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人偏半風處身不逐，取藥少分，復誦前呪一。

「又法若欲求待眾生病苦，當取安悉香一大兩燒作灰，和泉水自服入腹，即取藥塗彼患人痛處。行人已舐之，即患人差，行人代自受之。若欲令解者，即取白膠香少許含之即差，吐病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求待眾生病苦，當取安悉香一大兩燒作灰，和泉水自服入腹，即取藥塗彼患人痛處。行人已舐之，即患人差，行人代自受之。若欲令解者，即取白膠香少許含之即差，吐病即差。

「又法若起經三日者，取藥一分，復取彼死人髮少許燒作灰，和藥內口中，及經三日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若起經三日者，取藥一分，復取彼死人髮少許燒作灰，和藥內口中，及經三日即差。

「又法若欲起七日死者，取藥二分，和彼死人衣少許燒作灰，和藥內鼻中，及經七日即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲起七日死者，取藥二分，和彼死人衣少許燒作灰，和藥內鼻中，及經七日即差。

「又法若起百日死者，取藥三分，取彼死人棺少許燒作灰，和藥塗彼死人額上，及百日即起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若起百日死者，取藥三分，取彼死人棺少許燒作灰，和藥塗彼死人額上，及百日即起。

「又法若欲立驗，用前即起者，取彼死人名字及年記書紙上，燒作灰和藥四分，清水𠹀死人，以藥塗心即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲立驗，用前即起者，取彼死人名字及年記書紙上，燒作灰和藥四分，清水𠹀死人，以藥塗心即活。

「又法若欲求種種巧者，當取极梨草三兩(此云人參是也)，又搗和藥服之，數滿七日，有百萬巧神來行人所，教示種種之法，隨意恣用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲求種種巧者，當取极梨草三兩(此云人參是也)，又搗和藥服之，數滿七日，有百萬巧神來行人所，教示種種之法，隨意恣用。

「又法欲求作種種喜弄者，當取菖蒲七七四十九莖長五寸者，又於佛前呪，一根復呪七七遍，隨意用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求作種種喜弄者，當取菖蒲七七四十九莖長五寸者，又於佛前呪，一根復呪七七遍，隨意用之。

「又法若欲於江河大池之中作船者，當取菖蒲三寸，又取藥少許塗之擲彼水中，即成大船并及船人並足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲於江河大池之中作船者，當取菖蒲三寸，又取藥少許塗之擲彼水中，即成大船并及船人並足。

「又法若盛熱之月變氷者，當取菖蒲五寸，又溫藥令暖，少許塗之擲水，變成氷出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若盛熱之月變氷者，當取菖蒲五寸，又溫藥令暖，少許塗之擲水，變成氷出。

「又法若欲作龍者，當取菖蒲三寸，以藥塗之已，黑畫出，服口，擲彼水中，即作龍起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲作龍者，當取菖蒲三寸，以藥塗之已，黑畫出，服口，擲彼水中，即作龍起。

「又法若欲逆流河水者，取菖蒲五寸，又以藥塗之呪三遍，擲著水中即便逆流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲逆流河水者，取菖蒲五寸，又以藥塗之呪三遍，擲著水中即便逆流。

「又法若欲作像者，當取菖蒲五寸，以本藥塗之呪七遍，擲水中變成白像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲作像者，當取菖蒲五寸，以本藥塗之呪七遍，擲水中變成白像。

「又法若欲起大風雨者，取藥口中含之，吐氣，隨口即風起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲起大風雨者，取藥口中含之，吐氣，隨口即風起。

「又法若欲令人日行千里者，當取菖蒲三寸燒作灰，和藥塗脚，不欲進千里並不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令人日行千里者，當取菖蒲三寸燒作灰，和藥塗脚，不欲進千里並不為難。

「又法若欲行人遠進他國中路無火者，當取藥多少呪之三七遍擲向地中，即成大火起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲行人遠進他國中路無火者，當取藥多少呪之三七遍擲向地中，即成大火起。

「又法若向他國中路無水者，取藥少許埋著地中，經宿即水出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若向他國中路無水者，取藥少許埋著地中，經宿即水出。

「又法若劫末三災競起欲害身，帶此藥一丸，無敢能害者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若劫末三災競起欲害身，帶此藥一丸，無敢能害者。

「又法若自身令變成種種色相現者，取藥少許和棗吞之，吐出雞卵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若自身令變成種種色相現者，取藥少許和棗吞之，吐出雞卵。

「又法若欲令自身變成大蛇者，取藥和色粉吞之，即成大蛇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令自身變成大蛇者，取藥和色粉吞之，即成大蛇。

「又法取藥塗心，誦前呪一百八遍，變成師子王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取藥塗心，誦前呪一百八遍，變成師子王。

「又法以藥塗身，即變成狂象。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗身，即變成狂象。

「又法以藥塗口，即變成白兔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗口，即變成白兔。

「又法以藥塗頂，即變成野鹿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗頂，即變成野鹿。

「又法以藥塗左右中，變成孔雀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗左右中，變成孔雀。

「又法以藥塗髮，即變成百歲老人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗髮，即變成百歲老人。

「又法以藥塗，若欲施彼藥者，取井花水三升，大釜煎少許藥，然置葉子著手，于時即有生葉牙生。若一日之間，其葉長三尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以藥塗，若欲施彼藥者，取井花水三升，大釜煎少許藥，然置葉子著手，于時即有生葉牙生。若一日之間，其葉長三尺。

「又法若施此方者，葉少許，和百種香作湯，澡浴即差也。世尊！我若陳此方窮劫不盡，但依如來前呪及壇法作。若不成者，我當於如來前捨彼菩薩位代有情受苦。」說此語時，復有一菩薩名觀世音，從會安祥而起，前詣佛所白佛言：「釋迦牟尼如來說如是等不可思議法，我當護念如來彼法。世尊！我亦無量劫來難行苦行，今日於如來所生少分信心。我亦有大法，為持如來此法，唯願世尊許我所說。」爾時世尊讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝能於如來作如是語。汝當速說如來知見，恣汝重揚。」時觀世音白佛言：「世尊！世間眾生多有愚癡，輪轉生死無時停息，或為王宮逼迫、有諸惡鬼伺求人命，不得長壽；或火風所害、或被惡賊傷損、或有怨家債主每恒相逐。世間有如是等事，世尊！我除斷令得安穩樂。世尊！世間若有修行人，多年累月修學不成者，訶梨勒一百顆除陰乾搗篩作末，白蜜和之亦令陰乾，收取丸如柏子許，一丸一呪訖，即將藥向釋迦像前復呪一千八遍。行者自吞三百丸，七日之間頓悟九十劫生死之事。世尊！若欲修行人慈心濟地獄苦，取井花水三升，淨椀中盛之。晨旦取柳枝鞭水，誦前呪一百二十八遍，水盡即取藥燒七丸，一切受罪眾生悉乘蓮華化生常得安樂，地獄枯竭長無罪人，閻羅王、五道大神、大山府君、一切冥官業道並悉生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若施此方者，葉少許，和百種香作湯，澡浴即差也。世尊！我若陳此方窮劫不盡，但依如來前呪及壇法作。若不成者，我當於如來前捨彼菩薩位代有情受苦。」說此語時，復有一菩薩名觀世音，從會安祥而起，前詣佛所白佛言：「釋迦牟尼如來說如是等不可思議法，我當護念如來彼法。世尊！我亦無量劫來難行苦行，今日於如來所生少分信心。我亦有大法，為持如來此法，唯願世尊許我所說。」爾時世尊讚觀世音菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝能於如來作如是語。汝當速說如來知見，恣汝重揚。」時觀世音白佛言：「世尊！世間眾生多有愚癡，輪轉生死無時停息，或為王宮逼迫、有諸惡鬼伺求人命，不得長壽；或火風所害、或被惡賊傷損、或有怨家債主每恒相逐。世間有如是等事，世尊！我除斷令得安穩樂。世尊！世間若有修行人，多年累月修學不成者，訶梨勒一百顆除陰乾搗篩作末，白蜜和之亦令陰乾，收取丸如柏子許，一丸一呪訖，即將藥向釋迦像前復呪一千八遍。行者自吞三百丸，七日之間頓悟九十劫生死之事。世尊！若欲修行人慈心濟地獄苦，取井花水三升，淨椀中盛之。晨旦取柳枝鞭水，誦前呪一百二十八遍，水盡即取藥燒七丸，一切受罪眾生悉乘蓮華化生常得安樂，地獄枯竭長無罪人，閻羅王、五道大神、大山府君、一切冥官業道並悉生天。

「又法若欲救苦難眾生者，取藥七丸燒之，起大悲心，彼諸善男子所受之苦當時即息不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲救苦難眾生者，取藥七丸燒之，起大悲心，彼諸善男子所受之苦當時即息不受。

「又法若有女人生產難者，取藥一丸和酥摩腰下即易生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有女人生產難者，取藥一丸和酥摩腰下即易生。

「又法若橫死者，取藥少分以塗背，一日即起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若橫死者，取藥少分以塗背，一日即起。

「又法水溺死者，取藥少許置彼死人口中，三日即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法水溺死者，取藥少許置彼死人口中，三日即活。

「又法若人卒死者，取彼死人頂上髮七莖斫之，和藥一丸，內向口中即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人卒死者，取彼死人頂上髮七莖斫之，和藥一丸，內向口中即活。

「又法若患偏風不遂，多年不能起者，取藥一丸令吞，七日復與一丸，至四十九日與丸吞之，百日內即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患偏風不遂，多年不能起者，取藥一丸令吞，七日復與一丸，至四十九日與丸吞之，百日內即差。

「又法若心腹脹滿垂死者，取藥少許和少便呪一遍，與服立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若心腹脹滿垂死者，取藥少許和少便呪一遍，與服立差。

「又法求延年益壽者，取藥七丸燒作灰，蜜漿服之，即受命百劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求延年益壽者，取藥七丸燒作灰，蜜漿服之，即受命百劫。

「又法若患狂者，取藥一丸繫向頂上即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患狂者，取藥一丸繫向頂上即差。

「又法若欲施藥，取四丸埋向宅四角七日，即出一大花樹，一角出一樹、一角出泉、一角出火、一角出雲，四角各別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲施藥，取四丸埋向宅四角七日，即出一大花樹，一角出一樹、一角出泉、一角出火、一角出雲，四角各別。

「又法欲施藥有驗者，取藥七丸，向釋迦像前呪一百八遍，擲彼藥像前，一丸變成釋迦文佛、一丸變成我身、一丸變成白鶴、一丸變成白象、一丸變成百寶蓮華、一丸變成金剛、一丸變成密跡。欲令化仍舊者、取水𠹀之即如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲施藥有驗者，取藥七丸，向釋迦像前呪一百八遍，擲彼藥像前，一丸變成釋迦文佛、一丸變成我身、一丸變成白鶴、一丸變成白象、一丸變成百寶蓮華、一丸變成金剛、一丸變成密跡。欲令化仍舊者、取水𠹀之即如故。

「又法求禪定者，取藥三丸含之，靜處安祥坐，入無量定處經百二十小劫，於禪定起教化眾生，其身如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求禪定者，取藥三丸含之，靜處安祥坐，入無量定處經百二十小劫，於禪定起教化眾生，其身如本。

「又法欲降惡風雨者，水和藥𠹀之即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降惡風雨者，水和藥𠹀之即止。

「又法欲降怨憎之者，取彼名字和藥置火中，其眼如逆，出舌長三尺，面如火色。又法欲解者，復書彼名字，和藥一丸燒之服，取彼藥向此人散之，如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降怨憎之者，取彼名字和藥置火中，其眼如逆，出舌長三尺，面如火色。又法欲解者，復書彼名字，和藥一丸燒之服，取彼藥向此人散之，如故。

「又法欲鬪勝者，取藥七丸搗碎，五穀子隨多少，向佛前呪一千八遍，散著田中收刈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲鬪勝者，取藥七丸搗碎，五穀子隨多少，向佛前呪一千八遍，散著田中收刈。

「又法欲冬時樹生花菓者，取藥一丸埋著根本，即生花菓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲冬時樹生花菓者，取藥一丸埋著根本，即生花菓。

「又法令足力者，取藥至一夜吞一丸，三七日間力敵萬夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令足力者，取藥至一夜吞一丸，三七日間力敵萬夫。

「又法欲使一切諸天八部眾者，取藥燒之，即現其身，任行人驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲使一切諸天八部眾者，取藥燒之，即現其身，任行人驅使。

「又法若人日服一丸此藥，滿百日或七十日，預知三十萬里事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人日服一丸此藥，滿百日或七十日，預知三十萬里事。

「又法欲隱形，取藥和烏麻油塗髮隱。世尊！我今具說，盡微塵劫細數亦當難盡。但有諸善男子，依上如來法及壇呪持此法，若不成者我誓不成正覺。世尊！此法甚難得聞，諸方術及種種祕要法異聞難行，此法歎聞異行。世尊！若諸有情但持此心皆成，無不成法者。」說此法時，會中復有一菩薩名曰馬鳴，即從座起，前詣佛所白如來：「如來有無量智慧、無邊知見。世尊！我亦有神妙章句，眾生得聞之者亦得離苦。唯願如來許我說之。」時如來讚言：「善哉善哉！汝發大弘願憐愍眾生，今正是時，汝當速說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲隱形，取藥和烏麻油塗髮隱。世尊！我今具說，盡微塵劫細數亦當難盡。但有諸善男子，依上如來法及壇呪持此法，若不成者我誓不成正覺。世尊！此法甚難得聞，諸方術及種種祕要法異聞難行，此法歎聞異行。世尊！若諸有情但持此心皆成，無不成法者。」說此法時，會中復有一菩薩名曰馬鳴，即從座起，前詣佛所白如來：「如來有無量智慧、無邊知見。世尊！我亦有神妙章句，眾生得聞之者亦得離苦。唯願如來許我說之。」時如來讚言：「善哉善哉！汝發大弘願憐愍眾生，今正是時，汝當速說。」

爾時馬鳴菩薩及諸大眾皆大歡喜：「大悲世尊！我今速說。」馬鳴白言：「世尊！世間眾生多處塵俗，恒常流轉無時停息，我今說此方法悉得解脫。世尊！若有情類求離世間者、求離生死者，取曇磨羅五兩(此云白膠香明者是)、取菴毘羅五兩(此云二月八月臘、)婆伽勒五兩(此云天門冬)、勒婆娑五兩(此云白訶梨勤是也)、取井花水三升、白蜜三升、柒三升，和上件六味水中煎。當煎之月，唯願護淨，不得觸穢，或於寺中或於故塔中煎。行人當取，須誦前呪不得停歇。三升井花水煎取一升，然後盛於新器中，掘地三尺埋之。二七日出取之，先向佛前供養三日，行者清齋洗浴，取藥少分甞之，味如忉利天歡喜園中食相似，然後誦前呪呪藥三千遍，行人即取半合許。七日之間身昇虛空，來去自在、水火俱出，復有七種大福莊嚴，散之化作一鳥向天飛去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時馬鳴菩薩及諸大眾皆大歡喜：「大悲世尊！我今速說。」馬鳴白言：「世尊！世間眾生多處塵俗，恒常流轉無時停息，我今說此方法悉得解脫。世尊！若有情類求離世間者、求離生死者，取曇磨羅五兩(此云白膠香明者是)、取菴毘羅五兩(此云二月八月臘、)婆伽勒五兩(此云天門冬)、勒婆娑五兩(此云白訶梨勤是也)、取井花水三升、白蜜三升、柒三升，和上件六味水中煎。當煎之月，唯願護淨，不得觸穢，或於寺中或於故塔中煎。行人當取，須誦前呪不得停歇。三升井花水煎取一升，然後盛於新器中，掘地三尺埋之。二七日出取之，先向佛前供養三日，行者清齋洗浴，取藥少分甞之，味如忉利天歡喜園中食相似，然後誦前呪呪藥三千遍，行人即取半合許。七日之間身昇虛空，來去自在、水火俱出，復有七種大福莊嚴，散之化作一鳥向天飛去。

「又法欲求智慧者，藥少許和，即有三十生宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求智慧者，藥少許和，即有三十生宿命智。

「又法欲他心智者，取藥食藥，一日之中萬病消除，若食二日身上萬罪消滅，若食三日俱隨並盡，若食四日眾人愛敬，若食五日辯才智慧，若食六日身中三十六藏不淨流溢並悉消除，若食七日身得昇天相好具足。又世尊！彼行人擬將自力助他力者，必是菩薩久起世間。世尊！此藥能成種種智慧，所有苦難若聞此藥無不解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲他心智者，取藥食藥，一日之中萬病消除，若食二日身上萬罪消滅，若食三日俱隨並盡，若食四日眾人愛敬，若食五日辯才智慧，若食六日身中三十六藏不淨流溢並悉消除，若食七日身得昇天相好具足。又世尊！彼行人擬將自力助他力者，必是菩薩久起世間。世尊！此藥能成種種智慧，所有苦難若聞此藥無不解脫。

「又法若患損心者，取藥少許和生金末吞之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患損心者，取藥少許和生金末吞之即差。

「又法若人坐禪失本心者，取藥溫令煖，塗心即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人坐禪失本心者，取藥溫令煖，塗心即差。

「又法若患骨蒸病，多時不可者，取藥半匙，大醋服之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患骨蒸病，多時不可者，取藥半匙，大醋服之即差。

「又法令人長壽者，取藥一匙和海合少許服之，延年得三千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令人長壽者，取藥一匙和海合少許服之，延年得三千歲。

「又法欲求隱形者，取藥塗背即隱者，取藥塗面耳即隱。又法欲隱者，取藥塗鼻即隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求隱形者，取藥塗背即隱者，取藥塗面耳即隱。又法欲隱者，取藥塗鼻即隱。

「又法欲預知人心者，取藥少許燒作灰，復白蜜和之吞，當日有事等即知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲預知人心者，取藥少許燒作灰，復白蜜和之吞，當日有事等即知。

「又法凡欲得一切法術及呪功能、欲知有効無効者，取遠志一大兩、黃牛乳一升煎之，取半升令冷，向釋迦像前誦呪二十一遍，然後取服三日，吐三十金顆鈴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法凡欲得一切法術及呪功能、欲知有効無効者，取遠志一大兩、黃牛乳一升煎之，取半升令冷，向釋迦像前誦呪二十一遍，然後取服三日，吐三十金顆鈴。

「又法欲知此藥有効無効，取彼合藥竟，置向一沸湯中，變成白蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲知此藥有効無効，取彼合藥竟，置向一沸湯中，變成白蓮華。

「又法欲成大法，取前件藥一合，白蜜一升和煎令焦，取之佛前呪二十一遍作丸，丸如豆許，向空高散之，各化作一鳥向天飛去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲成大法，取前件藥一合，白蜜一升和煎令焦，取之佛前呪二十一遍作丸，丸如豆許，向空高散之，各化作一鳥向天飛去。

「又法欲求智慧者，藥少許和，即有三十生宿命智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求智慧者，藥少許和，即有三十生宿命智。

「又法欲他心智者，取藥誦呪，泉水服之，即得萬里他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲他心智者，取藥誦呪，泉水服之，即得萬里他心智。

「又法欲求自然智者，取藥一合和井花水，晨旦服之。二日七日得自然智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求自然智者，取藥一合和井花水，晨旦服之。二日七日得自然智。

「又法欲發意修大乘經典者，煎件藥日吞少分，七十日心開悟解八萬圍陀書史，聰明智明慧辯才無礙世間第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲發意修大乘經典者，煎件藥日吞少分，七十日心開悟解八萬圍陀書史，聰明智明慧辯才無礙世間第一。

「又法欲求種種智慧者，取藥三合，佛前呪之七七遍，然後服之，即得如來一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求種種智慧者，取藥三合，佛前呪之七七遍，然後服之，即得如來一切智。

「又法欲求世間財者，取藥一合，釋迦像前呪之一百八遍，澡瓶中盛之，三日變成黃金，隨意服之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求世間財者，取藥一合，釋迦像前呪之一百八遍，澡瓶中盛之，三日變成黃金，隨意服之。

「又法欲求世間財者，取藥隨多少，佛前呪一百八遍，取黃金沙一勝，藥和之，器中盛之，即埋地中，日乃變成紫摩黃金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求世間財者，取藥隨多少，佛前呪一百八遍，取黃金沙一勝，藥和之，器中盛之，即埋地中，日乃變成紫摩黃金。

「又法欲入海取七珍者，藥少許和漢欝金香半兩，佛前呪之八十遍，呼彼海龍王名字燒香，藥香徹彼海龍王所，其龍領百萬眷屬送種種七珍到行人所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲入海取七珍者，藥少許和漢欝金香半兩，佛前呪之八十遍，呼彼海龍王名字燒香，藥香徹彼海龍王所，其龍領百萬眷屬送種種七珍到行人所。

「又法欲降伏一切禽獸者，取柏木三尺以藥塗之，於佛前三七遍，以杖打地一下，所有禽獸並悉雲集向行人所。若欲令散者，取藥燒之，即得四散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏一切禽獸者，取柏木三尺以藥塗之，於佛前三七遍，以杖打地一下，所有禽獸並悉雲集向行人所。若欲令散者，取藥燒之，即得四散。

「又法欲令人延年壽者，取柏子三百顆、蜜一合煎之令焦，將作佛前呪，一顆一呪，取藥少許塗之，復向佛前呪之七百遍，然後取服吞一丸，命等日月，若吞二丸命齊天地，若吞三丸延命一劫，若吞四丸壽命兩劫。世尊！若善男子善女人等，但於我法生少重心，依如來前呪等作之，立即成効。」說此語時，會中復有一大仙名曰祁婆，即從座起，前佛所白言：「如來！我亦有大法，能助如來，彼呪功力故。世尊！唯願世尊許我說之。」時如來讚言：「善哉善哉！善男子！汝能護念五濁眾生故說此方，汝當速說，我今聽汝所說。」「大悲世尊！世間若有眾生求一切種種智慧者，或求延年益壽者，取烏牛乳三升、遠志根三根、訶梨勒十顆，乳中煎之，令乳乾盡。即陰乾搗篩，白蜜和之為丸如棗子許。於佛前誦呪之四十遍，晨旦時向西著面頓服令盡。於三七日間，即得一切世智辯才，天龍八部恒常衛護。復此妙方，若有修法人求攝錄一切鬼神及野叉者，取母狗乳一合、白牛乳一合。世尊！取上件二味乳一處，取天門冬根半兩、遠志根半兩，搗篩呪之七遍，然後和乳於銅鐺中煎之二十沸許，便將佛前誦呪一百八遍，即如於佛頓氣服之令盡。於七日間，一切鬼神並悉現身其人所。世尊！若第一七日善鬼、惡鬼、奪人精氣之鬼及阿修羅眷屬魅鬼、魍魎精魅，今見餓之鬼、古文精雲山林之樹稷之鬼、八史六丁從術之鬼、五星六度五岳鬼。世尊！如是等鬼集彼人所，其鬼惡氣及惡毒悉自滅之，任行人驅使。欲知千年消息問之。合者神海須彌山神、大鐵圍山之神、黑山之神、天宮日月精神住室神、火風神、地神、水神等，人身中五情神，如是一切諸神並悉雲集行人門首。復次若三七日之間，一切羅剎及夜叉並來雲集，藍婆夜叉、毘藍婆夜叉、大精夜叉、注驢羅剎、滿心羅剎、攝羅剎、須彌山間黑齒羅剎，如是等恒河沙眷屬，一日之間並集行人門首。世尊！若修行人欲令驅使彼諸羅剎夜叉及鬼神等者，取安悉香半兩、白膠香半兩、白芥子半兩，俱共一處搗篩，白蜜和之悉火燒，誦前呪十遍，其一切鬼神及夜叉羅剎等悉皆化面而倒、悉亂舉身自現不能自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令人延年壽者，取柏子三百顆、蜜一合煎之令焦，將作佛前呪，一顆一呪，取藥少許塗之，復向佛前呪之七百遍，然後取服吞一丸，命等日月，若吞二丸命齊天地，若吞三丸延命一劫，若吞四丸壽命兩劫。世尊！若善男子善女人等，但於我法生少重心，依如來前呪等作之，立即成効。」說此語時，會中復有一大仙名曰祁婆，即從座起，前佛所白言：「如來！我亦有大法，能助如來，彼呪功力故。世尊！唯願世尊許我說之。」時如來讚言：「善哉善哉！善男子！汝能護念五濁眾生故說此方，汝當速說，我今聽汝所說。」「大悲世尊！世間若有眾生求一切種種智慧者，或求延年益壽者，取烏牛乳三升、遠志根三根、訶梨勒十顆，乳中煎之，令乳乾盡。即陰乾搗篩，白蜜和之為丸如棗子許。於佛前誦呪之四十遍，晨旦時向西著面頓服令盡。於三七日間，即得一切世智辯才，天龍八部恒常衛護。復此妙方，若有修法人求攝錄一切鬼神及野叉者，取母狗乳一合、白牛乳一合。世尊！取上件二味乳一處，取天門冬根半兩、遠志根半兩，搗篩呪之七遍，然後和乳於銅鐺中煎之二十沸許，便將佛前誦呪一百八遍，即如於佛頓氣服之令盡。於七日間，一切鬼神並悉現身其人所。世尊！若第一七日善鬼、惡鬼、奪人精氣之鬼及阿修羅眷屬魅鬼、魍魎精魅，今見餓之鬼、古文精雲山林之樹稷之鬼、八史六丁從術之鬼、五星六度五岳鬼。世尊！如是等鬼集彼人所，其鬼惡氣及惡毒悉自滅之，任行人驅使。欲知千年消息問之。合者神海須彌山神、大鐵圍山之神、黑山之神、天宮日月精神住室神、火風神、地神、水神等，人身中五情神，如是一切諸神並悉雲集行人門首。復次若三七日之間，一切羅剎及夜叉並來雲集，藍婆夜叉、毘藍婆夜叉、大精夜叉、注驢羅剎、滿心羅剎、攝羅剎、須彌山間黑齒羅剎，如是等恒河沙眷屬，一日之間並集行人門首。世尊！若修行人欲令驅使彼諸羅剎夜叉及鬼神等者，取安悉香半兩、白膠香半兩、白芥子半兩，俱共一處搗篩，白蜜和之悉火燒，誦前呪十遍，其一切鬼神及夜叉羅剎等悉皆化面而倒、悉亂舉身自現不能自勝。

「又法若令性悟者，取乳頭香燒之，並悉性悟，皆得耨心菩提，捨彼鬼位並得清淨之身，一從行人驅使隨意所須，預知千里逆順之事。世尊！彼諸鬼神若不降伏者，取彼前藥呪之即降伏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若令性悟者，取乳頭香燒之，並悉性悟，皆得耨心菩提，捨彼鬼位並得清淨之身，一從行人驅使隨意所須，預知千里逆順之事。世尊！彼諸鬼神若不降伏者，取彼前藥呪之即降伏也。

「又法欲求萬年仙藥者，取前三昧藥燒，於山間燒之，誦呪百遍，一切萬年精雲芝草仙、千年松公及九雲仙、駕鶴應草瑞草芝雲，並總自出現其人所。世尊！若欲採之，正月一日、二月八日、四月八日此等三日所，一切諸藥草之精並在人間，餘日多化不在本所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求萬年仙藥者，取前三昧藥燒，於山間燒之，誦呪百遍，一切萬年精雲芝草仙、千年松公及九雲仙、駕鶴應草瑞草芝雲，並總自出現其人所。世尊！若欲採之，正月一日、二月八日、四月八日此等三日所，一切諸藥草之精並在人間，餘日多化不在本所。

「又法若採此藥，先呪一百八遍，我自往彼人所教受和合令食之，我自捨彼仙位與行人。復次若入山求採妙寶七珍者，取安悉香一兩、白芥子一兩、甘松香一兩、漢欝金香半兩、青木香半兩、水銀半兩。世尊！取已上等物相和搗篩，取此間陰泉和之，即於佛前呪一千八十遍，時於高原上燒之，山間伏藏及龍宮中七寶並悉現。行人欲取時，當取青木香燒之發願，然後隨意取用。祁婆變七寶方第二。世尊！若有諸善男子，欲變瓦石為摩尼寶者，取赤石如鷄卵許，取銅鐺一，取水銀五兩安置鐺中，及石亦鐺中盤蓋之，以柏木灰水煎三日燒之，令水銀盡入石中變成火色，然後滅火漸漸令冷。取向佛前誦呪一萬遍，其寶光明照三千里，此寶力能壞諸魔王、摧其地獄。行人起心動念，即七寶隨意滿足，亦能無火之處能出大火。復次世尊！若有眾生作諸法術，令互石變成明月寶珠者，取白石如雞子許，水銀三兩、米粉二兩、烏牛乳半勝，和向銅鐺中煎之令盡。然後取荏油一合置鐺子中，煿石令燋油盡。以漸漸令冷，即向佛前誦前呪之百遍，其石色如日月表裏明徹，斯寶然得萬里。又其珠力能出種種珠寶金銀珊瑚，又能令人自在、求者如意。又法欲變瓦礫成如意寶珠者，取金色石如雀卵許，取水銀三兩、生金半兩、慈石一大兩、桃人八顆去皮，取如上等物並置一處，向生鐵熱中煿之，其石並食。彼上四物著溫地之中，三日乃取看，其色如紫摩黃金。向佛前呪之一百八遍，其量珠威力無量無邊，彼行人意欲去處，其珠兌充前騰身而去，亦能出種種妙寶。行人者但發大悲，亦能令三界有情常得安樂，隨意一切眾生願悉皆充足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若採此藥，先呪一百八遍，我自往彼人所教受和合令食之，我自捨彼仙位與行人。復次若入山求採妙寶七珍者，取安悉香一兩、白芥子一兩、甘松香一兩、漢欝金香半兩、青木香半兩、水銀半兩。世尊！取已上等物相和搗篩，取此間陰泉和之，即於佛前呪一千八十遍，時於高原上燒之，山間伏藏及龍宮中七寶並悉現。行人欲取時，當取青木香燒之發願，然後隨意取用。祁婆變七寶方第二。世尊！若有諸善男子，欲變瓦石為摩尼寶者，取赤石如鷄卵許，取銅鐺一，取水銀五兩安置鐺中，及石亦鐺中盤蓋之，以柏木灰水煎三日燒之，令水銀盡入石中變成火色，然後滅火漸漸令冷。取向佛前誦呪一萬遍，其寶光明照三千里，此寶力能壞諸魔王、摧其地獄。行人起心動念，即七寶隨意滿足，亦能無火之處能出大火。復次世尊！若有眾生作諸法術，令互石變成明月寶珠者，取白石如雞子許，水銀三兩、米粉二兩、烏牛乳半勝，和向銅鐺中煎之令盡。然後取荏油一合置鐺子中，煿石令燋油盡。以漸漸令冷，即向佛前誦前呪之百遍，其石色如日月表裏明徹，斯寶然得萬里。又其珠力能出種種珠寶金銀珊瑚，又能令人自在、求者如意。又法欲變瓦礫成如意寶珠者，取金色石如雀卵許，取水銀三兩、生金半兩、慈石一大兩、桃人八顆去皮，取如上等物並置一處，向生鐵熱中煿之，其石並食。彼上四物著溫地之中，三日乃取看，其色如紫摩黃金。向佛前呪之一百八遍，其量珠威力無量無邊，彼行人意欲去處，其珠兌充前騰身而去，亦能出種種妙寶。行人者但發大悲，亦能令三界有情常得安樂，隨意一切眾生願悉皆充足。」

佛說金毘羅童子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金毘羅童子經

【圖：T21p0373_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0373_01.gif】

(別人書著云：是此經法印，作法用之時用)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (別人書著云：是此經法印，作法用之時用)。

夜合木一寸八分剋之，大力金剛陀羅尼。二名穢積大壇烏芻沙摩真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜合木一寸八分剋之，大力金剛陀羅尼。二名穢積大壇烏芻沙摩真言。

唵𭬗伐羅俱魯陀摩訶摩羅訶曩那訶跛折摩他微枳羅尾持網婆野社智羅監母陀羅烏芻沙摩俱嚕陀𤙖泮吒娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵𭬗伐羅俱魯陀摩訶摩羅訶曩那訶跛折摩他微枳羅尾持網婆野社智羅監母陀羅烏芻沙摩俱嚕陀𤙖泮吒娑婆訶

期觀音真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 期觀音真言

迦摩羅目佉迦摩羅盧左那迦摩羅沙那迦摩羅多賀沙那迦摩羅婆謨尼迦摩羅迦摩羅迦摩羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦摩羅目佉迦摩羅盧左那迦摩羅沙那迦摩羅多賀沙那迦摩羅婆謨尼迦摩羅迦摩羅迦摩羅

金毘羅童子威德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金毘羅童子威德經

(金毘羅法作道場，不空三藏譯。燒沈香、白膠香、薰陸香，用瓷香爐。藥王菩薩助法，用白檀香一兩、訶梨勒七果燒，蜜和四十丸，除身中萬病。入龍宮取寶珠，用菖蒲三兩、安悉香蜜丸，甘松香和燒。救萬病，用訶梨勒、掩摩勒各五兩，男孩子母乳和作丸。龍樹菩薩助法，用訶梨勒十二顆、剌蜜三兩井花水煎服，吐出金。治萬病，用光明沙、紫赤朱、天門冬、新蜜蠟，五月五日大酷三升、黑石蜜三兩和煎。觀世音菩薩助法，用訶梨勒百顆蜜丸。馬鳴菩薩助法，白膠香、天門冬、訶梨勒、蠟各五兩，柴三升，井花水煎，白蜜用和) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (金毘羅法作道場，不空三藏譯。燒沈香、白膠香、薰陸香，用瓷香爐。藥王菩薩助法，用白檀香一兩、訶梨勒七果燒，蜜和四十丸，除身中萬病。入龍宮取寶珠，用菖蒲三兩、安悉香蜜丸，甘松香和燒。救萬病，用訶梨勒、掩摩勒各五兩，男孩子母乳和作丸。龍樹菩薩助法，用訶梨勒十二顆、剌蜜三兩井花水煎服，吐出金。治萬病，用光明沙、紫赤朱、天門冬、新蜜蠟，五月五日大酷三升、黑石蜜三兩和煎。觀世音菩薩助法，用訶梨勒百顆蜜丸。馬鳴菩薩助法，白膠香、天門冬、訶梨勒、蠟各五兩，柴三升，井花水煎，白蜜用和)