「若誦滿一千反，令婦人生歡喜。若誦二千反，令一切人生歡喜。若誦三千反，得非人愛樂。誦四千反，一切毘那多羅鬼皆歡喜。誦五千反，一切龍女生歡喜心。乃至誦一萬反，一切天、龍、藥叉、五通神仙皆悉歡喜。若人欲見本身者，取燒死人殘柴，誦呪一百八反招之，即得見本身。又法若能降伏怨家者，取赤土畫其形，書其姓名，以左脚踏之，誦呪一百八反，不論遠近彼人自然來向所降伏。又法若欲令夫婦相愛，畫其形、書姓名，准前法踏之，即相愛敬。又法若欲欲得國王大臣一切諸人敬愛者，准前法作之。若療鬼病者，取伽陀木截作二十一段，呪二十一反，一呪一燒，病差。若神病，取阿魏、安悉香、雄黃、青木香、苦練葉各等分，擣篩和水為丸，誦呪燒之，病即差。若狐媚病，取雄黃、安悉香、芎藭、獨頭萩、𡱝角、羝羊尿、白馬懸蹄、驢夜等，各分此八味為朱燒之，薰入鼻孔及塗身上。若欲成結界者，以水呪七反，散灑四方，隨意遠近如法成結界。」

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