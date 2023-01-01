金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

「復次成就法，用五種甘露藥、五種三昧藥同和一處用塗自身，飡五味食，然後持明者觀想自身本尊已。至黑月八日或十四日，用前天像入於酒器內，將往尸陀林中，三度白言：『尸陀林中諸鬼神等當來買酒。』如是言已，時彼林中所有鬼神必舍佐、羅剎及羅剎女等，各現本形悉來買酒。持明者見彼惡相不得驚怖，於酒內取出天像，羅剎鬼等見此天像，一切倒地而即問言：『持明者有何所欲？』行人即問過去未來現在之事，或言：『隨我所欲皆得成就。』羅剎等言：『滿汝所願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用五種甘露藥、五種三昧藥同和一處用塗自身，飡五味食，然後持明者觀想自身本尊已。至黑月八日或十四日，用前天像入於酒器內，將往尸陀林中，三度白言：『尸陀林中諸鬼神等當來買酒。』如是言已，時彼林中所有鬼神必舍佐、羅剎及羅剎女等，各現本形悉來買酒。持明者見彼惡相不得驚怖，於酒內取出天像，羅剎鬼等見此天像，一切倒地而即問言：『持明者有何所欲？』行人即問過去未來現在之事，或言：『隨我所欲皆得成就。』羅剎等言：『滿汝所願。』

「復用前像，以芥子油塗及用灑淨，用佉儞囉木火炙，稱彼人名，即誦發吒字。除佛像功德，其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等，悉皆下淚、遍身出汗，乃至龍神、尼乾天等塑畫之像，作大哭聲不住本舍，往彼修像施主處，託夢而言：『有某甲持明人，今來我舍破壞於我。我今馳走，遠避大難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以芥子油塗及用灑淨，用佉儞囉木火炙，稱彼人名，即誦發吒字。除佛像功德，其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等，悉皆下淚、遍身出汗，乃至龍神、尼乾天等塑畫之像，作大哭聲不住本舍，往彼修像施主處，託夢而言：『有某甲持明人，今來我舍破壞於我。我今馳走，遠避大難。』

「復次用前像，於國城中間掘坑深至膝，以像覆面埋之。經一時之間，持明者得為城邑之主。若取埋像，長為彼主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用前像，於國城中間掘坑深至膝，以像覆面埋之。經一時之間，持明者得為城邑之主。若取埋像，長為彼主。

「復用前像，持明者作一地坑安蓮華座，用彼天像仰面安蓮華上。如是天像常在坑內，持明者子孫等常為城邑之主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者作一地坑安蓮華座，用彼天像仰面安蓮華上。如是天像常在坑內，持明者子孫等常為城邑之主。

「復次成就法，持明者以樺皮裹於天像，於囉惹門外掘坑埋之。時囉惹所有國事，不問他人唯問持明者。如是一切人間天上，悉為行人作成就事。持明者如是依法持誦，所有夜叉女等獻閼伽已，當日即得成就法。若持明者了知頻那夜迦天本像成就法，不久即得大持明天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者以樺皮裹於天像，於囉惹門外掘坑埋之。時囉惹所有國事，不問他人唯問持明者。如是一切人間天上，悉為行人作成就事。持明者如是依法持誦，所有夜叉女等獻閼伽已，當日即得成就法。若持明者了知頻那夜迦天本像成就法，不久即得大持明天。

「復次成就法，用前天像，持明者面向天像持誦滿一洛叉、心念一洛叉，是名洛叉數。持明者先須冥契真理入祕密門，於一切明無不成就，長得作為世間之主。是故持明人了知出世真法，依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乘行必得成就。若有毀本三昧、謗阿闍梨、少聞少智心不真實輕慢三寶，如是下劣人等不得為說此法。若復有人持本三昧達無相際、持戒堅固、喜捨慈悲，除小根聲聞及闡提補特伽羅，依法修習無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用前天像，持明者面向天像持誦滿一洛叉、心念一洛叉，是名洛叉數。持明者先須冥契真理入祕密門，於一切明無不成就，長得作為世間之主。是故持明人了知出世真法，依頻那夜迦天最上儀軌出世妙法行大乘行必得成就。若有毀本三昧、謗阿闍梨、少聞少智心不真實輕慢三寶，如是下劣人等不得為說此法。若復有人持本三昧達無相際、持戒堅固、喜捨慈悲，除小根聲聞及闡提補特伽羅，依法修習無不成就。

「復次成就法，持明者用瓦師輪上泥作頻那夜迦天像，十二臂十二目六足，髑髏為裝嚴，人皮為衣，乘必隷多，作大惡相，右第一手執輸羅、第二手執鉞斧、第三手執拏摩嚕迦、第四手執剛迦羅、第五手執人頭、第六手執劍，左第一手執劍、第二手執三叉、第三手執人肉、第四手執髑髏、第五手執骨朵、第六手作奇剋印。如是頻那夜迦天像，用六種色裝畫，諸天覩之怖畏，如來見之歡喜。持明者至黑月八日或十四日，用五種三昧藥及五種甘露藥，持明者即觀想諸法唯一真理體離分別，然後以此藥作大供養，安像於自臥床頭邊，以飲食獻於天像已，即自之決定成就而無虛謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用瓦師輪上泥作頻那夜迦天像，十二臂十二目六足，髑髏為裝嚴，人皮為衣，乘必隷多，作大惡相，右第一手執輸羅、第二手執鉞斧、第三手執拏摩嚕迦、第四手執剛迦羅、第五手執人頭、第六手執劍，左第一手執劍、第二手執三叉、第三手執人肉、第四手執髑髏、第五手執骨朵、第六手作奇剋印。如是頻那夜迦天像，用六種色裝畫，諸天覩之怖畏，如來見之歡喜。持明者至黑月八日或十四日，用五種三昧藥及五種甘露藥，持明者即觀想諸法唯一真理體離分別，然後以此藥作大供養，安像於自臥床頭邊，以飲食獻於天像已，即自之決定成就而無虛謬。

「復次成就法，用人骨作頻那夜迦天像，四臂三面，面各三目，頂戴頭冠，髮髻青潤，人皮為衣，現大惡相奇剋十方。持明者於彼像前，用吠嚕左曩藥作曼拏羅，用羖羊肉以芥子油煎已，而自作念：『我今當食某甲及彼眷屬血肉。』如是念已，即食羖羊肉等。一日三時如是作法，三日之內彼人速得身分乾枯不久命終。如是成就之法，諸持明者志心修習所求隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用人骨作頻那夜迦天像，四臂三面，面各三目，頂戴頭冠，髮髻青潤，人皮為衣，現大惡相奇剋十方。持明者於彼像前，用吠嚕左曩藥作曼拏羅，用羖羊肉以芥子油煎已，而自作念：『我今當食某甲及彼眷屬血肉。』如是念已，即食羖羊肉等。一日三時如是作法，三日之內彼人速得身分乾枯不久命終。如是成就之法，諸持明者志心修習所求隨意。

「復次成就法，若有狂惡象馬等奔衝傷人，及他軍兵欲來侵害，用前頻那夜迦天像懸掛竿上，即得禁止不敢傷害，獲得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，若有狂惡象馬等奔衝傷人，及他軍兵欲來侵害，用前頻那夜迦天像懸掛竿上，即得禁止不敢傷害，獲得安隱。

「復用前像，持明者見彼國城聚落有大災難人民不安，用一器物滿盛其乳，以三蜜塗像入此乳器內，用屍灰外畫羯磨杵圍界，以香華供養如法持誦。至第二日，國城聚落所有諸惡災難悉得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者見彼國城聚落有大災難人民不安，用一器物滿盛其乳，以三蜜塗像入此乳器內，用屍灰外畫羯磨杵圍界，以香華供養如法持誦。至第二日，國城聚落所有諸惡災難悉得消除。

「復用前像，持明者以酥塗像用乳內煮，彼囉惹及其眷屬皆生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者以酥塗像用乳內煮，彼囉惹及其眷屬皆生敬愛。

「復用前像，持明者用鉢羅舍木為臼滿盛酥蜜，復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內。經一宿已取彼天像，稱囉惹名，埋像泥中，時囉惹及彼眷屬常作恭敬種種供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者用鉢羅舍木為臼滿盛酥蜜，復用阿羅羯多葉裹彼天像安此臼內。經一宿已取彼天像，稱囉惹名，埋像泥中，時囉惹及彼眷屬常作恭敬種種供養。

「復用前像，持明者用屍衣及人皮裹彼天像，入於軍陣作奇剋相，他軍見己心生恐怪，四散馳走無所禁止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者用屍衣及人皮裹彼天像，入於軍陣作奇剋相，他軍見己心生恐怪，四散馳走無所禁止。

「復次成就法，持明者作於二象用頭相對，心自作念：『今令二象鬪戰，令此象鬪退彼象。』作念之間象自相鬪，彼象即退，隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者作於二象用頭相對，心自作念：『今令二象鬪戰，令此象鬪退彼象。』作念之間象自相鬪，彼象即退，隨行人意。

「復次成就法，持明者令二童男或二童女使彼鬪戰。持明者心自作念：『令彼童男為二囉惹相對鬪戰，願此囉惹鬪退彼人。』作念之間彼人即敗、此人得勝，隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者令二童男或二童女使彼鬪戰。持明者心自作念：『令彼童男為二囉惹相對鬪戰，願此囉惹鬪退彼人。』作念之間彼人即敗、此人得勝，隨行人意。

「復次成就法，用前天像，以脂麻油塗，用末度梨蟲皮纏裹天像，以麥[(麥-大+十)*戈]火炙，當稱名者得必舍左執魅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用前天像，以脂麻油塗，用末度梨蟲皮纏裹天像，以麥[(麥-大+十)*戈]火炙，當稱名者得必舍左執魅。

「復次成就法，持明人用水牛肉作油餅子，以酥煎，稱設咄嚕名而作心念：『令拏吉儞母鬼食彼設咄嚕。』如是念已，食於油餅及飲於酒。所有百由旬外設咄嚕等，至半月內必得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明人用水牛肉作油餅子，以酥煎，稱設咄嚕名而作心念：『令拏吉儞母鬼食彼設咄嚕。』如是念已，食於油餅及飲於酒。所有百由旬外設咄嚕等，至半月內必得命終。

「復次成就法，用雞肉作天像如烏形，以芥子油煎，稱設咄嚕名。第一日彼得熱病，第二日作喘息大哭聲，第三日即彼命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用雞肉作天像如烏形，以芥子油煎，稱設咄嚕名。第一日彼得熱病，第二日作喘息大哭聲，第三日即彼命終。

「復次成就法，持明者用人肉作頻那夜迦天像，如鷲鳥形。用芥子油煎已，持明者先食像右手，時設咄嚕雙手自落。次食像頭腹臍輪等，彼人速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用人肉作頻那夜迦天像，如鷲鳥形。用芥子油煎已，持明者先食像右手，時設咄嚕雙手自落。次食像頭腹臍輪等，彼人速得命終。

「復次成就法，持明者用雜肉作頻那夜迦天像八箇，皆如雀形。至黑月八日或十四日，持明者食彼天像及少飲酒，至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終。若欲止息，用粆糖水灑設咄嚕身，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用雜肉作頻那夜迦天像八箇，皆如雀形。至黑月八日或十四日，持明者食彼天像及少飲酒，至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終。若欲止息，用粆糖水灑設咄嚕身，即得如故。

「復用前像，以素摩囉油塗，用猛火炙，所稱名者即得癩病。若欲止息，用乳洗像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以素摩囉油塗，用猛火炙，所稱名者即得癩病。若欲止息，用乳洗像即得如故。

「復用前像，以猫兒血塗，用童子衣繫像，安漿水器內懸掛架上，彼人即得鬼魅所執。若欲止息，以乳洗像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以猫兒血塗，用童子衣繫像，安漿水器內懸掛架上，彼人即得鬼魅所執。若欲止息，以乳洗像即得如故。

「復次成就法，持明者用沒囉憾摩野瑟致藥根作大自在天像，四臂二目，頂戴天冠垂髮髻，右第一手持數珠、第二手執滿髑髏血，左第一手執三叉、第二手執朅樁誐。作此像已，用前頻那夜迦天像乘大自在天背，用三辣藥塗之。持明者以迦囉尾囉樹枝打彼天像，稱設咄嚕名，令彼得大疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用沒囉憾摩野瑟致藥根作大自在天像，四臂二目，頂戴天冠垂髮髻，右第一手持數珠、第二手執滿髑髏血，左第一手執三叉、第二手執朅樁誐。作此像已，用前頻那夜迦天像乘大自在天背，用三辣藥塗之。持明者以迦囉尾囉樹枝打彼天像，稱設咄嚕名，令彼得大疾病。

「復次成就法，用孔雀肉作頻那夜迦天像，如鯉魚形。用鹽及三辣藥填像腹內，用芥子油煎。持明者裸形被髮塗芥子油，獨往四衢道中，食前天像、飲酒少許，觀想虛空大智遍滿。如是作法至三日內，所有百由旬外設咄嚕速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用孔雀肉作頻那夜迦天像，如鯉魚形。用鹽及三辣藥填像腹內，用芥子油煎。持明者裸形被髮塗芥子油，獨往四衢道中，食前天像、飲酒少許，觀想虛空大智遍滿。如是作法至三日內，所有百由旬外設咄嚕速得命終。

「復次成就法，持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚形，用酥煎，以芥子填滿像腹。持明者裸形被髮，食前天像、飲酒少許，稱名者至二日內速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚形，用酥煎，以芥子填滿像腹。持明者裸形被髮，食前天像、飲酒少許，稱名者至二日內速得命終。

「復次成就法，用鴿肉作頻那夜迦天像，如猫兒形，作二十一摶，用芥子油煎。持明者當自食之，隨摶飲酒少許，所稱名者速得破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用鴿肉作頻那夜迦天像，如猫兒形，作二十一摶，用芥子油煎。持明者當自食之，隨摶飲酒少許，所稱名者速得破壞。

「復次成就法，用鳩肉作二十一頻那夜迦天像，如雀形，用紅色麻油煎彼天像。至黑月八日或十四日，持明者往旃陀羅舍中，裸形被髮行繞旃陀羅，食彼天像及飲酒，所稱名者即自馳走不能還於本處，於三日內速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用鳩肉作二十一頻那夜迦天像，如雀形，用紅色麻油煎彼天像。至黑月八日或十四日，持明者往旃陀羅舍中，裸形被髮行繞旃陀羅，食彼天像及飲酒，所稱名者即自馳走不能還於本處，於三日內速得命終。

「復次成就法，用馬肉作頻那夜迦天像。至黑月八日或十四日，持明者著青色衣及青絡腋，往設咄嚕門前左脇而臥，食前天像及飲酒，所稱名者經須臾之間速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用馬肉作頻那夜迦天像。至黑月八日或十四日，持明者著青色衣及青絡腋，往設咄嚕門前左脇而臥，食前天像及飲酒，所稱名者經須臾之間速得命終。

「復次成就法，用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，用苦辣藥填彼像腹。持明者於黑月八日或十四日，用屍灰塗身，裸形被髮往尸陀林中，觀想一切眾生如彼虛空，然後食彼天像。五百由旬內所有設咄嚕，經須臾間速得命終。持明者若作此法，乃至設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命終，勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，用苦辣藥填彼像腹。持明者於黑月八日或十四日，用屍灰塗身，裸形被髮往尸陀林中，觀想一切眾生如彼虛空，然後食彼天像。五百由旬內所有設咄嚕，經須臾間速得命終。持明者若作此法，乃至設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命終，勿生疑惑。

「復次成就法，用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，用辣油塗像，以芥子油煎。於黑月八日或十四日，持明者以吠嚕左曩藥塗於自身，往皮作人舍內，左手持天像，於口左腮食彼天像，稱設咄嚕名而作是念：『我今食某血肉。』作念已即食彼像，所有設咄嚕須臾之間即得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，用辣油塗像，以芥子油煎。於黑月八日或十四日，持明者以吠嚕左曩藥塗於自身，往皮作人舍內，左手持天像，於口左腮食彼天像，稱設咄嚕名而作是念：『我今食某血肉。』作念已即食彼像，所有設咄嚕須臾之間即得命終。

「復次成就法，如前人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，四臂，如狗形。持明者用左手小指甲掐破天像臍輪，以三辣藥填像臍中。於黑月八日或十四日，往尸陀林中，用紅麻油煎彼天像，持誦大明及稱大惡設咄嚕名。持明者漸漸食天像及飲酒，所有輕慢三寶、謗阿闍梨、斷善根滅佛法者，須臾中間速令命終。此無解法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，如前人肉作頻那夜迦天像，長一磔手，四臂，如狗形。持明者用左手小指甲掐破天像臍輪，以三辣藥填像臍中。於黑月八日或十四日，往尸陀林中，用紅麻油煎彼天像，持誦大明及稱大惡設咄嚕名。持明者漸漸食天像及飲酒，所有輕慢三寶、謗阿闍梨、斷善根滅佛法者，須臾中間速令命終。此無解法。

「復次成就法，用邊方人肉作頻那夜迦天像，長八指，用鹽芥子塗像，以辣油煎。持明者往四衢道中，裸形被髮，用辣油塗身而作是念：『我今食彼某甲設咄嚕血肉。』作是念已，即食天像及飲血。經一夜內，彼設咄嚕身血肉都盡唯有骨鎖，至日出時即得命終。彼設咄嚕在一由旬外，當作此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用邊方人肉作頻那夜迦天像，長八指，用鹽芥子塗像，以辣油煎。持明者往四衢道中，裸形被髮，用辣油塗身而作是念：『我今食彼某甲設咄嚕血肉。』作是念已，即食天像及飲血。經一夜內，彼設咄嚕身血肉都盡唯有骨鎖，至日出時即得命終。彼設咄嚕在一由旬外，當作此法。

「復次成就法，用前肉作七箇頻那夜迦天像，如油餅形。第一像用粆糖芥子塗，第二像用水牛生酥塗，第三像用羖羊生酥塗，第四像用黃牛生酥塗，第五像用欝金自然汁塗，第六像用酥糖滓塗，第七像用阿羅訖怛迦藥自然汁塗。復次第一像用辣油煎，第二像用麻油煎，第三像用黃牛生酥煎，第四像用熟酥煎，第五像用羖羊生酥煎，第六像用紅麻油煎，第七像前酥油內隨取一般煎彼天像。持明者往四衢道中而自作念：『我今當食某甲設咄嚕。』作是念已即食第一像，彼設咄嚕經一時中命終。持明者裸形乘象，以二足展舒手持第二像，顧視設咄嚕方位，作是念云：『我今令彼設咄嚕怖畏馳走。』作念已食第二像，經七日內彼設咄嚕怖畏馳走。持明者於月四日或五日八日，以一足而立作念云：『我今當食某甲設咄嚕。』作念已即用二足立地食第三像，至三日內能破壞設咄嚕。持明者復作念云：『我今當食某甲設咄嚕，令得大病。』如是念已往彼舍中，裸形被髮食第四像，於當日內得大疾病。持明者往四衢道中，並足正立作念云：『我令禁縛某甲設咄嚕。』作是念已，剎那中間即得禁縛。持明者用不到地瞿摩夷，於婬女門前作曼拏羅，持明者作曼拏羅步，作是念云：『我今當與某甲人作於息災。』如是念已即食第六像，當日即得息災。持明者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅，用香華等供養曼拏羅賢聖已，持明者發寂靜心作念云：『我今一日內作降伏敬愛法。』如是念已，食第七像及飲酒已，當日得一切見者降伏敬愛供給供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用前肉作七箇頻那夜迦天像，如油餅形。第一像用粆糖芥子塗，第二像用水牛生酥塗，第三像用羖羊生酥塗，第四像用黃牛生酥塗，第五像用欝金自然汁塗，第六像用酥糖滓塗，第七像用阿羅訖怛迦藥自然汁塗。復次第一像用辣油煎，第二像用麻油煎，第三像用黃牛生酥煎，第四像用熟酥煎，第五像用羖羊生酥煎，第六像用紅麻油煎，第七像前酥油內隨取一般煎彼天像。持明者往四衢道中而自作念：『我今當食某甲設咄嚕。』作是念已即食第一像，彼設咄嚕經一時中命終。持明者裸形乘象，以二足展舒手持第二像，顧視設咄嚕方位，作是念云：『我今令彼設咄嚕怖畏馳走。』作念已食第二像，經七日內彼設咄嚕怖畏馳走。持明者於月四日或五日八日，以一足而立作念云：『我今當食某甲設咄嚕。』作念已即用二足立地食第三像，至三日內能破壞設咄嚕。持明者復作念云：『我今當食某甲設咄嚕，令得大病。』如是念已往彼舍中，裸形被髮食第四像，於當日內得大疾病。持明者往四衢道中，並足正立作念云：『我令禁縛某甲設咄嚕。』作是念已，剎那中間即得禁縛。持明者用不到地瞿摩夷，於婬女門前作曼拏羅，持明者作曼拏羅步，作是念云：『我今當與某甲人作於息災。』如是念已即食第六像，當日即得息災。持明者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅，用香華等供養曼拏羅賢聖已，持明者發寂靜心作念云：『我今一日內作降伏敬愛法。』如是念已，食第七像及飲酒已，當日得一切見者降伏敬愛供給供養。

「復次頻那夜迦天持明者，隨意作息災增益等法。內心觀想護摩無性之火有大勢力，是故教中所說內心護摩能禁他軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次頻那夜迦天持明者，隨意作息災增益等法。內心觀想護摩無性之火有大勢力，是故教中所說內心護摩能禁他軍。

「復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等，然後以右手無名指與拇指安自舌尖上，復想彼軍人馬等入自腹內。如是想已，彼軍人馬等悉皆禁止，一無施勇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等，然後以右手無名指與拇指安自舌尖上，復想彼軍人馬等入自腹內。如是想已，彼軍人馬等悉皆禁止，一無施勇。

「復次成就法，持明者欲破他軍，用髑髏滿盛尾謨怛羅室隷沙摩僧賀拏及酒肉等。持明者裸形被髮乘獨牙象，用右手持此髑髏，往奔他軍處面向軍住。以左手取髑髏內物，擲自舌上，以舌上物唾向他軍。不過二十五唾，彼軍人馬等各見五股金剛杵來打己身，悉皆倒地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者欲破他軍，用髑髏滿盛尾謨怛羅室隷沙摩僧賀拏及酒肉等。持明者裸形被髮乘獨牙象，用右手持此髑髏，往奔他軍處面向軍住。以左手取髑髏內物，擲自舌上，以舌上物唾向他軍。不過二十五唾，彼軍人馬等各見五股金剛杵來打己身，悉皆倒地。

「復次成就法，用象馬牛驢及人肉等，持明者食此肉已及飲酒。復用前肉塗於自身，往彼陣前面向他軍作舞，彼軍見已悉皆禁止不能征戰，自軍獲勝還歸已，持明者復更作舞，以二手不住相拍，彼軍自相交戰馳走遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用象馬牛驢及人肉等，持明者食此肉已及飲酒。復用前肉塗於自身，往彼陣前面向他軍作舞，彼軍見已悉皆禁止不能征戰，自軍獲勝還歸已，持明者復更作舞，以二手不住相拍，彼軍自相交戰馳走遠去。

「復次成就法，用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊拏隷迦囉設多畫頻那夜迦天像，四臂，右第一手作施願、第二手持囉訖多，左第一手執三叉、第二手執髑髏。復用淨行人囉訖多畫一天像，二臂三目，與前天像同掛竿上，立彼陣前。彼軍見者悉皆驚怖四散馳走，經六箇月不能歸還本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊拏隷迦囉設多畫頻那夜迦天像，四臂，右第一手作施願、第二手持囉訖多，左第一手執三叉、第二手執髑髏。復用淨行人囉訖多畫一天像，二臂三目，與前天像同掛竿上，立彼陣前。彼軍見者悉皆驚怖四散馳走，經六箇月不能歸還本國。

「復次成就法，持明者見二軍列陣將欲交戰，如前作法。畫二㡧像，用頭髮為繩，以二㡧相背縛之掛一竿上。於兩陣中間掘坑，深一人量，埋立㡧竿。彼軍若見此竿，可一箭地悉皆驅走。或持明者執㡧竿右旋轉之，時彼二軍自然鬪戰，㡧竿若住二軍亦止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者見二軍列陣將欲交戰，如前作法。畫二㡧像，用頭髮為繩，以二㡧相背縛之掛一竿上。於兩陣中間掘坑，深一人量，埋立㡧竿。彼軍若見此竿，可一箭地悉皆驅走。或持明者執㡧竿右旋轉之，時彼二軍自然鬪戰，㡧竿若住二軍亦止。

「復次成就法，用前藥法畫頻那夜迦天像，一頭四身，各有四臂，四手執設咄嚕頭，餘手執種種器仗作破壞相。持明者於黑月十四日，如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已，用物裹此㡧像。持明者手持㡧像隨意經行，得隱身法，乃至諸天亦不能見，何況凡人。持明者於此法中勿生疑惑。若生疑者，是人破金剛薩埵勅。此成就法是頻那夜迦親說，有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用前藥法畫頻那夜迦天像，一頭四身，各有四臂，四手執設咄嚕頭，餘手執種種器仗作破壞相。持明者於黑月十四日，如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已，用物裹此㡧像。持明者手持㡧像隨意經行，得隱身法，乃至諸天亦不能見，何況凡人。持明者於此法中勿生疑惑。若生疑者，是人破金剛薩埵勅。此成就法是頻那夜迦親說，有大威力。

「復次成就法，持明者用猫兒肉鷄肉同作頻那夜迦天像，依前法煎已，食彼天像。於竟夜中思惟所作善惡之事，復觀想自身作甘露軍拏利。頻那夜迦天依金剛薩埵勅，能作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用猫兒肉鷄肉同作頻那夜迦天像，依前法煎已，食彼天像。於竟夜中思惟所作善惡之事，復觀想自身作甘露軍拏利。頻那夜迦天依金剛薩埵勅，能作一切事。

「復次成就法，持明者於㡧像前，用屍灰辣油塗自身兩乳，用屍火熨，當稱名者即得瘧病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者於㡧像前，用屍灰辣油塗自身兩乳，用屍火熨，當稱名者即得瘧病。

「復次成就法，持明者用吠嚕左曩藥塗於自身已，取前㡧像用帛裹已，稱囉惹名，心念句召於彼，復用屍火熨二十二遍。至須臾時，得囉惹等速來供給隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用吠嚕左曩藥塗於自身已，取前㡧像用帛裹已，稱囉惹名，心念句召於彼，復用屍火熨二十二遍。至須臾時，得囉惹等速來供給隨行人意。

「復次成就法，依法如前用牛血畫頻那夜迦天像。持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身手，持㡧像食於牛肉，次以手旋肉，夜至明旦，所有見者悉皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，依法如前用牛血畫頻那夜迦天像。持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身手，持㡧像食於牛肉，次以手旋肉，夜至明旦，所有見者悉皆敬愛。

「復次成就法，用牛肉及五種甘露藥、三昧藥同和作曼拏羅。用前㡧像鋪展曼拏羅內，持明者㡧像上坐，食獯狐及烏肉已，稱童女名，顧視十方心作觀想，從夜至旦法得成就，彼之童女不欲事於他人，愛敬持明者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用牛肉及五種甘露藥、三昧藥同和作曼拏羅。用前㡧像鋪展曼拏羅內，持明者㡧像上坐，食獯狐及烏肉已，稱童女名，顧視十方心作觀想，從夜至旦法得成就，彼之童女不欲事於他人，愛敬持明者。

「復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦天像，八臂四面四足，面各兩目，被頭髮。於天像一邊畫囉惹形天像，右第一手執金剛杵、第二手執劍、第三手覩摩囉、第四手作無畏印，左第一手執髑髏、第二手執弓、第三手執羂索、第四手執契吒迦。如是畫已，用童女血出眼光。持明者於寂靜處安彼㡧像，如法供養已，裸形被髮加持紅華，以華打像，得囉惹等尊重敬愛。持明者如前作法，用白華打像速得息災，用黃華打像能作禁法，用青華打像能作調伏，用煙色華打像能作發遣，用黑色華打像能作觀想。若以前法殺冤，乃至有大威力如帝釋天亦須命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦天像，八臂四面四足，面各兩目，被頭髮。於天像一邊畫囉惹形天像，右第一手執金剛杵、第二手執劍、第三手覩摩囉、第四手作無畏印，左第一手執髑髏、第二手執弓、第三手執羂索、第四手執契吒迦。如是畫已，用童女血出眼光。持明者於寂靜處安彼㡧像，如法供養已，裸形被髮加持紅華，以華打像，得囉惹等尊重敬愛。持明者如前作法，用白華打像速得息災，用黃華打像能作禁法，用青華打像能作調伏，用煙色華打像能作發遣，用黑色華打像能作觀想。若以前法殺冤，乃至有大威力如帝釋天亦須命終。

「復次成就法，持明者用羊肉、安悉香及五種甘露藥同和作丸。持明者口含藥丸，手持㡧像隨意經行，他人見者皆得魑魅，眼不見物耳不聞聲，心無分別如憨癡者，乃至自家妻子男女，他人取去亦不顧錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用羊肉、安悉香及五種甘露藥同和作丸。持明者口含藥丸，手持㡧像隨意經行，他人見者皆得魑魅，眼不見物耳不聞聲，心無分別如憨癡者，乃至自家妻子男女，他人取去亦不顧錄。

「復次成就法，持明者作頻那夜迦天像，十二臂六足獨髻，右第一手執拶嚕迦、第二手執鉞斧、第三手執輸羅、第四手執箭、第五手作施願、第六手執拏摩嚕迦，左第一手執三叉、第二手執劍、第三手執朅樁誐、第四手執人頭瀝血、第五手執髑髏、第六手執人皮。如是畫已，持明者安寂靜無人處，乃至父母妻子男女及一切人皆不得令見方得成就。持明者觀想食於人肉及火已，復言：『我令於某處聚落舍宅等悉皆焚燒。』如是言已，彼人舍宅悉皆焚燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者作頻那夜迦天像，十二臂六足獨髻，右第一手執拶嚕迦、第二手執鉞斧、第三手執輸羅、第四手執箭、第五手作施願、第六手執拏摩嚕迦，左第一手執三叉、第二手執劍、第三手執朅樁誐、第四手執人頭瀝血、第五手執髑髏、第六手執人皮。如是畫已，持明者安寂靜無人處，乃至父母妻子男女及一切人皆不得令見方得成就。持明者觀想食於人肉及火已，復言：『我令於某處聚落舍宅等悉皆焚燒。』如是言已，彼人舍宅悉皆焚燒。

「復次持明者於㡧像前食於人肉、牛肉已，及飲酒二十口，稱設咄嚕舍以火焚燒。言已即作哭聲，經須臾間即得焚燒，此名火難成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者於㡧像前食於人肉、牛肉已，及飲酒二十口，稱設咄嚕舍以火焚燒。言已即作哭聲，經須臾間即得焚燒，此名火難成就法。

「復次水難成就法，持明者令旃陀羅童女合線，淨去除毛髮等，織成匹帛，長三肘、闊一肘半，具茸頭者當作㡧像。用旃陀羅童女血，於㡧四邊畫三重金剛杵為界，中間畫頻那夜迦天像，六臂六面，一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相，一面作甘露軍拏利明王相，一面作大黑神相，一面作頻那夜迦天相，餘二面作頭明王相，口出利牙。復作一㡧，亦用童女血畫呬嚕迦相。如是二㡧內書名字，相並懸掛。持明者於㡧像前，觀想十方有大水漂溺。如是想已，食水牛肉及人肉、飲酒。如是此法於黑月八日起首，至後月八日法成，能作大水漂溺人物，水不能竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次水難成就法，持明者令旃陀羅童女合線，淨去除毛髮等，織成匹帛，長三肘、闊一肘半，具茸頭者當作㡧像。用旃陀羅童女血，於㡧四邊畫三重金剛杵為界，中間畫頻那夜迦天像，六臂六面，一面如焰鬘得迦明王作大忿怒相，一面作甘露軍拏利明王相，一面作大黑神相，一面作頻那夜迦天相，餘二面作頭明王相，口出利牙。復作一㡧，亦用童女血畫呬嚕迦相。如是二㡧內書名字，相並懸掛。持明者於㡧像前，觀想十方有大水漂溺。如是想已，食水牛肉及人肉、飲酒。如是此法於黑月八日起首，至後月八日法成，能作大水漂溺人物，水不能竭。

「復次成就法，用羖羊肉及雞猪兔肉等作頻那夜迦天像，或二箇或四箇。持明者同前，肉及乳同研塗於自身，以辣油洗於手足及塗頭上。至黑月八日或十四日，持明者行次食前天像。至七日內，所有大水悉皆乾枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用羖羊肉及雞猪兔肉等作頻那夜迦天像，或二箇或四箇。持明者同前，肉及乳同研塗於自身，以辣油洗於手足及塗頭上。至黑月八日或十四日，持明者行次食前天像。至七日內，所有大水悉皆乾枯。

「復次成就法，持明者於黑月十四日，持一狗頭往尸陀林中埋之，於埋狗地上種白芥子，候熟收子，及曩泥左子、紅華子、麻羅鉢怛囉藥、毋娑多藥，後用哩覩嚩底踰泥多同合為眼藥。若人得此藥點眼，速得隱身，能作種種事，有大勢力，猶如王子隨意自在，所欲句召一切皆來，見者歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者於黑月十四日，持一狗頭往尸陀林中埋之，於埋狗地上種白芥子，候熟收子，及曩泥左子、紅華子、麻羅鉢怛囉藥、毋娑多藥，後用哩覩嚩底踰泥多同合為眼藥。若人得此藥點眼，速得隱身，能作種種事，有大勢力，猶如王子隨意自在，所欲句召一切皆來，見者歡喜。」