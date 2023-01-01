佛說穰麌梨童女經
唐 不空譯1卷CBETA T1264b少于一万字 15 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說穰麌梨童女經
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唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵住舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩，及諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。爾時世尊告諸苾芻：「我念往昔住雪山北，遊香醉山，見一童女百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，以諸毒蛇而為瓔珞，將諸毒蟲蚖蝮之類前後圍繞常為伴戲，飲毒漿食毒果。彼女見我謂言：『仁者當知，聽我宣說穰麌梨真言，能除世間一切諸毒。若人聞此真言及持我名者，不被一切諸毒所害。』爾時童女為我宣說。我從彼女聞已，常持此法饒益有情。我今當說。真言曰：
一時薄伽梵住舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，復有無量菩薩摩訶薩，及諸天、龍、藥叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆來集會。爾時世尊告諸苾芻：「我念往昔住雪山北，遊香醉山，見一童女百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，以諸毒蛇而為瓔珞，將諸毒蟲蚖蝮之類前後圍繞常為伴戲，飲毒漿食毒果。彼女見我謂言：『仁者當知，聽我宣說穰麌梨真言，能除世間一切諸毒。若人聞此真言及持我名者，不被一切諸毒所害。』爾時童女為我宣說。我從彼女聞已，常持此法饒益有情。我今當說。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(去聲引)唵(引)壹里蜜帝(引)(一) 底(丁以切)里蜜帝(引)(二) 壹里底里蜜帝(引)(三) 努(鼻)迷努(鼻)麼(引)里(引)曳(平聲引)(四) 訥泚訥蹉(去聲引)里(引)曳(平聲)(五) 得羯囉抳(尼呈切鼻)(六) 嚩(無博切)羯囉抳(鼻，上同)(七) 羯濕弭(二合引)㘑(引)(八) 羯濕弭(二合引)囉穆訖帝(二合引)(九) 惡祇(祇曳切)(十) 惡伽(去聲)寧(十一) 惡伽(去聲)曩伽寧(十二) 壹里曳(十三) 壹里壹里(引)曳(十四) 阿(上聲)佉(去聲引)夜(引)曳(平聲)(十五) 姶(烏合切)播(引)夜(引)曳(平聲)(十六) 濕吠(二合引)帝(引)(十七) 濕吠(二合引)多頓嬭(引)(十八) 阿(上)曩(引)努(鼻)囉乞曬(二合引)娑嚩(二合引)賀(十九)」
「怛儞也(二合)他(去聲引)唵(引)壹里蜜帝(引)(一) 底(丁以切)里蜜帝(引)(二) 壹里底里蜜帝(引)(三) 努(鼻)迷努(鼻)麼(引)里(引)曳(平聲引)(四) 訥泚訥蹉(去聲引)里(引)曳(平聲)(五) 得羯囉抳(尼呈切鼻)(六) 嚩(無博切)羯囉抳(鼻，上同)(七) 羯濕弭(二合引)㘑(引)(八) 羯濕弭(二合引)囉穆訖帝(二合引)(九) 惡祇(祇曳切)(十) 惡伽(去聲)寧(十一) 惡伽(去聲)曩伽寧(十二) 壹里曳(十三) 壹里壹里(引)曳(十四) 阿(上聲)佉(去聲引)夜(引)曳(平聲)(十五) 姶(烏合切)播(引)夜(引)曳(平聲)(十六) 濕吠(二合引)帝(引)(十七) 濕吠(二合引)多頓嬭(引)(十八) 阿(上)曩(引)努(鼻)囉乞曬(二合引)娑嚩(二合引)賀(十九)」
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佛告諸苾芻：「若人一切聞陀羅尼，却後七年遠離一切諸毒。若常受持，一切毒蟲及諸毒藥悉不能害。若有毒蛇來嚙此人者，頭破作七分猶如蘭香䔠。其有受持此真言法，應以白物先供養師，然後受持，必獲成就。苾芻當知，勿於蛇前稱誦此明，其蛇必死。應當以此真言加持死蛇，令其蘇息。真言曰：
佛告諸苾芻：「若人一切聞陀羅尼，却後七年遠離一切諸毒。若常受持，一切毒蟲及諸毒藥悉不能害。若有毒蛇來嚙此人者，頭破作七分猶如蘭香䔠。其有受持此真言法，應以白物先供養師，然後受持，必獲成就。苾芻當知，勿於蛇前稱誦此明，其蛇必死。應當以此真言加持死蛇，令其蘇息。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 唵(引)壹羅(引)(二) 尾羅(引)(三) 斫句(引)嚩句(去聲引)(四) 句(引)拏(引)句嬭(引)底(丁以切)(五) 報(引)拏(引)報(引)嬭(引)底(同前)𩕳矩嚕拏(引)(六) 𩕳矩魯嬭(引)底(同前)(七) 普吒囉蒵(引)普吒囉蒵(引)(八) 普吒𧹞(讁簡切)拏囉蒵(引)(九) 薩跛囉蒵(引)(十) 薩跛吒𧹞(准上音)拏囉蒵(引)(十一) 曩(引)誐囉蒵(引)(十二) 曩(引)誐吒𧹞(同前)拏囉蒵(引)(十三) 阿(上)泚(引)蹉禮(引)(十四) 揆攞尾曬(引)(十五) 試(引)帝(引)試(引)多嚩寧(引)(十六) 滿跢(引)黎(引)(十七) 伊(上)里黎(引)(十八) 賀黎賀黎(十九) 旦嬭(引)旦嬭(引)(二十) 怛𪘨(二十一) 娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑嚩(二合)賀(引)(二十二)」
「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 唵(引)壹羅(引)(二) 尾羅(引)(三) 斫句(引)嚩句(去聲引)(四) 句(引)拏(引)句嬭(引)底(丁以切)(五) 報(引)拏(引)報(引)嬭(引)底(同前)𩕳矩嚕拏(引)(六) 𩕳矩魯嬭(引)底(同前)(七) 普吒囉蒵(引)普吒囉蒵(引)(八) 普吒𧹞(讁簡切)拏囉蒵(引)(九) 薩跛囉蒵(引)(十) 薩跛吒𧹞(准上音)拏囉蒵(引)(十一) 曩(引)誐囉蒵(引)(十二) 曩(引)誐吒𧹞(同前)拏囉蒵(引)(十三) 阿(上)泚(引)蹉禮(引)(十四) 揆攞尾曬(引)(十五) 試(引)帝(引)試(引)多嚩寧(引)(十六) 滿跢(引)黎(引)(十七) 伊(上)里黎(引)(十八) 賀黎賀黎(十九) 旦嬭(引)旦嬭(引)(二十) 怛𪘨(二十一) 娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑嚩(二合)賀(引)(二十二)」
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爾時世尊說此陀羅尼已，告諸苾芻：「我此真言能解世間一切諸毒，蟲毒魅毒蠱毒藥毒等不能為害。若有被毒中者，以此真言加持皆得消滅。諸苾芻！此穰麌梨陀羅尼，於一切如來大會中說，真實不虛，不顛倒語、如語、不異語，諸有藥毒呪毒蟲毒魅毒欲來相害，能令却著本所與者，令使諸毒入水入火入柱入壁亦令入地，所有諸毒不令成毒悉能除滅。若人受持此經日誦一遍，非但滅世間諸毒，亦能除滅身中三毒。」爾時世尊復說穰麌梨童女隨心真言及成就法。修行者欲成就此法，先斷五辛，亦不食鹽不食油，斷語。於一淨處，三時澡浴三時換衣，結印誦隨心真言滿一萬遍，則行法成就，復作一切事必獲成就。隨心真言曰：
爾時世尊說此陀羅尼已，告諸苾芻：「我此真言能解世間一切諸毒，蟲毒魅毒蠱毒藥毒等不能為害。若有被毒中者，以此真言加持皆得消滅。諸苾芻！此穰麌梨陀羅尼，於一切如來大會中說，真實不虛，不顛倒語、如語、不異語，諸有藥毒呪毒蟲毒魅毒欲來相害，能令却著本所與者，令使諸毒入水入火入柱入壁亦令入地，所有諸毒不令成毒悉能除滅。若人受持此經日誦一遍，非但滅世間諸毒，亦能除滅身中三毒。」爾時世尊復說穰麌梨童女隨心真言及成就法。修行者欲成就此法，先斷五辛，亦不食鹽不食油，斷語。於一淨處，三時澡浴三時換衣，結印誦隨心真言滿一萬遍，則行法成就，復作一切事必獲成就。隨心真言曰：
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「唵(引)阿(上聲)枲(思以切)爾賀(二合引)(一) 戌(引)攞爾賀吠(二合引)嚩囉(二合)迦(引)臾(引)(三) 仡囉(三合)娑仡囉(二合)娑(四) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(五) 摩賀(引)迦(引)里(六) 摩賀(引)喻祇(霓夷切引)(七) 濕嚩(二合)里(引)曳(引)(八) 唵(引)頗𪘨(引)(九) 普吒囉奚(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十) 吽癹吒(上半聲)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」
「唵(引)阿(上聲)枲(思以切)爾賀(二合引)(一) 戌(引)攞爾賀吠(二合引)嚩囉(二合)迦(引)臾(引)(三) 仡囉(三合)娑仡囉(二合)娑(四) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(五) 摩賀(引)迦(引)里(六) 摩賀(引)喻祇(霓夷切引)(七) 濕嚩(二合)里(引)曳(引)(八) 唵(引)頗𪘨(引)(九) 普吒囉奚(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十) 吽癹吒(上半聲)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」
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「我今復說穰虞梨印及觀行法。其根本印，以二手相搏如掬物勢，以二小指相並，餘八指各散開微曲即成。結此印誦前根本真言，加持自身五處，所謂右肩、左肩、心、喉、額等，項上散印。次結隨心印，以右手五指散開，微屈如師子爪形即成。結此印誦隨心真言七遍，加持五處。修行者作先行成就法已，欲作法除毒之時，觀想自身為穰麌梨童女，身綠色，狀如龍女，具足七頭，項有圓光。應想四臂，右第一手持三戟叉、第二手執三五莖孔雀尾，左第一手把一黑蛇、第二手施無畏。又想七寶瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身，并以諸蛇用為瓔珞。想從一一毛孔流出火焰。作此觀已，於被螫人前結根本印及隨心印，加持自身五處，取一熟銅椀盛水，誦隨心真言加持七遍，以右手掬水打被螫人心上，所有毒氣漸漸銷除。即於真言句中增加此句，所謂：
「我今復說穰虞梨印及觀行法。其根本印，以二手相搏如掬物勢，以二小指相並，餘八指各散開微曲即成。結此印誦前根本真言，加持自身五處，所謂右肩、左肩、心、喉、額等，項上散印。次結隨心印，以右手五指散開，微屈如師子爪形即成。結此印誦隨心真言七遍，加持五處。修行者作先行成就法已，欲作法除毒之時，觀想自身為穰麌梨童女，身綠色，狀如龍女，具足七頭，項有圓光。應想四臂，右第一手持三戟叉、第二手執三五莖孔雀尾，左第一手把一黑蛇、第二手施無畏。又想七寶瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身，并以諸蛇用為瓔珞。想從一一毛孔流出火焰。作此觀已，於被螫人前結根本印及隨心印，加持自身五處，取一熟銅椀盛水，誦隨心真言加持七遍，以右手掬水打被螫人心上，所有毒氣漸漸銷除。即於真言句中增加此句，所謂：
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「左攞娑嚩(二合引)賀(引)尾鑠(疏覺切)娑縛(二合引)賀(引)」
「左攞娑嚩(二合引)賀(引)尾鑠(疏覺切)娑縛(二合引)賀(引)」
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「即取淨土加持七遍，周匝圍繞被螫之人，一切諸毒應時銷滅。又法於被螫人前，結本印數誦吽字一字真言，或誦撲字一字真言加持，皆能除毒。若常受持此穰麌梨法，能滅世間一切諸毒，所求無不遂心。」爾時世尊說此經已，時彼大會天龍藥叉人非人等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
「即取淨土加持七遍，周匝圍繞被螫之人，一切諸毒應時銷滅。又法於被螫人前，結本印數誦吽字一字真言，或誦撲字一字真言加持，皆能除毒。若常受持此穰麌梨法，能滅世間一切諸毒，所求無不遂心。」爾時世尊說此經已，時彼大會天龍藥叉人非人等聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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