爾時堅牢地天及大功德天俱共從座而起，白佛言：「世尊！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男童女等常攝五根，繫念至心我地天及功德天，禮拜恭敬供養及念誦我真言者，我恒常出地味資潤彼人，令其身中增益壽命。是地精氣充溢行者身中，得色力、得念、得喜、得精進、得大智慧、得辯財、得三明六通，人天愛敬，得無比無盡大福德。譬如輪王聖主福德，得在在處處行者，所住之處譬如忉利天園觀，此生彼生及千生萬生無極，得巨多廣大福，得日日千萬眷屬掬養，亦無量無數有情艱難之類，活備資生庫倉充溢七珍無限，象寶、馬寶及輪寶、隨心女寶即不呼自來限死生。如是法行比丘，或以種種金銀寶珠、種種資生、種種穀米具足供給。如是繫念，從初夜至中後夜，坐臥行立念法，心無彼外緣。行者為營寺舍、或造一屋、或一樹林、或復衣食坐臥床鋪，於病患湯藥、種種資生常供給之。彼得如是無乏少已，身得安穩無有憂愁。心常歡喜，得好福田成就法器。如是施已，當來之世得大果報，深心樂法、不生惡道、不造惡法。我如是護彼人，即得修慈悲心，如是種種勝妙善根增長不減。」佛言：「善哉善哉！此是汝等精進之心，於大乘中速能增長福之力。」

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