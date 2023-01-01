寶藏天女陀羅尼法
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
寶藏天女陀羅尼法
寶藏天女陀羅尼法
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爾時三十三天主摩醯首羅天王，共諸天女眾讚寶藏天王名吒羅佉，有大威德色力無比，能於世間行殊勝事，迴天動地傾山覆海，兵戈勝負志意而成，財帛金寶積如山岳，世間受用。即說呪曰：
爾時三十三天主摩醯首羅天王，共諸天女眾讚寶藏天王名吒羅佉，有大威德色力無比，能於世間行殊勝事，迴天動地傾山覆海，兵戈勝負志意而成，財帛金寶積如山岳，世間受用。即說呪曰：
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「唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎嚩訶」
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若欲受持此法，先畫一天女形。泥檀法，五月五日前七日喫希粥長齋，意欲去處須淨潔也。凡行此法，天女不喚自來，然須思存用表至誠。此法必須五月五日夜受持，即果成就。五月五日夜，注想思存換換，誦呪一千八遍，不得急。至三更，即心昏似睡，天女使諸女來令相試弄，必莫共語。至第二遍，其天女吒羅佉自來相見，其作法人不得赴，便䠒跪合掌頂禮兩拜。即相問之：「有何所須？」其作法人隨口答之，乞好藥、長生不死、通靈、世間萬事之情，終身奉事。天女意生欲為夫妻，天女聞已甚大歡喜，當夜便與交，諸願如意。若欲作姊妹，於事必須分明，勿生狐疑。其壇法二肘半量，用牛糞泥地，更以香泥塗地，五色彩畫。又五色綵各二尺一寸。在壇內安天女座，酥密乳等菓子各一盤，五色花餅各五枚，已雜栗麥燒花隨意供養。其畫像法，天女身長二尺五寸，頭作花冠，所點花極妙端正，身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花，左手把如意寶珠。其天女端正光明，世間畫師無能畫者，必須好手，不得論價。應時通靈心神自在，財帛盈溢官位高遷，中一切禍福了達，貴賤男女皆悉歡喜。凡有所動，一切鬼神皆來迎待如敬天官，悚懼瞻仰，便得無礙。乃至世間好妙藝，隨意而成。有惡來相害者，便呼，賊各皆得自縛自打；言放即放。世間走失死亡如驗，目前萬病舉意持之皆差。又八真言各須清淨沐浴著新淨衣，於佛前形像前各誦三七遍，然後作法。
若欲受持此法，先畫一天女形。泥檀法，五月五日前七日喫希粥長齋，意欲去處須淨潔也。凡行此法，天女不喚自來，然須思存用表至誠。此法必須五月五日夜受持，即果成就。五月五日夜，注想思存換換，誦呪一千八遍，不得急。至三更，即心昏似睡，天女使諸女來令相試弄，必莫共語。至第二遍，其天女吒羅佉自來相見，其作法人不得赴，便䠒跪合掌頂禮兩拜。即相問之：「有何所須？」其作法人隨口答之，乞好藥、長生不死、通靈、世間萬事之情，終身奉事。天女意生欲為夫妻，天女聞已甚大歡喜，當夜便與交，諸願如意。若欲作姊妹，於事必須分明，勿生狐疑。其壇法二肘半量，用牛糞泥地，更以香泥塗地，五色彩畫。又五色綵各二尺一寸。在壇內安天女座，酥密乳等菓子各一盤，五色花餅各五枚，已雜栗麥燒花隨意供養。其畫像法，天女身長二尺五寸，頭作花冠，所點花極妙端正，身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花，左手把如意寶珠。其天女端正光明，世間畫師無能畫者，必須好手，不得論價。應時通靈心神自在，財帛盈溢官位高遷，中一切禍福了達，貴賤男女皆悉歡喜。凡有所動，一切鬼神皆來迎待如敬天官，悚懼瞻仰，便得無礙。乃至世間好妙藝，隨意而成。有惡來相害者，便呼，賊各皆得自縛自打；言放即放。世間走失死亡如驗，目前萬病舉意持之皆差。又八真言各須清淨沐浴著新淨衣，於佛前形像前各誦三七遍，然後作法。
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第一真言：
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唵興婆羅帝吒急急娑嚩(二合)賀
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第二真言：
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唵拔羅帝吒唎摩那羅娑嚩賀
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第三真言：
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唵勒叉那帝吒娑吒娑嚩(二合)賀
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第四真言：
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唵婆婆隷若帝吒娑嚩(二合)賀
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第五真言：
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唵勃惹羅帝吒娑嚩(二合)賀
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第六真言：
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唵藥叉藥叉底那婆娑嚩(二合)賀
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第七真言：
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唵遮帝毘折曳吽泮吒娑嚩(二合)賀
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第八真言：
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唵折勒那耶利婆帝吒娑嚩(二合)賀
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以中指無名指屈，以大母指押二指甲，舒頭指及小指安心上，右手把數珠念真言。此名玉環印。
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寶藏天女法竟
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