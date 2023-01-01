使呪法經
唐 菩提留支譯1卷CBETA T1267少于一万字 11 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
使呪法經
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南天竺三藏菩提留支奉 詔譯
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爾時毘那夜迦於鷄羅山集諸大眾，梵天、自在天、釋提桓因等，及無量億數鬼神等，從座而起，稽首作禮於大自在天，請言：「我今欲說一字呪饒益眾生，唯願印可，聽我所說。」諸天言：「善哉！如汝所說。」毘那夜迦得說，歡喜踊躍，即說毘那夜迦一字呪曰：
爾時毘那夜迦於鷄羅山集諸大眾，梵天、自在天、釋提桓因等，及無量億數鬼神等，從座而起，稽首作禮於大自在天，請言：「我今欲說一字呪饒益眾生，唯願印可，聽我所說。」諸天言：「善哉！如汝所說。」毘那夜迦得說，歡喜踊躍，即說毘那夜迦一字呪曰：
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「oṃ gaḥ ga hrīḥ oṃ ha hūṃ pha ṭ
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「欲作此，法先須造像。或用白鑞及金銀銅樺木等，各刻作其形像。夫婦二身和合相抱立，並作象頭人身。其造像直不得還價。造其像已，白月一日於淨室內用淨牛糞磨作圓壇，隨意大小。當取一升胡麻油，用上呪呪其淨油一百八遍，煖其油，以淨銅器盛著煖油，然後將像放著銅盤油中，安置壇內。用淨銅匙若銅杓等攣油，灌其二像身頂一百八遍，以後日日更呪舊油一百八遍，一日之中七遍灌之，平旦四遍、日午三遍共成七遍。如是作法乃至七日，隨心所願成，即得稱意。正灌油時，數數發願。用酥蜜和麨作團，蘿蔔根并盞酢酒漿，如是日成獻食，必須自食方得氣力。」
「欲作此，法先須造像。或用白鑞及金銀銅樺木等，各刻作其形像。夫婦二身和合相抱立，並作象頭人身。其造像直不得還價。造其像已，白月一日於淨室內用淨牛糞磨作圓壇，隨意大小。當取一升胡麻油，用上呪呪其淨油一百八遍，煖其油，以淨銅器盛著煖油，然後將像放著銅盤油中，安置壇內。用淨銅匙若銅杓等攣油，灌其二像身頂一百八遍，以後日日更呪舊油一百八遍，一日之中七遍灌之，平旦四遍、日午三遍共成七遍。如是作法乃至七日，隨心所願成，即得稱意。正灌油時，數數發願。用酥蜜和麨作團，蘿蔔根并盞酢酒漿，如是日成獻食，必須自食方得氣力。」
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爾時毘那羅曩伽將領九千八百諸大鬼王，遊行三千世界。「我等所為神力自在，遍歷諸方奉衛三寶，已大慈悲利益眾生。」向於世尊，俱發聲言：「我以自在神通故，號毘那羅曩伽，亦名毘那夜迦，亦名毘微那曩伽，亦曰摩訶毘那夜伽，如是四天下稱皆不同。我於出世復有別名。」即以神變昇虛空而說偈言：
爾時毘那羅曩伽將領九千八百諸大鬼王，遊行三千世界。「我等所為神力自在，遍歷諸方奉衛三寶，已大慈悲利益眾生。」向於世尊，俱發聲言：「我以自在神通故，號毘那羅曩伽，亦名毘那夜迦，亦名毘微那曩伽，亦曰摩訶毘那夜伽，如是四天下稱皆不同。我於出世復有別名。」即以神變昇虛空而說偈言：
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「我有微妙法， 世間甚希有，
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眾生受持者， 皆與願滿足。
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我行順世法， 世示希有事，
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我能隨其願。 有求名遷官，
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我使國王召。 有求世異寶，
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使世積珍利， 家豐足七珍，
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世皆所希有。 有求色美者，
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發願宛然至。 莫須言遠近，
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高貴及難易， 志心於我者，
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我使須臾間。 有眾生疾苦，
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神狂及疥癩， 疾毒眾不利，
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百種害加惱， 誦我陀羅尼，
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無不解脫者。 獨行暗冥處，
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依我皆無畏， 劫賊忽然侵，
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我皆令自縛。 若欲自然福，
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若有求女人， 夫心令得女，
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我必令相愛。 世間陵突者，
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我悉令摧伏， 逍遙自快樂，
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宛然無所乏， 有念皆稱遂，
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隨有咸滿足。 設眾惡來侵，
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我使如其意， 我悉能加護，
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住居皆吉慶， 宅舍悉清寧，
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男女得英名， 夫妻順和合。
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上品持我者， 我與人中王；
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中品持我者， 我與為帝師；
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下品持我者， 富貴無窮已，
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恒欲相娛樂， 無不充滿足，
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奴婢列成群， 美女滿衢庭，
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遊行得自在， 隱顯能隨念，
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出入無所礙， 無能測量者。
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我於三界中， 神力得自在，
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降世希有事， 我皆悉所為，
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若說我所能， 窮劫不能盡。
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持我陀羅尼， 我皆現其前，
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夫妻及眷屬， 當隨得衛護，
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我有遊行時， 誦我即時至。
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過於險難處， 大海及江河，
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深山險隘處， 師子象虎狼，
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毒蟲諸神難， 持我皆安穩，
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若有侵嬈者， 頭破作七分，
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壽命悉長遠， 福祿自遷至。」
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爾時毘那夜羅迦說是偈已，告世人言：「說處世陀羅尼法，最護眾生，隨其所願皆得滿足。當須日夜誦持滿十萬遍乃至二十萬遍，皆得如所說。」即昇虛空，即說呪曰：
爾時毘那夜羅迦說是偈已，告世人言：「說處世陀羅尼法，最護眾生，隨其所願皆得滿足。當須日夜誦持滿十萬遍乃至二十萬遍，皆得如所說。」即昇虛空，即說呪曰：
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「na mo vi na ya ka sya ha sti mu kha sya ta dya thā a ṭya na ṭya ji bha te ya u svi ka ya svi da pa ya bha dha sa sya ya bha ri pa ti svā hā
「na mo vi na ya ka sya ha sti mu kha sya ta dya thā a ṭya na ṭya ji bha te ya u svi ka ya svi da pa ya bha dha sa sya ya bha ri pa ti svā hā
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使呪法經
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貞享四年中春十八宵一校之
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河南教興苾芻淨嚴(四十九)
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元祿十五年十一月二十二日
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以御本再校了 尊教
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