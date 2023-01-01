次結心真言印相者，以左手虛作拳，頭指大母指相捻如環。想自身入左手拳中，以右手覆左拳上，即想此印為摩利支菩薩形，想自身在摩利支菩薩心中不斷絕。誦身真言，應時獲得殊勝加持，不被一切惡人為障礙者所見，一切災禍皆不著身，一切口舌皆得除滅，蟲狼虎豹水火盜則賊皆不能侵害，所求世間果報皆得諧偶。若修出世間法，即得禪定現前，智慧增盛獲得聞持，不忘失菩提心法。誦真言時深起悲愍，為一切有情拔除苦惱，皆獲無障解脫速證無上菩提道。應須祕密，勿妄傳授。

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