佛說金色迦那鉢底陀羅尼經

佛告舍利弗：「此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者，所作諸法無不成；大驗，當知定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日，牛糞塗地作壇，種種供養，所作成就。」金色迦那鉢底白佛言：「我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者，某人所須資財臥具、衣服飲食、金銀珍寶、奴婢從，不舊乏少，一切真言法速令成，所作就如意。其像形，人身象頭，六臂。於白㲲上畫之，刻作用得。白檀、紫檀、苦練木通用，餘木不得。若綵色，勿用皮膠，須用香汁及有汁木。其身正立，鼻向右曲，左上手把刀、次手把歡喜團、下手把劍棒，次手把縛折羅、下手把索、身作金色，脚蹈金山，頭上五色雲，雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍，右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女，音樂供養立。右畫四大藥叉，各執器仗，一半頭、一猪頭、一象頭、一馬頭，皆著虎皮褌。作像之時，莫令見雜人等。書畢，燒香清淨。不食五辛，於淨室中安置其壇，方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香、白膠、沈水香等，用隨餅、乳粥、歡喜團、蘇、蜜、菓子種種供養，所作隨心。若鬼神難調伏者，搓白線呪之，一遍一結滿四十九結，繫左臂，一切鬼悉皆被縛。一受持人，不須邪婬、妄語作誑。其禁食已，止芸薹、葫荽，五辛不得食故。入色孝家生產處，印法并通用，諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者，施之無妨。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者，所作諸法無不成；大驗，當知定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日，牛糞塗地作壇，種種供養，所作成就。」金色迦那鉢底白佛言：「我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者，某人所須資財臥具、衣服飲食、金銀珍寶、奴婢從，不舊乏少，一切真言法速令成，所作就如意。其像形，人身象頭，六臂。於白㲲上畫之，刻作用得。白檀、紫檀、苦練木通用，餘木不得。若綵色，勿用皮膠，須用香汁及有汁木。其身正立，鼻向右曲，左上手把刀、次手把歡喜團、下手把劍棒，次手把縛折羅、下手把索、身作金色，脚蹈金山，頭上五色雲，雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍，右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女，音樂供養立。右畫四大藥叉，各執器仗，一半頭、一猪頭、一象頭、一馬頭，皆著虎皮褌。作像之時，莫令見雜人等。書畢，燒香清淨。不食五辛，於淨室中安置其壇，方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香、白膠、沈水香等，用隨餅、乳粥、歡喜團、蘇、蜜、菓子種種供養，所作隨心。若鬼神難調伏者，搓白線呪之，一遍一結滿四十九結，繫左臂，一切鬼悉皆被縛。一受持人，不須邪婬、妄語作誑。其禁食已，止芸薹、葫荽，五辛不得食故。入色孝家生產處，印法并通用，諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者，施之無妨。」