摩醯首羅天法要
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
摩醯首羅天法要
摩醯首羅天法要
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爾時摩醯首羅天於天上與諸天女遊戲化樂作諸伎樂，忽然於髮中化出一天女，容顏端正伎藝第一，諸天之眾無能過者，而說呪曰：
爾時摩醯首羅天於天上與諸天女遊戲化樂作諸伎樂，忽然於髮中化出一天女，容顏端正伎藝第一，諸天之眾無能過者，而說呪曰：
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「曩謨欝爾灑摩毘藥(二合)尸佉地毘也(二合)鉢囉(二合)鉢底(丁以反)野式伽羅者僧(去)林僧(去)林但儞也(二合)他濕嚩(二合)諾底兼跋囉麼諾哩儞吽泮吒(半音)」
「曩謨欝爾灑摩毘藥(二合)尸佉地毘也(二合)鉢囉(二合)鉢底(丁以反)野式伽羅者僧(去)林僧(去)林但儞也(二合)他濕嚩(二合)諾底兼跋囉麼諾哩儞吽泮吒(半音)」
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「持誦此呪者，不問淨與不淨、有妻無妻、食五辛酒肉與不食，常誦持者一切善願悉得成就，況三業清淨人早成悉地更有何疑？若有人日沒之時，誦此呪一百八反，即有効驗。
「持誦此呪者，不問淨與不淨、有妻無妻、食五辛酒肉與不食，常誦持者一切善願悉得成就，況三業清淨人早成悉地更有何疑？若有人日沒之時，誦此呪一百八反，即有効驗。
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「次畫像法。先畫摩醯首羅天像，容顏奇特端正殊妙，從髮際化出一天女，端正第一垂妙瓔珞，兩手絡環釧，左手捧天花，與天王相視喜媚之容，右手向下捻裙之勢，於左膝上坐摩登伽天。
「次畫像法。先畫摩醯首羅天像，容顏奇特端正殊妙，從髮際化出一天女，端正第一垂妙瓔珞，兩手絡環釧，左手捧天花，與天王相視喜媚之容，右手向下捻裙之勢，於左膝上坐摩登伽天。
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「次說手印相。二羽外相叉左押右成縛，檀惠進力竪，禪智申相合禪庾為請召。真言曰：
「次說手印相。二羽外相叉左押右成縛，檀惠進力竪，禪智申相合禪庾為請召。真言曰：
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「唵尾跢羅娑(上)柅跛羅摩哩馱抳瞋馱抳瞋馱抳頻馱尼頻馱抳娑嚩(二合)賀」
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「若有人日日受持此印真言供養摩醯首羅天者，種種得驗。亦每作是印呪供養一切諸佛，諸佛生歡喜，兼療一切諸病有驗。
「若有人日日受持此印真言供養摩醯首羅天者，種種得驗。亦每作是印呪供養一切諸佛，諸佛生歡喜，兼療一切諸病有驗。
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「若誦滿一千反，令婦人生歡喜。若誦二千反，令一切人生歡喜。若誦三千反，得非人愛樂。誦四千反，一切毘那多羅鬼皆歡喜。誦五千反，一切龍女生歡喜心。乃至誦一萬反，一切天、龍、藥叉、五通神仙皆悉歡喜。若人欲見本身者，取燒死人殘柴，誦呪一百八反招之，即得見本身。又法若能降伏怨家者，取赤土畫其形，書其姓名，以左脚踏之，誦呪一百八反，不論遠近彼人自然來向所降伏。又法若欲令夫婦相愛，畫其形、書姓名，准前法踏之，即相愛敬。又法若欲欲得國王大臣一切諸人敬愛者，准前法作之。若療鬼病者，取伽陀木截作二十一段，呪二十一反，一呪一燒，病差。若神病，取阿魏、安悉香、雄黃、青木香、苦練葉各等分，擣篩和水為丸，誦呪燒之，病即差。若狐媚病，取雄黃、安悉香、芎藭、獨頭萩、𡱝角、羝羊尿、白馬懸蹄、驢夜等，各分此八味為朱燒之，薰入鼻孔及塗身上。若欲成結界者，以水呪七反，散灑四方，隨意遠近如法成結界。」
「若誦滿一千反，令婦人生歡喜。若誦二千反，令一切人生歡喜。若誦三千反，得非人愛樂。誦四千反，一切毘那多羅鬼皆歡喜。誦五千反，一切龍女生歡喜心。乃至誦一萬反，一切天、龍、藥叉、五通神仙皆悉歡喜。若人欲見本身者，取燒死人殘柴，誦呪一百八反招之，即得見本身。又法若能降伏怨家者，取赤土畫其形，書其姓名，以左脚踏之，誦呪一百八反，不論遠近彼人自然來向所降伏。又法若欲令夫婦相愛，畫其形、書姓名，准前法踏之，即相愛敬。又法若欲欲得國王大臣一切諸人敬愛者，准前法作之。若療鬼病者，取伽陀木截作二十一段，呪二十一反，一呪一燒，病差。若神病，取阿魏、安悉香、雄黃、青木香、苦練葉各等分，擣篩和水為丸，誦呪燒之，病即差。若狐媚病，取雄黃、安悉香、芎藭、獨頭萩、𡱝角、羝羊尿、白馬懸蹄、驢夜等，各分此八味為朱燒之，薰入鼻孔及塗身上。若欲成結界者，以水呪七反，散灑四方，隨意遠近如法成結界。」
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摩醯首羅天王法要
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此法中摩醯首羅者，東北伊舍那天也。
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