訶利帝母真言經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶利帝母真言經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時訶利帝藥叉女在佛眾會，從座而起，五體投地禮佛雙足，而白佛言：「我有心真言，由如真多摩尼寶能滿一切意願。為利益安樂閻浮提諸善男子及善女人，唯願世尊哀愍聽許，我今說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時訶利帝藥叉女在佛眾會，從座而起，五體投地禮佛雙足，而白佛言：「我有心真言，由如真多摩尼寶能滿一切意願。為利益安樂閻浮提諸善男子及善女人，唯願世尊哀愍聽許，我今說之。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「唵弩弩麼(引)里迦(引)呬帝娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵弩弩麼(引)里迦(引)呬帝娑嚩(二合引)訶(引)」

「若有女人不宜男女，或在胎中墮落斷緒不收，皆由四大不不能調適、或被鬼神作諸障難、或是宿業因緣不宜男女，應取白㲲或一肘或一搩手或長五寸隨意大小，畫訶利帝母，作天女形，純金色，身著天衣，頭冠瓔珞，坐宣臺上垂下兩足。於垂足兩邊畫二孩子，傍宣臺立。於二膝上各坐一孩子，以左手懷中抱一孩子，於右手中持吉祥菓。畫師應受八戒，其彩色中不用皮膠。畫像成已，淨治一室嚴儀塗拭，以香塗作一方壇，置像壇中，以種種華散於壇上。復以甘脆飲食、乳糜酪飯及諸菓子、閼伽香水，燒沈水香而用供養。像面向西，持誦者面東，對像念誦，每日三時，時別誦一千遍。取月生五日起首，先誦十萬遍，然後對像前念誦，所求一切事皆悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人不宜男女，或在胎中墮落斷緒不收，皆由四大不不能調適、或被鬼神作諸障難、或是宿業因緣不宜男女，應取白㲲或一肘或一搩手或長五寸隨意大小，畫訶利帝母，作天女形，純金色，身著天衣，頭冠瓔珞，坐宣臺上垂下兩足。於垂足兩邊畫二孩子，傍宣臺立。於二膝上各坐一孩子，以左手懷中抱一孩子，於右手中持吉祥菓。畫師應受八戒，其彩色中不用皮膠。畫像成已，淨治一室嚴儀塗拭，以香塗作一方壇，置像壇中，以種種華散於壇上。復以甘脆飲食、乳糜酪飯及諸菓子、閼伽香水，燒沈水香而用供養。像面向西，持誦者面東，對像念誦，每日三時，時別誦一千遍。取月生五日起首，先誦十萬遍，然後對像前念誦，所求一切事皆悉圓滿。

「又法女人欲得男女者，月經後澡浴，取黃乳牛母子同色者，搆乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳，誦真言加持一千八十遍，然後取服，至七日內則得有胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法女人欲得男女者，月經後澡浴，取黃乳牛母子同色者，搆乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳，誦真言加持一千八十遍，然後取服，至七日內則得有胎。

「又法欲令他人歡喜敬愛者，或飲食菓子或華或香加持一百八遍，於真言句中加彼人名，將與彼人，則得歡喜愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他人歡喜敬愛者，或飲食菓子或華或香加持一百八遍，於真言句中加彼人名，將與彼人，則得歡喜愛敬。

「又法若有人作留難口舌者，畫彼人形，左脚踏之，誦真言一千八十遍則得無難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有人作留難口舌者，畫彼人形，左脚踏之，誦真言一千八十遍則得無難。

「又法欲令一切人歡喜者，取牛黃末置銀器中，准前以無名指攪，誦真言加持一百八遍，點於額上，一切人見皆歡喜順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令一切人歡喜者，取牛黃末置銀器中，准前以無名指攪，誦真言加持一百八遍，點於額上，一切人見皆歡喜順伏。

「又法若得新衣服，對像前加持一百八遍，然後取著，一切人見亦皆歡喜敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若得新衣服，對像前加持一百八遍，然後取著，一切人見亦皆歡喜敬愛。

「又法若有惡夢，誦真言一百八遍，則得惡夢消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有惡夢，誦真言一百八遍，則得惡夢消除。

「又法若月蝕時，取酥五兩置金器中，以金筯攪，無令間斷念誦加持，乃至月却得圓滿為限。然後取一分供養訶利帝母，餘者漸喫，即有胎孕，所生男女聰慧福德。又法取牛膝根作齒木，加持一百八遍嚼及揩齒，所出言詞令人樂聞，意欲所求他人之事皆得隨意成就。又法欲得壽命長遠者，取骨屢草嫩苗搵蘇蜜酪護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中則長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若月蝕時，取酥五兩置金器中，以金筯攪，無令間斷念誦加持，乃至月却得圓滿為限。然後取一分供養訶利帝母，餘者漸喫，即有胎孕，所生男女聰慧福德。又法取牛膝根作齒木，加持一百八遍嚼及揩齒，所出言詞令人樂聞，意欲所求他人之事皆得隨意成就。又法欲得壽命長遠者，取骨屢草嫩苗搵蘇蜜酪護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中則長壽。

「又法欲得所為所作隨意成就者，每月月生五日二十日，塗拭道場散華，種種飲食乳糜酪飯及諸菓子、閼伽香水，燒沈香薰陸以用供養。先供養一切如來、文殊師利菩薩、普賢等一切菩薩，然後供養我訶利帝母。何以故？我本藥叉女，如來授與我三歸五戒菩提心律儀戒，對諸十地菩薩故，是先供養諸佛菩薩。供養已，對此像前誦一萬遍，所求事業皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得所為所作隨意成就者，每月月生五日二十日，塗拭道場散華，種種飲食乳糜酪飯及諸菓子、閼伽香水，燒沈香薰陸以用供養。先供養一切如來、文殊師利菩薩、普賢等一切菩薩，然後供養我訶利帝母。何以故？我本藥叉女，如來授與我三歸五戒菩提心律儀戒，對諸十地菩薩故，是先供養諸佛菩薩。供養已，對此像前誦一萬遍，所求事業皆得滿足。

「訶利帝母念誦法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶利帝母念誦法。

「愛子心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛子心真言曰：

「唵知(上)尾知(上)𩕳娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵知(上)尾知(上)𩕳娑嚩(二合引)訶」

「印，合掌屈二大拇指入掌中，誦心真言供養訖，於頂上放二大拇指即散去。請召、發遣皆放此印。以白檀香橫量六指作童子形，具足兩手，各把菓子與人，頭上作三髻角子。於閑淨處安置，誦真言萬遍，即現身問言：『喚我何事？』隨心答之。取黃牛肉方寸，一加持一燒，日三時，滿四日得大自在隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「印，合掌屈二大拇指入掌中，誦心真言供養訖，於頂上放二大拇指即散去。請召、發遣皆放此印。以白檀香橫量六指作童子形，具足兩手，各把菓子與人，頭上作三髻角子。於閑淨處安置，誦真言萬遍，即現身問言：『喚我何事？』隨心答之。取黃牛肉方寸，一加持一燒，日三時，滿四日得大自在隨意。

「又法牛肉、安悉香為丸，月八日三時念誦，燒上香一八遍。至十日已，夜半現大光相，得大神力。安悉香為丸，一加持一燒，日三時，時別一千八遍，五日調伏一切人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法牛肉、安悉香為丸，月八日三時念誦，燒上香一八遍。至十日已，夜半現大光相，得大神力。安悉香為丸，一加持一燒，日三時，時別一千八遍，五日調伏一切人。

「又法百草花一一加持散身上，得千人衣食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法百草花一一加持散身上，得千人衣食。

「又法日誦真言燒蘇合香七日，見地下金藏。以種種花菓飲食壇中供養，日日如是，得一切財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法日誦真言燒蘇合香七日，見地下金藏。以種種花菓飲食壇中供養，日日如是，得一切財寶。

「又法安悉和乳粥，一加持一燒七日，日三時，時別一千八遍，現身共語供意問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法安悉和乳粥，一加持一燒七日，日三時，時別一千八遍，現身共語供意問。

「又法被禁閉，誦一萬遍即解脫。治病，加持菴羅菓，芽乳中漬燒加持，除一切病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被禁閉，誦一萬遍即解脫。治病，加持菴羅菓，芽乳中漬燒加持，除一切病。」