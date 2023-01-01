摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法
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第 1 卷
摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法
摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法
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爾時摩醯首羅天王於大自在天上，與諸天女前後圍繞，神通遊戲作諸伎樂。忽然之間於髮際中化出一天女，顏容端正伎藝第一，一切諸天無能勝者。於大眾中而作是言：「我今為欲利益一切，有所祈願豐饒吉祥富樂之事，隨心悕求悉能滿足，於諸業藝速能成就。我有祕密陀羅尼法要，今當說之。」即說陀羅尼曰：
爾時摩醯首羅天王於大自在天上，與諸天女前後圍繞，神通遊戲作諸伎樂。忽然之間於髮際中化出一天女，顏容端正伎藝第一，一切諸天無能勝者。於大眾中而作是言：「我今為欲利益一切，有所祈願豐饒吉祥富樂之事，隨心悕求悉能滿足，於諸業藝速能成就。我有祕密陀羅尼法要，今當說之。」即說陀羅尼曰：
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「曩謨(引)榅支摩貌施佉地尾鉢羅(二合)鉢地野(二合引)試(引)迦囉者嚕啉(二合)怛儞野(二合)他(去引)濕嚩(二合)惹底㘑吠囉摩惹哩儞吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」
「曩謨(引)榅支摩貌施佉地尾鉢羅(二合)鉢地野(二合引)試(引)迦囉者嚕啉(二合)怛儞野(二合)他(去引)濕嚩(二合)惹底㘑吠囉摩惹哩儞吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」
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是時眾伎藝天女說此陀羅尼已，告諸天眾：「若欲誦持我此陀羅尼者，先須建立道場，如法嚴飾，種種香花以為供養。於二七日或一七日，受持齋戒，斷其婬欲，誦此陀羅尼滿其萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢，至心誦持，天女現前種種加備，一切願求皆悉滿足，從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不制斷，若能淨持最為速驗，後有所用應令成就。
是時眾伎藝天女說此陀羅尼已，告諸天眾：「若欲誦持我此陀羅尼者，先須建立道場，如法嚴飾，種種香花以為供養。於二七日或一七日，受持齋戒，斷其婬欲，誦此陀羅尼滿其萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢，至心誦持，天女現前種種加備，一切願求皆悉滿足，從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不制斷，若能淨持最為速驗，後有所用應令成就。
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「若持誦時先須結界，或水或灰加持七遍，散灑四方，隨心遠近即成結界地，一切鬼神莫能博近。若誦至一千遍，能令天龍人及非人見即歡喜。若誦至二千遍，一切鬼神皆悉衛護。若誦至三千遍，草藥精靈悉現其前，華菓林神歡喜隨從。若誦至四千遍，一切毘多羅鬼深生恭敬。若誦至五千遍，一切龍神眷屬男女歡喜敬仰愛念無厭。若誦至六千遍，一切藥叉眷屬男女歡喜隨逐，任其所使。若誦至七千遍，一切天王摩達嚕等并其眷屬以給侍，種種驅役不以為倦。若誦至八千遍，一切持明五通仙人等深生歡喜仰無盡。若誦滿一萬遍乃至十萬遍，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，乃至塞乾陀天一切鬼神，生大歡喜，隨逐侍衛，常令行者豐饒吉祥。
「若持誦時先須結界，或水或灰加持七遍，散灑四方，隨心遠近即成結界地，一切鬼神莫能博近。若誦至一千遍，能令天龍人及非人見即歡喜。若誦至二千遍，一切鬼神皆悉衛護。若誦至三千遍，草藥精靈悉現其前，華菓林神歡喜隨從。若誦至四千遍，一切毘多羅鬼深生恭敬。若誦至五千遍，一切龍神眷屬男女歡喜敬仰愛念無厭。若誦至六千遍，一切藥叉眷屬男女歡喜隨逐，任其所使。若誦至七千遍，一切天王摩達嚕等并其眷屬以給侍，種種驅役不以為倦。若誦至八千遍，一切持明五通仙人等深生歡喜仰無盡。若誦滿一萬遍乃至十萬遍，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，乃至塞乾陀天一切鬼神，生大歡喜，隨逐侍衛，常令行者豐饒吉祥。
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「又法若欲祈止，不以為難。若天旱時，如法結界壇，護摩念誦，誦此真言滿一萬遍，其雨應時即下。若雨過多惡欲止者，加持淨灰一百八遍，空中擲之，其雨即止。
「又法若欲祈止，不以為難。若天旱時，如法結界壇，護摩念誦，誦此真言滿一萬遍，其雨應時即下。若雨過多惡欲止者，加持淨灰一百八遍，空中擲之，其雨即止。
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「又法若有怨家興起惡意，以用朱砂或其赤土，書名或書形，於左脚下踏之念誦，夜後作之，一百八遍，無問遠近彼怨自來求解怨結，心生和順轉生愛敬。
「又法若有怨家興起惡意，以用朱砂或其赤土，書名或書形，於左脚下踏之念誦，夜後作之，一百八遍，無問遠近彼怨自來求解怨結，心生和順轉生愛敬。
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「又法若欲使役一切鬼神，皆當召集，生愍念心，隨分飲食加持一百八遍而散施之，然後驅使，速疾成辦，常生歡喜終不離人。
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「又法若欲鉤召一切人民，隨心所念無問遠近，加持水七遍散於四方，望彼稱誦一百八遍，無問識與不識悉來奔就，隨心所為不敢違逆。
「又法若欲鉤召一切人民，隨心所念無問遠近，加持水七遍散於四方，望彼稱誦一百八遍，無問識與不識悉來奔就，隨心所為不敢違逆。
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「又法若有怨家來欲相害，至心誦明一百八遍，彼即被打身契如火。若迴心相伏，即與解之，時誦明七遍云放即放，其身即平復如本。
「又法若有怨家來欲相害，至心誦明一百八遍，彼即被打身契如火。若迴心相伏，即與解之，時誦明七遍云放即放，其身即平復如本。
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「又法若有夫婦外心相背不相喜見，猶如火水相憎者，密書其名勿令知覺，一依前法左脚踏之，稱名誦一千八遍，即相和順轉相怜愛如同膠漆，永更不生憎背之意。
「又法若有夫婦外心相背不相喜見，猶如火水相憎者，密書其名勿令知覺，一依前法左脚踏之，稱名誦一千八遍，即相和順轉相怜愛如同膠漆，永更不生憎背之意。
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「又法若有所愛宣婦，乃至諸天女婇及天帝釋妃后眷屬心所愛者，一依前法念誦召之，應時即至自來求之請為給侍。若不違之，終不捨離。
「又法若有所愛宣婦，乃至諸天女婇及天帝釋妃后眷屬心所愛者，一依前法念誦召之，應時即至自來求之請為給侍。若不違之，終不捨離。
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「又法若欲鉤召藥叉女等求其財寶，隨心召之迅疾即至，一切所須悉皆奉獻，請為妻妾或為給侍。
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「又法若欲得一切貴人愛敬，稱名念誦一千八遍，自來歸敬以為僕使。
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「又法若入官府，至心誦明七遍而至，遙仰善相使得隨心。若見面時喜悅無量，有事求之即能相為。
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「又法若有所愛女人或其男子意相樂者，以加持胡燕脂或紅藍花汁，塗其二脚掌下，以火炙之，二手掩上，稱名念誦，彼即立至，自來相求，乃至深隱之處直來相來見，乃至命終不肯相捨(每稱名時於娑婆二合賀句上加之，除其發吒二字)。若是女人為求男子者，並依前法作之，隨心即至。
「又法若有所愛女人或其男子意相樂者，以加持胡燕脂或紅藍花汁，塗其二脚掌下，以火炙之，二手掩上，稱名念誦，彼即立至，自來相求，乃至深隱之處直來相來見，乃至命終不肯相捨(每稱名時於娑婆二合賀句上加之，除其發吒二字)。若是女人為求男子者，並依前法作之，隨心即至。
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「又法若欲得令見諸鬼神身者，取尸陀林燒死人柴護摩，一明一燒乃至一百八遍，一切鬼神悉自現身，即得相見。
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「又法若有所有一切財寶，隨心所須，至心持誦自然獲得。
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「又法若欲縛人問事，無問大小淨與不淨，心想本尊至心念誦，應時即縛，問知三世之事，一切皆說無所不知。非但能縛一人，乃至百千萬人，至心誦之，隨心應念一時即縛。
「又法若欲縛人問事，無問大小淨與不淨，心想本尊至心念誦，應時即縛，問知三世之事，一切皆說無所不知。非但能縛一人，乃至百千萬人，至心誦之，隨心應念一時即縛。
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「又法若有家人逃走極遠處去者，準前書名，踏之念誦，其人迴還奔走立至。若來遲者，即以灰書彼形，每日三時作法，每誦真言一遍打之一下，乃至三七遍已，彼即恐怖，如風即至。
「又法若有家人逃走極遠處去者，準前書名，踏之念誦，其人迴還奔走立至。若來遲者，即以灰書彼形，每日三時作法，每誦真言一遍打之一下，乃至三七遍已，彼即恐怖，如風即至。
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「又法若欲療治一切病者，取佉陀羅木截作二十一段，誦明一投火中燒之。遍已，但是疾病即得除差。
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「又法若有患神病者，取阿魏藥、安悉香、雄黃、白芥子、青木香、若練葉等，並擣節相和作四十九丸，一誦明一投火中，其病即差。
「又法若有患神病者，取阿魏藥、安悉香、雄黃、白芥子、青木香、若練葉等，並擣節相和作四十九丸，一誦明一投火中，其病即差。
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「又法若患狐魅病者，取雄黃、白芥子、芎藭、獨頭萩、犀角、羖羊尿、白馬懸蹄、驢馬夜眼，並擣篩為丸，加持一百八遍，燒薰鼻孔之中并塗身上，狐魅消滅，其病即差。
「又法若患狐魅病者，取雄黃、白芥子、芎藭、獨頭萩、犀角、羖羊尿、白馬懸蹄、驢馬夜眼，並擣篩為丸，加持一百八遍，燒薰鼻孔之中并塗身上，狐魅消滅，其病即差。
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「如上所說利益之法悉皆神驗，速疾成就。凡欲作法必須至誠，若不至心、輕慢，誦者無益，法亦不成。若至誠心，一遍便獲効驗。我今略說少耳，餘法莫能窮盡。若欲持誦求其證驗，先畫我壇并畫我像安置壇中，如法供養，即疾證驗，即疾成就。」
「如上所說利益之法悉皆神驗，速疾成就。凡欲作法必須至誠，若不至心、輕慢，誦者無益，法亦不成。若至誠心，一遍便獲効驗。我今略說少耳，餘法莫能窮盡。若欲持誦求其證驗，先畫我壇并畫我像安置壇中，如法供養，即疾證驗，即疾成就。」
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「大自在天女畫像法：
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「先畫摩醯首羅天王，三面六臂，顏貌奇特，端正可畏。從其髮際化生一天女，殊妙可喜，天上人間無能勝者。著天衣服，瓔珞嚴身，兩手腕上各有鐶釧，左手向上捧一天花、右手向下作捻裙勢。身形可長三尺，或隨大小任取稱量。畫像了已，如法安置壇中供養。」
「先畫摩醯首羅天王，三面六臂，顏貌奇特，端正可畏。從其髮際化生一天女，殊妙可喜，天上人間無能勝者。著天衣服，瓔珞嚴身，兩手腕上各有鐶釧，左手向上捧一天花、右手向下作捻裙勢。身形可長三尺，或隨大小任取稱量。畫像了已，如法安置壇中供養。」
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「祈願壇法：
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「量高四指肘量，隨其處所大小。壇開四門，於東門內燒安悉香，南門內燒沈水香，西門燒薰陸香，北門燒兜樓婆香。於壇中心安本尊像。於四角安刀一口，懸明鏡。於四門各須安箭兩隻。於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣周迴，隨其力分安置甜脆華果等以為供養。」
「量高四指肘量，隨其處所大小。壇開四門，於東門內燒安悉香，南門內燒沈水香，西門燒薰陸香，北門燒兜樓婆香。於壇中心安本尊像。於四角安刀一口，懸明鏡。於四門各須安箭兩隻。於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣周迴，隨其力分安置甜脆華果等以為供養。」
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「次說火壇法：
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「作護摩爐深十二指，爐可橫量一肘。於壇傍作彼怨家形貌，以刀之割，護摩念誦，以用皂夾刺柴燒諸毒藥，一誦明一燒之，滿四十九遍或一百八遍，即大驗耳，彼怨家即便消滅。若療一切疾病，亦如上法。作彼鬼神形狀，斷截燒之，決死之病應時得愈。」
「作護摩爐深十二指，爐可橫量一肘。於壇傍作彼怨家形貌，以刀之割，護摩念誦，以用皂夾刺柴燒諸毒藥，一誦明一燒之，滿四十九遍或一百八遍，即大驗耳，彼怨家即便消滅。若療一切疾病，亦如上法。作彼鬼神形狀，斷截燒之，決死之病應時得愈。」
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「摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生眾伎藝天女成就法印。
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「二手合掌，二名指二中指外相叉指面著其手背，二頭指微蹙頭似寶，二大指頭並來去即成。誦請召明曰：
「二手合掌，二名指二中指外相叉指面著其手背，二頭指微蹙頭似寶，二大指頭並來去即成。誦請召明曰：
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「曩謨(引)摩醯濕嚩(二合)羅(引)野(一) 榅支摩冒(引)試佉野曀醯(去引)呬娑嚩(二合引)賀(引)」
「曩謨(引)摩醯濕嚩(二合)羅(引)野(一) 榅支摩冒(引)試佉野曀醯(去引)呬娑嚩(二合引)賀(引)」
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「結此印已，隨誦此明七遍，請召本天與諸眷屬悉皆降至，種種加備。
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「次結神通攝召一切印。以右手中指直竪，次以名指苾在中指後，以頭指鉤召指頭，以大指橫押頭小二指甲，以中指如鉤勢向外鉤向身來去即是。誦根本明，於娑嚩(二合)賀字上加所召者名請之。
「次結神通攝召一切印。以右手中指直竪，次以名指苾在中指後，以頭指鉤召指頭，以大指橫押頭小二指甲，以中指如鉤勢向外鉤向身來去即是。誦根本明，於娑嚩(二合)賀字上加所召者名請之。
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「若結此印誦明，攝召一切悉皆立至。是神通攝召印亦通一切處用。
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「若逢怨惡人欲相刑害，結印展其中指，望彼撝之，自然散壞。諸惡鬼神，指之消滅。
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「結此印誦根本明，印心、額、喉、頂即成護身，一切鬼魅不敢親近。其法必須從師親授，淨室密持。每念誦了，以淨繒帛覆天形像，不得輒說此法向餘人，若妄泄之終身無効。慎之慎之。
「結此印誦根本明，印心、額、喉、頂即成護身，一切鬼魅不敢親近。其法必須從師親授，淨室密持。每念誦了，以淨繒帛覆天形像，不得輒說此法向餘人，若妄泄之終身無効。慎之慎之。
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「其天像或畫或素總得。於壇中心安置本天形像，於天左右各安二女天，若壇中安坐位，形貌可喜，如天女形狀。其像後又置二侍從女天位，唯於前面留火爐處所，燒諸香藥奉獻本天。如不能安火爐，著一寶盆，盛其香水著諸妙花獻之亦得。於壇四角四門不能安其刀箭，但於壇外畫之亦得。唯移鏡安於壇內四角，如餘部壇法安羯磨杵處即得仰安之。
「其天像或畫或素總得。於壇中心安置本天形像，於天左右各安二女天，若壇中安坐位，形貌可喜，如天女形狀。其像後又置二侍從女天位，唯於前面留火爐處所，燒諸香藥奉獻本天。如不能安火爐，著一寶盆，盛其香水著諸妙花獻之亦得。於壇四角四門不能安其刀箭，但於壇外畫之亦得。唯移鏡安於壇內四角，如餘部壇法安羯磨杵處即得仰安之。
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「若畫壇時，於壇四面地上畫作五色綵雲，如捧壇從地踴出勢。」
「若畫壇時，於壇四面地上畫作五色綵雲，如捧壇從地踴出勢。」
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摩醯首羅頂生天女法
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