佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

「次下諸部真言，請召、發遣、供獻、加持並皆通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次下諸部真言，請召、發遣、供獻、加持並皆通用。

「阿難哆鉢納摩(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難哆鉢納摩(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是蓮花寶藏真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是蓮花寶藏真言。」

「阿難哆商佉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難哆商佉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是硨磲寶藏真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是硨磲寶藏真言。」

「囉惹曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉惹曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是囉惹哆曩婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是囉惹哆曩婆夜叉王真言。」

「摩尼曩(引)婆(引)野(引)馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩尼曩(引)婆(引)野(引)馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是囉怛曩(二合)曩(引)婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是囉怛曩(二合)曩(引)婆夜叉王真言。」

「酥曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是酥曩(引)婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是酥曩(引)婆夜叉王真言。」

「暗婆曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「暗婆曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是暗婆曩(引)婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是暗婆曩(引)婆夜叉王真言。」

「儞囉曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儞囉曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是羅曩婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是羅曩婆夜叉王真言。」

「吠室囉(二合)摩拏也(二合)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吠室囉(二合)摩拏也(二合)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是毘沙門夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是毘沙門夜叉王真言。」

「摩賀(引)曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩賀(引)曩(引)婆(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合)賀」

「此是摩賀(引)曩(引)婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是摩賀(引)曩(引)婆夜叉王真言。」

「賀囉惹敢(二合)婆迦吽頗吒娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賀囉惹敢(二合)婆迦吽頗吒娑嚩(二合)賀」

「此是賀囉惹敢(二合)婆夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是賀囉惹敢(二合)婆夜叉王真言。」

「惹敢(二合)婆迦野羼捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹敢(二合)婆迦野羼捺囉(二合)野娑嚩(二合)賀」

「此是惹敢(二合)婆迦夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是惹敢(二合)婆迦夜叉王真言。」

「護努護努喃曩(引)酥細拏也(二合)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「護努護努喃曩(引)酥細拏也(二合)野娑嚩(二合)賀」

「此是酥細拏夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是酥細拏夜叉王真言。」

「賀囉賀囉贊捺囉(二合)細(引)曩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賀囉賀囉贊捺囉(二合)細(引)曩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是贊捺囉(二合)細(引)曩夜叉王真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是贊捺囉(二合)細(引)曩夜叉王真言。」

「惹婆曩(引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹婆曩(引)野娑嚩(二合)賀」

「此是護摩真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是護摩真言。

「若作護摩，用阿波摩陵誐濕柴，以酥酪蜜搵此柴頭，持戒一晝夜，作護摩八千，得大聰明，能令誦人日記一千頌，永不忘失。若以阿里迦木根作寶藏神相，可長六指已來，頭戴天冠，種種莊嚴。以香花供養，然用阿波摩陵誐濕柴，於酥酪蜜中搵過，作護摩一洛叉，日日得銀錢一百。復說寶藏神心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作護摩，用阿波摩陵誐濕柴，以酥酪蜜搵此柴頭，持戒一晝夜，作護摩八千，得大聰明，能令誦人日記一千頌，永不忘失。若以阿里迦木根作寶藏神相，可長六指已來，頭戴天冠，種種莊嚴。以香花供養，然用阿波摩陵誐濕柴，於酥酪蜜中搵過，作護摩一洛叉，日日得銀錢一百。復說寶藏神心真言：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)酥(引)嚩(引)酥(引)尾訖里(二合引)尼野彌里致娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)酥(引)嚩(引)酥(引)尾訖里(二合引)尼野彌里致娑嚩(二合引)賀」

「此寶藏神心真言，能得最上成就。若入水至膝，作水護摩，誦此真言，能獲財利。又若以儞淫(二合)摩木，可長四指令平正用，持戒畫人畫寶賢相莊嚴具足，以飲食等供獻已，一日三時用焰多煙少之火，使紫礦作護摩八千，能降伏大財主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此寶藏神心真言，能得最上成就。若入水至膝，作水護摩，誦此真言，能獲財利。又若以儞淫(二合)摩木，可長四指令平正用，持戒畫人畫寶賢相莊嚴具足，以飲食等供獻已，一日三時用焰多煙少之火，使紫礦作護摩八千，能降伏大財主。

「復說別夜叉王心真言文句，用圓亦能令得最上成就： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說別夜叉王心真言文句，用圓亦能令得最上成就：

「囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)哆帝三摩野摩努瑟摩(二合)囉摩尼婆捺囉(二合)野婆誐嚩覩(引)夜(引)唧哆娑覩(二合)馱摩馱摩摩(引)唧囉摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)必隣(二合)哆覩嚕覩嚕摩(引)尼婆捺囉(二合)覩嚕覩嚕摩(引)尼婆捺囉(二合)俱致俱致摩(引)尼婆捺囉(二合)覩致覩致摩(引)尼婆捺囉(二合)帝致帝致摩尼婆捺囉(二合)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛曩(二合)婆捺囉(二合)哆帝三摩野摩努瑟摩(二合)囉摩尼婆捺囉(二合)野婆誐嚩覩(引)夜(引)唧哆娑覩(二合)馱摩馱摩摩(引)唧囉摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)必隣(二合)哆覩嚕覩嚕摩(引)尼婆捺囉(二合)覩嚕覩嚕摩(引)尼婆捺囉(二合)俱致俱致摩(引)尼婆捺囉(二合)覩致覩致摩(引)尼婆捺囉(二合)帝致帝致摩尼婆捺囉(二合)娑嚩(二合引)賀」

「復有壇法，不揀吉星曜日，亦不假持戒之者，但用阿里迦木或儞淫(二合)摩木及別樹木作寶賢相，以香花供養。就日中用白芥子菜油塗在寶賢像身，誦前真言百千遍，日得八錢。得已須令使盡，不得留一錢，日日如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有壇法，不揀吉星曜日，亦不假持戒之者，但用阿里迦木或儞淫(二合)摩木及別樹木作寶賢相，以香花供養。就日中用白芥子菜油塗在寶賢像身，誦前真言百千遍，日得八錢。得已須令使盡，不得留一錢，日日如是。」

寶藏神復說真言儀軌：「令持誦者先自乞食持齋，誦根本真言三洛叉，然後於如來前設大供獻，誦真言八千，能得多財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏神復說真言儀軌：「令持誦者先自乞食持齋，誦根本真言三洛叉，然後於如來前設大供獻，誦真言八千，能得多財。

「次明水護摩。每日以手掬水，而却傾下水中。如是至百掬或千掬，對賢聖前而伸供獻。如是至六箇月，能得大財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次明水護摩。每日以手掬水，而却傾下水中。如是至百掬或千掬，對賢聖前而伸供獻。如是至六箇月，能得大財。

「次說入大曼拏羅諸部灌頂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說入大曼拏羅諸部灌頂真言：

「惹敢(二合)婆曩吒謨吒迦(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹敢(二合)婆曩吒謨吒迦(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是謨吒迦夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是謨吒迦夜叉女真言。」

「囉訖哆(二合)即以(二合)賀嚩(二合)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉訖哆(二合)即以(二合)賀嚩(二合)娑嚩(二合引)賀」

「此是囉訖哆𡁠嚩夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是囉訖哆𡁠嚩夜叉女真言。」

「摩護(引)那囉(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩護(引)那囉(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是摩護那羅夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是摩護那羅夜叉女真言。」

「尾摩羅尾摩羅捺里舍(二合)儞阿(引)夜(引)呬娑嚩(二合)賀尾摩羅(引)尾摩羅尾舍(引)羅曩野儞(引)冒馱(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尾摩羅尾摩羅捺里舍(二合)儞阿(引)夜(引)呬娑嚩(二合)賀尾摩羅(引)尾摩羅尾舍(引)羅曩野儞(引)冒馱(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是尾摩羅尾舍羅夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是尾摩羅尾舍羅夜叉女真言。」

「贊捺囉(二合引)輸摩帝贊捺里(二合引)贊捺囉(二合)摩帝娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「贊捺囉(二合引)輸摩帝贊捺里(二合引)贊捺囉(二合)摩帝娑嚩(二合引)賀」

「此是贊捺囉輸摩帝夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是贊捺囉輸摩帝夜叉女真言。」

「阿嚩賀儞酥路左曩唵(引)贊捺囉(二合)鉢納彌(二合引)娑嚩(二合引)賀鉢納摩(二合)娑囉(引)酥訥嚕(二合)摩努(引)囉彌(引)娑嚩(二合引)賀酥部嚕(二合)嚩(引)護鉢囉(二合)怛也(二合)野娑嚩(二合引)賀嚩護嚩呬儞(二合)末隷伽吒具(引)致娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿嚩賀儞酥路左曩唵(引)贊捺囉(二合)鉢納彌(二合引)娑嚩(二合引)賀鉢納摩(二合)娑囉(引)酥訥嚕(二合)摩努(引)囉彌(引)娑嚩(二合引)賀酥部嚕(二合)嚩(引)護鉢囉(二合)怛也(二合)野娑嚩(二合引)賀嚩護嚩呬儞(二合)末隷伽吒具(引)致娑嚩(二合引)賀」

「此是摩賀彌伽夜叉女等真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是摩賀彌伽夜叉女等真言。」

「酥枳(引)舍摩(引)隷枳(引)舍波里尼娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥枳(引)舍摩(引)隷枳(引)舍波里尼娑嚩(二合引)賀」

「此是酥枳舍夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是酥枳舍夜叉女真言。」

「嚩曩摩(引)隷摩(引)隷儞娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩曩摩(引)隷摩(引)隷儞娑嚩(二合引)賀」

「此是摩曩摩羅夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是摩曩摩羅夜叉女真言。」

「烏里底(二合)瑟吒(二合)布室左(二合)隷(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏里底(二合)瑟吒(二合)布室左(二合)隷(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是布左隷夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是布左隷夜叉女真言。」

「訥嚕(二合)摩摩(引)隷迦(引)迦(引)隷賀隷訥嚕(二合)彌(引)枳隷枳隷娑嚩(二合引)賀迦摩摩(引)隷儞尾羅(引)悉儞娑嚩(二合引)賀迦摩摩隷薩里嚩(二合引)禰(引)嚩薩里嚩(二合)誐囉(二合)摩努(引)惹尾(引)婆誐嚩帝娑嚩(二合)賀摩努(引)惹嚩(引)迦(引)摩嚕閉(引)婆(引)尾儞娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訥嚕(二合)摩摩(引)隷迦(引)迦(引)隷賀隷訥嚕(二合)彌(引)枳隷枳隷娑嚩(二合引)賀迦摩摩(引)隷儞尾羅(引)悉儞娑嚩(二合引)賀迦摩摩隷薩里嚩(二合引)禰(引)嚩薩里嚩(二合)誐囉(二合)摩努(引)惹尾(引)婆誐嚩帝娑嚩(二合)賀摩努(引)惹嚩(引)迦(引)摩嚕閉(引)婆(引)尾儞娑嚩(二合)賀」

「此是迦摩嚕閉等夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是迦摩嚕閉等夜叉女真言。」

「酥嚕(二合)哆嚩(引)吉也(二合)緊迦里娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥嚕(二合)哆嚩(引)吉也(二合)緊迦里娑嚩(二合)賀」

「此是酥嚕哆嚩(引)吉也(二合)夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是酥嚕哆嚩(引)吉也(二合)夜叉女真言。」

「酥捺里舍(二合)儞(引)迦(引)彌儞娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥捺里舍(二合)儞(引)迦(引)彌儞娑嚩(二合)賀」

「此是酥那里舍曩夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是酥那里舍曩夜叉女真言。」

「摩護(引)誐里(二合引)婆焰迦里娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩護(引)誐里(二合引)婆焰迦里娑嚩(二合)賀」

「此是摩護仡囉夜叉女真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是摩護仡囉夜叉女真言。」

「印捺囉(二合引)野禰(引)嚩(引)地鉢哆野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印捺囉(二合引)野禰(引)嚩(引)地鉢哆野娑嚩(二合)賀」

「此是帝釋心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是帝釋心真言。」

「阿誐曩(二合引)曳(引)賀尾也(二合)地鉢多曳(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿誐曩(二合引)曳(引)賀尾也(二合)地鉢多曳(引)娑嚩(二合)賀」

「此是火天真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是火天真言。」

「夜摩(引)野必里(二合引)哆(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夜摩(引)野必里(二合引)哆(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是夜摩天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是夜摩天心真言。」

「乃(引)里怛也(二合)曳(引)洛乞叉(二合)娑(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃(引)里怛也(二合)曳(引)洛乞叉(二合)娑(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合)賀」

「此是乃乙里帝心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是乃乙里帝心真言。」

「嚩嚕拏也(二合)野惹羅(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩嚕拏也(二合)野惹羅(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是水天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是水天心真言。」

「嚩(引)野尾(引)按哆里乞叉(二合引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩(引)野尾(引)按哆里乞叉(二合引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是風天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是風天心真言。」

「俱尾(引)囉(引)野馱曩鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱尾(引)囉(引)野馱曩鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是俱尾羅心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是俱尾羅心真言。」

「伊舍曩(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊舍曩(引)野馱曩(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是伊舍曩天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是伊舍曩天心真言。」

「惹里馱(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)尼所(二合)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹里馱(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)尼所(二合)娑嚩(二合引)賀」

「此是大梵天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是大梵天心真言。」

「阿冒(引)尾瑟拏(二合)吠(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿冒(引)尾瑟拏(二合)吠(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是那羅延天心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是那羅延天心真言。」

「阿儞嚩里哆(二合)曩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿儞嚩里哆(二合)曩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是金剛心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是金剛心真言。」

「賀囉(二合)哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賀囉(二合)哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是槊心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是槊心真言。」

「摩賀(引)寫(引)摩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩賀(引)寫(引)摩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是杖心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是杖心真言。」

「佉陵誐(二合)尾摩羅馱(引)里尼娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佉陵誐(二合)尾摩羅馱(引)里尼娑嚩(二合引)賀」

「此是劍心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是劍心真言。」

「嚩嚕拏嚩摩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩嚕拏嚩摩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是羂索心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是羂索心真言。」

「鉢囉(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢囉(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合引)賀」

「此是幢心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是幢心真言。」

「摩賀(引)燥(引)摩也(二合)囉娑摩曳娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩賀(引)燥(引)摩也(二合)囉娑摩曳娑嚩(二合引)賀」

「此是輪心真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是輪心真言。」

「左(引)隷(引)閉孕(二合)誐隷(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左(引)隷(引)閉孕(二合)誐隷(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是三股叉心真言，并結界同用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是三股叉心真言，并結界同用。」

「娑囉捺(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娑囉捺(引)野娑嚩(二合引)賀」

「此是弓箭真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是弓箭真言。」

「唵(引)惹里馱(二合)惹羅嚩(口)囉(二合)半惹囉(引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹里馱(二合)惹羅嚩(口)囉(二合)半惹囉(引)野娑嚩(二合)賀」

「此是金剛網真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是金剛網真言。」

「如是各各本尊真言，一一持誦加持賢瓶。所有入曼拏羅弟子，用此賢瓶而與灌頂，令得富貴吉祥。若入大曼拏羅，志心依法虔誠灌頂，復能得見寶藏神，三時教勅通達大印。復作護摩，以二十種物作廣大供獻，誦聖天及大夜叉王本尊真言，一日三時隨力供養，得三昧真言最上成就為自擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是各各本尊真言，一一持誦加持賢瓶。所有入曼拏羅弟子，用此賢瓶而與灌頂，令得富貴吉祥。若入大曼拏羅，志心依法虔誠灌頂，復能得見寶藏神，三時教勅通達大印。復作護摩，以二十種物作廣大供獻，誦聖天及大夜叉王本尊真言，一日三時隨力供養，得三昧真言最上成就為自擁護。」

佛言：「我今復說所作精熟最上印法及真言句。」爾時大夜叉王等心生渴仰，請佛宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今復說所作精熟最上印法及真言句。」爾時大夜叉王等心生渴仰，請佛宣說。

爾時世尊遍觀大會，作師子吼告言：「汝等諦聽諦聽。今此寶藏神真言印法具大慈悲，難調伏者而能調伏，與一切眾生成就一切勝利之事。」夜叉王等右膝著地，合掌向佛，默然而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遍觀大會，作師子吼告言：「汝等諦聽諦聽。今此寶藏神真言印法具大慈悲，難調伏者而能調伏，與一切眾生成就一切勝利之事。」夜叉王等右膝著地，合掌向佛，默然而聽。

爾時世尊如大師子自在無畏說真言印。「二手平掌相並，二中指相交，二無名指如針屈第三節，二頭指附無名指，大指順依頭指，二小指如針。此是寶藏神根本印。此印結中間，得寶藏神現身，觀察誦人，得施願成就。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊如大師子自在無畏說真言印。「二手平掌相並，二中指相交，二無名指如針屈第三節，二頭指附無名指，大指順依頭指，二小指如針。此是寶藏神根本印。此印結中間，得寶藏神現身，觀察誦人，得施願成就。誦此真言：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(引)曩謨摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(引)曩謨摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」

「此真言及印，於自身上五處用之。作此法時，彼持誦人如自為寶藏神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言及印，於自身上五處用之。作此法時，彼持誦人如自為寶藏神。

「次作左隣捺囉夜叉王印。以二手合拳，小指如針。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作左隣捺囉夜叉王印。以二手合拳，小指如針。誦此真言：

「唵(引)左隣(引)捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隣(引)捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」

「此真言印能令夜叉王而作擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言印能令夜叉王而作擁護。

「次作目契夜叉王印。以手合拳小指入掌，無名指如針。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作目契夜叉王印。以手合拳小指入掌，無名指如針。誦此真言：

「唵(引)目契孕(二合)捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)目契孕(二合)捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀」

「此真言印亦能擁護誦人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言印亦能擁護誦人。

「次作一切夜叉女印。以小指入掌，無名指屈第三節。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作一切夜叉女印。以小指入掌，無名指屈第三節。誦此真言：

「唵(引)惡儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惡儞」

「此真言印亦能擁護，召請亦得用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言印亦能擁護，召請亦得用。

「次作曼拏羅牆印。以二手合拳，頭指各各如針。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作曼拏羅牆印。以二手合拳，頭指各各如針。誦此真言：

「唵(引)左隣捺囉(二合)滿馱禰苦𠷑吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左隣捺囉(二合)滿馱禰苦𠷑吒」

「次作曼拏羅上面網印。前印相却，令頭指相合如針。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作曼拏羅上面網印。前印相却，令頭指相合如針。誦此真言：

「唵(引)目契孕(二合)捺囉(二合引)野𠷑吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)目契孕(二合)捺囉(二合引)野𠷑吒」

「次作曼拏羅橛印。以二手作拳，垂手向地。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作曼拏羅橛印。以二手作拳，垂手向地。誦此真言：

「唵(引)賀里(二合)入」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀里(二合)入」

「次召請七眷屬印。如前根本印，屈大指。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次召請七眷屬印。如前根本印，屈大指。誦此真言：

「曀呬曀呬祖嚕祖嚕惹羅娑野曩必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曀呬曀呬祖嚕祖嚕惹羅娑野曩必里(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀」

「如是儀則能令七眷屬皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是儀則能令七眷屬皆來集會。

「次作獻閼伽水印。以二手作掬，大指及頭指附著中指。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作獻閼伽水印。以二手作掬，大指及頭指附著中指。誦此真言：

「唵(引)藥羼曩那(引)曳捺囉(二合)馱曩必里(二合)野鉢舍也(二合)鉢舍也(二合引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)藥羼曩那(引)曳捺囉(二合)馱曩必里(二合)野鉢舍也(二合)鉢舍也(二合引)娑嚩(二合引)賀」

「次作獻座印。合掌，舉手三雙指屈第三節，中指磔開大指各各相離，此是寶藏神師子座印。此印結中間，夜叉王并眷屬同坐師子座，於一切願。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作獻座印。合掌，舉手三雙指屈第三節，中指磔開大指各各相離，此是寶藏神師子座印。此印結中間，夜叉王并眷屬同坐師子座，於一切願。誦此真言：

「唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合)伊那摩(引)娑曩摩里伽(二合)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合)伊那摩(引)娑曩摩里伽(二合)娑嚩(二合引)賀」

「次結洗浴印，請召寶藏神并眷屬洗浴。以二手作掬，小指相交，二無名指安入掌中，二中指如針，頭指附中指第三節，大指亦附頭指。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結洗浴印，請召寶藏神并眷屬洗浴。以二手作掬，小指相交，二無名指安入掌中，二中指如針，頭指附中指第三節，大指亦附頭指。誦此真言：

「唵(引)娑曩(二合引)曩必里(二合)野伽吒伽吒供婆惹羅娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑曩(二合引)曩必里(二合)野伽吒伽吒供婆惹羅娑嚩(二合引)賀」

「次結獻衣印。以二手相並，如掌衣物。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻衣印。以二手相並，如掌衣物。誦此真言：

「乃(引)里哆(引)野囉(引)叉娑(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃(引)里哆(引)野囉(引)叉娑(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀」

「次輪誦諸部真言，發遣賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次輪誦諸部真言，發遣賢聖。

「嚩嚕拏(引)野俱嚩囉(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀嚩(引)野尾孕(二合引)哆里乞叉(二合引)地鉢哆野娑嚩(二合引)賀俱尾(引)囉(引)野馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀伊舍(引)曩(引)野部哆(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀烏里馱(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)尼娑嚩(二合引)賀冒吠(引)瑟拏(二合)尾(引)娑嚩(二合引)賀阿尾挽帝迦(引)野娑嚩(二合引)賀嚩日囉(二合)護哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)賀設訖帝(二合)摩寫(引)摩(引)野娑嚩(二合引)賀難拏(引)佉陵誐(二合)尾摩羅左里尼娑嚩(二合引)賀嚩嚕拏哆摩里嚩(二合)賀(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀播(引)世(引)鉢囉(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合)賀特嚩(二合)惹摩賀(引)燥摩也(二合)囉娑摩(二合)曳(引)娑嚩(二合)賀作羯囉(二合)麼(引)羅閉孕(二合)誐隷(引)娑嚩(二合引)賀怛里(二合)輸羅摩(引)羅閉孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀禰舍滿馱娑囉那(引)野娑嚩(二合引)賀烏里馱(二合)惹羅嚩日囉(二合)半惹囉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩嚕拏(引)野俱嚩囉(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀嚩(引)野尾孕(二合引)哆里乞叉(二合引)地鉢哆野娑嚩(二合引)賀俱尾(引)囉(引)野馱曩(引)地鉢哆曳娑嚩(二合引)賀伊舍(引)曩(引)野部哆(引)地鉢哆曳(引)娑嚩(二合引)賀烏里馱(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)尼娑嚩(二合引)賀冒吠(引)瑟拏(二合)尾(引)娑嚩(二合引)賀阿尾挽帝迦(引)野娑嚩(二合引)賀嚩日囉(二合)護哆(引)娑曩(引)野娑嚩(二合引)賀設訖帝(二合)摩寫(引)摩(引)野娑嚩(二合引)賀難拏(引)佉陵誐(二合)尾摩羅左里尼娑嚩(二合引)賀嚩嚕拏哆摩里嚩(二合)賀(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀播(引)世(引)鉢囉(二合)普敢(二合)惹曩野娑嚩(二合)賀特嚩(二合)惹摩賀(引)燥摩也(二合)囉娑摩(二合)曳(引)娑嚩(二合)賀作羯囉(二合)麼(引)羅閉孕(二合)誐隷(引)娑嚩(二合引)賀怛里(二合)輸羅摩(引)羅閉孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀禰舍滿馱娑囉那(引)野娑嚩(二合引)賀烏里馱(二合)惹羅嚩日囉(二合)半惹囉娑嚩(二合引)賀」