佛說鬼子母經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鬼子母經

失譯人今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人今附西晉錄

佛遊大兜國。時國中有一母人，多子，性極惡，常喜行盜人子殺噉之。亡子家亦不知何誰取者，行街里啼哭。人已還共議，如是非一日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遊大兜國。時國中有一母人，多子，性極惡，常喜行盜人子殺噉之。亡子家亦不知何誰取者，行街里啼哭。人已還共議，如是非一日。

阿難及眾沙門出行，輒見啼哭人，已還共議，傷哀亡子家。佛即知眾沙門議，佛到眾沙門所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難及眾沙門出行，輒見啼哭人，已還共議，傷哀亡子家。佛即知眾沙門議，佛到眾沙門所。

佛問眾沙門：「向者何等議？」眾沙門、阿難白佛言：「向者出行分衛，見街里有啼哭人眾多，即問啼哭人：『汝何為啼哭？』報言：『生亡我子，不知屍死處所。』如是啼哭者非一家，皆亡子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問眾沙門：「向者何等議？」眾沙門、阿難白佛言：「向者出行分衛，見街里有啼哭人眾多，即問啼哭人：『汝何為啼哭？』報言：『生亡我子，不知屍死處所。』如是啼哭者非一家，皆亡子。」

佛便為阿難、眾沙門說：「是國中盜人子者，非凡人故，現鬼子母。今生作人，喜行盜人子。是母有千子，五百子在天上，五百子在世間。千子皆為鬼王，一王者從數萬鬼。如是五百鬼王，在天上嬈諸天；五百鬼王，在世間嬈帝王人民。如是五百鬼王，天亦無奈何。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便為阿難、眾沙門說：「是國中盜人子者，非凡人故，現鬼子母。今生作人，喜行盜人子。是母有千子，五百子在天上，五百子在世間。千子皆為鬼王，一王者從數萬鬼。如是五百鬼王，在天上嬈諸天；五百鬼王，在世間嬈帝王人民。如是五百鬼王，天亦無奈何。」

阿難白佛言：「鬼子母來，在是國中。今寧可勅令不盜人子耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「鬼子母來，在是國中。今寧可勅令不盜人子耶？」

佛言：「大善！可令不復盜人子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大善！可令不復盜人子。」

阿難問佛言：「當用何等方便使不復盜人子耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛言：「當用何等方便使不復盜人子耶？」

佛便語阿難：「到是母所居，眾沙門共伺是母出已，後悉歛取子來，著精舍中逃之。」眾沙門即往。伺是母出行，隨後歛取子。得千數子，逃著精舍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便語阿難：「到是母所居，眾沙門共伺是母出已，後悉歛取子來，著精舍中逃之。」眾沙門即往。伺是母出行，隨後歛取子。得千數子，逃著精舍中。

是母便復行盜人子，來入舍中，不見其子，便捨他人子，不敢復殺。便行索其子，遍舍中不知其子處。便出行至街里，遍城中不得。復出城外索不得，便入城行道啼哭。如是十日，母便狂。被髮入市，啼哭自擗，撲仰天大呼，為狂梁語，亦不能復飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是母便復行盜人子，來入舍中，不見其子，便捨他人子，不敢復殺。便行索其子，遍舍中不知其子處。便出行至街里，遍城中不得。復出城外索不得，便入城行道啼哭。如是十日，母便狂。被髮入市，啼哭自擗，撲仰天大呼，為狂梁語，亦不能復飲食。

佛遣沙門往視之，見母問：「何為市中被髮啼哭？」母即報沙門言：「亡我子眾多，故哭耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遣沙門往視之，見母問：「何為市中被髮啼哭？」母即報沙門言：「亡我子眾多，故哭耳。」

沙門言：「汝欲得汝子不？」母報言：「我欲得之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門言：「汝欲得汝子不？」母報言：「我欲得之。」

沙門言：「汝審欲得者，是間有佛，可往問佛。佛者，知當來已去之事。汝往則可得汝子。」母聞是語，則歡喜意解，便隨沙門去。到佛所，歡喜前為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門言：「汝審欲得者，是間有佛，可往問佛。佛者，知當來已去之事。汝往則可得汝子。」母聞是語，則歡喜意解，便隨沙門去。到佛所，歡喜前為佛作禮。

佛即問母：「何為市中啼哭？」母報佛言：「亡我子故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即問母：「何為市中啼哭？」母報佛言：「亡我子故。」

佛問母：「汝捨汝子至何所而亡汝子？」母即默然不言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問母：「汝捨汝子至何所而亡汝子？」母即默然不言。

佛復問母：「汝捨子至何所而反？」默然無語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問母：「汝捨子至何所而反？」默然無語。

母知盜人子為惡，母即起為佛作禮，頭面著地：「我愚癡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母知盜人子為惡，母即起為佛作禮，頭面著地：「我愚癡故。」

佛復問：「汝有子，愛之不？」母言：「我有子坐起常欲著我傍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「汝有子，愛之不？」母言：「我有子坐起常欲著我傍。」

佛復問：「汝有子，知愛之。何故日行盜他人子？他人有子，亦如汝愛之；亡子家，亦行道啼哭如汝。汝反盜人子殺噉之，死後當入太山地獄中。」母聞是語便恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「汝有子，知愛之。何故日行盜他人子？他人有子，亦如汝愛之；亡子家，亦行道啼哭如汝。汝反盜人子殺噉之，死後當入太山地獄中。」母聞是語便恐怖。

佛復問：「汝寧欲得汝子不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「汝寧欲得汝子不？」

母即起，復持頭面著地：「願哀我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母即起，復持頭面著地：「願哀我。」

佛便語母言：「汝子若在，汝寧能自悔不？若能自悔，當還汝子。」母言：「我能自悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便語母言：「汝子若在，汝寧能自悔不？若能自悔，當還汝子。」母言：「我能自悔。」

佛言：「汝能自悔，當作何等自悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝能自悔，當作何等自悔？」

母言：「我聽佛教誡，當隨佛語自悔。佛還我子，我不敢遠離佛所語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母言：「我聽佛教誡，當隨佛語自悔。佛還我子，我不敢遠離佛所語。」

佛言：「審如汝語不？」母言：「我審如佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「審如汝語不？」母言：「我審如佛語。」

佛便授以五戒：第一、不殺生；第二、不盜；三、不婬；四、不兩舌；五、不飲酒。報能，悉還其子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便授以五戒：第一、不殺生；第二、不盜；三、不婬；四、不兩舌；五、不飲酒。報能，悉還其子。

佛便為說：「汝有千子，皆為說千子名字。五百子在天上，皆是鬼中王，將鬼官屬嫉害嬈天民；五百子在世間，嬈諸人民。汝子作鬼王，將數萬鬼。如是五百子將鬼官屬，一不可稱數。極嫉害惡，或自稱作樹木神者；或作地神者；或作水神者；或詐為人兄弟妻子，自怨枉家室內外者；或作海神者；或作船車神者；或作舍宅神者；或自稱夜在冥中神者；或使人夢寤者；或使人恐怖，為人作怪者；或自稱星死者，自稱病死者——如是耗亂人，適不在一處。極嫉害惡，如是矯稱，令人祠祀烹殺，人不知多為烹殺飲食是鬼；是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人犯殺，欲使人入地獄中。要不食之。見人祠祀喜。如是鬼亦不能護活人命，但益罪。愚癡人不知，坐鬼貧窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便為說：「汝有千子，皆為說千子名字。五百子在天上，皆是鬼中王，將鬼官屬嫉害嬈天民；五百子在世間，嬈諸人民。汝子作鬼王，將數萬鬼。如是五百子將鬼官屬，一不可稱數。極嫉害惡，或自稱作樹木神者；或作地神者；或作水神者；或詐為人兄弟妻子，自怨枉家室內外者；或作海神者；或作船車神者；或作舍宅神者；或自稱夜在冥中神者；或使人夢寤者；或使人恐怖，為人作怪者；或自稱星死者，自稱病死者——如是耗亂人，適不在一處。極嫉害惡，如是矯稱，令人祠祀烹殺，人不知多為烹殺飲食是鬼；是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人犯殺，欲使人入地獄中。要不食之。見人祠祀喜。如是鬼亦不能護活人命，但益罪。愚癡人不知，坐鬼貧窮。」

鬼子母聞佛說是語，即一心自悔，即得須陀洹道，知方來去事。長跪白佛言：「我愚癡不知，世世有惡乃爾。今我得持戒，思惟中正之道，我心皆徹視；還見我千子。今我乃知，佛所至至語成。願佛哀我！我欲止佛精舍傍，我欲呼千子王，我欲使與佛結要，我欲報復天上天下人恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼子母聞佛說是語，即一心自悔，即得須陀洹道，知方來去事。長跪白佛言：「我愚癡不知，世世有惡乃爾。今我得持戒，思惟中正之道，我心皆徹視；還見我千子。今我乃知，佛所至至語成。願佛哀我！我欲止佛精舍傍，我欲呼千子王，我欲使與佛結要，我欲報復天上天下人恩。」

佛言：「善哉！如汝有是意大善。」佛言：「汝從是已去，當稱是語，便止佛精舍邊。其國中人民，無子者來求子，當與之子，自在所願。我當勅子姓，與使隨護人。不得復妄嬈之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！如汝有是意大善。」佛言：「汝從是已去，當稱是語，便止佛精舍邊。其國中人民，無子者來求子，當與之子，自在所願。我當勅子姓，與使隨護人。不得復妄嬈之。」

欲從鬼子母求願者，名浮陀摩尼鉢，姊名炙匿，天上天下鬼屬是摩尼鉢；主四海內，船車治生有財產，皆屬摩尼鉢。摩尼鉢與佛結要、受戒，主護人財物。炙匿主人——若有產生，當救之。有天王名毘沙門，主四天地——護人命，出入常從毘沙門求願。有大鬼王，名阿須倫，主諸龍王、諸毒氣，人從求願，令毒不干人；求願當慈心，無所用謝，亦無所噉食人。從求願者，在人何求與耳；要無所求索，亦不責人。人至浮陀摩尼鉢前，為作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲從鬼子母求願者，名浮陀摩尼鉢，姊名炙匿，天上天下鬼屬是摩尼鉢；主四海內，船車治生有財產，皆屬摩尼鉢。摩尼鉢與佛結要、受戒，主護人財物。炙匿主人——若有產生，當救之。有天王名毘沙門，主四天地——護人命，出入常從毘沙門求願。有大鬼王，名阿須倫，主諸龍王、諸毒氣，人從求願，令毒不干人；求願當慈心，無所用謝，亦無所噉食人。從求願者，在人何求與耳；要無所求索，亦不責人。人至浮陀摩尼鉢前，為作禮。