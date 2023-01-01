觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住舍衛國祇陀園，與大苾芻眾千二百五十人俱，又與無數菩薩摩訶薩及天龍夜叉八部眾等皆來雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住舍衛國祇陀園，與大苾芻眾千二百五十人俱，又與無數菩薩摩訶薩及天龍夜叉八部眾等皆來雲集。

爾時如來告諸大眾：「我念往昔住雪山北遊香醉山，見一童女百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，以諸毒蛇而為瓔珞，將諸毒虫虎狼師子前後圍遶常為伴侶，飲毒菓漿食毒草菓。彼女見我作如是言：『仁者！聽我宣說一大真言，能除世間一切諸毒。若人聞此呪及念我名者，不被一切諸毒所害。』爾時童女為我說呪。我得聞已，常持此呪饒益有情。我今當說。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告諸大眾：「我念往昔住雪山北遊香醉山，見一童女百福相好莊嚴其身，鹿皮為衣，以諸毒蛇而為瓔珞，將諸毒虫虎狼師子前後圍遶常為伴侶，飲毒菓漿食毒草菓。彼女見我作如是言：『仁者！聽我宣說一大真言，能除世間一切諸毒。若人聞此呪及念我名者，不被一切諸毒所害。』爾時童女為我說呪。我得聞已，常持此呪饒益有情。我今當說。真言曰：

「怛儞也他唵(引)壹哩蜜帝(引)底(丁壹反)哩蜜帝壹哩帝哩蜜帝(引)努迷努麼(引)哩(引)曳(引)訥泚訥蹉(引)哩曳得羯囉抳(尼貞反)嚩揭囉抳揭濕弭㘑(引)揭濕弭囉目訖帝(二合)惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜(引)曳姶(烏合反)播夜曳濕吠帝(引)濕吠多頓嬭阿曩(引)努囉乞砂(二合)伺嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也他唵(引)壹哩蜜帝(引)底(丁壹反)哩蜜帝壹哩帝哩蜜帝(引)努迷努麼(引)哩(引)曳(引)訥泚訥蹉(引)哩曳得羯囉抳(尼貞反)嚩揭囉抳揭濕弭㘑(引)揭濕弭囉目訖帝(二合)惡祇惡伽儞惡伽娜惡伽曩伽儞壹哩曳壹哩壹哩曳阿佉夜(引)曳姶(烏合反)播夜曳濕吠帝(引)濕吠多頓嬭阿曩(引)努囉乞砂(二合)伺嚩(二合)訶」

佛言：「諸苾芻！若人一聞此呪，却後七年遠離諸毒。若人常念者，一切毒虫及諸毒藥悉不能害。若有毒蛇來咬此人者，其蛇即爛壞。其有受持此呪法者，以白物先供養師，然後受之，法必成就。勿於蛇邊念此呪，其蛇即死。死已令其甦活，呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！若人一聞此呪，却後七年遠離諸毒。若人常念者，一切毒虫及諸毒藥悉不能害。若有毒蛇來咬此人者，其蛇即爛壞。其有受持此呪法者，以白物先供養師，然後受之，法必成就。勿於蛇邊念此呪，其蛇即死。死已令其甦活，呪曰：

「怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也他伊哩彌哩誐囉彌左斫骨嚕斫骨魯斫骨論斫骨論誐囉彌抳句吒句吒曳帝娑普吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹掣囉佛沙尸怛囉卑怛囉悉普吒悉普吒伺嚩(二合)訶」

「若人念一遍，經年諸毒不中。若能常持，非言外毒消滅，亦除內三毒。若惡瘡發背癰腫等病，唾之念呪即差。一切惡獸來，但念七遍即過不能為害。若為中毒，處於中指上頭第一節文，左右手遶瘡，逆日轉念呪三七遍即差。常念不得高聲，高聲則有毒虫必死。若惡虫死已，以此呪解之即活，念三七遍。解毒呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人念一遍，經年諸毒不中。若能常持，非言外毒消滅，亦除內三毒。若惡瘡發背癰腫等病，唾之念呪即差。一切惡獸來，但念七遍即過不能為害。若為中毒，處於中指上頭第一節文，左右手遶瘡，逆日轉念呪三七遍即差。常念不得高聲，高聲則有毒虫必死。若惡虫死已，以此呪解之即活，念三七遍。解毒呪曰：

「怛儞也他壹哩彌哩議哩那伽斫伽蘭底哩壹掣囉合沙鷄怛吒悉怛吒担吒悉怛吒伺嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也他壹哩彌哩議哩那伽斫伽蘭底哩壹掣囉合沙鷄怛吒悉怛吒担吒悉怛吒伺嚩(二合)訶」

「若人患發背，逆日轉遶倒書一匝即差，惡物自出，大有神驗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患發背，逆日轉遶倒書一匝即差，惡物自出，大有神驗。」

佛說是語已，大眾歡喜授時而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語已，大眾歡喜授時而起。