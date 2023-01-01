佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經(并行法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經(并行法)

瞿多三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿多三藏譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸天、龍、藥叉、健闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等共會說法，普為眾生開總持門。觀如來諸眾生等，於後惡世三災競起，諸惡毒蛇毒龍行吐毒氣，飛行蟲毒殺害眾生。蚖蛇蝮蝎蜈蚣之類，蟒蛇毒蛇諸惡毒物，或在山潤或在坑水底，悉能放毒侵達眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，及諸天、龍、藥叉、健闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等共會說法，普為眾生開總持門。觀如來諸眾生等，於後惡世三災競起，諸惡毒蛇毒龍行吐毒氣，飛行蟲毒殺害眾生。蚖蛇蝮蝎蜈蚣之類，蟒蛇毒蛇諸惡毒物，或在山潤或在坑水底，悉能放毒侵達眾生。

爾時世尊普告大眾言：「我於一時在雪山北側香山中，於其山中見一童女，百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，將諸毒蛇而為瓔珞，蟒蛇蝮蝎諸毒虫而為伴戲，飢飡毒菓、渴飲毒漿。彼女見我共相為：『仁者！應須聽我常瞿利法門，能滅一切世間諸毒。』即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普告大眾言：「我於一時在雪山北側香山中，於其山中見一童女，百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，將諸毒蛇而為瓔珞，蟒蛇蝮蝎諸毒虫而為伴戲，飢飡毒菓、渴飲毒漿。彼女見我共相為：『仁者！應須聽我常瞿利法門，能滅一切世間諸毒。』即說呪曰：

「怛姪他伊哩彌帝帝哩彌帝伊哩底(丁以反)里彌底軟迷軟摩唎曳訥泚訥瑳唎曳吒羯囉拏縛羯囉拏迦濕彌里迦濕彌羅穆吉帝惡祇儞惡伽儞惡伽那伽儞伊哩曳惡伽曳惡波曳濕廢帝濕廢多頓拏阿那怒洛叉鎖訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他伊哩彌帝帝哩彌帝伊哩底(丁以反)里彌底軟迷軟摩唎曳訥泚訥瑳唎曳吒羯囉拏縛羯囉拏迦濕彌里迦濕彌羅穆吉帝惡祇儞惡伽儞惡伽那伽儞伊哩曳惡伽曳惡波曳濕廢帝濕廢多頓拏阿那怒洛叉鎖訶」

「爾時常瞿利說此呪已，其雪山中有五千毒惡龍蛇，聞此呪聲悉悶絕，一時頭破、鱗甲四散、毒蛇牙落、頭皮星散、破破血流，悉皆自縛不能動止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時常瞿利說此呪已，其雪山中有五千毒惡龍蛇，聞此呪聲悉悶絕，一時頭破、鱗甲四散、毒蛇牙落、頭皮星散、破破血流，悉皆自縛不能動止。」

「爾時世尊觀此含識被呪毒故，便說心呪解前毒。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊觀此含識被呪毒故，便說心呪解前毒。呪曰：

「怛姪他壹哩彌哩哦囉彌哩斫俱盧斫俱崙哦囉彌彌俱吒曳俱吒曳帝素普吒曳帝素普吒曳帝那我黎那迦斫迦蘭底黎一車尾灑鷄怛吒怛吒悉怛吒悉怛吒悉怛吒鎖訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他壹哩彌哩哦囉彌哩斫俱盧斫俱崙哦囉彌彌俱吒曳俱吒曳帝素普吒曳帝素普吒曳帝那我黎那迦斫迦蘭底黎一車尾灑鷄怛吒怛吒悉怛吒悉怛吒悉怛吒鎖訶」

「爾時世尊說此呪已，一切毒龍□蝮蝎悉皆得活，四散馳走□□□□毒不能行。是故吾今告汝□□□□子，汝持此常瞿利毒女身呪，不□高聲於龍蛇前誦，其龍蛇聞必死。」佛告四眾：「諸善男子！若救世界眾生毒者，爾時常瞿利童子神呪悉能治之。此常瞿利雖現女身，實非女也。善男子！諸佛菩薩智惠神通，能為眾生現種種身，攝化諸毒，不令諸惡毒龍蛇侵遶眾生。若人聞常瞿利大明身呪，却後七年不被毒所傷害，亦能摧滅身中毒惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊說此呪已，一切毒龍□蝮蝎悉皆得活，四散馳走□□□□毒不能行。是故吾今告汝□□□□子，汝持此常瞿利毒女身呪，不□高聲於龍蛇前誦，其龍蛇聞必死。」佛告四眾：「諸善男子！若救世界眾生毒者，爾時常瞿利童子神呪悉能治之。此常瞿利雖現女身，實非女也。善男子！諸佛菩薩智惠神通，能為眾生現種種身，攝化諸毒，不令諸惡毒龍蛇侵遶眾生。若人聞常瞿利大明身呪，却後七年不被毒所傷害，亦能摧滅身中毒惡。」

爾時世尊復告降怨鳥王：「汝等同力眷屬大力群強。於吾滅後末法之中，亦須收攝群毒□鳥□□□鳥王九萬眾盡須追喚，十千□□悉須菅掘。聞吾常瞿利大明呪，皆須隨順資助使役方便救護，不得違逆。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告降怨鳥王：「汝等同力眷屬大力群強。於吾滅後末法之中，亦須收攝群毒□鳥□□□鳥王九萬眾盡須追喚，十千□□悉須菅掘。聞吾常瞿利大明呪，皆須隨順資助使役方便救護，不得違逆。」

爾時佛告四眾：「善男子！此常瞿利毒女身呪，能治一切世間萬種之毒，蛇蛺蝎𠹗、惡瘡瘍瘡、癕疽丁瘡、山源溪毒、生金毒藥及諸蠱毒，但呪水服及水噝唅呪水。若呪毒三遍，每念七遍，一切諸毒根本自出，毒不能害。若患溪毒，呪水洗身并服呪水，一切溪毒盡皆消滅。若能志心供養恭敬受持神呪，得無量福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告四眾：「善男子！此常瞿利毒女身呪，能治一切世間萬種之毒，蛇蛺蝎𠹗、惡瘡瘍瘡、癕疽丁瘡、山源溪毒、生金毒藥及諸蠱毒，但呪水服及水噝唅呪水。若呪毒三遍，每念七遍，一切諸毒根本自出，毒不能害。若患溪毒，呪水洗身并服呪水，一切溪毒盡皆消滅。若能志心供養恭敬受持神呪，得無量福。」

爾時世尊普告四眾：「若有善男子能行救護，當須畫常瞿利形作一童女，百福相好莊嚴其身，皮為衣，著嬌奢耶衣，大神車輪髻，右手執降毒釰、左手把管毒木印，遍身瓔珞毒蛇相縛環釧。毒蛇面前畫一青衣童子，把水椀及香案，百種毒菓子及諸毒漿，普在常瞿利面前。遍四面各畫山，山兩邊畫虎狼師子、蚖蛇毒龍蝮蝎、諸惡毒蛇四面周圍。若作壇，隨心一肘二肘，壇上安形像，誦呪供養。其壇用牛糞和香泥，泥□下五盤食鳥頭湯，供養了棄淨處。燒蔓覩蘿作香供養，誦呪七千遍。上功中功三萬遍，下功七萬遍，能救世治毒。但呪水服，治一切毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普告四眾：「若有善男子能行救護，當須畫常瞿利形作一童女，百福相好莊嚴其身，皮為衣，著嬌奢耶衣，大神車輪髻，右手執降毒釰、左手把管毒木印，遍身瓔珞毒蛇相縛環釧。毒蛇面前畫一青衣童子，把水椀及香案，百種毒菓子及諸毒漿，普在常瞿利面前。遍四面各畫山，山兩邊畫虎狼師子、蚖蛇毒龍蝮蝎、諸惡毒蛇四面周圍。若作壇，隨心一肘二肘，壇上安形像，誦呪供養。其壇用牛糞和香泥，泥□下五盤食鳥頭湯，供養了棄淨處。燒蔓覩蘿作香供養，誦呪七千遍。上功中功三萬遍，下功七萬遍，能救世治毒。但呪水服，治一切毒。」

略說法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說法要。

【圖：T21p0295_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0295_01.gif】

(〔印用霹靂棗木方一寸七分，用朱砂印毒兼印紙上，與患者吞之，治一切病大驗。〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (〔印用霹靂棗木方一寸七分，用朱砂印毒兼印紙上，與患者吞之，治一切病大驗。〕)

【圖：T21p0295_02.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0295_02.gif】

(〔印用白檀木一寸三分，同前印紙并印毒□及吞。〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (〔印用白檀木一寸三分，同前印紙并印毒□及吞。〕)

幡 幡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幡 幡

形像(食食食食) (花樹花樹) 釰壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形像(食食食食) (花樹花樹) 釰壇

幡 幡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幡 幡

爾時世尊說此呪已，會中無量呪仙及諸藥叉、阿蘇羅、迦樓羅、緊那羅、人非人等，聞佛所說治毒神呪，皆大歡喜，盡諸印可，頂戴受持作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已，會中無量呪仙及諸藥叉、阿蘇羅、迦樓羅、緊那羅、人非人等，聞佛所說治毒神呪，皆大歡喜，盡諸印可，頂戴受持作禮而去。

此符用墨書毒上呪七遍甚驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此符用墨書毒上呪七遍甚驗。

【圖：T21p0295_03.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0295_03.gif】

田[(仁-二)*?*中] 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 田[(仁-二)*?*中]

日日日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日日

(〔朱書吞之治□□〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (〔朱書吞之治□□〕)

口口，口 日日日 日日日 日日日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口口，口 日日日 日日日 日日日

常瞿利加持印 常瞿 利治 百毒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常瞿利加持印 常瞿 利治 百毒

口，口口 日日日 日日日 日日日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口，口口 日日日 日日日 日日日

日日日 日日日 日日日 日日日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日日 日日日 日日日 日日日

殺縛 禁縛 天攝 鎖訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺縛 禁縛 天攝 鎖訶

日日日 日日日 日日日 日日日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日日 日日日 日日日 日日日

(〔用朱書紙上封了帶之、除諸鬼氣〕) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (〔用朱書紙上封了帶之、除諸鬼氣〕)

已上符用朱書紙上吞之，除腹中諸病痛。大須敬重，勿觸污之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上符用朱書紙上吞之，除腹中諸病痛。大須敬重，勿觸污之。

【圖：T21p0295_04.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0295_04.gif】

承□呪神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承□呪神

或說云。左無名指第二節□□也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說云。左無名指第二節□□也。

右無名指第二節惡賊目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右無名指第二節惡賊目。

又云：左大指中節同無名指第二節鬼目(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云：左大指中節同無名指第二節鬼目(云云)。

【圖：T21p0295_05.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0295_05.gif】

凡念誦人若出入觸處，應用觸護陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡念誦人若出入觸處，應用觸護陀羅尼：

唵末日羅俱嚧馱吽惹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵末日羅俱嚧馱吽惹