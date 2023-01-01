金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

「復次成就法，持明者用牛肉、人肉同和為第一分，雞肉、羖羊、猫兒、馲駝等肉為第二分，象、馬、驢、狗、鷲、狐、狼、鼠、牛肉等為第三分，弩摩贊拏拶哩摩迦羅肉等為第四分。如是等肉得周備已，持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身，若依頻那夜迦天法，我身即是一切如來之體，心離二相如虛空界。持明者無復疑惑，如是觀想真實空法，人法俱無絕諸戲論，是名善作法者。若持明人樂大乘法心身寂靜，三業相應無二智相，所作之法無不成就。依諸佛如來大智教相，用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像，為四面，以酥煎。持明者著白衣，於其舍內就一隅坐，食此天像，當稱名者速得息災。若用前藥作一人形，長一磔手，於舍內經行之次即食彼像，當稱名者速得增益。復用前藥別入一分金剛水作於天像，用麻油、三辣藥同和塗彼天像，復用三辣油煎，持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已，持明者作是念云：『我今當食噉彼等。』作是念已，以右顋牙嚼噉天像，如是一切所欲隨持明人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用牛肉、人肉同和為第一分，雞肉、羖羊、猫兒、馲駝等肉為第二分，象、馬、驢、狗、鷲、狐、狼、鼠、牛肉等為第三分，弩摩贊拏拶哩摩迦羅肉等為第四分。如是等肉得周備已，持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身，若依頻那夜迦天法，我身即是一切如來之體，心離二相如虛空界。持明者無復疑惑，如是觀想真實空法，人法俱無絕諸戲論，是名善作法者。若持明人樂大乘法心身寂靜，三業相應無二智相，所作之法無不成就。依諸佛如來大智教相，用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像，為四面，以酥煎。持明者著白衣，於其舍內就一隅坐，食此天像，當稱名者速得息災。若用前藥作一人形，長一磔手，於舍內經行之次即食彼像，當稱名者速得增益。復用前藥別入一分金剛水作於天像，用麻油、三辣藥同和塗彼天像，復用三辣油煎，持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已，持明者作是念云：『我今當食噉彼等。』作是念已，以右顋牙嚼噉天像，如是一切所欲隨持明人意。

「復次用前藥，別入一分血同作天像，如雞形。後用乾薑及蓽茇粖填於像腹，用芥子油煎。持明者對佛像前食彼天像及飲酒，所稱名者得阿波娑摩囉病。若欲止息，令童男童女飲此乳，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用前藥，別入一分血同作天像，如雞形。後用乾薑及蓽茇粖填於像腹，用芥子油煎。持明者對佛像前食彼天像及飲酒，所稱名者得阿波娑摩囉病。若欲止息，令童男童女飲此乳，即得如故。

「復次用前藥及甘露藥同和，作男子女人二像，長一磔手，一像用酥煎，一像用辣油煎。持明者作念云：『我今於某甲二人作愛別離苦。』作是念已，從頭食噉彼像，未食一半即得愛別離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用前藥及甘露藥同和，作男子女人二像，長一磔手，一像用酥煎，一像用辣油煎。持明者作念云：『我今於某甲二人作愛別離苦。』作是念已，從頭食噉彼像，未食一半即得愛別離苦。

「復次成就法，持明者先作觀想，觀自心為匹帛，想帛為八輻輪，於輪中間有毘盧遮那如來及八大明，能作一切事。如是想已，然後依觀畫輪㡧像。持明者用街道中人棄故帛，及生產衣或尸陀林中依。得此衣已作八輻輪，同囉惹娑嚩㘑囉訖多，用吠嚕左曩及甘露，於前帛上畫毘盧遮那如來及八大明。如是畫已，能作一切事。若用此㡧安曼拏羅南方作法能除設咄嚕，若安西方能作息災，若安北方能發遣設咄嚕，若安東方能作愛別離苦，若安東南隅能作一切事，若安西南隅能作魑魅。於此曼拏羅方隅等安前輪像，持明者所作之法決定成就。諸持明者隨儀作法，須要了知二種曼拏羅，內心觀空為出世法，外畫作法即世間法。如是二諦真俗等觀，是則善解如來最上大乘儀軌，能作一切方便利益之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者先作觀想，觀自心為匹帛，想帛為八輻輪，於輪中間有毘盧遮那如來及八大明，能作一切事。如是想已，然後依觀畫輪㡧像。持明者用街道中人棄故帛，及生產衣或尸陀林中依。得此衣已作八輻輪，同囉惹娑嚩㘑囉訖多，用吠嚕左曩及甘露，於前帛上畫毘盧遮那如來及八大明。如是畫已，能作一切事。若用此㡧安曼拏羅南方作法能除設咄嚕，若安西方能作息災，若安北方能發遣設咄嚕，若安東方能作愛別離苦，若安東南隅能作一切事，若安西南隅能作魑魅。於此曼拏羅方隅等安前輪像，持明者所作之法決定成就。諸持明者隨儀作法，須要了知二種曼拏羅，內心觀空為出世法，外畫作法即世間法。如是二諦真俗等觀，是則善解如來最上大乘儀軌，能作一切方便利益之事。

「復次成就法，持明者用摩蹬伽女屍，行人於黑月十四日，往尸陀林中作八箇佉儞囉木橛，以油及牛皮裹於木橛，打於八方。用屍坑內瓦礫、屍灰、屍炭，作三角曼拏羅，每角上畫一三叉竪立。於曼拏羅中間畫必㘑多主，三面六臂，眉赤黃色，眼目瑩淨利牙齩脣，作驚畏十方相。復於曼拏羅中依法安前摩蹬伽女已，持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自身已，起首作成就法。持明者用五箇魚、羖羊肉、人肉，於曼拏羅前安坐，食魚肉等及飲酒已，即誦大明求隨意成就法，時摩蹬伽女經一時間作於大笑。時有鬼等所化鷲鳥野狐獯狐及鼠等，圍遶曼拏羅作種種惡聲。持明者見聞如是大惡祥瑞，不得怖畏，即告彼言：『善來汝女。』持明者用五種三昧藥及五甘露獻閼伽。彼女受閼伽已，現本相而住。持明者告彼女言：『施我一切成就。所有聖劍、聖鉞斧、羂索、骨朵、頻尼波羅輪、羯拏野槍、擣杵、旗幡、華鬘、聖藥、眼藥、吠嚕左曩藥，塗足藥及囉惹位，乃至降伏夜叉夜叉女、部多部多女、巘馱哩嚩女、天女龍女及羅剎女等。』如是一切願得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用摩蹬伽女屍，行人於黑月十四日，往尸陀林中作八箇佉儞囉木橛，以油及牛皮裹於木橛，打於八方。用屍坑內瓦礫、屍灰、屍炭，作三角曼拏羅，每角上畫一三叉竪立。於曼拏羅中間畫必㘑多主，三面六臂，眉赤黃色，眼目瑩淨利牙齩脣，作驚畏十方相。復於曼拏羅中依法安前摩蹬伽女已，持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自身已，起首作成就法。持明者用五箇魚、羖羊肉、人肉，於曼拏羅前安坐，食魚肉等及飲酒已，即誦大明求隨意成就法，時摩蹬伽女經一時間作於大笑。時有鬼等所化鷲鳥野狐獯狐及鼠等，圍遶曼拏羅作種種惡聲。持明者見聞如是大惡祥瑞，不得怖畏，即告彼言：『善來汝女。』持明者用五種三昧藥及五甘露獻閼伽。彼女受閼伽已，現本相而住。持明者告彼女言：『施我一切成就。所有聖劍、聖鉞斧、羂索、骨朵、頻尼波羅輪、羯拏野槍、擣杵、旗幡、華鬘、聖藥、眼藥、吠嚕左曩藥，塗足藥及囉惹位，乃至降伏夜叉夜叉女、部多部多女、巘馱哩嚩女、天女龍女及羅剎女等。』如是一切願得成就。

「爾時持明者復獻閼伽已，所欲之事悉得隨意。諸持明人得成就已，勿為自身利益，安樂一切眾生。如是持明者清淨勇猛心無畏者，於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心。諸佛見已讚美行人：『善哉善哉！汝能得於最上成就之法，世間無有能破汝者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時持明者復獻閼伽已，所欲之事悉得隨意。諸持明人得成就已，勿為自身利益，安樂一切眾生。如是持明者清淨勇猛心無畏者，於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心。諸佛見已讚美行人：『善哉善哉！汝能得於最上成就之法，世間無有能破汝者。』

「復次成就法，持明者先收一端正福相不捐壞者人屍，然後於黑月八日或十四日，往尸陀林中或寺院內，用屍炭、屍灰、瓦礫、人骨同為粉畫一曼拏羅，作四方四隅，安四門樓，用必㘑多鬘為嚴飾，以人肉為幢，安前人屍，以紅色華供養，然後求最上成就。持明者於黑月八日或十四日，裸形被髮，用油及前藥等塗於自身，即內觀空智不生不滅離於取捨，外觀儀軌依法具足。如是於黑月八日或十四日起首作法，持明者手執利劍作大無畏相，以左足蹋前屍脅上專心顧視，如前持誦已食於酒肉，內心志求成就。或半時一時二時中，於曼拏羅四門次第出現必隷多，及必隷多鬘內亦有諸必隷多各各現自本形，作大惡賀賀等聲，白持明者言：『汝於此處求何成就？當為我說。』時持明者聞是語已，作念所求中間，時諸必隷多悉皆起立，身長百千多羅樹高，作大惡相。持明者見此惡相不得恐怖，但依三時而住，告彼頻那夜迦天言：『汝今善來！依我所願當施成就。所有十方夜叉羅剎鬼神等降伏承事，皆隨我意。乃至囉惹之位，及彼聖劍、寶棒、箭鉤、種種聖藥、隱身、通入大龍宮、降阿蘇囉女、巘馱哩嚩女、夜叉女、天女、持明天女等，種種所求之事與我成就。』作是語已，時持明者所願圓滿，悉能句召降伏阿蘇囉等一切鬼神、一切天女及聖藥等，皆得自在無有難作，如金剛薩埵而無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者先收一端正福相不捐壞者人屍，然後於黑月八日或十四日，往尸陀林中或寺院內，用屍炭、屍灰、瓦礫、人骨同為粉畫一曼拏羅，作四方四隅，安四門樓，用必㘑多鬘為嚴飾，以人肉為幢，安前人屍，以紅色華供養，然後求最上成就。持明者於黑月八日或十四日，裸形被髮，用油及前藥等塗於自身，即內觀空智不生不滅離於取捨，外觀儀軌依法具足。如是於黑月八日或十四日起首作法，持明者手執利劍作大無畏相，以左足蹋前屍脅上專心顧視，如前持誦已食於酒肉，內心志求成就。或半時一時二時中，於曼拏羅四門次第出現必隷多，及必隷多鬘內亦有諸必隷多各各現自本形，作大惡賀賀等聲，白持明者言：『汝於此處求何成就？當為我說。』時持明者聞是語已，作念所求中間，時諸必隷多悉皆起立，身長百千多羅樹高，作大惡相。持明者見此惡相不得恐怖，但依三時而住，告彼頻那夜迦天言：『汝今善來！依我所願當施成就。所有十方夜叉羅剎鬼神等降伏承事，皆隨我意。乃至囉惹之位，及彼聖劍、寶棒、箭鉤、種種聖藥、隱身、通入大龍宮、降阿蘇囉女、巘馱哩嚩女、夜叉女、天女、持明天女等，種種所求之事與我成就。』作是語已，時持明者所願圓滿，悉能句召降伏阿蘇囉等一切鬼神、一切天女及聖藥等，皆得自在無有難作，如金剛薩埵而無有異。

「復次成就法，持明者先擇作法成就之地，或尸陀林中鬪戰之地，或努摩舍旃陀羅舍，或四衢道三衢道，或大自在天神祠內，如是等處當須寂靜。持明者畫一最上曼拏羅已，求一無損壞摩蹬伽女屍，裝嚴其身。用尾目怛囉塗彼女屍，安於曼拏羅中心。於曼拏羅東西二方安拶嚕迦，南北二方安賀娑多，周匝安烏那囉鬘，外畫金剛界，圍四隅安立四箭。持明者如是作曼拏羅已，食五種三昧藥及飲酒已，獨自作法。若用同伴人，依法揀擇心無怖畏、斷除疑惑、言行真實、樂行布施、堅固不退、具大智慧、明了祕密、先受灌頂住此三昧者，可得同作成就之法。若不具前行、非三昧住者、終不成就。譬如食風而無所濟，因行既虧、果報寧有？是故持明者依此軌儀，持法精熟必得成就。時持明人於摩蹬伽女前起首作法，先用葷辛飲食為十方鬼神出生已，即用毘盧遮那五如來等五種三昧藥以為飲食及塗自身已，發清淨心勇猛無畏，裸形被髮於摩蹬伽女左邊而坐，食人肉、羖羊肉、飲酒。持明者於此飲食，心無二相離妄分別，食如非食，作成就法。彼摩蹬伽女心思馳走。時持明者知此法成，復作儀法。彼摩蹬伽女忽然而立，告持明者言：『善哉善哉！善解妙法。』持明者聞已不得共語。時同作法人作大無畏相，問彼女言：『汝作何事？』彼女答言：『持明者未有教旨，我無所作。』時摩蹬伽女見彼默然，作大戲笑。所有十方必隷多鬘一切亦作大笑，告持明者言：『何不與意旨？』如是言時，同伴作法者手執人骨劍亦作大笑，作金剛步經行十方，以劍盤旋。時一切鬼神等見大聖劍滿虛空界，從空來下各斷本身，作大怖畏。時持明者即誦發吒，當食人肉及羖羊肉飲酒已，前一切鬼神等告持明者言：『救護我等。』時持明者面向鬼神，以左手撫背而作安慰，如前復食。時摩蹬伽女言：『汝得成就法，一切所欲隨行人意。』持明者即誦三吽字已，復食如前。時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人。持明者發菩提心，安住三昧心無二相。作此法已告同伴人言：『汝持座來。』彼人聞已誦紇哩紇哩字而作歡喜之間，現自本身帶甲騎馬以手執劍，即取劍出鞘，作大忿怒利牙齩脣。誦三吽字時，持明者即舒右手向前接劍，劍既入手具大神通，騰空往復一切自在。所有眷屬及同伴人俱得神通，隨持明者往諸天界，入彼八十俱胝持明天女宮中。彼諸天女與同伴人為眷屬承事，當得灌頂王位，及其眷屬當受快樂，騰空自在，於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼、北俱盧洲、東勝身洲已，復過七重大海及七金山，日宮月宮至妙高山上，乃至他化自在天、那羅延天。如是復至崑崙山中，入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者先擇作法成就之地，或尸陀林中鬪戰之地，或努摩舍旃陀羅舍，或四衢道三衢道，或大自在天神祠內，如是等處當須寂靜。持明者畫一最上曼拏羅已，求一無損壞摩蹬伽女屍，裝嚴其身。用尾目怛囉塗彼女屍，安於曼拏羅中心。於曼拏羅東西二方安拶嚕迦，南北二方安賀娑多，周匝安烏那囉鬘，外畫金剛界，圍四隅安立四箭。持明者如是作曼拏羅已，食五種三昧藥及飲酒已，獨自作法。若用同伴人，依法揀擇心無怖畏、斷除疑惑、言行真實、樂行布施、堅固不退、具大智慧、明了祕密、先受灌頂住此三昧者，可得同作成就之法。若不具前行、非三昧住者、終不成就。譬如食風而無所濟，因行既虧、果報寧有？是故持明者依此軌儀，持法精熟必得成就。時持明人於摩蹬伽女前起首作法，先用葷辛飲食為十方鬼神出生已，即用毘盧遮那五如來等五種三昧藥以為飲食及塗自身已，發清淨心勇猛無畏，裸形被髮於摩蹬伽女左邊而坐，食人肉、羖羊肉、飲酒。持明者於此飲食，心無二相離妄分別，食如非食，作成就法。彼摩蹬伽女心思馳走。時持明者知此法成，復作儀法。彼摩蹬伽女忽然而立，告持明者言：『善哉善哉！善解妙法。』持明者聞已不得共語。時同作法人作大無畏相，問彼女言：『汝作何事？』彼女答言：『持明者未有教旨，我無所作。』時摩蹬伽女見彼默然，作大戲笑。所有十方必隷多鬘一切亦作大笑，告持明者言：『何不與意旨？』如是言時，同伴作法者手執人骨劍亦作大笑，作金剛步經行十方，以劍盤旋。時一切鬼神等見大聖劍滿虛空界，從空來下各斷本身，作大怖畏。時持明者即誦發吒，當食人肉及羖羊肉飲酒已，前一切鬼神等告持明者言：『救護我等。』時持明者面向鬼神，以左手撫背而作安慰，如前復食。時摩蹬伽女言：『汝得成就法，一切所欲隨行人意。』持明者即誦三吽字已，復食如前。時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人。持明者發菩提心，安住三昧心無二相。作此法已告同伴人言：『汝持座來。』彼人聞已誦紇哩紇哩字而作歡喜之間，現自本身帶甲騎馬以手執劍，即取劍出鞘，作大忿怒利牙齩脣。誦三吽字時，持明者即舒右手向前接劍，劍既入手具大神通，騰空往復一切自在。所有眷屬及同伴人俱得神通，隨持明者往諸天界，入彼八十俱胝持明天女宮中。彼諸天女與同伴人為眷屬承事，當得灌頂王位，及其眷屬當受快樂，騰空自在，於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼、北俱盧洲、東勝身洲已，復過七重大海及七金山，日宮月宮至妙高山上，乃至他化自在天、那羅延天。如是復至崑崙山中，入

補陀落迦山，見觀自在菩薩。於菩薩處聽聞妙法因緣成熟，得於世間最上成就。所有世間虛空界內聖劍持明天中，此持明人得為彼主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補陀落迦山，見觀自在菩薩。於菩薩處聽聞妙法因緣成熟，得於世間最上成就。所有世間虛空界內聖劍持明天中，此持明人得為彼主。

「復次成就法，持明者用佉儞囉木為劍，或人骨為劍，以手執劍及婆哩也同三布吒已，於黑月八日或十四日，選風雨日作成就法，令持明者速得成就。若復有人殺十婆羅門，及屠殺牛羊等，乃至獵師種種殺害，如是罪惡之人或遇善緣見聞佛教迴心向善，依法儀軌作成就者，於半時中即得成就，除小根眾生，不見佛不聞法：邪魔外道少智寡聞，不受佛勅不受灌頂，妄言我受灌頂及得師旨，不樂大乘毀謗真理。如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法，不得見聞及隨喜等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用佉儞囉木為劍，或人骨為劍，以手執劍及婆哩也同三布吒已，於黑月八日或十四日，選風雨日作成就法，令持明者速得成就。若復有人殺十婆羅門，及屠殺牛羊等，乃至獵師種種殺害，如是罪惡之人或遇善緣見聞佛教迴心向善，依法儀軌作成就者，於半時中即得成就，除小根眾生，不見佛不聞法：邪魔外道少智寡聞，不受佛勅不受灌頂，妄言我受灌頂及得師旨，不樂大乘毀謗真理。如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法，不得見聞及隨喜等。

「復次說成就法，持明者於黑月八日或十四日起首作法，用染家女或皮作家女或旃陀羅家女或拏摩等女，所用皆得。持明者往摩蹬伽舍中，用吠嚕左曩等五種藥，及酒人肉狗肉猪雞等肉，復用囉惹莎隷囉訖多，如是同和作曼拏羅，闊五弓量，形如圓月。用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中，令彼女手執利刀及滿髑髏血，於曼拏羅周匝作人肉幢，於四方各安一酒瓶，復用前肉安曼拏羅五處。持明者裸形被髮，誦於吽字繞曼拏羅，次食於前肉，及飲酒潠彼女口，高聲唱言：『此地國城聚落所住鬼神等，我今請召飲食供養。』如是三召已，持明者作舞，時國城聚落所有部多及部多女、唧吒唧致羅剎羅剎女、剛冒𡁠儞必舍唧夜叉女等悉來告言：『童女！汝今速起，食此飲食。』如是言已，童女即起與彼眾會同食飲饌，皆生歡喜告持明人言：『呼我何作？』復言：『汝為驚怖耶？求童女耶？汝即小根，無上品成就法，即得下品法。』時持明者即作是念：『我身即是頻那夜迦天，依法承事作成就法，云何與我下品法？』作是念已即誦吽字，獻彼閼伽，即皆驚怖所有夜叉女、巘馱哩嚩女、部多及部多女、必舍左如是鬼神等，悉皆施與持明行人成就之法。各還本位已，持明者發大無畏心，坐摩蹬伽女身上，食於酒肉。至須臾間聞空中言：『當求何事？』持明者聞已，觀想所求之事，用左手小指按彼女身。時頻那夜迦天白持明者言：『汝得成就法。』時持明者聞是語已，用左手抱彼女身，即得騰空神通自在，往巘馱哩嚩城。彼有無數百千那由多巘馱哩嚩，持明者得為彼王。此成就法若有不持齋戒、福德尠薄、作大罪業、不得師教者，但能了知三昧通善儀軌者，作頻那夜迦天成就法所作皆成，何況受持禁戒達師教旨豈不成耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說成就法，持明者於黑月八日或十四日起首作法，用染家女或皮作家女或旃陀羅家女或拏摩等女，所用皆得。持明者往摩蹬伽舍中，用吠嚕左曩等五種藥，及酒人肉狗肉猪雞等肉，復用囉惹莎隷囉訖多，如是同和作曼拏羅，闊五弓量，形如圓月。用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中，令彼女手執利刀及滿髑髏血，於曼拏羅周匝作人肉幢，於四方各安一酒瓶，復用前肉安曼拏羅五處。持明者裸形被髮，誦於吽字繞曼拏羅，次食於前肉，及飲酒潠彼女口，高聲唱言：『此地國城聚落所住鬼神等，我今請召飲食供養。』如是三召已，持明者作舞，時國城聚落所有部多及部多女、唧吒唧致羅剎羅剎女、剛冒𡁠儞必舍唧夜叉女等悉來告言：『童女！汝今速起，食此飲食。』如是言已，童女即起與彼眾會同食飲饌，皆生歡喜告持明人言：『呼我何作？』復言：『汝為驚怖耶？求童女耶？汝即小根，無上品成就法，即得下品法。』時持明者即作是念：『我身即是頻那夜迦天，依法承事作成就法，云何與我下品法？』作是念已即誦吽字，獻彼閼伽，即皆驚怖所有夜叉女、巘馱哩嚩女、部多及部多女、必舍左如是鬼神等，悉皆施與持明行人成就之法。各還本位已，持明者發大無畏心，坐摩蹬伽女身上，食於酒肉。至須臾間聞空中言：『當求何事？』持明者聞已，觀想所求之事，用左手小指按彼女身。時頻那夜迦天白持明者言：『汝得成就法。』時持明者聞是語已，用左手抱彼女身，即得騰空神通自在，往巘馱哩嚩城。彼有無數百千那由多巘馱哩嚩，持明者得為彼王。此成就法若有不持齋戒、福德尠薄、作大罪業、不得師教者，但能了知三昧通善儀軌者，作頻那夜迦天成就法所作皆成，何況受持禁戒達師教旨豈不成耶！

「復次成就法，持明者用產衣，於衣上畫頻那夜迦天像，八臂三目，頂戴冠，髮髻青潤，右第一手持金剛杵、第二手執金剛鎖、第三手執箭、第四手執鉤，左第一手執輸羅、第二手執弓、第三手執鉞斧、第四手執羂索及骨朵，坐必隷多身上食於冤家，作驚怖三界大惡相，能守護諸佛三昧，能施行人一切成就。除小根眾生不得成就，非此大乘儀軌之器。若持明者畫前像已，於此像前依本法儀軌，著紅色衣以紅香塗身，獻紅色花。先於內心作護摩，求降伏敬愛。然後用阿鉢摩哩誐木燒火，用阿羅訖多迦葉八百，以酥搵過，作護摩八百遍，所稱名者至三日內速得降伏敬愛。若用鉢羅舍木如前作護摩，所稱名者即得熱病。若要止息，用蜜作護摩，速得如故。若用燒屍柴搵芥子油作護摩八千遍，所稱名者速自馳走，不久除滅。復用酥作護摩，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用產衣，於衣上畫頻那夜迦天像，八臂三目，頂戴冠，髮髻青潤，右第一手持金剛杵、第二手執金剛鎖、第三手執箭、第四手執鉤，左第一手執輸羅、第二手執弓、第三手執鉞斧、第四手執羂索及骨朵，坐必隷多身上食於冤家，作驚怖三界大惡相，能守護諸佛三昧，能施行人一切成就。除小根眾生不得成就，非此大乘儀軌之器。若持明者畫前像已，於此像前依本法儀軌，著紅色衣以紅香塗身，獻紅色花。先於內心作護摩，求降伏敬愛。然後用阿鉢摩哩誐木燒火，用阿羅訖多迦葉八百，以酥搵過，作護摩八百遍，所稱名者至三日內速得降伏敬愛。若用鉢羅舍木如前作護摩，所稱名者即得熱病。若要止息，用蜜作護摩，速得如故。若用燒屍柴搵芥子油作護摩八千遍，所稱名者速自馳走，不久除滅。復用酥作護摩，復得如故。

「復次用𩕳摩木燒火，以獯狐烏及曼陀羅子、辣油同和作護摩，所稱名者即得心風，身分乾枯，東西馳走不久命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用𩕳摩木燒火，以獯狐烏及曼陀羅子、辣油同和作護摩，所稱名者即得心風，身分乾枯，東西馳走不久命終。

「復次用屍柴燒火，以酥滿杓作護摩一百遍。後用毒藥、鹽、芥子、曼陀羅子、𩕳摩樹葉同和作護摩，至七日滿，所稱名者得愛別離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用屍柴燒火，以酥滿杓作護摩一百遍。後用毒藥、鹽、芥子、曼陀羅子、𩕳摩樹葉同和作護摩，至七日滿，所稱名者得愛別離苦。

「復次用骨搵芥子油作護摩，至七日內彼得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用骨搵芥子油作護摩，至七日內彼得命終。

「復次用阿說他木燒火，以油麻、蕎麥用毒藥、水同和已，作護摩八百遍，彼設咄嚕速得惡瘡疾病。若用象皮為粖，以酪同和作護摩，亦得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲作此法，以慈悲為本、利樂為先，饒益有情方便攝化可作成就。若用冤親之見、取捨之情而作此法，定不成就，復招重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用阿說他木燒火，以油麻、蕎麥用毒藥、水同和已，作護摩八百遍，彼設咄嚕速得惡瘡疾病。若用象皮為粖，以酪同和作護摩，亦得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲作此法，以慈悲為本、利樂為先，饒益有情方便攝化可作成就。若用冤親之見、取捨之情而作此法，定不成就，復招重罪。

「復次護摩成就法，為持明者出世之行。持明者先受五如來五種三昧藥，當自食及塗身已，用前藥於屍火內作護摩，所稱名者速來敬愛。若用羖羊肉，持明者自食及塗身已，復用餘肉作護摩，所稱名者乃至囉惹與其眷屬及人民等，皆悉降伏尊重敬愛。復用人肉，持明者自食及塗身已，餘者為香燒及作護摩，所稱名者當得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次護摩成就法，為持明者出世之行。持明者先受五如來五種三昧藥，當自食及塗身已，用前藥於屍火內作護摩，所稱名者速來敬愛。若用羖羊肉，持明者自食及塗身已，復用餘肉作護摩，所稱名者乃至囉惹與其眷屬及人民等，皆悉降伏尊重敬愛。復用人肉，持明者自食及塗身已，餘者為香燒及作護摩，所稱名者當得敬愛。

「復次持明者食象肉及作護摩，所稱名者得於魑魅，家財墮散，人物別離都無顧視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者食象肉及作護摩，所稱名者得於魑魅，家財墮散，人物別離都無顧視。

「復次持明者食於馬肉及塗身，餘為香燒及作護摩，所稱名者速得敬愛。如是作法若滿七日，得設咄嚕速離本國永不得還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者食於馬肉及塗身，餘為香燒及作護摩，所稱名者速得敬愛。如是作法若滿七日，得設咄嚕速離本國永不得還。

「復次持明者用驢牛等肉，自食塗身及作護摩，心所求願悉得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者用驢牛等肉，自食塗身及作護摩，心所求願悉得滿足。

「復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同和作護摩，所稱名者得大怖畏，來求意旨欲作何事，隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同和作護摩，所稱名者得大怖畏，來求意旨欲作何事，隨行人意。

「復次持明者用孔雀雞鴿頭及指爪，及馬膽水牛舌，同以屍柴燒為灰，當用塗身，得天人夜叉等降伏敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者用孔雀雞鴿頭及指爪，及馬膽水牛舌，同以屍柴燒為灰，當用塗身，得天人夜叉等降伏敬愛。

「復用松脂、必哩焰虞香、雄黃、娑哩惹囉娑香、象脂酥，以羖羊尿和合，陰乾為香，燒熏瘧病者。所有隔一日二日三日四日，乃至隔一月者瘧，及常發者瘧速得消除。如是等香，是頻那夜迦天祕密儀法作大利益，覩聞之者勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用松脂、必哩焰虞香、雄黃、娑哩惹囉娑香、象脂酥，以羖羊尿和合，陰乾為香，燒熏瘧病者。所有隔一日二日三日四日，乃至隔一月者瘧，及常發者瘧速得消除。如是等香，是頻那夜迦天祕密儀法作大利益，覩聞之者勿生疑惑。

「復次隱身成就法，用蘇嚕多惹曩藥、侃惹哩吒及頻婆果、兔眼、馬汗沫同和為香，用屍火燒。香煙初起而得隱身，乃至天眼亦不能見，何況凡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次隱身成就法，用蘇嚕多惹曩藥、侃惹哩吒及頻婆果、兔眼、馬汗沫同和為香，用屍火燒。香煙初起而得隱身，乃至天眼亦不能見，何況凡人。

「復次隱身法，於黑月內用黑水牛胎衣、黑沈香、黑牛、馬膽，用漿水和為香，以屍火燒。於黑月內遊行，即得隱身如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次隱身法，於黑月內用黑水牛胎衣、黑沈香、黑牛、馬膽，用漿水和為香，以屍火燒。於黑月內遊行，即得隱身如前無異。

「復次白月內隱身法，於白月內用白水牛膽及衣及白沈香，亦用漿水和為香，如前法燒。持明者於白月內而自遊行，速得隱身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次白月內隱身法，於白月內用白水牛膽及衣及白沈香，亦用漿水和為香，如前法燒。持明者於白月內而自遊行，速得隱身。

「復次成就法，用黃牛胎衣陰乾，以麻油和為五丸。復用五種三昧藥，搵彼五丸藥，後用旃陀羅迦儞也切鉢囉他摩布瑟波囉訖多，以燕脂搵過，復用三鐵裹前藥丸。持明者含藥一丸隨意遊行，所在之處而得隱身，無人能見唯聞語聲。若以藥丸戴在身邊，得囉惹心生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用黃牛胎衣陰乾，以麻油和為五丸。復用五種三昧藥，搵彼五丸藥，後用旃陀羅迦儞也切鉢囉他摩布瑟波囉訖多，以燕脂搵過，復用三鐵裹前藥丸。持明者含藥一丸隨意遊行，所在之處而得隱身，無人能見唯聞語聲。若以藥丸戴在身邊，得囉惹心生敬愛。

「復次持明者，此頻那夜迦天成就之法，若人不依儀軌受持我法，自非了知而生謗毀，非是上法得不成就。此是愚癡寡學根器淺劣非法器者。我於千界所說經法，種種性相皆歸一義，一義湛然入真實際，非世間心思量所及。是無上法，與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二。是故佛說無上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者，此頻那夜迦天成就之法，若人不依儀軌受持我法，自非了知而生謗毀，非是上法得不成就。此是愚癡寡學根器淺劣非法器者。我於千界所說經法，種種性相皆歸一義，一義湛然入真實際，非世間心思量所及。是無上法，與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二。是故佛說無上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌。」