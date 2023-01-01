堅牢地天儀軌
唐 善無畏譯1卷CBETA T1286少于一万字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
堅牢地天儀軌
堅牢地天儀軌
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
中天竺國大那蘭陀寺善無畏奉 詔譯(亦名輸娑迦羅三藏)
中天竺國大那蘭陀寺善無畏奉 詔譯(亦名輸娑迦羅三藏)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時堅牢地天及大功德天俱共從座而起，白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女等常攝五根，繫念至心我地天及功德天，禮拜恭敬供養及念誦我真言者，我恒常出地味資潤彼人，令其身中增益壽命。是地精氣充溢行者身中，得色力、得念、得喜、得精進、得大智慧、得辯財、得三明六通，人天愛敬，得無比無盡大福德。譬如輪王聖主福德，得在在處處行者，所住之處譬如忉利天園觀，此生彼生及千生萬生無極，得巨多廣大福，得日日千萬眷屬掬養，亦無量無數有情艱難之類，活備資生庫倉充溢七珍無限，象寶、馬寶及輪寶、隨心女寶即不呼自來限死生。如是法行比丘，或以種種金銀寶珠、種種資生、種種穀米具足供給。如是繫念，從初夜至中後夜，坐臥行立念法，心無彼外緣。行者為營寺舍、或造一屋、或一樹林、或復衣食坐臥床鋪，於病患湯藥、種種資生常供給之。彼得如是無乏少已，身得安穩無有憂愁。心常歡喜，得好福田成就法器。如是施已，當來之世得大果報，深心樂法、不生惡道、不造惡法。我如是護彼人，即得修慈悲心，如是種種勝妙善根增長不減。」佛言：「善哉善哉！此是汝等精進之心，於大乘中速能增長福之力。」
爾時堅牢地天及大功德天俱共從座而起，白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女等常攝五根，繫念至心我地天及功德天，禮拜恭敬供養及念誦我真言者，我恒常出地味資潤彼人，令其身中增益壽命。是地精氣充溢行者身中，得色力、得念、得喜、得精進、得大智慧、得辯財、得三明六通，人天愛敬，得無比無盡大福德。譬如輪王聖主福德，得在在處處行者，所住之處譬如忉利天園觀，此生彼生及千生萬生無極，得巨多廣大福，得日日千萬眷屬掬養，亦無量無數有情艱難之類，活備資生庫倉充溢七珍無限，象寶、馬寶及輪寶、隨心女寶即不呼自來限死生。如是法行比丘，或以種種金銀寶珠、種種資生、種種穀米具足供給。如是繫念，從初夜至中後夜，坐臥行立念法，心無彼外緣。行者為營寺舍、或造一屋、或一樹林、或復衣食坐臥床鋪，於病患湯藥、種種資生常供給之。彼得如是無乏少已，身得安穩無有憂愁。心常歡喜，得好福田成就法器。如是施已，當來之世得大果報，深心樂法、不生惡道、不造惡法。我如是護彼人，即得修慈悲心，如是種種勝妙善根增長不減。」佛言：「善哉善哉！此是汝等精進之心，於大乘中速能增長福之力。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時地神堅牢及功德天相與白佛言：「為欲利益安樂故說心真言。」爾時佛告地神功德言：「汝等善哉！為利益一切眾生欲說神呪，隨汝恣意說。」即說呪曰：
爾時地神堅牢及功德天相與白佛言：「為欲利益安樂故說心真言。」爾時佛告地神功德言：「汝等善哉！為利益一切眾生欲說神呪，隨汝恣意說。」即說呪曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「曩莫三曼多母馱南(一) 唵(二) 鉢羅(二合)婆(三) 囉怛儞(四) 設哩三曼多(五) 阿馱阿馱(六) 阿豆阿豆(七) 比里底毘比里底毘曳(八) 莎訶」
「曩莫三曼多母馱南(一) 唵(二) 鉢羅(二合)婆(三) 囉怛儞(四) 設哩三曼多(五) 阿馱阿馱(六) 阿豆阿豆(七) 比里底毘比里底毘曳(八) 莎訶」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「若有人誦持此呪滿足十萬遍，為最初法誦呪供養地天者，富貴無極、七珍無限，速成一切悉地。
「若有人誦持此呪滿足十萬遍，為最初法誦呪供養地天者，富貴無極、七珍無限，速成一切悉地。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又次說根本身印。
「又次說根本身印。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「合掌，以二頭指及二小指叉在掌中，二中二無名直立頭相拄，以二大指並立押二頭指側，大指來去，成辦諸事業。
「合掌，以二頭指及二小指叉在掌中，二中二無名直立頭相拄，以二大指並立押二頭指側，大指來去，成辦諸事業。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次說諸成就護摩之法。以稻穀華護摩，得五穀豐登成就。
「復次說諸成就護摩之法。以稻穀華護摩，得五穀豐登成就。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以闍底華護摩，蠶養千斤成就。
「又法以闍底華護摩，蠶養千斤成就。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以粳米護摩，得無盡福德及殖生生福田。
「又法以粳米護摩，得無盡福德及殖生生福田。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法一神居住之處，眾人來集其所護摩，得巨多富。
「又法一神居住之處，眾人來集其所護摩，得巨多富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以大麥小麥護摩，富貴。
「又法以大麥小麥護摩，富貴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以兢婁草護摩，得無數六畜財。
「又法以兢婁草護摩，得無數六畜財。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法大藥叉住古墓前，以闍底華護摩，得大富。
「又法大藥叉住古墓前，以闍底華護摩，得大富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以含華護摩，得人愛。
「又法以含華護摩，得人愛。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法福神所住欲呼得者，以青馬尾各絕截一寸二十一支，每時護摩念，福神必來付我身。
「又法福神所住欲呼得者，以青馬尾各絕截一寸二十一支，每時護摩念，福神必來付我身。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法青馬屎以前地天明加持二十一遍，即壇上及倍人乞大竈額上塗，即得如意富。
「又法青馬屎以前地天明加持二十一遍，即壇上及倍人乞大竈額上塗，即得如意富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法以青馬額髮毛，福神祭二十一支，福神必悅授福。
「又法以青馬額髮毛，福神祭二十一支，福神必悅授福。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法有福人家竈額上土取，臘月八日持來我所安置，必得富。取土時用前天呪二十一遍。須達多優婆塞、壇畢理優婆塞、福寶光明優婆夷行此法。
「又法有福人家竈額上土取，臘月八日持來我所安置，必得富。取土時用前天呪二十一遍。須達多優婆塞、壇畢理優婆塞、福寶光明優婆夷行此法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法土氣強盛，為四眾致刑罰，又以前明加持，得除差。
「又法土氣強盛，為四眾致刑罰，又以前明加持，得除差。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法長者家碓下土取護摩，必得富。
「又法長者家碓下土取護摩，必得富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「又法長者墓口裏土取護摩，又得富。
「又法長者墓口裏土取護摩，又得富。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「可畫堅牢地神像法。
「可畫堅牢地神像法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「男天肉色，左手持鉢盛華、右手掌向外。女天白肉色，右手抱當心、左手抱當股。」
「男天肉色，左手持鉢盛華、右手掌向外。女天白肉色，右手抱當心、左手抱當股。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
地天儀軌一卷
地天儀軌一卷
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话