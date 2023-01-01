迦樓羅及諸天密言經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅及諸天密言經一卷

罽賓國三藏大德般若力譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏大德般若力譯

迦樓羅者，天竺方言，唐云金翅鳥，蓋非敵體之名，乃會意而譯也。然古今經論傳之久矣。夫龍德隱微、變化無極，忤之者禍至、奉之者福招。窮其受生，具胎、卵、濕、化，無復他患，唯苦迦樓羅。龍有四生，鳥亦四種。化生之鳥力制其餘，濕生之龍不具胎鳥屈伏之勢，例此以明。且滄海無涯，群龍游泳，將㖨也，鼓其羽翅扇波濤，水為涸流。龍無頭寄恣其食，不遑度寧。所以然者，一以鳥形環僂，一以法禁迦持。體質殊人，思慮豈異。降之際，專注地水火風空，亦如之翻覆互用，龍尚被制，其餘可知。且世界之尊梵王居首，毘紐為次，大天其三，萬神所依、四生彼仰，具悲慜心，演拔濟法，以為迦樓羅傍生羽族攝伏若斯，憑之增修，可以救世，遂以金翅鳥為名，說十萬頌教跡。三界之主、五大之神，具成真身、俱傳本音，龍王受令，天帝懼威。豈鳥能之？乃聖力也。今略述迦樓羅妙門，次說諸天雜法，凡修行者皆須發無上菩提心，尊敬三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅者，天竺方言，唐云金翅鳥，蓋非敵體之名，乃會意而譯也。然古今經論傳之久矣。夫龍德隱微、變化無極，忤之者禍至、奉之者福招。窮其受生，具胎、卵、濕、化，無復他患，唯苦迦樓羅。龍有四生，鳥亦四種。化生之鳥力制其餘，濕生之龍不具胎鳥屈伏之勢，例此以明。且滄海無涯，群龍游泳，將㖨也，鼓其羽翅扇波濤，水為涸流。龍無頭寄恣其食，不遑度寧。所以然者，一以鳥形環僂，一以法禁迦持。體質殊人，思慮豈異。降之際，專注地水火風空，亦如之翻覆互用，龍尚被制，其餘可知。且世界之尊梵王居首，毘紐為次，大天其三，萬神所依、四生彼仰，具悲慜心，演拔濟法，以為迦樓羅傍生羽族攝伏若斯，憑之增修，可以救世，遂以金翅鳥為名，說十萬頌教跡。三界之主、五大之神，具成真身、俱傳本音，龍王受令，天帝懼威。豈鳥能之？乃聖力也。今略述迦樓羅妙門，次說諸天雜法，凡修行者皆須發無上菩提心，尊敬三寶。

謹案：梵本云大梵天、毘紐天、大自在天王，愍眾生故，化成此身。居止妙高山側金山之內、淡水海傍。復說地水火風空五大之神而所共成，此身各有所施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹案：梵本云大梵天、毘紐天、大自在天王，愍眾生故，化成此身。居止妙高山側金山之內、淡水海傍。復說地水火風空五大之神而所共成，此身各有所施。

迦樓羅辦事印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅辦事印第一

二手虛心合掌，交指初分左押右即成。此印能辦一切事，眾印之首，能出生諸印。凡欲結契，先宜作之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手虛心合掌，交指初分左押右即成。此印能辦一切事，眾印之首，能出生諸印。凡欲結契，先宜作之。

迦樓羅嘴印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅嘴印第二

二手屈大指小指左押右苾入掌，餘六指各相並而合如鳥嘴，合腕即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手屈大指小指左押右苾入掌，餘六指各相並而合如鳥嘴，合腕即成。

迦樓羅加囉印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅加囉印第三

左手掌向外，微屈五指頭即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左手掌向外，微屈五指頭即成。

迦樓羅薩波印第四(唐云蛇印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅薩波印第四(唐云蛇印)

虛心合掌，屈二頭指押背相著，並大指押之，二小指亦如頭指，中名指相去一寸餘，如蛇口也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛心合掌，屈二頭指押背相著，並大指押之，二小指亦如頭指，中名指相去一寸餘，如蛇口也。

迦樓羅莽羯囉印第五(唐云鯨魚印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅莽羯囉印第五(唐云鯨魚印)

以右手無名指置左手小指名指間，以左手名指置右手名指中指間，以左頭指釣右名指頭，以右頭指釣左名指頭，二中指二小指各相合相並，二大指押中指側即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手無名指置左手小指名指間，以左手名指置右手名指中指間，以左頭指釣右名指頭，以右頭指釣左名指頭，二中指二小指各相合相並，二大指押中指側即成。

迦樓羅跛迦叉印第六(唐云金翅鳥印) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅跛迦叉印第六(唐云金翅鳥印)

二大指相交左押右，手背向上，餘指散舒，以八指向上扇之即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二大指相交左押右，手背向上，餘指散舒，以八指向上扇之即成。

迦樓羅心印第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅心印第七

左手頭中名三指把右小指，右三指握左小指，二大指各押頭指側。初開其印，大指相去三寸許，乃徐徐用力拘二小指，然合腕二大指相並為准。用力拘時，在其行病鬼神之身與我二小指無異，今當降伏之，其鬼神則被縛之。病者作鬼語求哀請命，當問其故，教令赦，病差矣。若病薄庵蛇毒藥厭魅之病者，准前用此印差。存𭠝其支節，亦得隨意。若存拘作怖鬼，鬼神及冤敵悉効。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左手頭中名三指把右小指，右三指握左小指，二大指各押頭指側。初開其印，大指相去三寸許，乃徐徐用力拘二小指，然合腕二大指相並為准。用力拘時，在其行病鬼神之身與我二小指無異，今當降伏之，其鬼神則被縛之。病者作鬼語求哀請命，當問其故，教令赦，病差矣。若病薄庵蛇毒藥厭魅之病者，准前用此印差。存𭠝其支節，亦得隨意。若存拘作怖鬼，鬼神及冤敵悉効。

迦樓羅縱毒不咬明： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅縱毒不咬明：

唵𤙖佉使(二合)跛婆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵𤙖佉使(二合)跛婆

迦樓羅縛毒明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅縛毒明曰：

捨迦野囉嚩攞麼訖多(二合)曩慕窣都(二合)帝(二) 阿密哩(二合)多泯奴(三) 底瑟吒(二合)尾沙麼奴斯(四) 麼者攞(五) 莎嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨迦野囉嚩攞麼訖多(二合)曩慕窣都(二合)帝(二) 阿密哩(二合)多泯奴(三) 底瑟吒(二合)尾沙麼奴斯(四) 麼者攞(五) 莎嚩(二合)訶

凡欲伏毒，先在己身廣大圓滿，便存己形如迦樓羅王。若不作此成身之觀，但結莽羯囉印而以護身亦得。又相受毒者身分廣大，乃存姹字，作白璃璃色環繞其人，支分開節及心令毒不過。若不作此觀者，乃結莽羯羅印印其支節，誦縛毒密言三返，亦可受毒。乃取烏頭等毒以不咬，密言加持七返。加持之時，將藥近口，仍數轉之勿息，當置前人手中。若從足縱毒，即置其人足下，行者仰右手，掌微屈，四指直舒，大指存結使(二合)字在掌中如火聚，想火漸熾，出一條盛焰，注人前定之處。藥中便存其毒而出盛氣，猶如青煙入其身中，至縛處准存。煙氣入時，密誦佉字勿絕，即隨意而取入毒所至處，習然如中風者，是其候也，須臾之間肉色變青。若遍身放者，但存姹字環其人心，乃縱之。毒遍身，准不中心也，治如都收毒法。若不收者，毒亦不差，人亦不死。但恐毒在體中攻擊，後雖除之，損其支節耳。若毒所經歷，諸疾銷散，何必在久，不速收之？療中風身，有不遂、口自斜、膝痃癖脚氣。氣癭疝氣。腹內諸疾、皮膚𩑹痺，皆愈愈患矣。縱毒時日，其八龍王及二王，縱每月一日起，直周而復始。至句力迦直日，即不可縱毒療病。為其龍王有大毒故，必難收耳。每月八日、十八日、二十八日是也。凡人夜分不可縱毒，迦樓羅都收毒法如後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲伏毒，先在己身廣大圓滿，便存己形如迦樓羅王。若不作此成身之觀，但結莽羯囉印而以護身亦得。又相受毒者身分廣大，乃存姹字，作白璃璃色環繞其人，支分開節及心令毒不過。若不作此觀者，乃結莽羯羅印印其支節，誦縛毒密言三返，亦可受毒。乃取烏頭等毒以不咬，密言加持七返。加持之時，將藥近口，仍數轉之勿息，當置前人手中。若從足縱毒，即置其人足下，行者仰右手，掌微屈，四指直舒，大指存結使(二合)字在掌中如火聚，想火漸熾，出一條盛焰，注人前定之處。藥中便存其毒而出盛氣，猶如青煙入其身中，至縛處准存。煙氣入時，密誦佉字勿絕，即隨意而取入毒所至處，習然如中風者，是其候也，須臾之間肉色變青。若遍身放者，但存姹字環其人心，乃縱之。毒遍身，准不中心也，治如都收毒法。若不收者，毒亦不差，人亦不死。但恐毒在體中攻擊，後雖除之，損其支節耳。若毒所經歷，諸疾銷散，何必在久，不速收之？療中風身，有不遂、口自斜、膝痃癖脚氣。氣癭疝氣。腹內諸疾、皮膚𩑹痺，皆愈愈患矣。縱毒時日，其八龍王及二王，縱每月一日起，直周而復始。至句力迦直日，即不可縱毒療病。為其龍王有大毒故，必難收耳。每月八日、十八日、二十八日是也。凡人夜分不可縱毒，迦樓羅都收毒法如後。

迦樓羅心密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅心密言：

唵(一) 佉使(二合)跛(二) 莎嚩訶(三) 唵(四) 跛佉使(二合)莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 佉使(二合)跛(二) 莎嚩訶(三) 唵(四) 跛佉使(二合)莎嚩訶

地天真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地天真言：

唵那謨婆伽嚩帝(二) 怛埵(引)伽嚕荼(引)也阿軫帝尾儞多也(四) 阿跛囉(二合)茗也(五) 怛唎(二合)娜舍也(六) 莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵那謨婆伽嚩帝(二) 怛埵(引)伽嚕荼(引)也阿軫帝尾儞多也(四) 阿跛囉(二合)茗也(五) 怛唎(二合)娜舍也(六) 莎嚩訶

水天真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天真言：

唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛嚩(二合)伽嚕荼(引)也屈麼嚕跛婆娜哩(二合)舍也(四) 吽僧訶囉(六) 莎縛訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛嚩(二合)伽嚕荼(引)也屈麼嚕跛婆娜哩(二合)舍也(四) 吽僧訶囉(六) 莎縛訶

火天密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火天密言：

唵那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕荼(引)也(三) 唵(四) 也他也他(引)未麼也(五) 底囉歎多他(引)未麼也底(七) 尾沙弭母耽(八) 莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕荼(引)也(三) 唵(四) 也他也他(引)未麼也(五) 底囉歎多他(引)未麼也底(七) 尾沙弭母耽(八) 莎嚩訶

風天密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風天密言：

唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕拏(引)也(三) 未麼拏(四) 耳嚩三步多(引)也(五) 三未麼(六) 薩嚩尾摻少沙也(七) 跛囉(二合)嚩(引)莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕拏(引)也(三) 未麼拏(四) 耳嚩三步多(引)也(五) 三未麼(六) 薩嚩尾摻少沙也(七) 跛囉(二合)嚩(引)莎嚩訶

虛空居天密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空居天密言：

唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛嚩(二合)伽嚕荼(引)也(三) 薩嚩尾摻目佉索佉索(二合)(四) 佉索(二合)囉佉叉(七)(二合) 耳嚩耳嚩(引)跛也(八) 莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛嚩(二合)伽嚕荼(引)也(三) 薩嚩尾摻目佉索佉索(二合)(四) 佉索(二合)囉佉叉(七)(二合) 耳嚩耳嚩(引)跛也(八) 莎嚩訶

若欲療一切毒者，先想己身一如迦樓羅王，廣大圓滿，又存患人形質，廣博能容五大觀。乃想虛空而作黑色圓家無邊，處病者額上，ha訶字在中。又存火大熾焰，三角而在其心，唵字處中。復想水大如半月形，綠色而在其臍，pa跛字安中。又想風大圓黃在其兩膝，娑嚩(二合)處內。地大方白，在其足分。佉使(二合)字在左手大指頭，水大及跛字在頭指，火大并唵在中指，風大娑嚩(二合)在無名指，空觀ha訶字在小指頭。先閉目一心存訖，然用前五大天密言各加持其指及迦樓羅印，誦迦樓羅心或五字密言勿絕，以印掌向外，去病人身五寸已來，從頂想以印撮其毒氣令徐徐下散，亦存其人額間賀字黑色虛空之觀，隨印而下斥遂其毒。若一度不差，再三為之，以差為限。如來痊著者，結莾羯囉印、或大印、或薩婆等印，散彼人身上，當差矣。若病人非遍身有毒者，彼身上不必具觀五大，但從有毒之處以虛空觀療之。又此法能療一切毒蛇虫及地毒并熱毒腫，但諸疾有毒者皆愈。若自中毒，當正念作五字觀，以ha訶字從頂趁之，結莾羯羅等三印散身上差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲療一切毒者，先想己身一如迦樓羅王，廣大圓滿，又存患人形質，廣博能容五大觀。乃想虛空而作黑色圓家無邊，處病者額上，ha訶字在中。又存火大熾焰，三角而在其心，唵字處中。復想水大如半月形，綠色而在其臍，pa跛字安中。又想風大圓黃在其兩膝，娑嚩(二合)處內。地大方白，在其足分。佉使(二合)字在左手大指頭，水大及跛字在頭指，火大并唵在中指，風大娑嚩(二合)在無名指，空觀ha訶字在小指頭。先閉目一心存訖，然用前五大天密言各加持其指及迦樓羅印，誦迦樓羅心或五字密言勿絕，以印掌向外，去病人身五寸已來，從頂想以印撮其毒氣令徐徐下散，亦存其人額間賀字黑色虛空之觀，隨印而下斥遂其毒。若一度不差，再三為之，以差為限。如來痊著者，結莾羯囉印、或大印、或薩婆等印，散彼人身上，當差矣。若病人非遍身有毒者，彼身上不必具觀五大，但從有毒之處以虛空觀療之。又此法能療一切毒蛇虫及地毒并熱毒腫，但諸疾有毒者皆愈。若自中毒，當正念作五字觀，以ha訶字從頂趁之，結莾羯羅等三印散身上差矣。

五字觀者，賀空頂、唵火心、跛水臍、莎嚩(二合)風膝、佉使(二合)地足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五字觀者，賀空頂、唵火心、跛水臍、莎嚩(二合)風膝、佉使(二合)地足下。

迦樓羅縱日毒法(白月十四日為之)，但日光所及皆効，千里萬里益驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅縱日毒法(白月十四日為之)，但日光所及皆効，千里萬里益驗。

請降毒密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請降毒密言：

唵(一) 佉數(二合)佉曬(二合)佉使(二合)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 佉數(二合)佉曬(二合)佉使(二合)吽

令咬密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令咬密言：

唵(一) 佉摻(二合)佉使(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 佉摻(二合)佉使(二合)訶

先誦請降毒密言七遍，然想其二龍王，蛇王身、馬頭，常駕日天子之車日車，因之德轉者有大毒耳。又欲每□毒，日初出時當起，是觀存一青瑠璃筒，從二龍王口直柱前人口。又存二龍王口吐毒氣，從青色大如十，有一佉字而作大色引其毒氣從筒內降入前人口中，遍入其身，仍誦佉字勿絕。一團既入縛，想一團從晨至暮。其人中毒治法，行者至其人所，對面為除。除者如都收毒法，若損七人，行者身死，慎之。或存其毒筒柱，其飲食中亦得。若先相識者，彌易為之。若欲救者，先存姹字觀環其人心，若不爾，任遍身縱之。又法應畫一蛇，可長一尺已來。蛇口開中畫佉字，准日毒法作觀筒柱，蛇口內佉其引毒。佉與蛇口中佉相合，使引毒入蛇腹。每一團毒氣入，即想毒從蛇尾半寸已下便住變作毒，色青色也。想其蛇遍身毒滿，口銜佉字，及人觸犯蛇口在便咬之，當中毒。先以姹觀環其人支節，然令觸履蛇口。其作觀時，誦佉字勿絕。畫蛇時，誦入咬密言，為蛇自有毒故。但一食須作觀，即驗治，如都收毒法。迦樓羅療疔瘡法，先誦入指密言(亦名龍王歡喜密言)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先誦請降毒密言七遍，然想其二龍王，蛇王身、馬頭，常駕日天子之車日車，因之德轉者有大毒耳。又欲每□毒，日初出時當起，是觀存一青瑠璃筒，從二龍王口直柱前人口。又存二龍王口吐毒氣，從青色大如十，有一佉字而作大色引其毒氣從筒內降入前人口中，遍入其身，仍誦佉字勿絕。一團既入縛，想一團從晨至暮。其人中毒治法，行者至其人所，對面為除。除者如都收毒法，若損七人，行者身死，慎之。或存其毒筒柱，其飲食中亦得。若先相識者，彌易為之。若欲救者，先存姹字觀環其人心，若不爾，任遍身縱之。又法應畫一蛇，可長一尺已來。蛇口開中畫佉字，准日毒法作觀筒柱，蛇口內佉其引毒。佉與蛇口中佉相合，使引毒入蛇腹。每一團毒氣入，即想毒從蛇尾半寸已下便住變作毒，色青色也。想其蛇遍身毒滿，口銜佉字，及人觸犯蛇口在便咬之，當中毒。先以姹觀環其人支節，然令觸履蛇口。其作觀時，誦佉字勿絕。畫蛇時，誦入咬密言，為蛇自有毒故。但一食須作觀，即驗治，如都收毒法。迦樓羅療疔瘡法，先誦入指密言(亦名龍王歡喜密言)：

阿(去)伽闡覩(一) 摩訶那伽(引)(二) 半曩伽室者(二合)摩訶尾沙(引)伽魯荼寫(四) 伊上滿尾念(五) 呬哩呬哩(二合)麼鐙𣝅儞(七) 莎嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿(去)伽闡覩(一) 摩訶那伽(引)(二) 半曩伽室者(二合)摩訶尾沙(引)伽魯荼寫(四) 伊上滿尾念(五) 呬哩呬哩(二合)麼鐙𣝅儞(七) 莎嚩訶

若療一切疔瘡腫者，先想己身一如迦樓羅形，又於左手頭指頭想跛水觀，龍王阿難陀通身白色在水中。唵火觀在中指，龍王嚩素枳黃色在火中。娑嚩(二合)風觀在名指，龍王德迦叉也(二合)迦作黑色在風中。訶空觀在小指，龍王迦羅俱擿迦作黑色在空中。其右手頭指及中名小指等四大觀一同於左，乃於頭指想龍王跛娜奔紅蓮花色在水中，於中指龍王摩訶跛娜荼淺紅色在火中，於名指龍王鉤佉播攞綠色處中，小指龍王俱力迦作五綵虎珀色在虛空中。二大指佉使地觀，惹也在右大指，尾惹也在左大指。如前分明存想訖，乃以召龍王密言迦持其指一遍，然聚十指頭，以入指密言迦持三遍，遂結跛迦叉印，觀姹字環其人心以，即向上虛扇之，誦佉字，念其大印，即本尊翅也。今扇其腫令遍其人身，須臾之間腫遍其體，彼當悶亂而倒。療法，想其右手指中龍天並入右手內，雖移入左亦勿離同類指及本觀之內。乃結迦羅印，誦迦樓羅印心密言，以訶字空觀，從彼頂上趁之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若療一切疔瘡腫者，先想己身一如迦樓羅形，又於左手頭指頭想跛水觀，龍王阿難陀通身白色在水中。唵火觀在中指，龍王嚩素枳黃色在火中。娑嚩(二合)風觀在名指，龍王德迦叉也(二合)迦作黑色在風中。訶空觀在小指，龍王迦羅俱擿迦作黑色在空中。其右手頭指及中名小指等四大觀一同於左，乃於頭指想龍王跛娜奔紅蓮花色在水中，於中指龍王摩訶跛娜荼淺紅色在火中，於名指龍王鉤佉播攞綠色處中，小指龍王俱力迦作五綵虎珀色在虛空中。二大指佉使地觀，惹也在右大指，尾惹也在左大指。如前分明存想訖，乃以召龍王密言迦持其指一遍，然聚十指頭，以入指密言迦持三遍，遂結跛迦叉印，觀姹字環其人心以，即向上虛扇之，誦佉字，念其大印，即本尊翅也。今扇其腫令遍其人身，須臾之間腫遍其體，彼當悶亂而倒。療法，想其右手指中龍天並入右手內，雖移入左亦勿離同類指及本觀之內。乃結迦羅印，誦迦樓羅印心密言，以訶字空觀，從彼頂上趁之即差。

迦樓羅自眼藥法。若欲自眼毒者，相一姹觀環腰一環、心一環、頂一環、額二膝各一環、二足二手腕二腿根二扇亦然。如是觀行畢乃服之，毒氣自銷當亦無苦。凡迦樓羅收毒法，攬取擲向傍人身上，其人即中毒；療病亦同。如此轉移，得五六人乃至多人，遂散在宣中其毒銷滅。移六畜等上亦隨意，其療法一如救人；若移向樹木等上，彼即枯瘁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅自眼藥法。若欲自眼毒者，相一姹觀環腰一環、心一環、頂一環、額二膝各一環、二足二手腕二腿根二扇亦然。如是觀行畢乃服之，毒氣自銷當亦無苦。凡迦樓羅收毒法，攬取擲向傍人身上，其人即中毒；療病亦同。如此轉移，得五六人乃至多人，遂散在宣中其毒銷滅。移六畜等上亦隨意，其療法一如救人；若移向樹木等上，彼即枯瘁。

又法若六畜及傍生之累有病者，如法療之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若六畜及傍生之累有病者，如法療之即差。

又法若依前自中毒法布五大觀，以賀空從頂趁毒令下亦得。若倒布五大，以賀空從足向上趁亦得。想其毒於一處支節中出，或諸處出皆隨意。若病輕者，當無所苦。若病狀重者，毒出之處當微損其支節，勿怪。若有黃水或諸惡汁出者，此其毒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若依前自中毒法布五大觀，以賀空從頂趁毒令下亦得。若倒布五大，以賀空從足向上趁亦得。想其毒於一處支節中出，或諸處出皆隨意。若病輕者，當無所苦。若病狀重者，毒出之處當微損其支節，勿怪。若有黃水或諸惡汁出者，此其毒也。

又收毒法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又收毒法。

每用迦樓羅心密言，密言一遍一度以手印虛撮，擲之亦得，然不知審。作五大觀已，除以手印存賀字空，隨印趁之，隨手而愈；欲畢，急撮擲之，隨心而出。凡作法，先須結界護身已，乃凝神閉目內作觀之。既成已，如人畫字，一畫之後便可行用，此一如之，經一觀之後便可用。若徐以神視久久，覩所修之觀療病大驗，不見亦得。又密言雖多，其成事者在於字觀，寧作觀而無密言，不可空誦密言而不作觀法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每用迦樓羅心密言，密言一遍一度以手印虛撮，擲之亦得，然不知審。作五大觀已，除以手印存賀字空，隨印趁之，隨手而愈；欲畢，急撮擲之，隨心而出。凡作法，先須結界護身已，乃凝神閉目內作觀之。既成已，如人畫字，一畫之後便可行用，此一如之，經一觀之後便可用。若徐以神視久久，覩所修之觀療病大驗，不見亦得。又密言雖多，其成事者在於字觀，寧作觀而無密言，不可空誦密言而不作觀法也。

迦樓羅部俱摩迦囉曩天密言(唐云兌耳天) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅部俱摩迦囉曩天密言(唐云兌耳天)

唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕荼(引)也(三) 纈哩(二合)禁婆羯曩(五) 摩訶囉(引)佉叉(二合)斯(六) 尾沙跛囉(二合)多(引)跛那(七) 𤙖(八) 娑(九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 那謨婆伽嚩帝(二) 多怛縛(二合)伽嚕荼(引)也(三) 纈哩(二合)禁婆羯曩(五) 摩訶囉(引)佉叉(二合)斯(六) 尾沙跛囉(二合)多(引)跛那(七) 𤙖(八) 娑(九)

此天其耳如兌，因之立名。其密言但誦得即驗，便可行用。若遇地毒，密於其人耳中誦此密言三五遍即差。又結莾羯囉印、或大印、或薩波等三，即散彼身上，即大除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此天其耳如兌，因之立名。其密言但誦得即驗，便可行用。若遇地毒，密於其人耳中誦此密言三五遍即差。又結莾羯囉印、或大印、或薩波等三，即散彼身上，即大除愈。

迦樓羅部摩訶跛娜荼龍王心密言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅部摩訶跛娜荼龍王心密言

唵(一) 摩訶跛娜麼(二合)(二) 娑典喪(三) 涅尾沙(四) 索 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩訶跛娜麼(二合)(二) 娑典喪(三) 涅尾沙(四) 索

此龍王有大威力，能制眾毒。今演心密言。先誦一千八遍，即任行用。若療病除毒者，如前都收毒法，用五大字之觀并結印，用王此龍心密言助之，無不除愈。諸密言等先千八遍然可行，用誦萬遍益驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此龍王有大威力，能制眾毒。今演心密言。先誦一千八遍，即任行用。若療病除毒者，如前都收毒法，用五大字之觀并結印，用王此龍心密言助之，無不除愈。諸密言等先千八遍然可行，用誦萬遍益驗。

迦樓羅娑度曼荼羅(唐云善哉) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅娑度曼荼羅(唐云善哉)

若欲修行迦樓羅法，先應作此言善哉壇，其法當驗。於大海側或有龍水處，先如法治地，以牛糞摩之，正方四肘而開四門。用佉陀羅木橛四枚長一握，以唵或娑字加持三遍，用釘四角內半等許，釘之令沒，遂成結界。然用五色畫之。其界外青，次內赤，次黃，次白，內黑。其五色界道各闊半寸許，相隣次塗之。當中畫迦樓羅王，其像正面首北，通身金色。其八龍王及諸天，并金山淡水海，並須如次，後畫像法盡之。仍布時花。次青色界道外四角各置一瓶，瓶須纏以雜倸，滿盛清水，瓶口插時花。取四枚銀盞盛須酪香水牛乳，於四門內任意布之。南門次於盞外置爐，燒香供養。於此壇南二尺外，牛糞摩一方地，徑二肘，充火壇，亦可穿爐。用娑銘那迦(去)瑟多(唐云棘，有𮠨棗者是)長一肘截充薪，行者於火壇南座，一稱唵一進蘇蜜酪相和於中，一千八遍即成悉地。諸天敬禮本曾加護，一切事法當獲大驗。若教授弟子，如法引入為其灌頂。凡作善哉壇時，於其壇側西邊作方壇徑一肘，牛糞摩之，用蘇牛乳及酪蜜起團蘿蔔及諸飲食，以充供養毘那夜迦天王及諸眷屬。燒眾名香，以毘那夜迦天王散花蜜言加持香花等七遍，然後獻之。毘那夜天王及諸眷屬受供養已，生大歡喜不為魔事，作法無礙皆得成就。凡夢貴人老僧，當知是迦樓羅王也，乃知得大加被；若夢少年僧，即諸龍王；夢黑色僧作忿怒形者，是俱力迦龍王也。皆是佳應耳。其本尊足下金山，即須彌山外金山也。前水池，即金山之傍淡水海也。存念之者，應當知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲修行迦樓羅法，先應作此言善哉壇，其法當驗。於大海側或有龍水處，先如法治地，以牛糞摩之，正方四肘而開四門。用佉陀羅木橛四枚長一握，以唵或娑字加持三遍，用釘四角內半等許，釘之令沒，遂成結界。然用五色畫之。其界外青，次內赤，次黃，次白，內黑。其五色界道各闊半寸許，相隣次塗之。當中畫迦樓羅王，其像正面首北，通身金色。其八龍王及諸天，并金山淡水海，並須如次，後畫像法盡之。仍布時花。次青色界道外四角各置一瓶，瓶須纏以雜倸，滿盛清水，瓶口插時花。取四枚銀盞盛須酪香水牛乳，於四門內任意布之。南門次於盞外置爐，燒香供養。於此壇南二尺外，牛糞摩一方地，徑二肘，充火壇，亦可穿爐。用娑銘那迦(去)瑟多(唐云棘，有𮠨棗者是)長一肘截充薪，行者於火壇南座，一稱唵一進蘇蜜酪相和於中，一千八遍即成悉地。諸天敬禮本曾加護，一切事法當獲大驗。若教授弟子，如法引入為其灌頂。凡作善哉壇時，於其壇側西邊作方壇徑一肘，牛糞摩之，用蘇牛乳及酪蜜起團蘿蔔及諸飲食，以充供養毘那夜迦天王及諸眷屬。燒眾名香，以毘那夜迦天王散花蜜言加持香花等七遍，然後獻之。毘那夜天王及諸眷屬受供養已，生大歡喜不為魔事，作法無礙皆得成就。凡夢貴人老僧，當知是迦樓羅王也，乃知得大加被；若夢少年僧，即諸龍王；夢黑色僧作忿怒形者，是俱力迦龍王也。皆是佳應耳。其本尊足下金山，即須彌山外金山也。前水池，即金山之傍淡水海也。存念之者，應當知之。

迦樓羅畫像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅畫像法

畫迦樓羅像者，應肘量渫善圖畫之。其匠清淨沐浴，色不用皮膠。當作尊儀，其身分自臍已上如天王形，唯鼻若鷹嘴而作綠色，自臍已下亦如於鷹䗍駱，寶冠，髮𩬞披肩，臂腕皆有寶冠環釧天衣瓔珞，通身金色，翅如鳥而兩向舒，其尾向下散。四臂，二正手結大印，兩手指頭相交左押右，虛心合掌以印當心。餘二手垂下，舒五指施願勢。其嘴脛及爪皆是綵金剛寶所成。金山上有一金架，金架上覆以錦衾，本尊於衾上正立作忿怒形，形露出牙齒。以傘覆之。首有圓光而戴寶冠，面上當中有佉數(二合)字，左耳中有囉佉森(三合)字，右耳中有囉佉讖(三合)字，額有唵佉沙(二合)字，左乳次上近肩有佉使(二合)字，右乳次上近肩有跛字，臍有佉索(二合)左膝娑縛字，右膝賀字。此十字，此畫像畢，任以墨書之。若不達梵文者，不必書字也。金山前水池中有紅蓮花，花千分二金莖，一左一右，而上各傍引四枝，其枝盤屈如半環，之內各有一蓮臺。臺上有一龍王，形如天人，於花臺中雙膝而跪、或合掌恭敬、或持花散之。首光外各有數箇蛇，頭多不過土、少不減五，蛇色各依本狀圖之。於尊左右各各四龍王，左邊惹野天王，即大自在天王也，通身青色，三面，正面作天王形，右邊頭如夜叉形而見忿怒相露出牙齒，左邊頭作天女形美貌紅白。三面皆具天眼䗍髺寶冠，首圓光而作赤色。四臂，左上手柱三股叉、下掌金君持瓶，右上手持花供養本尊、下持數珠當心。嚴以天衣瓔珞，儼然而立。於右邊龍王等次上畫尾惹野天王，即毘紐天王也，通身赤色而有三首，正面作天王形、右現師子相、左如猪頭，䗍髮寶冠，首光綠色。四臂，左上手散花向本尊，下持䗍貝；右上手柱金棒，下手竪頭指，指上有一金盤，盛樂妙花。天衣瓔珞，依位而立。次惹野上畫鑠羯羅(二合)，唐云天帝釋，通身黃色，面有三目，䗍髺寶冠，首有赤光，乘兩牙白象，象作走勢，覆以衾褥，半跏據上。左手執獨股金剛杵當左膝，右手頭指及大指捻一紅蓮花，供養本尊，具金寶環釧。以尾惹野上畫沒羅(二合)含摩(二合)，唐云梵天，三首，並作天王形，衣白披，偏袒右肩，合掌當心，掌中持一紅蓮花。䗍髺無冠，首圓光綠色，於雙白鵝上交脛而坐。其鵝首相背、尾相近耳。次於八龍王外畫四大天，所謂左傍近下畫地天，通身金色，兩臂持花供養。次下水天，紅色兩臂，左羂索、右持刀，乘龜。右傍畫火天，四臂，右上數珠、次手施無畏，左上執君持、次執寶杖，於火聚中坐，身火色。次下風天，兩臂，右持播，青色。凡畫本曾左右諸天龍，皆面向本尊作恭敬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫迦樓羅像者，應肘量渫善圖畫之。其匠清淨沐浴，色不用皮膠。當作尊儀，其身分自臍已上如天王形，唯鼻若鷹嘴而作綠色，自臍已下亦如於鷹䗍駱，寶冠，髮𩬞披肩，臂腕皆有寶冠環釧天衣瓔珞，通身金色，翅如鳥而兩向舒，其尾向下散。四臂，二正手結大印，兩手指頭相交左押右，虛心合掌以印當心。餘二手垂下，舒五指施願勢。其嘴脛及爪皆是綵金剛寶所成。金山上有一金架，金架上覆以錦衾，本尊於衾上正立作忿怒形，形露出牙齒。以傘覆之。首有圓光而戴寶冠，面上當中有佉數(二合)字，左耳中有囉佉森(三合)字，右耳中有囉佉讖(三合)字，額有唵佉沙(二合)字，左乳次上近肩有佉使(二合)字，右乳次上近肩有跛字，臍有佉索(二合)左膝娑縛字，右膝賀字。此十字，此畫像畢，任以墨書之。若不達梵文者，不必書字也。金山前水池中有紅蓮花，花千分二金莖，一左一右，而上各傍引四枝，其枝盤屈如半環，之內各有一蓮臺。臺上有一龍王，形如天人，於花臺中雙膝而跪、或合掌恭敬、或持花散之。首光外各有數箇蛇，頭多不過土、少不減五，蛇色各依本狀圖之。於尊左右各各四龍王，左邊惹野天王，即大自在天王也，通身青色，三面，正面作天王形，右邊頭如夜叉形而見忿怒相露出牙齒，左邊頭作天女形美貌紅白。三面皆具天眼䗍髺寶冠，首圓光而作赤色。四臂，左上手柱三股叉、下掌金君持瓶，右上手持花供養本尊、下持數珠當心。嚴以天衣瓔珞，儼然而立。於右邊龍王等次上畫尾惹野天王，即毘紐天王也，通身赤色而有三首，正面作天王形、右現師子相、左如猪頭，䗍髮寶冠，首光綠色。四臂，左上手散花向本尊，下持䗍貝；右上手柱金棒，下手竪頭指，指上有一金盤，盛樂妙花。天衣瓔珞，依位而立。次惹野上畫鑠羯羅(二合)，唐云天帝釋，通身黃色，面有三目，䗍髺寶冠，首有赤光，乘兩牙白象，象作走勢，覆以衾褥，半跏據上。左手執獨股金剛杵當左膝，右手頭指及大指捻一紅蓮花，供養本尊，具金寶環釧。以尾惹野上畫沒羅(二合)含摩(二合)，唐云梵天，三首，並作天王形，衣白披，偏袒右肩，合掌當心，掌中持一紅蓮花。䗍髺無冠，首圓光綠色，於雙白鵝上交脛而坐。其鵝首相背、尾相近耳。次於八龍王外畫四大天，所謂左傍近下畫地天，通身金色，兩臂持花供養。次下水天，紅色兩臂，左羂索、右持刀，乘龜。右傍畫火天，四臂，右上數珠、次手施無畏，左上執君持、次執寶杖，於火聚中坐，身火色。次下風天，兩臂，右持播，青色。凡畫本曾左右諸天龍，皆面向本尊作恭敬

供養勢。凡言䗍髺者，其髮𩬞皆垂下披於兩肩。凡一切天王髺各有本色，龍王髮悉皆黑色並為䗍髺。其本尊兩傍龍王，最下者膝與本尊足齊。梵王帝釋等首光與本尊首光齊，於其中間倫次書之，使得其宜。又於梵天、帝釋次上書日月天。日天作天王形，被甲，於金車上交脛而坐，以四匹花聰馬駕之，馬首兩左兩右。日天左手持越斧，下撫左邊青衣童子頭；右上手持三股長柄叉，下手撫右傍青衣童子首。車廂內日天前有一小童子，而作金色，御馬也。天王髮黑色，䗍髺寶冠，身首皆有圓光，外以日輪環之。日輪赤色，文如車輪。二青衣童子并御馬，於車廂內立，出胸已上。日天首光青，身光像色也。又月天形貌類日，左手柱鐵斧、右手上柱獸面二股叉，下二手又撫左右二朱衣童子頭。月天身首光，外如日輪環之，作黃色，有車輪文。又已初月從車廂兩傍起向環外僥之，月作淺青色，其月之二尖處於環上當半而相柱也。有四蒼鵝繞車而飛。其日月二天王車，但有廂及輪穀而無轅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養勢。凡言䗍髺者，其髮𩬞皆垂下披於兩肩。凡一切天王髺各有本色，龍王髮悉皆黑色並為䗍髺。其本尊兩傍龍王，最下者膝與本尊足齊。梵王帝釋等首光與本尊首光齊，於其中間倫次書之，使得其宜。又於梵天、帝釋次上書日月天。日天作天王形，被甲，於金車上交脛而坐，以四匹花聰馬駕之，馬首兩左兩右。日天左手持越斧，下撫左邊青衣童子頭；右上手持三股長柄叉，下手撫右傍青衣童子首。車廂內日天前有一小童子，而作金色，御馬也。天王髮黑色，䗍髺寶冠，身首皆有圓光，外以日輪環之。日輪赤色，文如車輪。二青衣童子并御馬，於車廂內立，出胸已上。日天首光青，身光像色也。又月天形貌類日，左手柱鐵斧、右手上柱獸面二股叉，下二手又撫左右二朱衣童子頭。月天身首光，外如日輪環之，作黃色，有車輪文。又已初月從車廂兩傍起向環外僥之，月作淺青色，其月之二尖處於環上當半而相柱也。有四蒼鵝繞車而飛。其日月二天王車，但有廂及輪穀而無轅也。

迦樓羅五大天觀門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅五大天觀門

凡存念風天者，其尊相好擇如眾山而青黑色，具足千頭，有大猛健，二千目、一千臂，衣黃，凡所坐處皆居野字上。以大龍王而為瓔珞，諸龍王等覩風天音生大怖畏，皆目中火生。每有大聲，其有聞者皆即降伏。其髮上堅精神可畏，往返輕利猶如旋風，須臾之間無所不至，有大神力發樹移山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡存念風天者，其尊相好擇如眾山而青黑色，具足千頭，有大猛健，二千目、一千臂，衣黃，凡所坐處皆居野字上。以大龍王而為瓔珞，諸龍王等覩風天音生大怖畏，皆目中火生。每有大聲，其有聞者皆即降伏。其髮上堅精神可畏，往返輕利猶如旋風，須臾之間無所不至，有大神力發樹移山。

凡存念火天者，顏色赫奕，難可方比。福德焰生起於千日，羅字是天王真身，千光俱起，皆有美聲。化作圓光，光生千焰，而大輕利有大炎勢。火災起時，能焚三千大千世界。此天之力等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡存念火天者，顏色赫奕，難可方比。福德焰生起於千日，羅字是天王真身，千光俱起，皆有美聲。化作圓光，光生千焰，而大輕利有大炎勢。火災起時，能焚三千大千世界。此天之力等無有異。

凡存念地天者，有大異相而大猛健，每行止時，如帝釋乘象徐徐而進。有大威力，福德光焰如閻浮壇金，西貌有金剛光，位在天自在天以下第十一座，降伏十二日不令為哭。其力能遊諸天、聚毒如山。此天能制眾生中毒，皆能蠲除，令人怖畏。此天形貌超勝諸天，攞字充甲，亦如地大能載萬物，一切天神不存念者所作不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡存念地天者，有大異相而大猛健，每行止時，如帝釋乘象徐徐而進。有大威力，福德光焰如閻浮壇金，西貌有金剛光，位在天自在天以下第十一座，降伏十二日不令為哭。其力能遊諸天、聚毒如山。此天能制眾生中毒，皆能蠲除，令人怖畏。此天形貌超勝諸天，攞字充甲，亦如地大能載萬物，一切天神不存念者所作不成。

凡存念水天者，顏色猶如求虛，又如索月，如大海波浪無窮無極，聲可怖畏。嚩字繞腰，能銷毒蛇并害其命，毒如大山皆能銷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡存念水天者，顏色猶如求虛，又如索月，如大海波浪無窮無極，聲可怖畏。嚩字繞腰，能銷毒蛇并害其命，毒如大山皆能銷之。

凡存念虛空天者，阿(引)字存臍，日初沒時虛空作青黃赤白黑相，此則虛空色也。亦作虹色，亦如火色，亦如雪色，亦如骨鸝色，亦如紅頗梨色，亦如碧頗梨色，亦如日初出時色，亦如月初出時色，亦如金色。阿(引)是虛空，即迦樓羅身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡存念虛空天者，阿(引)字存臍，日初沒時虛空作青黃赤白黑相，此則虛空色也。亦作虹色，亦如火色，亦如雪色，亦如骨鸝色，亦如紅頗梨色，亦如碧頗梨色，亦如日初出時色，亦如月初出時色，亦如金色。阿(引)是虛空，即迦樓羅身也。

護身密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身密言曰：

唵(一) 跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(二) 步囉(半音)(三) 跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(四) 步嚩(二合)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭嚩(二合)跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(七) 索摩(八) 跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(九) 索哩璝(二合)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(十) 苨縛(引)跛羅跛娜野(二合)弭(十一) 野佉叉(二合)跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(十二) 步多(引)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(十三) 呬呬儞哩哩弭哩(十四) 薩嚩囉佉摻(二合)迦哩沙夜(二合)弭(十五) 扇底娑嚩(二合)娑底(二合)者冥娑嚩覩(十六) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(二) 步囉(半音)(三) 跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(四) 步嚩(二合)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭嚩(二合)跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(七) 索摩(八) 跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(九) 索哩璝(二合)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(十) 苨縛(引)跛羅跛娜野(二合)弭(十一) 野佉叉(二合)跛羅(二合)跛娜野(二合)弭(十二) 步多(引)跛囉(二合)跛娜野(二合)弭(十三) 呬呬儞哩哩弭哩(十四) 薩嚩囉佉摻(二合)迦哩沙夜(二合)弭(十五) 扇底娑嚩(二合)娑底(二合)者冥娑嚩覩(十六) 娑嚩(二合)訶

密已前言取清水，加持三遍，散己身上成護身，一切鬼神不敢侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密已前言取清水，加持三遍，散己身上成護身，一切鬼神不敢侵惱。

結界密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界密言：

唵(一) 婆娑麼(二合)磨里儞(二) 地扇滿馱(三) 尾地扇滿馱(四) 阿(引)迦(引)捨滿馱(五) 幡多(引)攞滿馱(六) 唵(七) 囉囉囉囉滿馱(八) 薩嚩麌呬野(二合)迦(引)南(引)(九) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 婆娑麼(二合)磨里儞(二) 地扇滿馱(三) 尾地扇滿馱(四) 阿(引)迦(引)捨滿馱(五) 幡多(引)攞滿馱(六) 唵(七) 囉囉囉囉滿馱(八) 薩嚩麌呬野(二合)迦(引)南(引)(九) 娑嚩(二合)賀

此密言充八方及虛空并大地。結界，取水或淨灰加持七遍，散向十方，隨意遠近即成結界。毘那夜迦及惡鬼神並皆被縛之，不能相惱，所作皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此密言充八方及虛空并大地。結界，取水或淨灰加持七遍，散向十方，隨意遠近即成結界。毘那夜迦及惡鬼神並皆被縛之，不能相惱，所作皆成。

淨身密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身密言：

薩嚩悉地(一) 唵(二) 阿(去)伽闡覩(三) 摩賀底囉他(二合)(四) 薩嚩娑他(二合)那儞訶多(引)(五) 娑那(二合)曩屈嚩覩冥儞居(六) 疑伽信怒多貸嚩者(七) 薩嚩播跛囉(引)契帝(八) 阿(去)戍濕麼攞迦(引)囉迦(引)(九) 娑嚩(二合)賀(十) 尾麼攞目佉囇契(十一) 娑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩嚩悉地(一) 唵(二) 阿(去)伽闡覩(三) 摩賀底囉他(二合)(四) 薩嚩娑他(二合)那儞訶多(引)(五) 娑那(二合)曩屈嚩覩冥儞居(六) 疑伽信怒多貸嚩者(七) 薩嚩播跛囉(引)契帝(八) 阿(去)戍濕麼攞迦(引)囉迦(引)(九) 娑嚩(二合)賀(十) 尾麼攞目佉囇契(十一) 娑

此密言，每浴訖取一掬清水加持七遍，散己身上并灑衣服，俱得清淨。欲入壇念誦時用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此密言，每浴訖取一掬清水加持七遍，散己身上并灑衣服，俱得清淨。欲入壇念誦時用之。

堅固壇門密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固壇門密言：

唵(一) 底瑟姹(二合)(二) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 底瑟姹(二合)(二) 娑嚩(二合)賀

凡欲作壇用之。此密言加持水七遍散壇上，即四門固，魔不能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲作壇用之。此密言加持水七遍散壇上，即四門固，魔不能入。

護壇密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護壇密言：

唵(一) 呬里呬里(二) 底瑟姹(二合)印娜羅(二合引)娑那(四) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 呬里呬里(二) 底瑟姹(二合)印娜羅(二合引)娑那(四) 娑嚩(二合)訶

此密言欲作壇時誦七遍，一切惡鬼神不能為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此密言欲作壇時誦七遍，一切惡鬼神不能為障。

數珠密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數珠密言：

唵(一) 塞娘伴惹那野(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 塞娘伴惹那野(二) 娑嚩(二合)訶

持數加持七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持數加持七遍。

燒香密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香密言：

唵(一) 馱迦馱迦(二) 跛羅(二合)入嚩(二合)攞(二) 跛囉(二合)入嚩(二合)攞(三) 𤙖伴吒娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 馱迦馱迦(二) 跛羅(二合)入嚩(二合)攞(二) 跛囉(二合)入嚩(二合)攞(三) 𤙖伴吒娑嚩(二合)訶

凡欲燒香，加持七遍供養，一切天龍歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡欲燒香，加持七遍供養，一切天龍歡喜。

復次本曾所居有八重之城，嚴峻難越，皆誦密言，從外存想，使其周城皆正方，外院三股叉。城密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次本曾所居有八重之城，嚴峻難越，皆誦密言，從外存想，使其周城皆正方，外院三股叉。城密言：

唵(一) 室哩(二合)建娜野(二) 娑縛(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 室哩(二合)建娜野(二) 娑縛(二合)賀

次內輪城密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次內輪城密言曰：

唵(一) 斫訖囉(二合)寧娑縛(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 斫訖囉(二合)寧娑縛(二合)訶

次內城密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次內城密言曰：

唵(一) 阿者里室者(二合)囉野(二合)娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿者里室者(二合)囉野(二合)娑嚩(二合)訶

大弱水城密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大弱水城密言：

唵惹里室者(二合)囉(引)野(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵惹里室者(二合)囉(引)野(二) 娑嚩(二合)訶

灰城密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灰城密言曰：

唵(一) 婆娑弭(二合)儞俱吒(引)野(二) 娑縛(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 婆娑弭(二合)儞俱吒(引)野(二) 娑縛(二合)訶

火城密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火城密言曰：

唵(一) 入縛攞目佉(二) 入嚩(二合)攞訶迦(引)囉(三) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 入縛攞目佉(二) 入嚩(二合)攞訶迦(引)囉(三) 娑嚩訶

棘城密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棘城密言曰：

唵多怛嚩(二合)建拏(引)枳寧娑囉娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵多怛嚩(二合)建拏(引)枳寧娑囉娑嚩(二合)訶

鐵槍城，城內有甘露城，本曾在其中矣。其露城密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵槍城，城內有甘露城，本曾在其中矣。其露城密言：

唵(一) 多怛嚩(二合)阿密哩(二合)多(二) 嚩呬儞(三) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 多怛嚩(二合)阿密哩(二合)多(二) 嚩呬儞(三) 娑嚩(二合)訶

加持身分諸密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持身分諸密言：

以右手成拳，舒大指柱頂。頂密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手成拳，舒大指柱頂。頂密言曰：

唵(一) 唵(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 唵(二) 娑嚩(二合)訶

指左目密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指左目密言：

唵(一) 曩(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 曩(二) 娑嚩訶

右目密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右目密言：

唵(一) 滿(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 滿(二) 娑嚩(二合)訶

額密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額密言曰：

唵(一) 作(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 作(二) 娑嚩(二合)訶

鼻密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻密言：

唵(一) 鑁(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鑁(二) 娑嚩(二合)訶

辰際密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辰際密言：

唵(一) 野(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 野(二) 娑嚩(二合)訶

左肩密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左肩密言曰：

唵(一) 馱(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 馱(二) 娑嚩(二合)訶

左膝密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左膝密言：

唵(一) 阿(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿(二) 娑嚩(二合)訶

左乳密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左乳密言：

唵(一) 伊(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 伊(二) 娑嚩(二合)訶

尻密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尻密言曰：

唵(一) 鄔(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鄔(二) 娑嚩訶

陰密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰密言曰：

唵(一) 污(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 污(二) 娑嚩訶

臍密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臍密言曰：

唵(一) 凜(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 凜(二) 娑嚩訶

心密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心密言曰：

唵(一) 臨(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 臨(二) 娑嚩(二合)訶

左脇密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左脇密言：

唵(一) 陵(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 陵(二) 娑嚩訶

左膊密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左膊密言：

唵(一) 翳仰(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 翳仰(二) 娑嚩訶

右膊密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右膊密言：

唵(一) 愛(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 愛(二) 娑嚩訶

左耳密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左耳密言：

唵(一) 暗(二) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 暗(二) 娑嚩(二合)訶

右耳密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右耳密言：

唵(一) 暗(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 暗(二) 娑嚩訶

已前二十二道密言，並舒大指柱其支分，誦本曾密言，一誦而作加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已前二十二道密言，並舒大指柱其支分，誦本曾密言，一誦而作加持。

頭密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭密言曰：

唵(一) 釰(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 釰(二) 娑嚩訶

面密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面密言曰：

唵(一) 欠(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 欠(二) 娑嚩訶

腹密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腹密言曰：

唵(一) 驗(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 驗(二) 娑嚩訶

已前三道密言，准前以大指摩其處而誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已前三道密言，准前以大指摩其處而誦。

指陰囊密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指陰囊密言：

唵(一) 喃(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 喃(二) 娑嚩訶

指兩足密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指兩足密言：

唵(一) 腩(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 腩(二) 娑嚩訶

指後心密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 指後心密言：

唵(一) 佉讖(二) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 佉讖(二) 娑嚩訶

已前三道密言，准前以大指指其處及加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已前三道密言，准前以大指指其處及加持。

加持大指密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持大指密言：

唵(一) 句嚕(二合)句嚕(二合)句嚕(二合)娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 句嚕(二合)句嚕(二合)句嚕(二合)娑嚩訶

以右手成拳，舒大指，用前密言加持七遍，乃任行用，柱諸支分摩之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以右手成拳，舒大指，用前密言加持七遍，乃任行用，柱諸支分摩之。

被甲密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被甲密言：

唵(一) 步嚕嚩日囉(二合)迦也(二) 滿馱滿馱(三) 迦嚩者(四) 伽嚕拏(引)妨跛野底(三) 娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 步嚕嚩日囉(二合)迦也(二) 滿馱滿馱(三) 迦嚩者(四) 伽嚕拏(引)妨跛野底(三) 娑嚩訶

如前右手成拳，以大指轉柱兩肩、當心及兩膝，誦被甲密言七遍，即身如被甲，堅固難摧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前右手成拳，以大指轉柱兩肩、當心及兩膝，誦被甲密言七遍，即身如被甲，堅固難摧。

本尊被甲密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊被甲密言：

曩莫多怛嚩(二合)索(上)嚩囉拏(二合)跛佉叉(二合)摩訶帝惹(三) 尾曩多(引)矩攞曩拏(四) 囉佉叉囉佉叉(二合)摩訶麼攞(六) 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫多怛嚩(二合)索(上)嚩囉拏(二合)跛佉叉(二合)摩訶帝惹(三) 尾曩多(引)矩攞曩拏(四) 囉佉叉囉佉叉(二合)摩訶麼攞(六) 娑婆訶

誦此密言已，即同被甲，一切天魔惡鬼不能破之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言已，即同被甲，一切天魔惡鬼不能破之。

成金剛身密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成金剛身密言：

曩莫馺多馺多(一) 抱擬儞(二) 吽(三) 佉(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫馺多馺多(一) 抱擬儞(二) 吽(三) 佉(四)

誦此密言，行者身如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言，行者身如金剛。

八龍王被甲密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八龍王被甲密言：

曩莫吠摩(一) 嚩夜(二合)比儞(二) 婀瑟吒(二合)那伽矩攞(引)儞(三) 翳計矩路娑(引)寧馱野(二合)跛哩迦攞跛野(二合)娑嚩訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫吠摩(一) 嚩夜(二合)比儞(二) 婀瑟吒(二合)那伽矩攞(引)儞(三) 翳計矩路娑(引)寧馱野(二合)跛哩迦攞跛野(二合)娑嚩訶

誦此密言，八龍王當清淨被甲，身如金剛。又令本尊八重之城堅固成就，與真無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言，八龍王當清淨被甲，身如金剛。又令本尊八重之城堅固成就，與真無異。

凡作一切法事者，應己身一同迦樓羅王，威德自在，坐紅蓮花，數八葉，有一龍恭敬受命：第一龍王名阿難陀、二名嚩索枳、三名得迦叉(二合)迦、四名羯句㰅迦、五名跛娜荼、六名摩訶跛荼、七名餉佉播攞、八名俱力迦。作是觀已，然住作法。畫像法，以應肘量渫，如法清淨畫樓羅王，以八龍王而為侍者。於淨室中安置供養，當□福祐所作皆驗，龍天歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡作一切法事者，應己身一同迦樓羅王，威德自在，坐紅蓮花，數八葉，有一龍恭敬受命：第一龍王名阿難陀、二名嚩索枳、三名得迦叉(二合)迦、四名羯句㰅迦、五名跛娜荼、六名摩訶跛荼、七名餉佉播攞、八名俱力迦。作是觀已，然住作法。畫像法，以應肘量渫，如法清淨畫樓羅王，以八龍王而為侍者。於淨室中安置供養，當□福祐所作皆驗，龍天歸依。

凡持此法師者，天上天下無能過之，眾人不為冤敵，鬼神不敢近之，成就悉地，諸法中勝。㭇娑(唐云鵝)磨攞(唐云根本)曼荼羅。此壇先如法地以牛糞塗拭，用白色畫之。壇開四門。取一瓶盛滿清水，口㩋蓮花或安雜花，置於壇中。當請本曾應降赴者來受供養，乃手掬清水以加持密言三返。其密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡持此法師者，天上天下無能過之，眾人不為冤敵，鬼神不敢近之，成就悉地，諸法中勝。㭇娑(唐云鵝)磨攞(唐云根本)曼荼羅。此壇先如法地以牛糞塗拭，用白色畫之。壇開四門。取一瓶盛滿清水，口㩋蓮花或安雜花，置於壇中。當請本曾應降赴者來受供養，乃手掬清水以加持密言三返。其密言曰：

唵(一) 濕癈(二合)多跛佉使(二合)俱那契(三) 娑嚩(二合)訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 濕癈(二合)多跛佉使(二合)俱那契(三) 娑嚩(二合)訶

用此密言加持水訖，乃洒壇上，遂結大印，一切業障皆得銷滅。若自中毒及他人中一切毒，見此大印皆得銷除。諸契印大印相，二手指頭相交左押右，虛心合掌即成。此大印力分而有四種。云何為四種？兩手大指天人分，二頭指夜叉分，中指天女分，名指諸鬼分，小指諸龍分(已上為一分)；兩手掌大力夜叉分(已上為二分)；兩手背羅剎分(已上為三分)；兩手腕阿修羅分(已上為四分)。凡治一切病皆用左手，若欲縱毒當用右手。甘露印，兩手虛心合掌即印成。此印能銷一切虫毒蛇毒。鉤印，左手中名小三指作拳，以大指押三指作拳，以大指指押三甲上，竪頭指於病人身上虛招，毒散矣。若厥鉤出其毒者，以頭指微屈而釣之，隨意而出。若欲毒遠去，以頭指與大指向外禪之，隨意而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用此密言加持水訖，乃洒壇上，遂結大印，一切業障皆得銷滅。若自中毒及他人中一切毒，見此大印皆得銷除。諸契印大印相，二手指頭相交左押右，虛心合掌即成。此大印力分而有四種。云何為四種？兩手大指天人分，二頭指夜叉分，中指天女分，名指諸鬼分，小指諸龍分(已上為一分)；兩手掌大力夜叉分(已上為二分)；兩手背羅剎分(已上為三分)；兩手腕阿修羅分(已上為四分)。凡治一切病皆用左手，若欲縱毒當用右手。甘露印，兩手虛心合掌即印成。此印能銷一切虫毒蛇毒。鉤印，左手中名小三指作拳，以大指押三指作拳，以大指指押三甲上，竪頭指於病人身上虛招，毒散矣。若厥鉤出其毒者，以頭指微屈而釣之，隨意而出。若欲毒遠去，以頭指與大指向外禪之，隨意而去。

人釣印，若一切鬼神毒，結此印。印相，屈手頭中名三指作拳，以大指甲上並二大指，以二小指虛招，病者被縛，欲問其故，皆自陳之。若欲速差者，結甘露印當心即差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人釣印，若一切鬼神毒，結此印。印相，屈手頭中名三指作拳，以大指甲上並二大指，以二小指虛招，病者被縛，欲問其故，皆自陳之。若欲速差者，結甘露印當心即差矣。

復次若毒難治者，以左手頭中名小四指把拳，竪大指，病者當起立。欲命倒者，以左手印擲向右大指中，急以右手四指握取右大指，即病者倒矣，其疾當愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若毒難治者，以左手頭中名小四指把拳，竪大指，病者當起立。欲命倒者，以左手印擲向右大指中，急以右手四指握取右大指，即病者倒矣，其疾當愈。

若療一切毒者，命病人臥，行者舒右手五指，以掌向外招之，存作血色，掌去病者三尺，被傳當起坐。又左手作白甘露色，准前掌向外招之。次於右手背後二寸許存出甘露，洒其病者身上，毒當消除。次結大印散彼身上，毒永不發。大印心密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若療一切毒者，命病人臥，行者舒右手五指，以掌向外招之，存作血色，掌去病者三尺，被傳當起坐。又左手作白甘露色，准前掌向外招之。次於右手背後二寸許存出甘露，洒其病者身上，毒當消除。次結大印散彼身上，毒永不發。大印心密言：

阿他(引)都(一) 摩賀母娜哩(二合)娜哩(二合)娜野(二合)磨嚩囉多(二合)以沙弭(三) 唵(四) 囕(五) 暗(六) 翳呬裔(二合)呬(七) 婆伽嚩底(八) 母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(九) 母娜囉(二合)惹娜儞(十) 苨尾摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(十一) 母娜囉(二合)惹那儞(十二) 苨尾摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩母娜囉(二合)惹那儞(十三) 苨尾摩賀母娜哩(二合)(十四) 娜囉(十五) 尾娜囉尾囉野(十六) 娜(引)伽纈哩(二合)娜野(十七) 阿(引)羯磨(引)羯磨那伽施囉斯(十八) 尾多囉(二合)娑野尾多羅(二合)娑野(十九) 尾娑儞滿馱尾娑儞滿馱(二十) 苨縛苨縛多(二十一) 野佉叉(二合)囉(引)佉叉娑比(二十二) 儞哩比沙(二十三) 注囉伽(二十四) 婆伽嚩底(二十五) 覩嚕覩嚕(二十六) 跛羅(二合)尾捨(二十七) 阿(去)尾舍尾舍(二十八) 訶囉訶囉(二十九) 跛智昧娜野(二合)多(三十) 播儞儞(三十一) 婆誐嚩底(三十二) 抱擬儞(三十三) 嚩(引)斯儞(三十四) 那伽羅(引)娘(三十五) 釰跛釰跛(三十六) 婆誐嚩帝(三十七) 喻藝濕嚩(二合)哩(三十八) 𤙖泮吒(半音)(三十九) 纈哩(二合)娜野(四十) 曩慕伽嚕拏(引)野(四十一) 裟訶娑囉(二合)(四十二) 入嚩(二合)攞磨麗普(四十三) 嚕寧普(四十四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿他(引)都(一) 摩賀母娜哩(二合)娜哩(二合)娜野(二合)磨嚩囉多(二合)以沙弭(三) 唵(四) 囕(五) 暗(六) 翳呬裔(二合)呬(七) 婆伽嚩底(八) 母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(九) 母娜囉(二合)惹娜儞(十) 苨尾摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(十一) 母娜囉(二合)惹那儞(十二) 苨尾摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩母娜囉(二合)惹那儞(十三) 苨尾摩賀母娜哩(二合)(十四) 娜囉(十五) 尾娜囉尾囉野(十六) 娜(引)伽纈哩(二合)娜野(十七) 阿(引)羯磨(引)羯磨那伽施囉斯(十八) 尾多囉(二合)娑野尾多羅(二合)娑野(十九) 尾娑儞滿馱尾娑儞滿馱(二十) 苨縛苨縛多(二十一) 野佉叉(二合)囉(引)佉叉娑比(二十二) 儞哩比沙(二十三) 注囉伽(二十四) 婆伽嚩底(二十五) 覩嚕覩嚕(二十六) 跛羅(二合)尾捨(二十七) 阿(去)尾舍尾舍(二十八) 訶囉訶囉(二十九) 跛智昧娜野(二合)多(三十) 播儞儞(三十一) 婆誐嚩底(三十二) 抱擬儞(三十三) 嚩(引)斯儞(三十四) 那伽羅(引)娘(三十五) 釰跛釰跛(三十六) 婆誐嚩帝(三十七) 喻藝濕嚩(二合)哩(三十八) 𤙖泮吒(半音)(三十九) 纈哩(二合)娜野(四十) 曩慕伽嚕拏(引)野(四十一) 裟訶娑囉(二合)(四十二) 入嚩(二合)攞磨麗普(四十三) 嚕寧普(四十四)

結火印，誦此密言七返，想一十二日同時俱出，焚燒三千大千世界并焚病者，其疾當差。世界初成，有一十二日，天龍禁其十一，伏在地下。三災若起，眾日齊出，焚三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結火印，誦此密言七返，想一十二日同時俱出，焚燒三千大千世界并焚病者，其疾當差。世界初成，有一十二日，天龍禁其十一，伏在地下。三災若起，眾日齊出，焚三千大千世界。

起風密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起風密言：

曩慕阿密哆跛佉叉(二合)(一) 阿儞訶多伽底(二) 唵(入)嚩(二合)季儞(四) 娑嚩(二合)賀(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩慕阿密哆跛佉叉(二合)(一) 阿儞訶多伽底(二) 唵(入)嚩(二合)季儞(四) 娑嚩(二合)賀(五)

誦此密言七返，想風輪鼓怒，即隨其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，想風輪鼓怒，即隨其意。

起火密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起火密言：

跛哩(二合)體尾馱覩(一) 帝殊馱覩(二) 縛(引)多馱覩(三) 阿(去)迦捨馱覩(四) 多訖叉(二合)迦(五) 跛娜磨(二合)(六) 慶賀跛娜麼(二合)(七) 餉迦播攞(八) 多(九) 迦(十) 跛(十一) 麼(十二) 沙(十三) 唵(十四) 覩嚕滿(十五) 多哩泯棄稜泯娑(十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛哩(二合)體尾馱覩(一) 帝殊馱覩(二) 縛(引)多馱覩(三) 阿(去)迦捨馱覩(四) 多訖叉(二合)迦(五) 跛娜磨(二合)(六) 慶賀跛娜麼(二合)(七) 餉迦播攞(八) 多(九) 迦(十) 跛(十一) 麼(十二) 沙(十三) 唵(十四) 覩嚕滿(十五) 多哩泯棄稜泯娑(十七)

誦此密言七遍，想風吹火起，火當熾盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七遍，想風吹火起，火當熾盛。

又療蛇毒法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又療蛇毒法

先觀水火環繞病者，又想火大周圍，於水後存風大，外包於大。如是分明觀已，乃誦起風密言，想風吹火。復誦起火密言，想發成炎內前其水，水當失力湧沸，除其疾苦，地毒愈矣。風火地水空五大即本尊身也，當於己身准自中毒法審作其觀。又想己形一同本曾，乃心生忿怒顧視病人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先觀水火環繞病者，又想火大周圍，於水後存風大，外包於大。如是分明觀已，乃誦起風密言，想風吹火。復誦起火密言，想發成炎內前其水，水當失力湧沸，除其疾苦，地毒愈矣。風火地水空五大即本尊身也，當於己身准自中毒法審作其觀。又想己形一同本曾，乃心生忿怒顧視病人。

又結甘露印，一切鬼氣一切毒病皆悉除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結甘露印，一切鬼氣一切毒病皆悉除愈。

又法存風大包其大，大病者處中，想風吹火焚，彼病者差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法存風大包其大，大病者處中，想風吹火焚，彼病者差矣。

夫迦婁羅有五種力：第一存地法能禁眾毒，第二火觀能焚眾毒，第三風觀能起病入，第四水法能蠲眾苦，第五虛空觀能散眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫迦婁羅有五種力：第一存地法能禁眾毒，第二火觀能焚眾毒，第三風觀能起病入，第四水法能蠲眾苦，第五虛空觀能散眾苦。

降伏密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏密言：

曩莫伽嚕拏(引)野(一) 唵(二) 娜訶娜訶(三) 入嚩(二合)里儞(四) 弱(五) 弱(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫伽嚕拏(引)野(一) 唵(二) 娜訶娜訶(三) 入嚩(二合)里儞(四) 弱(五) 弱(六)

結大印，誦此密言，一切龍王不安其居，生大怖畏。誦密言時興忿怒心，一切天魔皆不安寧，病者除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結大印，誦此密言，一切龍王不安其居，生大怖畏。誦密言時興忿怒心，一切天魔皆不安寧，病者除差。

奉請大自在天王密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉請大自在天王密言：

唵(一) 摩訶母娜哩(二合)(二) 摩訶苨尾(三) 摩訶摩儞斯(四) 嚩日羅(二合)儞(五) 播捨儞(六) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩訶母娜哩(二合)(二) 摩訶苨尾(三) 摩訶摩儞斯(四) 嚩日羅(二合)儞(五) 播捨儞(六) 娑嚩(二合)賀

誦此密言能請得大印之尊加樓羅歡喜，所作皆成。大印尊即大自在天王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言能請得大印之尊加樓羅歡喜，所作皆成。大印尊即大自在天王也。

移毒密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 移毒密言：

唵(一) 摩賀母娜哩(二合)(二) 濕嚩(二合)哩(三) 播多野(四) 婆伽嚩底(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩賀母娜哩(二合)(二) 濕嚩(二合)哩(三) 播多野(四) 婆伽嚩底(五)

誦此密言七返，一切毒及病隨意而移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，一切毒及病隨意而移。

制止密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 制止密言：

唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)釰跛釰(三) 婆伽嚩底(四) 𤙖(五) 脚(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)釰跛釰(三) 婆伽嚩底(四) 𤙖(五) 脚(六)

誦此密言七返，一切毒病及諸鬼病欲走不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，一切毒病及諸鬼病欲走不得。

令諸密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸密言：

唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 惹攞路(二合)惹攞跛(二合)野(三) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 惹攞路(二合)惹攞跛(二合)野(三) 娑嚩(二合)賀

誦此密言七返，一切中毒者及病者皆即下語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，一切中毒者及病者皆即下語。

除毒密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除毒密言：

唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 伊娑訶羅娑摩(二合)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 伊娑訶羅娑摩(二合)(三)

誦此密言七返，能除眾毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，能除眾毒。

除鬼氣密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除鬼氣密言：

唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 門者(引)跛野(三) 娑縛(二合)賀(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 摩賀母娜哩(二合)濕嚩(二合)哩(二) 門者(引)跛野(三) 娑縛(二合)賀(四)

誦此密言七返，一切鬼氣散失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言七返，一切鬼氣散失。

服毒藥密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服毒藥密言：

尾沙羯滿(一) 跛囉(二合)嚩迦沙(引)彌(二) 多多麼(二合)囉馱擔(三) 多多冥(二合)三密哩(二合)馱擔(四) 多多冥鄔跛多多(引)(五) 娑嚩(二合)賀(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾沙羯滿(一) 跛囉(二合)嚩迦沙(引)彌(二) 多多麼(二合)囉馱擔(三) 多多冥(二合)三密哩(二合)馱擔(四) 多多冥鄔跛多多(引)(五) 娑嚩(二合)賀(六)

以此密言加持毒藥七返，與人服之，命其人心想本尊，或存行者、或存日輪明淨，毒亦隨淨。此三種但作一種觀，即毒不能害，當消散矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此密言加持毒藥七返，與人服之，命其人心想本尊，或存行者、或存日輪明淨，毒亦隨淨。此三種但作一種觀，即毒不能害，當消散矣。

結毒密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結毒密言：

唵(一) 阿(引)娑曩(二) 娑婆(三) 麼(四) 底瑟姹(二合)(五) 娑嚩(二合)賀(六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿(引)娑曩(二) 娑婆(三) 麼(四) 底瑟姹(二合)(五) 娑嚩(二合)賀(六)

用此密言加持毒七返，令人服之，成十方結界，魔不能燒，當易收之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用此密言加持毒七返，令人服之，成十方結界，魔不能燒，當易收之。

十方結界密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方結界密言：

唵(一) 鬢伽攞娑麼(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 鬢伽攞娑麼(二合)

誦此密言，能結十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此密言，能結十方界。

加持密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持密言：

唵(一) 哩覩娑典(二) 沒囉(二合)訶麼(二合)(三) 步囉(半音)步縛娑步縛娑嚩(二合)娑麼(四) 娑麼野底娑麼尾沙(五) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 哩覩娑典(二) 沒囉(二合)訶麼(二合)(三) 步囉(半音)步縛娑步縛娑嚩(二合)娑麼(四) 娑麼野底娑麼尾沙(五)

用此密言加持毒七返，令人服之，不傷害矣，仍治一切毒瘡惡瘡及諸惡病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用此密言加持毒七返，令人服之，不傷害矣，仍治一切毒瘡惡瘡及諸惡病。

禁毒蛇密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁毒蛇密言：

纈臨(二合)(一) 娑多(二合)吒(二) 尾多吒(三) 濕廢(二合)多吒(四) 賀娑(引)𮀁稜(五) 密哩(二合)多迦母他跛野(六) 弱弱(七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纈臨(二合)(一) 娑多(二合)吒(二) 尾多吒(三) 濕廢(二合)多吒(四) 賀娑(引)𮀁稜(五) 密哩(二合)多迦母他跛野(六) 弱弱(七)

若人中蛇毒者，於其耳中誦此密言七返，差矣；其已死者亦可再活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人中蛇毒者，於其耳中誦此密言七返，差矣；其已死者亦可再活。

五字密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五字密言：

唵(一) 跛佉使(二合)(三) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 跛佉使(二合)(三) 娑嚩(二合)賀

此五字觀密言，其修行者每日三時各誦千返，皆沐浴盛服、絕葷血及興慈善心，住本觀尊，施設道場，對於畫像供養禮敬，尊重讚歎滿足百日，於其中間獨坐思惟而食。初夜星現，是其時三十萬畢，即於是日便作大壇，用菓木薪取蘇密相和，又加持油麻、日粳米、安悉香進大中，如前三時各一千返，必獲善應。其人當成殊勝悉地，身同本尊，威力亦等，所行眾法無不火驗。若求勝願，准此而求，乃至仙天、長生、隱形、伏藏等隨意而願，欲見大天亦為現形，滿一切勝願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五字觀密言，其修行者每日三時各誦千返，皆沐浴盛服、絕葷血及興慈善心，住本觀尊，施設道場，對於畫像供養禮敬，尊重讚歎滿足百日，於其中間獨坐思惟而食。初夜星現，是其時三十萬畢，即於是日便作大壇，用菓木薪取蘇密相和，又加持油麻、日粳米、安悉香進大中，如前三時各一千返，必獲善應。其人當成殊勝悉地，身同本尊，威力亦等，所行眾法無不火驗。若求勝願，准此而求，乃至仙天、長生、隱形、伏藏等隨意而願，欲見大天亦為現形，滿一切勝願。

二十四字密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四字密言：

伽伽(引)擬義麌遇藝□虞牛驗虎婀(去)阿伊(上)縊鄔訪翳愛汗奧暗惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽伽(引)擬義麌遇藝□虞牛驗虎婀(去)阿伊(上)縊鄔訪翳愛汗奧暗惡

誦此二十四字密言，一切鬼神及病者見行人形同加婁羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此二十四字密言，一切鬼神及病者見行人形同加婁羅。

烏密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏密言：

曩慕伽嚕拏(引)野(一) 嚩呬比舍者(二) 馱曩跋帝(三) 母(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩慕伽嚕拏(引)野(一) 嚩呬比舍者(二) 馱曩跋帝(三) 母(四)

先以左手大指摩其手頭指，用此密言加持七遍，乃結烏印。印，左手頭中名三指作拳，以大指捻小指中節文，舒小指，掌中想野字，誦此密言七遍，中毒人但心邊暖者，用印加持皆愈矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以左手大指摩其手頭指，用此密言加持七遍，乃結烏印。印，左手頭中名三指作拳，以大指捻小指中節文，舒小指，掌中想野字，誦此密言七遍，中毒人但心邊暖者，用印加持皆愈矣。

油麻密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 油麻密言：

曩莫多多嚩(二合)伽嚕拏(引)野(引)糸糸𮀁素弭儞(二) 母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫多多嚩(二合)伽嚕拏(引)野(引)糸糸𮀁素弭儞(二) 母

准前摩指加持七遍，乃結油麻印。印相，左手屈頭名小三指作拳，舒中指，以大指捻中指第二節文即成。若人為蛇蝎蜘蟵等傷，見此印除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前摩指加持七遍，乃結油麻印。印相，左手屈頭名小三指作拳，舒中指，以大指捻中指第二節文即成。若人為蛇蝎蜘蟵等傷，見此印除愈。

清淨密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨密言：

曩慕婆多多嚩(二合)伽嚕拏(引)野(一) 儞麗儞攞(二) 翳斯儞(三) 母(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩慕婆多多嚩(二合)伽嚕拏(引)野(一) 儞麗儞攞(二) 翳斯儞(三) 母(四)

准前加持指七返，結清淨印。印相，左手大指屈入掌，以中指握之，舒餘三指。即一切虫毒見此印皆差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前加持指七返，結清淨印。印相，左手大指屈入掌，以中指握之，舒餘三指。即一切虫毒見此印皆差。

獚爪密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獚爪密言：

曩莫娑多(二合)多縛(二) 伽嚕拏(引)野(一) 羯娜麼底沙麼(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫娑多(二合)多縛(二) 伽嚕拏(引)野(一) 羯娜麼底沙麼(二合)

准前加持指七返，當結獚爪印。印相，聚五指甲即成。中蛇毒者見印即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前加持指七返，當結獚爪印。印相，聚五指甲即成。中蛇毒者見印即愈。

降龍密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降龍密言：

那慕沙多(二合)多縛(二合)伽嚕拏(引)野(一) 尾沙句婆(二) 母(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那慕沙多(二合)多縛(二合)伽嚕拏(引)野(一) 尾沙句婆(二) 母(三)

准前加持摩其指，乃結伏龍王印。印相，左手四指作拳，竪大指印成。有大龍王居處，為之皆降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前加持摩其指，乃結伏龍王印。印相，左手四指作拳，竪大指印成。有大龍王居處，為之皆降伏。

召龍王密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召龍王密言：

唵阿難(上)娜(一) 縛(二)(引) 素(三) 枳(上)多訖叉(二合)迦(四) 羯句擿迦跛娜麼(二合)(六) 摩訶跛娜麼(二合)(七) 餉迦播攞(八) 句李迦(九) 惹野(十) 尾惹野(十一) 娑嚩(二合)賀(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿難(上)娜(一) 縛(二)(引) 素(三) 枳(上)多訖叉(二合)迦(四) 羯句擿迦跛娜麼(二合)(六) 摩訶跛娜麼(二合)(七) 餉迦播攞(八) 句李迦(九) 惹野(十) 尾惹野(十一) 娑嚩(二合)賀(十二)

此密言能召諸龍，并眷屬皆至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此密言能召諸龍，并眷屬皆至。

龍王歡喜密言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王歡喜密言：

阿(去)伽闍覩(一) 魔賀那伽(引)(二) 半曩伽室者(二合)(二) 摩賀尾沙伽嚕拏寫(四) 伊(上)滿尾念(五) 四季四季(六) 麼鐙擬儞(七) 娑嚩(二合)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿(去)伽闍覩(一) 魔賀那伽(引)(二) 半曩伽室者(二合)(二) 摩賀尾沙伽嚕拏寫(四) 伊(上)滿尾念(五) 四季四季(六) 麼鐙擬儞(七) 娑嚩(二合)賀

龍王既集，誦此密言七返，并諸眷屬皆大歡喜，心自退成本尊身法。成身之法當作觀，門上坐，脣齒但合，耳無所聞、目無所覩，乃閉目凝神，觀念本尊如在面前。想三度，自結大印，於己身上散之。每度皆作禮敬本尊。又想高大金山，己身上散之。於山立，禮拜供養本尊。行者心生喜悅，猶斯觀門，諸天供養此人。又想己形類於本尊，金山上立，又存滿月處空本尊居，念本尊從月降行者心，即己身與本尊合體，作真色，衣金色衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王既集，誦此密言七返，并諸眷屬皆大歡喜，心自退成本尊身法。成身之法當作觀，門上坐，脣齒但合，耳無所聞、目無所覩，乃閉目凝神，觀念本尊如在面前。想三度，自結大印，於己身上散之。每度皆作禮敬本尊。又想高大金山，己身上散之。於山立，禮拜供養本尊。行者心生喜悅，猶斯觀門，諸天供養此人。又想己形類於本尊，金山上立，又存滿月處空本尊居，念本尊從月降行者心，即己身與本尊合體，作真色，衣金色衣。

又成身法，凡世界安立，八龍所持，若非其力難以經久。四王主冷，四王主熱。欲成身者，當誦召龍王密言七返，念諸王親降莊嚴己身，阿難陀嬈頂白色，嚩素枳在左耳充璫作赤色，得迦叉(二合)迦右身充璫作黃色，迦羅俱擿迦於左膊作釧赤色，跛娜莽右膊為釧白色，摩訶跛娜莽充頸冠黃色，餉迦播攞在左脛黑色，俱力迦在腰作帶五綵虎珀色。乃想己身一同本尊，金山上有大師子之座，高百由旬、縱廣五十由旬，行者據座，身作金色，威光猶白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又成身法，凡世界安立，八龍所持，若非其力難以經久。四王主冷，四王主熱。欲成身者，當誦召龍王密言七返，念諸王親降莊嚴己身，阿難陀嬈頂白色，嚩素枳在左耳充璫作赤色，得迦叉(二合)迦右身充璫作黃色，迦羅俱擿迦於左膊作釧赤色，跛娜莽右膊為釧白色，摩訶跛娜莽充頸冠黃色，餉迦播攞在左脛黑色，俱力迦在腰作帶五綵虎珀色。乃想己身一同本尊，金山上有大師子之座，高百由旬、縱廣五十由旬，行者據座，身作金色，威光猶白。

存想檀法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存想檀法

存壇有二白二黑，白色者安病人，黑色者行人自處。其法正座繞身，想檀開四門，梵天據東門而座，水天在南門，風天於西門，火天居北門。中位有千葉蓮花，黃臺紅葉，臺經一肘，上有攞字。想身如本尊，字上王立。次說白壇尊位。准前蓮花臺白，變白乃存病者於其臺上裸形而立。空中有水精瓶，甘露充滿，涓然注沽病者。當觀縛字在病者額，又一嚩字縛在在其足下，兩耳各想一嚩字，觀姹字環繞其首，所疾皆愈，福如帝尺。其嚩字天王名麼囕婆，通身白色，□手三日，執銀胡瓶，盛滿甘露供養行行者。所療病處，此天當灑甘露救諸患難，速令差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 存壇有二白二黑，白色者安病人，黑色者行人自處。其法正座繞身，想檀開四門，梵天據東門而座，水天在南門，風天於西門，火天居北門。中位有千葉蓮花，黃臺紅葉，臺經一肘，上有攞字。想身如本尊，字上王立。次說白壇尊位。准前蓮花臺白，變白乃存病者於其臺上裸形而立。空中有水精瓶，甘露充滿，涓然注沽病者。當觀縛字在病者額，又一嚩字縛在在其足下，兩耳各想一嚩字，觀姹字環繞其首，所疾皆愈，福如帝尺。其嚩字天王名麼囕婆，通身白色，□手三日，執銀胡瓶，盛滿甘露供養行行者。所療病處，此天當灑甘露救諸患難，速令差矣。

又法若毒中心者，此法可療。黃壇白壇准前作觀，乃想攞在病人心、囉在臍下。布二字已，於行者左手掌中想八葉蓮花，觀嚩佉數(二合)佉叉(二合)污惹跛佉使婆嚩(二合)等八字各在一葉，又觀賀跛二字白色、婆嚩(二合)碧色、賀黑色等四字在蓮臺上。分明觀畢，想蓮旋轉而諸葉上各放金色光。又想空中有滿月，本尊於中而立。又念降於蓮臺上坐其蓮，因大振動本尊身放百千光明，如日照耀，其光宛轉流入白檀病人身中存。光入已，結獚爪印，六度撮擲，又存以翅扇撮擲之，其毒永息。其白檀中病人躋下所布囉字，其字之神即大天也。天具三首八目兩臂，身皆焰起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若毒中心者，此法可療。黃壇白壇准前作觀，乃想攞在病人心、囉在臍下。布二字已，於行者左手掌中想八葉蓮花，觀嚩佉數(二合)佉叉(二合)污惹跛佉使婆嚩(二合)等八字各在一葉，又觀賀跛二字白色、婆嚩(二合)碧色、賀黑色等四字在蓮臺上。分明觀畢，想蓮旋轉而諸葉上各放金色光。又想空中有滿月，本尊於中而立。又念降於蓮臺上坐其蓮，因大振動本尊身放百千光明，如日照耀，其光宛轉流入白檀病人身中存。光入已，結獚爪印，六度撮擲，又存以翅扇撮擲之，其毒永息。其白檀中病人躋下所布囉字，其字之神即大天也。天具三首八目兩臂，身皆焰起。

迦樓羅王持念經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅王持念經