那羅延天共阿修羅王鬪戰法

爾時那羅延天在於須彌山頂上，集諸天大眾，梵天王及大自在天王、天帝釋等，亦有無量天、龍、夜叉、乾闥婆、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，亦有無數鬼神等，共會說法。其甘露妙藥及和合安置瓶中。爾時阿修羅王變形入其瓶中，食其甘露妙藥。於是那羅延天見阿修羅王入其瓶中，以其金輪就於瓶中側之，其阿修羅王半身遂斷。阿修羅作病者，取白芥子、安悉香、胡麻、蘇、蜜相和，取佉陀羅木長□指，一百八段，一呪一燒，稱彼□人名字，即得除愈。

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