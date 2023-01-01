速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時那羅延天在於香醉山頂，請魔醯首羅於自在宮中供養，頭面禮足，白魔醯首羅言：「我所乘迦樓羅使者，能成辦世間所求事要，且不能速疾。唯願大天為未來有情說速疾立驗阿尾奢法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那羅延天在於香醉山頂，請魔醯首羅於自在宮中供養，頭面禮足，白魔醯首羅言：「我所乘迦樓羅使者，能成辦世間所求事要，且不能速疾。唯願大天為未來有情說速疾立驗阿尾奢法。」

時魔醯首羅告那羅延言：「汝當諦聽，我為汝宣說速疾成辦使者之法，能作息災、增益、降伏、敬愛，亦能於夜摩界往來使役，能知未來善惡吉凶成敗，旱澇不調、隣國侵擾、惡人叛亂種種災祥。若欲知未來事者，當簡擇四五童男或童女，可年七八歲，身上無瘢痕𭼩記，聰慧靈利，先令一七日服素食或三日食。凡欲作法，要須吉日或鬼宿或歲宿直，甘露直直日最勝。沐浴遍身塗香，著淨衣，口含龍腦、豆䓻。持誦者面向東坐，身前以白檀香塗一小壇，可一肘量，令童女等立於壇上，散花於童女前。置一閼伽爐，取安息香以大印真言加持七遍，燒令童女熏手。又取赤花加持七遍，安童女掌中，便以手掩面。則持誦者結大印，二手合掌外相交左押右，虛其掌即成。以此印加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散印，即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔醯首羅告那羅延言：「汝當諦聽，我為汝宣說速疾成辦使者之法，能作息災、增益、降伏、敬愛，亦能於夜摩界往來使役，能知未來善惡吉凶成敗，旱澇不調、隣國侵擾、惡人叛亂種種災祥。若欲知未來事者，當簡擇四五童男或童女，可年七八歲，身上無瘢痕𭼩記，聰慧靈利，先令一七日服素食或三日食。凡欲作法，要須吉日或鬼宿或歲宿直，甘露直直日最勝。沐浴遍身塗香，著淨衣，口含龍腦、豆䓻。持誦者面向東坐，身前以白檀香塗一小壇，可一肘量，令童女等立於壇上，散花於童女前。置一閼伽爐，取安息香以大印真言加持七遍，燒令童女熏手。又取赤花加持七遍，安童女掌中，便以手掩面。則持誦者結大印，二手合掌外相交左押右，虛其掌即成。以此印加持自身五處，所謂額、右肩、左肩、心、喉，頂上散印，即誦真言曰：

「曩謨婆誐嚩底摩賀(引)母捺㘈(二合)迦吒攞施棄底哩(二合)施㘈底哩(二合)路左儞伊捨(引)儞跛輸跛帝娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨婆誐嚩底摩賀(引)母捺㘈(二合)迦吒攞施棄底哩(二合)施㘈底哩(二合)路左儞伊捨(引)儞跛輸跛帝娑嚩(二合引)賀(引)」

「則以此印按其童女頂，則想於頭上三角赤色熾盛火輪光，誦真言七遍。火輪真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則以此印按其童女頂，則想於頭上三角赤色熾盛火輪光，誦真言七遍。火輪真言曰：

「唵阿儗儞(二合)施棄娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿儗儞(二合)施棄娑嚩(二合引)賀」

「則以此印按童女口上，於彼口中想水輪，白色半月形，誦真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則以此印按童女口上，於彼口中想水輪，白色半月形，誦真言七遍。真言曰：

「唵惹攞祖哩(二合)拏(引)摩抳娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵惹攞祖哩(二合)拏(引)摩抳娑嚩(二合引)賀」

「次應移印按彼心中，想地輪，形方黃色，誦七遍真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應移印按彼心中，想地輪，形方黃色，誦七遍真言曰：

「唵摩賀麼攞跛囉訖囉(二合)摩娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩賀麼攞跛囉訖囉(二合)摩娑嚩(二合引)賀」

「次應移印按彼臍中，想風輪，其形圓黑色，誦七遍真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應移印按彼臍中，想風輪，其形圓黑色，誦七遍真言曰：

「唵尾曩多(引)句攞曩那娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾曩多(引)句攞曩那娑嚩(二合引)賀(引)」

「次應以大印加持彼兩脚，想迦樓羅，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應以大印加持彼兩脚，想迦樓羅，誦真言曰：

「唵跛乞史(二合)囉(引)惹跛那娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跛乞史(二合)囉(引)惹跛那娑嚩(二合引)賀(引)」

「次應以大印，誦甲冑真言，加持童女，遍身旋轉。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應以大印，誦甲冑真言，加持童女，遍身旋轉。真言曰：

「唵迦嚩左摩部(引)多(引)地跛帝娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦嚩左摩部(引)多(引)地跛帝娑嚩(二合引)賀」

「行者次應自身為魔醯首羅天，三目，頭冠瓔珞莊嚴，頭冠上有佛半月，項上青，十八臂，手持種種器仗。以龍為紳線，角絡繫。又彼塗血寫及，須臾頃觀自身已，次應以大印護彼童女一百八命節。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者次應自身為魔醯首羅天，三目，頭冠瓔珞莊嚴，頭冠上有佛半月，項上青，十八臂，手持種種器仗。以龍為紳線，角絡繫。又彼塗血寫及，須臾頃觀自身已，次應以大印護彼童女一百八命節。真言曰：

「唵(一) 蜜哩(二合)體尾野(二合)吒多(二) 惹縛(引)揄囉迦苫」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 蜜哩(二合)體尾野(二合)吒多(二) 惹縛(引)揄囉迦苫」

「結其大印及誦真言，遍身旋繞加持，則護一百八種命節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結其大印及誦真言，遍身旋繞加持，則護一百八種命節。

「次又以大印真言加持花香及閼伽等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次又以大印真言加持花香及閼伽等。

「次又以大印真言結十方界，則應對此童女前誦魔醯首羅使者真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次又以大印真言結十方界，則應對此童女前誦魔醯首羅使者真言曰：

「唎躋吒迦(一) 麼多那(引)誐(二) 尾灑娜跛拏(三) 薩摩那誐囉(四) 尾訖囉(二合)摩(五) 尾羅(引)薩誐底(六) 𠼝濟吒迦(七) 布囉(二合)哩跛(引)擔囕(二合)(八) 左羅左羅(九) 左里左里(十) 跛拏跛拏(十一) 跛尼跛尼(十二) 伴(上)爾伴爾(十三) 羯恥羯恥(十四) 阿尾捨阿尾捨(十五) 𠼝躋吒迦(十六) 嚕奴噌(二合)抧孃(二合)跋野底娑嚩(二合引)賀(十七)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唎躋吒迦(一) 麼多那(引)誐(二) 尾灑娜跛拏(三) 薩摩那誐囉(四) 尾訖囉(二合)摩(五) 尾羅(引)薩誐底(六) 𠼝濟吒迦(七) 布囉(二合)哩跛(引)擔囕(二合)(八) 左羅左羅(九) 左里左里(十) 跛拏跛拏(十一) 跛尼跛尼(十二) 伴(上)爾伴爾(十三) 羯恥羯恥(十四) 阿尾捨阿尾捨(十五) 𠼝躋吒迦(十六) 嚕奴噌(二合)抧孃(二合)跋野底娑嚩(二合引)賀(十七)(引)」

「此真言應誦七遍，則彼童女戰動，當知聖者入身，則更彈指誦真言。若無現驗，次誦摧迫使者真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言應誦七遍，則彼童女戰動，當知聖者入身，則更彈指誦真言。若無現驗，次誦摧迫使者真言曰：

「𠼝𠼝耶(一) 摩魯呬多(二)(引) 素囉素囉(三)(引) 布爾多賀那賀那(四) 波囉(二合)憾麼(二合引)那尼(五) 那覩嚕(二合)尼都嚕(二合)尼(六) 謨尼謨尼(七) 伴(上)爾伴(上)爾(八) 羯恥羯恥(九) 阿尾捨阿尾捨(十) 𠼝躋吒迦(十一) 嚕奴噌(二合)枳孃(二合)跛野帝(十二) 娑嚩(二合引)訶(十三)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𠼝𠼝耶(一) 摩魯呬多(二)(引) 素囉素囉(三)(引) 布爾多賀那賀那(四) 波囉(二合)憾麼(二合引)那尼(五) 那覩嚕(二合)尼都嚕(二合)尼(六) 謨尼謨尼(七) 伴(上)爾伴(上)爾(八) 羯恥羯恥(九) 阿尾捨阿尾捨(十) 𠼝躋吒迦(十一) 嚕奴噌(二合)枳孃(二合)跛野帝(十二) 娑嚩(二合引)訶(十三)(引)」

「誦此真言必速應驗。問未來善惡一切災祥，若不語或語遲，則結棒印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言必速應驗。問未來善惡一切災祥，若不語或語遲，則結棒印。

「二手合掌，二無名指外支，二中指並立，二頭指各鉤無名指頭，二大指各令押中交。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手合掌，二無名指外支，二中指並立，二頭指各鉤無名指頭，二大指各令押中交。誦真言曰：

「唵(一) 母那誐(二合)囉(二) 都嚕都嚕(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 母那誐(二合)囉(二) 都嚕都嚕(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「結此棒印，則語問種種事已，以大印真言加持閼伽，三灑童女面，即結解。此使者真言，先應誦一萬遍則法成，則見身來，須獻閼伽乞願：『願聖者一切處一切時使用皆辦。』則隱不現。已後欲使，塗一小壇著香花飲食，誦真言一百八遍，則現身。則言龍宮中取長年藥、如意寶珠，或使夜摩王處延命增益壽命，或使上取妙甘露，或使他國問其善惡，亦能助軍陣摧破他敵，種種使用悉能成辦。此法一切迦樓羅法中最殊勝，祕密難得。汝當揀擇法器堪傳授者而傳與，非人器人即損他，已後此法不成。是故應極祕密，勿妄傳受之。大自在天迦樓羅陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結此棒印，則語問種種事已，以大印真言加持閼伽，三灑童女面，即結解。此使者真言，先應誦一萬遍則法成，則見身來，須獻閼伽乞願：『願聖者一切處一切時使用皆辦。』則隱不現。已後欲使，塗一小壇著香花飲食，誦真言一百八遍，則現身。則言龍宮中取長年藥、如意寶珠，或使夜摩王處延命增益壽命，或使上取妙甘露，或使他國問其善惡，亦能助軍陣摧破他敵，種種使用悉能成辦。此法一切迦樓羅法中最殊勝，祕密難得。汝當揀擇法器堪傳授者而傳與，非人器人即損他，已後此法不成。是故應極祕密，勿妄傳受之。大自在天迦樓羅陀羅尼曰：

「那謨婆伽嚩底(一) 嚕馱囉野(二) 瞋那劫波囉野(三) 薩嚩微那延迦囉野(四) 薩嚩羯摩莎馱那野(五) 薩嚩嚩尸迦羅拏野(六) 薩嚩設覩嚕(二合)尾那捨那野(七) 唵(八) 迦波羅質擔瞋那迦波羅部擔(九) 嚕訥嚕(二合)枳孃(二合)跛野帝(十) 娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨婆伽嚩底(一) 嚕馱囉野(二) 瞋那劫波囉野(三) 薩嚩微那延迦囉野(四) 薩嚩羯摩莎馱那野(五) 薩嚩嚩尸迦羅拏野(六) 薩嚩設覩嚕(二合)尾那捨那野(七) 唵(八) 迦波羅質擔瞋那迦波羅部擔(九) 嚕訥嚕(二合)枳孃(二合)跛野帝(十) 娑嚩(二合引)賀」

「此陀羅尼，調伏人取赤芭蕉葉畫彼人，心上書名字，誦陀羅尼一百八遍，即埋牛糞中，即調伏。欲令竪子對相憎，多羅葉畫彼男女形，書名相背，取線纏，取鼠狼毛、山鷄毛、蛇退皮燒熏，誦陀羅尼一百八遍，安劫波羅中，即於屍林中埋著，便相憎。除却依舊。若令相憐者，還於多羅葉上畫彼夫形，書名相合，取白線繫，取雀兒毛、蛇皮燒熏，誦陀羅尼一百八遍，即相憐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，調伏人取赤芭蕉葉畫彼人，心上書名字，誦陀羅尼一百八遍，即埋牛糞中，即調伏。欲令竪子對相憎，多羅葉畫彼男女形，書名相背，取線纏，取鼠狼毛、山鷄毛、蛇退皮燒熏，誦陀羅尼一百八遍，安劫波羅中，即於屍林中埋著，便相憎。除却依舊。若令相憐者，還於多羅葉上畫彼夫形，書名相合，取白線繫，取雀兒毛、蛇皮燒熏，誦陀羅尼一百八遍，即相憐。

「又法欲令人相打，於大虫皮或於牛皮，畫二人相把頭髻，書名著，取線纏著，於火上重，埋碓臼下，即得日日相打，除劫止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令人相打，於大虫皮或於牛皮，畫二人相把頭髻，書名著，取線纏著，於火上重，埋碓臼下，即得日日相打，除劫止。

「又法若欲調伏人者，取貝多葉上畫人形、書名，誦陀羅尼一百八遍，即於床下埋，即得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲調伏人者，取貝多葉上畫人形、書名，誦陀羅尼一百八遍，即於床下埋，即得調伏。

「又法令尿血者，取多羅葉畫彼人，書姓名，取釘誦陀羅尼一百八遍釘上，七七日即得除去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令尿血者，取多羅葉畫彼人，書姓名，取釘誦陀羅尼一百八遍釘上，七七日即得除去。

「次說眼藥法。若調伏竪子者，取蛇頭、竭羅安善那、青木香、寫甲蜂二介，於黑月十四日擣作抹，和肉點眼角，一切竪子隨逐，天上亦來，非但人間也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說眼藥法。若調伏竪子者，取蛇頭、竭羅安善那、青木香、寫甲蜂二介，於黑月十四日擣作抹，和肉點眼角，一切竪子隨逐，天上亦來，非但人間也。」