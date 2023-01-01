大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌

我今於含光口傳，制此祕密儀軌。其雙身天王形像，夫婦二天令相抱立，其長七寸或五寸作之。二天俱象頭人身，但男天面繫女天右肩而令現女天背，亦女天面繫男天右肩而令視男天背，足踵皆俱露現，手足柔軟猶如壯肥端正女人。男天頭無華鬘，肩係赤色袈裟。女天頭有華鬘，而不著袈裟，手足有瓔珞環，亦用其兩足蹈男天足端。此二天俱白肉色，著赤色裙，各以二手互抱腰上，其右手覆左手背。二天右手中指端，令至左手中指中節背上。此相抱像，表六處之愛。六處之愛者：一者以鼻各觸愛背，二者以臆合愛，三者以手抱愛腰，四者以腹合愛，五者以二足蹈愛，六者著赤色裙，是偏表敬愛故。有行者造供六愛敬像，此人必得國王大臣后妃婇女及以一切諸人敬愛。發勇猛信心，莫生一念疑滯，往往證驗甚以多多 若欲修調和法除障難者，應造供六臂天像。其形象頭人身，具足六臂。六臂者，所謂左上手把刀、次手把果盤、下手把輪，右上手把棒、次手把跛折羅、下手把索。復有四臂像，其形象頭人身，具足四臂，所謂右第一手執鉞斧、第二手把歡喜團盤，左第一手把牙(或執杵)、第二手執寶棒。復依不空奮怒王觀自在菩薩經，明四臂天相者，此毘那夜迦金剛。其形象頭人身，具足四臂，左一手執金剛杵、次手持鉞斧，右一手執羂索、次手持三叉戟。此形像品儀軌，能祕擇器授。此大聖天王，大自在天變化自在身故。祕法云：六通自在故名聖天，智慧自在故名大自在天，成就敬愛故名雙身毘那夜迦王，成就五穀故名六臂天。又如經所說，魔醯首羅智自在，大海龍王降雨時，悉能分別數其渧，於一念中皆明了。依此聖說，以智慧自在故，以名大自在天。復次明四方六臂毘那夜迦形像者，東方摧碎天，亦名無臺大將，其形如天人，天冠之上安象頭，左手執傘蓋、右手持劍。南方飲食天，亦名嚴髻大將，其形如天人，天冠之上安象頭，左手執索、右手執華鬘。西方衣服天，亦名頂行大將，其形如天人，冠之上安龍頭，左手執弓、右手把箭。北方象頭天，亦名金色伽那鉢底，其形象頭人身，左手持白瑠璃珠、右手執寶棒。或具足六臂，如前所明。復六面六臂像，如經所說。此法祕之(滿賢右手執寶棒，愛子左手把三股杵)。

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