毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要

行者若欲縛惡人，用此真言。若欲遣除惡人，亦用此呪。此真言偏顯兩實義，是故以一字重為二字。尋其實即權。何故權？謂佛菩薩為降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈怠起，若止懈怠者，障難不起也。權即依實，是故一字重稱也。實即顯權，是故知之佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛，即宣言：無所不至之身，我為化度隨類眾生，普賢最後現毘那夜迦也云云。菩薩者，觀世音菩薩也。佛菩薩為男女天化度眾生。今說毘那夜迦形有多種，或似人天或似婆羅門，或現男女端正之貌，即分四部攝眾多類。如是種種作諸障礙，唯大聖天歡喜王是權現之身，如上所說，為欲誘進諸作障者令入正見故，所以不似餘毘那夜迦而現象頭。此是示喻故，謂如象王雖有瞋恚強力，能隨養育者及調御師也。誐那鉢底亦復如是，雖現障身，能隨歸依人乃至歸佛者，是故此天現象頭也。毘那夜迦亦名毘那怛迦，此云象鼻也。其形如人，但鼻極長，即愛香塵故也。唯今大聖天，其頭眼耳鼻舌諸相皆似象，能隨行者故也。此天者即誐那鉢底，此云歡喜，非餘毘那夜迦也。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心，然後呵責令不作障。若瞋怒時，即以其鼻若近若遠隨意纏縛，是故勝餘毘那夜迦也。毘那夜迦權實之義既說已。次說手印相，二手外縛，二頭指如寶形，是契相用前大真言。又二手內縛，以右中指頭指合竪立交於左中指頭指，是二指如右相合竪立，即左右頭指各輔中指背，大指並立，是契用前第二真言。又準前印，改左右小指無名指為外縛，是契用前第三呪。次說像法。象頭人身，左牙出、右牙折，面少向左，其鼻向外瘻，身色赤黃，有六臂，左上手把刀(金剛智言把劍)、次手把菓盤(金剛智言歡喜團)、下手把輪，右上手把捧、次手把索、下手把牙。於此像前誦前大真言，所求皆成。又像有二天身相抱正立雙象頭人身，其左天著天華冠，鼻牙短，其目亦細，著赤袈裟福田相衣，身白肉色。右天面目不慈，鼻長目廣，不著天冠及福田衣，身赤黃色，唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面，作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言，善增惡滅。又像二形，如先相抱正立，唯以男天面繫女天之右肩而視女天背，亦以女天面繫男天之右肩而視男天背也。目細牙短為婦天。其二天並不著法衣天冠，而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三真言，一切惡事皆悉消滅也。誐那鉢底王真言要義、印契、畫像法說已。將修此法時，先應敬禮大毘盧遮那，次禮觀世音，後禮軍荼利即得効驗。遍照與觀音是其本尊身，軍荼利是其調伏者，所以先歸敬也。大廣智

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