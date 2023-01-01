佛說聖寶藏神儀軌經
宋 法天譯2卷CBETA T1284少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說聖寶藏神儀軌經卷上
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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歸命一切佛菩薩， 頂禮依法寶藏神，
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藏神歡喜令求者， 成就牟尼一切事。
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今說寶藏神廣大儀軌護摩法則。若持誦之人，須一向歸命三寶，先受灌頂，為一切眾生慈心忍辱，如所說法深信依行。具此德者可行持誦儀軌之法。欲作此法，先自安坐諦淨身心，思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位，所有河岸邊、園林中、山㵎內、聖賢經行處、有聖跡處、無盜賊處、三惡不生清淨處，但得一處殊妙及無蛇蟲蚊虻潔淨地位，去其瓦石，取河岸上淨土填令平正。以五種淨水，誦心真言及外心真言八百遍加持於水，灑彼地上。起首先誦真言，如得好祥瑞之時，即於彼處或面東或面西或面北，作廣大殊勝賢聖堂殿。復用五種淨水結淨自身，其水仍加持八千遍，施一切眾生及餓鬼等。然自志誠齋戒，一日三時沐浴，又於三時換著新淨之衣，意中思念三妙解脫，如是而行。於晚間入此道場，持誦至求，辰日半出時持誦終畢。然後用淨水入淨土少許洗身上分，即默然面東或面西或面北，端坐洗身下分。復別取淨土和水漱口三遍，持聖無能勝真言，以手摩頂遍加持亦三，即得擁護自身。復頂禮賢聖，誦心真言或外心真言加持香水三遍，以水灑賢聖堂，即獻二十種供養，結三昧印成金剛牆，結金剛橛印成金剛網，即以兩手平掌相對，以二中指相並，無名指屈第三節，二頭指附彼無名指背，二大指附二頭指邊，二小指如金剛針，作寶藏神根本印。此印結中間，當得寶藏神得現。復誦根本真言：
今說寶藏神廣大儀軌護摩法則。若持誦之人，須一向歸命三寶，先受灌頂，為一切眾生慈心忍辱，如所說法深信依行。具此德者可行持誦儀軌之法。欲作此法，先自安坐諦淨身心，思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位，所有河岸邊、園林中、山㵎內、聖賢經行處、有聖跡處、無盜賊處、三惡不生清淨處，但得一處殊妙及無蛇蟲蚊虻潔淨地位，去其瓦石，取河岸上淨土填令平正。以五種淨水，誦心真言及外心真言八百遍加持於水，灑彼地上。起首先誦真言，如得好祥瑞之時，即於彼處或面東或面西或面北，作廣大殊勝賢聖堂殿。復用五種淨水結淨自身，其水仍加持八千遍，施一切眾生及餓鬼等。然自志誠齋戒，一日三時沐浴，又於三時換著新淨之衣，意中思念三妙解脫，如是而行。於晚間入此道場，持誦至求，辰日半出時持誦終畢。然後用淨水入淨土少許洗身上分，即默然面東或面西或面北，端坐洗身下分。復別取淨土和水漱口三遍，持聖無能勝真言，以手摩頂遍加持亦三，即得擁護自身。復頂禮賢聖，誦心真言或外心真言加持香水三遍，以水灑賢聖堂，即獻二十種供養，結三昧印成金剛牆，結金剛橛印成金剛網，即以兩手平掌相對，以二中指相並，無名指屈第三節，二頭指附彼無名指背，二大指附二頭指邊，二小指如金剛針，作寶藏神根本印。此印結中間，當得寶藏神得現。復誦根本真言：
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曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)麼(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹(惹敢反)婆羅惹隷(隸靳反)野娑嚩(二合引)賀(引)
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復誦心真言：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)羅惹隷(引)捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀
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復誦外心真言：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹(惹敢反)婆羅謨契(啟孕反)捺囉(二合引)野娑嚩賀
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誦此真言已，即以二頭指竪如金剛，此成金剛牆印。二頭指如環，此成金剛網印。如是頭指相合，此成金剛橛印。此三印與寶藏神真言同用，得大擁護。
誦此真言已，即以二頭指竪如金剛，此成金剛牆印。二頭指如環，此成金剛網印。如是頭指相合，此成金剛橛印。此三印與寶藏神真言同用，得大擁護。
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次請召賢聖。於賢聖前作香臺，以無蟲牛頭檀香及沈香等作香燭，如是執彼香燭面向賢聖，合掌恭敬安身不動，即誦此真言：
次請召賢聖。於賢聖前作香臺，以無蟲牛頭檀香及沈香等作香燭，如是執彼香燭面向賢聖，合掌恭敬安身不動，即誦此真言：
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曀呬曳(二合引)呬婆誐鑁
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誦此真言已，即以大指屈入頭指中間作召請印，復誦召請真言：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝曀呬曳(二合引)呬祖嚕祖嚕馱囉馱囉惹羅曩舍野曩必哩(二合)野囉野娑嚩(二合引)賀
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誦召請真言已，得賢聖降臨，即合掌各令三隻指屈第三節，以中指相並，大指相離，作寶藏神師子座印以獻座。此印結中間，寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願。
誦召請真言已，得賢聖降臨，即合掌各令三隻指屈第三節，以中指相並，大指相離，作寶藏神師子座印以獻座。此印結中間，寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願。
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次作結淨。用烏尸囉木作拂，畫本尊賢聖色相。即以右手作拳、左手按腰，作用拂印而用拂拭，誦結淨真言七遍獻於賢聖。真言曰：
次作結淨。用烏尸囉木作拂，畫本尊賢聖色相。即以右手作拳、左手按腰，作用拂印而用拂拭，誦結淨真言七遍獻於賢聖。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩諦賀囉賀囉囉祖誐囉(二合)賀囉拏(引)野娑嚩(二合)賀
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復說曼拏羅結淨儀則。以衢摩夷及香作泥，塗曼拏羅地，四方廣闊十二指，若十二指已上亦合儀則。乃作結淨印，即以兩手各舒五指，指各相離而下按地。作結淨印已，即誦曼拏羅真言七遍。真言曰：
復說曼拏羅結淨儀則。以衢摩夷及香作泥，塗曼拏羅地，四方廣闊十二指，若十二指已上亦合儀則。乃作結淨印，即以兩手各舒五指，指各相離而下按地。作結淨印已，即誦曼拏羅真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝俱胝羅俱胝羅(引)襪哩哆(二合)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀
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復說燃燈儀則。於新器中盛黃牛酥，用覩羅綿為燈炷，即以兩手作拳相合，展兩大指兩小指相合如針，作寶藏神燈印，復誦燈真言七遍。真言曰：
復說燃燈儀則。於新器中盛黃牛酥，用覩羅綿為燈炷，即以兩手作拳相合，展兩大指兩小指相合如針，作寶藏神燈印，復誦燈真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝護嚕護嚕鉢囉(二合)迦(引)舍野娑嚩(二合)賀
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復說洗浴賢聖儀則。若是金銀玉石等像，即可以水洗浴像身。若是土塐綵畫㡧像等，以鏡照像浴其鏡像，或夜後對月浴於像影。作如是言：「我今獻浴。」即以兩手合掌，令二小指相叉過二無名指入於掌中，二頭指頭相抵屈如環，二大指屈上節。此是洗浴印。復誦洗浴真言七遍。真言曰：
復說洗浴賢聖儀則。若是金銀玉石等像，即可以水洗浴像身。若是土塐綵畫㡧像等，以鏡照像浴其鏡像，或夜後對月浴於像影。作如是言：「我今獻浴。」即以兩手合掌，令二小指相叉過二無名指入於掌中，二頭指頭相抵屈如環，二大指屈上節。此是洗浴印。復誦洗浴真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝薩曩(二合引)曩必哩(二合)夜(引)佉吒佉吒婆惹羅供婆惹羅娑嚩(二合引)賀
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復說塗香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀等香為塗香，結香印，作如是言：「我今獻香。」即以二手大指相向，磔開二頭指屈於中節，作塗香印，復誦塗香真言七遍。真言曰：
復說塗香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀等香為塗香，結香印，作如是言：「我今獻香。」即以二手大指相向，磔開二頭指屈於中節，作塗香印，復誦塗香真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝羅羅羅羅迦(引)羅迦羅酥巘馱巘馱必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合)賀
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復說燒香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀、沈香、乳香等，於爐內裝燒之時作如是言：「我今獻香。」以二手大指頭捻中指等三指甲頭，令二頭指屈第三節，作燒香印，復誦燒香真言七遍。真言曰：
復說燒香儀則。以無蟲白檀、牛頭栴檀、沈香、乳香等，於爐內裝燒之時作如是言：「我今獻香。」以二手大指頭捻中指等三指甲頭，令二頭指屈第三節，作燒香印，復誦燒香真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝覩嚕覩嚕摩賀(引)度波必哩(二合)夜野娑嚩(二合)賀(引)
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝覩嚕覩嚕摩賀(引)度波必哩(二合)夜野娑嚩(二合)賀(引)
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復說獻花儀則。惹帝花、摩隷迦花、曼陀羅花、蓮花、優鉢羅花、摩俱羅花等，而供養時作如是言：「我今獻花。」即以兩拳相向竪，展二大指，作獻花印，復誦獻花真言七遍。真言曰：
復說獻花儀則。惹帝花、摩隷迦花、曼陀羅花、蓮花、優鉢羅花、摩俱羅花等，而供養時作如是言：「我今獻花。」即以兩拳相向竪，展二大指，作獻花印，復誦獻花真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝補瑟波(二合)鉢羅(二合)嚕呬哩呬哩補瑟波(二合)禰(引)伽娑嚩(二合)賀(引)
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝補瑟波(二合)鉢羅(二合)嚕呬哩呬哩補瑟波(二合)禰(引)伽娑嚩(二合)賀(引)
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復說五色粉壇獻食儀則。用青黃赤白綠五色粉，以惹帝花、摩隷花等裛過，專心粉曼拏羅。及獻食時作如是言：「我今獻食。」即以兩手五指平正按地，作五色粉壇獻食印，復誦五色粉壇獻食真言七遍。真言曰：
復說五色粉壇獻食儀則。用青黃赤白綠五色粉，以惹帝花、摩隷花等裛過，專心粉曼拏羅。及獻食時作如是言：「我今獻食。」即以兩手五指平正按地，作五色粉壇獻食印，復誦五色粉壇獻食真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩賀譬(引)曩(引)麼隷必里(二合)野(引)輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬(引)呬(引)摩賀譬(引)曩(引)麼隷必里(二合)野(引)輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀
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若所獻飲食，用上好粆糖乳蜜造種種飲食及種種酥食。其酥酪、乳、糖蜜，名三味甜食，食中最上。及用五穀食、乳汁、蔬菜等諸味具足，白日供獻，夜分即已。又以薑、鹽、胡椒三種具足作藥叉食，每日夜分出此供養，白日即已。若持誦者，先須乞食或乳汁蔬菜果子等。結齋食已，淨洗浴身，然可課習所持之法，令其精熟。以前三白等食，於賢聖堂外大樹下而為供獻，作如是言：「我今獻食。」即以二手平舒，十指端直，令二大指安掌中，作獻食印，復誦獻食真言七遍。真言曰：
若所獻飲食，用上好粆糖乳蜜造種種飲食及種種酥食。其酥酪、乳、糖蜜，名三味甜食，食中最上。及用五穀食、乳汁、蔬菜等諸味具足，白日供獻，夜分即已。又以薑、鹽、胡椒三種具足作藥叉食，每日夜分出此供養，白日即已。若持誦者，先須乞食或乳汁蔬菜果子等。結齋食已，淨洗浴身，然可課習所持之法，令其精熟。以前三白等食，於賢聖堂外大樹下而為供獻，作如是言：「我今獻食。」即以二手平舒，十指端直，令二大指安掌中，作獻食印，復誦獻食真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺嚩(二合)曩帝舍迦舍迦麼隷囉(引)惹惹努劍波迦麼隷捺(引)野迦禰(引)呬禰(引)呬娑嚩(二合)賀
囉怛曩(二合)婆捺嚩(二合)曩帝舍迦舍迦麼隷囉(引)惹惹努劍波迦麼隷捺(引)野迦禰(引)呬禰(引)呬娑嚩(二合)賀
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復說鈴儀則。須用新鈴，內有簧，聲相最妙者，安挂曼拏羅門樓之上，作如是言：「我今獻鈴。」即以右手覆下作鈴印，復誦獻鈴真言一七遍。真言曰：
復說鈴儀則。須用新鈴，內有簧，聲相最妙者，安挂曼拏羅門樓之上，作如是言：「我今獻鈴。」即以右手覆下作鈴印，復誦獻鈴真言一七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝枳尼枳尼健吒迦囉拏具(引)釤室里(二合)拏(尼所反)娑嚩(二合)賀
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復說作蓋儀則。以木作蓋身，用新淨白綾絹等為垂帶，於帶上畫賢聖等，及於帶中間以珠寶莊嚴。成其寶蓋，作如是言：「我今獻寶蓋。」即合掌頂禮，屈兩手中間如蓋相，作寶蓋印，復誦獻寶蓋真言七遍。真言曰：
復說作蓋儀則。以木作蓋身，用新淨白綾絹等為垂帶，於帶上畫賢聖等，及於帶中間以珠寶莊嚴。成其寶蓋，作如是言：「我今獻寶蓋。」即合掌頂禮，屈兩手中間如蓋相，作寶蓋印，復誦獻寶蓋真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝仡里(二合)恨拏(二合)仡里(二合)恨拏(二合)蹉怛囉(二合)必里(二合)舒蹉怛囉(二合)囉叉迦娑嚩(二合)賀
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝仡里(二合)恨拏(二合)仡里(二合)恨拏(二合)蹉怛囉(二合)必里(二合)舒蹉怛囉(二合)囉叉迦娑嚩(二合)賀
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復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新鮮顏色，即以左手大指捻中指無名指小指，頭指竪立少斜作幡印。以右手大指捻無名指及小指，竪立中指及頭指，少斜振動作幢印。復誦獻幢幡真言七遍。真言曰：
復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新鮮顏色，即以左手大指捻中指無名指小指，頭指竪立少斜作幡印。以右手大指捻無名指及小指，竪立中指及頭指，少斜振動作幢印。復誦獻幢幡真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠(引)惹演帝必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝惹野惹野覩嚕覩嚕吠(引)惹演帝必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀
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如是二十種供養，其根本真言、內心印、外心印，加持、供獻皆可同用。復以二手作拳，小指如針，作寶藏神印。此印中間見寶藏神得歡喜。我今說彼聖寶藏神曼拏羅，能令無財者得一切財、無善者獲一切善、能成就一切事滅一切罪、能得夜叉富貴及得夜叉同住。
如是二十種供養，其根本真言、內心印、外心印，加持、供獻皆可同用。復以二手作拳，小指如針，作寶藏神印。此印中間見寶藏神得歡喜。我今說彼聖寶藏神曼拏羅，能令無財者得一切財、無善者獲一切善、能成就一切事滅一切罪、能得夜叉富貴及得夜叉同住。
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復說曼拏羅，名夜叉門。於清淨無人陸地樹林中，以衢摩夷塗地，種種香花恒用供養，誦夜叉真言作灌頂法，誦夜叉心真言作請召法，及依法粉壇。其曼拏羅令作四方，每方各開一門，方位周正。於曼拏羅中心安寶藏神，於寶藏上坐，依次第裝嚴，身色作白黃赤。復作螺藏、蓮花藏，左名寶藏無量光、右名寶藏金光。東方安置夜叉王，東南隅名摩尼光，南方名寶光，西南隅名水光，西方名儞囉羯囉𤚥，西北隅名伊舍那天，北方名寶賢。此八為大寶藏神眷屬。若於此根本真言中求成就者，細意思惟，如法依行。若不依者，如行大地虛施辛苦，令彼求者反成魔事。是故一心於曼拏羅八眷屬處，依法思惟，志求成就，五逆重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齋戒，常行慈悲喜捨。所作曼拏羅先創一土臺，四方平正，以香水灑淨，却移大力寶藏神安置東北方，却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛，結跏趺坐合眼，如入定相，為三界師，身真金色，頂相圓滿，一切莊嚴富貴第一。彼佛左邊安大明菩薩，名恒沙無畏觀自在，身具四臂，色如鵝、如軍那花、如月、如真珠、如乳色，坐蓮華座，手持蓮華，頭作髮髻，頂戴天冠，上有無量光佛，作善相圓滿。誦者作如是言：「我今獻拂。」即以右手大指捻小指甲，其餘三指如金剛杵相，向上而轉，作獻拂印，復誦獻拂真言七遍。真言曰：
復說曼拏羅，名夜叉門。於清淨無人陸地樹林中，以衢摩夷塗地，種種香花恒用供養，誦夜叉真言作灌頂法，誦夜叉心真言作請召法，及依法粉壇。其曼拏羅令作四方，每方各開一門，方位周正。於曼拏羅中心安寶藏神，於寶藏上坐，依次第裝嚴，身色作白黃赤。復作螺藏、蓮花藏，左名寶藏無量光、右名寶藏金光。東方安置夜叉王，東南隅名摩尼光，南方名寶光，西南隅名水光，西方名儞囉羯囉𤚥，西北隅名伊舍那天，北方名寶賢。此八為大寶藏神眷屬。若於此根本真言中求成就者，細意思惟，如法依行。若不依者，如行大地虛施辛苦，令彼求者反成魔事。是故一心於曼拏羅八眷屬處，依法思惟，志求成就，五逆重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齋戒，常行慈悲喜捨。所作曼拏羅先創一土臺，四方平正，以香水灑淨，却移大力寶藏神安置東北方，却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛，結跏趺坐合眼，如入定相，為三界師，身真金色，頂相圓滿，一切莊嚴富貴第一。彼佛左邊安大明菩薩，名恒沙無畏觀自在，身具四臂，色如鵝、如軍那花、如月、如真珠、如乳色，坐蓮華座，手持蓮華，頭作髮髻，頂戴天冠，上有無量光佛，作善相圓滿。誦者作如是言：「我今獻拂。」即以右手大指捻小指甲，其餘三指如金剛杵相，向上而轉，作獻拂印，復誦獻拂真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝左摩囉左摩囉必里(二合)夜(引)野度吒度吒娑嚩(二合引)賀
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝左摩囉左摩囉必里(二合)夜(引)野度吒度吒娑嚩(二合引)賀
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復說佛身莊嚴儀則。所戴頭冠寶帶瓔珞等，皆用金寶莊嚴。如闕金寶，而以木作莊嚴之具，及用雌黃等色莊畫衣服，作如是言：「我今獻此莊嚴。」即以二手大指各捻中指下三指甲，以兩手頭指屈而相鉤，向上轉，作莊嚴印，復誦莊嚴真言七遍。真言曰：
復說佛身莊嚴儀則。所戴頭冠寶帶瓔珞等，皆用金寶莊嚴。如闕金寶，而以木作莊嚴之具，及用雌黃等色莊畫衣服，作如是言：「我今獻此莊嚴。」即以二手大指各捻中指下三指甲，以兩手頭指屈而相鉤，向上轉，作莊嚴印，復誦莊嚴真言七遍。真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝彌伽(引)婆囉拏惹藍(引)目伽曩娑嚩(二合引)賀
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復說供養儀則。以殊妙花鬘、香花、寶物，及閼伽、香藥、清淨衣服、眼藥、金筯，及五穀和合閼伽鉢，供獻賢聖，作如是言：「我今獻閼伽供養。」於師子座前，即磔開大指作閼伽印，復誦閼伽真言七遍，真言如前誦。如是持誦者，於此閼伽真言法等先作精熟，方可成就閼伽供養。以頗璃寶等作十團食。如闕緣，以綠豆等五穀作十團食。如闕五穀，即以淨土為十團食而用供養。次用果子，如尾惹布囉迦果等，應是吉祥甘美果子，有殊妙香味自落者，及果葉而為供養。次用香，如無妙香，但以有香氣樹皮及花為粖，作於香燭而為供養。次用酥燈，如無酥油，以尸哩沙木或松脂等，皆可燃燈而為供養。若粉壇用七寶粖，如闕緣，即以五色米麵為粉。如無米麵，以上色白土或石粖淨沙染成五色，可以粉壇。次為賢聖出食，如無飲食，以果實藥根等代用。如是儀則，誦人雖闕緣，須具二十種供獻。若作曼拏羅，須依行十波羅蜜，無其罪業者而得成就，不久速得法眼清淨，證無為果。若前十團食，用五寶或五金或五穀等。若用五穀為團食，須染成作五寶色。如以菉豆為食，即染為青色，假作大青寶等。而彼誦者作如是言：「我今獻閼伽等供養。」
復說供養儀則。以殊妙花鬘、香花、寶物，及閼伽、香藥、清淨衣服、眼藥、金筯，及五穀和合閼伽鉢，供獻賢聖，作如是言：「我今獻閼伽供養。」於師子座前，即磔開大指作閼伽印，復誦閼伽真言七遍，真言如前誦。如是持誦者，於此閼伽真言法等先作精熟，方可成就閼伽供養。以頗璃寶等作十團食。如闕緣，以綠豆等五穀作十團食。如闕五穀，即以淨土為十團食而用供養。次用果子，如尾惹布囉迦果等，應是吉祥甘美果子，有殊妙香味自落者，及果葉而為供養。次用香，如無妙香，但以有香氣樹皮及花為粖，作於香燭而為供養。次用酥燈，如無酥油，以尸哩沙木或松脂等，皆可燃燈而為供養。若粉壇用七寶粖，如闕緣，即以五色米麵為粉。如無米麵，以上色白土或石粖淨沙染成五色，可以粉壇。次為賢聖出食，如無飲食，以果實藥根等代用。如是儀則，誦人雖闕緣，須具二十種供獻。若作曼拏羅，須依行十波羅蜜，無其罪業者而得成就，不久速得法眼清淨，證無為果。若前十團食，用五寶或五金或五穀等。若用五穀為團食，須染成作五寶色。如以菉豆為食，即染為青色，假作大青寶等。而彼誦者作如是言：「我今獻閼伽等供養。」
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次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀、沈香、龍華等，即以中指無名指與大指相捻，誦發遣真言加持七遍，然後三說：「諸來賢聖隨自方位各歸本處。」以其香粖向空擲之，用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰：
次說發遣儀則。用不蟲白檀及牛頭栴檀、沈香、龍華等，即以中指無名指與大指相捻，誦發遣真言加持七遍，然後三說：「諸來賢聖隨自方位各歸本處。」以其香粖向空擲之，用請召印磔開指頭亦成發遣印。其發遣真言曰：
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囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)帝(引)左婆捺囉(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀
囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)曩帝呬呬訖里(二合)哆(引)帝(引)左婆捺囉(二合)婆誐鑁捺(引)惹拏(二合)誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀
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持誦者乃自啟言：「我以信心為作利益，唯願納受此閼伽香花等，將自眷屬乘虛空道，往本世界最上所居火天等天。」如《楞嚴經》、《天藏經》等所說，如是諸方各有賢聖。東方過五十世界有世界名曰開花，彼有世尊名開花王如來，彼有菩薩名妙吉祥而住於彼。西方有國名為極樂，彼有世尊名無量光如來，彼有菩薩名觀自在而住於彼。北方有國名阿拏嚩底，彼有聖金剛手菩薩、寶賢菩薩、滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼。如是等眾，令還本位。前曼拏內所有幢幡寶蓋、香花燈燭、杖拂飲食、種種殊妙閼伽花等，當欲供獻之時，持誦者於賢聖右邊面前而住，就左邊供獻持誦。及同事者即須預洗浴結淨，一依儀則。召請賢聖供獻事畢，然後發遣。
持誦者乃自啟言：「我以信心為作利益，唯願納受此閼伽香花等，將自眷屬乘虛空道，往本世界最上所居火天等天。」如《楞嚴經》、《天藏經》等所說，如是諸方各有賢聖。東方過五十世界有世界名曰開花，彼有世尊名開花王如來，彼有菩薩名妙吉祥而住於彼。西方有國名為極樂，彼有世尊名無量光如來，彼有菩薩名觀自在而住於彼。北方有國名阿拏嚩底，彼有聖金剛手菩薩、寶賢菩薩、滿賢菩薩及寶藏神等大菩薩而住於彼。如是等眾，令還本位。前曼拏內所有幢幡寶蓋、香花燈燭、杖拂飲食、種種殊妙閼伽花等，當欲供獻之時，持誦者於賢聖右邊面前而住，就左邊供獻持誦。及同事者即須預洗浴結淨，一依儀則。召請賢聖供獻事畢，然後發遣。
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佛說聖寶藏神儀軌經卷上
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