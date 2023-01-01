文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品

文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮，告文殊師利童真菩薩言：「文殊師利！於汝大教中，一切如來之所稱讚隨喜，順大真言行，令一切有情入三昧耶壇故，通學地水火風空五種由知此故，通達一切有情語言不思議境界，成得金翅鳥王真言行，以神通悟此通達方便，一切世間出世間法皆得成就，乃至一切傍生及諸金翅鳥王身法悉皆通達。」是故於菩薩大眾中，金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞，從座而起往詣於文殊師利大菩薩前，頭面禮足長跪合掌，而白文殊師利言：「我住大菩薩位，於此教王利益安樂諸有情故，說過去百種法。唯願大菩薩隨喜許說。」文殊師利菩薩言：「為有情利益故，汝今說之。」時金翅鳥王以佛威神力故，從座而起歡喜踊躍。文殊師利言：「汝應宣說過去百種法并其深密法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮，告文殊師利童真菩薩言：「文殊師利！於汝大教中，一切如來之所稱讚隨喜，順大真言行，令一切有情入三昧耶壇故，通學地水火風空五種由知此故，通達一切有情語言不思議境界，成得金翅鳥王真言行，以神通悟此通達方便，一切世間出世間法皆得成就，乃至一切傍生及諸金翅鳥王身法悉皆通達。」是故於菩薩大眾中，金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞，從座而起往詣於文殊師利大菩薩前，頭面禮足長跪合掌，而白文殊師利言：「我住大菩薩位，於此教王利益安樂諸有情故，說過去百種法。唯願大菩薩隨喜許說。」文殊師利菩薩言：「為有情利益故，汝今說之。」時金翅鳥王以佛威神力故，從座而起歡喜踊躍。文殊師利言：「汝應宣說過去百種法并其深密法要。」

爾時金翅鳥王即說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金翅鳥王即說真言曰：

「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)(一) 阿鉢囉(二合)底(二) 賀多(三) 捨薩那南(引)(四) 怛儞野(二合)他(五) 唵捨句娜(六) 摩賀(引)捨句娜(七) 尾旦多(八) 跛乞叉(二合)(九) 薩嚩跛曩(十) 誐那迦(十一) 佉佉佉呬佉呬(十二) 三摩野(十三) 摩奴薩摩(二合)囉(十四) 吽底瑟姹(二合)(十五) 冒(引)地薩怛舞(二合)(十六) 枳孃(二合)跛野底(十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱(引)南(引)(一) 阿鉢囉(二合)底(二) 賀多(三) 捨薩那南(引)(四) 怛儞野(二合)他(五) 唵捨句娜(六) 摩賀(引)捨句娜(七) 尾旦多(八) 跛乞叉(二合)(九) 薩嚩跛曩(十) 誐那迦(十一) 佉佉佉呬佉呬(十二) 三摩野(十三) 摩奴薩摩(二合)囉(十四) 吽底瑟姹(二合)(十五) 冒(引)地薩怛舞(二合)(十六) 枳孃(二合)跛野底(十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(十八)」

爾時金翅鳥王說真言已，次當宣說過去百種法。召龍調龍捉龍或有被龍嚙及不嚙者，皆令神著，說過去未來一切事。召蛇罰謫蛇取毒戲劇，不為毒中召一切毒。或纔稱意念或意作法。「持誦者受齋戒三日不食，或不食十二日，於河岸側，五色粉建立六肘曼茶羅，畫八枚八葉蓮花，中央畫佛作說法相。佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩，作合掌瞻仰佛相。佛左畫那羅延天，四臂持四種幖幟器仗。近那羅延畫金翎鳥王，作極可畏恐怖形。近金翅鳥王畫阿盧拏天。於大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子、須菩提，合掌而住。如是名為中壇。次壇東外院以白灰撚畫金剛杵，左邊以炭末畫劍，北邊以黃畫棒，西邊以赤畫羂索。如是外院置曼茶羅。畫已，四邊應以三甜食而供養之，於其壇上散種種花及種種塗香末香，及置閼伽賢瓶滿盛香水，燒安悉香，誦根本真言請一切聖眾。對此壇前應作護摩爐，以無煙炭燃火，以佉陀羅木投之，於一切有情起大慈心，作龍座而坐(帖膝坐也)，用蛇刺木榅三甜(酪蜜酥也)投於爐中一千八遍，即成就相見，即有眾蛇來集，即獻閼伽，當知真言法成，應誦真言作是願言：『願真言法得悉地。』即誦根本真言發遣，以閼伽水隨誦真言濺灑所有供養食飲花香，擲於河水中。從此已後所作鉤召禁止一切毒類，隨誦成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金翅鳥王說真言已，次當宣說過去百種法。召龍調龍捉龍或有被龍嚙及不嚙者，皆令神著，說過去未來一切事。召蛇罰謫蛇取毒戲劇，不為毒中召一切毒。或纔稱意念或意作法。「持誦者受齋戒三日不食，或不食十二日，於河岸側，五色粉建立六肘曼茶羅，畫八枚八葉蓮花，中央畫佛作說法相。佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩，作合掌瞻仰佛相。佛左畫那羅延天，四臂持四種幖幟器仗。近那羅延畫金翎鳥王，作極可畏恐怖形。近金翅鳥王畫阿盧拏天。於大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子、須菩提，合掌而住。如是名為中壇。次壇東外院以白灰撚畫金剛杵，左邊以炭末畫劍，北邊以黃畫棒，西邊以赤畫羂索。如是外院置曼茶羅。畫已，四邊應以三甜食而供養之，於其壇上散種種花及種種塗香末香，及置閼伽賢瓶滿盛香水，燒安悉香，誦根本真言請一切聖眾。對此壇前應作護摩爐，以無煙炭燃火，以佉陀羅木投之，於一切有情起大慈心，作龍座而坐(帖膝坐也)，用蛇刺木榅三甜(酪蜜酥也)投於爐中一千八遍，即成就相見，即有眾蛇來集，即獻閼伽，當知真言法成，應誦真言作是願言：『願真言法得悉地。』即誦根本真言發遣，以閼伽水隨誦真言濺灑所有供養食飲花香，擲於河水中。從此已後所作鉤召禁止一切毒類，隨誦成就。

「又法欲令兩人相憎，取白㲲花和毒藥護摩二十一遍，彼即相憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令兩人相憎，取白㲲花和毒藥護摩二十一遍，彼即相憎。

「又法欲摧毀怨家，取蛇皮一枚誦真言一遍，投於火中二十一遍，即彼怨摧滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲摧毀怨家，取蛇皮一枚誦真言一遍，投於火中二十一遍，即彼怨摧滅。

「又法取鳥翅護摩二十一遍，彼怨人狂走猶如烏跳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取鳥翅護摩二十一遍，彼怨人狂走猶如烏跳。

「又法若令男女互相敬愛者，以白芥子和酥護摩二十一遍，即相敬順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若令男女互相敬愛者，以白芥子和酥護摩二十一遍，即相敬順。

「又法欲令王敬愛者，以乳粥護摩二十一遍，即得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令王敬愛者，以乳粥護摩二十一遍，即得隨意。

「又法加持土塊投於火中，火即不熱。若欲解，加持草投火即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持土塊投於火中，火即不熱。若欲解，加持草投火即解。

「又法誦真言七遍加持江河泉，一切魚不被網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法誦真言七遍加持江河泉，一切魚不被網。

「又法彈指誦真言，能召諸魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法彈指誦真言，能召諸魚。

「又法若一切患疾病者，加持水二十一遍，灌於頂上，病即得瘥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若一切患疾病者，加持水二十一遍，灌於頂上，病即得瘥。

「又法加持棒二十一遍，擊一切門，門即自開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持棒二十一遍，擊一切門，門即自開。

「又法即以棒盛於青色袋中，當軍陣前遙示他敵，彼軍即散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法即以棒盛於青色袋中，當軍陣前遙示他敵，彼軍即散。

「又法加持衣襟二十一遍，閃爍他敵，彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞，皆禁止不能動。若欲解，誦真言一遍解之，即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持衣襟二十一遍，閃爍他敵，彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞，皆禁止不能動。若欲解，誦真言一遍解之，即解。

「又法取蛇頭加持灰塞其口，稱彼人名，誦真言二十一遍，彼人即瘂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蛇頭加持灰塞其口，稱彼人名，誦真言二十一遍，彼人即瘂。

「又法若被毒箭中者，加持水遙濺，其箭即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被毒箭中者，加持水遙濺，其箭即出。

「又法欲得破他真言，誦此真言彼即無效，若欲得解即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得破他真言，誦此真言彼即無效，若欲得解即解。

「又法加持塼二十一遍，擲彼枷杻禁縛者，即解枷杻破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持塼二十一遍，擲彼枷杻禁縛者，即解枷杻破。

「又法若欲降雨，依前壇法建立作供養，及作護摩爐，取苦練木燃火，以白芥子護摩一千八遍，即降甘雨。若要多，即更作護摩，乃至千億皆得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲降雨，依前壇法建立作供養，及作護摩爐，取苦練木燃火，以白芥子護摩一千八遍，即降甘雨。若要多，即更作護摩，乃至千億皆得隨意。

「又法取蓽茇加持二十一遍手執，隨方揮處諸惡霜雹即移他處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蓽茇加持二十一遍手執，隨方揮處諸惡霜雹即移他處。

「又法若屋宅被火燒，作前法，火災即移諸處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若屋宅被火燒，作前法，火災即移諸處。

「又法若雨雪，亦作此法，准前知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若雨雪，亦作此法，准前知之。

「又法以泥蛇加持二十一遍，作是言：『嚙某乙。』即隨處分嚙彼人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以泥蛇加持二十一遍，作是言：『嚙某乙。』即隨處分嚙彼人也。

「又法以炭粉作蛇，亦准前法。若解彼，誦真言云令解，即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以炭粉作蛇，亦准前法。若解彼，誦真言云令解，即解。

「又法若欲召蛇，以白芥子加持七遍擲於四方，蛇即來，應結界。以水灑之，即成發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲召蛇，以白芥子加持七遍擲於四方，蛇即來，應結界。以水灑之，即成發遣。

「又法加持土塊二十一遍，擲於龍池中，即龍來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持土塊二十一遍，擲於龍池中，即龍來。

「又法加持土擲於水中，龍即涌出，持誦者立於龍背上皆得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持土擲於水中，龍即涌出，持誦者立於龍背上皆得自在。

「又法若被蛇毒中者，以泥作四箇金翅鳥，誦真言，以水灑彼身上，擲金翅鳥於四方，彼即各銜蛇將來。修行者作是言：『汝飲彼人毒。』即消散，便能起立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被蛇毒中者，以泥作四箇金翅鳥，誦真言，以水灑彼身上，擲金翅鳥於四方，彼即各銜蛇將來。修行者作是言：『汝飲彼人毒。』即消散，便能起立。

「又法以小豆加持一百八遍，散擲四方，即龍來化作蜂形，語云：『螫某人。』其蜂即螫，一切持誦者無能解。其本作法人加持水灑之即解，其毒消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以小豆加持一百八遍，散擲四方，即龍來化作蜂形，語云：『螫某人。』其蜂即螫，一切持誦者無能解。其本作法人加持水灑之即解，其毒消散。

「又法取弓加持，箭射四方，即有蛇纏箭却來。行者作是言：『飲此毒。』其被嚙人即起立。其箭不應用鐵鏃者知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取弓加持，箭射四方，即有蛇纏箭却來。行者作是言：『飲此毒。』其被嚙人即起立。其箭不應用鐵鏃者知之。

「又法若有被毒箭中者，加持水箭上，其箭即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有被毒箭中者，加持水箭上，其箭即出。

「又法以蟻封泥作四箇鼠狼，加持水灑彼身上，其鼠狼即去銜蛇來。行者作是言：『飲其毒。』毒即解，被嚙人即起立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以蟻封泥作四箇鼠狼，加持水灑彼身上，其鼠狼即去銜蛇來。行者作是言：『飲其毒。』毒即解，被嚙人即起立。

「又法加持炭，於地上畫蛇，以閼伽木為杖鞭之。其畫蛇即去，銜蛇而來，即自飲其毒。被嚙人死者即起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持炭，於地上畫蛇，以閼伽木為杖鞭之。其畫蛇即去，銜蛇而來，即自飲其毒。被嚙人死者即起。

「又法加持幢蓋，拂被毒中死者，即却活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持幢蓋，拂被毒中死者，即却活。

「又法加持樂器彈擊吹之，所有被毒中死者即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持樂器彈擊吹之，所有被毒中死者即活。

「又法若欲召龍蛇者，以土染為五色，畫曼茶羅，拍掌誦真言，即龍蛇從四方來入壇中，不應怖畏，護身結頂髻，不敢為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲召龍蛇者，以土染為五色，畫曼茶羅，拍掌誦真言，即龍蛇從四方來入壇中，不應怖畏，護身結頂髻，不敢為害。

「又法用此真言加持眼，視瞋忿人，剎那頃即倒地，彼即變為蛇。欲令解則解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用此真言加持眼，視瞋忿人，剎那頃即倒地，彼即變為蛇。欲令解則解。

「又法如是誦真言，若有中毒人及不著毒者，皆使神驗而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法如是誦真言，若有中毒人及不著毒者，皆使神驗而得自在。

「又法取供養那羅延天萎花，誦真言加持一百八遍，擲於四衢路或擲人家，花化為蛇便能嚙人。若加持水灑之，其被嚙人毒即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取供養那羅延天萎花，誦真言加持一百八遍，擲於四衢路或擲人家，花化為蛇便能嚙人。若加持水灑之，其被嚙人毒即解。

「又法加持自手，經六月不被諸毒所傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持自手，經六月不被諸毒所傷。

「又法加持自身，作是言：『蛇嚙彼人。』即嚙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持自身，作是言：『蛇嚙彼人。』即嚙。

「又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上，能護己身，不被一切毒中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上，能護己身，不被一切毒中。

「又法若被毒中死者，於彼身邊誦真言，或以泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言，其中毒死者即活。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被毒中死者，於彼身邊誦真言，或以泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言，其中毒死者即活。

「又法若羸瘦者，加持大莽嬰和酥燒薰彼人，即得肥充圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若羸瘦者，加持大莽嬰和酥燒薰彼人，即得肥充圓滿。

「又法以摩奴沙骨作末，烏鴟及梟燒，誦真言，句中加彼名，即彼喪亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以摩奴沙骨作末，烏鴟及梟燒，誦真言，句中加彼名，即彼喪亡。

「又法誦真言，加持摩難那藥(於上藥中用者是也)和糠燒，令彼癲狂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法誦真言，加持摩難那藥(於上藥中用者是也)和糠燒，令彼癲狂。

「又法以白芥子和燒，誦真言加彼人名，即被難治瘧所困。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以白芥子和燒，誦真言加彼人名，即被難治瘧所困。

「又法以薏苡人和猫兒糞燒，誦真言加持，令彼人互相憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以薏苡人和猫兒糞燒，誦真言加持，令彼人互相憎。

「又法以髑髏末、乾蝦蟇末、乾魚末知蜜燒，誦真言加持，令彼人斷命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以髑髏末、乾蝦蟇末、乾魚末知蜜燒，誦真言加持，令彼人斷命。

「又法以牛膽人骨和酥燒，摧怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以牛膽人骨和酥燒，摧怨家。

「又法以魚卵、酒、㲲花中子相和，誦真言加持，若人離別在遠，稱彼名，不久即歸來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以魚卵、酒、㲲花中子相和，誦真言加持，若人離別在遠，稱彼名，不久即歸來。

「又法以蓽荳磑破作末，以鷄肉及鷄子和擣為丸如酸棗大，燒稱彼名，即成鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以蓽荳磑破作末，以鷄肉及鷄子和擣為丸如酸棗大，燒稱彼名，即成鉤召。

「又法以蘿蔔子擣和油麻油燒，此是鉤召速疾香法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以蘿蔔子擣和油麻油燒，此是鉤召速疾香法。

「又法以安悉香和酥燒，稱彼人名，治一切病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以安悉香和酥燒，稱彼人名，治一切病。

「又法以油麻和白芥子護摩七夜，稱彼人名，即得敬愛順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以油麻和白芥子護摩七夜，稱彼人名，即得敬愛順伏。

「又法鹽、芥子相和護摩一千八十遍，日三時，滿七日得大人敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法鹽、芥子相和護摩一千八十遍，日三時，滿七日得大人敬愛。

「又法取髑髏細擣為末，加持一千八十遍，塗手觸前人，即得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取髑髏細擣為末，加持一千八十遍，塗手觸前人，即得敬愛。

「又法取尸陀林灰加持一百八遍，散彼人身上，即患重瘧。後若發心懺悔，以此真言加持即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取尸陀林灰加持一百八遍，散彼人身上，即患重瘧。後若發心懺悔，以此真言加持即解。

「又法以鼠狼毛、白芥子、蛇皮相和作末，稱前人名，加持一百八遍燒，一切人共憎彼人。若欲解，加持油麻燒，却令成敬愛獲得財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以鼠狼毛、白芥子、蛇皮相和作末，稱前人名，加持一百八遍燒，一切人共憎彼人。若欲解，加持油麻燒，却令成敬愛獲得財寶。

「又法以油麻、粳米、酥相和燒，誦真言加持，得女人敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以油麻、粳米、酥相和燒，誦真言加持，得女人敬愛。

「又法以大麥、油麻、蝦蟇膏脂也，於龍池側作護摩三夜，天即降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以大麥、油麻、蝦蟇膏脂也，於龍池側作護摩三夜，天即降大雨。

「又法泥作金翅鳥形，安自手合掌中，入水可至胸，於中夜時稱彼人名，念誦一百八遍，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法泥作金翅鳥形，安自手合掌中，入水可至胸，於中夜時稱彼人名，念誦一百八遍，即成敬愛。

「又法以粳米於尸林中散却拾取，每取一粒誦真言一遍，打金翅鳥心上，即得官榮祿并眷屬總得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以粳米於尸林中散却拾取，每取一粒誦真言一遍，打金翅鳥心上，即得官榮祿并眷屬總得。

「又法以鼠狼毛及鼠毛、㲲花中子和燒念誦，一切鬼神皆敬愛，隨意驅使悉能成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以鼠狼毛及鼠毛、㲲花中子和燒念誦，一切鬼神皆敬愛，隨意驅使悉能成辦。

「又法以毒婆羅得和蜜燒，皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以毒婆羅得和蜜燒，皆得敬愛。

「又法以赤鷄子、髑髏末，以赤芥子油和燒，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以赤鷄子、髑髏末，以赤芥子油和燒，即成敬愛。

「又法以波羅奢蘭香、子摩難那藥花和燒，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以波羅奢蘭香、子摩難那藥花和燒，即成敬愛。

「又法以茴香子、天木、蝦蟇糞等和燒，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以茴香子、天木、蝦蟇糞等和燒，即成敬愛。

「又法以大麥、油麻、茅屋蔞草和牛尿燒，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以大麥、油麻、茅屋蔞草和牛尿燒，即成敬愛。

「又法以雌黃、烏舌、自身嚕地囉和燒，稱彼人名，即成瘂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以雌黃、烏舌、自身嚕地囉和燒，稱彼人名，即成瘂。

「又法以人髮、牛肉和油麻燒，令他有病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以人髮、牛肉和油麻燒，令他有病。

「又法以烏翅、梟翅、苦練油相和燒，稱彼惡人名，即成驅擯。彼不自由，即當遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以烏翅、梟翅、苦練油相和燒，稱彼惡人名，即成驅擯。彼不自由，即當遠去。

「又法以安悉香、酥和三果漿燒念誦，一切人皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以安悉香、酥和三果漿燒念誦，一切人皆敬愛。

「又法以零陵香、天竺桂、蘇合香此三種和燒念誦，令一切人隨順皆奉教命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以零陵香、天竺桂、蘇合香此三種和燒念誦，令一切人隨順皆奉教命。

「又法以酥合白檀、龍腦并安善那藥燒念誦，貴人歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以酥合白檀、龍腦并安善那藥燒念誦，貴人歡喜。

「又法於那羅延像前，坐摩訶莽娑，先設八遍護摩奉獻，然後誦真言一千八遍，三夜作法，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於那羅延像前，坐摩訶莽娑，先設八遍護摩奉獻，然後誦真言一千八遍，三夜作法，所求皆得。

「又法於尸林中，以尸林灰作彼人形，燒大虫肉為香，坐茅薦上誦一千遍，所求皆得，求者皆將來，所處分皆行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於尸林中，以尸林灰作彼人形，燒大虫肉為香，坐茅薦上誦一千遍，所求皆得，求者皆將來，所處分皆行。

「又法以㲲花和糠、烏翅護摩，剎那令彼驅逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以㲲花和糠、烏翅護摩，剎那令彼驅逐。

「又法於尸林中以優曇鉢木然火，致劫波羅為座，燒蛇皮，其家食無有盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於尸林中以優曇鉢木然火，致劫波羅為座，燒蛇皮，其家食無有盡也。

「又法以尸林中骨擣為末，和白芥子護摩一千八遍，稱彼人名，百由旬內皆令召來，於諸色欲染觸過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以尸林中骨擣為末，和白芥子護摩一千八遍，稱彼人名，百由旬內皆令召來，於諸色欲染觸過。

「又法以白檀香刻作展翊金翅鳥王形，一切龍瓔珞嚴具，其嘴及爪極令銳利，作恐怖可畏形，立於蓮花臺上，作向下視勢。或以別木或於牆壁上畫亦得。其匠須受八戒，倍酬其價直，當令歡喜。其大小可一搩量，對此像前作一切事業，一切所求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以白檀香刻作展翊金翅鳥王形，一切龍瓔珞嚴具，其嘴及爪極令銳利，作恐怖可畏形，立於蓮花臺上，作向下視勢。或以別木或於牆壁上畫亦得。其匠須受八戒，倍酬其價直，當令歡喜。其大小可一搩量，對此像前作一切事業，一切所求無不成就。

「又法欲求增益者，以尾嚩木作金翅鳥王像，對前念誦，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求增益者，以尾嚩木作金翅鳥王像，對前念誦，所求皆得。

「又法欲求敬愛者，以優曇鉢木作像，對前念誦，即成敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求敬愛者，以優曇鉢木作像，對前念誦，即成敬愛。

「又法欲求子及牛群者，以夜合木作像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求子及牛群者，以夜合木作像。

「又法欲求財者，以末度迦木作像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求財者，以末度迦木作像。

「又法以猪肉護摩，果報成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以猪肉護摩，果報成就。

「又法若求官位，以馬肉護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求官位，以馬肉護摩。

「又法以黑娑羅鳥肉護摩，求吉祥福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以黑娑羅鳥肉護摩，求吉祥福。

「又法求聲名普聞并求女人求田地，燒大蟲肉護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求聲名普聞并求女人求田地，燒大蟲肉護摩。

「又法求論理得勝者，亦同大蟲肉、莽娑護摩，即成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求論理得勝者，亦同大蟲肉、莽娑護摩，即成就。

「又法求鬪戰得勝，以大蟲肉護摩，決定剋勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求鬪戰得勝，以大蟲肉護摩，決定剋勝。

「又法求大力王敬愛，以象肉護摩，便得敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求大力王敬愛，以象肉護摩，便得敬伏。

「又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣，以馬香草(此云婆羅門參)護摩，即得敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣，以馬香草(此云婆羅門參)護摩，即得敬伏。

「又法令彼斷命，燒象毛，稱彼名護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令彼斷命，燒象毛，稱彼名護摩。

「又法以珠麼那木刻作金翅鳥像，於此像前念誦，即彼斷命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以珠麼那木刻作金翅鳥像，於此像前念誦，即彼斷命。

「又法於金像前念誦，成增益法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於金像前念誦，成增益法。

「又法於銀像前念誦，求名稱普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於銀像前念誦，求名稱普聞。

「又法以烏翅護摩，能損害彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以烏翅護摩，能損害彼。

「又法以鵰翎護摩，能作殺害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以鵰翎護摩，能作殺害。

「又法以梟翅護摩，能令相憎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以梟翅護摩，能令相憎。

「又法以孔雀羽護摩，足財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以孔雀羽護摩，足財寶。

「又法以野鷄翎護摩，多饒妻妾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以野鷄翎護摩，多饒妻妾。

「又法以雀兒翅護摩，多子息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以雀兒翅護摩，多子息。

「又法若求金，應燒鳥翎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求金，應燒鳥翎。

「又法以鴟翅護摩，能令彼昏迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以鴟翅護摩，能令彼昏迷。

「又法以狗肉護摩，能令他斷命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以狗肉護摩，能令他斷命。

「又法以水牛肉護摩，成鉤召。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以水牛肉護摩，成鉤召。

「又法欲損害彼，用大蟲肉護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲損害彼，用大蟲肉護摩。

「又法欲息災，以鹿毛護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲息災，以鹿毛護摩。

「又法欲摧壞城，燒羖羊毛護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲摧壞城，燒羖羊毛護摩。

「又法欲令人相憎，以人上毛護摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令人相憎，以人上毛護摩。

「又法欲令損害彼，亦用人毛護摩，兼能摧壞怨家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令損害彼，亦用人毛護摩，兼能摧壞怨家。

「如是等法，三時七日護摩。若纔憶念我，能除一切毒。若常念誦，能作一切事。世尊！若有於此大教王，修此真言時三時念誦，我常為除一切災禍，常當隨彼人後。」爾時金翅鳥王說自手印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等法，三時七日護摩。若纔憶念我，能除一切毒。若常念誦，能作一切事。世尊！若有於此大教王，修此真言時三時念誦，我常為除一切災禍，常當隨彼人後。」爾時金翅鳥王說自手印。

「以二大母指相縈繞，二手如屈翅勢。結此印即成身印。此是大摩醯首羅先已曾說。一切諸龍若見此印，悉皆消融不敢違命。此即印低下餘指來去招，即成召龍印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二大母指相縈繞，二手如屈翅勢。結此印即成身印。此是大摩醯首羅先已曾說。一切諸龍若見此印，悉皆消融不敢違命。此即印低下餘指來去招，即成召龍印。真言曰：

「唵弱」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵弱」

「此印真言能調伏龍，亦能調伏難調伏者。又以二手合掌如未敷蓮華，二大母指入，便各握為拳相合。此印名調伏天上人間諸龍印，能成辦一切。又說印，二手合掌，二無名指外叉在中指背，二大指相並微屈如口，二頭指各鉤無名指，二小指相並竪，用根本真言。此名金翅鳥王通光印，亦名驚怖諸龍印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印真言能調伏龍，亦能調伏難調伏者。又以二手合掌如未敷蓮華，二大母指入，便各握為拳相合。此印名調伏天上人間諸龍印，能成辦一切。又說印，二手合掌，二無名指外叉在中指背，二大指相並微屈如口，二頭指各鉤無名指，二小指相並竪，用根本真言。此名金翅鳥王通光印，亦名驚怖諸龍印。

「我所說一切真言中修行法，世間金翅鳥經中軌則，皆用此真言印成助辦事。愍念一切有情故，說此根本教王，常當於此勝教求成就，皆於有情作殊勝利益事。當於未來末法時，用此護持佛法，擁護國王及國界，令諸有情皆得安樂。此法門應須揀擇法器，淨信三寶者，住菩提心深愍有情者，孝順父母、忠敬國王、尊重和上阿闍梨、諸根圓備、深信真言法、現世成就無疑者，深生渴仰勤求此法不惜身命者，阿闍梨若見如是等人慇懃求請，則令辦曼茶羅資具，則為建立如前所說曼荼羅，令弟子清淨齋戒，授與三歸菩提心戒，引入曼茶羅，擲花著佛菩薩及那羅延、金翅鳥王諸天等。是人堪為法器，應合得聞，合受此法。若擲花不著聖眾，於此法亦無成就分。既得著已，則於此壇前以根本真言加持香水三遍，作是誓言：『受此法後，輒不得向未入曼茶羅者說。於阿闍梨不應輕慢背恩。若能今生不趣此誓，悉地現前，來生當得生大聖文殊宮中。若漏泄背恩，則必夭壽多招災難，當來墮于惡趣。』既發如是誓已，令飲誓水，從阿闍梨一一決擇受持讀誦，不應以少過愆作損害法。凡所作法，為多人利益匡護國界護持佛法。發如是心者，少用功力速疾成就，獲得無量廣大功德。此法甚深，極須珍敬。此法一切金翅鳥法中為王，最為殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所說一切真言中修行法，世間金翅鳥經中軌則，皆用此真言印成助辦事。愍念一切有情故，說此根本教王，常當於此勝教求成就，皆於有情作殊勝利益事。當於未來末法時，用此護持佛法，擁護國王及國界，令諸有情皆得安樂。此法門應須揀擇法器，淨信三寶者，住菩提心深愍有情者，孝順父母、忠敬國王、尊重和上阿闍梨、諸根圓備、深信真言法、現世成就無疑者，深生渴仰勤求此法不惜身命者，阿闍梨若見如是等人慇懃求請，則令辦曼茶羅資具，則為建立如前所說曼荼羅，令弟子清淨齋戒，授與三歸菩提心戒，引入曼茶羅，擲花著佛菩薩及那羅延、金翅鳥王諸天等。是人堪為法器，應合得聞，合受此法。若擲花不著聖眾，於此法亦無成就分。既得著已，則於此壇前以根本真言加持香水三遍，作是誓言：『受此法後，輒不得向未入曼茶羅者說。於阿闍梨不應輕慢背恩。若能今生不趣此誓，悉地現前，來生當得生大聖文殊宮中。若漏泄背恩，則必夭壽多招災難，當來墮于惡趣。』既發如是誓已，令飲誓水，從阿闍梨一一決擇受持讀誦，不應以少過愆作損害法。凡所作法，為多人利益匡護國界護持佛法。發如是心者，少用功力速疾成就，獲得無量廣大功德。此法甚深，極須珍敬。此法一切金翅鳥法中為王，最為殊勝。

「若欲調伏一切竪子，用鹿肉燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏一切竪子，用鹿肉燒火。

「若欲令人相憎，以𪈧鶘翅毛燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令人相憎，以𪈧鶘翅毛燒火。

「若欲調伏竪子，取雉翅毛燒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲調伏竪子，取雉翅毛燒火。

「若欲喚遠人，燒水牛肉即得。一日三時，時別一千八遍，即得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲喚遠人，燒水牛肉即得。一日三時，時別一千八遍，即得成就。」