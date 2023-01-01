毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要
唐 含光記1卷CBETA T1273少于一万字 22 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要
毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要
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含光記
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古今諸師深祕之故不載經中，或出真言不顯其理，末代學者多被障礙。是故含光法師親從不空智和尚纔受此法祕義，仍今聊舉，略記之。
古今諸師深祕之故不載經中，或出真言不顯其理，末代學者多被障礙。是故含光法師親從不空智和尚纔受此法祕義，仍今聊舉，略記之。
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誐那鉢底王真言曰(亦名毘那夜迦)：
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na mo vi na yuḥ ka śa ha si ddhi mu kha śa ta dya thā oṃ na yuḥ ka vi na yuḥ ka tra yuḥ ka dhṛ tra yuḥ ka śaṃ kha ha sti śaṃ kha ka ci ta svā hā
na mo vi na yuḥ ka śa ha si ddhi mu kha śa ta dya thā oṃ na yuḥ ka vi na yuḥ ka tra yuḥ ka dhṛ tra yuḥ ka śaṃ kha ha sti śaṃ kha ka ci ta svā hā
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若欲息災，於娑婆賀上加扇底迦羅(二合)之句。若欲求財，於娑婆賀上加輔瑟置(二合)迦之句。若欲求愛，除前句，加縛試羯羅拏之句。若欲伏惡，除前句，加阿毘遮嚕迦之句。若欲求延命，除前句，加惹儞多之句。若欲鉤召，除前句，加鴦俱捨之句。如是諸語含眾多悉地也。
若欲息災，於娑婆賀上加扇底迦羅(二合)之句。若欲求財，於娑婆賀上加輔瑟置(二合)迦之句。若欲求愛，除前句，加縛試羯羅拏之句。若欲伏惡，除前句，加阿毘遮嚕迦之句。若欲求延命，除前句，加惹儞多之句。若欲鉤召，除前句，加鴦俱捨之句。如是諸語含眾多悉地也。
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毘那夜迦生歡喜心雙身真言曰：
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oṃ hrī gaḥ
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行者常誦此呪，無有障礙。是真言中顯權實義。所以者何？儗哩者是觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身為其婦而勸進，令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣，如餘部說，是為權義。次虐者是毘那夜迦神種子，此常隨魔也。云何常隨魔？謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔、地魔不爾，唯時而來而作障難；毘那夜迦常隨作障難，故名常隨魔也。假使梵王及憍尸迦、諸天龍等，不能破如斯障難，唯有觀世音及軍荼利菩薩能除此毘那夜迦難也。經云：若知身中有諸障難，所求善事多不如心者，應以香水浴此觀世音像。復取此水呪一百八遍，以浴毘那夜迦像。復取呪之一百八遍，自灑我行者身，一切障難自然消滅，諸有所求無不如意云云。用觀世音十一面根本真言而作前法也。軍荼利菩薩，多有除毘那夜迦難之證文，如餘部廣說(見集經等)。雙身毘那夜迦調伏他惡真言曰：
行者常誦此呪，無有障礙。是真言中顯權實義。所以者何？儗哩者是觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身為其婦而勸進，令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣，如餘部說，是為權義。次虐者是毘那夜迦神種子，此常隨魔也。云何常隨魔？謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔、地魔不爾，唯時而來而作障難；毘那夜迦常隨作障難，故名常隨魔也。假使梵王及憍尸迦、諸天龍等，不能破如斯障難，唯有觀世音及軍荼利菩薩能除此毘那夜迦難也。經云：若知身中有諸障難，所求善事多不如心者，應以香水浴此觀世音像。復取此水呪一百八遍，以浴毘那夜迦像。復取呪之一百八遍，自灑我行者身，一切障難自然消滅，諸有所求無不如意云云。用觀世音十一面根本真言而作前法也。軍荼利菩薩，多有除毘那夜迦難之證文，如餘部廣說(見集經等)。雙身毘那夜迦調伏他惡真言曰：
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唵虐虐吽娑嚩(二合)賀
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行者若欲縛惡人，用此真言。若欲遣除惡人，亦用此呪。此真言偏顯兩實義，是故以一字重為二字。尋其實即權。何故權？謂佛菩薩為降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈怠起，若止懈怠者，障難不起也。權即依實，是故一字重稱也。實即顯權，是故知之佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛，即宣言：無所不至之身，我為化度隨類眾生，普賢最後現毘那夜迦也云云。菩薩者，觀世音菩薩也。佛菩薩為男女天化度眾生。今說毘那夜迦形有多種，或似人天或似婆羅門，或現男女端正之貌，即分四部攝眾多類。如是種種作諸障礙，唯大聖天歡喜王是權現之身，如上所說，為欲誘進諸作障者令入正見故，所以不似餘毘那夜迦而現象頭。此是示喻故，謂如象王雖有瞋恚強力，能隨養育者及調御師也。誐那鉢底亦復如是，雖現障身，能隨歸依人乃至歸佛者，是故此天現象頭也。毘那夜迦亦名毘那怛迦，此云象鼻也。其形如人，但鼻極長，即愛香塵故也。唯今大聖天，其頭眼耳鼻舌諸相皆似象，能隨行者故也。此天者即誐那鉢底，此云歡喜，非餘毘那夜迦也。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心，然後呵責令不作障。若瞋怒時，即以其鼻若近若遠隨意纏縛，是故勝餘毘那夜迦也。毘那夜迦權實之義既說已。次說手印相，二手外縛，二頭指如寶形，是契相用前大真言。又二手內縛，以右中指頭指合竪立交於左中指頭指，是二指如右相合竪立，即左右頭指各輔中指背，大指並立，是契用前第二真言。又準前印，改左右小指無名指為外縛，是契用前第三呪。次說像法。象頭人身，左牙出、右牙折，面少向左，其鼻向外瘻，身色赤黃，有六臂，左上手把刀(金剛智言把劍)、次手把菓盤(金剛智言歡喜團)、下手把輪，右上手把捧、次手把索、下手把牙。於此像前誦前大真言，所求皆成。又像有二天身相抱正立雙象頭人身，其左天著天華冠，鼻牙短，其目亦細，著赤袈裟福田相衣，身白肉色。右天面目不慈，鼻長目廣，不著天冠及福田衣，身赤黃色，唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面，作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言，善增惡滅。又像二形，如先相抱正立，唯以男天面繫女天之右肩而視女天背，亦以女天面繫男天之右肩而視男天背也。目細牙短為婦天。其二天並不著法衣天冠，而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三真言，一切惡事皆悉消滅也。誐那鉢底王真言要義、印契、畫像法說已。將修此法時，先應敬禮大毘盧遮那，次禮觀世音，後禮軍荼利即得効驗。遍照與觀音是其本尊身，軍荼利是其調伏者，所以先歸敬也。大廣智
行者若欲縛惡人，用此真言。若欲遣除惡人，亦用此呪。此真言偏顯兩實義，是故以一字重為二字。尋其實即權。何故權？謂佛菩薩為降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈怠起，若止懈怠者，障難不起也。權即依實，是故一字重稱也。實即顯權，是故知之佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛，即宣言：無所不至之身，我為化度隨類眾生，普賢最後現毘那夜迦也云云。菩薩者，觀世音菩薩也。佛菩薩為男女天化度眾生。今說毘那夜迦形有多種，或似人天或似婆羅門，或現男女端正之貌，即分四部攝眾多類。如是種種作諸障礙，唯大聖天歡喜王是權現之身，如上所說，為欲誘進諸作障者令入正見故，所以不似餘毘那夜迦而現象頭。此是示喻故，謂如象王雖有瞋恚強力，能隨養育者及調御師也。誐那鉢底亦復如是，雖現障身，能隨歸依人乃至歸佛者，是故此天現象頭也。毘那夜迦亦名毘那怛迦，此云象鼻也。其形如人，但鼻極長，即愛香塵故也。唯今大聖天，其頭眼耳鼻舌諸相皆似象，能隨行者故也。此天者即誐那鉢底，此云歡喜，非餘毘那夜迦也。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心，然後呵責令不作障。若瞋怒時，即以其鼻若近若遠隨意纏縛，是故勝餘毘那夜迦也。毘那夜迦權實之義既說已。次說手印相，二手外縛，二頭指如寶形，是契相用前大真言。又二手內縛，以右中指頭指合竪立交於左中指頭指，是二指如右相合竪立，即左右頭指各輔中指背，大指並立，是契用前第二真言。又準前印，改左右小指無名指為外縛，是契用前第三呪。次說像法。象頭人身，左牙出、右牙折，面少向左，其鼻向外瘻，身色赤黃，有六臂，左上手把刀(金剛智言把劍)、次手把菓盤(金剛智言歡喜團)、下手把輪，右上手把捧、次手把索、下手把牙。於此像前誦前大真言，所求皆成。又像有二天身相抱正立雙象頭人身，其左天著天華冠，鼻牙短，其目亦細，著赤袈裟福田相衣，身白肉色。右天面目不慈，鼻長目廣，不著天冠及福田衣，身赤黃色，唯以黑色衣而纏其頸肩。此天以面相著前女天面，作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二真言，善增惡滅。又像二形，如先相抱正立，唯以男天面繫女天之右肩而視女天背，亦以女天面繫男天之右肩而視男天背也。目細牙短為婦天。其二天並不著法衣天冠，而現本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三真言，一切惡事皆悉消滅也。誐那鉢底王真言要義、印契、畫像法說已。將修此法時，先應敬禮大毘盧遮那，次禮觀世音，後禮軍荼利即得効驗。遍照與觀音是其本尊身，軍荼利是其調伏者，所以先歸敬也。大廣智
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言：若有毘那夜迦障難者，應修真言法。其真言法中有三部，三部即三尊，三尊即佛、菩薩、金剛。佛、菩薩、金剛即毘盧遮那、觀世音、軍荼利。是三部法，能制三業懈怠；除其懈怠故，障難永絕不起。是故欲修誐那鉢底法者，先應敬禮毘盧遮那、觀世音、軍荼利。是三部尊，能除行者身口意懈怠故，現此毘那夜迦身也。非餘障者，唯號誐那鉢底也。
言：若有毘那夜迦障難者，應修真言法。其真言法中有三部，三部即三尊，三尊即佛、菩薩、金剛。佛、菩薩、金剛即毘盧遮那、觀世音、軍荼利。是三部法，能制三業懈怠；除其懈怠故，障難永絕不起。是故欲修誐那鉢底法者，先應敬禮毘盧遮那、觀世音、軍荼利。是三部尊，能除行者身口意懈怠故，現此毘那夜迦身也。非餘障者，唯號誐那鉢底也。
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毘盧遮那五字真言曰：
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阿尾羅吽劍
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觀世音十一面毘俱胝諸佛所說真言(種種梵號可見經中)不空譯。
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唵娜羅娜羅地哩地哩度嚕度嚕壹知(陟奚反)嚩知者隷者隷鉢羅者隷鉢羅者隷矩蘇銘矩蘇摩縛隷壹里弭里止里止里致惹(引)羅摩跛曩也跛羅摩秫馱薩怛嚩摩訶迦嚕尼迦(引)娑婆訶
唵娜羅娜羅地哩地哩度嚕度嚕壹知(陟奚反)嚩知者隷者隷鉢羅者隷鉢羅者隷矩蘇銘矩蘇摩縛隷壹里弭里止里止里致惹(引)羅摩跛曩也跛羅摩秫馱薩怛嚩摩訶迦嚕尼迦(引)娑婆訶
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軍荼利菩薩除障難真言曰：
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曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野曩莫室戰(二合)拏嚩日羅(二合)鉢拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩鉢多曳曩謨嚩日羅句嚕馱野唵呼嚕呼嚕地瑟吒地瑟吒盤多盤多地訶曩地訶曩阿蜜㗚(二合)帝吽發吒
曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜(引)野曩莫室戰(二合)拏嚩日羅(二合)鉢拏曳摩訶藥乞叉(二合)細曩鉢多曳曩謨嚩日羅句嚕馱野唵呼嚕呼嚕地瑟吒地瑟吒盤多盤多地訶曩地訶曩阿蜜㗚(二合)帝吽發吒
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如上微妙祕義，末代智者應以祕之，應安梵夾中，於非器人勿妄傳授放。何謂非器？所謂無智與不信，及惡人、不守口人等，是非器人也。若於是等人前恣宣傳者，恐有誹謗之罪，是故不撰器人者即有障難，所以今更加制言也。智者修之，速得悉地。
如上微妙祕義，末代智者應以祕之，應安梵夾中，於非器人勿妄傳授放。何謂非器？所謂無智與不信，及惡人、不守口人等，是非器人也。若於是等人前恣宣傳者，恐有誹謗之罪，是故不撰器人者即有障難，所以今更加制言也。智者修之，速得悉地。
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誐那鉢底瑜迦祕要一帖
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一渧酒成萬斛呪
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oṃsamodhayehūṃsvāhā
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大自在天呪曰——聖天儀軌文
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唵毘跢羅薩尼婆羅末利達尼瞋達尼瞋達尼頻達尼頻達尼娑婆訶
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寬文十一年六月十五日晝寫挍合了
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淨 嚴
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天明元辛丑年閏五月二十六日以澄辨阿闍梨本寫 得竟翌年壬寅八月五日以法鼓臺本挍之慈忍
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享和二年壬戌初夏挍點鑄梓行天下 豐山快道誌
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