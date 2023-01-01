佛說大摩里支菩薩經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

「復有成就法。」即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。」即說頌曰：

「今此大菩薩， 身遍於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此大菩薩， 身遍於法界，

清淨若虛空， 慈光照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨若虛空， 慈光照世間，

明等百千日， 能發智慧焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明等百千日， 能發智慧焰，

燒退煩惱魔， 永斷貪瞋癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒退煩惱魔， 永斷貪瞋癡，

長拋生死海。 是故持誦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長拋生死海。 是故持誦者，

依法而修學， 澄心作觀想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法而修學， 澄心作觀想。」

「如是阿闍梨淨志虔誠，想彼月輪之內有一𤚥字，變此𤚥字而成自身，如八歲童女相。經須臾之間，身如閻浮檀金色，光明閃爍等百千日，八臂二足，三面各三眼。左右二面作猪相，黑色，忿怒顰眉，挂青天衣，耳環指環腕釧脚釧環珞鈴鐸等出微妙音。如是復有種種諸龍莊嚴身上，有黃龍王於其頂中，放摩尼光周迴照曜。又此菩薩戴無憂花，髮髻竪立，於其髻上復戴寶塔。又於塔中出無憂樹，其花開敷。復於樹下有白蓮華，毘盧如來坐彼蓮華，頂戴寶冠莊嚴髮髻，面目端嚴身真金色，結跏趺坐執毘盧印，不動不搖如在定相，身有光焰明照世間，安固不動如無風之火。而復變起雲中諸佛，左手執弓有無邊德，牽其弓箭，弦可至耳；第二手持嚩酥枳龍，口出二舌，身如其線；第三手持德叉迦龍并無憂花；第四手作期克印，并持羯里俱吒迦龍及索。右手持俱隷迦龍；第二手持鉢納摩龍并牽弓；第三手持大鉢納摩龍，亦出二舌，并針線；第四手持商佉鉢羅龍，以吉祥草纏龍手。彼諸龍王皆出二舌，牙齒鋒利眼有視毒，頂有摩尼光普照十方。若彼第一龍王，正面作深黃色，有微笑相，光明閃爍如日初出，脣如曼度迦花，面貌圓滿端正，眉如初月，鼻如截筒，眼如青蓮花葉。右面清淨如秋滿月，放白色光如熾焰相。左面青色，形相醜惡，作大忿怒，口出利牙令眾怕怖，光明照曜如聚千日，熾焰赫然相如劫火。是諸龍眾不敢顧視，若見顰眉眨眼，驚怖倒地眾皆仆面。若吐水降雨，經剎那間水滿大地高至日際。如是龍王住佛手內。於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿闍梨淨志虔誠，想彼月輪之內有一𤚥字，變此𤚥字而成自身，如八歲童女相。經須臾之間，身如閻浮檀金色，光明閃爍等百千日，八臂二足，三面各三眼。左右二面作猪相，黑色，忿怒顰眉，挂青天衣，耳環指環腕釧脚釧環珞鈴鐸等出微妙音。如是復有種種諸龍莊嚴身上，有黃龍王於其頂中，放摩尼光周迴照曜。又此菩薩戴無憂花，髮髻竪立，於其髻上復戴寶塔。又於塔中出無憂樹，其花開敷。復於樹下有白蓮華，毘盧如來坐彼蓮華，頂戴寶冠莊嚴髮髻，面目端嚴身真金色，結跏趺坐執毘盧印，不動不搖如在定相，身有光焰明照世間，安固不動如無風之火。而復變起雲中諸佛，左手執弓有無邊德，牽其弓箭，弦可至耳；第二手持嚩酥枳龍，口出二舌，身如其線；第三手持德叉迦龍并無憂花；第四手作期克印，并持羯里俱吒迦龍及索。右手持俱隷迦龍；第二手持鉢納摩龍并牽弓；第三手持大鉢納摩龍，亦出二舌，并針線；第四手持商佉鉢羅龍，以吉祥草纏龍手。彼諸龍王皆出二舌，牙齒鋒利眼有視毒，頂有摩尼光普照十方。若彼第一龍王，正面作深黃色，有微笑相，光明閃爍如日初出，脣如曼度迦花，面貌圓滿端正，眉如初月，鼻如截筒，眼如青蓮花葉。右面清淨如秋滿月，放白色光如熾焰相。左面青色，形相醜惡，作大忿怒，口出利牙令眾怕怖，光明照曜如聚千日，熾焰赫然相如劫火。是諸龍眾不敢顧視，若見顰眉眨眼，驚怖倒地眾皆仆面。若吐水降雨，經剎那間水滿大地高至日際。如是龍王住佛手內。於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞。

「於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩，誦此真言曰：

「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「今此菩薩四臂三眼作猪面，身著黃天衣，乘黃猪，身如大青寶色，顰眉眨眼口出利牙，目顧龍王，以左手執金剛杵并針線鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此菩薩四臂三眼作猪面，身著黃天衣，乘黃猪，身如大青寶色，顰眉眨眼口出利牙，目顧龍王，以左手執金剛杵并針線鉤。

「於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「今此菩薩如童女相，面有三眼，身作黃色，乘黑猪，著青天衣一切莊嚴。左手作期克印，持無憂花并索；右手執針并鉤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此菩薩如童女相，面有三眼，身作黃色，乘黑猪，著青天衣一切莊嚴。左手作期克印，持無憂花并索；右手執針并鉤。

「於佛西邊安嚩曩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛西邊安嚩曩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「今此菩薩三面，一面作猪相，身淡赤色，著青天衣，一切莊嚴，執弓箭、無憂樹枝并鎖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此菩薩三面，一面作猪相，身淡赤色，著青天衣，一切莊嚴，執弓箭、無憂樹枝并鎖。

「於佛北邊安桉多里馱曩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛北邊安桉多里馱曩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「今此菩薩三面四臂，一面作猪相，腰纏蛇，身如大綠寶色，著紅天衣，執鈴、杵、線并鉤。如是各戴寶塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此菩薩三面四臂，一面作猪相，腰纏蛇，身如大綠寶色，著紅天衣，執鈴、杵、線并鉤。如是各戴寶塔。

「復有八大龍王亦皆圍繞。東方安阿難多大龍王，色如黑水，有七頭，二手合掌執持蓮華，䠒跪而坐瞻仰菩薩，恒與怛里部詣龍女同住。此八大龍王皆戴寶冠，及有摩尼光明破一切黑暗，種種莊嚴。復各有蛇頭，吐水降雨。次於南方安嚩酥枳龍王，身作深黃色。西方安德叉迦龍王，身作白色。北方安迦里俱吒迦龍王，身作赤色。東南方安商佉波羅龍王，西南方安大鉢納摩龍王，西北方安鉢納摩龍王，東北方安俱隷迦龍王。如是儀則，令有信心畫人受持齋戒，就吉祥鬼宿直日，於寂靜處用好新匹帛畫此㡧法。畫畢，然後齋苾芻尼及童女，於彼㡧前獻五供養而慶讚之。若時天旱，阿闍梨至心洗浴清淨持戒，以乳酪為食，身著黑衣，復命能者同作法事。欲作其法，須就龍神居處，或於海岸或是河邊、或近井泉或臨池沼等如是之處，用衢摩夷作曼拏羅，安前㡧像，又於仰幔之上或幢幡之上復書真言。然以白芥子粳米作粖，粉四方壇仍置四門。於四門外安蓮華位，蓮華上安風輪，於風輪中安宮殿，復於殿中安八葉蓮華熾焰如火，蓮華上安降三世明王。又取河入海處兩岸土及白蟻運出土捏作龍王，亦安在八葉蓮華上，龍王眷屬各各圍繞，左右龍女手執蓮華。於龍心中安一吽字，龍頸上安朋子，其龍亦有蛇頭及摩尼珠光。復用白檀塗其龍身，真珠瓔珞花鬘嚴飾。復以俱母那花、憂鉢羅花、白蓮花、粖隷迦花散龍王前。安八閼伽瓶滿盛香水、然燈八盞、獻八乳鉢滿盛香乳。所獻飲食，皆用酥酪蜜乳糖、粳米為食，及稻穀花、白芥子。然依方位誦真言安八大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八大龍王亦皆圍繞。東方安阿難多大龍王，色如黑水，有七頭，二手合掌執持蓮華，䠒跪而坐瞻仰菩薩，恒與怛里部詣龍女同住。此八大龍王皆戴寶冠，及有摩尼光明破一切黑暗，種種莊嚴。復各有蛇頭，吐水降雨。次於南方安嚩酥枳龍王，身作深黃色。西方安德叉迦龍王，身作白色。北方安迦里俱吒迦龍王，身作赤色。東南方安商佉波羅龍王，西南方安大鉢納摩龍王，西北方安鉢納摩龍王，東北方安俱隷迦龍王。如是儀則，令有信心畫人受持齋戒，就吉祥鬼宿直日，於寂靜處用好新匹帛畫此㡧法。畫畢，然後齋苾芻尼及童女，於彼㡧前獻五供養而慶讚之。若時天旱，阿闍梨至心洗浴清淨持戒，以乳酪為食，身著黑衣，復命能者同作法事。欲作其法，須就龍神居處，或於海岸或是河邊、或近井泉或臨池沼等如是之處，用衢摩夷作曼拏羅，安前㡧像，又於仰幔之上或幢幡之上復書真言。然以白芥子粳米作粖，粉四方壇仍置四門。於四門外安蓮華位，蓮華上安風輪，於風輪中安宮殿，復於殿中安八葉蓮華熾焰如火，蓮華上安降三世明王。又取河入海處兩岸土及白蟻運出土捏作龍王，亦安在八葉蓮華上，龍王眷屬各各圍繞，左右龍女手執蓮華。於龍心中安一吽字，龍頸上安朋子，其龍亦有蛇頭及摩尼珠光。復用白檀塗其龍身，真珠瓔珞花鬘嚴飾。復以俱母那花、憂鉢羅花、白蓮花、粖隷迦花散龍王前。安八閼伽瓶滿盛香水、然燈八盞、獻八乳鉢滿盛香乳。所獻飲食，皆用酥酪蜜乳糖、粳米為食，及稻穀花、白芥子。然依方位誦真言安八大龍王。

「東方安阿難多龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方安阿難多龍王，誦此真言：

「唵(引)曩莫娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩莫娑嚩(二合引)賀」

「南方安嚩酥枳龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方安嚩酥枳龍王，誦此真言：

「唵佉(入)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵佉(入)娑嚩(二合引)賀」

「西方安德叉迦龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方安德叉迦龍王，誦此真言：

「唵(引)吽𠺁娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽𠺁娑嚩(二合引)賀」

「北方安羯里俱吒迦龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方安羯里俱吒迦龍王，誦此真言：

「唵(引)速娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)速娑嚩(二合引)賀」

「東南方安商佉鉢羅龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方安商佉鉢羅龍王，誦此真言：

「唵(引)嚩(入)莫娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩(入)莫娑嚩(二合引)賀」

「西南方安鉢納摩龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方安鉢納摩龍王，誦此真言：

「唵(引)頗吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)頗吒娑嚩(二合引)賀」

「西北方安大蓮華龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方安大蓮華龍王，誦此真言：

「唵(引)馱迦馱迦悉禮娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)馱迦馱迦悉禮娑嚩(二合引)賀」

「東北方安俱隷迦龍王，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方安俱隷迦龍王，誦此真言：

「唵(引)嚩(入)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩(入)娑嚩(二合引)賀」

「如是誦真言時，結一切龍王心印。以二手仰平，小指相並如針，二無名指相交押二中指第三節，二頭指附中指下文，二大指磔開各微屈少許。次結焰曼德迦明王真言印。以二手合掌，用二大指按二中指，屈第三節。即誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦真言時，結一切龍王心印。以二手仰平，小指相並如針，二無名指相交押二中指第三節，二頭指附中指下文，二大指磔開各微屈少許。次結焰曼德迦明王真言印。以二手合掌，用二大指按二中指，屈第三節。即誦真言：

「唵(引)焰曼(引)德迦吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)焰曼(引)德迦吽」

「用此真言印請召龍王及供獻香花等。供獻已，阿闍梨持一乳鉢，發勇猛心，入於水中，水至於頸處住，誦前真言即呪其龍。呪已出水，志心虔誠入賢聖堂，於曼拏羅東門內，如前儀則即作護摩，用芥子、鹽、迦羅尾羅花，以芥子油搵過作護摩八千，其龍即降甘雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用此真言印請召龍王及供獻香花等。供獻已，阿闍梨持一乳鉢，發勇猛心，入於水中，水至於頸處住，誦前真言即呪其龍。呪已出水，志心虔誠入賢聖堂，於曼拏羅東門內，如前儀則即作護摩，用芥子、鹽、迦羅尾羅花，以芥子油搵過作護摩八千，其龍即降甘雨。

「復有成就法。時持誦者作觀想，想虛空中𤚥字變成摩里支菩薩，作童女相，身黃金色，著青天衣，種種莊嚴，六臂，面容微笑，脣如曼努迦花色，眼如憂鉢羅花葉，圓光如月，頂戴寶塔。於寶塔上出無憂樹，其樹有花開敷殊勝。彼摩里支乘金色猪，有群猪隨後。如是誦人作此觀相已，仍結摩里支印，誦最上心真言。若在道路遇冤家軍兵，不能見、不能侵𣣋、不能劫盜等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。時持誦者作觀想，想虛空中𤚥字變成摩里支菩薩，作童女相，身黃金色，著青天衣，種種莊嚴，六臂，面容微笑，脣如曼努迦花色，眼如憂鉢羅花葉，圓光如月，頂戴寶塔。於寶塔上出無憂樹，其樹有花開敷殊勝。彼摩里支乘金色猪，有群猪隨後。如是誦人作此觀相已，仍結摩里支印，誦最上心真言。若在道路遇冤家軍兵，不能見、不能侵𣣋、不能劫盜等。

「復有成就法，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，誦此真言：

「唵(引)挽多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃目欠作芻史滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)挽多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃目欠作芻史滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀

「此真言通一切處用，所求皆就。若持誦者先調停氣息，專注身心，牙齒相咬，舌拄上腭，令鼻中氣息緊慢得所。經須臾間即誦前真言二十一遍，加持衣服角。誦真言已，即結衣角，觀想摩里支菩薩。若行道路，所有盜賊冤家皆不能見、不能為害，而得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言通一切處用，所求皆就。若持誦者先調停氣息，專注身心，牙齒相咬，舌拄上腭，令鼻中氣息緊慢得所。經須臾間即誦前真言二十一遍，加持衣服角。誦真言已，即結衣角，觀想摩里支菩薩。若行道路，所有盜賊冤家皆不能見、不能為害，而得安樂。

「復有成就法。就鬼宿直日，令童女合線，線不令斷，斷者不用。其線或三股至二十股者，以猪血染過及牛黃同染。即誦前真言，及稱彼冤家名二十一遍，即隨聲結線作二十一結，如貫花鬘相。以其線結，或繫手臂上或衣服上，復用猪牙安自耳上，所有嶮難自然得脫，亦不能禁縛、不敢輕欺、無諸驚怖等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。就鬼宿直日，令童女合線，線不令斷，斷者不用。其線或三股至二十股者，以猪血染過及牛黃同染。即誦前真言，及稱彼冤家名二十一遍，即隨聲結線作二十一結，如貫花鬘相。以其線結，或繫手臂上或衣服上，復用猪牙安自耳上，所有嶮難自然得脫，亦不能禁縛、不敢輕欺、無諸驚怖等。

「復有成就法。用猪耳藥并根花葉及牛黃，就鬼宿直日，以猪牙研碎作丸。陰乾已後，以藥點在額頭，如國王見者決定敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用猪耳藥并根花葉及牛黃，就鬼宿直日，以猪牙研碎作丸。陰乾已後，以藥點在額頭，如國王見者決定敬愛。

「復有藥法。用惹演帝子、白詣里迦尼子、牛黃，就鬼宿直日，以猪牙研碎，亦點額上，如見國王決定歡喜；若入軍陣亦得勝彼，及一切所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用惹演帝子、白詣里迦尼子、牛黃，就鬼宿直日，以猪牙研碎，亦點額上，如見國王決定歡喜；若入軍陣亦得勝彼，及一切所求皆得成就。

「復有藥法。用補怛覽惹里藥及惹致迦藥、魯難帝藥、難努怛鉢羅藥，但以諸血和合，陰乾搗為粖，亦點額上，見者敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用補怛覽惹里藥及惹致迦藥、魯難帝藥、難努怛鉢羅藥，但以諸血和合，陰乾搗為粖，亦點額上，見者敬愛。

「復有藥法。用惹致迦藥、訖闌多藥、室囉挽帝藥，或以諸血或水合和，陰乾搗末如前點之，亦得國王等敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用惹致迦藥、訖闌多藥、室囉挽帝藥，或以諸血或水合和，陰乾搗末如前點之，亦得國王等敬愛。

「復有藥法。用訖闌多藥、尾瑟努訖闌多藥、室囉挽帝藥、魯難帝藥、惹致迦藥、訖里惹隷藥、部多計尸藥、魯帝藥、難努怛鉢羅藥同和合，如前點之亦得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用訖闌多藥、尾瑟努訖闌多藥、室囉挽帝藥、魯難帝藥、惹致迦藥、訖里惹隷藥、部多計尸藥、魯帝藥、難努怛鉢羅藥同和合，如前點之亦得敬愛。

「復有藥法。用阿里迦木根、蒨草根、家雀兒及木香誦人自身血和合點之，三界人天俱得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用阿里迦木根、蒨草根、家雀兒及木香誦人自身血和合點之，三界人天俱得敬愛。

「復有藥法。用白囉摩心藥并汁儞惹藥子，就鬼宿直日合和，如前點之，得修行人敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用白囉摩心藥并汁儞惹藥子，就鬼宿直日合和，如前點之，得修行人敬愛。

「復有藥法。用囉摩儞喻帝藥、魯難帝藥、足乳者、誦人自身汗合和，此名佉禰囉丸。密人於飲食內食之，乃至大自在天亦生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用囉摩儞喻帝藥、魯難帝藥、足乳者、誦人自身汗合和，此名佉禰囉丸。密人於飲食內食之，乃至大自在天亦生敬愛。

「復有藥法。用白馬鞭草及綠色馬鞭草、牛黃同以合和，如前點之，亦得帝王敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用白馬鞭草及綠色馬鞭草、牛黃同以合和，如前點之，亦得帝王敬愛。

「復有藥法。用曩誐計娑囉花、蓮花、計娑囉花、俱母努花、憂鉢羅花、赤檀、雄黃、雌黃、牛黃、嚩囉賀訖闌多藥、尾瑟努訖闌多藥，用猪血合和為丸，誦摩里支菩薩真言，以藥點額、頂、頸、心、二臂、臍、二足。點已變相如夜叉，能行於大地，亦不能見、不能侵逼、不能禁縛、不能劫盜，不驚不怖，一切冤家不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用曩誐計娑囉花、蓮花、計娑囉花、俱母努花、憂鉢羅花、赤檀、雄黃、雌黃、牛黃、嚩囉賀訖闌多藥、尾瑟努訖闌多藥，用猪血合和為丸，誦摩里支菩薩真言，以藥點額、頂、頸、心、二臂、臍、二足。點已變相如夜叉，能行於大地，亦不能見、不能侵逼、不能禁縛、不能劫盜，不驚不怖，一切冤家不得其便。

「復有藥法。用水牛穿鼻索，以曼陀羅柴燒其索。女人屍上腕釧、燒屍灰，用曼陀羅樹汁及誦人汗和合，如前點之，剎那之間如天女等亦生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用水牛穿鼻索，以曼陀羅柴燒其索。女人屍上腕釧、燒屍灰，用曼陀羅樹汁及誦人汗和合，如前點之，剎那之間如天女等亦生敬愛。

「復有藥法。用金翅鳥輪藥、天主密藥、尸羅魯藥、左曩藥、雌黃修合點額，亦得一切敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用金翅鳥輪藥、天主密藥、尸羅魯藥、左曩藥、雌黃修合點額，亦得一切敬愛。

「復有藥法。用金翅鳥輪藥、天主密藥、惹致迦藥、魯難帝藥，用水合和以點額上，經剎那之間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用金翅鳥輪藥、天主密藥、惹致迦藥、魯難帝藥，用水合和以點額上，經剎那之間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛。

「復有藥法。用新婦所戴花、死屍所戴花、曼度迦花，如是之花用供養那羅延天。并取男女同燒者灰，用前花同合和為藥。如無信心女人，以此藥密繫其身，於其佛法恒生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用新婦所戴花、死屍所戴花、曼度迦花，如是之花用供養那羅延天。并取男女同燒者灰，用前花同合和為藥。如無信心女人，以此藥密繫其身，於其佛法恒生敬愛。

「復有藥法。用尾瑟努訖闌多藥、天主密藥、羅剎拏藥、魯難帝藥、難那枳吒藥，用水合和以點其額，亦得一切之人敬愛，乃至帝釋天女等恒所歸敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有藥法。用尾瑟努訖闌多藥、天主密藥、羅剎拏藥、魯難帝藥、難那枳吒藥，用水合和以點其額，亦得一切之人敬愛，乃至帝釋天女等恒所歸敬。

「復有印相成就法。用二手合掌，令十指頭磔開，却屈二大指附二中指，頭如環相。結跏趺坐，以印安於臍輪上，至心專注。此印最上，若作最上勝法即用此印，中下之法不得用之。作印宜速得一切聖人，於一切處常生恭敬，獲得清淨大福吉祥，亦能速滅一切重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有印相成就法。用二手合掌，令十指頭磔開，却屈二大指附二中指，頭如環相。結跏趺坐，以印安於臍輪上，至心專注。此印最上，若作最上勝法即用此印，中下之法不得用之。作印宜速得一切聖人，於一切處常生恭敬，獲得清淨大福吉祥，亦能速滅一切重罪。

「復有觀想成就法。淨志虔誠而作觀想，思惟摩里支菩薩坐金色猪，復有群猪圍繞或隨菩薩之後。菩薩身金色，著白天衣，頂戴寶塔。三面各三眼，六臂，左手執無憂樹花枝。如是觀想成就，復想自身亦如摩里支菩薩。若遇大難作前觀想，手執衣角誦真言句加持七遍，即結衣角，能禁冤家口眼。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有觀想成就法。淨志虔誠而作觀想，思惟摩里支菩薩坐金色猪，復有群猪圍繞或隨菩薩之後。菩薩身金色，著白天衣，頂戴寶塔。三面各三眼，六臂，左手執無憂樹花枝。如是觀想成就，復想自身亦如摩里支菩薩。若遇大難作前觀想，手執衣角誦真言句加持七遍，即結衣角，能禁冤家口眼。真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)賀里(二合)那野摩(引)嚩里多(二合)曳沙也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽帝羅挽帝羅挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)賀里(二合)那野摩(引)嚩里多(二合)曳沙也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽帝羅挽帝羅挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合引)賀」

「復有真言，能縛冤家身令不自在。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有真言，能縛冤家身令不自在。真言曰：

「曩謨(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐囉(二合)新滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)挽多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐囉(二合)新滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」

「若誦此真言加持衣角，不唯單已更有多人隨從結衣同行道路，所有諸難俱不能侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦此真言加持衣角，不唯單已更有多人隨從結衣同行道路，所有諸難俱不能侵。

「復有成就法。此是摩里支菩薩智海之法，令持誦者先觀諸法一切皆空。作此觀已，而自至心觀自心間生一阿字，想此阿字變成月輪，於月輪上生微妙字，其字金色光明普照，其光廣大如降伏三界相。經須臾間，想微妙字化成摩里支菩薩，坐月輪蓮華之上，身相端嚴著種種衣，三面八臂作勇猛相。作此觀想已，結根本印誦心真言一洛叉，隨其壇法作護摩一千或那由他。作此法時，宜在三長月十五日，先獻大供養，誦真言八千，然求成就。作前儀法，無不成就所欲之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。此是摩里支菩薩智海之法，令持誦者先觀諸法一切皆空。作此觀已，而自至心觀自心間生一阿字，想此阿字變成月輪，於月輪上生微妙字，其字金色光明普照，其光廣大如降伏三界相。經須臾間，想微妙字化成摩里支菩薩，坐月輪蓮華之上，身相端嚴著種種衣，三面八臂作勇猛相。作此觀想已，結根本印誦心真言一洛叉，隨其壇法作護摩一千或那由他。作此法時，宜在三長月十五日，先獻大供養，誦真言八千，然求成就。作前儀法，無不成就所欲之事。

「復有成就法。以摩里支根本真言及八菩薩明王名同書作法，能度一切惡難。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。以摩里支根本真言及八菩薩明王名同書作法，能度一切惡難。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細虞羅摩(二合)摩細嚩曩摩細唧嚩囉摩細摩賀(引)唧嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他唵(引)挽多(引)隷縛那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)挽摩喃(引)俱魯娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細虞羅摩(二合)摩細嚩曩摩細唧嚩囉摩細摩賀(引)唧嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他唵(引)挽多(引)隷縛那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)挽摩喃(引)俱魯娑嚩(二合引)賀(引)」

「用好匹帛或紙或樺皮上，以供俱摩香先書微妙梵字及所降伏人名。於其梵字及名周圍，書八菩薩明王名及根本真言三匝。以真言頭先從裏面書至外第三匝終，如寫隨求之法。若為男以供俱摩香書，若為女用牛黃書。於頭上或臂上戴之，作大擁護，能度一切惡難，乃至天龍阿修羅等不敢驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用好匹帛或紙或樺皮上，以供俱摩香先書微妙梵字及所降伏人名。於其梵字及名周圍，書八菩薩明王名及根本真言三匝。以真言頭先從裏面書至外第三匝終，如寫隨求之法。若為男以供俱摩香書，若為女用牛黃書。於頭上或臂上戴之，作大擁護，能度一切惡難，乃至天龍阿修羅等不敢驚怖。

「復有成就法，善能禁縛一切冤家令不為害。用椀二隻，以一隻椀盛細灰八分已來，於灰上中心先書微妙梵字及彼人名，次書八菩薩明王名及根本真言三匝。更用一椀蓋合，於隱密處藏之，能繫縛冤家不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，善能禁縛一切冤家令不為害。用椀二隻，以一隻椀盛細灰八分已來，於灰上中心先書微妙梵字及彼人名，次書八菩薩明王名及根本真言三匝。更用一椀蓋合，於隱密處藏之，能繫縛冤家不能為害。

「復有成就法，能殺彼冤家。於死屍衣上，如前書微妙梵字及真言等。書已將往屍多林內藏之，令彼冤家速得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，能殺彼冤家。於死屍衣上，如前書微妙梵字及真言等。書已將往屍多林內藏之，令彼冤家速得命終。

「復有隱身成就法。令持誦者志意虔誠，觀想微妙梵字，漸次變成自身，作其青色放青色光明，充滿虛空界。作此觀想已，誦前根本真言一洛叉。如是誦已，自身於一切處不可繫縛，眾人不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有隱身成就法。令持誦者志意虔誠，觀想微妙梵字，漸次變成自身，作其青色放青色光明，充滿虛空界。作此觀想已，誦前根本真言一洛叉。如是誦已，自身於一切處不可繫縛，眾人不見。

「復有成就法，能禁凶惡。以微妙梵字及自名與根本真言同書樺皮上。書已作觀想，想前微妙梵字等出青赤光明，獻香花供養。如是出觀後，將前梵字等藏在隱密處，即誦根本真言八千遍。所行之處如遇凶惡，彼自迷亂眼不見物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，能禁凶惡。以微妙梵字及自名與根本真言同書樺皮上。書已作觀想，想前微妙梵字等出青赤光明，獻香花供養。如是出觀後，將前梵字等藏在隱密處，即誦根本真言八千遍。所行之處如遇凶惡，彼自迷亂眼不見物。

「復有成就法。以微妙梵字書為八輻輪，於輪中間書明王名及娑嚩賀真言、降伏人名。復想微妙梵字等出黃色光明，普照虛空一切世界。如是想已，獻黃色花，次誦真言八千遍，亦能禁縛於凶惡，乃至軍陣器仗刀劍之類無所傷害，火不能燒、水不能漂，乃至師子虎狼蛇蝎諸毒皆不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。以微妙梵字書為八輻輪，於輪中間書明王名及娑嚩賀真言、降伏人名。復想微妙梵字等出黃色光明，普照虛空一切世界。如是想已，獻黃色花，次誦真言八千遍，亦能禁縛於凶惡，乃至軍陣器仗刀劍之類無所傷害，火不能燒、水不能漂，乃至師子虎狼蛇蝎諸毒皆不能害。

「復有成就法。作八輻輪，於輪中心書娑嚩(二合)賀字微妙梵字及降伏人名，於輪輞上書八菩薩真言、根本真言、一切成就真言，輪輻之上亦書真言。如是書已，若作息災、增益、敬愛、降伏，殺禁冤家令彼互相憎嫉，及種種成就法則皆得通用，隨願所求無不成就。亦名摩里支如意寶輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。作八輻輪，於輪中心書娑嚩(二合)賀字微妙梵字及降伏人名，於輪輞上書八菩薩真言、根本真言、一切成就真言，輪輻之上亦書真言。如是書已，若作息災、增益、敬愛、降伏，殺禁冤家令彼互相憎嫉，及種種成就法則皆得通用，隨願所求無不成就。亦名摩里支如意寶輪。」