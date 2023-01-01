摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法

爾時摩醯首羅天王於大自在天上，與諸天女前後圍繞，神通遊戲作諸伎樂。忽然之間於髮際中化出一天女，顏容端正伎藝第一，一切諸天無能勝者。於大眾中而作是言：「我今為欲利益一切，有所祈願豐饒吉祥富樂之事，隨心悕求悉能滿足，於諸業藝速能成就。我有祕密陀羅尼法要，今當說之。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩醯首羅天王於大自在天上，與諸天女前後圍繞，神通遊戲作諸伎樂。忽然之間於髮際中化出一天女，顏容端正伎藝第一，一切諸天無能勝者。於大眾中而作是言：「我今為欲利益一切，有所祈願豐饒吉祥富樂之事，隨心悕求悉能滿足，於諸業藝速能成就。我有祕密陀羅尼法要，今當說之。」即說陀羅尼曰：

「曩謨(引)榅支摩貌施佉地尾鉢羅(二合)鉢地野(二合引)試(引)迦囉者嚕啉(二合)怛儞野(二合)他(去引)濕嚩(二合)惹底㘑吠囉摩惹哩儞吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)榅支摩貌施佉地尾鉢羅(二合)鉢地野(二合引)試(引)迦囉者嚕啉(二合)怛儞野(二合)他(去引)濕嚩(二合)惹底㘑吠囉摩惹哩儞吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」

是時眾伎藝天女說此陀羅尼已，告諸天眾：「若欲誦持我此陀羅尼者，先須建立道場，如法嚴飾，種種香花以為供養。於二七日或一七日，受持齋戒，斷其婬欲，誦此陀羅尼滿其萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢，至心誦持，天女現前種種加備，一切願求皆悉滿足，從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不制斷，若能淨持最為速驗，後有所用應令成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時眾伎藝天女說此陀羅尼已，告諸天眾：「若欲誦持我此陀羅尼者，先須建立道場，如法嚴飾，種種香花以為供養。於二七日或一七日，受持齋戒，斷其婬欲，誦此陀羅尼滿其萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢，至心誦持，天女現前種種加備，一切願求皆悉滿足，從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不制斷，若能淨持最為速驗，後有所用應令成就。

「若持誦時先須結界，或水或灰加持七遍，散灑四方，隨心遠近即成結界地，一切鬼神莫能博近。若誦至一千遍，能令天龍人及非人見即歡喜。若誦至二千遍，一切鬼神皆悉衛護。若誦至三千遍，草藥精靈悉現其前，華菓林神歡喜隨從。若誦至四千遍，一切毘多羅鬼深生恭敬。若誦至五千遍，一切龍神眷屬男女歡喜敬仰愛念無厭。若誦至六千遍，一切藥叉眷屬男女歡喜隨逐，任其所使。若誦至七千遍，一切天王摩達嚕等并其眷屬以給侍，種種驅役不以為倦。若誦至八千遍，一切持明五通仙人等深生歡喜仰無盡。若誦滿一萬遍乃至十萬遍，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，乃至塞乾陀天一切鬼神，生大歡喜，隨逐侍衛，常令行者豐饒吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦時先須結界，或水或灰加持七遍，散灑四方，隨心遠近即成結界地，一切鬼神莫能博近。若誦至一千遍，能令天龍人及非人見即歡喜。若誦至二千遍，一切鬼神皆悉衛護。若誦至三千遍，草藥精靈悉現其前，華菓林神歡喜隨從。若誦至四千遍，一切毘多羅鬼深生恭敬。若誦至五千遍，一切龍神眷屬男女歡喜敬仰愛念無厭。若誦至六千遍，一切藥叉眷屬男女歡喜隨逐，任其所使。若誦至七千遍，一切天王摩達嚕等并其眷屬以給侍，種種驅役不以為倦。若誦至八千遍，一切持明五通仙人等深生歡喜仰無盡。若誦滿一萬遍乃至十萬遍，一切天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，乃至塞乾陀天一切鬼神，生大歡喜，隨逐侍衛，常令行者豐饒吉祥。

「又法若欲祈止，不以為難。若天旱時，如法結界壇，護摩念誦，誦此真言滿一萬遍，其雨應時即下。若雨過多惡欲止者，加持淨灰一百八遍，空中擲之，其雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲祈止，不以為難。若天旱時，如法結界壇，護摩念誦，誦此真言滿一萬遍，其雨應時即下。若雨過多惡欲止者，加持淨灰一百八遍，空中擲之，其雨即止。

「又法若有怨家興起惡意，以用朱砂或其赤土，書名或書形，於左脚下踏之念誦，夜後作之，一百八遍，無問遠近彼怨自來求解怨結，心生和順轉生愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有怨家興起惡意，以用朱砂或其赤土，書名或書形，於左脚下踏之念誦，夜後作之，一百八遍，無問遠近彼怨自來求解怨結，心生和順轉生愛敬。

「又法若欲使役一切鬼神，皆當召集，生愍念心，隨分飲食加持一百八遍而散施之，然後驅使，速疾成辦，常生歡喜終不離人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲使役一切鬼神，皆當召集，生愍念心，隨分飲食加持一百八遍而散施之，然後驅使，速疾成辦，常生歡喜終不離人。

「又法若欲鉤召一切人民，隨心所念無問遠近，加持水七遍散於四方，望彼稱誦一百八遍，無問識與不識悉來奔就，隨心所為不敢違逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲鉤召一切人民，隨心所念無問遠近，加持水七遍散於四方，望彼稱誦一百八遍，無問識與不識悉來奔就，隨心所為不敢違逆。

「又法若有怨家來欲相害，至心誦明一百八遍，彼即被打身契如火。若迴心相伏，即與解之，時誦明七遍云放即放，其身即平復如本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有怨家來欲相害，至心誦明一百八遍，彼即被打身契如火。若迴心相伏，即與解之，時誦明七遍云放即放，其身即平復如本。

「又法若有夫婦外心相背不相喜見，猶如火水相憎者，密書其名勿令知覺，一依前法左脚踏之，稱名誦一千八遍，即相和順轉相怜愛如同膠漆，永更不生憎背之意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有夫婦外心相背不相喜見，猶如火水相憎者，密書其名勿令知覺，一依前法左脚踏之，稱名誦一千八遍，即相和順轉相怜愛如同膠漆，永更不生憎背之意。

「又法若有所愛宣婦，乃至諸天女婇及天帝釋妃后眷屬心所愛者，一依前法念誦召之，應時即至自來求之請為給侍。若不違之，終不捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有所愛宣婦，乃至諸天女婇及天帝釋妃后眷屬心所愛者，一依前法念誦召之，應時即至自來求之請為給侍。若不違之，終不捨離。

「又法若欲鉤召藥叉女等求其財寶，隨心召之迅疾即至，一切所須悉皆奉獻，請為妻妾或為給侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲鉤召藥叉女等求其財寶，隨心召之迅疾即至，一切所須悉皆奉獻，請為妻妾或為給侍。

「又法若欲得一切貴人愛敬，稱名念誦一千八遍，自來歸敬以為僕使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲得一切貴人愛敬，稱名念誦一千八遍，自來歸敬以為僕使。

「又法若入官府，至心誦明七遍而至，遙仰善相使得隨心。若見面時喜悅無量，有事求之即能相為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若入官府，至心誦明七遍而至，遙仰善相使得隨心。若見面時喜悅無量，有事求之即能相為。

「又法若有所愛女人或其男子意相樂者，以加持胡燕脂或紅藍花汁，塗其二脚掌下，以火炙之，二手掩上，稱名念誦，彼即立至，自來相求，乃至深隱之處直來相來見，乃至命終不肯相捨(每稱名時於娑婆二合賀句上加之，除其發吒二字)。若是女人為求男子者，並依前法作之，隨心即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有所愛女人或其男子意相樂者，以加持胡燕脂或紅藍花汁，塗其二脚掌下，以火炙之，二手掩上，稱名念誦，彼即立至，自來相求，乃至深隱之處直來相來見，乃至命終不肯相捨(每稱名時於娑婆二合賀句上加之，除其發吒二字)。若是女人為求男子者，並依前法作之，隨心即至。

「又法若欲得令見諸鬼神身者，取尸陀林燒死人柴護摩，一明一燒乃至一百八遍，一切鬼神悉自現身，即得相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲得令見諸鬼神身者，取尸陀林燒死人柴護摩，一明一燒乃至一百八遍，一切鬼神悉自現身，即得相見。

「又法若有所有一切財寶，隨心所須，至心持誦自然獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有所有一切財寶，隨心所須，至心持誦自然獲得。

「又法若欲縛人問事，無問大小淨與不淨，心想本尊至心念誦，應時即縛，問知三世之事，一切皆說無所不知。非但能縛一人，乃至百千萬人，至心誦之，隨心應念一時即縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲縛人問事，無問大小淨與不淨，心想本尊至心念誦，應時即縛，問知三世之事，一切皆說無所不知。非但能縛一人，乃至百千萬人，至心誦之，隨心應念一時即縛。

「又法若有家人逃走極遠處去者，準前書名，踏之念誦，其人迴還奔走立至。若來遲者，即以灰書彼形，每日三時作法，每誦真言一遍打之一下，乃至三七遍已，彼即恐怖，如風即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有家人逃走極遠處去者，準前書名，踏之念誦，其人迴還奔走立至。若來遲者，即以灰書彼形，每日三時作法，每誦真言一遍打之一下，乃至三七遍已，彼即恐怖，如風即至。

「又法若欲療治一切病者，取佉陀羅木截作二十一段，誦明一投火中燒之。遍已，但是疾病即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲療治一切病者，取佉陀羅木截作二十一段，誦明一投火中燒之。遍已，但是疾病即得除差。

「又法若有患神病者，取阿魏藥、安悉香、雄黃、白芥子、青木香、若練葉等，並擣節相和作四十九丸，一誦明一投火中，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有患神病者，取阿魏藥、安悉香、雄黃、白芥子、青木香、若練葉等，並擣節相和作四十九丸，一誦明一投火中，其病即差。

「又法若患狐魅病者，取雄黃、白芥子、芎藭、獨頭萩、犀角、羖羊尿、白馬懸蹄、驢馬夜眼，並擣篩為丸，加持一百八遍，燒薰鼻孔之中并塗身上，狐魅消滅，其病即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若患狐魅病者，取雄黃、白芥子、芎藭、獨頭萩、犀角、羖羊尿、白馬懸蹄、驢馬夜眼，並擣篩為丸，加持一百八遍，燒薰鼻孔之中并塗身上，狐魅消滅，其病即差。

「如上所說利益之法悉皆神驗，速疾成就。凡欲作法必須至誠，若不至心、輕慢，誦者無益，法亦不成。若至誠心，一遍便獲効驗。我今略說少耳，餘法莫能窮盡。若欲持誦求其證驗，先畫我壇并畫我像安置壇中，如法供養，即疾證驗，即疾成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上所說利益之法悉皆神驗，速疾成就。凡欲作法必須至誠，若不至心、輕慢，誦者無益，法亦不成。若至誠心，一遍便獲効驗。我今略說少耳，餘法莫能窮盡。若欲持誦求其證驗，先畫我壇并畫我像安置壇中，如法供養，即疾證驗，即疾成就。」

「大自在天女畫像法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大自在天女畫像法：

「先畫摩醯首羅天王，三面六臂，顏貌奇特，端正可畏。從其髮際化生一天女，殊妙可喜，天上人間無能勝者。著天衣服，瓔珞嚴身，兩手腕上各有鐶釧，左手向上捧一天花、右手向下作捻裙勢。身形可長三尺，或隨大小任取稱量。畫像了已，如法安置壇中供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先畫摩醯首羅天王，三面六臂，顏貌奇特，端正可畏。從其髮際化生一天女，殊妙可喜，天上人間無能勝者。著天衣服，瓔珞嚴身，兩手腕上各有鐶釧，左手向上捧一天花、右手向下作捻裙勢。身形可長三尺，或隨大小任取稱量。畫像了已，如法安置壇中供養。」

「祈願壇法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祈願壇法：

「量高四指肘量，隨其處所大小。壇開四門，於東門內燒安悉香，南門內燒沈水香，西門燒薰陸香，北門燒兜樓婆香。於壇中心安本尊像。於四角安刀一口，懸明鏡。於四門各須安箭兩隻。於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣周迴，隨其力分安置甜脆華果等以為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「量高四指肘量，隨其處所大小。壇開四門，於東門內燒安悉香，南門內燒沈水香，西門燒薰陸香，北門燒兜樓婆香。於壇中心安本尊像。於四角安刀一口，懸明鏡。於四門各須安箭兩隻。於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣周迴，隨其力分安置甜脆華果等以為供養。」

「次說火壇法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說火壇法：

「作護摩爐深十二指，爐可橫量一肘。於壇傍作彼怨家形貌，以刀之割，護摩念誦，以用皂夾刺柴燒諸毒藥，一誦明一燒之，滿四十九遍或一百八遍，即大驗耳，彼怨家即便消滅。若療一切疾病，亦如上法。作彼鬼神形狀，斷截燒之，決死之病應時得愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作護摩爐深十二指，爐可橫量一肘。於壇傍作彼怨家形貌，以刀之割，護摩念誦，以用皂夾刺柴燒諸毒藥，一誦明一燒之，滿四十九遍或一百八遍，即大驗耳，彼怨家即便消滅。若療一切疾病，亦如上法。作彼鬼神形狀，斷截燒之，決死之病應時得愈。」

「摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生眾伎藝天女成就法印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生眾伎藝天女成就法印。

「二手合掌，二名指二中指外相叉指面著其手背，二頭指微蹙頭似寶，二大指頭並來去即成。誦請召明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，二名指二中指外相叉指面著其手背，二頭指微蹙頭似寶，二大指頭並來去即成。誦請召明曰：

「曩謨(引)摩醯濕嚩(二合)羅(引)野(一) 榅支摩冒(引)試佉野曀醯(去引)呬娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)摩醯濕嚩(二合)羅(引)野(一) 榅支摩冒(引)試佉野曀醯(去引)呬娑嚩(二合引)賀(引)」

「結此印已，隨誦此明七遍，請召本天與諸眷屬悉皆降至，種種加備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此印已，隨誦此明七遍，請召本天與諸眷屬悉皆降至，種種加備。

「次結神通攝召一切印。以右手中指直竪，次以名指苾在中指後，以頭指鉤召指頭，以大指橫押頭小二指甲，以中指如鉤勢向外鉤向身來去即是。誦根本明，於娑嚩(二合)賀字上加所召者名請之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結神通攝召一切印。以右手中指直竪，次以名指苾在中指後，以頭指鉤召指頭，以大指橫押頭小二指甲，以中指如鉤勢向外鉤向身來去即是。誦根本明，於娑嚩(二合)賀字上加所召者名請之。

「若結此印誦明，攝召一切悉皆立至。是神通攝召印亦通一切處用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若結此印誦明，攝召一切悉皆立至。是神通攝召印亦通一切處用。

「若逢怨惡人欲相刑害，結印展其中指，望彼撝之，自然散壞。諸惡鬼神，指之消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若逢怨惡人欲相刑害，結印展其中指，望彼撝之，自然散壞。諸惡鬼神，指之消滅。

「結此印誦根本明，印心、額、喉、頂即成護身，一切鬼魅不敢親近。其法必須從師親授，淨室密持。每念誦了，以淨繒帛覆天形像，不得輒說此法向餘人，若妄泄之終身無効。慎之慎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此印誦根本明，印心、額、喉、頂即成護身，一切鬼魅不敢親近。其法必須從師親授，淨室密持。每念誦了，以淨繒帛覆天形像，不得輒說此法向餘人，若妄泄之終身無効。慎之慎之。

「其天像或畫或素總得。於壇中心安置本天形像，於天左右各安二女天，若壇中安坐位，形貌可喜，如天女形狀。其像後又置二侍從女天位，唯於前面留火爐處所，燒諸香藥奉獻本天。如不能安火爐，著一寶盆，盛其香水著諸妙花獻之亦得。於壇四角四門不能安其刀箭，但於壇外畫之亦得。唯移鏡安於壇內四角，如餘部壇法安羯磨杵處即得仰安之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其天像或畫或素總得。於壇中心安置本天形像，於天左右各安二女天，若壇中安坐位，形貌可喜，如天女形狀。其像後又置二侍從女天位，唯於前面留火爐處所，燒諸香藥奉獻本天。如不能安火爐，著一寶盆，盛其香水著諸妙花獻之亦得。於壇四角四門不能安其刀箭，但於壇外畫之亦得。唯移鏡安於壇內四角，如餘部壇法安羯磨杵處即得仰安之。

「若畫壇時，於壇四面地上畫作五色綵雲，如捧壇從地踴出勢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若畫壇時，於壇四面地上畫作五色綵雲，如捧壇從地踴出勢。」