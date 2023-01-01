佛說金色迦那鉢底陀羅尼經
唐 金剛智譯1卷CBETA T1269少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說金色迦那鉢底陀羅尼經
佛說金色迦那鉢底陀羅尼經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏金剛智奉 詔譯
三藏金剛智奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
如是我聞：
如是我聞：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時佛在舍衛國迦蘭竹林園大說法，愍念一切眾生，說此陀羅尼，屬金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰：
一時佛在舍衛國迦蘭竹林園大說法，愍念一切眾生，說此陀羅尼，屬金色迦那鉢底。爾時世尊即說真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「曩謨率都底(一) 迦吒迦吒(二) 底吒摩吒(三) 起哩(二合)亹拏(二合)(四) 起哩(二合)亹拏(二合)(五) 畔惹畔惹(二合)(六) 曩謨率都帝(七) 護嚕捺(八) 跛惹尼曳(九) 娑縛賀(十) 阿部多(十一) 浪拏乞懺(二合)質多(十二) 曷羅(引)娑摩誐磋底(丁以反)(十三) 摩訶野(十四) 摩賀悉底(二合)(十五) 諾乞(二合)曩(十六) 鉢羅(二合)句跛野(引)弭(引)(十七) 矩嚕矩嚕(十八) 祖嚕祖嚕(十九) 謨嚕謨嚕(二十) 曩謨曩謨(二十一)」
「曩謨率都底(一) 迦吒迦吒(二) 底吒摩吒(三) 起哩(二合)亹拏(二合)(四) 起哩(二合)亹拏(二合)(五) 畔惹畔惹(二合)(六) 曩謨率都帝(七) 護嚕捺(八) 跛惹尼曳(九) 娑縛賀(十) 阿部多(十一) 浪拏乞懺(二合)質多(十二) 曷羅(引)娑摩誐磋底(丁以反)(十三) 摩訶野(十四) 摩賀悉底(二合)(十五) 諾乞(二合)曩(十六) 鉢羅(二合)句跛野(引)弭(引)(十七) 矩嚕矩嚕(十八) 祖嚕祖嚕(十九) 謨嚕謨嚕(二十) 曩謨曩謨(二十一)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者，所作諸法無不成；大驗，當知定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日，牛糞塗地作壇，種種供養，所作成就。」金色迦那鉢底白佛言：「我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者，某人所須資財臥具、衣服飲食、金銀珍寶、奴婢從，不舊乏少，一切真言法速令成，所作就如意。其像形，人身象頭，六臂。於白㲲上畫之，刻作用得。白檀、紫檀、苦練木通用，餘木不得。若綵色，勿用皮膠，須用香汁及有汁木。其身正立，鼻向右曲，左上手把刀、次手把歡喜團、下手把劍棒，次手把縛折羅、下手把索、身作金色，脚蹈金山，頭上五色雲，雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍，右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女，音樂供養立。右畫四大藥叉，各執器仗，一半頭、一猪頭、一象頭、一馬頭，皆著虎皮褌。作像之時，莫令見雜人等。書畢，燒香清淨。不食五辛，於淨室中安置其壇，方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香、白膠、沈水香等，用隨餅、乳粥、歡喜團、蘇、蜜、菓子種種供養，所作隨心。若鬼神難調伏者，搓白線呪之，一遍一結滿四十九結，繫左臂，一切鬼悉皆被縛。一受持人，不須邪婬、妄語作誑。其禁食已，止芸薹、葫荽，五辛不得食故。入色孝家生產處，印法并通用，諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者，施之無妨。」
佛告舍利弗：「此是金色迦那鉢底除障難真言。若眾生受持真言者，所作諸法無不成；大驗，當知定有障難。即於白月若黑月二日八日十五日，牛糞塗地作壇，種種供養，所作成就。」金色迦那鉢底白佛言：「我當擁護持此真言者。若有眾生持此真言者，某人所須資財臥具、衣服飲食、金銀珍寶、奴婢從，不舊乏少，一切真言法速令成，所作就如意。其像形，人身象頭，六臂。於白㲲上畫之，刻作用得。白檀、紫檀、苦練木通用，餘木不得。若綵色，勿用皮膠，須用香汁及有汁木。其身正立，鼻向右曲，左上手把刀、次手把歡喜團、下手把劍棒，次手把縛折羅、下手把索、身作金色，脚蹈金山，頭上五色雲，雲內有四天王及諸仙散華。左邊有俱摩羅淨軍，右邊有阿吒薄俱元率大將。向下左畫美女，音樂供養立。右畫四大藥叉，各執器仗，一半頭、一猪頭、一象頭、一馬頭，皆著虎皮褌。作像之時，莫令見雜人等。書畢，燒香清淨。不食五辛，於淨室中安置其壇，方圓大小隨意作之。壇中燒安悉香、白膠、沈水香等，用隨餅、乳粥、歡喜團、蘇、蜜、菓子種種供養，所作隨心。若鬼神難調伏者，搓白線呪之，一遍一結滿四十九結，繫左臂，一切鬼悉皆被縛。一受持人，不須邪婬、妄語作誑。其禁食已，止芸薹、葫荽，五辛不得食故。入色孝家生產處，印法并通用，諸毘那翼迦法通用。勿親惡人。同行者，施之無妨。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
金色迦那鉢底經
金色迦那鉢底經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话