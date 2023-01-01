佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在楞伽國，於彼國中有尾鼻瑟拏羅叉王、月軍羅叉王等，於佛法中皆得不退，復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍繞。時彼世尊運神通力，上往虛空至吠覽婆界。從空而下，於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安詳而坐。爾時寶藏神、夜叉王、阿脩羅王、母唧隷那龍王、五通瓶五髻乾達婆王子、吉隷枳羅羅叉王、火頂緊曩羅王、五髻緊曩羅王、大樹緊曩羅王、財主夜叉王，復有住不退地菩薩摩訶薩，心大歡喜異口同音而白佛言：「希有世尊！希有善逝！所有過去如來大功德正法得未曾聞。而諸眾生苦惱無量，無主無宰無救無歸，今此正法能為主宰而能救拔。唯願世尊利益安樂天上人間一切眾生，說此祕密曼拏羅儀軌心真言。眾生若聞，行布施波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在楞伽國，於彼國中有尾鼻瑟拏羅叉王、月軍羅叉王等，於佛法中皆得不退，復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍繞。時彼世尊運神通力，上往虛空至吠覽婆界。從空而下，於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安詳而坐。爾時寶藏神、夜叉王、阿脩羅王、母唧隷那龍王、五通瓶五髻乾達婆王子、吉隷枳羅羅叉王、火頂緊曩羅王、五髻緊曩羅王、大樹緊曩羅王、財主夜叉王，復有住不退地菩薩摩訶薩，心大歡喜異口同音而白佛言：「希有世尊！希有善逝！所有過去如來大功德正法得未曾聞。而諸眾生苦惱無量，無主無宰無救無歸，今此正法能為主宰而能救拔。唯願世尊利益安樂天上人間一切眾生，說此祕密曼拏羅儀軌心真言。眾生若聞，行布施波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿。」

爾時復有夜叉等從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白世尊言：「曼拏羅儀軌當為宣說，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有夜叉等從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白世尊言：「曼拏羅儀軌當為宣說，願樂欲聞。」

爾時世尊告彼夜叉王等大會之眾：「汝今諦聽。善男子！此正法是大夜叉王曼拏羅儀軌心真言，真實祕密，得未曾有，一切如來同所宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼夜叉王等大會之眾：「汝今諦聽。善男子！此正法是大夜叉王曼拏羅儀軌心真言，真實祕密，得未曾有，一切如來同所宣說。」

復有半尼所(二合)天子、末羅賀天子、酥摩天子、普酥摩天子、惹野天子等，於其晨朝俱來佛所，頭面禮足，繞佛三匝住立一面。爾時彼菩薩摩訶薩以其神力，令曩尼囉閉祖摩里那樹下起大光明普照一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有半尼所(二合)天子、末羅賀天子、酥摩天子、普酥摩天子、惹野天子等，於其晨朝俱來佛所，頭面禮足，繞佛三匝住立一面。爾時彼菩薩摩訶薩以其神力，令曩尼囉閉祖摩里那樹下起大光明普照一切。

爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言：「我今欲說大富貴未曾有圓滿大法海，汝等當受持信順奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言：「我今欲說大富貴未曾有圓滿大法海，汝等當受持信順奉行。」

爾時寶藏神夜叉王從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願慈悲說此真實八大富貴未曾有圓滿大法海，我等受持奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶藏神夜叉王從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！唯願慈悲說此真實八大富貴未曾有圓滿大法海，我等受持奉行。」

世尊告言：「如是大腹蓮華色一切莊嚴大夜叉王祕密法，於寶藏神大夜叉王兩邊有夜叉，一名吉隷、二名摩隷，恒傾寶藏。北方名舍也(二合)摩夜叉、妙滿夜叉、滿賢夜叉。東方獲財夜叉、大財夜叉，亦傾寶藏。大腹一切莊嚴大夜叉王，如童子相，守賢聖堂門。誦人應觀想此八大夜叉王。」即說八夜叉眷屬真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「如是大腹蓮華色一切莊嚴大夜叉王祕密法，於寶藏神大夜叉王兩邊有夜叉，一名吉隷、二名摩隷，恒傾寶藏。北方名舍也(二合)摩夜叉、妙滿夜叉、滿賢夜叉。東方獲財夜叉、大財夜叉，亦傾寶藏。大腹一切莊嚴大夜叉王，如童子相，守賢聖堂門。誦人應觀想此八大夜叉王。」即說八夜叉眷屬真言：

「唵(引)馱曩(引)那野娑嚩(二合引)賀摩賀(引)馱曩(引)那(引)野娑嚩(二合引)賀摩尼婆捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀布囉拏(二合)婆捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀惹敢(二合)婆羅母契孕(二合)捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀惹敢(二合)婆羅左隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀唵(引)唧尾軍拏隷儞(引)娑嚩(二合引)賀唵(引)枳(引)隷摩(引)隷儞(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)馱曩(引)那野娑嚩(二合引)賀摩賀(引)馱曩(引)那(引)野娑嚩(二合引)賀摩尼婆捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀布囉拏(二合)婆捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀惹敢(二合)婆羅母契孕(二合)捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀惹敢(二合)婆羅左隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀唵(引)唧尾軍拏隷儞(引)娑嚩(二合引)賀唵(引)枳(引)隷摩(引)隷儞(引)娑嚩(二合引)賀」

「此八眷屬夜叉王，東方滿賢、南方多聞、西方獲財、北方寶賢等真言王，一切天、人、阿脩羅皆生恭敬，信受奉行。此八大夜叉王，居八地自在大菩薩位，於其利生善能取捨，安住三界一切財寶。於寶藏神右邊，安置清淨寶瓶。及吉隷夜叉、摩隷夜叉，此二是寶藏神兄弟，亦居最上菩薩位。一住西南角，誓願度脫一切眾生；一住東北方，具大精進，所見真實，發歡喜誓願。若念名者，所求皆得。」佛言：「我於過去塵墨劫前深信佛法，有大夜叉鬼王，於迦尸國請我受灌頂王位。我於彼時得入曼拏羅修祕密行，為諸眾生說十善法，令彼有情俱行十善，各各能捨一切財物。我行布施波羅蜜多清淨圓滿，入歡喜地成菩薩位，然後斷除一切眾生貧病苦惱。求一切智，願入如來應供正等正覺，得佛智慧。過去諸佛亦復如是，依真言教求成就法已，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。是故汝寶藏神大夜叉王法，為一切如來父母、一切如來涅盤相。汝即如來，能化夜叉形，而為利益一切眾生。我今說彼大夜叉王真言義、曼拏羅儀軌，若彼誦人無財者令得財，無吉祥者令得吉祥，一切所欲之事令得成就。我此曼拏羅法，若見若聞，所有過去多劫多生愚癡所作一切重罪皆悉消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此八眷屬夜叉王，東方滿賢、南方多聞、西方獲財、北方寶賢等真言王，一切天、人、阿脩羅皆生恭敬，信受奉行。此八大夜叉王，居八地自在大菩薩位，於其利生善能取捨，安住三界一切財寶。於寶藏神右邊，安置清淨寶瓶。及吉隷夜叉、摩隷夜叉，此二是寶藏神兄弟，亦居最上菩薩位。一住西南角，誓願度脫一切眾生；一住東北方，具大精進，所見真實，發歡喜誓願。若念名者，所求皆得。」佛言：「我於過去塵墨劫前深信佛法，有大夜叉鬼王，於迦尸國請我受灌頂王位。我於彼時得入曼拏羅修祕密行，為諸眾生說十善法，令彼有情俱行十善，各各能捨一切財物。我行布施波羅蜜多清淨圓滿，入歡喜地成菩薩位，然後斷除一切眾生貧病苦惱。求一切智，願入如來應供正等正覺，得佛智慧。過去諸佛亦復如是，依真言教求成就法已，然後得成阿耨多羅三藐三菩提。是故汝寶藏神大夜叉王法，為一切如來父母、一切如來涅盤相。汝即如來，能化夜叉形，而為利益一切眾生。我今說彼大夜叉王真言義、曼拏羅儀軌，若彼誦人無財者令得財，無吉祥者令得吉祥，一切所欲之事令得成就。我此曼拏羅法，若見若聞，所有過去多劫多生愚癡所作一切重罪皆悉消除。

「復能於寶藏神大明王菩薩同住親近，不久速得不退之地，遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱，身心適悅。所有一切空居宿曜及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等諸惡心者，皆不能為害而作擁護。此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿，若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行，所得功德如前無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復能於寶藏神大明王菩薩同住親近，不久速得不退之地，遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱，身心適悅。所有一切空居宿曜及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等諸惡心者，皆不能為害而作擁護。此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿，若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行，所得功德如前無異。」

爾時寶藏神大夜叉王白佛言：「世尊！此八種富貴未曾有法，我今受持，願作擁護息災吉祥。我有心真言而能利益安樂一切眾生，於其世間悲愍饒益，願佛納受。世尊！我今知此正法，於過去世羯句忖那如來、羯諾迦牟尼如來及迦葉佛等互相傳說。此心真言，我今欲說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶藏神大夜叉王白佛言：「世尊！此八種富貴未曾有法，我今受持，願作擁護息災吉祥。我有心真言而能利益安樂一切眾生，於其世間悲愍饒益，願佛納受。世尊！我今知此正法，於過去世羯句忖那如來、羯諾迦牟尼如來及迦葉佛等互相傳說。此心真言，我今欲說。」

爾時世尊告寶藏神大夜叉王：「汝宜速說，今正是時。」寶藏神大夜叉王聞佛言已，即說因緣。此大夜叉王種種變化，譬如大火能燒一切煩惱薪，亦如人中王為第一，眾流之中海為第一，星宿之中月為第一，此心真言亦復如是，所有四維上下世間出世間中修行求福功德富貴最為第一，及彼天上人間正等正覺二足世尊之中亦為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告寶藏神大夜叉王：「汝宜速說，今正是時。」寶藏神大夜叉王聞佛言已，即說因緣。此大夜叉王種種變化，譬如大火能燒一切煩惱薪，亦如人中王為第一，眾流之中海為第一，星宿之中月為第一，此心真言亦復如是，所有四維上下世間出世間中修行求福功德富貴最為第一，及彼天上人間正等正覺二足世尊之中亦為第一。

爾時寶藏神大夜叉王說此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶藏神大夜叉王說此真言：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣(引)捺囉(二合引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)尼婆捺囉(二合引)野摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)唵(引)惹敢(二合)婆羅惹隣(引)捺囉(二合引)野娑嚩(二合)賀」

爾時寶藏神大夜叉王說此真言已，三千大千一切世界六種震動，所有一切夜叉大將以其二手結印。此印相以頭指與大指相捻如鎖，餘指並舒。此名衣印，用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶藏神大夜叉王說此真言已，三千大千一切世界六種震動，所有一切夜叉大將以其二手結印。此印相以頭指與大指相捻如鎖，餘指並舒。此名衣印，用此真言：

「唵(引)地里地里摩賀(引)三母捺覽(二合引)摩囉馱(引)囉迦(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)地里地里摩賀(引)三母捺覽(二合引)摩囉馱(引)囉迦(引)野娑嚩(二合引)賀」

次結莊嚴印。以二手大指捻餘三指甲，兩頭各如環，更相向上旋轉，次復相交。此是莊嚴印，用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結莊嚴印。以二手大指捻餘三指甲，兩頭各如環，更相向上旋轉，次復相交。此是莊嚴印，用此真言：

「唵(引)彌(引)伽婆囉拏惹羅惹藍母伽曩娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)彌(引)伽婆囉拏惹羅惹藍母伽曩娑嚩(二合)賀」

次拂印。右手作拳左手叉腰。此是拂印，用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次拂印。右手作拳左手叉腰。此是拂印，用此真言：

「唵(引)賀囉賀囉囉惹計(二合)誐囉(二合)賀囉(二合)囉拏也(二合引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀囉賀囉囉惹計(二合)誐囉(二合)賀囉(二合)囉拏也(二合引)野娑嚩(二合)賀」

次結曼拏羅印。以二手合掌，開其指頭勿令相著，垂手指向下。此是曼拏羅印，及塗壇同用，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結曼拏羅印。以二手合掌，開其指頭勿令相著，垂手指向下。此是曼拏羅印，及塗壇同用，誦此真言：

「唵(引)俱胝羅瑜誐(引)嚩里哆(二合)必里(二合)夜(引)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)俱胝羅瑜誐(引)嚩里哆(二合)必里(二合)夜(引)娑嚩(二合)賀」

次結五色粉印。將粉曼拏羅時，以五指平正下覆於地。此是五色粉印，用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結五色粉印。將粉曼拏羅時，以五指平正下覆於地。此是五色粉印，用此真言：

「呬(引)呬(引)譬(引)曩末隷必里(二合)野輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呬(引)呬(引)譬(引)曩末隷必里(二合)野輸(引)婆(引)野娑嚩(二合)賀」

次結香印。以二手作合掌，令無名指中指頭指入於掌內，小指相合如針。此是香印，用此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結香印。以二手作合掌，令無名指中指頭指入於掌內，小指相合如針。此是香印，用此真言：

「唵(引)羅羅迦(引)羅(引)酥巘馱巘馱(引)野娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)羅羅迦(引)羅(引)酥巘馱巘馱(引)野娑嚩(二合)賀」

次結花印。以二手大指並竪。此印香華同用，真言亦爾。今此儀軌，諸佛如來亦乃略而說之。若有供養此馱羅尼者，如供諸佛而無有異，如來應供正等正覺恒自攝受、恒自長養。若諸眾生依法持誦，速入十地修十波羅蜜成就十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結花印。以二手大指並竪。此印香華同用，真言亦爾。今此儀軌，諸佛如來亦乃略而說之。若有供養此馱羅尼者，如供諸佛而無有異，如來應供正等正覺恒自攝受、恒自長養。若諸眾生依法持誦，速入十地修十波羅蜜成就十力。

爾時世尊於其座上觀察大眾，告寶藏神大夜叉王：「汝寶藏神曼拏羅儀軌、祕密真言及彼印法，一切如來同所宣說。毘鉢尸如來、尸棄如來、毘舍浮如來、羯句忖那如來、羯諾迦牟尼如來、迦葉波如來，今我釋迦如來亦皆宣說。善哉寶藏神！汝今諦聽，善思念之。我為利益天上人間一切有情增長善根，說於往昔求法之事。我於過去無數劫中，常往山中採柴為活。忽於一日於其山野見一病比丘，欲採於柴無力可為。我自生悲愍心而施彼柴，燃火造食供養看承，經一日間而彼比丘身獲安樂心甚歡喜，即為於我受三歸五戒令發菩提心，然後說此曼拏羅祕密三昧儀軌。時我得是真言王，一心觀想依法受持，而能成就聖寶藏神一切勝利之事。作護摩三遍，復作水護摩，然後獻閼伽，一日三時，專心讀誦楞伽經。如前作於觀想，日日求法，成就八種眷屬恒自擁護。復書真言戴於頸上，得寶藏神擁護。若有人誦此真言一洛叉，或二洛叉或三洛叉，於舍利塔前安置幢幡受持齋戒，為諸夜叉三夜出生供獻，所求成就，得最上神通具大神力。若水護摩儀則，令眾生獲大財寶。於江河寂靜之處先結齋戒，然次入水內令水至臍，以手施水而作護摩，復用塗香誦寶賢真言。誦人觀想寶賢安頭指上，滿賢安中指上，獲財安無名指上，毘沙門安手掌中，計㘑麼尼曼弟目契捺囉(二合)室囉(二合)室左(二合)哩(引)捺囉(二合)安大指上，如是賢聖互相現見能為擁護。佛說夜叉曼拏羅儀軌有如是功德，何況智者誦人信佛重法，持戒多聞一心清淨，作最上曼拏羅福不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於其座上觀察大眾，告寶藏神大夜叉王：「汝寶藏神曼拏羅儀軌、祕密真言及彼印法，一切如來同所宣說。毘鉢尸如來、尸棄如來、毘舍浮如來、羯句忖那如來、羯諾迦牟尼如來、迦葉波如來，今我釋迦如來亦皆宣說。善哉寶藏神！汝今諦聽，善思念之。我為利益天上人間一切有情增長善根，說於往昔求法之事。我於過去無數劫中，常往山中採柴為活。忽於一日於其山野見一病比丘，欲採於柴無力可為。我自生悲愍心而施彼柴，燃火造食供養看承，經一日間而彼比丘身獲安樂心甚歡喜，即為於我受三歸五戒令發菩提心，然後說此曼拏羅祕密三昧儀軌。時我得是真言王，一心觀想依法受持，而能成就聖寶藏神一切勝利之事。作護摩三遍，復作水護摩，然後獻閼伽，一日三時，專心讀誦楞伽經。如前作於觀想，日日求法，成就八種眷屬恒自擁護。復書真言戴於頸上，得寶藏神擁護。若有人誦此真言一洛叉，或二洛叉或三洛叉，於舍利塔前安置幢幡受持齋戒，為諸夜叉三夜出生供獻，所求成就，得最上神通具大神力。若水護摩儀則，令眾生獲大財寶。於江河寂靜之處先結齋戒，然次入水內令水至臍，以手施水而作護摩，復用塗香誦寶賢真言。誦人觀想寶賢安頭指上，滿賢安中指上，獲財安無名指上，毘沙門安手掌中，計㘑麼尼曼弟目契捺囉(二合)室囉(二合)室左(二合)哩(引)捺囉(二合)安大指上，如是賢聖互相現見能為擁護。佛說夜叉曼拏羅儀軌有如是功德，何況智者誦人信佛重法，持戒多聞一心清淨，作最上曼拏羅福不可量。

「若欲作此曼拏羅，須依清淨地位有花果樹林處，掘地至膝，廣闊十二肘，用五淨水灑結淨，然後實築平正如手掌，誦夜叉王真言加持，以種種香花而為供養。若作法時，須於白月吉日，阿闍梨志心清淨，以五種淨水作自結淨，一心誦真言王作於擁護。次於上下十方結界，誦寶藏神真言加持香水依次灑淨，用五色線令童女合造，然後以供俱摩香水裛過，用憂曇鉢木為橛，拼線作曼拏羅。先於東方起手，作四方四角，開四門。於中方安如來一切智王諸相圓滿。向下安寶藏神，色如青雲，具足諸相，以種種寶莊嚴，於師子座上結跏趺坐。其師子座以眾寶莊嚴，放大光明如是殊妙。右手作施願相，掌有菴摩勒果；左手持寶囊，滿種種寶。復於寶藏神兩邊安置二金色夜叉王，一名左隣捺囉、二名目契捺囉，身相相等。於寶藏神下面安夜叉女、七子母、九子母。於壇東方安夜叉母，東南角安摩尼曩迦，南方安曩誐曩婆迦，西方安暗婆曩婆，西南方安儞羅曩婆，北方安毘沙門，西北方安大力大富伊舍曩天，東北方安嚩嚕拏大力天夜叉王。次有惹敢(二合)婆羅夜叉、護嚕護羅夜叉、酥細拏夜叉、娑野夜叉、惹敢(二合)婆迦夜叉、目吒迦夜叉、囉訖哆(二合)𡁠嚩夜叉、摩護那羅夜叉，安曼拏羅外第三重。次安置夜叉女，並須一一色相端嚴，尾布羅夜叉女、尾舍羅夜叉女、贊捺囉輸末帝夜叉女、誐嚩夜叉女、酥路左曩夜叉女、鉢納摩薩曩夜叉女、酥嚩尾夜叉女、摩賀摩野夜叉女、酥吉尸夜叉女、馱曩麼羅夜叉女、布室隷夜叉女、拏嚕摩隷迦夜叉女，手作施一切施願相。及摩拏惹嚩迦摩嚕閉酥嚕哆嚩吉也(二合)酥捺里舍儞摩護誐囉、天帝釋等，或二十或一百，於曼拏羅外依其方位一一安置。次金剛杵、金剛劍、金剛棒、螺、羂索、幢、輪、三股叉。外第一重安結界網，第二重復安金剛杵，第三重安金剛熾焰，並令周匝。次略明粉壇請召供養儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作此曼拏羅，須依清淨地位有花果樹林處，掘地至膝，廣闊十二肘，用五淨水灑結淨，然後實築平正如手掌，誦夜叉王真言加持，以種種香花而為供養。若作法時，須於白月吉日，阿闍梨志心清淨，以五種淨水作自結淨，一心誦真言王作於擁護。次於上下十方結界，誦寶藏神真言加持香水依次灑淨，用五色線令童女合造，然後以供俱摩香水裛過，用憂曇鉢木為橛，拼線作曼拏羅。先於東方起手，作四方四角，開四門。於中方安如來一切智王諸相圓滿。向下安寶藏神，色如青雲，具足諸相，以種種寶莊嚴，於師子座上結跏趺坐。其師子座以眾寶莊嚴，放大光明如是殊妙。右手作施願相，掌有菴摩勒果；左手持寶囊，滿種種寶。復於寶藏神兩邊安置二金色夜叉王，一名左隣捺囉、二名目契捺囉，身相相等。於寶藏神下面安夜叉女、七子母、九子母。於壇東方安夜叉母，東南角安摩尼曩迦，南方安曩誐曩婆迦，西方安暗婆曩婆，西南方安儞羅曩婆，北方安毘沙門，西北方安大力大富伊舍曩天，東北方安嚩嚕拏大力天夜叉王。次有惹敢(二合)婆羅夜叉、護嚕護羅夜叉、酥細拏夜叉、娑野夜叉、惹敢(二合)婆迦夜叉、目吒迦夜叉、囉訖哆(二合)𡁠嚩夜叉、摩護那羅夜叉，安曼拏羅外第三重。次安置夜叉女，並須一一色相端嚴，尾布羅夜叉女、尾舍羅夜叉女、贊捺囉輸末帝夜叉女、誐嚩夜叉女、酥路左曩夜叉女、鉢納摩薩曩夜叉女、酥嚩尾夜叉女、摩賀摩野夜叉女、酥吉尸夜叉女、馱曩麼羅夜叉女、布室隷夜叉女、拏嚕摩隷迦夜叉女，手作施一切施願相。及摩拏惹嚩迦摩嚕閉酥嚕哆嚩吉也(二合)酥捺里舍儞摩護誐囉、天帝釋等，或二十或一百，於曼拏羅外依其方位一一安置。次金剛杵、金剛劍、金剛棒、螺、羂索、幢、輪、三股叉。外第一重安結界網，第二重復安金剛杵，第三重安金剛熾焰，並令周匝。次略明粉壇請召供養儀軌。

「須用青黃赤白黑五色之粉，先粉八方位地，作八熾焰等，如前所說。次捻閼伽鉢滿盛香水及好花，誦寶藏神心真言作於召請。持誦者須自虔誠勿生疑惑。若夜叉女等，須各各念本真言召請，令於有德智者請召天中天大明寶藏神。既請召已，然以摩羅帝花、鬘色妙蓮華、憂鉢羅花、迦難摩花、俱覽吒華、緊輸迦華，塗香燒香，燃燈設食，一切所須之物依次供獻。次作護摩，用紫礦、安悉香、龍腦香及白檀香，於寶賢面前作護摩一千，專心供養。於曼拏羅四角安閼伽瓶，入五穀、五藥滿盛香水，復於瓶口內插樹枝，誦此寶藏神本尊真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須用青黃赤白黑五色之粉，先粉八方位地，作八熾焰等，如前所說。次捻閼伽鉢滿盛香水及好花，誦寶藏神心真言作於召請。持誦者須自虔誠勿生疑惑。若夜叉女等，須各各念本真言召請，令於有德智者請召天中天大明寶藏神。既請召已，然以摩羅帝花、鬘色妙蓮華、憂鉢羅花、迦難摩花、俱覽吒華、緊輸迦華，塗香燒香，燃燈設食，一切所須之物依次供獻。次作護摩，用紫礦、安悉香、龍腦香及白檀香，於寶賢面前作護摩一千，專心供養。於曼拏羅四角安閼伽瓶，入五穀、五藥滿盛香水，復於瓶口內插樹枝，誦此寶藏神本尊真言：

「惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惹敢(二合)婆羅惹隣捺囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀」

「此真言能成一切事。」復次大夜叉王大智寶賢說夜叉心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言能成一切事。」復次大夜叉王大智寶賢說夜叉心真言：

「唵(引)夜乞叉(二合)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)夜乞叉(二合)娑嚩(二合引)賀」

「此真言亦能成就一切事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言亦能成就一切事。」