摩利支菩薩略念誦法
唐 不空譯1卷CBETA T1258少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
摩利支菩薩略念誦法
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大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
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先應結毘盧遮那佛印。
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次印相者，二手內相叉，並竪二大指即成。誦真言七遍，頂上散。真言曰：
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曩莫三滿多沒馱南阿尾羅吽欠
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次結摩利支菩薩根本真言印。
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次印相者，以二手內相叉，竪合二頭指，二中指各糺持二頭指令相捻，二大指並竪合即成。誦真言加持身五處，印額、次右肩、次左肩、次心、次喉上以，各誦一遍。真言曰：
次印相者，以二手內相叉，竪合二頭指，二中指各糺持二頭指令相捻，二大指並竪合即成。誦真言加持身五處，印額、次右肩、次左肩、次心、次喉上以，各誦一遍。真言曰：
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曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 怛儞也(二合)他(引)(二) 遏迦沫思(三) 沫迦沫思遏度(引)沫思(四) 旨跛囉沫思(五) 摩賀(引)旨跛囉沫思(六) 按怛馱娜沫思(七) 摩哩制野沫思(八) 曩謨薩都(二合)帝(九) 𡀩乞叉(二合)𡀩乞叉(二合)𤚥(引)(十) 薩嚩薩怛嚩(二合)難(引)者(十一) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩波庾(引)(十二) 跛捺囉(二合)吠毘藥(二合)娑嚩(二合)訶(引)(十三)
曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 怛儞也(二合)他(引)(二) 遏迦沫思(三) 沫迦沫思遏度(引)沫思(四) 旨跛囉沫思(五) 摩賀(引)旨跛囉沫思(六) 按怛馱娜沫思(七) 摩哩制野沫思(八) 曩謨薩都(二合)帝(九) 𡀩乞叉(二合)𡀩乞叉(二合)𤚥(引)(十) 薩嚩薩怛嚩(二合)難(引)者(十一) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩波庾(引)(十二) 跛捺囉(二合)吠毘藥(二合)娑嚩(二合)訶(引)(十三)
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次結摩利支菩薩心印。真言曰：
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曩莫三滿多沒馱(引)南(引)唵摩(引)利哩制曳沙嚩(二合)訶
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次結心真言印相者，以左手虛作拳，頭指大母指相捻如環。想自身入左手拳中，以右手覆左拳上，即想此印為摩利支菩薩形，想自身在摩利支菩薩心中不斷絕。誦身真言，應時獲得殊勝加持，不被一切惡人為障礙者所見，一切災禍皆不著身，一切口舌皆得除滅，蟲狼虎豹水火盜則賊皆不能侵害，所求世間果報皆得諧偶。若修出世間法，即得禪定現前，智慧增盛獲得聞持，不忘失菩提心法。誦真言時深起悲愍，為一切有情拔除苦惱，皆獲無障解脫速證無上菩提道。應須祕密，勿妄傳授。
次結心真言印相者，以左手虛作拳，頭指大母指相捻如環。想自身入左手拳中，以右手覆左拳上，即想此印為摩利支菩薩形，想自身在摩利支菩薩心中不斷絕。誦身真言，應時獲得殊勝加持，不被一切惡人為障礙者所見，一切災禍皆不著身，一切口舌皆得除滅，蟲狼虎豹水火盜則賊皆不能侵害，所求世間果報皆得諧偶。若修出世間法，即得禪定現前，智慧增盛獲得聞持，不忘失菩提心法。誦真言時深起悲愍，為一切有情拔除苦惱，皆獲無障解脫速證無上菩提道。應須祕密，勿妄傳授。
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