大使呪法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大使呪法經

南天竺國三藏沙門菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺國三藏沙門菩提流支譯

爾時毘那夜迦於雞羅山集諸大眾，梵天、自在天、釋提桓因等，及無量億數鬼神等，從座而起，稽首作禮於大自在天，請言：「我今欲說一字呪，曰饒益眾生。唯願印可，聽我所說。」諸天言：「善哉善哉！如所說。」毘那夜迦得說，歡喜踊躍，即說毘那夜迦一字呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那夜迦於雞羅山集諸大眾，梵天、自在天、釋提桓因等，及無量億數鬼神等，從座而起，稽首作禮於大自在天，請言：「我今欲說一字呪，曰饒益眾生。唯願印可，聽我所說。」諸天言：「善哉善哉！如所說。」毘那夜迦得說，歡喜踊躍，即說毘那夜迦一字呪曰：

「唵虐伽頡哩唵訶𤙖泮」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵虐伽頡哩唵訶𤙖泮」

「虐(是身呪)頡哩(是頂呪)唵(是髮呪)訶(是心呪)𤙖(是甲呪)泮(是降伏呪)泮字稱三遍(是毘那夜迦眼)跋剎(是毘那夜迦坐)唵(為利益事)頡哩(急治罰故)訶(為鬪亂故)伽(為下罰故)泮(為禁一切故)呼𤙖字(為破故)跋剎稱二遍(禁縛)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虐(是身呪)頡哩(是頂呪)唵(是髮呪)訶(是心呪)𤙖(是甲呪)泮(是降伏呪)泮字稱三遍(是毘那夜迦眼)跋剎(是毘那夜迦坐)唵(為利益事)頡哩(急治罰故)訶(為鬪亂故)伽(為下罰故)泮(為禁一切故)呼𤙖字(為破故)跋剎稱二遍(禁縛)」

說一字呪已，復說壇法。「若欲作此法及像法，取白月四日作，即是成就日。取阿伽木如一指(白檀木苦練木)即長，剋作四臂天，著虫衣，頭戴七寶冠，右手把鉞斧，又下手把歡喜團盤；左手執棒，下手執牙。其頭如象頭，左邊牙折，以嘴繞取歡喜團勢。頂底著種種瓔珞，白繩右脇上角絡披，脚踏金山上。取銀合子盛，於種種香燈飲食供養，於前誦呪。每常服乳，或服氣或油麻麥或菜，每日三時呪一種滿心四月，然後作四肘壇，中畫四葉蓮花形。於蓮上東面葉上畫唵字，西頡哩字，南賀字，北面葉上畫𤙖字。所作結界用𤙖，所護身用泮字。於蓮華外畫諸天鬼神母等并呪日月天，於壇外畫護世四天王女，各安本位。取菩提葉(荷葉)七枚，上件葉敷蓮花上安合子，然後取烏麻投於火中，一呪一燒滿八千遍。然後右手壇中押合子，內作聲即知有驗。然後有鬪諍處取上件合子頭戴，鬪諍易勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說一字呪已，復說壇法。「若欲作此法及像法，取白月四日作，即是成就日。取阿伽木如一指(白檀木苦練木)即長，剋作四臂天，著虫衣，頭戴七寶冠，右手把鉞斧，又下手把歡喜團盤；左手執棒，下手執牙。其頭如象頭，左邊牙折，以嘴繞取歡喜團勢。頂底著種種瓔珞，白繩右脇上角絡披，脚踏金山上。取銀合子盛，於種種香燈飲食供養，於前誦呪。每常服乳，或服氣或油麻麥或菜，每日三時呪一種滿心四月，然後作四肘壇，中畫四葉蓮花形。於蓮上東面葉上畫唵字，西頡哩字，南賀字，北面葉上畫𤙖字。所作結界用𤙖，所護身用泮字。於蓮華外畫諸天鬼神母等并呪日月天，於壇外畫護世四天王女，各安本位。取菩提葉(荷葉)七枚，上件葉敷蓮花上安合子，然後取烏麻投於火中，一呪一燒滿八千遍。然後右手壇中押合子，內作聲即知有驗。然後有鬪諍處取上件合子頭戴，鬪諍易勝。

「又法若欲追喚他人者，取合子，右手把棒，所作皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲追喚他人者，取合子，右手把棒，所作皆得。

「又法若欲博戲，取像合子繫右脚下，博戲得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲博戲，取像合子繫右脚下，博戲得勝。

「又法若欲趁彼怨家，取白芥子并鹽，取白芥子脂燒，動像合子供養，即得却和伏。說像法，取身或取苦練木，依前剋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲趁彼怨家，取白芥子并鹽，取白芥子脂燒，動像合子供養，即得却和伏。說像法，取身或取苦練木，依前剋。

「又法若欲令一切愛敬者，取牛黃呪一百八遍，然後取牛黃點額上，即皆愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令一切愛敬者，取牛黃呪一百八遍，然後取牛黃點額上，即皆愛敬。

「又法欲令一切愛敬者，取白蓮花絲炷牛蘇，然正心就像前供養。取燼墨呪一百八遍，然後點眼中，所見皆愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令一切愛敬者，取白蓮花絲炷牛蘇，然正心就像前供養。取燼墨呪一百八遍，然後點眼中，所見皆愛敬。

「又法若惡賊友及惡獸怨怖處，取左手合子，右手大母指押掌中作棒，呪一百八遍，一切惡人並皆遠離。若有人常誦此呪，一切人見皆愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若惡賊友及惡獸怨怖處，取左手合子，右手大母指押掌中作棒，呪一百八遍，一切惡人並皆遠離。若有人常誦此呪，一切人見皆愛敬。

「又法并降伏人者，取鹽一呪一燒滿一千八遍，并稱彼人名字，至七日即伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法并降伏人者，取鹽一呪一燒滿一千八遍，并稱彼人名字，至七日即伏。

「又法若擯出怨家及令鬪亂，取衣甲片，於甲上畫彼人形及書名字，於像前取鐵杖打身上，及誦呪滿七日即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若擯出怨家及令鬪亂，取衣甲片，於甲上畫彼人形及書名字，於像前取鐵杖打身上，及誦呪滿七日即得。

「又法若欲追喚人，一日三時於像前誦呪一千八遍，地塗牛糞濕形，或取綵帛上畫彼形，取苦練木樹枝一持，至滿七日即得。若欲除，取蘇洗像即得耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲追喚人，一日三時於像前誦呪一千八遍，地塗牛糞濕形，或取綵帛上畫彼形，取苦練木樹枝一持，至滿七日即得。若欲除，取蘇洗像即得耳。

「又法若令人愛敬，用身呪菓子藥食等呪一百八遍，稱彼人名喫食，其人即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若令人愛敬，用身呪菓子藥食等呪一百八遍，稱彼人名喫食，其人即來。

「又法若追人者，取索繫像右手，呪一千八遍，稱彼名字。至滿七日，其人各被繫縛即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若追人者，取索繫像右手，呪一千八遍，稱彼名字。至滿七日，其人各被繫縛即來。

「又法取未吒木燒火，形蘇一呪一燒，滿一千八遍。至七日，一切人所見皆愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取未吒木燒火，形蘇一呪一燒，滿一千八遍。至七日，一切人所見皆愛敬。

「又法若降伏人，於像前取水呪七遍，稱彼人名字即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若降伏人，於像前取水呪七遍，稱彼人名字即來。

「又法求勢力富貴，取蓮花鬚一呪一燒，一日三時，滿一千八遍，乃至七日滿即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求勢力富貴，取蓮花鬚一呪一燒，一日三時，滿一千八遍，乃至七日滿即得。

「又法若欲降伏人者，取鳥麻末、取牛乳於像前一呪一燒，至滿七日即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲降伏人者，取鳥麻末、取牛乳於像前一呪一燒，至滿七日即得。

「又說毘那夜迦呪法功能。即說呪曰第一： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說毘那夜迦呪法功能。即說呪曰第一：

「唵迷巨伽呼囉箇夜牟唎夜娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迷巨伽呼囉箇夜牟唎夜娑婆訶」

「此呪若禁切觸像頭即禁第二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪若禁切觸像頭即禁第二：

「唵拔闍爐囉迦夜爐禁夜牟唎夜娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵拔闍爐囉迦夜爐禁夜牟唎夜娑婆訶」

「此呪若欲破壞怨家以手觸像眼即得第三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪若欲破壞怨家以手觸像眼即得第三：

「唵跋跛覩羅迦耶爐梨耶牟唎夜娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋跛覩羅迦耶爐梨耶牟唎夜娑婆訶」

「此呪若欲令人遮以手觸耳即得第四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪若欲令人遮以手觸耳即得第四：

「唵摩呼囉迦夜爐梨夜娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩呼囉迦夜爐梨夜娑婆訶」

「此呪法若降伏者以手觸像邊第五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪法若降伏者以手觸像邊第五：

「唵毘牟囉迦夜牟梨夜娑婆訶 唵訶數迦夜爐梨夜娑婆訶(第六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵毘牟囉迦夜牟梨夜娑婆訶 唵訶數迦夜爐梨夜娑婆訶(第六)」

「又法令身昏沈，以手觸像心即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令身昏沈，以手觸像心即得。

「又法若欲降伏人，取像擬彼人心即得，用第一呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲降伏人，取像擬彼人心即得，用第一呪。

「又法欲禁怨家者，以手把像擬彼眼，其彼即禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲禁怨家者，以手把像擬彼眼，其彼即禁。

「又法欲令人愛敬者，以手觸像膊，即用第二呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令人愛敬者，以手觸像膊，即用第二呪。

「又法欲擁護身，以手觸像茅即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲擁護身，以手觸像茅即得。

「又法欲與治人病，以手觸像脚即得差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲與治人病，以手觸像脚即得差。

「又法欲得破壞怨家者，阿迦木畫彼形并稱名字，以脚踏之，用第四呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得破壞怨家者，阿迦木畫彼形并稱名字，以脚踏之，用第四呪。

「又法欲降伏人者，取曼荼羅花畫彼人形并書名字，脚踏之。然後取阿迦木葉、沙糖、蘇和，一呪一燒滿一千八遍，曾亦伏，用第一呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏人者，取曼荼羅花畫彼人形并書名字，脚踏之。然後取阿迦木葉、沙糖、蘇和，一呪一燒滿一千八遍，曾亦伏，用第一呪。

「又法欲求聰明者，菖蒲呪一千八遍然後服之，用第五呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求聰明者，菖蒲呪一千八遍然後服之，用第五呪。

「又說八毘那夜迦名字：一名曲鼻、二名一牙、三名象牙、四名黑頭、五名擔牡、六名利牙、七名魔王、八名烟色。如是名字至心常憶念，即所作一切法皆有，一切罪除悉皆消滅。復說八毘那夜迦像作法。曲鼻像，取蟻子土濕作像形。一牙，取河邊土塗作，黑頭赤土。擔牡，取苦練木根土。魔王，取胡皂莢根土，烟色像白，𦁛上畫。右此名八毘那夜迦法，次第供養。又夜叉乾闥婆等，若欲有人成就此法，供養人夜叉，所求皆得。曲鼻，塗香及花供養。一牙，種種飲食香花供養。童子使呪者，第二呪召請： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說八毘那夜迦名字：一名曲鼻、二名一牙、三名象牙、四名黑頭、五名擔牡、六名利牙、七名魔王、八名烟色。如是名字至心常憶念，即所作一切法皆有，一切罪除悉皆消滅。復說八毘那夜迦像作法。曲鼻像，取蟻子土濕作像形。一牙，取河邊土塗作，黑頭赤土。擔牡，取苦練木根土。魔王，取胡皂莢根土，烟色像白，𦁛上畫。右此名八毘那夜迦法，次第供養。又夜叉乾闥婆等，若欲有人成就此法，供養人夜叉，所求皆得。曲鼻，塗香及花供養。一牙，種種飲食香花供養。童子使呪者，第二呪召請：

「唵縛迦羅準荼阿地波哆曳莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛迦羅準荼阿地波哆曳莎訶」

「其使者身作人形，頭作羊頭，牛蹄手捉棒，棒頭踵地。鬼神道中呪極惡，名夜叉縛鬼呪，亦用與一切鬼。即日別如此，一七日誦十萬遍。若呪藥與人，病乍立差也。不得食胡臯、牛肉等物。於四方結界呪第三。阿阿闍闍囉囉化為人身。即問名疊疊毘毘使者，毘那夜迦隱誦之呪，各一茅草安四方為界。第四本身呪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其使者身作人形，頭作羊頭，牛蹄手捉棒，棒頭踵地。鬼神道中呪極惡，名夜叉縛鬼呪，亦用與一切鬼。即日別如此，一七日誦十萬遍。若呪藥與人，病乍立差也。不得食胡臯、牛肉等物。於四方結界呪第三。阿阿闍闍囉囉化為人身。即問名疊疊毘毘使者，毘那夜迦隱誦之呪，各一茅草安四方為界。第四本身呪。

「那牟毘那夜迦寫阿悉知目佉寫哆姪他阿知耶那智耶殊幡帝耶烏悉曇迦耶悉婆拖鉢耶婆達薩寫耶耶婆唎遲莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那牟毘那夜迦寫阿悉知目佉寫哆姪他阿知耶那智耶殊幡帝耶烏悉曇迦耶悉婆拖鉢耶婆達薩寫耶耶婆唎遲莎訶」

「欲作此法先須造像，或用白鑞及銅木，各剋作其形像，夫婦二身和合相抱立，並作象頭人身。其造像直，不得還價。造其像已，白月一日於淨室內用淨牛糞磨作圓壇，隨意大小。當取一升胡麻油用上呪，又其淨油一百八遍煖其油，以淨銅器盛著煖油，然後將像放著銅盤油中，安置壇內。用淨銅匙若銅杓等攣油，灌其像身頂一百八遍。以後日日更呪舊油一百八遍，一日之中七遍灌之，平旦四度、日午三度共成七遍。如是作法乃至七日，隨心所願成，即得稱意。正灌油時，數數發願。用蘇密和麨作團，蘿蔔根并一盞酢酒漿，如是日成獻食，必須自食方得氣力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲作此法先須造像，或用白鑞及銅木，各剋作其形像，夫婦二身和合相抱立，並作象頭人身。其造像直，不得還價。造其像已，白月一日於淨室內用淨牛糞磨作圓壇，隨意大小。當取一升胡麻油用上呪，又其淨油一百八遍煖其油，以淨銅器盛著煖油，然後將像放著銅盤油中，安置壇內。用淨銅匙若銅杓等攣油，灌其像身頂一百八遍。以後日日更呪舊油一百八遍，一日之中七遍灌之，平旦四度、日午三度共成七遍。如是作法乃至七日，隨心所願成，即得稱意。正灌油時，數數發願。用蘇密和麨作團，蘿蔔根并一盞酢酒漿，如是日成獻食，必須自食方得氣力。

「第五六急疾神王呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五六急疾神王呪：

「藥叉那藥叉那毘舍遮那俱荼也麗哆藥若俱盤厨唬屋泲屋屋娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥叉那藥叉那毘舍遮那俱荼也麗哆藥若俱盤厨唬屋泲屋屋娑婆訶」

「其呪一名急疾、二名偏使，不須多誦，滿三兩遍即得。第二結界，使者阿闍囉阿闍囉化為人身即問名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其呪一名急疾、二名偏使，不須多誦，滿三兩遍即得。第二結界，使者阿闍囉阿闍囉化為人身即問名。

「疊毘疊毘使者毘那夜迦隱誦之呪，各一茅草安四方為界第六： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「疊毘疊毘使者毘那夜迦隱誦之呪，各一茅草安四方為界第六：

「唵標哆他耶健陀蔭都羊拏曳南無疊毘毘那夜迦唵置置俱娑婆訶」疊毘呪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵標哆他耶健陀蔭都羊拏曳南無疊毘毘那夜迦唵置置俱娑婆訶」疊毘呪

「若使者毘那夜迦，不得與人為害作障礙等事。若欲治瘧病，打四箇草枝長寸許，口誦呪七遍，安患瘧人四畔，各去四尺許結界，其疊毘在草上瘧即差。若患人不來，呪章將去還遶身，其病即差。若欲縛病人，以草繞身安之，隱誦呪七遍，無不被縛。若欲作法時，一把茅草為界也，然後誦大呪若遍，即誦使者呪七遍。調毘那夜迦法。但是誦呪人，夢中驚怖見諸畜生惡境界，當知毘那夜迦鬼鬼王瞋。夢中覺已：『慚愧！當莫慎。明日自有飲食勞謝。』謝法以水摩地作壇，作二肘壇圓，如盤大亦得。取烝餅五箇、蘿蔔三顆燒令熟，有花著華，并燒白膠香、薰陸等安於壇中。呪人壇西面向東坐，誦大自在天呪一百八遍已，云：『慚愧！好去。』如是語已，壇中雜物盤盛，出門向西棄却，西北亦得，口云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使者毘那夜迦，不得與人為害作障礙等事。若欲治瘧病，打四箇草枝長寸許，口誦呪七遍，安患瘧人四畔，各去四尺許結界，其疊毘在草上瘧即差。若患人不來，呪章將去還遶身，其病即差。若欲縛病人，以草繞身安之，隱誦呪七遍，無不被縛。若欲作法時，一把茅草為界也，然後誦大呪若遍，即誦使者呪七遍。調毘那夜迦法。但是誦呪人，夢中驚怖見諸畜生惡境界，當知毘那夜迦鬼鬼王瞋。夢中覺已：『慚愧！當莫慎。明日自有飲食勞謝。』謝法以水摩地作壇，作二肘壇圓，如盤大亦得。取烝餅五箇、蘿蔔三顆燒令熟，有花著華，并燒白膠香、薰陸等安於壇中。呪人壇西面向東坐，誦大自在天呪一百八遍已，云：『慚愧！好去。』如是語已，壇中雜物盤盛，出門向西棄却，西北亦得，口云：

「薩婆藥叉囉闍阿謁薩訶婆鉢闍迦車」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩婆藥叉囉闍阿謁薩訶婆鉢闍迦車」

「作是語已，棄却即歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是語已，棄却即歸。

「大自在天呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大自在天呪：

「唵毘哆囉薩尼婆囉末唎達尼瞋達尼瞋頻達尼莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵毘哆囉薩尼婆囉末唎達尼瞋達尼瞋頻達尼莎訶」

「誦一百八遍，即心歡喜。非但夢中，但覺有魔事，即作法定好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一百八遍，即心歡喜。非但夢中，但覺有魔事，即作法定好。

「藥叉神王部攝大急疾第五呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥叉神王部攝大急疾第五呪：

「藥叉那藥叉那毘舍遮那俱盤荼耶世麗多藥若俱槃厨唬屋鋪屋鋪屋莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藥叉那藥叉那毘舍遮那俱盤荼耶世麗多藥若俱槃厨唬屋鋪屋鋪屋莎訶」

「先須三五遍，不得多誦，一切鬼神被縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先須三五遍，不得多誦，一切鬼神被縛。」

爾時毘那羅曩伽將領九千八百諸大鬼王遊行三千世界。我等所為，神力自在，遍歷諸方奉衛三寶，已大慈悲利益眾生，向於世尊俱發聲言：「我以自在神通，故號毘那羅曩伽，亦名毘那夜迦，亦名毘微那曩伽，亦曰摩訶毘那夜伽，如是四天下稱皆不同。我於出世復有別名。」即以神變昇虛空而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那羅曩伽將領九千八百諸大鬼王遊行三千世界。我等所為，神力自在，遍歷諸方奉衛三寶，已大慈悲利益眾生，向於世尊俱發聲言：「我以自在神通，故號毘那羅曩伽，亦名毘那夜迦，亦名毘微那曩伽，亦曰摩訶毘那夜伽，如是四天下稱皆不同。我於出世復有別名。」即以神變昇虛空而說偈言：

「我有微妙法， 世間甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我有微妙法， 世間甚希有，

眾生受持者， 皆與願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生受持者， 皆與願滿足。

我行順世法， 世示希有事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我行順世法， 世示希有事，

我能隨其願。 有求名遷官， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能隨其願。 有求名遷官，

我使國王召。 有求世異寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我使國王召。 有求世異寶，

使世積珍利， 家豐足七珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使世積珍利， 家豐足七珍。

有求色美者， 發願虛空至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有求色美者， 發願虛空至，

莫須言遠近， 高貴及難易， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫須言遠近， 高貴及難易，

志心於我者， 我使須臾間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志心於我者， 我使須臾間。

有眾生疾苦， 神狂及疥癩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有眾生疾苦， 神狂及疥癩，

疾毒眾不利， 百種害加惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾毒眾不利， 百種害加惱，

誦我陀羅尼， 無不解脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦我陀羅尼， 無不解脫者。

獨行闇冥處， 依我皆無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨行闇冥處， 依我皆無畏，

劫賊忽然侵， 我皆令自縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫賊忽然侵， 我皆令自縛。

世相陵突者， 我悉令摧伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世相陵突者， 我悉令摧伏，

逍遙自快樂， 宛然無所乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逍遙自快樂， 宛然無所乏，

有念皆稱遂， 隨有咸滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有念皆稱遂， 隨有咸滿足。

設眾惡來侵， 我悉能加護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設眾惡來侵， 我悉能加護，

我使如其意， 住居皆吉慶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我使如其意， 住居皆吉慶，

宅舍悉清寧， 男女得英名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宅舍悉清寧， 男女得英名，

夫妻順和合。 上品持我者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫妻順和合。 上品持我者，

我與人中王； 中品持我者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與人中王； 中品持我者，

我與為帝師； 下品持我者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我與為帝師； 下品持我者，

富貴無窮已， 恒欲相娛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴無窮已， 恒欲相娛樂，

無不充滿足， 奴婢列成群， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不充滿足， 奴婢列成群，

美女盈衢庭， 遊行得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美女盈衢庭， 遊行得自在，

隱顯能隨念， 出入無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱顯能隨念， 出入無所礙，

無能測量者。 我於三界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能測量者。 我於三界中，

神力得自在， 降世希有事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力得自在， 降世希有事，

我皆悉所為， 若說我所能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆悉所為， 若說我所能，

窮劫不能盡。 持我陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮劫不能盡。 持我陀羅尼，

我皆現其前， 夫妻及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆現其前， 夫妻及眷屬，

常隨得衛護。 我有遊行時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨得衛護。 我有遊行時，

誦我即時至。 遇於險難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦我即時至。 遇於險難處，

大海及江河， 深山險隘處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海及江河， 深山險隘處，

師子象虎狼， 毒蟲諸神難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子象虎狼， 毒蟲諸神難，

持我皆安穩， 若有侵嬈者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持我皆安穩， 若有侵嬈者，

頭破作七分。 壽命悉長遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭破作七分。 壽命悉長遠，

福祿自遷至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福祿自遷至。」

爾時毘那羅夜迦說是偈已，告世人言：「若有至心持我陀羅尼滿十萬遍，皆當作圓壇造像，一日之中或一時或三時供養，勿令有闕。滿七日或三七日，我為現身，隨願滿足。世人持我陀羅尼，復有陀羅尼當持誦呪。」於須臾而受彼請，以具神力而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那羅夜迦說是偈已，告世人言：「若有至心持我陀羅尼滿十萬遍，皆當作圓壇造像，一日之中或一時或三時供養，勿令有闕。滿七日或三七日，我為現身，隨願滿足。世人持我陀羅尼，復有陀羅尼當持誦呪。」於須臾而受彼請，以具神力而說呪曰：

「唵怛姪他毘曩夜迦寫跛利尼耶莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛姪他毘曩夜迦寫跛利尼耶莎訶」

爾時毘那羅夜迦說是呪語已，復告人：「若法時欲見我身，復當持我明現神呪。至心持者，我即向其前共語，有所願求皆為滿足。」即以神口說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那羅夜迦說是呪語已，復告人：「若法時欲見我身，復當持我明現神呪。至心持者，我即向其前共語，有所願求皆為滿足。」即以神口說呪曰：

「唵跋唎遲夜迦寫耶娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋唎遲夜迦寫耶娑婆訶」

爾時毘那羅夜迦說是明現呪以，復告世人：「若作壇法供養於我，當須兩手結印誦呪，以印以小指及無名指相交合屈向內，即二中指竪相叉，頭亦竪各附中指微指從外捻中指頭節，以二大指各附頭指近頭節側，動來去以為召意。結印成已而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那羅夜迦說是明現呪以，復告世人：「若作壇法供養於我，當須兩手結印誦呪，以印以小指及無名指相交合屈向內，即二中指竪相叉，頭亦竪各附中指微指從外捻中指頭節，以二大指各附頭指近頭節側，動來去以為召意。結印成已而說呪曰：

「唵薄迦準荼阿波哆曳莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薄迦準荼阿波哆曳莎訶」

爾時毘那夜迦說如是說已，復告世人：「若有持我陀羅尼者，當為說作壇畫像法。汝當諦聽，不得異疑。縱有持法者，當須至心誦滿十萬遍，即作壇如是一度至心，我亦隨願滿足。二度立壇供養者，我皆明現不待須臾。經於十度立壇，乃至終身，上品上聖不可稱量。如是受持法造像法者，為美色衣。即白月一日為首。求財珍翫及其榮祿等者，於月十五日為首。圓壇量可一肘，或可隨意大小。當用小黃犢子糞以作圓基，自填計合厚薄隨意，加復香泥高於七寸，或可三寸或尺二寸。其土用處隱他𮥫深谷一小畜不𭒎者。又造像取唐桃及唐棗剋相好，不得輕翫。或復銀銅及以白鑞鑄。於以用皆得相好不新。珍作形像，雙身象頭抱持相合，而有左右男女之相。高以五寸或復尺二，相好具足。造像之時不食，或不以喧穢處。畫人珍貴，不得輕慢。造畢已，即於淨室立以圓壇。當時取土和白檀香為泥，以呪一百八遍，然後已向灰爐油，以銅器盛像安內中，在於壇內。像面向西，人向東入。壇外各去壇一尺，不得觸。每取銅杓酌油，一遍呪一灌頂，至心滿一百八遍，即發願，隨意所說。一日之中為畢之，明日亦爾。滿於七日或二三七日，我為現身，隨願滿足。復以壇內當頂供養，以蘇油作歡喜團，及以蘿蔔甘美圓淨等菓已有為供養，皆銅器盛，每日一新。又花燈一具，或四面安之，酒食等如是。若面安即正量置像前，不得餘處。一盞燈、一具食、藥各一，具正安。又持誦先結印一百八遍，次誦名七遍或二三七遍已，即誦於正呪一百八遍。每日如若，我乘時即現身，或風雨不可怪，有是相者成就也。於美人皆至、病者愈、有願求得如願，不可輕爾。歡喜供養我，皆歡喜至心奉行口決。如前小壇，隨喜大小潔淨，亦隨意闊狹。供物唯用酒一盞、蘿蔔及菓子一疊、蘇蜜食一疊，並安壇內。取白檀香木和少許土、井花水、前香爐及一盞油物等，在呪人前壇基上安南北，油物安南，香煙安中央。欲得作壇，不論大小皆須先誦正呪一百八遍呪令淨，然後量闊狹，手指畫地令方。即取香水灑地，口行誦呪。纔誦一遍了，口吾持神呪，香水灑地，方圓清淨。立誦：『其聖降臨，喜條身心聖相盛，冥陽共折。』七遍呪已，即須取犢子糞和呪七遍塗地作基，犢子須承令淨。如無，將朱沙代處作基之，即黃土和香為泥，亦呪七遍。即誦如法。然用壇，壇寬閑，三日三夜然香燈誦呪，每日三時入壇誦呪，一入誦正呪一百八遍。如是三日滿，即以取晨朝安像作法，一如經文。陰一日一夜明燈然香誦呪亦得，然後安像作法，每取晨朝及禺午時亦得。又造像，先取木呪七遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘那夜迦說如是說已，復告世人：「若有持我陀羅尼者，當為說作壇畫像法。汝當諦聽，不得異疑。縱有持法者，當須至心誦滿十萬遍，即作壇如是一度至心，我亦隨願滿足。二度立壇供養者，我皆明現不待須臾。經於十度立壇，乃至終身，上品上聖不可稱量。如是受持法造像法者，為美色衣。即白月一日為首。求財珍翫及其榮祿等者，於月十五日為首。圓壇量可一肘，或可隨意大小。當用小黃犢子糞以作圓基，自填計合厚薄隨意，加復香泥高於七寸，或可三寸或尺二寸。其土用處隱他𮥫深谷一小畜不𭒎者。又造像取唐桃及唐棗剋相好，不得輕翫。或復銀銅及以白鑞鑄。於以用皆得相好不新。珍作形像，雙身象頭抱持相合，而有左右男女之相。高以五寸或復尺二，相好具足。造像之時不食，或不以喧穢處。畫人珍貴，不得輕慢。造畢已，即於淨室立以圓壇。當時取土和白檀香為泥，以呪一百八遍，然後已向灰爐油，以銅器盛像安內中，在於壇內。像面向西，人向東入。壇外各去壇一尺，不得觸。每取銅杓酌油，一遍呪一灌頂，至心滿一百八遍，即發願，隨意所說。一日之中為畢之，明日亦爾。滿於七日或二三七日，我為現身，隨願滿足。復以壇內當頂供養，以蘇油作歡喜團，及以蘿蔔甘美圓淨等菓已有為供養，皆銅器盛，每日一新。又花燈一具，或四面安之，酒食等如是。若面安即正量置像前，不得餘處。一盞燈、一具食、藥各一，具正安。又持誦先結印一百八遍，次誦名七遍或二三七遍已，即誦於正呪一百八遍。每日如若，我乘時即現身，或風雨不可怪，有是相者成就也。於美人皆至、病者愈、有願求得如願，不可輕爾。歡喜供養我，皆歡喜至心奉行口決。如前小壇，隨喜大小潔淨，亦隨意闊狹。供物唯用酒一盞、蘿蔔及菓子一疊、蘇蜜食一疊，並安壇內。取白檀香木和少許土、井花水、前香爐及一盞油物等，在呪人前壇基上安南北，油物安南，香煙安中央。欲得作壇，不論大小皆須先誦正呪一百八遍呪令淨，然後量闊狹，手指畫地令方。即取香水灑地，口行誦呪。纔誦一遍了，口吾持神呪，香水灑地，方圓清淨。立誦：『其聖降臨，喜條身心聖相盛，冥陽共折。』七遍呪已，即須取犢子糞和呪七遍塗地作基，犢子須承令淨。如無，將朱沙代處作基之，即黃土和香為泥，亦呪七遍。即誦如法。然用壇，壇寬閑，三日三夜然香燈誦呪，每日三時入壇誦呪，一入誦正呪一百八遍。如是三日滿，即以取晨朝安像作法，一如經文。陰一日一夜明燈然香誦呪亦得，然後安像作法，每取晨朝及禺午時亦得。又造像，先取木呪七遍，

一一與工人，須斷五辛，蔬食甚要。二正調之時，若欲法香，口誦呪不息誦。剋相好，安女手擎歡喜丸，男手把蒸餅，男左手身把女、女右手把男，以面相視。口鼻俱白，似金剛形。然須有男女相，男象鼻長曲、女鼻微短，眼長身肥皆如。喜㗛著拂稟衣。前名塔堹如諸用著令熳，此部不同，男衣窄、女衣慢，脚踏蓮花，脚、手臂、膊𭕶皆有瓔珠。造像成了，即取白膠香揩磨，又燒白膠香薰一合像得香淨，即立像安淨處，如法即誦呪一百八遍。如是每至七日供養，然後準法如來得作法，隨身安置。又用白檀香為甲，或言誦一百八遍，如有別急事，即誦七遍。如上急身行他鄉乃至他家急有事要情，即燒白膠香，以手畫地隨心大小，香水淨地壇，以淨物映像安壇中，以燒香一日一夜，其神即盡。隨有事向前，謂其神名皆不得拜。如若一夜不驗，即七日如意。雖二三度作壇法了，即其神常現。如不現，誦呪思之久，其神即至。須畫地作壇誦呪，唯呪多遍常喜。又欲令神喜，即舉手彈指，其神即喜。若垂手，其神即瞋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一與工人，須斷五辛，蔬食甚要。二正調之時，若欲法香，口誦呪不息誦。剋相好，安女手擎歡喜丸，男手把蒸餅，男左手身把女、女右手把男，以面相視。口鼻俱白，似金剛形。然須有男女相，男象鼻長曲、女鼻微短，眼長身肥皆如。喜㗛著拂稟衣。前名塔堹如諸用著令熳，此部不同，男衣窄、女衣慢，脚踏蓮花，脚、手臂、膊𭕶皆有瓔珠。造像成了，即取白膠香揩磨，又燒白膠香薰一合像得香淨，即立像安淨處，如法即誦呪一百八遍。如是每至七日供養，然後準法如來得作法，隨身安置。又用白檀香為甲，或言誦一百八遍，如有別急事，即誦七遍。如上急身行他鄉乃至他家急有事要情，即燒白膠香，以手畫地隨心大小，香水淨地壇，以淨物映像安壇中，以燒香一日一夜，其神即盡。隨有事向前，謂其神名皆不得拜。如若一夜不驗，即七日如意。雖二三度作壇法了，即其神常現。如不現，誦呪思之久，其神即至。須畫地作壇誦呪，唯呪多遍常喜。又欲令神喜，即舉手彈指，其神即喜。若垂手，其神即瞋。」

陳隋之間，中天竺婆羅門為譯此本。是依朝人從西國將來，各行用多不同驅自。又一本是《陀羅尼集經》諸天部卷出，若作佛部及菩薩部，一為猪頭象頭二身，各自胡跪，形本各別，同此行用。又剋像供養，秋為勝，當此之時陰陽交泰，萬事皆令天神愛。凶者憂溫，陰各不理陽。如作法頂印，不如是取月神及十五日，不論日月數請即得。又一本是使者奴呪法，是一真言，其事陰請身呪七遍，還結身印。其印陰作呪訖，先令見本手印，即知天來。解却，即手請作歡喜菩薩，使請者一切事等物知好惡。「七日欲出壇解法，呪三遍呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳隋之間，中天竺婆羅門為譯此本。是依朝人從西國將來，各行用多不同驅自。又一本是《陀羅尼集經》諸天部卷出，若作佛部及菩薩部，一為猪頭象頭二身，各自胡跪，形本各別，同此行用。又剋像供養，秋為勝，當此之時陰陽交泰，萬事皆令天神愛。凶者憂溫，陰各不理陽。如作法頂印，不如是取月神及十五日，不論日月數請即得。又一本是使者奴呪法，是一真言，其事陰請身呪七遍，還結身印。其印陰作呪訖，先令見本手印，即知天來。解却，即手請作歡喜菩薩，使請者一切事等物知好惡。「七日欲出壇解法，呪三遍呪：

「唵毘娑婆莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵毘娑婆莎訶」

「凡立壇，受壇法於山野及水邊淨最妙，不然於山家中別院，不得婦人產生并姙娠鷄狗等見。次用兩箇十五已上童女，著淨衣，私承身使出院。凡欲念誦聖者，先內淨服藥一兩斤，即內淨。須外洗浴，著新淨衣，並用月朔起首，近水次及高山薗若隱處，發弘誓願云：『我今日時發心念誦，誓願救度一切眾生濟諸貧乏，所得信施修造破壞伽藍。伏願聖者慈哀聽許。』三日啟告訖，境界標心如聖皎在目前，依供養物數，先須歡喜團、麨團、蜜和蘿蔔，但是新薰菓子，蘇燈一盞以為供養。耶位死燈心隨時作壇安置供養。其陀羅尼從頭至尾依次念誦。聖者見身，事須撥遣身心，結本身印，右膝著地面向東坐，聖者面向西，勤勤燒香，非沈水諸香燒，召請稍難。自後即依經結界，即須誦身呪一百八遍，把本即須誦吽，左一百八遍，還誦根本。每夜六時，一時誦身印身呪，以此時即誦吽。召如心意持作到來。召須發願，所須宜心所造，自不得忌說詞句。一心稱念，斷一切妄想，一年之內不得食五辛酒肉，婦人穢污莫求，不，事都不應。如求水，水即共使者平章，許即作；如不許，轉壇供養。臨欲臥時，加持蘇食之，平明服乳半升亦須加持。如夢見畜生之吽吽，摩醯首羅及毘磨羅供養之。且須急令造像，一依繼法合子菓將上廁，不得食。共臺切不得行，不須事畢，被聖者打死。諸時人在意，不得怠慢。遊方行，不得共人同行，來者寺死。居不得共人同房。乳食之時，當須出一分食，標心供養聖眾。心相及勝勝是在前。見諸聖者，即堪求事。如在境界，即須專心。每一上廁一洗浴，此一聖事切用之。洗浴必就洗浴處，加持少白檀香末塗身上。《陀羅尼集》上有此聖部真言及手印，亦取同用之，極有驗。當不得共無智之輩戲論無稽穢惡言語，切須禁之，為念誦聖部眾不離其側，平意惡事聖部不下，縱誦無益，於身都有所損，禁之，一年知之。內不得共人鬪打，縱被人欺，但去帝忍，前人自被損，不得舉心；如舉心，不合聖意。當與高貴人交遊，不共下品，同聖如聖有損。下品人處，縱彼當，不須帝之，即有所損。高貴人處，一切所與須帝之，運心作令當。於貴人眼前同聚一處，如此一依此法，一百日內即成；不依此法，無有成處，於身却損，明言於報。夜臥及白日睡不得仰臥，如仰臥被無知，聖者來押胸上，忽有怨法，此供養不得所，聖者便得時。一年未滿，被交婦或來畢，不得帝之。中夜有婦人，見極端正，此切作意，避起諸臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡立壇，受壇法於山野及水邊淨最妙，不然於山家中別院，不得婦人產生并姙娠鷄狗等見。次用兩箇十五已上童女，著淨衣，私承身使出院。凡欲念誦聖者，先內淨服藥一兩斤，即內淨。須外洗浴，著新淨衣，並用月朔起首，近水次及高山薗若隱處，發弘誓願云：『我今日時發心念誦，誓願救度一切眾生濟諸貧乏，所得信施修造破壞伽藍。伏願聖者慈哀聽許。』三日啟告訖，境界標心如聖皎在目前，依供養物數，先須歡喜團、麨團、蜜和蘿蔔，但是新薰菓子，蘇燈一盞以為供養。耶位死燈心隨時作壇安置供養。其陀羅尼從頭至尾依次念誦。聖者見身，事須撥遣身心，結本身印，右膝著地面向東坐，聖者面向西，勤勤燒香，非沈水諸香燒，召請稍難。自後即依經結界，即須誦身呪一百八遍，把本即須誦吽，左一百八遍，還誦根本。每夜六時，一時誦身印身呪，以此時即誦吽。召如心意持作到來。召須發願，所須宜心所造，自不得忌說詞句。一心稱念，斷一切妄想，一年之內不得食五辛酒肉，婦人穢污莫求，不，事都不應。如求水，水即共使者平章，許即作；如不許，轉壇供養。臨欲臥時，加持蘇食之，平明服乳半升亦須加持。如夢見畜生之吽吽，摩醯首羅及毘磨羅供養之。且須急令造像，一依繼法合子菓將上廁，不得食。共臺切不得行，不須事畢，被聖者打死。諸時人在意，不得怠慢。遊方行，不得共人同行，來者寺死。居不得共人同房。乳食之時，當須出一分食，標心供養聖眾。心相及勝勝是在前。見諸聖者，即堪求事。如在境界，即須專心。每一上廁一洗浴，此一聖事切用之。洗浴必就洗浴處，加持少白檀香末塗身上。《陀羅尼集》上有此聖部真言及手印，亦取同用之，極有驗。當不得共無智之輩戲論無稽穢惡言語，切須禁之，為念誦聖部眾不離其側，平意惡事聖部不下，縱誦無益，於身都有所損，禁之，一年知之。內不得共人鬪打，縱被人欺，但去帝忍，前人自被損，不得舉心；如舉心，不合聖意。當與高貴人交遊，不共下品，同聖如聖有損。下品人處，縱彼當，不須帝之，即有所損。高貴人處，一切所與須帝之，運心作令當。於貴人眼前同聚一處，如此一依此法，一百日內即成；不依此法，無有成處，於身却損，明言於報。夜臥及白日睡不得仰臥，如仰臥被無知，聖者來押胸上，忽有怨法，此供養不得所，聖者便得時。一年未滿，被交婦或來畢，不得帝之。中夜有婦人，見極端正，此切作意，避起諸臥。

「唵度卑伽耶鉢羅闍跋利儞娑婆訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵度卑伽耶鉢羅闍跋利儞娑婆訶」

洗浴七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗浴七遍。

「唵部闍跋羅吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵部闍跋羅吽」

大使呪法經(菩提流支) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大使呪法經(菩提流支)

此本未再治歟？又後生展轉寫誤乎？他日考正本而質之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此本未再治歟？又後生展轉寫誤乎？他日考正本而質之耳。