金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

「復次成就法，用白檀香作頻那夜迦天像，長四指，八臂三目六足，右第一手執劍、第二手執金剛杵、第三手執箭、第四手執劍，左第一手作奇剋印、第二手執弓、第三手執朅樁誐、第四手執拏摩嚕迦。如是天像，用上好色裝畫。持明者以左手持像，往流至海者江河內水至項頸已，即誦大明一洛叉，得見祥瑞；復誦吽字，能引河水隨行人流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用白檀香作頻那夜迦天像，長四指，八臂三目六足，右第一手執劍、第二手執金剛杵、第三手執箭、第四手執劍，左第一手作奇剋印、第二手執弓、第三手執朅樁誐、第四手執拏摩嚕迦。如是天像，用上好色裝畫。持明者以左手持像，往流至海者江河內水至項頸已，即誦大明一洛叉，得見祥瑞；復誦吽字，能引河水隨行人流。

「復次成就法，持明者或見聚落內及山野中有大火起，持明者作奇剋印，即誦大明，彼火速移別處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者或見聚落內及山野中有大火起，持明者作奇剋印，即誦大明，彼火速移別處。

「復次成就法，所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止，持明者作奇剋印剋於彼舌，彼惡象等速自馳走，如鼠入穴更不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止，持明者作奇剋印剋於彼舌，彼惡象等速自馳走，如鼠入穴更不可見。

「復次前像繫於猨猴項上，即誦大明已，放往州城之內及彼野外。如是一切人民，各見沒囉賀摩羅剎，皆悉馳走作大驚怖。若解下天像，即得如故。復用前像，繫麁惡人項上，遊行城邑一切人民，皆見必舍佐遍於舍宅。若解下彼像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次前像繫於猨猴項上，即誦大明已，放往州城之內及彼野外。如是一切人民，各見沒囉賀摩羅剎，皆悉馳走作大驚怖。若解下天像，即得如故。復用前像，繫麁惡人項上，遊行城邑一切人民，皆見必舍佐遍於舍宅。若解下彼像，即得如故。

「復次成就法，用水牛角作頻那夜迦天像，長四指，四臂三目，右第一手持數珠、第二手執捍難迦，左第一手執三叉、第二手執謨那剛，面如滿月白色。如法裝畫已，用猪毛為繩穿天像鼻，選一旃陀羅童子，以像繫童子右足上，令彼經行城邑。所有人民悉皆禁口，如彼瘂人扃戶不出。經八日後方得出門，皆作悲泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用水牛角作頻那夜迦天像，長四指，四臂三目，右第一手持數珠、第二手執捍難迦，左第一手執三叉、第二手執謨那剛，面如滿月白色。如法裝畫已，用猪毛為繩穿天像鼻，選一旃陀羅童子，以像繫童子右足上，令彼經行城邑。所有人民悉皆禁口，如彼瘂人扃戶不出。經八日後方得出門，皆作悲泣。

「復用前像安於船頭，其船旋轉猶如水輪終不前行。若去彼天像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像安於船頭，其船旋轉猶如水輪終不前行。若去彼天像，即得如故。

「復用前像，以繩繫於象馬項上，乃至有千里脚者悉不能動，如彼塐像。若解去彼像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以繩繫於象馬項上，乃至有千里脚者悉不能動，如彼塐像。若解去彼像，即得如故。

「復用前像，如兩陣交戰之時，以像繫於馬項，擊大鼓聲，他兵聞者皆不能動，如彼癡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，如兩陣交戰之時，以像繫於馬項，擊大鼓聲，他兵聞者皆不能動，如彼癡人。

「復用前像，用芥子油塗像，持明者收不落地瞿摩夷，作四方曼拏羅。於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已，用熱水灑像，即誦大明，稱彼人名『某甲速得熱病。』如是言已，速得重病。若取天像，以水沐浴，即得如故。即誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用芥子油塗像，持明者收不落地瞿摩夷，作四方曼拏羅。於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已，用熱水灑像，即誦大明，稱彼人名『某甲速得熱病。』如是言已，速得重病。若取天像，以水沐浴，即得如故。即誦此大明曰：

「唵(引)呬囕摩娑嚩(二合引)弭儞(引)(一) 摩賀(引)誐拏鉢多曳(引)(二) 酷酷(三) 尾酷酷(四) 仡囉(二合)悉仡囉(二合)(五) 悉瘧吽發吒(半音)(六) 紇哩(二合引)瑟窒哩(二合)(七) 尾仡哩(二合)多(引)(八) 曩曩(九) 吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)呬囕摩娑嚩(二合引)弭儞(引)(一) 摩賀(引)誐拏鉢多曳(引)(二) 酷酷(三) 尾酷酷(四) 仡囉(二合)悉仡囉(二合)(五) 悉瘧吽發吒(半音)(六) 紇哩(二合引)瑟窒哩(二合)(七) 尾仡哩(二合)多(引)(八) 曩曩(九) 吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

「如是誦大明已，悉得息災。若誦發字，當作殺冤法。誦吽字，當作驚怖及禁冤，求雨止雨等悉皆同用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦大明已，悉得息災。若誦發字，當作殺冤法。誦吽字，當作驚怖及禁冤，求雨止雨等悉皆同用。

「復次成就法，持明者用吉祥木作頻那夜迦天像，長四指，三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手執謨捺剛、第二手執蘿蔔。如是作已，用猫兒皮繫像，懸於木架上，用水牛血塗彼天像。至黑月八日或十四日，於四衢道中掘土一肘，深埋彼天像，即誦大明，所有女鬼行過此路悉皆禁住。若欲止息，取出天像，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用吉祥木作頻那夜迦天像，長四指，三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手執謨捺剛、第二手執蘿蔔。如是作已，用猫兒皮繫像，懸於木架上，用水牛血塗彼天像。至黑月八日或十四日，於四衢道中掘土一肘，深埋彼天像，即誦大明，所有女鬼行過此路悉皆禁住。若欲止息，取出天像，復得如故。

「復次成就法，持明者於屍衣上畫四方曼拏羅，分為九位，每一位上書一誐字，中位書一誐字及書彼人名，外畫揭摩杵以為結界，外復畫須彌盧山圍遶，用黃色粉填於像腹。持明者依法觀想摩呬捺囉摩拏羅已，埋像於四衢道中。若他軍至此，悉能禁住，所有隨身器仗並不能用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者於屍衣上畫四方曼拏羅，分為九位，每一位上書一誐字，中位書一誐字及書彼人名，外畫揭摩杵以為結界，外復畫須彌盧山圍遶，用黃色粉填於像腹。持明者依法觀想摩呬捺囉摩拏羅已，埋像於四衢道中。若他軍至此，悉能禁住，所有隨身器仗並不能用。

「復次成就法，用米粉為摶作頻那夜迦天像，以水牛生酥填於像腹，復用𡁠踰(二合)底瑟摩油煎彼天像，即誦大明已。持明者食彼天像，誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用米粉為摶作頻那夜迦天像，以水牛生酥填於像腹，復用𡁠踰(二合)底瑟摩油煎彼天像，即誦大明已。持明者食彼天像，誦此大明曰：

「唵(引)瘧摩摩目契底(一) 摩摩嚕儞底(二) 摩摩嚩舍摩(引)曩野(三) 阿目剛瘧娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)瘧摩摩目契底(一) 摩摩嚕儞底(二) 摩摩嚩舍摩(引)曩野(三) 阿目剛瘧娑嚩(二合引)賀(引)」

「若依此法志心持誦，能殺一切魔冤，決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依此法志心持誦，能殺一切魔冤，決定成就。

「復次成就法，用蕎麥及三種蜜同作頻那夜迦天像，以芥子油煎彼天像，取僕從脚下土與像同埋於四衢道中，所有百由旬外或男或女句召速來，永不還於住處。持明人如是依法，亦能去除虎狼惡獸等難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用蕎麥及三種蜜同作頻那夜迦天像，以芥子油煎彼天像，取僕從脚下土與像同埋於四衢道中，所有百由旬外或男或女句召速來，永不還於住處。持明人如是依法，亦能去除虎狼惡獸等難。

「復次成就法，用紅粳米作頻那夜迦天像，用蜜灌於像腹，復用紅粳米作自妻形已，即誦大明。用水牛生酥塗彼天像及自妻形已，持明者即食彼二像，常得自妻愛敬親近承事而不暫離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用紅粳米作頻那夜迦天像，用蜜灌於像腹，復用紅粳米作自妻形已，即誦大明。用水牛生酥塗彼天像及自妻形已，持明者即食彼二像，常得自妻愛敬親近承事而不暫離。

「復用前像，用進唧迦果填滿像腹，即誦大明已，用油煎像，亦自食之。或與他人論義，常得勝他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用進唧迦果填滿像腹，即誦大明已，用油煎像，亦自食之。或與他人論義，常得勝他。

「復用前像，以酥煎，復用米粉作一瓠子，用芥子油煎已，誦此大明。即用米粉像入瓠子內，埋於灰中，稱彼人名，經須臾間得大腹痛。若欲止息，取出彼像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以酥煎，復用米粉作一瓠子，用芥子油煎已，誦此大明。即用米粉像入瓠子內，埋於灰中，稱彼人名，經須臾間得大腹痛。若欲止息，取出彼像即得如故。

「復次成就法，用薩惹囉娑藥作頻那夜迦天像，用粆糖塗彼像已，於瓦器內畫八葉蓮花，於蓮花上書大明連一吽字及誐字，書彼人名，用前天像安於蓮花器內，復用一瓦器蓋覆天像。持明者持此天像入於水內，至項頸已來，於泥下埋彼天像。所有彼人或在本國或在外方，悉禁彼口而不能言，如彼瘂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用薩惹囉娑藥作頻那夜迦天像，用粆糖塗彼像已，於瓦器內畫八葉蓮花，於蓮花上書大明連一吽字及誐字，書彼人名，用前天像安於蓮花器內，復用一瓦器蓋覆天像。持明者持此天像入於水內，至項頸已來，於泥下埋彼天像。所有彼人或在本國或在外方，悉禁彼口而不能言，如彼瘂人。

「復用前像及鹽擣羅為粖，以芥子油煎，所有男子女人等狂亂放逸。用前藥粖入於飲食內令彼食已，即寧靜身心調柔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像及鹽擣羅為粖，以芥子油煎，所有男子女人等狂亂放逸。用前藥粖入於飲食內令彼食已，即寧靜身心調柔。

「復次成就法，用白俱枳羅叉藥根、迦羯惹伽藥、囉惹樹皮及白粳米同擣羅為粖，用肉裹以酥煎已，持明人自食其藥。若有瘂者令彼能言，乃至羅剎、部多、毘舍佐等所作執魅亦能去除，令彼遠離一切所作，隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用白俱枳羅叉藥根、迦羯惹伽藥、囉惹樹皮及白粳米同擣羅為粖，用肉裹以酥煎已，持明人自食其藥。若有瘂者令彼能言，乃至羅剎、部多、毘舍佐等所作執魅亦能去除，令彼遠離一切所作，隨行人意。

「復次成就法，用一人屍脚腨骨作一穴，入前四味合和之藥，即誦大明，用左手執此腨骨之藥晝夜經行，以藥於自頭上旋轉，得隱身法，無人能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用一人屍脚腨骨作一穴，入前四味合和之藥，即誦大明，用左手執此腨骨之藥晝夜經行，以藥於自頭上旋轉，得隱身法，無人能見。

「復次成就法，用尾毘多枳滿惹藥、酥嚩囉拏祖拏頗羅滿惹藥及噏鐵同擣羅，用蝦蟇脂和，作頻那夜迦天像如一藥丸，復用蛇血和前藥粖，別作一頻那夜迦天像，亦如藥丸。持明者用二手各執天像一丸，復用瞿摩夷相並作二曼拏羅，廣闊四肘或五肘，第一曼拏羅於四隅各安劍一口，第二曼拏羅內安四劍鞘。持明者手執二像，漸漸起立作左舞勢已，漸漸相並，二手所有第一曼拏羅四劍飛入第二曼拏羅內劍鞘之中。以像藥為香，燒薰㡧像，像乃震動。法既成就，持明者能作廣大希有之事。此成就法有大威力，一切所為皆得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用尾毘多枳滿惹藥、酥嚩囉拏祖拏頗羅滿惹藥及噏鐵同擣羅，用蝦蟇脂和，作頻那夜迦天像如一藥丸，復用蛇血和前藥粖，別作一頻那夜迦天像，亦如藥丸。持明者用二手各執天像一丸，復用瞿摩夷相並作二曼拏羅，廣闊四肘或五肘，第一曼拏羅於四隅各安劍一口，第二曼拏羅內安四劍鞘。持明者手執二像，漸漸起立作左舞勢已，漸漸相並，二手所有第一曼拏羅四劍飛入第二曼拏羅內劍鞘之中。以像藥為香，燒薰㡧像，像乃震動。法既成就，持明者能作廣大希有之事。此成就法有大威力，一切所為皆得隨意。

「復用前藥及用毒柴藥，依法句召無不來者，乃至江河大水亦須逆流而來，何況常人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前藥及用毒柴藥，依法句召無不來者，乃至江河大水亦須逆流而來，何況常人。

「復次成就法，用稗子作頻那夜迦天像，於彼像腹填三辣藥，以鐵籤籤像用火炙熱。以進佐藥重裹塑前像，即誦大明，稱彼人名，令彼有情聞於自身大臭穢氣。或用芥子油煎彼天像，稱名：『某甲我當食汝。』言已即食。至一時之間，彼人速自降伏供給承事。若不降伏，速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用稗子作頻那夜迦天像，於彼像腹填三辣藥，以鐵籤籤像用火炙熱。以進佐藥重裹塑前像，即誦大明，稱彼人名，令彼有情聞於自身大臭穢氣。或用芥子油煎彼天像，稱名：『某甲我當食汝。』言已即食。至一時之間，彼人速自降伏供給承事。若不降伏，速得命終。

「復次成就法，用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像，即誦大明，以利劍切斷，於屍火內作護摩，稱彼人名，速得身分疼痛。此名下品成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像，即誦大明，以利劍切斷，於屍火內作護摩，稱彼人名，速得身分疼痛。此名下品成就法。

「復次成就法，用鉢羅舍木燒火，以阿濕嚩他樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八遍，得囉惹敬愛，乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用鉢羅舍木燒火，以阿濕嚩他樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八遍，得囉惹敬愛，乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養。

「復次用阿哩瑟吒樹枝燒火，以白芥子、白粳米作護摩一百遍，亦得剎帝利降伏及敬愛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用阿哩瑟吒樹枝燒火，以白芥子、白粳米作護摩一百遍，亦得剎帝利降伏及敬愛等。

「復次用阿波摩哩誐藥樹枝燒火，以蕎麥、鹽同作護摩一萬遍，得吠舍降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用阿波摩哩誐藥樹枝燒火，以蕎麥、鹽同作護摩一萬遍，得吠舍降伏。

「復次用惹衍帝藥樹枝及粳米、鹽同作護摩一萬遍，得首陀降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次用惹衍帝藥樹枝及粳米、鹽同作護摩一萬遍，得首陀降伏。

「復次成就法，持明人於白月一日起首持誦，至白月八日，用五種甘露作曼拏羅。持明者觀想自身在曼拏羅中間睡，即持誦大明，至七日內，時頻那夜迦天現身而來，告持明人言：『汝起，與汝成就法。』時持明人尋時起已，用五種甘露藥獻閼伽。後第二日，以上味飲食齋同三昧，持誦者三五人已求於成就。先擇鬼宿直日或太陽太陰直日，用獨牙象豗出白阿㗚迦藥根，作頻那夜迦天像，長如拇指節，二臂三目，蛇為絡腋，右手執蘿蔔、左手執椀器，身作金色，鼻赤色，坐寶蓮華，頂戴頭冠，髮髻青潤，腹形廣大，諸相具足。安前曼拏羅內。持明者堅持齋戒，即誦大明六洛叉，如是精熟，得一切所願皆獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明人於白月一日起首持誦，至白月八日，用五種甘露作曼拏羅。持明者觀想自身在曼拏羅中間睡，即持誦大明，至七日內，時頻那夜迦天現身而來，告持明人言：『汝起，與汝成就法。』時持明人尋時起已，用五種甘露藥獻閼伽。後第二日，以上味飲食齋同三昧，持誦者三五人已求於成就。先擇鬼宿直日或太陽太陰直日，用獨牙象豗出白阿㗚迦藥根，作頻那夜迦天像，長如拇指節，二臂三目，蛇為絡腋，右手執蘿蔔、左手執椀器，身作金色，鼻赤色，坐寶蓮華，頂戴頭冠，髮髻青潤，腹形廣大，諸相具足。安前曼拏羅內。持明者堅持齋戒，即誦大明六洛叉，如是精熟，得一切所願皆獲成就。

「復用前像，持明者以自頂戴，入囉惹舍中，速得敬愛。或奉王事遠出往來，一切所為常得已勝。乃至道路所有狼虎賊盜等，見此行人悉皆驚怖避路遠去。如是持明者，能離一切怖畏，得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足。若持明者依法儀軌令法精熟，必得成就；若不精熟，終不能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者以自頂戴，入囉惹舍中，速得敬愛。或奉王事遠出往來，一切所為常得已勝。乃至道路所有狼虎賊盜等，見此行人悉皆驚怖避路遠去。如是持明者，能離一切怖畏，得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足。若持明者依法儀軌令法精熟，必得成就；若不精熟，終不能成。

「復次成就法，用殺羊肉作頻那夜迦天像，用三辣藥塗像以酥煎，即觀想觀自在菩薩已，食彼天像，復飲於酒，所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂。若用此法，經剎那之間一時止住至十二年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用殺羊肉作頻那夜迦天像，用三辣藥塗像以酥煎，即觀想觀自在菩薩已，食彼天像，復飲於酒，所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂。若用此法，經剎那之間一時止住至十二年。

「復用前像，用鹿肉、猪肉，以三辣藥搵過，用芥子油煎已，作八大龍王。用人脂細研塗彼龍王，復用芥子油煎已，書彼名入像腹內。持明者用雲母石貼己身上，觀想己身如大力明王，即食彼天像及飲甘露藥，不久之間降澍大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用鹿肉、猪肉，以三辣藥搵過，用芥子油煎已，作八大龍王。用人脂細研塗彼龍王，復用芥子油煎已，書彼名入像腹內。持明者用雲母石貼己身上，觀想己身如大力明王，即食彼天像及飲甘露藥，不久之間降澍大雨。

「復依前法，持明者選於旃陀羅女，往尸陀林中如前食像，亦降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復依前法，持明者選於旃陀羅女，往尸陀林中如前食像，亦降大雨。

「復用前像，持明者往龍潭內或山中有龍神居處，先觀想自身如焰鬘得迦明王已，即稱彼龍名：『我今食汝。』如是言已，不久之間即降大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者往龍潭內或山中有龍神居處，先觀想自身如焰鬘得迦明王已，即稱彼龍名：『我今食汝。』如是言已，不久之間即降大雨。

「復用前像，以水牛肉作一龍王，入天像腹內。持明者往深山寂靜之處，鋪俱舍草安坐持誦已，觀想自身如甘露軍茶利明王，即食天像及飲甘露藥，不久之間降大風雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以水牛肉作一龍王，入天像腹內。持明者往深山寂靜之處，鋪俱舍草安坐持誦已，觀想自身如甘露軍茶利明王，即食天像及飲甘露藥，不久之間降大風雨。

「復用前像，用嚕呬魚肉裹阿波邏羅龍王像，入天像腹內，用酥煎。持明者於舍利塔前或佛像，用五種甘露藥作曼拏羅，以彼天像安曼拏羅中，用香華飲食如法供養，恭敬旋遶。至七日內，降大風雨，摧山拔樹等。若依此法及誦吽字，能枯竭江海。如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事，乃至那羅延天、大自在天悉能禁縛令彼降伏。若持明者於斯儀軌寡識虛謬不善法教，設用志誠供養持誦，終不成就，復生災難。是故持明之人通達祕密，持法精熟依教修習，無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用嚕呬魚肉裹阿波邏羅龍王像，入天像腹內，用酥煎。持明者於舍利塔前或佛像，用五種甘露藥作曼拏羅，以彼天像安曼拏羅中，用香華飲食如法供養，恭敬旋遶。至七日內，降大風雨，摧山拔樹等。若依此法及誦吽字，能枯竭江海。如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事，乃至那羅延天、大自在天悉能禁縛令彼降伏。若持明者於斯儀軌寡識虛謬不善法教，設用志誠供養持誦，終不成就，復生災難。是故持明之人通達祕密，持法精熟依教修習，無不成就。

「復次成就法，持明者於白月八日或十四日，收不到地瞿摩夷，作四方曼拏羅，以香華供養已，用白阿㗚迦根作頻那夜迦天像，安曼拏羅內。復安閼伽瓶，插華果綠枝。復獻上妙飲食種種名華。持明者敷俱舍草座，持齋三日，誦大明三洛叉。然後不食，誦大明四洛叉。如是精熟，必得現前所求成就。若彼行人無我人分別，依法所作無不滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者於白月八日或十四日，收不到地瞿摩夷，作四方曼拏羅，以香華供養已，用白阿㗚迦根作頻那夜迦天像，安曼拏羅內。復安閼伽瓶，插華果綠枝。復獻上妙飲食種種名華。持明者敷俱舍草座，持齋三日，誦大明三洛叉。然後不食，誦大明四洛叉。如是精熟，必得現前所求成就。若彼行人無我人分別，依法所作無不滿願。

「復次成就法，用赤檀香作頻那夜迦天像，長如拇指節，用樺皮裹，密藏身內志心受持，得大敬愛眾人恭敬，乃至彼人親眷悉皆歸仰。持明者觀想自身如太虛空，觀想虛空即是我身，我與虛空不一不異，凡所作法無諸魔難。於意云何？既觀色空平等，離諸分別無我無著，是名真持明者，成就一切微妙之法，純一無雜不缺不賸，於最上道究竟解脫。如此行人設不依法及持誦印相，亦得一切所欲滿願。如佛說言：無為大智，體離分別，無有二法。若分別取相，即為外法。今此儀軌引發觀智，能與眾生出生勝行。是故行人依法儀則作曼拏羅㡧像及彼護摩，二種圓滿皆獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用赤檀香作頻那夜迦天像，長如拇指節，用樺皮裹，密藏身內志心受持，得大敬愛眾人恭敬，乃至彼人親眷悉皆歸仰。持明者觀想自身如太虛空，觀想虛空即是我身，我與虛空不一不異，凡所作法無諸魔難。於意云何？既觀色空平等，離諸分別無我無著，是名真持明者，成就一切微妙之法，純一無雜不缺不賸，於最上道究竟解脫。如此行人設不依法及持誦印相，亦得一切所欲滿願。如佛說言：無為大智，體離分別，無有二法。若分別取相，即為外法。今此儀軌引發觀智，能與眾生出生勝行。是故行人依法儀則作曼拏羅㡧像及彼護摩，二種圓滿皆獲成就。

「復次成就法，用屍骨作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，右第一手作施願印、第二手執滿髑髏血，左第一手執朅樁誐、第二手執人頭。如是作像已，用三辣、毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如埿塗彼天像。作三角護摩爐，燒佉儞囉木火，以人肉作護摩。於此火上炙彼天像，不久之間所有他軍，自各馳走悉皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用屍骨作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，右第一手作施願印、第二手執滿髑髏血，左第一手執朅樁誐、第二手執人頭。如是作像已，用三辣、毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如埿塗彼天像。作三角護摩爐，燒佉儞囉木火，以人肉作護摩。於此火上炙彼天像，不久之間所有他軍，自各馳走悉皆除滅。

「復用前像，用毒藥塗像，以屍火炙，稱彼名字，得吠多拏鬼執魅，彼人受大苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用毒藥塗像，以屍火炙，稱彼名字，得吠多拏鬼執魅，彼人受大苦惱。

「復用前像，用猨猴皮裹，於屍火中炙，稱彼名者，即得執魅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用猨猴皮裹，於屍火中炙，稱彼名者，即得執魅。

「復用前像，以粆糖、芥子油塗，懸木架上。持明者稱彼名字，令得大怖而自降伏。若欲止息，取像用乳及水洗浴，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以粆糖、芥子油塗，懸木架上。持明者稱彼名字，令得大怖而自降伏。若欲止息，取像用乳及水洗浴，即得如故。

「復用前像，用人脂油塗已，燒天祠內萎華薰彼像，或男或女等速得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用人脂油塗已，燒天祠內萎華薰彼像，或男或女等速得敬愛。

「復用前像，用雞肉裹，煎脂麻油薰彼像已，於彼人門前埋於天像。彼人於舍內裸形被髮，東西馳走如風狂人。復取出像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用雞肉裹，煎脂麻油薰彼像已，於彼人門前埋於天像。彼人於舍內裸形被髮，東西馳走如風狂人。復取出像，即得如故。

「復用前像，用黑鴟梟肉裹，燒人屍薰。持誦者於紙上書彼名字及書大明，然後裸形被髮，以左手執彼天像，稱彼人名，用稗草稈打於天像已，至半夜中金剛拏吉儞於設咄嚕身作大災害，令彼驚怖受大苦惱，至明旦時未能除愈。若沐浴天像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用黑鴟梟肉裹，燒人屍薰。持誦者於紙上書彼名字及書大明，然後裸形被髮，以左手執彼天像，稱彼人名，用稗草稈打於天像已，至半夜中金剛拏吉儞於設咄嚕身作大災害，令彼驚怖受大苦惱，至明旦時未能除愈。若沐浴天像，即得如故。

「復次前像以繩繫彼像項，用三辣藥塗已，用油煎。持明者於黑月內，以皂帛皂線纏裹天像，用左手持像往詣諸處，得隱身法，令一切人不能得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次前像以繩繫彼像項，用三辣藥塗已，用油煎。持明者於黑月內，以皂帛皂線纏裹天像，用左手持像往詣諸處，得隱身法，令一切人不能得見。

「復用前像，於白月內用白檀香粖塗彼天像，持明者身著白衣隨意經行，亦得隱身，無人能見。乃至天像不蓋衣服，亦不能見。持明者依頻那夜迦天，如是作法必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，於白月內用白檀香粖塗彼天像，持明者身著白衣隨意經行，亦得隱身，無人能見。乃至天像不蓋衣服，亦不能見。持明者依頻那夜迦天，如是作法必得成就。

「復用前像，用五種甘露沐浴及塗像身，復用象馬牛驢馲駝五種肉為香燒薰彼天像，或用狗肉為香亦得。如是香薰已，安像於曼拏羅內，持明者用左足蹋，即誦大明，稱彼人名『某甲為我作如是如是事。』三稱述已，隨行人意作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用五種甘露沐浴及塗像身，復用象馬牛驢馲駝五種肉為香燒薰彼天像，或用狗肉為香亦得。如是香薰已，安像於曼拏羅內，持明者用左足蹋，即誦大明，稱彼人名『某甲為我作如是如是事。』三稱述已，隨行人意作一切事。

「復次成就法，用人骨作頻那夜迦天像，以八大龍王為嚴飾，復用不落地瞿摩夷及吠嚕左曩裹塑彼像，次用七處白蟻土裹塑，後用淨土裹塑，以金剛淨水灑淨，用乾吠嚕左曩燒薰天像，以旃陀羅萎華獻閼伽，即誦大明。於龍潭前作大音樂，用天像擲於潭內，經須臾間潭內出大音聲猶如雷震，空中讚言：『善哉善哉。』持明人聞是語已即還本處，未至之間降大風雨充滿大地。時彼龍女化作人形，來問：『持明者善解妙法，有何所欲我當隨意。』持明者言：『如我所欲，願施成就。』龍女復言：『滿汝所願。』言已不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用人骨作頻那夜迦天像，以八大龍王為嚴飾，復用不落地瞿摩夷及吠嚕左曩裹塑彼像，次用七處白蟻土裹塑，後用淨土裹塑，以金剛淨水灑淨，用乾吠嚕左曩燒薰天像，以旃陀羅萎華獻閼伽，即誦大明。於龍潭前作大音樂，用天像擲於潭內，經須臾間潭內出大音聲猶如雷震，空中讚言：『善哉善哉。』持明人聞是語已即還本處，未至之間降大風雨充滿大地。時彼龍女化作人形，來問：『持明者善解妙法，有何所欲我當隨意。』持明者言：『如我所欲，願施成就。』龍女復言：『滿汝所願。』言已不現。

「復用前像，用尸陀林中土塗彼天像，以逆刺棘針打於彼像，稱彼人名『所有象馬等當生疾病。』如是言已，彼象馬等即生疾病。若以酥人肉作護摩，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用尸陀林中土塗彼天像，以逆刺棘針打於彼像，稱彼人名『所有象馬等當生疾病。』如是言已，彼象馬等即生疾病。若以酥人肉作護摩，即得如故。

「復用前像，用蜜塗像，於木架上倒懸，以猛火炙，稱彼人名而能息災。若用乳煮，得大增益。若用鹹水煮，得愛別離。用蜜粆糖煮，得降伏敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用蜜塗像，於木架上倒懸，以猛火炙，稱彼人名而能息災。若用乳煮，得大增益。若用鹹水煮，得愛別離。用蜜粆糖煮，得降伏敬愛。

「復次成就法，用人肋骨作頻那夜迦天像，長八指，八臂三目四足，右第一手執鉤、第二手執髑髏、第三手執拏摩嚕剛、第四手作施願印，左第一手執朅樁誐、第二手執髑髏、第三手執鉞斧、第四手執惹誐羅。如是作像已，持明人用五種藥塗自身上，即誦大明一洛叉，隨意所欲無不滿願。若持明者口誦大明，心冥真理依理起行離諸法相，能作一切出世間事，何況世間之事。所有眾生見者恭敬，尊重承事猶如僕從。如是真實最上甘露廣濟有情，諸持明者如實了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用人肋骨作頻那夜迦天像，長八指，八臂三目四足，右第一手執鉤、第二手執髑髏、第三手執拏摩嚕剛、第四手作施願印，左第一手執朅樁誐、第二手執髑髏、第三手執鉞斧、第四手執惹誐羅。如是作像已，持明人用五種藥塗自身上，即誦大明一洛叉，隨意所欲無不滿願。若持明者口誦大明，心冥真理依理起行離諸法相，能作一切出世間事，何況世間之事。所有眾生見者恭敬，尊重承事猶如僕從。如是真實最上甘露廣濟有情，諸持明者如實了知。

「復次成就法，用人肋骨作頻那夜伽天像，二臂一足一目，髑髏為嚴飾，右手執三股金剛杵、左手作奇剋印。如是作像已，持明者以右手持像，觀想自身如虛空界，即誦誐字，能令大海離此岸地五牛吼遠。持明者復往彼海誦於賀字，彼海轉離遠處。依如是法或遇狂象，即誦誐字，象作惡聲怖畏馳走。或遇虎狼賊難，當誦誐字，亦復恐怖自然遠去。復依前法，持明者入江河內，觀想空想大智、想無盡智。作此觀時，彼河上面有水，於水下面廣五由旬地無水流。持明者復入河內如前作觀，河即乾枯，水流別處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用人肋骨作頻那夜伽天像，二臂一足一目，髑髏為嚴飾，右手執三股金剛杵、左手作奇剋印。如是作像已，持明者以右手持像，觀想自身如虛空界，即誦誐字，能令大海離此岸地五牛吼遠。持明者復往彼海誦於賀字，彼海轉離遠處。依如是法或遇狂象，即誦誐字，象作惡聲怖畏馳走。或遇虎狼賊難，當誦誐字，亦復恐怖自然遠去。復依前法，持明者入江河內，觀想空想大智、想無盡智。作此觀時，彼河上面有水，於水下面廣五由旬地無水流。持明者復入河內如前作觀，河即乾枯，水流別處。

「復用前法，持明者入大自在天祠中，以左足蹋於天像，作大惡聲誦於吽字。時彼天像即離本位，如蝦蟇竄馳走而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前法，持明者入大自在天祠中，以左足蹋於天像，作大惡聲誦於吽字。時彼天像即離本位，如蝦蟇竄馳走而去。

「復次如前依法，持明人入於母鬼舍中作奇剋印，於母鬼頭上旋轉已作奇剋相，彼母鬼等即離本舍馳走十方。如前依法持明人入那羅延天祠中，用左手作奇剋相，以左足蹋彼天像，像之身分自然破裂。如前依法，持明人入於佛殿內作觀想法已。佛及菩薩各自轉身相背而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如前依法，持明人入於母鬼舍中作奇剋印，於母鬼頭上旋轉已作奇剋相，彼母鬼等即離本舍馳走十方。如前依法持明人入那羅延天祠中，用左手作奇剋相，以左足蹋彼天像，像之身分自然破裂。如前依法，持明人入於佛殿內作觀想法已。佛及菩薩各自轉身相背而坐。

「復次持明者入頻那夜迦天祠內，不得速出，至得成就。以手持天像出於舍外，入囉惹舍誦呬呬字，彼囉惹及其眷屬䠒跪合掌恭敬承事如僕從等。持明者言：『囉惹諦聽。自從今後歸依三寶信重佛法，於苾芻僧莫生輕慢。』囉惹白言：『我依教旨。凡有所作，隨行人意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者入頻那夜迦天祠內，不得速出，至得成就。以手持天像出於舍外，入囉惹舍誦呬呬字，彼囉惹及其眷屬䠒跪合掌恭敬承事如僕從等。持明者言：『囉惹諦聽。自從今後歸依三寶信重佛法，於苾芻僧莫生輕慢。』囉惹白言：『我依教旨。凡有所作，隨行人意。』

「復次持明者如前作法，或遇大雨，手持天像於自頭上旋轉已，顧視虛空，所降大雨忽然頓止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者如前作法，或遇大雨，手持天像於自頭上旋轉已，顧視虛空，所降大雨忽然頓止。

「復次持明者欲要降雨，作龍王像，以五種甘露藥及五種三昧藥、白蟻子土作百頭龍王，亦是頻那夜迦天化。以此龍王安自臥床頭邊，燒人肉薰，剎那中間即降大雨。持明者作是念言：『請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺。』作是念已，是時龍王即往彼處降大風雨，隨行人意。如是南閻浮提作法，餘三洲中皆得降雨。此成就法能作一切事。頻那夜迦天變化甘露軍拏利明王，行菩薩行，見諸有情少聞小智少福少慧，於大祕密持明法門未能曉了，以慈悲利益故說最上成就法真實不虛。不得越此三昧。此大明法亦不得於愚癡邪見人中為他宣說，彼得聞已心生疑惑而懷輕慢，彼人不久得大疾病，盲聾瘖瘂不可醫救。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明者欲要降雨，作龍王像，以五種甘露藥及五種三昧藥、白蟻子土作百頭龍王，亦是頻那夜迦天化。以此龍王安自臥床頭邊，燒人肉薰，剎那中間即降大雨。持明者作是念言：『請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺。』作是念已，是時龍王即往彼處降大風雨，隨行人意。如是南閻浮提作法，餘三洲中皆得降雨。此成就法能作一切事。頻那夜迦天變化甘露軍拏利明王，行菩薩行，見諸有情少聞小智少福少慧，於大祕密持明法門未能曉了，以慈悲利益故說最上成就法真實不虛。不得越此三昧。此大明法亦不得於愚癡邪見人中為他宣說，彼得聞已心生疑惑而懷輕慢，彼人不久得大疾病，盲聾瘖瘂不可醫救。」