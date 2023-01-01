氷揭羅天童子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氷揭羅天童子經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

若有行者持此明者，或能乞食或專喫乳粥或能自食，當於像前持誦滿三十萬遍，然後作火法。取玉柔作一千八片，一誦一擲火中燒，每日三時，滿四十日，證云云，所求皆遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有行者持此明者，或能乞食或專喫乳粥或能自食，當於像前持誦滿三十萬遍，然後作火法。取玉柔作一千八片，一誦一擲火中燒，每日三時，滿四十日，證云云，所求皆遂。

又取玉柔和安悉香作丸，從黑月八日起首終十四日，日別三時，時別誦一千八遍，以前丸擲火中。其童子或晝或夜必來現身，而為伴侶，滿一切願，任意使令無不諧剋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又取玉柔和安悉香作丸，從黑月八日起首終十四日，日別三時，時別誦一千八遍，以前丸擲火中。其童子或晝或夜必來現身，而為伴侶，滿一切願，任意使令無不諧剋。

又法取安悉香作丸，於七日中每日三時，時別一千八遍，一誦一擲一丸火中，必獲邑主，無事不果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取安悉香作丸，於七日中每日三時，時別一千八遍，一誦一擲一丸火中，必獲邑主，無事不果。

其行者欲行此法時，先應誦七十萬遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其行者欲行此法時，先應誦七十萬遍。

造像法。其像用白檀香木長六指作童子形狀。左手把菓右手垂作滿願掌向外。置道場中，作種種飲食乳粥香花供養。取赤色花，每花一誦一擲童子身上，滿十萬遍，其童子必來現身，即得滿一切願，日施千人上妙衣食無所闕乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造像法。其像用白檀香木長六指作童子形狀。左手把菓右手垂作滿願掌向外。置道場中，作種種飲食乳粥香花供養。取赤色花，每花一誦一擲童子身上，滿十萬遍，其童子必來現身，即得滿一切願，日施千人上妙衣食無所闕乏。

又法每日三時，時別取蘇合香作一千八丸，於火中滿七日已，其童子現身指授伏藏。若能日日受持，獲大利益，示其寶藏。及修羅窟穴亦然指授，必滿其願得大財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法每日三時，時別取蘇合香作一千八丸，於火中滿七日已，其童子現身指授伏藏。若能日日受持，獲大利益，示其寶藏。及修羅窟穴亦然指授，必滿其願得大財寶。

若人被拘縶時，當誦此明即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人被拘縶時，當誦此明即得解脫。

又法欲令一切人見即歡喜，稱彼人名，誦滿十萬遍即皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法欲令一切人見即歡喜，稱彼人名，誦滿十萬遍即皆歡喜。

又法取無憂木，於高山頂上燒之，和安悉香作一千八丸擲火中，即得安穩成就，欲令見即見，壽命千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取無憂木，於高山頂上燒之，和安悉香作一千八丸擲火中，即得安穩成就，欲令見即見，壽命千歲。

陀羅尼真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼真言曰：

oṃ ṭi vi ṭi ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ṭi vi ṭi ni svā hā

又一本云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又一本云：

oṃ ṭi ja ṭi ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ṭi ja ṭi ni svā hā

其根本契者，二手虛心合掌。若召請時，以禪智三度來去。若發遣時，外撥三度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其根本契者，二手虛心合掌。若召請時，以禪智三度來去。若發遣時，外撥三度。

請火天明契，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請火天明契，真言曰：

oṃ a gna ye a ga aga svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ a gna ye a ga aga svā hā

發遣明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發遣明曰：

a gna ye ga ccha gaccha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 a gna ye ga ccha gaccha svā hā

其契相者，右手屈大指於掌中，頭指屈如鉤，以柱大指背當下節，餘並舒之。召請時但以頭指三招，若發遣時外撥三度即是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契相者，右手屈大指於掌中，頭指屈如鉤，以柱大指背當下節，餘並舒之。召請時但以頭指三招，若發遣時外撥三度即是。

護身契明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護身契明曰：

oṃ kro dha na hūṃ jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ kro dha na hūṃ jaḥ

其契者，以右手作拳，竪大指觸身五處，即未然護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其契者，以右手作拳，竪大指觸身五處，即未然護。

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保延三年七月二十三日於仲川之寫了一校了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 保延三年七月二十三日於仲川之寫了一校了