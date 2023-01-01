佛說大摩里支菩薩經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第七

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

「復次於曼拏羅四角安四菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於曼拏羅四角安四菩薩。

「東南角安唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南角安唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀菩薩。

「西南角安唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南角安唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀菩薩，

「西北角安唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北角安唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀菩薩，

「東北角安唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北角安唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀菩薩。

「如是菩薩各有三面，一是猪面，各乘其猪，色相莊嚴，所執幖幟而無有別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩各有三面，一是猪面，各乘其猪，色相莊嚴，所執幖幟而無有別。

「復於外曼拏羅有四門，每門有一菩薩。彼四菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於外曼拏羅有四門，每門有一菩薩。彼四菩薩真言曰：

「唵(引)阿(引)路(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿(引)路(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是東門菩薩，身白色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是東門菩薩，身白色。」

「唵(引)多(引)路(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)多(引)路(引)娑嚩(二合引)賀」

「此是南門菩薩，身黃色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是南門菩薩，身黃色。」

「唵(引)迦(引)路(引)娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)路(引)娑嚩(二合引)賀

「此是西門菩薩，身赤色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是西門菩薩，身赤色。」

「唵(引)薩槎路(引)三摩母里馱(二合)致娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩槎路(引)三摩母里馱(二合)致娑嚩(二合引)賀」

「此是北門菩薩，身綠色。各有二臂，守護曼拏羅。又於四角亦有四菩薩，東南角安金剛鉤菩薩，真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是北門菩薩，身綠色。各有二臂，守護曼拏羅。又於四角亦有四菩薩，東南角安金剛鉤菩薩，真言：

「唵(引)嚩多(引)隷娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩多(引)隷娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩如童女相，作紅色，一切莊嚴。亦有一猪面，三目，手持針線。西南角安金剛索菩薩，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩如童女相，作紅色，一切莊嚴。亦有一猪面，三目，手持針線。西南角安金剛索菩薩，真言曰：

「唵(引)嚩那(引)隷娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩那(引)隷娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩亦如童女相，身金色，一切莊嚴，左手持無憂樹枝、右手持針線，能斷一切惡者。西北角安金剛鎖菩薩，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦如童女相，身金色，一切莊嚴，左手持無憂樹枝、右手持針線，能斷一切惡者。西北角安金剛鎖菩薩，真言曰：

「唵(引)嚩囉(引)隷娑縛(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉(引)隷娑縛(二合引)賀」

「此菩薩亦童女相，身白色，一切莊嚴，右手持無憂樹枝、左手持羂索，能成就一切事。東北角安金剛鈴菩薩，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦童女相，身白色，一切莊嚴，右手持無憂樹枝、左手持羂索，能成就一切事。東北角安金剛鈴菩薩，真言曰：

「唵(引)嚩囉(引)賀目契娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉(引)賀目契娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩亦童女相，身紅色，一切莊嚴，手持弓箭，能作一切眾生敬愛。此等菩薩各具三面，一是猪面，各具三眼，乘猪而立如舞蹈相。復次外曼拏羅四方四隅，各有一菩薩而守護之。東方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦童女相，身紅色，一切莊嚴，手持弓箭，能作一切眾生敬愛。此等菩薩各具三面，一是猪面，各具三眼，乘猪而立如舞蹈相。復次外曼拏羅四方四隅，各有一菩薩而守護之。東方菩薩真言曰：

「唵(引)摩賀支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩如童女相，身色如雲，乘猪，有三面各三目，一作猪面，二臂，右手持金剛鉤、左手持金剛索，口出利牙見者恐怖。東南方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩如童女相，身色如雲，乘猪，有三面各三目，一作猪面，二臂，右手持金剛鉤、左手持金剛索，口出利牙見者恐怖。東南方菩薩真言曰：

「唵(引)嚩囉賀目契」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉賀目契」

「如是菩薩色相幖幟悉同東方菩薩。南方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩色相幖幟悉同東方菩薩。南方菩薩真言曰：

「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩亦如童女相，身黃色，一切莊嚴。三面各三目，一猪面，二臂，左手持金剛杵、右手持無憂樹枝。西南方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩亦如童女相，身黃色，一切莊嚴。三面各三目，一猪面，二臂，左手持金剛杵、右手持無憂樹枝。西南方菩薩真言曰：

「唵(引)嚩囉羅娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉羅娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩身相幖幟悉同南方菩薩。西方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩身相幖幟悉同南方菩薩。西方菩薩真言曰：

「唵(引)摩波囉訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩波囉訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩亦如童女相，身黃色，三面，一猪面，二臂，手持弓箭。西北方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩亦如童女相，身黃色，三面，一猪面，二臂，手持弓箭。西北方菩薩真言曰：

「唵(引)嚩那羅娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩那羅娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩身相幖幟悉同西方菩薩。北方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩身相幖幟悉同西方菩薩。北方菩薩真言曰：

「唵(引)烏里摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)烏里摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩亦如童女相，身綠色，一切莊嚴，著青天衣，手持針線。東北方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩亦如童女相，身綠色，一切莊嚴，著青天衣，手持針線。東北方菩薩真言曰：

「唵(引)嚩囉(引)隷娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉(引)隷娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩身相幖幟悉同北方菩薩。此八大菩薩各有一猪面，群猪圍繞，身相相似。具大勢力，擁護曼拏羅，能施成就法。若持誦者依儀作觀，而欲所求皆得圓滿。復想曼拏羅出一切光明，其光微妙入金剛杵內變成摩里支菩薩，身如閻浮檀金色，放大光明，著青天衣，頂戴寶塔，足乘大猪。六臂三面，正面金色，端嚴微笑。左面猪相，黑色醜惡，口現利牙，出舌顰眉，作大忿怒見者怕怖。右面白色，如天秋月，左手持弓、線、無憂樹枝，右手持箭、針、金剛杵。如是想已，曼拏羅中一切賢聖依位擁護，禁縛惡者不令得便，安住眾生皆獲快樂。即時阿闍梨結金剛鉤印，誦真言請召賢聖。此印以二頭指背相鉤，二小指亦背相鉤，手背緊相著，竪印當胸，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩身相幖幟悉同北方菩薩。此八大菩薩各有一猪面，群猪圍繞，身相相似。具大勢力，擁護曼拏羅，能施成就法。若持誦者依儀作觀，而欲所求皆得圓滿。復想曼拏羅出一切光明，其光微妙入金剛杵內變成摩里支菩薩，身如閻浮檀金色，放大光明，著青天衣，頂戴寶塔，足乘大猪。六臂三面，正面金色，端嚴微笑。左面猪相，黑色醜惡，口現利牙，出舌顰眉，作大忿怒見者怕怖。右面白色，如天秋月，左手持弓、線、無憂樹枝，右手持箭、針、金剛杵。如是想已，曼拏羅中一切賢聖依位擁護，禁縛惡者不令得便，安住眾生皆獲快樂。即時阿闍梨結金剛鉤印，誦真言請召賢聖。此印以二頭指背相鉤，二小指亦背相鉤，手背緊相著，竪印當胸，誦此真言：

「𠺁吽鑁斛(引)鉢囉(二合)嚩里多(二合)野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𠺁吽鑁斛(引)鉢囉(二合)嚩里多(二合)野」

「請召賢聖已獻閼伽水，以手捧椀，即誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請召賢聖已獻閼伽水，以手捧椀，即誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿里建(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿里建(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」

「次誦動樂真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦動樂真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩儞焰(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩儞焰(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」

「復結摩里支印，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復結摩里支印，誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合引)呬尾迦悉多(引)誐里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合引)呬尾迦悉多(引)誐里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)」

「誦此真言已，即結曼拏羅三昧印。以二手合掌，指頭少開，以二大指捻中指如環相。結跏趺坐，安印臍上，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，即結曼拏羅三昧印。以二手合掌，指頭少開，以二大指捻中指如環相。結跏趺坐，安印臍上，誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿怛囉(二合)散儞呬覩彌(引)婆嚩阿努囉訖多(二合引)彌婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合)彌(引)婆嚩酥布瑟喻(二合)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉地彌(引)鉢囉(二合)野蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿怛囉(二合)散儞呬覩彌(引)婆嚩阿努囉訖多(二合引)彌婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合)彌(引)婆嚩酥布瑟喻(二合)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉地彌(引)鉢囉(二合)野蹉」

「誦此真言時，以前印復安心上、頸上、額上、頂上，即時受灌頂。用結此印，以二大指屈入掌中指頭相對，以二中指按其上，餘指如金剛合掌。安自頂上，觀想毘盧遮那佛身真金色，結毘盧印知在頂上。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，以前印復安心上、頸上、額上、頂上，即時受灌頂。用結此印，以二大指屈入掌中指頭相對，以二中指按其上，餘指如金剛合掌。安自頂上，觀想毘盧遮那佛身真金色，結毘盧印知在頂上。誦此真言：

「唵(引)僕欠阿鼻詵左𤚥(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)僕欠阿鼻詵左𤚥(引)」

「復以二手作金剛縛，以二中指相合竪直，此名金剛波羅蜜印。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以二手作金剛縛，以二中指相合竪直，此名金剛波羅蜜印。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(引)薩怛嚩(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(引)薩怛嚩(二合)吽」

「復以二中指微曲如寶形，此名寶波羅蜜印。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以二中指微曲如寶形，此名寶波羅蜜印。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)怛覽(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)怛覽(二合)」

「復以二中指作如蓮華葉相，此名法波羅蜜印。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以二中指作如蓮華葉相，此名法波羅蜜印。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)達里摩(二合)呬里(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)達里摩(二合)呬里(二合)」

「復以二中指相纏，二大指亦爾，此名羯磨波羅蜜印。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以二中指相纏，二大指亦爾，此名羯磨波羅蜜印。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)惡」

「誦此真言已，阿闍梨言：『我今灌頂。』如是以印安額上、頂後、右耳、左耳。次誦阿閼佛真言，作觸地印。寶生佛真言，作施願印。無量光佛真言，作入定印。不空成就佛真言，作無畏印。復誦忿怒真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，阿闍梨言：『我今灌頂。』如是以印安額上、頂後、右耳、左耳。次誦阿閼佛真言，作觸地印。寶生佛真言，作施願印。無量光佛真言，作入定印。不空成就佛真言，作無畏印。復誦忿怒真言：

「唵(引)捺囉(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)捺囉(二合)」

「以二手各作金剛拳，令頭指少屈，安心上、項上，復胸上、額上，如繫華鬘，以為擁護。復用二手兩邊彈指，即指掌作歡喜相，誦此歡喜真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手各作金剛拳，令頭指少屈，安心上、項上，復胸上、額上，如繫華鬘，以為擁護。復用二手兩邊彈指，即指掌作歡喜相，誦此歡喜真言：

「唵(二合)嚩日囉(二合)覩瑟也(二合)斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(二合)嚩日囉(二合)覩瑟也(二合)斛」

「復想阿字變成月輪，輪有惡字變成羯磨金剛杵。即結羯磨印，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復想阿字變成月輪，輪有惡字變成羯磨金剛杵。即結羯磨印，誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧誐囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)摩努多覽嚩日囉(二合)達里摩(二合)誐野乃嚩日囉(二合)羯里摩(二合)迦魯婆嚩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧誐囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)摩努多覽嚩日囉(二合)達里摩(二合)誐野乃嚩日囉(二合)羯里摩(二合)迦魯婆嚩」

「以二手作金剛拳，誦金剛嬉戲真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二手作金剛拳，誦金剛嬉戲真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)羅(引)細(引)吽唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)羅吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)羅(引)細(引)吽唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)羅吽」

「唵(引)嚩日囉(二合)詣帝(引)吽唵嚩日囉(二合)涅里(二合)帝曳(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)詣帝(引)吽唵嚩日囉(二合)涅里(二合)帝曳(二合)吽」

「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)吽唵嚩日囉(二合)度閉(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)吽唵嚩日囉(二合)度閉(引)吽」

「唵(引)嚩日囉(二合)禰閉吽唵(引)嚩日囉(二合)巘弟(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)禰閉吽唵(引)嚩日囉(二合)巘弟(引)吽」

「復誦內外供養真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦內外供養真言：

「唵(引)阿迦(引)魯(引)目欠薩里嚩(二合)達里摩(二合引)拏(引)阿(引)儞也(二合引)努怛半(二合)曩怛嚩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿迦(引)魯(引)目欠薩里嚩(二合)達里摩(二合引)拏(引)阿(引)儞也(二合引)努怛半(二合)曩怛嚩(二合引)」

「復作觀想，想自心上出一月輪，輪上有真言如華鬘相，各有光明如輪內然燈，及曼拏羅一切賢聖皆有光明。如是想已，即作持誦。獻閼伽水誦閼伽真言，獻飲食等五種供養誦本真言。如是訖已，左手執鈴，誦鈴真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作觀想，想自心上出一月輪，輪上有真言如華鬘相，各有光明如輪內然燈，及曼拏羅一切賢聖皆有光明。如是想已，即作持誦。獻閼伽水誦閼伽真言，獻飲食等五種供養誦本真言。如是訖已，左手執鈴，誦鈴真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)建致囉拏多鉢囉(二合)拏多三鉢囉(二合引)囉拏多沒馱剎怛囉(二合)鉢囉(二合)左(引)里儞(引)鉢囉(二合)惹拏(二合)播(引)囉彌多曩(引)那婆嚩(二合)婆(引)吠(引)嚩日囉(二合)馱囉訖里(二合)那野(引)嚩覩(引)灑尼吽吽吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)建致囉拏多鉢囉(二合)拏多三鉢囉(二合引)囉拏多沒馱剎怛囉(二合)鉢囉(二合)左(引)里儞(引)鉢囉(二合)惹拏(二合)播(引)囉彌多曩(引)那婆嚩(二合)婆(引)吠(引)嚩日囉(二合)馱囉訖里(二合)那野(引)嚩覩(引)灑尼吽吽吽」

「誦此真言已，復用右手擲金剛杵，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復用右手擲金剛杵，誦此真言：

「唵(引)薩里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日囉(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀沙怛鑁(二合)馱(引)囉野(引)彌底呬呬呬呬吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日囉(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀沙怛鑁(二合)馱(引)囉野(引)彌底呬呬呬呬吽」

「復誦讚歎五如來真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦讚歎五如來真言曰：

「阿芻毘也(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(引)馱覩摩賀(引)沒馱怛里(二合)曼拏羅怛里(二合)嚩日囉(二合)誐囉也(三合)具(引)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿芻毘也(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(引)馱覩摩賀(引)沒馱怛里(二合)曼拏羅怛里(二合)嚩日囉(二合)誐囉也(三合)具(引)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「吠魯左曩摩賀(引)秫馱嚩日囉(二合)扇(引)多摩賀囉帝(引)鉢囉(二合)訖里(二合)底鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)囉達里摩(二合引)禰(引)舍嚩日囉(二合)曩謨娑覩(二合)帝囉怛曩(二合)囉(引)惹酥儼鼻里也(二合)佉嚩日囉(二合引)迦舍酥儞里摩(二合)羅娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱儞里隷(二合引)波婆(引)沙玉呬也(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吠魯左曩摩賀(引)秫馱嚩日囉(二合)扇(引)多摩賀囉帝(引)鉢囉(二合)訖里(二合)底鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)囉達里摩(二合引)禰(引)舍嚩日囉(二合)曩謨娑覩(二合)帝囉怛曩(二合)囉(引)惹酥儼鼻里也(二合)佉嚩日囉(二合引)迦舍酥儞里摩(二合)羅娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱儞里隷(二合引)波婆(引)沙玉呬也(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「嚩日囉(二合)彌多摩賀(引)囉(引)惹儞里嚩(二合)羯羅波(二合)佉嚩日里(二合)尼囉(引)誐播(引)囉彌多(引)鉢囉(二合)鉢多(二合)婆沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)彌多摩賀(引)囉(引)惹儞里嚩(二合)羯羅波(二合)佉嚩日里(二合)尼囉(引)誐播(引)囉彌多(引)鉢囉(二合)鉢多(二合)婆沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「阿目佉嚩日囉(二合)僧沒馱薩里嚩(二合引)舍(引)波里布囉迦秫馱娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿目佉嚩日囉(二合)僧沒馱薩里嚩(二合引)舍(引)波里布囉迦秫馱娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「誦讚佛已，其阿闍梨發勇猛心如彼本尊，所有飲食洗浴坐具臥具，及於經行一切之事，皆依本尊祕密修習。從早辰日中日沒，如是三時持誦，並結印相作供養已，復作觀想。至第四時亦如是供養，即以此善所作功德迴向實際及眾生界，隨意所求無不成就。即誦發遣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦讚佛已，其阿闍梨發勇猛心如彼本尊，所有飲食洗浴坐具臥具，及於經行一切之事，皆依本尊祕密修習。從早辰日中日沒，如是三時持誦，並結印相作供養已，復作觀想。至第四時亦如是供養，即以此善所作功德迴向實際及眾生界，隨意所求無不成就。即誦發遣真言：

「唵(引)訖里(二合)覩(引)嚩薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)囉他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特鑁(二合)沒馱尾沙焰布曩(引)囉(引)誐摩曩(引)野左」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)訖里(二合)覩(引)嚩薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)囉他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特鑁(二合)沒馱尾沙焰布曩(引)囉(引)誐摩曩(引)野左」

「作發遣印，於自頂上散其印，復誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作發遣印，於自頂上散其印，復誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)目」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)目」

「次誦百字真言，作自擁護身口意。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次誦百字真言，作自擁護身口意。真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩野摩努波(引)羅野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)怛吠(二合引)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)彌(引)婆嚩酥覩瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩阿努囉訖覩(二合引)彌(引)婆嚩酥布(引)瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉地彌鉢囉(二合)野蹉薩里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左彌(引)唧多室里(二合)焰俱魯吽賀賀賀賀斛(引)婆誐鑁薩里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)摩(引)彌(引)門左嚩日里(二合)婆嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩野摩努波(引)羅野嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)怛吠(二合引)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)彌(引)婆嚩酥覩瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩阿努囉訖覩(二合引)彌(引)婆嚩酥布(引)瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉地彌鉢囉(二合)野蹉薩里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左彌(引)唧多室里(二合)焰俱魯吽賀賀賀賀斛(引)婆誐鑁薩里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩日囉(二合)摩(引)彌(引)門左嚩日里(二合)婆嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡」

「如是持誦依法軌儀，所欲所求一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是持誦依法軌儀，所欲所求一切成就。

「復有成就法。依前㡧像儀則一一觀想已，復想自心之上有一月輪，輪上有第十二微妙梵字，於字頭上有日月二曜，出種種光明。其光變成天人師，即獻供養。復想一切之法而無有我，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。依前㡧像儀則一一觀想已，復想自心之上有一月輪，輪上有第十二微妙梵字，於字頭上有日月二曜，出種種光明。其光變成天人師，即獻供養。復想一切之法而無有我，誦此真言：

「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫弟」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫弟」

「誦真言已復入三昧，唯有清淨實性真空之如，心境冥合離諸分別。復觀前梵字變成無憂樹，於此樹上有甘露瓶，瓶有𤚥字化成摩里支菩薩。依此相儀，觀想自身亦成摩里支菩薩，深黃色亦如閻浮檀金色、或如日初出之色，頂戴寶塔，著紅天衣，耳環腕釧寶帶瓔珞種種莊嚴。八臂，三面三目，脣如曼度迦花色，放大光明。於寶塔內有毘盧遮那佛。戴無憂華鬘，左手持羂索、弓、無憂樹花枝及線，右手持金剛杵、針、鉤、箭。正面善相微笑，深黃色或檀金色，眼相修長，脣如朱色，作大勇猛相。左面猪容，忿怒醜惡，利牙外現出舌顰眉令人怕怖。右面深紅如蓮華寶色，出最上光明，慈顏和悅如童女相。手作毘盧印，乘彼猪車，立如舞蹈勢。菩薩下復有風輪，輪有賀字，此字變成羅睺大曜如日月蝕。作觀想時，晝對日、夜對月。彼毘盧佛有四菩薩四方圍繞。東方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已復入三昧，唯有清淨實性真空之如，心境冥合離諸分別。復觀前梵字變成無憂樹，於此樹上有甘露瓶，瓶有𤚥字化成摩里支菩薩。依此相儀，觀想自身亦成摩里支菩薩，深黃色亦如閻浮檀金色、或如日初出之色，頂戴寶塔，著紅天衣，耳環腕釧寶帶瓔珞種種莊嚴。八臂，三面三目，脣如曼度迦花色，放大光明。於寶塔內有毘盧遮那佛。戴無憂華鬘，左手持羂索、弓、無憂樹花枝及線，右手持金剛杵、針、鉤、箭。正面善相微笑，深黃色或檀金色，眼相修長，脣如朱色，作大勇猛相。左面猪容，忿怒醜惡，利牙外現出舌顰眉令人怕怖。右面深紅如蓮華寶色，出最上光明，慈顏和悅如童女相。手作毘盧印，乘彼猪車，立如舞蹈勢。菩薩下復有風輪，輪有賀字，此字變成羅睺大曜如日月蝕。作觀想時，晝對日、夜對月。彼毘盧佛有四菩薩四方圍繞。東方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀(引)賀目契阿迦里沙(二合)野𠺁娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀(引)賀目契阿迦里沙(二合)野𠺁娑嚩(二合)賀」

「如是此菩薩紅色，著紅天衣，三面，一猪面，各三目四臂，左手持羂索、無憂樹枝，右手持針、金剛鉤，意欲降伏皆得成就。南方菩薩真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是此菩薩紅色，著紅天衣，三面，一猪面，各三目四臂，左手持羂索、無憂樹枝，右手持針、金剛鉤，意欲降伏皆得成就。南方菩薩真言曰。

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱滿馱吽娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱滿馱吽娑嚩(二合引)賀」

「如是此菩薩身作黃色，著黃天衣，左手持羂索、金剛杵，右手持無憂樹枝及針，縫惡者口眼。西方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是此菩薩身作黃色，著黃天衣，左手持羂索、金剛杵，右手持無憂樹枝及針，縫惡者口眼。西方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野鑁娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野鑁娑嚩(二合引)賀」

「如是此菩薩衣服身色如前不異，右手持金剛杵及針、左手持無憂樹枝及羂索，能禁縛一切惡者。北方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是此菩薩衣服身色如前不異，右手持金剛杵及針、左手持無憂樹枝及羂索，能禁縛一切惡者。北方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)賀」

「如是此菩薩衣色如先，身如初日之色，右手持箭及金剛杵、左手持無憂樹枝及弓，敬愛一切眾生。彼阿闍梨應如是觀想，彼四大菩薩智慧神力難可度量。於曼拏羅請召時，用金剛鉤印及本真言。如前儀則，諸持誦阿闍梨若依摩里支成就法行精進修習、勇猛不退、無缺犯，如是眾生令得菩薩清淨大智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是此菩薩衣色如先，身如初日之色，右手持箭及金剛杵、左手持無憂樹枝及弓，敬愛一切眾生。彼阿闍梨應如是觀想，彼四大菩薩智慧神力難可度量。於曼拏羅請召時，用金剛鉤印及本真言。如前儀則，諸持誦阿闍梨若依摩里支成就法行精進修習、勇猛不退、無缺犯，如是眾生令得菩薩清淨大智。」