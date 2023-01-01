若欲受持此法，先畫一天女形。泥檀法，五月五日前七日喫希粥長齋，意欲去處須淨潔也。凡行此法，天女不喚自來，然須思存用表至誠。此法必須五月五日夜受持，即果成就。五月五日夜，注想思存換換，誦呪一千八遍，不得急。至三更，即心昏似睡，天女使諸女來令相試弄，必莫共語。至第二遍，其天女吒羅佉自來相見，其作法人不得赴，便䠒跪合掌頂禮兩拜。即相問之：「有何所須？」其作法人隨口答之，乞好藥、長生不死、通靈、世間萬事之情，終身奉事。天女意生欲為夫妻，天女聞已甚大歡喜，當夜便與交，諸願如意。若欲作姊妹，於事必須分明，勿生狐疑。其壇法二肘半量，用牛糞泥地，更以香泥塗地，五色彩畫。又五色綵各二尺一寸。在壇內安天女座，酥密乳等菓子各一盤，五色花餅各五枚，已雜栗麥燒花隨意供養。其畫像法，天女身長二尺五寸，頭作花冠，所點花極妙端正，身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花，左手把如意寶珠。其天女端正光明，世間畫師無能畫者，必須好手，不得論價。應時通靈心神自在，財帛盈溢官位高遷，中一切禍福了達，貴賤男女皆悉歡喜。凡有所動，一切鬼神皆來迎待如敬天官，悚懼瞻仰，便得無礙。乃至世間好妙藝，隨意而成。有惡來相害者，便呼，賊各皆得自縛自打；言放即放。世間走失死亡如驗，目前萬病舉意持之皆差。又八真言各須清淨沐浴著新淨衣，於佛前形像前各誦三七遍，然後作法。

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