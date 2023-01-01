佛說聖寶藏神儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖寶藏神儀軌經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

歸命一切佛菩薩， 頂禮依法寶藏神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切佛菩薩， 頂禮依法寶藏神，

藏神歡喜令求者， 成就牟尼一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏神歡喜令求者， 成就牟尼一切事。

今說寶藏神廣大儀軌護摩法則。若持誦之人，須一向歸命三寶，先受灌頂，為一切眾生慈心忍辱，如所說法深信依行。具此德者可行持誦儀軌之法。欲作此法，先自安坐諦淨身心，思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位，所有河岸邊、園林中、山㵎內、聖賢經行處、有聖跡處、無盜賊處、三惡不生清淨處，但得一處殊妙及無蛇蟲蚊虻潔淨地位，去其瓦石，取河岸上淨土填令平正。以五種淨水，誦心真言及外心真言八百遍加持於水，灑彼地上。起首先誦真言，如得好祥瑞之時，即於彼處或面東或面西或面北，作廣大殊勝賢聖堂殿。復用五種淨水結淨自身，其水仍加持八千遍，施一切眾生及餓鬼等。然自志誠齋戒，一日三時沐浴，又於三時換著新淨之衣，意中思念三妙解脫，如是而行。於晚間入此道場，持誦至求，辰日半出時持誦終畢。然後用淨水入淨土少許洗身上分，即默然面東或面西或面北，端坐洗身下分。復別取淨土和水漱口三遍，持聖無能勝真言，以手摩頂遍加持亦三，即得擁護自身。復頂禮賢聖，誦心真言或外心真言加持香水三遍，以水灑賢聖堂，即獻二十種供養，結三昧印成金剛牆，結金剛橛印成金剛網，即以兩手平掌相對，以二中指相並，無名指屈第三節，二頭指附彼無名指背，二大指附二頭指邊，二小指如金剛針，作寶藏神根本印。此印結中間，當得寶藏神得現。復誦根本真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今說寶藏神廣大儀軌護摩法則。若持誦之人，須一向歸命三寶，先受灌頂，為一切眾生慈心忍辱，如所說法深信依行。具此德者可行持誦儀軌之法。欲作此法，先自安坐諦淨身心，思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位，所有河岸邊、園林中、山㵎內、聖賢經行處、有聖跡處、無盜賊處、三惡不生清淨處，但得一處殊妙及無蛇蟲蚊虻潔淨地位，去其瓦石，取河岸上淨土填令平正。以五種淨水，誦心真言及外心真言八百遍加持於水，灑彼地上。起首先誦真言，如得好祥瑞之時，即於彼處或面東或面西或面北，作廣大殊勝賢聖堂殿。復用五種淨水結淨自身，其水仍加持八千遍，施一切眾生及餓鬼等。然自志誠齋戒，一日三時沐浴，又於三時換著新淨之衣，意中思念三妙解脫，如是而行。於晚間入此道場，持誦至求，辰日半出時持誦終畢。然後用淨水入淨土少許洗身上分，即默然面東或面西或面北，端坐洗身下分。復別取淨土和水漱口三遍，持聖無能勝真言，以手摩頂遍加持亦三，即得擁護自身。復頂禮賢聖，誦心真言或外心真言加持香水三遍，以水灑賢聖堂，即獻二十種供養，結三昧印成金剛牆，結金剛橛印成金剛網，即以兩手平掌相對，以二中指相並，無名指屈第三節，二頭指附彼無名指背，二大指附二頭指邊，二小指如金剛針，作寶藏神根本印。此印結中間，當得寶藏神得現。復誦根本真言：

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)麼(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹(惹敢反)婆羅惹隷(隸靳反)野娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)麼(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹(惹敢反)婆羅惹隷(隸靳反)野娑嚩(二合引)賀(引)

復誦心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誦心真言：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)羅惹隷(引)捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)羅惹隷(引)捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀

復誦外心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復誦外心真言：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)婆羅謨契(啟孕反)捺囉(二合引)野娑嚩賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)婆羅謨契(啟孕反)捺囉(二合引)野娑嚩賀

誦此真言已，即以二頭指竪如金剛，此成金剛牆印。二頭指如環，此成金剛網印。如是頭指相合，此成金剛橛印。此三印與寶藏神真言同用，得大擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言已，即以二頭指竪如金剛，此成金剛牆印。二頭指如環，此成金剛網印。如是頭指相合，此成金剛橛印。此三印與寶藏神真言同用，得大擁護。

次請召賢聖。於賢聖前作香臺，以無蟲牛頭檀香及沈香等作香燭，如是執彼香燭面向賢聖，合掌恭敬安身不動，即誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次請召賢聖。於賢聖前作香臺，以無蟲牛頭檀香及沈香等作香燭，如是執彼香燭面向賢聖，合掌恭敬安身不動，即誦此真言：

曀呬曳(二合引)呬婆誐鑁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曀呬曳(二合引)呬婆誐鑁

誦此真言已，即以大指屈入頭指中間作召請印，復誦召請真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言已，即以大指屈入頭指中間作召請印，復誦召請真言：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝曀呬曳(二合引)呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩舍野曩必哩(二合)野囉野娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝曀呬曳(二合引)呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩舍野曩必哩(二合)野囉野娑嚩(二合引)賀

誦召請真言已，得賢聖降臨，即合掌各令三隻指屈第三節，以中指相並，大指相離，作寶藏神師子座印以獻座。此印結中間，寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦召請真言已，得賢聖降臨，即合掌各令三隻指屈第三節，以中指相並，大指相離，作寶藏神師子座印以獻座。此印結中間，寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願。

次作結淨。用烏尸囉木作拂，畫本尊賢聖色相。即以右手作拳、左手按腰，作用拂印而用拂拭，誦結淨真言七遍獻於賢聖。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次作結淨。用烏尸囉木作拂，畫本尊賢聖色相。即以右手作拳、左手按腰，作用拂印而用拂拭，誦結淨真言七遍獻於賢聖。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩諦賀囉賀囉囉祖誐囉(二合)賀囉拏(引)野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩諦賀囉賀囉囉祖誐囉(二合)賀囉拏(引)野娑嚩(二合)賀

復說曼拏羅結淨儀則。以衢摩夷及香作泥，塗曼拏羅地，四方廣闊十二指，若十二指已上亦合儀則。乃作結淨印，即以兩手各舒五指，指各相離而下按地。作結淨印已，即誦曼拏羅真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說曼拏羅結淨儀則。以衢摩夷及香作泥，塗曼拏羅地，四方廣闊十二指，若十二指已上亦合儀則。乃作結淨印，即以兩手各舒五指，指各相離而下按地。作結淨印已，即誦曼拏羅真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝俱胝羅俱胝羅(引)襪哩哆(二合)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝俱胝羅俱胝羅(引)襪哩哆(二合)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀

復說燃燈儀則。於新器中盛黃牛酥，用覩羅綿為燈炷，即以兩手作拳相合，展兩大指兩小指相合如針，作寶藏神燈印，復誦燈真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說燃燈儀則。於新器中盛黃牛酥，用覩羅綿為燈炷，即以兩手作拳相合，展兩大指兩小指相合如針，作寶藏神燈印，復誦燈真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝護嚕護嚕鉢囉(二合)迦(引)舍野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝護嚕護嚕鉢囉(二合)迦(引)舍野娑嚩(二合)賀

復說洗浴賢聖儀則。若是金銀玉石等像，即可以水洗浴像身。若是土塐綵畫㡧像等，以鏡照像浴其鏡像，或夜後對月浴於像影。作如是言：「我今獻浴。」即以兩手合掌，令二小指相叉過二無名指入於掌中，二頭指頭相抵屈如環，二大指屈上節。此是洗浴印。復誦洗浴真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說洗浴賢聖儀則。若是金銀玉石等像，即可以水洗浴像身。若是土塐綵畫㡧像等，以鏡照像浴其鏡像，或夜後對月浴於像影。作如是言：「我今獻浴。」即以兩手合掌，令二小指相叉過二無名指入於掌中，二頭指頭相抵屈如環，二大指屈上節。此是洗浴印。復誦洗浴真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝薩曩(二合引)曩必哩(二合)夜(引)佉吒佉吒婆惹羅供婆惹羅娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝薩曩(二合引)曩必哩(二合)夜(引)佉吒佉吒婆惹羅供婆惹羅娑嚩(二合引)賀

復說塗香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀等香為塗香，結香印，作如是言：「我今獻香。」即以二手大指相向，磔開二頭指屈於中節，作塗香印，復誦塗香真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說塗香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀等香為塗香，結香印，作如是言：「我今獻香。」即以二手大指相向，磔開二頭指屈於中節，作塗香印，復誦塗香真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝羅羅羅羅迦(引)羅迦羅酥巘馱巘馱必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝羅羅羅羅迦(引)羅迦羅酥巘馱巘馱必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合)賀

復說燒香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀、沈香、乳香等，於爐內裝燒之時作如是言：「我今獻香。」以二手大指頭捻中指等三指甲頭，令二頭指屈第三節，作燒香印，復誦燒香真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說燒香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀、沈香、乳香等，於爐內裝燒之時作如是言：「我今獻香。」以二手大指頭捻中指等三指甲頭，令二頭指屈第三節，作燒香印，復誦燒香真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝覩嚕覩嚕摩賀(引)度波必哩(二合)夜野娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝覩嚕覩嚕摩賀(引)度波必哩(二合)夜野娑嚩(二合)賀(引)

復說獻花儀則。惹帝花、摩隷迦花、曼陀羅花、蓮花、優鉢羅花、摩俱羅花等，而供養時作如是言：「我今獻花。」即以兩拳相向竪，展二大指，作獻花印，復誦獻花真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說獻花儀則。惹帝花、摩隷迦花、曼陀羅花、蓮花、優鉢羅花、摩俱羅花等，而供養時作如是言：「我今獻花。」即以兩拳相向竪，展二大指，作獻花印，復誦獻花真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝補瑟波(二合)鉢羅(二合)嚕呬哩呬哩補瑟波(二合)禰(引)伽娑嚩(二合)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝補瑟波(二合)鉢羅(二合)嚕呬哩呬哩補瑟波(二合)禰(引)伽娑嚩(二合)賀(引)

復說五色粉壇獻食儀則。用青黃赤白綠五色粉，以惹帝花、摩隷花等裛過，專心粉曼拏羅。及獻食時作如是言：「我今獻食。」即以兩手五指平正按地，作五色粉壇獻食印，復誦五色粉壇獻食真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說五色粉壇獻食儀則。用青黃赤白綠五色粉，以惹帝花、摩隷花等裛過，專心粉曼拏羅。及獻食時作如是言：「我今獻食。」即以兩手五指平正按地，作五色粉壇獻食印，復誦五色粉壇獻食真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩賀譬(引)曩(引)麼隷必里(二合)野(引)輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩賀譬(引)曩(引)麼隷必里(二合)野(引)輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀

若所獻飲食，用上好粆糖乳蜜造種種飲食及種種酥食。其酥酪、乳、糖蜜，名三味甜食，食中最上。及用五穀食、乳汁、蔬菜等諸味具足，白日供獻，夜分即已。又以薑、鹽、胡椒三種具足作藥叉食，每日夜分出此供養，白日即已。若持誦者，先須乞食或乳汁蔬菜果子等。結齋食已，淨洗浴身，然可課習所持之法，令其精熟。以前三白等食，於賢聖堂外大樹下而為供獻，作如是言：「我今獻食。」即以二手平舒，十指端直，令二大指安掌中，作獻食印，復誦獻食真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若所獻飲食，用上好粆糖乳蜜造種種飲食及種種酥食。其酥酪、乳、糖蜜，名三味甜食，食中最上。及用五穀食、乳汁、蔬菜等諸味具足，白日供獻，夜分即已。又以薑、鹽、胡椒三種具足作藥叉食，每日夜分出此供養，白日即已。若持誦者，先須乞食或乳汁蔬菜果子等。結齋食已，淨洗浴身，然可課習所持之法，令其精熟。以前三白等食，於賢聖堂外大樹下而為供獻，作如是言：「我今獻食。」即以二手平舒，十指端直，令二大指安掌中，作獻食印，復誦獻食真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺嚩(二合)曩帝舍迦舍迦麼隷囉(引)惹惹努劍波迦麼隷捺(引)野迦禰(引)呬禰(引)呬娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺嚩(二合)曩帝舍迦舍迦麼隷囉(引)惹惹努劍波迦麼隷捺(引)野迦禰(引)呬禰(引)呬娑嚩(二合)賀

復說鈴儀則。須用新鈴，內有簧，聲相最妙者，安挂曼拏羅門樓之上，作如是言：「我今獻鈴。」即以右手覆下作鈴印，復誦獻鈴真言一七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說鈴儀則。須用新鈴，內有簧，聲相最妙者，安挂曼拏羅門樓之上，作如是言：「我今獻鈴。」即以右手覆下作鈴印，復誦獻鈴真言一七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝枳尼枳尼健吒迦囉拏具(引)釤室里(二合)拏(尼所反)娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝枳尼枳尼健吒迦囉拏具(引)釤室里(二合)拏(尼所反)娑嚩(二合)賀

復說作蓋儀則。以木作蓋身，用新淨白綾絹等為垂帶，於帶上畫賢聖等，及於帶中間以珠寶莊嚴。成其寶蓋，作如是言：「我今獻寶蓋。」即合掌頂禮，屈兩手中間如蓋相，作寶蓋印，復誦獻寶蓋真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說作蓋儀則。以木作蓋身，用新淨白綾絹等為垂帶，於帶上畫賢聖等，及於帶中間以珠寶莊嚴。成其寶蓋，作如是言：「我今獻寶蓋。」即合掌頂禮，屈兩手中間如蓋相，作寶蓋印，復誦獻寶蓋真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝仡里(二合)恨拏(二合)仡里(二合)恨拏(二合)蹉怛囉(二合)必里(二合)舒蹉怛囉(二合)囉叉迦娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝仡里(二合)恨拏(二合)仡里(二合)恨拏(二合)蹉怛囉(二合)必里(二合)舒蹉怛囉(二合)囉叉迦娑嚩(二合)賀

復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新鮮顏色，即以左手大指捻中指無名指小指，頭指竪立少斜作幡印。以右手大指捻無名指及小指，竪立中指及頭指，少斜振動作幢印。復誦獻幢幡真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新鮮顏色，即以左手大指捻中指無名指小指，頭指竪立少斜作幡印。以右手大指捻無名指及小指，竪立中指及頭指，少斜振動作幢印。復誦獻幢幡真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠(引)惹演帝必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠(引)惹演帝必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀

如是二十種供養，其根本真言、內心印、外心印，加持、供獻皆可同用。復以二手作拳，小指如針，作寶藏神印。此印中間見寶藏神得歡喜。我今說彼聖寶藏神曼拏羅，能令無財者得一切財、無善者獲一切善、能成就一切事滅一切罪、能得夜叉富貴及得夜叉同住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是二十種供養，其根本真言、內心印、外心印，加持、供獻皆可同用。復以二手作拳，小指如針，作寶藏神印。此印中間見寶藏神得歡喜。我今說彼聖寶藏神曼拏羅，能令無財者得一切財、無善者獲一切善、能成就一切事滅一切罪、能得夜叉富貴及得夜叉同住。

復說曼拏羅，名夜叉門。於清淨無人陸地樹林中，以衢摩夷塗地，種種香花恒用供養，誦夜叉真言作灌頂法，誦夜叉心真言作請召法，及依法粉壇。其曼拏羅令作四方，每方各開一門，方位周正。於曼拏羅中心安寶藏神，於寶藏上坐，依次第裝嚴，身色作白黃赤。復作螺藏、蓮花藏，左名寶藏無量光、右名寶藏金光。東方安置夜叉王，東南隅名摩尼光，南方名寶光，西南隅名水光，西方名儞囉羯囉𤚥，西北隅名伊舍那天，北方名寶賢。此八為大寶藏神眷屬。若於此根本真言中求成就者，細意思惟，如法依行。若不依者，如行大地虛施辛苦，令彼求者反成魔事。是故一心於曼拏羅八眷屬處，依法思惟，志求成就，五逆重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齋戒，常行慈悲喜捨。所作曼拏羅先創一土臺，四方平正，以香水灑淨，却移大力寶藏神安置東北方，却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛，結跏趺坐合眼，如入定相，為三界師，身真金色，頂相圓滿，一切莊嚴富貴第一。彼佛左邊安大明菩薩，名恒沙無畏觀自在，身具四臂，色如鵝、如軍那花、如月、如真珠、如乳色，坐蓮華座，手持蓮華，頭作髮髻，頂戴天冠，上有無量光佛，作善相圓滿。誦者作如是言：「我今獻拂。」即以右手大指捻小指甲，其餘三指如金剛杵相，向上而轉，作獻拂印，復誦獻拂真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說曼拏羅，名夜叉門。於清淨無人陸地樹林中，以衢摩夷塗地，種種香花恒用供養，誦夜叉真言作灌頂法，誦夜叉心真言作請召法，及依法粉壇。其曼拏羅令作四方，每方各開一門，方位周正。於曼拏羅中心安寶藏神，於寶藏上坐，依次第裝嚴，身色作白黃赤。復作螺藏、蓮花藏，左名寶藏無量光、右名寶藏金光。東方安置夜叉王，東南隅名摩尼光，南方名寶光，西南隅名水光，西方名儞囉羯囉𤚥，西北隅名伊舍那天，北方名寶賢。此八為大寶藏神眷屬。若於此根本真言中求成就者，細意思惟，如法依行。若不依者，如行大地虛施辛苦，令彼求者反成魔事。是故一心於曼拏羅八眷屬處，依法思惟，志求成就，五逆重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齋戒，常行慈悲喜捨。所作曼拏羅先創一土臺，四方平正，以香水灑淨，却移大力寶藏神安置東北方，却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛，結跏趺坐合眼，如入定相，為三界師，身真金色，頂相圓滿，一切莊嚴富貴第一。彼佛左邊安大明菩薩，名恒沙無畏觀自在，身具四臂，色如鵝、如軍那花、如月、如真珠、如乳色，坐蓮華座，手持蓮華，頭作髮髻，頂戴天冠，上有無量光佛，作善相圓滿。誦者作如是言：「我今獻拂。」即以右手大指捻小指甲，其餘三指如金剛杵相，向上而轉，作獻拂印，復誦獻拂真言七遍。真言曰：

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復說佛身莊嚴儀則。所戴頭冠寶帶瓔珞等，皆用金寶莊嚴。如闕金寶，而以木作莊嚴之具，及用雌黃等色莊畫衣服，作如是言：「我今獻此莊嚴。」即以二手大指各捻中指下三指甲，以兩手頭指屈而相鉤，向上轉，作莊嚴印，復誦莊嚴真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說佛身莊嚴儀則。所戴頭冠寶帶瓔珞等，皆用金寶莊嚴。如闕金寶，而以木作莊嚴之具，及用雌黃等色莊畫衣服，作如是言：「我今獻此莊嚴。」即以二手大指各捻中指下三指甲，以兩手頭指屈而相鉤，向上轉，作莊嚴印，復誦莊嚴真言七遍。真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝彌伽(引)婆囉拏惹藍(引)目伽曩娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝彌伽(引)婆囉拏惹藍(引)目伽曩娑嚩(二合引)賀

復說供養儀則。以殊妙花鬘、香花、寶物，及閼伽、香藥、清淨衣服、眼藥、金筯，及五穀和合閼伽鉢，供獻賢聖，作如是言：「我今獻閼伽供養。」於師子座前，即磔開大指作閼伽印，復誦閼伽真言七遍，真言如前誦。如是持誦者，於此閼伽真言法等先作精熟，方可成就閼伽供養。以頗璃寶等作十團食。如闕緣，以綠豆等五穀作十團食。如闕五穀，即以淨土為十團食而用供養。次用果子，如尾惹布囉迦果等，應是吉祥甘美果子，有殊妙香味自落者，及果葉而為供養。次用香，如無妙香，但以有香氣樹皮及花為粖，作於香燭而為供養。次用酥燈，如無酥油，以尸哩沙木或松脂等，皆可燃燈而為供養。若粉壇用七寶粖，如闕緣，即以五色米麵為粉。如無米麵，以上色白土或石粖淨沙染成五色，可以粉壇。次為賢聖出食，如無飲食，以果實藥根等代用。如是儀則，誦人雖闕緣，須具二十種供獻。若作曼拏羅，須依行十波羅蜜，無其罪業者而得成就，不久速得法眼清淨，證無為果。若前十團食，用五寶或五金或五穀等。若用五穀為團食，須染成作五寶色。如以菉豆為食，即染為青色，假作大青寶等。而彼誦者作如是言：「我今獻閼伽等供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說供養儀則。以殊妙花鬘、香花、寶物，及閼伽、香藥、清淨衣服、眼藥、金筯，及五穀和合閼伽鉢，供獻賢聖，作如是言：「我今獻閼伽供養。」於師子座前，即磔開大指作閼伽印，復誦閼伽真言七遍，真言如前誦。如是持誦者，於此閼伽真言法等先作精熟，方可成就閼伽供養。以頗璃寶等作十團食。如闕緣，以綠豆等五穀作十團食。如闕五穀，即以淨土為十團食而用供養。次用果子，如尾惹布囉迦果等，應是吉祥甘美果子，有殊妙香味自落者，及果葉而為供養。次用香，如無妙香，但以有香氣樹皮及花為粖，作於香燭而為供養。次用酥燈，如無酥油，以尸哩沙木或松脂等，皆可燃燈而為供養。若粉壇用七寶粖，如闕緣，即以五色米麵為粉。如無米麵，以上色白土或石粖淨沙染成五色，可以粉壇。次為賢聖出食，如無飲食，以果實藥根等代用。如是儀則，誦人雖闕緣，須具二十種供獻。若作曼拏羅，須依行十波羅蜜，無其罪業者而得成就，不久速得法眼清淨，證無為果。若前十團食，用五寶或五金或五穀等。若用五穀為團食，須染成作五寶色。如以菉豆為食，即染為青色，假作大青寶等。而彼誦者作如是言：「我今獻閼伽等供養。」

次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀、沈香、龍華等，即以中指無名指與大指相捻，誦發遣真言加持七遍，然後三說：「諸來賢聖隨自方位各歸本處。」以其香粖向空擲之，用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀、沈香、龍華等，即以中指無名指與大指相捻，誦發遣真言加持七遍，然後三說：「諸來賢聖隨自方位各歸本處。」以其香粖向空擲之，用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰：

囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)帝(引)左婆捺囉(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)帝(引)左婆捺囉(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀

持誦者乃自啟言：「我以信心為作利益，唯願納受此閼伽香花等，將自眷屬乘虛空道，往本世界最上所居火天等天。」如《楞嚴經》、《天藏經》等所說，如是諸方各有賢聖。東方過五十世界有世界名曰開花，彼有世尊名開花王如來，彼有菩薩名妙吉祥而住於彼。西方有國名為極樂，彼有世尊名無量光如來，彼有菩薩名觀自在而住於彼。北方有國名阿拏嚩底，彼有聖金剛手菩薩、寶賢菩薩、滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼。如是等眾，令還本位。前曼拏內所有幢幡寶蓋、香花燈燭、杖拂飲食、種種殊妙閼伽花等，當欲供獻之時，持誦者於賢聖右邊面前而住，就左邊供獻持誦。及同事者即須預洗浴結淨，一依儀則。召請賢聖供獻事畢，然後發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持誦者乃自啟言：「我以信心為作利益，唯願納受此閼伽香花等，將自眷屬乘虛空道，往本世界最上所居火天等天。」如《楞嚴經》、《天藏經》等所說，如是諸方各有賢聖。東方過五十世界有世界名曰開花，彼有世尊名開花王如來，彼有菩薩名妙吉祥而住於彼。西方有國名為極樂，彼有世尊名無量光如來，彼有菩薩名觀自在而住於彼。北方有國名阿拏嚩底，彼有聖金剛手菩薩、寶賢菩薩、滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼。如是等眾，令還本位。前曼拏內所有幢幡寶蓋、香花燈燭、杖拂飲食、種種殊妙閼伽花等，當欲供獻之時，持誦者於賢聖右邊面前而住，就左邊供獻持誦。及同事者即須預洗浴結淨，一依儀則。召請賢聖供獻事畢，然後發遣。