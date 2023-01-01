有二印：一者身印、二者隱形印也。先作身印，當心誦真言七遍，加持身五處。謂五處者，一心、二額、三左肩、四右肩、五頂是也。身印相，虛心合拳，以二中指指端屈纏著二頭指端，是大金剛輪印也。真言曰：

有二印：一者身印、二者隱形印也。先作身印，當心誦真言七遍，加持身五處。謂五處者，一心、二額、三左肩、四右肩、五頂是也。身印相，虛心合拳，以二中指指端屈纏著二頭指端，是大金剛輪印也。真言曰：

次作隱形印，當心念誦一百八遍。依此印真言加持力故，一切天魔惡鬼，不善邪魔外道不得其便，亦無見其行者形體。雖求覓，空盡邪力，不得持明行者形體。是故每七種所行時，以印真言可加持。七種所行時者：一睡眠時、二覺悟時、三沐浴時、四遠行時、五逢客時、六飲食時、七行廁時。以身印加持五處，以身印想隱入金剛堅固智拳城中。其隱形印，左手作虛掌拳之，舒右掌五輪覆其左虛掌拳上，不令間隙。其心身真言曰：