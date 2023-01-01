金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時金剛薩埵說：「此最上第一儀軌，能於一切眾生作種種成就利益之事，乃至息災、增益、敬愛、調伏等無不成就。於意云何？此大金剛薩埵祕要法門有大威德，志心依法必得成就。」金剛薩埵言：「若持明者降伏設咄嚕，造頻那夜迦天像，用芥子油塗彼天像，以羊毛合繩繫彼像項。持明者以身裸形，於木架上懸彼天像，下焚屍柴火炙彼天像，即誦大明，稱設咄嚕名。午時作法至日沒，彼冤速得禁縛，一切所為隨行人意。若欲止息，解下天像，彼得如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛薩埵說：「此最上第一儀軌，能於一切眾生作種種成就利益之事，乃至息災、增益、敬愛、調伏等無不成就。於意云何？此大金剛薩埵祕要法門有大威德，志心依法必得成就。」金剛薩埵言：「若持明者降伏設咄嚕，造頻那夜迦天像，用芥子油塗彼天像，以羊毛合繩繫彼像項。持明者以身裸形，於木架上懸彼天像，下焚屍柴火炙彼天像，即誦大明，稱設咄嚕名。午時作法至日沒，彼冤速得禁縛，一切所為隨行人意。若欲止息，解下天像，彼得如常。

「復用前像，以尼俱陀樹乳浸過，復用阿㗚迦樹乳塗彼天像，即誦大明及稱設咄嚕名，彼冤不久速患疥癩疾病。若欲除病，用漿水淨洗像身，以酥塗之，燒安悉香薰彼天像，速得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以尼俱陀樹乳浸過，復用阿㗚迦樹乳塗彼天像，即誦大明及稱設咄嚕名，彼冤不久速患疥癩疾病。若欲除病，用漿水淨洗像身，以酥塗之，燒安悉香薰彼天像，速得除差。

「復次成就法，用𩕳摩木作頻那夜迦天像，長三指，二臂三目，頂戴冠，髮髻清潤，坐於蓮華。用生產衣裹彼天像，將往大自在天祠內，幡竿上以索繫懸。持明者稱彼人名，即誦大明已，彼人速離本國，乃至百歲更不還家，首至命終。若欲令歸，用酥蜜洗彼天像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用𩕳摩木作頻那夜迦天像，長三指，二臂三目，頂戴冠，髮髻清潤，坐於蓮華。用生產衣裹彼天像，將往大自在天祠內，幡竿上以索繫懸。持明者稱彼人名，即誦大明已，彼人速離本國，乃至百歲更不還家，首至命終。若欲令歸，用酥蜜洗彼天像，即得如故。

「復用前像，持明者依觀自在教法先作觀想，然後用摩度迦花粖塗天像身，復用毒藥、芥子、鹽及曼陀羅花等和合一處燒薰彼像已，埋設咄嚕舍內或彼聚落之中。持明者即誦大明，彼設咄嚕悉得身心迷悶。若欲救彼，用金剛淨水沐浴彼像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者依觀自在教法先作觀想，然後用摩度迦花粖塗天像身，復用毒藥、芥子、鹽及曼陀羅花等和合一處燒薰彼像已，埋設咄嚕舍內或彼聚落之中。持明者即誦大明，彼設咄嚕悉得身心迷悶。若欲救彼，用金剛淨水沐浴彼像，即得如故。

「復用前像，持明者往大自在天祠前作一坑，以像合面埋之，即誦大明，稱設咄嚕名已，彼得瘖瘂。若欲救彼，取出天像，彼復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者往大自在天祠前作一坑，以像合面埋之，即誦大明，稱設咄嚕名已，彼得瘖瘂。若欲救彼，取出天像，彼復如故。

「復用前像，用脂麻、粳米、𩕳摩樹葉同入酒內細研，塗彼天像。以五淨水灑淨，用毛繩繫於天像，將往空舍中。持明者裸形被髮，即誦大明，稱彼人名，用左手牽拽天像，彼設咄嚕速得繫縛，枷鎖在身作大怖畏。若人如是作法，假使帝釋天主亦須驚怖，何況常人！若欲止息，以酒潠像，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用脂麻、粳米、𩕳摩樹葉同入酒內細研，塗彼天像。以五淨水灑淨，用毛繩繫於天像，將往空舍中。持明者裸形被髮，即誦大明，稱彼人名，用左手牽拽天像，彼設咄嚕速得繫縛，枷鎖在身作大怖畏。若人如是作法，假使帝釋天主亦須驚怖，何況常人！若欲止息，以酒潠像，復得如故。

「復用前像，用樺皮纏於像身，持明者密藏身中往彼囉惹處，得大供養及財寶等。若密戴身中常日受持，於一切之處經行往來如捧王勅，見者恭敬承事供養。復用前像，於白月八日對天像前，依本法受三昧法，以飲食供養已，持明者左膝著地合掌供養，即誦大明，求一切事隨意成就。如是天像，行人頂戴入於囉惹仡哩賀時，彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用樺皮纏於像身，持明者密藏身中往彼囉惹處，得大供養及財寶等。若密戴身中常日受持，於一切之處經行往來如捧王勅，見者恭敬承事供養。復用前像，於白月八日對天像前，依本法受三昧法，以飲食供養已，持明者左膝著地合掌供養，即誦大明，求一切事隨意成就。如是天像，行人頂戴入於囉惹仡哩賀時，彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛。

「復次成就法，用燒屍柴作頻那夜迦天像，長十二指，二臂三目，頂戴頭冠，髑髏嚴身，以齒齩脣作忿怒相，著人皮衣，右手執利劍、左手作奇剋印。復用必隷多萎花鬘纏天像身。持明者以屍灰塗自身中，於臥床頭邊，用摩賀囉訖多作曼拏羅，燒摩賀滿娑香，即誦大明，時彼天人現於人前。持明人獻閼伽酒，天人歡喜，即說過去未來現在之事。行人告曰：『於某甲人令生重病。』如是言已，於三日內彼得疾病，乃至殺害、發遣、句召、降伏等，隨行人意皆得成就。若欲止息，用酥塗像，燒安悉香薰，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用燒屍柴作頻那夜迦天像，長十二指，二臂三目，頂戴頭冠，髑髏嚴身，以齒齩脣作忿怒相，著人皮衣，右手執利劍、左手作奇剋印。復用必隷多萎花鬘纏天像身。持明者以屍灰塗自身中，於臥床頭邊，用摩賀囉訖多作曼拏羅，燒摩賀滿娑香，即誦大明，時彼天人現於人前。持明人獻閼伽酒，天人歡喜，即說過去未來現在之事。行人告曰：『於某甲人令生重病。』如是言已，於三日內彼得疾病，乃至殺害、發遣、句召、降伏等，隨行人意皆得成就。若欲止息，用酥塗像，燒安悉香薰，復得如故。

「復用前像，掘地坑深至膝，以像面合下埋之。持明者著黃色衣及黃絡腋，持誦大明，稱設咄嚕名，彼處聚落人皆鬪戰。若欲止息，取出天像，鬪戰自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，掘地坑深至膝，以像面合下埋之。持明者著黃色衣及黃絡腋，持誦大明，稱設咄嚕名，彼處聚落人皆鬪戰。若欲止息，取出天像，鬪戰自止。

「復用前像安置於酒肆幡竿之上，若人遙見彼竿，其酒悉壞。持明者於幡竿上書彼人名，執往聚落次第循行，竿到之處其酒皆壞。若欲止息，用羖羊角洗彼天像，復得如故。若欲求端正童女，以彼天像埋童女門前，彼之童女不樂嫁於別人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像安置於酒肆幡竿之上，若人遙見彼竿，其酒悉壞。持明者於幡竿上書彼人名，執往聚落次第循行，竿到之處其酒皆壞。若欲止息，用羖羊角洗彼天像，復得如故。若欲求端正童女，以彼天像埋童女門前，彼之童女不樂嫁於別人。

「復用前像，以芥子油塗彼天像，以屍火燒佉儞囉柴炙於天像。時彼童女生大熱病，夢嫁彼人，行人以乳汁沐像而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以芥子油塗彼天像，以屍火燒佉儞囉柴炙於天像。時彼童女生大熱病，夢嫁彼人，行人以乳汁沐像而得成就。

「復用前像，以俱舍草繩繫像安彼牛欄內，以繩牽拽，所有牛畜悉皆生病。若欲止息，用一器物滿盛乳汁，安像在中，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以俱舍草繩繫像安彼牛欄內，以繩牽拽，所有牛畜悉皆生病。若欲止息，用一器物滿盛乳汁，安像在中，復得如故。

「復用前像，以繩繫像，於市肆牽行，所有街市人民悉皆裸形被髮作舞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以繩繫像，於市肆牽行，所有街市人民悉皆裸形被髮作舞。

「復用前像，持明者以左手密持，見負水女人，時自作舞旋轉。彼女見之，裸形負水及作舞旋，轉經兩箇月。若欲止息，用水浴像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者以左手密持，見負水女人，時自作舞旋轉。彼女見之，裸形負水及作舞旋，轉經兩箇月。若欲止息，用水浴像，即得如故。

「復用前像，以屍衣纏裹，用屍火炙，稱彼人名及誦大明，彼人速得大病，無人救得。若以金剛淨水沐浴天像，即得平復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以屍衣纏裹，用屍火炙，稱彼人名及誦大明，彼人速得大病，無人救得。若以金剛淨水沐浴天像，即得平復。

「復次成就法，持明者用佉儞囉木作頻那夜迦天像，四面八臂，右第一手執利劍、第二手執鉞斧、第三手執金剛杵、第四手執箭，左第一手執三叉、第二手執契吒迦、第三手執拏摩嚕迦、第四手執弓。如是作此像已，於二陣交戰之時以水沐浴天像，兵戰自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明者用佉儞囉木作頻那夜迦天像，四面八臂，右第一手執利劍、第二手執鉞斧、第三手執金剛杵、第四手執箭，左第一手執三叉、第二手執契吒迦、第三手執拏摩嚕迦、第四手執弓。如是作此像已，於二陣交戰之時以水沐浴天像，兵戰自止。

「復用前像，以佉儞囉木粖為埿彼天像已，用羖羊乳煮彼天像，即誦大明，告所求之事。而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢：『有某甲持明人今來此處，宜應迎待恭敬供養。』如是言已，悉皆承迎如法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以佉儞囉木粖為埿彼天像已，用羖羊乳煮彼天像，即誦大明，告所求之事。而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢：『有某甲持明人今來此處，宜應迎待恭敬供養。』如是言已，悉皆承迎如法供養。

「復用前像，用蘿蔔枝葉擣如泥，塗彼天像已，復用漿水浸彼天像，即誦大明，得一切婆羅門敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用蘿蔔枝葉擣如泥，塗彼天像已，復用漿水浸彼天像，即誦大明，得一切婆羅門敬愛。

「復用前像，用脂麻粖、白粳米、訥哩嚩草同和合如泥，塗彼天像已，用鉢羅舍木燒火炙，即誦大明，得剎帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用脂麻粖、白粳米、訥哩嚩草同和合如泥，塗彼天像已，用鉢羅舍木燒火炙，即誦大明，得剎帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養。

「復用前像，用粆糖塗像，以火炙，即誦大明，復用魚煙薰，即得吠舍首陀等悉皆敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用粆糖塗像，以火炙，即誦大明，復用魚煙薰，即得吠舍首陀等悉皆敬愛。

「復次成就法，用𩕳摩樹上寄生木作頻那夜迦天像，長如大拇指，四臂三目，右第一手執利劍、第二手執鉞斧，左第一手執羂索、第二手執歡喜摶食，蛇作絡腋，口出千牙。如是作已，用黑豆粖為泥塗彼天像，即誦大明已，以此像密埋他人門前，所有二足四足等見於大惡之相，蹴蹋驚怖無人可止。持明人得大財利，即與止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用𩕳摩樹上寄生木作頻那夜迦天像，長如大拇指，四臂三目，右第一手執利劍、第二手執鉞斧，左第一手執羂索、第二手執歡喜摶食，蛇作絡腋，口出千牙。如是作已，用黑豆粖為泥塗彼天像，即誦大明已，以此像密埋他人門前，所有二足四足等見於大惡之相，蹴蹋驚怖無人可止。持明人得大財利，即與止住。

「復用前像，持明者加持已，密埋寺門外，令苾芻眾作大惡夢悉皆驚怖。若取天像，以漿水洗淨，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者加持已，密埋寺門外，令苾芻眾作大惡夢悉皆驚怖。若取天像，以漿水洗淨，即得如故。

「復用前像加持已，密埋牛欄內，令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內。取出彼像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像加持已，密埋牛欄內，令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內。取出彼像，即得如故。

「復用前像懸木架，下用蕎麥稈火炙彼天像，即誦大明，令諸寡女皆生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像懸木架，下用蕎麥稈火炙彼天像，即誦大明，令諸寡女皆生敬愛。

「復次成就法，用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像，二臂三目，安牛角內。用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥塗之，以帛纏裹，誦大明加持已，密埋於婬舍門前，一切人民並皆不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像，二臂三目，安牛角內。用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥塗之，以帛纏裹，誦大明加持已，密埋於婬舍門前，一切人民並皆不入。

「復用前像加持已，密埋於酒肆門前，並無一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像，頓無買賣人皆不來。若取出天像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像加持已，密埋於酒肆門前，並無一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像，頓無買賣人皆不來。若取出天像，即得如故。

「復次成就法，用籤木作頻那夜迦天像，用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥同和如泥，塗彼天像，即誦大明已，復用屍衣上畫八葉蓮花，安天像於蓮花內。於他人舍下安置已，持明者未還本處，彼人速來敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用籤木作頻那夜迦天像，用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥同和如泥，塗彼天像，即誦大明已，復用屍衣上畫八葉蓮花，安天像於蓮花內。於他人舍下安置已，持明者未還本處，彼人速來敬愛。

「復用前像，以屍衣裹，用佉儞囉木火炙彼天像，誦大明加持，經須臾間起大風雨。若欲止息，用金剛水沐浴彼像，燃於酥燈，即復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以屍衣裹，用佉儞囉木火炙彼天像，誦大明加持，經須臾間起大風雨。若欲止息，用金剛水沐浴彼像，燃於酥燈，即復如故。

「復用前像，以毒藥塗之。持明者裸形被髮，於木架上懸掛天像，以麥糠火炙已，用佉儞囉木橛釘彼天像，即誦大明，稱彼人名。須臾之間彼人速來，隨行人意所欲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以毒藥塗之。持明者裸形被髮，於木架上懸掛天像，以麥糠火炙已，用佉儞囉木橛釘彼天像，即誦大明，稱彼人名。須臾之間彼人速來，隨行人意所欲成就。

「復用前像，用殺羊毛為繩，繫彼像項。持明者以繩牽像，或行或坐，稱彼人名，誦大明一百八遍，彼人速得熱病。復以火炙彼天像，於八時中經一時間即得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用殺羊毛為繩，繫彼像項。持明者以繩牽像，或行或坐，稱彼人名，誦大明一百八遍，彼人速得熱病。復以火炙彼天像，於八時中經一時間即得命終。

「復用前像，以俱舍草為繩繫彼天像，懸於木架，下以煎油炙彼天像，即誦大明，稱彼人名。至一時已來，彼人速得禁縛，身心驚怖。以水洗像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以俱舍草為繩繫彼天像，懸於木架，下以煎油炙彼天像，即誦大明，稱彼人名。至一時已來，彼人速得禁縛，身心驚怖。以水洗像，即得如故。

「復用前像，持明者用牛骨為橛，橛上作穴，以毒藥、芥子及天像同入橛內。或出行時繫於臂上，即誦大明，得一切人見者歡喜。若入軍陣，禁彼器仗皆無作用。若有諍訟，論其公理常得勝他，乃至諸惡之人見者適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者用牛骨為橛，橛上作穴，以毒藥、芥子及天像同入橛內。或出行時繫於臂上，即誦大明，得一切人見者歡喜。若入軍陣，禁彼器仗皆無作用。若有諍訟，論其公理常得勝他，乃至諸惡之人見者適悅。

「復次成就法，用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像，以胡椒粖為泥塗彼天像，用末羅木津及芥子油灌於像口，以屍火炙已，用三辣味及芥子、鹽、屍灰、曼陀羅花果同和如泥塗彼天像。於四衢道路深埋彼像，持明者觀想焰鬘得迦明王，立作右舞勢。用芥子油塗自身，左足蹋像，誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像，以胡椒粖為泥塗彼天像，用末羅木津及芥子油灌於像口，以屍火炙已，用三辣味及芥子、鹽、屍灰、曼陀羅花果同和如泥塗彼天像。於四衢道路深埋彼像，持明者觀想焰鬘得迦明王，立作右舞勢。用芥子油塗自身，左足蹋像，誦此大明曰：

「唵(引)仡哩(二合引)瑟致哩(三合引)尾訖哩(二合)多(引)曩曩阿母迦摩(引)囉野吽瘧」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)仡哩(二合引)瑟致哩(三合引)尾訖哩(二合)多(引)曩曩阿母迦摩(引)囉野吽瘧」

「誦此大明已，復誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此大明已，復誦大明曰：

「唵(引)迦(引)嚕波吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)嚕波吽發吒(半音)」

「誦此大明已，於七日至半月內發遣，彼冤速得大病，不久命終。持明者運慈悲心，取出彼像，復得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此大明已，於七日至半月內發遣，彼冤速得大病，不久命終。持明者運慈悲心，取出彼像，復得如故。

「復用前像安置枯髑髏內，復用毒藥填滿已，用一枯髑髏蓋之，以繩繫縛懸木架，下用火炙像。持明者入於河內，即誦大明，以前髑髏欿水，所有設咄嚕等或自走去或得重病，悉皆除滅並無蹤跡。誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像安置枯髑髏內，復用毒藥填滿已，用一枯髑髏蓋之，以繩繫縛懸木架，下用火炙像。持明者入於河內，即誦大明，以前髑髏欿水，所有設咄嚕等或自走去或得重病，悉皆除滅並無蹤跡。誦此大明曰：

「唵(引)迦(引)羅努帝吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)羅努帝吽發吒(半音)」

「誦大明已，時持明者志心依法，必得成就。或持明者用燒瓦器灰塗自身，以屍衣裹頭，往入海者江河內，以右手持前天像，左手持人骨數珠，誦大明一阿庾，多持明者得為地主，或為囉惹或為軍主等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦大明已，時持明者志心依法，必得成就。或持明者用燒瓦器灰塗自身，以屍衣裹頭，往入海者江河內，以右手持前天像，左手持人骨數珠，誦大明一阿庾，多持明者得為地主，或為囉惹或為軍主等。

「復用前像，持明者用俱舍草作指環，安像於環中。復坐俱舍草，持大明一阿庾多，得囉惹迦儞也敬愛，或與大富貴。若彼不依，用葦繩繫彼天像，煎漿水淋之。持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王，得囉惹驚怖，與前迦儞也隨行人意。如未成就，用黃臘裹彼天像，以針釘像，用佉儞囉木火炙彼像身，三日之內王與迦儞也同獲快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者用俱舍草作指環，安像於環中。復坐俱舍草，持大明一阿庾多，得囉惹迦儞也敬愛，或與大富貴。若彼不依，用葦繩繫彼天像，煎漿水淋之。持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王，得囉惹驚怖，與前迦儞也隨行人意。如未成就，用黃臘裹彼天像，以針釘像，用佉儞囉木火炙彼像身，三日之內王與迦儞也同獲快樂。

「復次成就法，用華鐵作頻那夜迦天像，用芥子油、毒藥和如泥塗彼天像，以鉗挾像於枯木火上炙，即誦大明，令彼冤人得大疾病。若持明者將於天像往他舍中，經須臾時却還本舍，於一日中供養，句召彼人速來現前，承事供給一切隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用華鐵作頻那夜迦天像，用芥子油、毒藥和如泥塗彼天像，以鉗挾像於枯木火上炙，即誦大明，令彼冤人得大疾病。若持明者將於天像往他舍中，經須臾時却還本舍，於一日中供養，句召彼人速來現前，承事供給一切隨意。

「復次成就法，用衢摩夷作頻那夜迦天像，持明者安於枕而睡之，所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之。若持明者以手持像入大軍陣，槍劍器仗等悉不能傷，乃至一切惡人皆不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用衢摩夷作頻那夜迦天像，持明者安於枕而睡之，所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之。若持明者以手持像入大軍陣，槍劍器仗等悉不能傷，乃至一切惡人皆不能害。

「復用前像安於屍灰中，持明者以金剛水灑淨己身及飲彼水已，即誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像安於屍灰中，持明者以金剛水灑淨己身及飲彼水已，即誦此大明曰：

「唵(引)迦(引)羅嚕波吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)羅嚕波吽發吒(半音)」

「誦此大明已及稱所求之事。時彼聚落人民一切心亂，如患風瘨罔知善惡。持明者若取出彼像，即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此大明已及稱所求之事。時彼聚落人民一切心亂，如患風瘨罔知善惡。持明者若取出彼像，即得如故。

「復次成就法，用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像，十二臂四足，手執種種器仗，麁忖捺哩蟲皮為衣，以齒齩脣作大惡相。作此像已，用水牛肉於屍火內，誦大明作護摩一萬遍已，持明者食五種甘露藥及塗自身，以左手持酒、右手持水牛肉，觀想自身如甘露軍茶利明王，諸相具足交足而立，以利劍截斷彼像，即時設咄嚕等身皆兩段。此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像，十二臂四足，手執種種器仗，麁忖捺哩蟲皮為衣，以齒齩脣作大惡相。作此像已，用水牛肉於屍火內，誦大明作護摩一萬遍已，持明者食五種甘露藥及塗自身，以左手持酒、右手持水牛肉，觀想自身如甘露軍茶利明王，諸相具足交足而立，以利劍截斷彼像，即時設咄嚕等身皆兩段。此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍。

「復用前像，持明者以繩繫像左足，懸於木架之下，即誦大明，亦能降伏設咄嚕等隨行人意，若解前像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者以繩繫像左足，懸於木架之下，即誦大明，亦能降伏設咄嚕等隨行人意，若解前像即得如故。

「復用前像，用鐵索繫縛，密埋囉惹門前，彼舍僕從皆如繩縛而不能動。取出彼，像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用鐵索繫縛，密埋囉惹門前，彼舍僕從皆如繩縛而不能動。取出彼，像即得如故。

「復次成就法，用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手摸捺迦、第二手執建捺迦。作此像已，用瞿摩夷作四方曼拏羅，於曼拏羅內覆面安置天像。持明者以左足蹋像，一日三時持誦大明。至一月已，復取天像安庫藏內，能令庫藏財寶盈滿。復用左足蹋像，稱名持誦，得成無盡藏，永世受用無所乏少。若不用足蹋，作於災難。持明者即告像言：『若不依我教，令焰鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭。』如是言已，復於庫藏內一日三時獻閼伽香花等如法供養，復告像言：『休三昧住，此如劫火不得超越。』如是言已，行人持此天像往田野中穀麥場內，乃至市肆行鋪等所到之處，常念焰鬘得迦明王，一切財寶悉皆豐足受用無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手摸捺迦、第二手執建捺迦。作此像已，用瞿摩夷作四方曼拏羅，於曼拏羅內覆面安置天像。持明者以左足蹋像，一日三時持誦大明。至一月已，復取天像安庫藏內，能令庫藏財寶盈滿。復用左足蹋像，稱名持誦，得成無盡藏，永世受用無所乏少。若不用足蹋，作於災難。持明者即告像言：『若不依我教，令焰鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭。』如是言已，復於庫藏內一日三時獻閼伽香花等如法供養，復告像言：『休三昧住，此如劫火不得超越。』如是言已，行人持此天像往田野中穀麥場內，乃至市肆行鋪等所到之處，常念焰鬘得迦明王，一切財寶悉皆豐足受用無盡。

「復用前像，持明者若隨身受持，將往諸處城邑聚落，乃至乘船江海經營求利，倍獲財利，無諸障難一切隨心。如還於本舍，常以香花飲食及閼伽等如法供養，保護敬重如父母等。若不供養敬重，必作災難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者若隨身受持，將往諸處城邑聚落，乃至乘船江海經營求利，倍獲財利，無諸障難一切隨心。如還於本舍，常以香花飲食及閼伽等如法供養，保護敬重如父母等。若不供養敬重，必作災難。

「復用前像，以繩繫像懸木架，下用豆箕火炙。持明者裸形被髮，作大忿怒相，用毛繩打像，所求之事必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以繩繫像懸木架，下用豆箕火炙。持明者裸形被髮，作大忿怒相，用毛繩打像，所求之事必得成就。

「復用前像，用麥[(麥-大+十)*戈]火炙。從此後日日能得上味飲食，乃至所有眷屬悉得充足。若不隨意，必為災難，越於三昧成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用麥[(麥-大+十)*戈]火炙。從此後日日能得上味飲食，乃至所有眷屬悉得充足。若不隨意，必為災難，越於三昧成就之法。

「復次成就法，持明人用佉儞囉木作彼天像，長十指，身有一十二臂，手執種種器仗，立作舞勢，二手持蘇囉摩娑。如是作已，持明者往尸陀林或空舍內或大自在天祠內，用左足蹋彼天像，一日三時持誦大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，持明人用佉儞囉木作彼天像，長十指，身有一十二臂，手執種種器仗，立作舞勢，二手持蘇囉摩娑。如是作已，持明者往尸陀林或空舍內或大自在天祠內，用左足蹋彼天像，一日三時持誦大明曰：

「唵(引)紇哩(二合)瑟窒哩(三合引)(一) 尾訖哩(二合)多(引)曩曩(二) 阿目崗(三) 摩(引)囉野(四) 滿馱野(五) 輸沙野(六) 烏蹉(引)那野(七) 誐囉(二合)娑(八) 誐囉(二合)娑野(九) 唵(引)吽吽瘧(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合)瑟窒哩(三合引)(一) 尾訖哩(二合)多(引)曩曩(二) 阿目崗(三) 摩(引)囉野(四) 滿馱野(五) 輸沙野(六) 烏蹉(引)那野(七) 誐囉(二合)娑(八) 誐囉(二合)娑野(九) 唵(引)吽吽瘧(十)」

「持明者誦此大明加持天像滿三箇月，所有百由旬外設咄嚕速令除滅，持明者所作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持明者誦此大明加持天像滿三箇月，所有百由旬外設咄嚕速令除滅，持明者所作成就。

「復用前像，用毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如泥塗於像身。持明者用屍灰塗自身，飲酒少許，作忿怒明王大無畏相，以青石兩片合像石中。行人如甘露軍拏利明王安住其身，誦大明滿三箇月，所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如泥塗於像身。持明者用屍灰塗自身，飲酒少許，作忿怒明王大無畏相，以青石兩片合像石中。行人如甘露軍拏利明王安住其身，誦大明滿三箇月，所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡。

「復用前像，用毛繩繫彼像項，以物蓋像頭目已，覆面埋於屍灰之內，持誦大明，稱設咄嚕名。持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前，剎那之間四大洲界所有人民默然如瘂，禁閉眼目都無所見，乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛。若欲止息，取出天像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用毛繩繫彼像項，以物蓋像頭目已，覆面埋於屍灰之內，持誦大明，稱設咄嚕名。持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前，剎那之間四大洲界所有人民默然如瘂，禁閉眼目都無所見，乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛。若欲止息，取出天像即得如故。

「復用前像，於黑月十四日或八日，持明者往尸陀林中，用一髑髏滿盛酒，以口潠像，一日三時，即誦大明。至第七日，囉惹及與眷屬悉來，供給種種供養及財寶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，於黑月十四日或八日，持明者往尸陀林中，用一髑髏滿盛酒，以口潠像，一日三時，即誦大明。至第七日，囉惹及與眷屬悉來，供給種種供養及財寶等。

「復用前像，用樺皮纏裹，以像搵於乳蜜，即誦大明，彼囉惹等作大敬愛如父無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用樺皮纏裹，以像搵於乳蜜，即誦大明，彼囉惹等作大敬愛如父無異。

「復用前像，用米粉塗像，入酥內煎已，用佉儞囉木燒火炙彼天像，得囉惹女承事供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，用米粉塗像，入酥內煎已，用佉儞囉木燒火炙彼天像，得囉惹女承事供給。

「復用前像，持明者用鐵針遍針像身，以芥子油灌彼像，懸一竿上，誦大明已，持明者以此像竿立於他軍陣前，彼軍眾等見大煙霧罔知方隅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，持明者用鐵針遍針像身，以芥子油灌彼像，懸一竿上，誦大明已，持明者以此像竿立於他軍陣前，彼軍眾等見大煙霧罔知方隅。

「復次成就法，用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁，用佉儞囉木作杵，於杵頭作童女相端正裝嚴，以杵擣乳即誦此梵讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁，用佉儞囉木作杵，於杵頭作童女相端正裝嚴，以杵擣乳即誦此梵讚曰：

「阿三摩佐羅(引)(一) 薩摩多(二) 娑囉達哩弭(二合)拏(三) 迦嚕拏(引)怛摩(二合引)迦(引)(四) 惹誐底耨佉賀(引)哩拏(五) 阿三滿多(六) 薩哩嚩(二合)虞拏(七) 悉地那(引)曳儞(八) 阿三摩(引)左羅(引)(九) 薩摩嚩囉(引)誐囉(二合)達哩弭(二合)拏(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿三摩佐羅(引)(一) 薩摩多(二) 娑囉達哩弭(二合)拏(三) 迦嚕拏(引)怛摩(二合引)迦(引)(四) 惹誐底耨佉賀(引)哩拏(五) 阿三滿多(六) 薩哩嚩(二合)虞拏(七) 悉地那(引)曳儞(八) 阿三摩(引)左羅(引)(九) 薩摩嚩囉(引)誐囉(二合)達哩弭(二合)拏(十)」

「誦此讚已，即擣乳至一日二日，降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息，燒安悉香，其雨自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此讚已，即擣乳至一日二日，降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息，燒安悉香，其雨自止。

「復次成就法，用前天像，令童女合線，用繫天像頭髻，以乳灌像及塗像身。持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王、得叉迦龍王等名已，用水、乳、毒藥一處和合，復令數人童男童女塗藥身上入江河內，手執鐵棒打於水面，稱前龍王名。即誦大明，每日三時。如是作法，十方世界聞大雷聲，降澍大雨充滿國界。若欲止息，解彼天像髮髻，用灰塗之，須臾即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用前天像，令童女合線，用繫天像頭髻，以乳灌像及塗像身。持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王、得叉迦龍王等名已，用水、乳、毒藥一處和合，復令數人童男童女塗藥身上入江河內，手執鐵棒打於水面，稱前龍王名。即誦大明，每日三時。如是作法，十方世界聞大雷聲，降澍大雨充滿國界。若欲止息，解彼天像髮髻，用灰塗之，須臾即止。

「復次成就法，用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像，長如拇指，二臂三目，右手執稈捺迦、左手執謨捺剛。用阿羅訖多迦葉裹彼天像，以漿水煮，即誦大明已。持明者於道路行時，見有人來即自下路，以手旋轉天像，彼路上人速得迷惑，罔知天地至於七日。若欲止息，沐浴彼像即得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像，長如拇指，二臂三目，右手執稈捺迦、左手執謨捺剛。用阿羅訖多迦葉裹彼天像，以漿水煮，即誦大明已。持明者於道路行時，見有人來即自下路，以手旋轉天像，彼路上人速得迷惑，罔知天地至於七日。若欲止息，沐浴彼像即得如故。

「復用前像，以牛皮裹之擲於井內，一切聚落皆有大水悉皆漂沒。若欲止息，取出天像，其水自止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，以牛皮裹之擲於井內，一切聚落皆有大水悉皆漂沒。若欲止息，取出天像，其水自止。

「復用前像，埋於酤酒家酒甕之下，忽有水入漂流酒甕，人救不及。若取出彼像，其水自止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用前像，埋於酤酒家酒甕之下，忽有水入漂流酒甕，人救不及。若取出彼像，其水自止。」