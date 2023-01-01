金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經
宋 法賢譯4卷CBETA T1272大于一万字 3 h
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第 1 卷
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時金剛薩埵說：「此最上第一儀軌，能於一切眾生作種種成就利益之事，乃至息災、增益、敬愛、調伏等無不成就。於意云何？此大金剛薩埵祕要法門有大威德，志心依法必得成就。」金剛薩埵言：「若持明者降伏設咄嚕，造頻那夜迦天像，用芥子油塗彼天像，以羊毛合繩繫彼像項。持明者以身裸形，於木架上懸彼天像，下焚屍柴火炙彼天像，即誦大明，稱設咄嚕名。午時作法至日沒，彼冤速得禁縛，一切所為隨行人意。若欲止息，解下天像，彼得如常。
爾時金剛薩埵說：「此最上第一儀軌，能於一切眾生作種種成就利益之事，乃至息災、增益、敬愛、調伏等無不成就。於意云何？此大金剛薩埵祕要法門有大威德，志心依法必得成就。」金剛薩埵言：「若持明者降伏設咄嚕，造頻那夜迦天像，用芥子油塗彼天像，以羊毛合繩繫彼像項。持明者以身裸形，於木架上懸彼天像，下焚屍柴火炙彼天像，即誦大明，稱設咄嚕名。午時作法至日沒，彼冤速得禁縛，一切所為隨行人意。若欲止息，解下天像，彼得如常。
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「復用前像，以尼俱陀樹乳浸過，復用阿㗚迦樹乳塗彼天像，即誦大明及稱設咄嚕名，彼冤不久速患疥癩疾病。若欲除病，用漿水淨洗像身，以酥塗之，燒安悉香薰彼天像，速得除差。
「復用前像，以尼俱陀樹乳浸過，復用阿㗚迦樹乳塗彼天像，即誦大明及稱設咄嚕名，彼冤不久速患疥癩疾病。若欲除病，用漿水淨洗像身，以酥塗之，燒安悉香薰彼天像，速得除差。
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「復次成就法，用𩕳摩木作頻那夜迦天像，長三指，二臂三目，頂戴冠，髮髻清潤，坐於蓮華。用生產衣裹彼天像，將往大自在天祠內，幡竿上以索繫懸。持明者稱彼人名，即誦大明已，彼人速離本國，乃至百歲更不還家，首至命終。若欲令歸，用酥蜜洗彼天像，即得如故。
「復次成就法，用𩕳摩木作頻那夜迦天像，長三指，二臂三目，頂戴冠，髮髻清潤，坐於蓮華。用生產衣裹彼天像，將往大自在天祠內，幡竿上以索繫懸。持明者稱彼人名，即誦大明已，彼人速離本國，乃至百歲更不還家，首至命終。若欲令歸，用酥蜜洗彼天像，即得如故。
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「復用前像，持明者依觀自在教法先作觀想，然後用摩度迦花粖塗天像身，復用毒藥、芥子、鹽及曼陀羅花等和合一處燒薰彼像已，埋設咄嚕舍內或彼聚落之中。持明者即誦大明，彼設咄嚕悉得身心迷悶。若欲救彼，用金剛淨水沐浴彼像，即得如故。
「復用前像，持明者依觀自在教法先作觀想，然後用摩度迦花粖塗天像身，復用毒藥、芥子、鹽及曼陀羅花等和合一處燒薰彼像已，埋設咄嚕舍內或彼聚落之中。持明者即誦大明，彼設咄嚕悉得身心迷悶。若欲救彼，用金剛淨水沐浴彼像，即得如故。
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「復用前像，持明者往大自在天祠前作一坑，以像合面埋之，即誦大明，稱設咄嚕名已，彼得瘖瘂。若欲救彼，取出天像，彼復如故。
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「復用前像，用脂麻、粳米、𩕳摩樹葉同入酒內細研，塗彼天像。以五淨水灑淨，用毛繩繫於天像，將往空舍中。持明者裸形被髮，即誦大明，稱彼人名，用左手牽拽天像，彼設咄嚕速得繫縛，枷鎖在身作大怖畏。若人如是作法，假使帝釋天主亦須驚怖，何況常人！若欲止息，以酒潠像，復得如故。
「復用前像，用脂麻、粳米、𩕳摩樹葉同入酒內細研，塗彼天像。以五淨水灑淨，用毛繩繫於天像，將往空舍中。持明者裸形被髮，即誦大明，稱彼人名，用左手牽拽天像，彼設咄嚕速得繫縛，枷鎖在身作大怖畏。若人如是作法，假使帝釋天主亦須驚怖，何況常人！若欲止息，以酒潠像，復得如故。
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「復用前像，用樺皮纏於像身，持明者密藏身中往彼囉惹處，得大供養及財寶等。若密戴身中常日受持，於一切之處經行往來如捧王勅，見者恭敬承事供養。復用前像，於白月八日對天像前，依本法受三昧法，以飲食供養已，持明者左膝著地合掌供養，即誦大明，求一切事隨意成就。如是天像，行人頂戴入於囉惹仡哩賀時，彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛。
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「復次成就法，用燒屍柴作頻那夜迦天像，長十二指，二臂三目，頂戴頭冠，髑髏嚴身，以齒齩脣作忿怒相，著人皮衣，右手執利劍、左手作奇剋印。復用必隷多萎花鬘纏天像身。持明者以屍灰塗自身中，於臥床頭邊，用摩賀囉訖多作曼拏羅，燒摩賀滿娑香，即誦大明，時彼天人現於人前。持明人獻閼伽酒，天人歡喜，即說過去未來現在之事。行人告曰：『於某甲人令生重病。』如是言已，於三日內彼得疾病，乃至殺害、發遣、句召、降伏等，隨行人意皆得成就。若欲止息，用酥塗像，燒安悉香薰，復得如故。
「復次成就法，用燒屍柴作頻那夜迦天像，長十二指，二臂三目，頂戴頭冠，髑髏嚴身，以齒齩脣作忿怒相，著人皮衣，右手執利劍、左手作奇剋印。復用必隷多萎花鬘纏天像身。持明者以屍灰塗自身中，於臥床頭邊，用摩賀囉訖多作曼拏羅，燒摩賀滿娑香，即誦大明，時彼天人現於人前。持明人獻閼伽酒，天人歡喜，即說過去未來現在之事。行人告曰：『於某甲人令生重病。』如是言已，於三日內彼得疾病，乃至殺害、發遣、句召、降伏等，隨行人意皆得成就。若欲止息，用酥塗像，燒安悉香薰，復得如故。
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「復用前像，掘地坑深至膝，以像面合下埋之。持明者著黃色衣及黃絡腋，持誦大明，稱設咄嚕名，彼處聚落人皆鬪戰。若欲止息，取出天像，鬪戰自止。
「復用前像，掘地坑深至膝，以像面合下埋之。持明者著黃色衣及黃絡腋，持誦大明，稱設咄嚕名，彼處聚落人皆鬪戰。若欲止息，取出天像，鬪戰自止。
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「復用前像安置於酒肆幡竿之上，若人遙見彼竿，其酒悉壞。持明者於幡竿上書彼人名，執往聚落次第循行，竿到之處其酒皆壞。若欲止息，用羖羊角洗彼天像，復得如故。若欲求端正童女，以彼天像埋童女門前，彼之童女不樂嫁於別人。
「復用前像安置於酒肆幡竿之上，若人遙見彼竿，其酒悉壞。持明者於幡竿上書彼人名，執往聚落次第循行，竿到之處其酒皆壞。若欲止息，用羖羊角洗彼天像，復得如故。若欲求端正童女，以彼天像埋童女門前，彼之童女不樂嫁於別人。
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「復用前像，以芥子油塗彼天像，以屍火燒佉儞囉柴炙於天像。時彼童女生大熱病，夢嫁彼人，行人以乳汁沐像而得成就。
「復用前像，以芥子油塗彼天像，以屍火燒佉儞囉柴炙於天像。時彼童女生大熱病，夢嫁彼人，行人以乳汁沐像而得成就。
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「復用前像，以俱舍草繩繫像安彼牛欄內，以繩牽拽，所有牛畜悉皆生病。若欲止息，用一器物滿盛乳汁，安像在中，復得如故。
「復用前像，以俱舍草繩繫像安彼牛欄內，以繩牽拽，所有牛畜悉皆生病。若欲止息，用一器物滿盛乳汁，安像在中，復得如故。
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「復用前像，以繩繫像，於市肆牽行，所有街市人民悉皆裸形被髮作舞。
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「復用前像，持明者以左手密持，見負水女人，時自作舞旋轉。彼女見之，裸形負水及作舞旋，轉經兩箇月。若欲止息，用水浴像，即得如故。
「復用前像，持明者以左手密持，見負水女人，時自作舞旋轉。彼女見之，裸形負水及作舞旋，轉經兩箇月。若欲止息，用水浴像，即得如故。
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「復用前像，以屍衣纏裹，用屍火炙，稱彼人名及誦大明，彼人速得大病，無人救得。若以金剛淨水沐浴天像，即得平復。
「復用前像，以屍衣纏裹，用屍火炙，稱彼人名及誦大明，彼人速得大病，無人救得。若以金剛淨水沐浴天像，即得平復。
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「復次成就法，持明者用佉儞囉木作頻那夜迦天像，四面八臂，右第一手執利劍、第二手執鉞斧、第三手執金剛杵、第四手執箭，左第一手執三叉、第二手執契吒迦、第三手執拏摩嚕迦、第四手執弓。如是作此像已，於二陣交戰之時以水沐浴天像，兵戰自止。
「復次成就法，持明者用佉儞囉木作頻那夜迦天像，四面八臂，右第一手執利劍、第二手執鉞斧、第三手執金剛杵、第四手執箭，左第一手執三叉、第二手執契吒迦、第三手執拏摩嚕迦、第四手執弓。如是作此像已，於二陣交戰之時以水沐浴天像，兵戰自止。
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「復用前像，以佉儞囉木粖為埿彼天像已，用羖羊乳煮彼天像，即誦大明，告所求之事。而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢：『有某甲持明人今來此處，宜應迎待恭敬供養。』如是言已，悉皆承迎如法供養。
「復用前像，以佉儞囉木粖為埿彼天像已，用羖羊乳煮彼天像，即誦大明，告所求之事。而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢：『有某甲持明人今來此處，宜應迎待恭敬供養。』如是言已，悉皆承迎如法供養。
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「復用前像，用蘿蔔枝葉擣如泥，塗彼天像已，復用漿水浸彼天像，即誦大明，得一切婆羅門敬愛。
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「復用前像，用脂麻粖、白粳米、訥哩嚩草同和合如泥，塗彼天像已，用鉢羅舍木燒火炙，即誦大明，得剎帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養。
「復用前像，用脂麻粖、白粳米、訥哩嚩草同和合如泥，塗彼天像已，用鉢羅舍木燒火炙，即誦大明，得剎帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養。
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「復用前像，用粆糖塗像，以火炙，即誦大明，復用魚煙薰，即得吠舍首陀等悉皆敬愛。
「復用前像，用粆糖塗像，以火炙，即誦大明，復用魚煙薰，即得吠舍首陀等悉皆敬愛。
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「復次成就法，用𩕳摩樹上寄生木作頻那夜迦天像，長如大拇指，四臂三目，右第一手執利劍、第二手執鉞斧，左第一手執羂索、第二手執歡喜摶食，蛇作絡腋，口出千牙。如是作已，用黑豆粖為泥塗彼天像，即誦大明已，以此像密埋他人門前，所有二足四足等見於大惡之相，蹴蹋驚怖無人可止。持明人得大財利，即與止住。
「復次成就法，用𩕳摩樹上寄生木作頻那夜迦天像，長如大拇指，四臂三目，右第一手執利劍、第二手執鉞斧，左第一手執羂索、第二手執歡喜摶食，蛇作絡腋，口出千牙。如是作已，用黑豆粖為泥塗彼天像，即誦大明已，以此像密埋他人門前，所有二足四足等見於大惡之相，蹴蹋驚怖無人可止。持明人得大財利，即與止住。
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「復用前像，持明者加持已，密埋寺門外，令苾芻眾作大惡夢悉皆驚怖。若取天像，以漿水洗淨，即得如故。
「復用前像，持明者加持已，密埋寺門外，令苾芻眾作大惡夢悉皆驚怖。若取天像，以漿水洗淨，即得如故。
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「復用前像加持已，密埋牛欄內，令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內。取出彼像，即得如故。
「復用前像加持已，密埋牛欄內，令彼牛畜等見怖畏相終不入欄內。取出彼像，即得如故。
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「復用前像懸木架，下用蕎麥稈火炙彼天像，即誦大明，令諸寡女皆生敬愛。
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「復次成就法，用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像，二臂三目，安牛角內。用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥塗之，以帛纏裹，誦大明加持已，密埋於婬舍門前，一切人民並皆不入。
「復次成就法，用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像，二臂三目，安牛角內。用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥塗之，以帛纏裹，誦大明加持已，密埋於婬舍門前，一切人民並皆不入。
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「復用前像加持已，密埋於酒肆門前，並無一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像，頓無買賣人皆不來。若取出天像，即得如故。
「復用前像加持已，密埋於酒肆門前，並無一人入彼酒肆。乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像，頓無買賣人皆不來。若取出天像，即得如故。
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「復次成就法，用籤木作頻那夜迦天像，用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥同和如泥，塗彼天像，即誦大明已，復用屍衣上畫八葉蓮花，安天像於蓮花內。於他人舍下安置已，持明者未還本處，彼人速來敬愛。
「復次成就法，用籤木作頻那夜迦天像，用毒藥、鹽、芥子及五種甘露藥同和如泥，塗彼天像，即誦大明已，復用屍衣上畫八葉蓮花，安天像於蓮花內。於他人舍下安置已，持明者未還本處，彼人速來敬愛。
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「復用前像，以屍衣裹，用佉儞囉木火炙彼天像，誦大明加持，經須臾間起大風雨。若欲止息，用金剛水沐浴彼像，燃於酥燈，即復如故。
「復用前像，以屍衣裹，用佉儞囉木火炙彼天像，誦大明加持，經須臾間起大風雨。若欲止息，用金剛水沐浴彼像，燃於酥燈，即復如故。
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「復用前像，以毒藥塗之。持明者裸形被髮，於木架上懸掛天像，以麥糠火炙已，用佉儞囉木橛釘彼天像，即誦大明，稱彼人名。須臾之間彼人速來，隨行人意所欲成就。
「復用前像，以毒藥塗之。持明者裸形被髮，於木架上懸掛天像，以麥糠火炙已，用佉儞囉木橛釘彼天像，即誦大明，稱彼人名。須臾之間彼人速來，隨行人意所欲成就。
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「復用前像，用殺羊毛為繩，繫彼像項。持明者以繩牽像，或行或坐，稱彼人名，誦大明一百八遍，彼人速得熱病。復以火炙彼天像，於八時中經一時間即得命終。
「復用前像，用殺羊毛為繩，繫彼像項。持明者以繩牽像，或行或坐，稱彼人名，誦大明一百八遍，彼人速得熱病。復以火炙彼天像，於八時中經一時間即得命終。
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「復用前像，以俱舍草為繩繫彼天像，懸於木架，下以煎油炙彼天像，即誦大明，稱彼人名。至一時已來，彼人速得禁縛，身心驚怖。以水洗像，即得如故。
「復用前像，以俱舍草為繩繫彼天像，懸於木架，下以煎油炙彼天像，即誦大明，稱彼人名。至一時已來，彼人速得禁縛，身心驚怖。以水洗像，即得如故。
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「復用前像，持明者用牛骨為橛，橛上作穴，以毒藥、芥子及天像同入橛內。或出行時繫於臂上，即誦大明，得一切人見者歡喜。若入軍陣，禁彼器仗皆無作用。若有諍訟，論其公理常得勝他，乃至諸惡之人見者適悅。
「復用前像，持明者用牛骨為橛，橛上作穴，以毒藥、芥子及天像同入橛內。或出行時繫於臂上，即誦大明，得一切人見者歡喜。若入軍陣，禁彼器仗皆無作用。若有諍訟，論其公理常得勝他，乃至諸惡之人見者適悅。
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「復次成就法，用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像，以胡椒粖為泥塗彼天像，用末羅木津及芥子油灌於像口，以屍火炙已，用三辣味及芥子、鹽、屍灰、曼陀羅花果同和如泥塗彼天像。於四衢道路深埋彼像，持明者觀想焰鬘得迦明王，立作右舞勢。用芥子油塗自身，左足蹋像，誦此大明曰：
「復次成就法，用蘇伴惹曩木根作頻那夜迦天像，以胡椒粖為泥塗彼天像，用末羅木津及芥子油灌於像口，以屍火炙已，用三辣味及芥子、鹽、屍灰、曼陀羅花果同和如泥塗彼天像。於四衢道路深埋彼像，持明者觀想焰鬘得迦明王，立作右舞勢。用芥子油塗自身，左足蹋像，誦此大明曰：
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「唵(引)仡哩(二合引)瑟致哩(三合引)尾訖哩(二合)多(引)曩曩阿母迦摩(引)囉野吽瘧」
「唵(引)仡哩(二合引)瑟致哩(三合引)尾訖哩(二合)多(引)曩曩阿母迦摩(引)囉野吽瘧」
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「誦此大明已，復誦大明曰：
「誦此大明已，復誦大明曰：
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「唵(引)迦(引)嚕波吽發吒(半音)」
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「誦此大明已，於七日至半月內發遣，彼冤速得大病，不久命終。持明者運慈悲心，取出彼像，復得如故。
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「復用前像安置枯髑髏內，復用毒藥填滿已，用一枯髑髏蓋之，以繩繫縛懸木架，下用火炙像。持明者入於河內，即誦大明，以前髑髏欿水，所有設咄嚕等或自走去或得重病，悉皆除滅並無蹤跡。誦此大明曰：
「復用前像安置枯髑髏內，復用毒藥填滿已，用一枯髑髏蓋之，以繩繫縛懸木架，下用火炙像。持明者入於河內，即誦大明，以前髑髏欿水，所有設咄嚕等或自走去或得重病，悉皆除滅並無蹤跡。誦此大明曰：
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「唵(引)迦(引)羅努帝吽發吒(半音)」
「唵(引)迦(引)羅努帝吽發吒(半音)」
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「誦大明已，時持明者志心依法，必得成就。或持明者用燒瓦器灰塗自身，以屍衣裹頭，往入海者江河內，以右手持前天像，左手持人骨數珠，誦大明一阿庾，多持明者得為地主，或為囉惹或為軍主等。
「誦大明已，時持明者志心依法，必得成就。或持明者用燒瓦器灰塗自身，以屍衣裹頭，往入海者江河內，以右手持前天像，左手持人骨數珠，誦大明一阿庾，多持明者得為地主，或為囉惹或為軍主等。
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「復用前像，持明者用俱舍草作指環，安像於環中。復坐俱舍草，持大明一阿庾多，得囉惹迦儞也敬愛，或與大富貴。若彼不依，用葦繩繫彼天像，煎漿水淋之。持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王，得囉惹驚怖，與前迦儞也隨行人意。如未成就，用黃臘裹彼天像，以針釘像，用佉儞囉木火炙彼像身，三日之內王與迦儞也同獲快樂。
「復用前像，持明者用俱舍草作指環，安像於環中。復坐俱舍草，持大明一阿庾多，得囉惹迦儞也敬愛，或與大富貴。若彼不依，用葦繩繫彼天像，煎漿水淋之。持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王，得囉惹驚怖，與前迦儞也隨行人意。如未成就，用黃臘裹彼天像，以針釘像，用佉儞囉木火炙彼像身，三日之內王與迦儞也同獲快樂。
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「復次成就法，用華鐵作頻那夜迦天像，用芥子油、毒藥和如泥塗彼天像，以鉗挾像於枯木火上炙，即誦大明，令彼冤人得大疾病。若持明者將於天像往他舍中，經須臾時却還本舍，於一日中供養，句召彼人速來現前，承事供給一切隨意。
「復次成就法，用華鐵作頻那夜迦天像，用芥子油、毒藥和如泥塗彼天像，以鉗挾像於枯木火上炙，即誦大明，令彼冤人得大疾病。若持明者將於天像往他舍中，經須臾時却還本舍，於一日中供養，句召彼人速來現前，承事供給一切隨意。
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「復次成就法，用衢摩夷作頻那夜迦天像，持明者安於枕而睡之，所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之。若持明者以手持像入大軍陣，槍劍器仗等悉不能傷，乃至一切惡人皆不能害。
「復次成就法，用衢摩夷作頻那夜迦天像，持明者安於枕而睡之，所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之。若持明者以手持像入大軍陣，槍劍器仗等悉不能傷，乃至一切惡人皆不能害。
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「復用前像安於屍灰中，持明者以金剛水灑淨己身及飲彼水已，即誦此大明曰：
「復用前像安於屍灰中，持明者以金剛水灑淨己身及飲彼水已，即誦此大明曰：
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「唵(引)迦(引)羅嚕波吽發吒(半音)」
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「誦此大明已及稱所求之事。時彼聚落人民一切心亂，如患風瘨罔知善惡。持明者若取出彼像，即得如故。
「誦此大明已及稱所求之事。時彼聚落人民一切心亂，如患風瘨罔知善惡。持明者若取出彼像，即得如故。
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「復次成就法，用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像，十二臂四足，手執種種器仗，麁忖捺哩蟲皮為衣，以齒齩脣作大惡相。作此像已，用水牛肉於屍火內，誦大明作護摩一萬遍已，持明者食五種甘露藥及塗自身，以左手持酒、右手持水牛肉，觀想自身如甘露軍茶利明王，諸相具足交足而立，以利劍截斷彼像，即時設咄嚕等身皆兩段。此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍。
「復次成就法，用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像，十二臂四足，手執種種器仗，麁忖捺哩蟲皮為衣，以齒齩脣作大惡相。作此像已，用水牛肉於屍火內，誦大明作護摩一萬遍已，持明者食五種甘露藥及塗自身，以左手持酒、右手持水牛肉，觀想自身如甘露軍茶利明王，諸相具足交足而立，以利劍截斷彼像，即時設咄嚕等身皆兩段。此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍。
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「復用前像，持明者以繩繫像左足，懸於木架之下，即誦大明，亦能降伏設咄嚕等隨行人意，若解前像即得如故。
「復用前像，持明者以繩繫像左足，懸於木架之下，即誦大明，亦能降伏設咄嚕等隨行人意，若解前像即得如故。
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「復用前像，用鐵索繫縛，密埋囉惹門前，彼舍僕從皆如繩縛而不能動。取出彼，像即得如故。
「復用前像，用鐵索繫縛，密埋囉惹門前，彼舍僕從皆如繩縛而不能動。取出彼，像即得如故。
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「復次成就法，用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手摸捺迦、第二手執建捺迦。作此像已，用瞿摩夷作四方曼拏羅，於曼拏羅內覆面安置天像。持明者以左足蹋像，一日三時持誦大明。至一月已，復取天像安庫藏內，能令庫藏財寶盈滿。復用左足蹋像，稱名持誦，得成無盡藏，永世受用無所乏少。若不用足蹋，作於災難。持明者即告像言：『若不依我教，令焰鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭。』如是言已，復於庫藏內一日三時獻閼伽香花等如法供養，復告像言：『休三昧住，此如劫火不得超越。』如是言已，行人持此天像往田野中穀麥場內，乃至市肆行鋪等所到之處，常念焰鬘得迦明王，一切財寶悉皆豐足受用無盡。
「復次成就法，用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像，長八指，四臂三目，頂戴頭冠，右第一手執金剛杵、第二手持數珠，左第一手摸捺迦、第二手執建捺迦。作此像已，用瞿摩夷作四方曼拏羅，於曼拏羅內覆面安置天像。持明者以左足蹋像，一日三時持誦大明。至一月已，復取天像安庫藏內，能令庫藏財寶盈滿。復用左足蹋像，稱名持誦，得成無盡藏，永世受用無所乏少。若不用足蹋，作於災難。持明者即告像言：『若不依我教，令焰鬘得迦明王大金剛杵破碎汝頭。』如是言已，復於庫藏內一日三時獻閼伽香花等如法供養，復告像言：『休三昧住，此如劫火不得超越。』如是言已，行人持此天像往田野中穀麥場內，乃至市肆行鋪等所到之處，常念焰鬘得迦明王，一切財寶悉皆豐足受用無盡。
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「復用前像，持明者若隨身受持，將往諸處城邑聚落，乃至乘船江海經營求利，倍獲財利，無諸障難一切隨心。如還於本舍，常以香花飲食及閼伽等如法供養，保護敬重如父母等。若不供養敬重，必作災難。
「復用前像，持明者若隨身受持，將往諸處城邑聚落，乃至乘船江海經營求利，倍獲財利，無諸障難一切隨心。如還於本舍，常以香花飲食及閼伽等如法供養，保護敬重如父母等。若不供養敬重，必作災難。
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「復用前像，以繩繫像懸木架，下用豆箕火炙。持明者裸形被髮，作大忿怒相，用毛繩打像，所求之事必得成就。
「復用前像，以繩繫像懸木架，下用豆箕火炙。持明者裸形被髮，作大忿怒相，用毛繩打像，所求之事必得成就。
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「復用前像，用麥[(麥-大+十)*戈]火炙。從此後日日能得上味飲食，乃至所有眷屬悉得充足。若不隨意，必為災難，越於三昧成就之法。
「復用前像，用麥[(麥-大+十)*戈]火炙。從此後日日能得上味飲食，乃至所有眷屬悉得充足。若不隨意，必為災難，越於三昧成就之法。
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「復次成就法，持明人用佉儞囉木作彼天像，長十指，身有一十二臂，手執種種器仗，立作舞勢，二手持蘇囉摩娑。如是作已，持明者往尸陀林或空舍內或大自在天祠內，用左足蹋彼天像，一日三時持誦大明曰：
「復次成就法，持明人用佉儞囉木作彼天像，長十指，身有一十二臂，手執種種器仗，立作舞勢，二手持蘇囉摩娑。如是作已，持明者往尸陀林或空舍內或大自在天祠內，用左足蹋彼天像，一日三時持誦大明曰：
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「唵(引)紇哩(二合)瑟窒哩(三合引)(一) 尾訖哩(二合)多(引)曩曩(二) 阿目崗(三) 摩(引)囉野(四) 滿馱野(五) 輸沙野(六) 烏蹉(引)那野(七) 誐囉(二合)娑(八) 誐囉(二合)娑野(九) 唵(引)吽吽瘧(十)」
「唵(引)紇哩(二合)瑟窒哩(三合引)(一) 尾訖哩(二合)多(引)曩曩(二) 阿目崗(三) 摩(引)囉野(四) 滿馱野(五) 輸沙野(六) 烏蹉(引)那野(七) 誐囉(二合)娑(八) 誐囉(二合)娑野(九) 唵(引)吽吽瘧(十)」
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「持明者誦此大明加持天像滿三箇月，所有百由旬外設咄嚕速令除滅，持明者所作成就。
「持明者誦此大明加持天像滿三箇月，所有百由旬外設咄嚕速令除滅，持明者所作成就。
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「復用前像，用毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如泥塗於像身。持明者用屍灰塗自身，飲酒少許，作忿怒明王大無畏相，以青石兩片合像石中。行人如甘露軍拏利明王安住其身，誦大明滿三箇月，所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡。
「復用前像，用毒藥、芥子、鹽、曼陀羅子同和如泥塗於像身。持明者用屍灰塗自身，飲酒少許，作忿怒明王大無畏相，以青石兩片合像石中。行人如甘露軍拏利明王安住其身，誦大明滿三箇月，所有設咄嚕等如帝釋威力者亦須滅亡。
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「復用前像，用毛繩繫彼像項，以物蓋像頭目已，覆面埋於屍灰之內，持誦大明，稱設咄嚕名。持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前，剎那之間四大洲界所有人民默然如瘂，禁閉眼目都無所見，乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛。若欲止息，取出天像即得如故。
「復用前像，用毛繩繫彼像項，以物蓋像頭目已，覆面埋於屍灰之內，持誦大明，稱設咄嚕名。持明者觀想自身如焰鬘得迦明王立於像前，剎那之間四大洲界所有人民默然如瘂，禁閉眼目都無所見，乃至囉左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛。若欲止息，取出天像即得如故。
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「復用前像，於黑月十四日或八日，持明者往尸陀林中，用一髑髏滿盛酒，以口潠像，一日三時，即誦大明。至第七日，囉惹及與眷屬悉來，供給種種供養及財寶等。
「復用前像，於黑月十四日或八日，持明者往尸陀林中，用一髑髏滿盛酒，以口潠像，一日三時，即誦大明。至第七日，囉惹及與眷屬悉來，供給種種供養及財寶等。
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「復用前像，用樺皮纏裹，以像搵於乳蜜，即誦大明，彼囉惹等作大敬愛如父無異。
「復用前像，用樺皮纏裹，以像搵於乳蜜，即誦大明，彼囉惹等作大敬愛如父無異。
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「復用前像，用米粉塗像，入酥內煎已，用佉儞囉木燒火炙彼天像，得囉惹女承事供給。
「復用前像，用米粉塗像，入酥內煎已，用佉儞囉木燒火炙彼天像，得囉惹女承事供給。
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「復用前像，持明者用鐵針遍針像身，以芥子油灌彼像，懸一竿上，誦大明已，持明者以此像竿立於他軍陣前，彼軍眾等見大煙霧罔知方隅。
「復用前像，持明者用鐵針遍針像身，以芥子油灌彼像，懸一竿上，誦大明已，持明者以此像竿立於他軍陣前，彼軍眾等見大煙霧罔知方隅。
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「復次成就法，用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁，用佉儞囉木作杵，於杵頭作童女相端正裝嚴，以杵擣乳即誦此梵讚曰：
「復次成就法，用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁，用佉儞囉木作杵，於杵頭作童女相端正裝嚴，以杵擣乳即誦此梵讚曰：
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「阿三摩佐羅(引)(一) 薩摩多(二) 娑囉達哩弭(二合)拏(三) 迦嚕拏(引)怛摩(二合引)迦(引)(四) 惹誐底耨佉賀(引)哩拏(五) 阿三滿多(六) 薩哩嚩(二合)虞拏(七) 悉地那(引)曳儞(八) 阿三摩(引)左羅(引)(九) 薩摩嚩囉(引)誐囉(二合)達哩弭(二合)拏(十)」
「阿三摩佐羅(引)(一) 薩摩多(二) 娑囉達哩弭(二合)拏(三) 迦嚕拏(引)怛摩(二合引)迦(引)(四) 惹誐底耨佉賀(引)哩拏(五) 阿三滿多(六) 薩哩嚩(二合)虞拏(七) 悉地那(引)曳儞(八) 阿三摩(引)左羅(引)(九) 薩摩嚩囉(引)誐囉(二合)達哩弭(二合)拏(十)」
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「誦此讚已，即擣乳至一日二日，降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息，燒安悉香，其雨自止。
「誦此讚已，即擣乳至一日二日，降大風雨晝夜不絕滿七日。若欲止息，燒安悉香，其雨自止。
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「復次成就法，用前天像，令童女合線，用繫天像頭髻，以乳灌像及塗像身。持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王、得叉迦龍王等名已，用水、乳、毒藥一處和合，復令數人童男童女塗藥身上入江河內，手執鐵棒打於水面，稱前龍王名。即誦大明，每日三時。如是作法，十方世界聞大雷聲，降澍大雨充滿國界。若欲止息，解彼天像髮髻，用灰塗之，須臾即止。
「復次成就法，用前天像，令童女合線，用繫天像頭髻，以乳灌像及塗像身。持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王、得叉迦龍王等名已，用水、乳、毒藥一處和合，復令數人童男童女塗藥身上入江河內，手執鐵棒打於水面，稱前龍王名。即誦大明，每日三時。如是作法，十方世界聞大雷聲，降澍大雨充滿國界。若欲止息，解彼天像髮髻，用灰塗之，須臾即止。
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「復次成就法，用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像，長如拇指，二臂三目，右手執稈捺迦、左手執謨捺剛。用阿羅訖多迦葉裹彼天像，以漿水煮，即誦大明已。持明者於道路行時，見有人來即自下路，以手旋轉天像，彼路上人速得迷惑，罔知天地至於七日。若欲止息，沐浴彼像即得如故。
「復次成就法，用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像，長如拇指，二臂三目，右手執稈捺迦、左手執謨捺剛。用阿羅訖多迦葉裹彼天像，以漿水煮，即誦大明已。持明者於道路行時，見有人來即自下路，以手旋轉天像，彼路上人速得迷惑，罔知天地至於七日。若欲止息，沐浴彼像即得如故。
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「復用前像，以牛皮裹之擲於井內，一切聚落皆有大水悉皆漂沒。若欲止息，取出天像，其水自止。
「復用前像，以牛皮裹之擲於井內，一切聚落皆有大水悉皆漂沒。若欲止息，取出天像，其水自止。
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「復用前像，埋於酤酒家酒甕之下，忽有水入漂流酒甕，人救不及。若取出彼像，其水自止。」
「復用前像，埋於酤酒家酒甕之下，忽有水入漂流酒甕，人救不及。若取出彼像，其水自止。」
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金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一
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