佛說寶賢陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶賢陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大菩薩眾俱。是時有大夜叉主名曰寶賢，來詣佛所。到已，頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我有大祕密心陀羅尼，樂欲宣說。唯願世尊加哀覆護。世尊！此陀羅尼，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，一日三時至心誦念者，我為彼人常作依怙，於一切事皆得吉祥，乃至飲食、衣服臥具、金銀珍寶、財穀等我常供給，及作一切勝利悉使成就，亦令一切人眾普得愛敬，唯除婬怒癡等惡不善法，餘諸所作悉皆隨意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大菩薩眾俱。是時有大夜叉主名曰寶賢，來詣佛所。到已，頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我有大祕密心陀羅尼，樂欲宣說。唯願世尊加哀覆護。世尊！此陀羅尼，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，一日三時至心誦念者，我為彼人常作依怙，於一切事皆得吉祥，乃至飲食、衣服臥具、金銀珍寶、財穀等我常供給，及作一切勝利悉使成就，亦令一切人眾普得愛敬，唯除婬怒癡等惡不善法，餘諸所作悉皆隨意。」

爾時世尊知此寶賢大夜叉主誠心信重，為欲安樂一切眾生貧苦惱故，而告之言：「善哉！寶賢大夜叉主！能為利益諸眾生故。我亦樂聞，隨意宣說。」時寶賢大夜叉主即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知此寶賢大夜叉主誠心信重，為欲安樂一切眾生貧苦惱故，而告之言：「善哉！寶賢大夜叉主！能為利益諸眾生故。我亦樂聞，隨意宣說。」時寶賢大夜叉主即說陀羅尼曰：

「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(引)(一) 那謨(引)摩(引)尼跋捺囉(二合)野(二) 摩賀(引)藥叉西那鉢多曳(三) 薩曳替曩(四) 呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(五) 呬哩呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(六) 枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(七) 枳哩枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(八) 唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(九) 唧哩唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(十) 祖路摩(引)尼跋捺囉(二合)(十一) 祖路祖路摩(引)尼跋捺囉(二合)(十二) 祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十三) 祖嚕祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十四) 覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十五) 覩嚕覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十六) 酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十七) 酤嚕酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十八) 蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十九) 蘇嚕蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(二十) 薩哩嚩(二合)阿哩湯(二合)彌娑(引)達野莎(引)賀(引)(二十一) 怛𭔞(切身)他(引)(二十二) 鉢多泥(二十三) 蘇鉢多泥(二十四) 蘇嚕彌(二十五) 蘇末帝(二十六) 蘇囉替(二十七) 速剎摩(二合)閉呬哩計(引)(二十八) 呬哩哥(引)哩(二十九) 布蘭尼(二合引)悉馱跋捺哩(二合)(三十) 呬哩呬哩莎(引)賀(引)(三十一) 伊呬酤(引)儞瑟計(二合)(三十二) 伊呬細(引)儞瑟計(二合引)(三十三) 伊呬虞(引)尼瑟計(二合)莎(引)賀(引)(三十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(引)(一) 那謨(引)摩(引)尼跋捺囉(二合)野(二) 摩賀(引)藥叉西那鉢多曳(三) 薩曳替曩(四) 呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(五) 呬哩呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(六) 枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(七) 枳哩枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(八) 唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(九) 唧哩唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合)(十) 祖路摩(引)尼跋捺囉(二合)(十一) 祖路祖路摩(引)尼跋捺囉(二合)(十二) 祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十三) 祖嚕祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十四) 覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十五) 覩嚕覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十六) 酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十七) 酤嚕酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十八) 蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(十九) 蘇嚕蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合)(二十) 薩哩嚩(二合)阿哩湯(二合)彌娑(引)達野莎(引)賀(引)(二十一) 怛𭔞(切身)他(引)(二十二) 鉢多泥(二十三) 蘇鉢多泥(二十四) 蘇嚕彌(二十五) 蘇末帝(二十六) 蘇囉替(二十七) 速剎摩(二合)閉呬哩計(引)(二十八) 呬哩哥(引)哩(二十九) 布蘭尼(二合引)悉馱跋捺哩(二合)(三十) 呬哩呬哩莎(引)賀(引)(三十一) 伊呬酤(引)儞瑟計(二合)(三十二) 伊呬細(引)儞瑟計(二合引)(三十三) 伊呬虞(引)尼瑟計(二合)莎(引)賀(引)(三十四)」

是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已，復白佛言：「世尊！此陀羅尼，若有人依法持誦七遍，是人所作勝利皆得成就。又復有人於白月十五日潔淨持戒，一日三時焚沈檀香，誦此陀羅尼滿八千遍，是人隨願獲得金銀珍寶悉皆如意。」爾時大夜叉主說是陀羅尼已，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已，復白佛言：「世尊！此陀羅尼，若有人依法持誦七遍，是人所作勝利皆得成就。又復有人於白月十五日潔淨持戒，一日三時焚沈檀香，誦此陀羅尼滿八千遍，是人隨願獲得金銀珍寶悉皆如意。」爾時大夜叉主說是陀羅尼已，禮佛而退。

佛說是經已，諸菩薩眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，諸菩薩眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。