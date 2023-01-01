摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌
唐 不空譯1卷CBETA T1271少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌
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鴻盧卿大廣智不空三藏奉 勅譯
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若有佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四種弟子，若善男子善女人等，欲得修行此聖天菩薩法令成就、所求所願隨心如意者，先須盡珍寶入勞傳法師並阿闍梨，為令得歡喜心。百味飲食、資具資財、衣服座具、隨身之資具供養勞，令得歡喜心後，其微細祕密甚悉旨宗趣問求具習覺，應修行祕密法。要道成就法，奇捨身求道，盡珍寶入勞，謂資身衣服也、續命飲食。所以自身可被著衣服之料、自可食飲食之料，供養傳法師、知法阿闍梨，供養此盡珍寶入勞。謂先須以火一升胡麻油、溫炭瓫、火網、白銅多羅加持大真言百八返，且溫且加持，但印三股鉾也。
若有佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四種弟子，若善男子善女人等，欲得修行此聖天菩薩法令成就、所求所願隨心如意者，先須盡珍寶入勞傳法師並阿闍梨，為令得歡喜心。百味飲食、資具資財、衣服座具、隨身之資具供養勞，令得歡喜心後，其微細祕密甚悉旨宗趣問求具習覺，應修行祕密法。要道成就法，奇捨身求道，盡珍寶入勞，謂資身衣服也、續命飲食。所以自身可被著衣服之料、自可食飲食之料，供養傳法師、知法阿闍梨，供養此盡珍寶入勞。謂先須以火一升胡麻油、溫炭瓫、火網、白銅多羅加持大真言百八返，且溫且加持，但印三股鉾也。
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根本大真言曰身呪：
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曩謨尾那翼迦(二合)瀉賀悉底(二合)母佉瀉怛儞也(二合引)他唵娜(去聲，下同)翼迦(二合)娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)怛囉(二合)翼迦(二合)簸哩(二合)怛囉(二合)翼迦(二合)餉(引)佉賀悉底(二合)餉(引生反)佉迦只多扇(上)底迦囉(二合)娑嚩(二合引)賀(引)
曩謨尾那翼迦(二合)瀉賀悉底(二合)母佉瀉怛儞也(二合引)他唵娜(去聲，下同)翼迦(二合)娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)怛囉(二合)翼迦(二合)簸哩(二合)怛囉(二合)翼迦(二合)餉(引)佉賀悉底(二合)餉(引生反)佉迦只多扇(上)底迦囉(二合)娑嚩(二合引)賀(引)
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灌沐，日中三返、平日旦四返，灌沐限七日為期。乞得成就悉地，以少心呪加持供物，其供物數，蘿福根、歡喜團、餅、時菓子等。唯現身賢聖供養奉，七日之內必驗得。少心呪曰：
灌沐，日中三返、平日旦四返，灌沐限七日為期。乞得成就悉地，以少心呪加持供物，其供物數，蘿福根、歡喜團、餅、時菓子等。唯現身賢聖供養奉，七日之內必驗得。少心呪曰：
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唵只里虐娑婆賀(引二合)
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每供養奉畢，誦讚歎頌曰：
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唵誐娜婆底洲底娑婆悉底摩訶誐馱轉底洲底迦羅耶娑婆賀(引二合)
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成就所求、所願如意、圓滿具足故，可令傳法阿闍梨歡喜。然後一七日可修行，得四種成就悉地。息、增、愛、調，此謂四種成就悉地法也。毘那夜經說，謂此聖天菩薩供養奉，有三種果報：上品供養奉，令得國王威德；中品供養奉者，令具七寶，富饒令得；下品供養奉，衣食不乏飽滿，具足自然也。上品供養奉者，令得傳法人歡喜之心，祕密甚深□旨被教授，如法供養奉。中品供養奉者，儀軌可見不悟，具次第要道略供養奉。下品供養奉者，不灌沐油，只別殿令坐。所得每初分供養奉，此名為下品。像末佛弟子，自之心懷慳貪、我慢、愛惜之心，不成得傳法知道阿闍梨得歡喜悅賀之心，委曲要深趣不問悟，亦自得疎略供養修行。誹謗深祕勝道，招取貧窮無福種子。天台智者阿闍梨止觀心要記云，謂有福無智，此愚人不殊龍身鬼(云云)。有智無福，此橫惑者，非賢聖之心，世間甚自無福，能無勝者。世中操者，福德自莊嚴無過哉。謂所以此聖天菩薩供養奉修行時，必令圓滿福智也。定者福也，惠均等三摩身者，謂此法初終有兩時，一者平旦、二者日中。此兩時，此平旦增益時也，日中吉祥時也。所以此聖天供養奉人者，福智圓滿具足耳。亦毘尼宗有□所權教人者，百世無平等(云云)。此法以酒供養，附子此毒物服，醫師得之除病安身，藥和合人，合得悅賀。酒，此歡喜水，妙藥也，田夫令悅。此酒也，能飲人藥成，惡飲人毒成。此天菩薩，人心令得歡喜，故以酒供養，此名歡喜水耳。現生國王貴君如供養奉時，必獲得靈驗。所供遺呪師服，無咎。飲法所制也，此法無制。像末佛弟子發誠心信念，至心慇懃供養奉，不可生起疑心。傳法知法者問求具習悟信受奉行，不可疎略。次第法阿闍梨含受，具不載儀軌文，能次第法受習覺悟供養修行，信受奉行皆大歡喜。
成就所求、所願如意、圓滿具足故，可令傳法阿闍梨歡喜。然後一七日可修行，得四種成就悉地。息、增、愛、調，此謂四種成就悉地法也。毘那夜經說，謂此聖天菩薩供養奉，有三種果報：上品供養奉，令得國王威德；中品供養奉者，令具七寶，富饒令得；下品供養奉，衣食不乏飽滿，具足自然也。上品供養奉者，令得傳法人歡喜之心，祕密甚深□旨被教授，如法供養奉。中品供養奉者，儀軌可見不悟，具次第要道略供養奉。下品供養奉者，不灌沐油，只別殿令坐。所得每初分供養奉，此名為下品。像末佛弟子，自之心懷慳貪、我慢、愛惜之心，不成得傳法知道阿闍梨得歡喜悅賀之心，委曲要深趣不問悟，亦自得疎略供養修行。誹謗深祕勝道，招取貧窮無福種子。天台智者阿闍梨止觀心要記云，謂有福無智，此愚人不殊龍身鬼(云云)。有智無福，此橫惑者，非賢聖之心，世間甚自無福，能無勝者。世中操者，福德自莊嚴無過哉。謂所以此聖天菩薩供養奉修行時，必令圓滿福智也。定者福也，惠均等三摩身者，謂此法初終有兩時，一者平旦、二者日中。此兩時，此平旦增益時也，日中吉祥時也。所以此聖天供養奉人者，福智圓滿具足耳。亦毘尼宗有□所權教人者，百世無平等(云云)。此法以酒供養，附子此毒物服，醫師得之除病安身，藥和合人，合得悅賀。酒，此歡喜水，妙藥也，田夫令悅。此酒也，能飲人藥成，惡飲人毒成。此天菩薩，人心令得歡喜，故以酒供養，此名歡喜水耳。現生國王貴君如供養奉時，必獲得靈驗。所供遺呪師服，無咎。飲法所制也，此法無制。像末佛弟子發誠心信念，至心慇懃供養奉，不可生起疑心。傳法知法者問求具習悟信受奉行，不可疎略。次第法阿闍梨含受，具不載儀軌文，能次第法受習覺悟供養修行，信受奉行皆大歡喜。
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雙身大聖天菩薩修行祕密法儀軌
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永曆元年十月八日書了
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東寺之本也 俊乘記之
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建久四年四月廿九日書之了
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寬 俊
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一交了
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