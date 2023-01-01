大黑天神法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑天神法

嘉祥寺神愷記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉祥寺神愷記

大黑天神者，大自在天變身也，五天竺並吾朝諸伽藍等皆所安置也。有人云：大黑天神者，堅牢地天化身也，伽藍安之，每日所炊飯上分供養此天。誓夢中語詞之中曰：「若吾安置伽藍，日日敬供者，吾寺中令住眾多僧，每日必養千人之眾。乃至人宅亦爾也。若人三年專心供吾者，吾必此來。供人授與世間富貴乃至官位爵祿，應惟悉與焉。吾體作五尺，若三尺若二尺五寸亦得通免之。膚色悉作黑色，頭令冠烏帽子，悉黑色也。令著袴驅褰不垂，令著狩衣，裙短袖細。右手作拳令收右腰，左手令持大袋，從背令懸肩上，其袋之色為鼠毛色，其垂下裎，餘臀上。如是作畢，居大眾食屋禮供者，堂屋房舍必自然之榮聚集涌出。又若人常持念吾呪，四季大備餚饍酒羹飯食乃至百味。以五更時不知眾多人供吾者，決定與富。其呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑天神者，大自在天變身也，五天竺並吾朝諸伽藍等皆所安置也。有人云：大黑天神者，堅牢地天化身也，伽藍安之，每日所炊飯上分供養此天。誓夢中語詞之中曰：「若吾安置伽藍，日日敬供者，吾寺中令住眾多僧，每日必養千人之眾。乃至人宅亦爾也。若人三年專心供吾者，吾必此來。供人授與世間富貴乃至官位爵祿，應惟悉與焉。吾體作五尺，若三尺若二尺五寸亦得通免之。膚色悉作黑色，頭令冠烏帽子，悉黑色也。令著袴驅褰不垂，令著狩衣，裙短袖細。右手作拳令收右腰，左手令持大袋，從背令懸肩上，其袋之色為鼠毛色，其垂下裎，餘臀上。如是作畢，居大眾食屋禮供者，堂屋房舍必自然之榮聚集涌出。又若人常持念吾呪，四季大備餚饍酒羹飯食乃至百味。以五更時不知眾多人供吾者，決定與富。其呪曰：

「唵密止密止舍婆隷多羅羯帝娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵密止密止舍婆隷多羅羯帝娑婆訶」

「印者，二手內縛，舒二地，二水來去是也。供養印者，用常途法禮。供人者，必於此神成父母之想，於三寶成外護，於眾人成父母故也。」余久聞天竺土風並吾當朝土風，諸寺安此天莫非豐饒。因之為斷後輩之疑，以野客夢事引尋貽之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印者，二手內縛，舒二地，二水來去是也。供養印者，用常途法禮。供人者，必於此神成父母之想，於三寶成外護，於眾人成父母故也。」余久聞天竺土風並吾當朝土風，諸寺安此天莫非豐饒。因之為斷後輩之疑，以野客夢事引尋貽之焉。

大黑天神法 師云：此最祕密也，不入室弟子不可傳受，千金莫傳。努力。讚(天讚)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑天神法 師云：此最祕密也，不入室弟子不可傳受，千金莫傳。努力。讚(天讚)。

種子ma。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子ma。

大黑天神者，胎藏界，梵號云摩訶迦羅天，亦云大黑天神。用普印，三摩耶形劍，青色三面六臂，前左右手橫執劍，左次手執人頭(取髻提也)，右次手執羊牝，次左右象皮張背後，以髑髏為瓔珞也。故本云黑淺色也。《仁王經良賁疏》云：「言塜間者，所住處也。言摩訶者，此翻云大。言迦羅者，此云黑天也。上句梵語，下句唐言。大黑天神，鬪戰神也。若禮彼神，增其威德，舉事皆勝，故嚮祀也。何以知者？三藏引別梵筴云：《孔雀王經》說烏尸尼國國城東，有林名奢摩奢那，此云尸林。其林縱橫滿一由旬，有大黑天神，是摩醯首羅變化之身，與諸鬼神無量眷屬，常於夜間遊行林中。有大神力，多諸珍寶，有隱形藥、有長年藥，遊行飛空，諸幻術藥與人貿易，唯取生人血肉，先約斤兩而貿藥等。若人欲往，以陀羅尼加持其身，然往貿易。若不加持，彼諸鬼神乃自隱形盜人血肉，令減斤兩，即取彼人身上血肉，隨取隨盡，不充先約。乃至取盡一人血肉，斤兩不充，藥不可得。若加持者貿得寶貝及諸藥等，隨意所為皆得成就。若嚮祀者，唯人血肉也。彼有大力，即加護人，所作勇猛鬪戰等法皆得勝也。故大黑天神即鬪戰神也。此天即七母天為眷屬(云云)。」有七姊妹者，一左閟拏、二嬌吠哩、三吠瑟拏微、四嬌麼哩、五印𢴉里、六勞𢴉里、七末羅呬弭。是七名皆是真言也。《大日經疏》云「荼吉尼真言，此是世間有造此法術者，亦自在呪術，能知人欲命終者，六月即知之。知已，即作法取其心食之。所以爾者，人身中有黃，所謂人黃，猶牛有黃也。若得食者，能得極大成就。一日周遊四域，隨意所為皆得，亦能種種治人，有嫌者以術治之極令病苦。然彼法不得殺人，要依自計方術。人欲死者去，六月即知之，知已以術取其心。雖取其心，然有法術，要以餘物代之，此人命亦不終，至合死時方壞也。大都是夜叉大自在。於世人所說大，極屬摩訶迦羅，所謂大黑神也。」毘盧遮那以降伏三世法門，欲除彼故化作大黑神。過於彼無量示現，以灰塗身在曠野中，以術悉召一切法成就，乘空履水皆無礙，諸荼吉尼而訶責之：「猶汝常噉人故，我今亦當食汝。」即吞噉之。然不令死彼，伏已放之，悉令斷肉。彼白佛言：「我今悉食肉得存，今如何自濟？」佛言：「聽汝食死人心。」彼言：「人欲死時，諸天夜叉等知彼命盡，爭來欲食，我云何得之？」佛言：「為汝說真言法及印，六月未死即能知之。知已，以法加護，勿令他畏得損。至命盡時，聽汝取食也。」如是稍引令得入道故，有此真言訶唎(二合訶定行利垢)訶(行除彼邪術之垢 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑天神者，胎藏界，梵號云摩訶迦羅天，亦云大黑天神。用普印，三摩耶形劍，青色三面六臂，前左右手橫執劍，左次手執人頭(取髻提也)，右次手執羊牝，次左右象皮張背後，以髑髏為瓔珞也。故本云黑淺色也。《仁王經良賁疏》云：「言塜間者，所住處也。言摩訶者，此翻云大。言迦羅者，此云黑天也。上句梵語，下句唐言。大黑天神，鬪戰神也。若禮彼神，增其威德，舉事皆勝，故嚮祀也。何以知者？三藏引別梵筴云：《孔雀王經》說烏尸尼國國城東，有林名奢摩奢那，此云尸林。其林縱橫滿一由旬，有大黑天神，是摩醯首羅變化之身，與諸鬼神無量眷屬，常於夜間遊行林中。有大神力，多諸珍寶，有隱形藥、有長年藥，遊行飛空，諸幻術藥與人貿易，唯取生人血肉，先約斤兩而貿藥等。若人欲往，以陀羅尼加持其身，然往貿易。若不加持，彼諸鬼神乃自隱形盜人血肉，令減斤兩，即取彼人身上血肉，隨取隨盡，不充先約。乃至取盡一人血肉，斤兩不充，藥不可得。若加持者貿得寶貝及諸藥等，隨意所為皆得成就。若嚮祀者，唯人血肉也。彼有大力，即加護人，所作勇猛鬪戰等法皆得勝也。故大黑天神即鬪戰神也。此天即七母天為眷屬(云云)。」有七姊妹者，一左閟拏、二嬌吠哩、三吠瑟拏微、四嬌麼哩、五印𢴉里、六勞𢴉里、七末羅呬弭。是七名皆是真言也。《大日經疏》云「荼吉尼真言，此是世間有造此法術者，亦自在呪術，能知人欲命終者，六月即知之。知已，即作法取其心食之。所以爾者，人身中有黃，所謂人黃，猶牛有黃也。若得食者，能得極大成就。一日周遊四域，隨意所為皆得，亦能種種治人，有嫌者以術治之極令病苦。然彼法不得殺人，要依自計方術。人欲死者去，六月即知之，知已以術取其心。雖取其心，然有法術，要以餘物代之，此人命亦不終，至合死時方壞也。大都是夜叉大自在。於世人所說大，極屬摩訶迦羅，所謂大黑神也。」毘盧遮那以降伏三世法門，欲除彼故化作大黑神。過於彼無量示現，以灰塗身在曠野中，以術悉召一切法成就，乘空履水皆無礙，諸荼吉尼而訶責之：「猶汝常噉人故，我今亦當食汝。」即吞噉之。然不令死彼，伏已放之，悉令斷肉。彼白佛言：「我今悉食肉得存，今如何自濟？」佛言：「聽汝食死人心。」彼言：「人欲死時，諸天夜叉等知彼命盡，爭來欲食，我云何得之？」佛言：「為汝說真言法及印，六月未死即能知之。知已，以法加護，勿令他畏得損。至命盡時，聽汝取食也。」如是稍引令得入道故，有此真言訶唎(二合訶定行利垢)訶(行除彼邪術之垢

也)。《瑜祇經疏》云「吽迦羅(名降三世降伏義)迦羅(又云黑闇)」《大日經疏》云「摩訶迦羅，大黑天神，又云大闇夜天。以迦羅翻黑闇。」《仁王疏》云「摩訶迦羅神(云云) 摩訶迦羅用普印 唵摩訶迦羅野娑婆(二合)賀(引)」 《南海傳》云：「又復西方諸大寺處，咸於食厨柱側，或在大庫門前彫木表形，或二尺三尺為神王狀，坐把金囊却踞小床，一脚垂地，每將油拭黑色為形，號曰莫訶呵羅，即大黑神也。古代相承云：是大天之部屬，性愛三寶，護持五眾使無損秏，求者稱情。但至食時，厨家每薦香火，所有飲食隨列於前。曾親見說大涅槃處般禪那寺，每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際，不期而至僧徒五百臨中忽來，正到中時無宜更煮。其知事人告厨家曰：『有斯倉卒，事欲如何？』于時有一淨人老母而告之曰：『此乃常事，無勞見憂。』遂乃多然香火，盛陳祭食，告黑神曰：『大聖涅槃，爾徒尚在。四方僧至，為禮於聖蹤，飲食供養勿令闕乏，是仁之力。幸可知時。』尋即總命大眾令坐，以寺常食次第行之，大眾咸足。其餐所長，還如常日，咸皆唱善，讚天神之力，親行禮覲。故覩黑神見在其前，食成大聚。問其何意，報此所由。淮北雖復先無，江南多有置處，求者効驗，神道非虛。大覺寺目真隣陀龍，亦同斯異矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也)。《瑜祇經疏》云「吽迦羅(名降三世降伏義)迦羅(又云黑闇)」《大日經疏》云「摩訶迦羅，大黑天神，又云大闇夜天。以迦羅翻黑闇。」《仁王疏》云「摩訶迦羅神(云云) 摩訶迦羅用普印 唵摩訶迦羅野娑婆(二合)賀(引)」 《南海傳》云：「又復西方諸大寺處，咸於食厨柱側，或在大庫門前彫木表形，或二尺三尺為神王狀，坐把金囊却踞小床，一脚垂地，每將油拭黑色為形，號曰莫訶呵羅，即大黑神也。古代相承云：是大天之部屬，性愛三寶，護持五眾使無損秏，求者稱情。但至食時，厨家每薦香火，所有飲食隨列於前。曾親見說大涅槃處般禪那寺，每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際，不期而至僧徒五百臨中忽來，正到中時無宜更煮。其知事人告厨家曰：『有斯倉卒，事欲如何？』于時有一淨人老母而告之曰：『此乃常事，無勞見憂。』遂乃多然香火，盛陳祭食，告黑神曰：『大聖涅槃，爾徒尚在。四方僧至，為禮於聖蹤，飲食供養勿令闕乏，是仁之力。幸可知時。』尋即總命大眾令坐，以寺常食次第行之，大眾咸足。其餐所長，還如常日，咸皆唱善，讚天神之力，親行禮覲。故覩黑神見在其前，食成大聚。問其何意，報此所由。淮北雖復先無，江南多有置處，求者効驗，神道非虛。大覺寺目真隣陀龍，亦同斯異矣。」

唵密止密止舍婆隷多羅羯帝訶娑婆訶(引)唵摩訶迦羅耶娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵密止密止舍婆隷多羅羯帝訶娑婆訶(引)唵摩訶迦羅耶娑婆訶

口傳云：常途法者，十八道。口傳云：《仁王經》云「塚間摩訶迦羅大黑天神。」《理趣釋》云「七母女天者，是摩訶迦羅天眷屬，可居東北方，最祕最祕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口傳云：常途法者，十八道。口傳云：《仁王經》云「塚間摩訶迦羅大黑天神。」《理趣釋》云「七母女天者，是摩訶迦羅天眷屬，可居東北方，最祕最祕。」

師云：此法最極祕密法也，不入室乃無名薄之人，不可傳受。莫傳，千金努努。先可儲供一面，次可儲少少之菓，次備香水一杯(可加散杖)，次塗香一杯，花鬘一杯，燒香一杯，酒一杯(若無者用茶)，次洗米一杯(若飯)，銀錢一捧(若加用幣帛用普供養明)。次於房中洗手嗽口，次護身(淨三業，三都被甲，如十八道)，次入堂(持珠杵)，次禮佛著座。次塗香塗手，次加持香水(用辦事印明)，次灑淨供物，次加持飯食。印真言：左手作拳押腰，右手五指直立，屈中指節，以空指置火甲。每誦真言摩中指甲上兩三遍，餘舒之。然後以大指頭指三遍，彈指舒之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師云：此法最極祕密法也，不入室乃無名薄之人，不可傳受。莫傳，千金努努。先可儲供一面，次可儲少少之菓，次備香水一杯(可加散杖)，次塗香一杯，花鬘一杯，燒香一杯，酒一杯(若無者用茶)，次洗米一杯(若飯)，銀錢一捧(若加用幣帛用普供養明)。次於房中洗手嗽口，次護身(淨三業，三都被甲，如十八道)，次入堂(持珠杵)，次禮佛著座。次塗香塗手，次加持香水(用辦事印明)，次灑淨供物，次加持飯食。印真言：左手作拳押腰，右手五指直立，屈中指節，以空指置火甲。每誦真言摩中指甲上兩三遍，餘舒之。然後以大指頭指三遍，彈指舒之。真言曰：

na maḥ rva ta thā ga tā va ru ki te oṃ sa bha ra sa bha ra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ rva ta thā ga tā va ru ki te oṃ sa bha ra sa bha ra hūṃ

次施甘露印明。作施無畏印，以右手竪展五指直上即是。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次施甘露印明。作施無畏印，以右手竪展五指直上即是。真言曰：

na maḥ srū pa ya ta thā ga tā ya ta dya tā oṃ srū srū pra srū pra srū svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ srū pa ya ta thā ga tā ya ta dya tā oṃ srū srū pra srū pra srū svā hā

次鑁字心水輪觀。先作施無畏印，右手掌心觀vaṃ字誦vaṃ字。此呪一七遍，即展開五指，向下臨食器中觀。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次鑁字心水輪觀。先作施無畏印，右手掌心觀vaṃ字誦vaṃ字。此呪一七遍，即展開五指，向下臨食器中觀。真言曰：

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vaṃ

次勸請(用堅實合掌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次勸請(用堅實合掌)。

「至心謹請，摩訶迦羅，大黑天神，與諸眷屬，來降於此，受此供養(三遍)。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至心謹請，摩訶迦羅，大黑天神，與諸眷屬，來降於此，受此供養(三遍)。」真言曰：

oṃ ma ha ka ra ya e hye hi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ma ha ka ra ya e hye hi

以二空招之(三反)。次閼伽(取散杖誦闕伽明，於座前灑之三遍)。次華座(取一房花，誦花座明，置於座所，或亦用印明)，次塗香，次華鬘，次燒香，次飲食(先菓子，次酒，次飲食)，次燈明，次銀錢(或加用幣帛)，次普供養(如十八道也)，次讚印(用普諸天贊)，次諦緣度(用普印)，次心經(用普印)，次隨意祈願。次根本印真言(同印)，次念誦(極少百遍)，次閼伽(如先)，次啟白(用普印)「所設供養，可笑麁惡，攀緣覺觀，多不如法，惱亂冥眾。唯願慈悲，布施歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二空招之(三反)。次閼伽(取散杖誦闕伽明，於座前灑之三遍)。次華座(取一房花，誦花座明，置於座所，或亦用印明)，次塗香，次華鬘，次燒香，次飲食(先菓子，次酒，次飲食)，次燈明，次銀錢(或加用幣帛)，次普供養(如十八道也)，次讚印(用普諸天贊)，次諦緣度(用普印)，次心經(用普印)，次隨意祈願。次根本印真言(同印)，次念誦(極少百遍)，次閼伽(如先)，次啟白(用普印)「所設供養，可笑麁惡，攀緣覺觀，多不如法，惱亂冥眾。唯願慈悲，布施歡喜。」

次禮拜，次撥遣。右手作拳，以大指捻頭指，仰掌彈指作聲七遍是也。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次禮拜，次撥遣。右手作拳，以大指捻頭指，仰掌彈指作聲七遍是也。真言曰：

oṃ va jra mu kṣa bhuḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ va jra mu kṣa bhuḥ

次護身(三部被甲如先)，次著座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次護身(三部被甲如先)，次著座。

諸天讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天讚

a yaṃ tu de va sa ga sra kaṃ na re ndra sa ka ra da yā pra va ra dha rmma kṛ ta dhi ka ra vi dha rmma ca pra sa ma sau khyai ni me ta bhu ta me ta pra ka ṣa ya ta di ha śra ma thā ya dha maṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 a yaṃ tu de va sa ga sra kaṃ na re ndra sa ka ra da yā pra va ra dha rmma kṛ ta dhi ka ra vi dha rmma ca pra sa ma sau khyai ni me ta bhu ta me ta pra ka ṣa ya ta di ha śra ma thā ya dha maṃ

大黑天神法(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大黑天神法(終)

切云：褰(舉奠反，衣後也)。裙(欺文反，裳也)和名云臀(從軍反，訓云井左良比)亦云裙(音裙，訓云古呂毛乃須祖，亦云古呂毛乃惠利)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切云：褰(舉奠反，衣後也)。裙(欺文反，裳也)和名云臀(從軍反，訓云井左良比)亦云裙(音裙，訓云古呂毛乃須祖，亦云古呂毛乃惠利)。

承安三年二月十八日，於醍醐寺勝俱胝院之東坊，二箇日書寫了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承安三年二月十八日，於醍醐寺勝俱胝院之東坊，二箇日書寫了。

永正三年丙寅二月二日，於上醍醐寺寂靜院，谷行樹院澄惠法印傳授畢 快瑜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永正三年丙寅二月二日，於上醍醐寺寂靜院，谷行樹院澄惠法印傳授畢 快瑜

明和元年甲申仲秋二日，以或古本謄寫一挍了。 沙門智好 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明和元年甲申仲秋二日，以或古本謄寫一挍了。 沙門智好

享和改元秋八月後五日，集三五本校之，以授工壽梓，令人知天尊之靈驗 又有八臂天，希麟音義云：經云摩訶迦羅大黑天神，唐梵雙舉也。此神青黑雲色，壽無量歲。八臂，各執異仗。貫穿髑髏以為瓔珞，作天忿怒形。足下有地神女天，以兩手承足者也。 豐山長谷總持院勤息快道記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和改元秋八月後五日，集三五本校之，以授工壽梓，令人知天尊之靈驗 又有八臂天，希麟音義云：經云摩訶迦羅大黑天神，唐梵雙舉也。此神青黑雲色，壽無量歲。八臂，各執異仗。貫穿髑髏以為瓔珞，作天忿怒形。足下有地神女天，以兩手承足者也。 豐山長谷總持院勤息快道記