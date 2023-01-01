佛說大摩里支菩薩經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

一切持誦者， 志心歸命禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切持誦者， 志心歸命禮，

摩里支菩薩， 分別如意輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩里支菩薩， 分別如意輪，

八輻祕密相， 能斷諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八輻祕密相， 能斷諸煩惱。

若人依法行， 一切皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人依法行， 一切皆成就。

「此成就法，於素帛上或樺皮上畫八輻輪，於其輪心書微妙梵字。以輪八輻即為八方位。先於輪東輻畫第五菩薩，南輻畫第六菩薩，西輻畫第十二菩薩，北輻畫第三菩薩，東南輻畫第四菩薩，西南輻畫第九菩薩，西北輻畫第八菩薩，東北輻畫第十菩薩。於諸輻上書本尊真言、一切成就真言，俱從裏面寫真言頭。次於輪輞周圍書嚩囉羅菩薩根本真言、挽多隷菩薩真言、摩里支菩薩真言、摩細菩薩等真言。此名一切成就如意寶輪。若起首作法，先求清淨地位。得已即入隨意樂處結跏趺坐，所求福德智慧速獲圓滿。既安坐已，結期克印安心上、額上、頂上，即念吽𠷑吒三字真言。誦真言已却出外，捧前所說儀則㡧像安置地位、獻香水，誦辟除真言灑淨飲食等，而作觀想。想自心中有阿盎二字，變此阿字成其月輪，變其盎字成其日輪。於日輪上有迦茶(去聲呼)二字，於其二字有日月之光如鍊金色，復出種種光明，而此光明變成天人師。如是想已，即自作禮而誦真言以申供養。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此成就法，於素帛上或樺皮上畫八輻輪，於其輪心書微妙梵字。以輪八輻即為八方位。先於輪東輻畫第五菩薩，南輻畫第六菩薩，西輻畫第十二菩薩，北輻畫第三菩薩，東南輻畫第四菩薩，西南輻畫第九菩薩，西北輻畫第八菩薩，東北輻畫第十菩薩。於諸輻上書本尊真言、一切成就真言，俱從裏面寫真言頭。次於輪輞周圍書嚩囉羅菩薩根本真言、挽多隷菩薩真言、摩里支菩薩真言、摩細菩薩等真言。此名一切成就如意寶輪。若起首作法，先求清淨地位。得已即入隨意樂處結跏趺坐，所求福德智慧速獲圓滿。既安坐已，結期克印安心上、額上、頂上，即念吽𠷑吒三字真言。誦真言已却出外，捧前所說儀則㡧像安置地位、獻香水，誦辟除真言灑淨飲食等，而作觀想。想自心中有阿盎二字，變此阿字成其月輪，變其盎字成其日輪。於日輪上有迦茶(去聲呼)二字，於其二字有日月之光如鍊金色，復出種種光明，而此光明變成天人師。如是想已，即自作禮而誦真言以申供養。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)婆訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)婆訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉」

「此名獻食真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名獻食真言。」

「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉」

「此名花供養真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名花供養真言。」

「唵(引)摩(引)里支(引)度半鉢囉(二合)底蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)度半鉢囉(二合)底蹉」

「此名香供養真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名香供養真言。」

「唵(引)摩(引)里支(引)禰半鉢囉(二合)底蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)禰半鉢囉(二合)底蹉」

「此名燈供養真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名燈供養真言。」

「唵(引)摩(引)里支(引)巘毯鉢囉(二合)底蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)巘毯鉢囉(二合)底蹉」

「此名塗香供養真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此名塗香供養真言。」

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言獻閼伽水，獻已安置左邊。有力者具辦供養，無力者但作觀想供養。既供養已歸命三寶：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。所有諸功德我今盡隨喜，所有一切罪悉皆得消滅。我今發此最上菩提心自利利他願，我成佛廣度一切眾生。』如是三發大願已，入於三昧，觀想一切諸法無我性空，即誦無我真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言獻閼伽水，獻已安置左邊。有力者具辦供養，無力者但作觀想供養。既供養已歸命三寶：『我今歸依佛、歸依法、歸依僧。所有諸功德我今盡隨喜，所有一切罪悉皆得消滅。我今發此最上菩提心自利利他願，我成佛廣度一切眾生。』如是三發大願已，入於三昧，觀想一切諸法無我性空，即誦無我真言：

「唵(引)舜儞也(二合)多惹拏(二合)曩嚩日囉(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)舜儞也(二合)多惹拏(二合)曩嚩日囉(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾」

「誦已復作觀想，想彼真言如鏡中像、如水中影，乃至三界之相其義亦然，即誦淨三業真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦已復作觀想，想彼真言如鏡中像、如水中影，乃至三界之相其義亦然，即誦淨三業真言：

「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩里嚩(二合)達里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)阿憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫馱(引)薩里嚩(二合)達里摩(二合)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫度(引)阿憾」

「如是誦已，復想月輪之內有一唵字，變成吉祥毘盧遮那佛，於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐，身色如金，手結毘盧印入三摩地，頂戴寶冠，一切莊嚴善相圓滿。彼佛心中生其月輪，有微妙梵字作深黃色，其字變成無優花樹，於其樹上復有月輪，生一𤚥字放大光明，擁護所居作法地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦已，復想月輪之內有一唵字，變成吉祥毘盧遮那佛，於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐，身色如金，手結毘盧印入三摩地，頂戴寶冠，一切莊嚴善相圓滿。彼佛心中生其月輪，有微妙梵字作深黃色，其字變成無優花樹，於其樹上復有月輪，生一𤚥字放大光明，擁護所居作法地位。

「復次成就法，能去除冤家。先於十方釘橛，從東方起首釘橛，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就法，能去除冤家。先於十方釘橛，從東方起首釘橛，誦此真言：

「唵(引)阿里迦(二合)摩細吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿里迦(二合)摩細吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「誦真言已，觀想十方菩薩為大惡相，面如明王，有其猪頭，口出利牙種種光焰，身有四臂，右手執金剛杵、鉤、針，左手亦執金剛杵、羂索、線，及一切菩薩手臂色相幖幟，具足現之，能令一切魔王隱沒不現。復誦東方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，觀想十方菩薩為大惡相，面如明王，有其猪頭，口出利牙種種光焰，身有四臂，右手執金剛杵、鉤、針，左手亦執金剛杵、羂索、線，及一切菩薩手臂色相幖幟，具足現之，能令一切魔王隱沒不現。復誦東方真言菩薩：

「唵(引)摩里迦(引)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(引)摩細娑嚩(二合引)賀」

「南方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方真言菩薩：

「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「西方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方真言菩薩：

「唵(引)帝(引)祖(引)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝(引)祖(引)摩細娑嚩(二合引)賀」

「北方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方真言菩薩：

「唵(引)波那(引)羯囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)波那(引)羯囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「東南方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方真言菩薩：

「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」

「西南方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方真言菩薩：

「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「西北方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方真言菩薩：

「唵(引)唧嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)唧嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「東北方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方真言菩薩：

「唵(引)摩賀唧嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀唧嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「上方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方真言菩薩：

「唵(引)波囉(引)羯囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)波囉(引)羯囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「下方真言菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方真言菩薩：

「唵(引)摩(引)里支吽薩里嚩(二合)尾近曩(二合引)努槎(引)那野吽𠷑吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支吽薩里嚩(二合)尾近曩(二合引)努槎(引)那野吽𠷑吒」

「若釘下方橛時，即誦下方真言。即作觀想，上從地面下至水輪，所有眾魔皆悉禁縛。又觀橛頂生其日輪，日有暗字變成火焰，相如劫火光明照曜等俱胝日。釘十方橛儀則皆同。復想自心出一月輪，被橛頂暗字光照，月輪變自身成摩里支菩薩相，身如閻浮檀金、光明如日，頂戴寶塔，著紅天衣，腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴。八臂，三面三眼，光明照曜，脣如曼度迦花。於頂上寶塔中有毘盧遮那佛，戴無憂樹花鬘。左手執羂索、弓、無優樹枝及線，右手執金剛杵、針、鉤、箭。正面善相微笑，深黃色開目，脣如朱色，勇猛自在。左面作猪相，醜惡忿怒口出利牙，貌如大青寶色，光明等十二日，顰眉吐舌見者驚怖。右面作深紅色，如蓮華寶，有大光明。又於摩里支殿上有大無優樹，樹下復有毘盧遮那佛，頂戴寶冠，身如金色，善相圓滿，結毘盧大印，乘猪車，立如舞踏，端正怡顏如童女相。復想摩里支菩薩下有風輪，輪有憾字變成羅睺大曜如月蝕相。若作觀想法，晝則對日、夜則對月。此法得成，常宜修習，一切所求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若釘下方橛時，即誦下方真言。即作觀想，上從地面下至水輪，所有眾魔皆悉禁縛。又觀橛頂生其日輪，日有暗字變成火焰，相如劫火光明照曜等俱胝日。釘十方橛儀則皆同。復想自心出一月輪，被橛頂暗字光照，月輪變自身成摩里支菩薩相，身如閻浮檀金、光明如日，頂戴寶塔，著紅天衣，腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴。八臂，三面三眼，光明照曜，脣如曼度迦花。於頂上寶塔中有毘盧遮那佛，戴無憂樹花鬘。左手執羂索、弓、無優樹枝及線，右手執金剛杵、針、鉤、箭。正面善相微笑，深黃色開目，脣如朱色，勇猛自在。左面作猪相，醜惡忿怒口出利牙，貌如大青寶色，光明等十二日，顰眉吐舌見者驚怖。右面作深紅色，如蓮華寶，有大光明。又於摩里支殿上有大無優樹，樹下復有毘盧遮那佛，頂戴寶冠，身如金色，善相圓滿，結毘盧大印，乘猪車，立如舞踏，端正怡顏如童女相。復想摩里支菩薩下有風輪，輪有憾字變成羅睺大曜如月蝕相。若作觀想法，晝則對日、夜則對月。此法得成，常宜修習，一切所求無不成就。

「復次曼拏羅中有四菩薩圍繞。東方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次曼拏羅中有四菩薩圍繞。東方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契阿母迦悉地摩(引)迦里沙(二合)野𠺁娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契阿母迦悉地摩(引)迦里沙(二合)野𠺁娑嚩(二合)賀」

「如是菩薩身作紅色，一猪面，三眼四臂，左手執羂索、鉤，右手執針金剛杵，著紅天衣，隨意降伏無不成就。南方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩身作紅色，一猪面，三眼四臂，左手執羂索、鉤，右手執針金剛杵，著紅天衣，隨意降伏無不成就。南方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目欠滿馱滿馱吽娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目欠滿馱滿馱吽娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩身作黃色，著黃天衣，左手執羂索、金剛杵，右手持無優樹枝及針，縫惡者口眼。西方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩身作黃色，著黃天衣，左手執羂索、金剛杵，右手持無優樹枝及針，縫惡者口眼。西方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)娑野鑁娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)娑野鑁娑嚩(二合)賀」

「如是菩薩亦作黃色，著黃天衣，右手執金剛杵、針，左手執羂索、無優樹枝，能禁止一切惡者。北方菩薩真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩亦作黃色，著黃天衣，右手執金剛杵、針，左手執羂索、無優樹枝，能禁止一切惡者。北方菩薩真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩衣服莊嚴色相如前，身光照曜如日初出，右手執箭金剛杵，左手執無優樹枝、弓，愛敬一切眾生。持誦者依此儀則而作觀想，復結金剛鉤印誦真言請召。此印以二頭指背鉤二小指，交臂竪手。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩衣服莊嚴色相如前，身光照曜如日初出，右手執箭金剛杵，左手執無優樹枝、弓，愛敬一切眾生。持誦者依此儀則而作觀想，復結金剛鉤印誦真言請召。此印以二頭指背鉤二小指，交臂竪手。真言曰：

「𠺁吽挽斛(引)鉢囉(二合)嚩里多(二合)野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𠺁吽挽斛(引)鉢囉(二合)嚩里多(二合)野」

「既請召已，復作觀智三昧，以除惡魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既請召已，復作觀智三昧，以除惡魔。

「即獻閼伽水供養，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即獻閼伽水供養，誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿里伽(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿里伽(二合)鉢囉(二合)底蹉娑嚩(二合引)賀」

「次獻音樂，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻音樂，誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)摩(引)儞焰(二合)鉢囉(二合)底娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)摩(引)儞焰(二合)鉢囉(二合)底娑嚩(二合引)賀」

「次請召菩薩眷屬，即結摩里支印誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次請召菩薩眷屬，即結摩里支印誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合)呬尾迦悉多仡里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合)呬尾迦悉多仡里(二合引)拏(引)迦里沙(二合)曳(引)」

「其摩里支印，以二手合掌，令指頭微開，屈二大指附於中指如環相。結跏趺坐，安印於臍中，即成請召法。此印於一切事皆得通用。復想口中有一𤚥字變成金剛杵，此名法印。復誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其摩里支印，以二手合掌，令指頭微開，屈二大指附於中指如環相。結跏趺坐，安印於臍中，即成請召法。此印於一切事皆得通用。復想口中有一𤚥字變成金剛杵，此名法印。復誦真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿怛囉(二合)散儞呬多(引)禰(引)婆嚩阿努囉訖妒(二合)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩酥補瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉𭝵(切身)彌(引)鉢囉(二合)野蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿怛囉(二合)散儞呬多(引)禰(引)婆嚩阿努囉訖妒(二合)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩酥補瑟喻(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉𭝵(切身)彌(引)鉢囉(二合)野蹉」

「誦此真言時，即移前臍上，印安心上、頸上、額上、頂上，如受灌頂。復結大印，作金剛合掌，以二大指屈入掌中，安在頭上，心想毘盧遮那佛身相金色，亦結毘盧印。即誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時，即移前臍上，印安心上、頸上、額上、頂上，如受灌頂。復結大印，作金剛合掌，以二大指屈入掌中，安在頭上，心想毘盧遮那佛身相金色，亦結毘盧印。即誦此真言：

「唵(引)僕欠」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)僕欠」

「誦真言已，以大印竪二中指作金剛縛，名金剛波羅蜜印。安在額上，心想阿閦佛，身相黑色。以印觸地，復誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，以大印竪二中指作金剛縛，名金剛波羅蜜印。安在額上，心想阿閦佛，身相黑色。以印觸地，復誦真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)吽」

「誦真言已，移中指作如寶形，名寶波羅蜜印。安右耳上，心想寶生如來，身淺黃色，手作施願相。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，移中指作如寶形，名寶波羅蜜印。安右耳上，心想寶生如來，身淺黃色，手作施願相。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)怛覽(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)怛覽(二合引)」

「誦真言已，以前印中指作蓮華形，名法波羅蜜印。安頂後，心想無量光佛，身紅色，作入定相。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，以前印中指作蓮華形，名法波羅蜜印。安頂後，心想無量光佛，身紅色，作入定相。誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)達里摩(二合)呬里(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)達里摩(二合)呬里(二合)」

「誦真言已，復以二手合掌，十指相叉，二中指頭相對，名羯摩波羅蜜印。安左耳上，心想不空成就佛，身綠色。結無畏印，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，復以二手合掌，十指相叉，二中指頭相對，名羯摩波羅蜜印。安左耳上，心想不空成就佛，身綠色。結無畏印，誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)惡阿鼻詵左𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)惡阿鼻詵左𤚥」

「誦真言已，作忿怒相，以手各作金剛拳，如同被甲，為自擁護。以金剛拳二手相並，安心上、頸上，復於心上、頸上、額上，如繫花鬘相。復以二手左右彈指歡喜，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，作忿怒相，以手各作金剛拳，如同被甲，為自擁護。以金剛拳二手相並，安心上、頸上，復於心上、頸上、額上，如繫花鬘相。復以二手左右彈指歡喜，誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)覩灑斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)覩灑斛」

「誦真言已，想心上有一阿字變成月輪，輪上生一惡字，變此惡字成羯摩金剛杵。結羯摩印，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，想心上有一阿字變成月輪，輪上生一惡字，變此惡字成羯摩金剛杵。結羯摩印，誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧誐囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)摩努多囉嚩日囉(二合)達里摩(二合)誐(引)野乃(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)迦嚕婆嚩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧誐囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)摩努多囉嚩日囉(二合)達里摩(二合)誐(引)野乃(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)迦嚕婆嚩」

「誦真言已，以二手作金剛拳，心想金剛嬉戲菩薩，復誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，以二手作金剛拳，心想金剛嬉戲菩薩，復誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)羅(引)細(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)羅(引)細(引)」

「誦金剛鬘真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛鬘真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)隷(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)隷(引)」

「誦金剛歌真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛歌真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)詣(引)帝(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)詣(引)帝(引)」

「誦金剛舞真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛舞真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)涅里(二合)怛曳(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)涅里(二合)怛曳(二合引)」

「誦金剛花真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛花真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(二合引)」

「誦金剛香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛香真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)」

「誦金剛燈真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛燈真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)禰閉(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)禰閉(引)」

「誦金剛塗香真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦金剛塗香真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)巘弟」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)巘弟」

「誦內外供養真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦內外供養真言：

「唵(引)阿迦(引)魯(引)目欠薩里嚩(二合)達里摩(二合)𧹞(引)阿(引)儞也(二合)努怛半(二合)怛嚩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿迦(引)魯(引)目欠薩里嚩(二合)達里摩(二合)𧹞(引)阿(引)儞也(二合)努怛半(二合)怛嚩」

「如是一切普同供養，生大歡喜，即自隨心而作觀想。如身心困倦作觀未成，即却持誦，須不急不慢、文字分明、言音和雅、無令漏失，求見一切賢聖，所欲成就，勿生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一切普同供養，生大歡喜，即自隨心而作觀想。如身心困倦作觀未成，即却持誦，須不急不慢、文字分明、言音和雅、無令漏失，求見一切賢聖，所欲成就，勿生疑惑。

「次獻閼伽水及飲食等供養，手持鈴杵誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次獻閼伽水及飲食等供養，手持鈴杵誦此真言：

「唵(引)嚩日囉(二合)建致(引)囉拏多鉢囉(二合引)囉拏多三鉢囉(二合引)囉拏多沒馱剎(引)怛囉(二合)鉢囉(二合)左(引)隷儞(引)鉢囉(二合)惹拏(二合)播(引)囉彌多(引)曩那娑嚩(二合)婆(引)吠(引)馱囉紇里(二合)那野嚩覩(引)沙尼吽吽吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)建致(引)囉拏多鉢囉(二合引)囉拏多三鉢囉(二合引)囉拏多沒馱剎(引)怛囉(二合)鉢囉(二合)左(引)隷儞(引)鉢囉(二合)惹拏(二合)播(引)囉彌多(引)曩那娑嚩(二合)婆(引)吠(引)馱囉紇里(二合)那野嚩覩(引)沙尼吽吽吽」

「誦真言已，即擲金剛杵，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，即擲金剛杵，誦此真言：

「唵(引)薩里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日囉(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀釤怛鑁(二合引)馱(引)囉野彌呬(入聲)呬呬呬呬吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩日囉(二合)三摩野底瑟姹(二合)曀釤怛鑁(二合引)馱(引)囉野彌呬(入聲)呬呬呬呬吽」

「誦真言已，即讚歎佛，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，即讚歎佛，誦此真言：

「阿芻(引)毘也(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(二合)馱覩摩賀(引)沒馱怛里(二合)曼拏羅怛里(二合)嚩日囉(二合)誐囉(二合)具(引)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿芻(引)毘也(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)惹拏(二合)曩嚩日囉(二合)馱覩摩賀(引)沒馱怛里(二合)曼拏羅怛里(二合)嚩日囉(二合)誐囉(二合)具(引)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「吠(引)魯(引)左曩摩賀(引)秫馱嚩日囉(二合)扇(引)多摩賀(引)囉帝鉢囉(二合)訖里(二合)底鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)覽(引)達里𤚥(二合)禰(引)舍嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吠(引)魯(引)左曩摩賀(引)秫馱嚩日囉(二合)扇(引)多摩賀(引)囉帝鉢囉(二合)訖里(二合)底鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)覽(引)達里𤚥(二合)禰(引)舍嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「囉怛曩(二合)囉惹酥儼鼻哩也(二合)佉縛日囉(二合)迦(引)舍蘇儞里摩(二合)羅娑嚩(二合)婆(引)嚩秫駄儞里隷(二合引)波婆(引)沙玉呬也(二合)曩謨娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「囉怛曩(二合)囉惹酥儼鼻哩也(二合)佉縛日囉(二合)迦(引)舍蘇儞里摩(二合)羅娑嚩(二合)婆(引)嚩秫駄儞里隷(二合引)波婆(引)沙玉呬也(二合)曩謨娑覩(二合)帝」

「嚩日囉(二合)阿彌多摩賀(引)囉(引)惹儞里嚩(二合)羯囉波(二合)佉嚩日囉(二合)達里(二合)迦囉(引)誐波(引)囉彌多(引)鉢囉(二合引)鉢多(二合)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)阿彌多摩賀(引)囉(引)惹儞里嚩(二合)羯囉波(二合)佉嚩日囉(二合)達里(二合)迦囉(引)誐波(引)囉彌多(引)鉢囉(二合引)鉢多(二合)沙嚩日囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「阿目(引)伽嚩日囉(二合)僧沒馱薩里嚩(二合引)舍波里布囉迦秫馱娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿目(引)伽嚩日囉(二合)僧沒馱薩里嚩(二合引)舍波里布囉迦秫馱娑嚩(二合)婆(引)嚩三部多嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝」

「如是誦已，傳法阿闍梨即得喫食，乃至行住坐臥洗浴經行一切之事，須依本尊部儀則方得成就。若降伏、息災，須一日三時誦真言，獻諸供養及作觀想。敬愛之法，其義亦然。自所作善隨意迴向，所求之事決定成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦已，傳法阿闍梨即得喫食，乃至行住坐臥洗浴經行一切之事，須依本尊部儀則方得成就。若降伏、息災，須一日三時誦真言，獻諸供養及作觀想。敬愛之法，其義亦然。自所作善隨意迴向，所求之事決定成就。」