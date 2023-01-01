那羅延天共阿修羅王鬪戰法
唐 寶思惟譯1卷CBETA T1281少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
那羅延天共阿修羅王鬪戰法
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寶思惟三藏譯
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爾時那羅延天在於須彌山頂上，集諸天大眾，梵天王及大自在天王、天帝釋等，亦有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，亦有無數鬼神等，共會說法。其甘露妙藥及和合安置瓶中。爾時阿修羅王變形入其瓶中，食其甘露妙藥。於是那羅延天見阿修羅王入其瓶中，以其金輪就於瓶中側之，其阿修羅王半身遂斷。阿修羅作病者，取白芥子、安悉香、胡麻、蘇、蜜相和，取佉陀羅木長□指，一百八段，一呪一燒，稱彼□人名字，即得除愈。
爾時那羅延天在於須彌山頂上，集諸天大眾，梵天王及大自在天王、天帝釋等，亦有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，亦有無數鬼神等，共會說法。其甘露妙藥及和合安置瓶中。爾時阿修羅王變形入其瓶中，食其甘露妙藥。於是那羅延天見阿修羅王入其瓶中，以其金輪就於瓶中側之，其阿修羅王半身遂斷。阿修羅作病者，取白芥子、安悉香、胡麻、蘇、蜜相和，取佉陀羅木長□指，一百八段，一呪一燒，稱彼□人名字，即得除愈。
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次說印法。
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護身印。二小指相叉於掌中，二無名指押小指上，又二中指直竪，二頭指捻二中指上，二大指捻中指中節，右轉三匝即名護身。然後作一切法事無有障礙。
護身印。二小指相叉於掌中，二無名指押小指上，又二中指直竪，二頭指捻二中指上，二大指捻中指中節，右轉三匝即名護身。然後作一切法事無有障礙。
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刀印。左手小指名指□上節，大母指押小指無名指節上，中指頭指直竪向上。
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輪印。定手風空相捻圓如輪狀，上擲三度，向所障處打□□一切阿修羅皆悉斷。
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次火印。定手作金剛拳，右手直舒五指微動，以左頭指柱右手心，能燒一切設覩嚕心爛。以印大焰向彼指之，想火燒彼，如是并護摩必使母陀也。
次火印。定手作金剛拳，右手直舒五指微動，以左頭指柱右手心，能燒一切設覩嚕心爛。以印大焰向彼指之，想火燒彼，如是并護摩必使母陀也。
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那羅延法一卷
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咸通五年七月五日比丘禪□□
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