佛說大摩里支菩薩經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

「復次起壇持誦之時，先須獻齋食供養聖眾，即求信重佛法能持齋戒。畫像之人於寂靜之處，用妙好絹帛等畫摩里支菩薩供養。其比丘及比丘尼、童女等，即詣河邊海岸山林、或屍多林或尼俱陀樹下、或園林或寺舍堂殿之內、或舍利塔前，如此之處即作曼拏羅，安前菩薩㡧像，獻五種供養，誦前最上心等真言一洛叉。至第三日能滅一切罪；至第四日夢見過海及上高山或見童女，時作法者自然了知眾罪皆滅；至第五日燈焰增長光明及聞妙香；至第六日得見佛及菩薩；至第七日決定得見摩里支菩薩，持誦者發菩提心必得不退。若見不祥之事，或蛇虺獼猴野猫驢馬象牛互相鬪競及侵害人，但誦心真言二洛叉，即見菩薩本身，增益吉祥，所求成就。復有真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次起壇持誦之時，先須獻齋食供養聖眾，即求信重佛法能持齋戒。畫像之人於寂靜之處，用妙好絹帛等畫摩里支菩薩供養。其比丘及比丘尼、童女等，即詣河邊海岸山林、或屍多林或尼俱陀樹下、或園林或寺舍堂殿之內、或舍利塔前，如此之處即作曼拏羅，安前菩薩㡧像，獻五種供養，誦前最上心等真言一洛叉。至第三日能滅一切罪；至第四日夢見過海及上高山或見童女，時作法者自然了知眾罪皆滅；至第五日燈焰增長光明及聞妙香；至第六日得見佛及菩薩；至第七日決定得見摩里支菩薩，持誦者發菩提心必得不退。若見不祥之事，或蛇虺獼猴野猫驢馬象牛互相鬪競及侵害人，但誦心真言二洛叉，即見菩薩本身，增益吉祥，所求成就。復有真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「此真言誦八百遍，得大聰敏；日誦千遍，得長壽無病，增長大力，眾人敬愛。誦阿喻多數，得成就法。誦一俱胝，設先造五逆罪，亦得成就。若欲成就隱身、點眼藥、革屣、聖劍、含丸藥、得神通、得大人敬愛、降伏冤家、破壞冤家、降伏兵眾、降伏夜叉女、破壞拏吉儞鬼、制彼藥毒、除隔四日瘧病、令諸天入悟、失財却獲，如是一切所欲所求之事，誦此真言王，發勇猛心如摩里支菩薩，一切能作無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言誦八百遍，得大聰敏；日誦千遍，得長壽無病，增長大力，眾人敬愛。誦阿喻多數，得成就法。誦一俱胝，設先造五逆罪，亦得成就。若欲成就隱身、點眼藥、革屣、聖劍、含丸藥、得神通、得大人敬愛、降伏冤家、破壞冤家、降伏兵眾、降伏夜叉女、破壞拏吉儞鬼、制彼藥毒、除隔四日瘧病、令諸天入悟、失財却獲，如是一切所欲所求之事，誦此真言王，發勇猛心如摩里支菩薩，一切能作無不成就。

「復有降伏成就法。於無人寂靜之處，用白檀或衢摩夷塗曼拏羅，安摩里支㡧。於其㡧前，用無憂樹花、燕脂、赤檀、牛黃畫彼人形及書真言并彼人名，安在心中，自作觀想，想彼裸形深紅色垂髮，以左手捏彼身，如作禮相驚怖惶悚。作是想已，誦真言、稱彼人名，三日內彼即降伏兼生敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有降伏成就法。於無人寂靜之處，用白檀或衢摩夷塗曼拏羅，安摩里支㡧。於其㡧前，用無憂樹花、燕脂、赤檀、牛黃畫彼人形及書真言并彼人名，安在心中，自作觀想，想彼裸形深紅色垂髮，以左手捏彼身，如作禮相驚怖惶悚。作是想已，誦真言、稱彼人名，三日內彼即降伏兼生敬愛。

「復有成就法。用河兩岸土及冤家足下土同合作彼人形，如前所說藥物等，於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中，用無憂樹木作橛長八指釘彼形心，誦真言、稱彼名，三日之內設是聖人須見降伏，何況凡夫之類！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用河兩岸土及冤家足下土同合作彼人形，如前所說藥物等，於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中，用無憂樹木作橛長八指釘彼形心，誦真言、稱彼名，三日之內設是聖人須見降伏，何況凡夫之類！

「復有成就法。用黃蠟作彼人形，以黃丹莊畫，如前所說藥物等於樺皮書彼人名及真言，置彼心中，亦用無憂樹木釘彼形心，復用佉儞羅木火炙彼形，亦得降伏。若用芥子塗彼身，三日之內設是天女亦可降之，豈況人間女人耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用黃蠟作彼人形，以黃丹莊畫，如前所說藥物等於樺皮書彼人名及真言，置彼心中，亦用無憂樹木釘彼形心，復用佉儞羅木火炙彼形，亦得降伏。若用芥子塗彼身，三日之內設是天女亦可降之，豈況人間女人耶？

「復有成就法。用燒屍灰白蟻運出者土、瓦輪上土、彼人足下土同作彼人形，用赤檀、牛黃於樺皮上書真言及彼名，置彼心中，以佉禰囉木火炙之，於菩薩㡧前一日三時持誦。七日之內設是國王亦自降伏，何況常人！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用燒屍灰白蟻運出者土、瓦輪上土、彼人足下土同作彼人形，用赤檀、牛黃於樺皮上書真言及彼名，置彼心中，以佉禰囉木火炙之，於菩薩㡧前一日三時持誦。七日之內設是國王亦自降伏，何況常人！

「復有降伏夜叉女法。就鬼宿直吉日，於屍多林中，以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘，作少年相身貌端嚴，具諸色相微屈右足，左手攀尼俱陀樹枝。用如前所說藥書其名并真言，就寂靜無人處，於夜分中以白檀塗曼拏羅，上安摩里支㡧，即散花、燃燈、燒安悉香，稱夜叉女名及誦真言。於第一日得夜叉女來現其祥瑞，至第七日即得夜叉女。持誦者當須默然，至六箇月得法成就，或母或妹等而欲施願。時誦人曰：『與我為妻。』夜叉女從已為妻，即將誦人歸本住處，誦人得延壽一劫、隨心自在。若有障礙不得為妻，亦得大財主、得廣大富貴，於來生中得生夜叉界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有降伏夜叉女法。就鬼宿直吉日，於屍多林中，以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘，作少年相身貌端嚴，具諸色相微屈右足，左手攀尼俱陀樹枝。用如前所說藥書其名并真言，就寂靜無人處，於夜分中以白檀塗曼拏羅，上安摩里支㡧，即散花、燃燈、燒安悉香，稱夜叉女名及誦真言。於第一日得夜叉女來現其祥瑞，至第七日即得夜叉女。持誦者當須默然，至六箇月得法成就，或母或妹等而欲施願。時誦人曰：『與我為妻。』夜叉女從已為妻，即將誦人歸本住處，誦人得延壽一劫、隨心自在。若有障礙不得為妻，亦得大財主、得廣大富貴，於來生中得生夜叉界。

「復有成就法，令彼國王愛敬。用尼俱陀樹根作彼王形分明端嚴，然用牛黃、燕脂、供俱摩書彼王名及真言，安在心中，作觀想以索鉤牽拽。如是想已，即誦真言，令彼國王盡心敬愛承事供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，令彼國王愛敬。用尼俱陀樹根作彼王形分明端嚴，然用牛黃、燕脂、供俱摩書彼王名及真言，安在心中，作觀想以索鉤牽拽。如是想已，即誦真言，令彼國王盡心敬愛承事供養。

「復有成就法。就鬼宿直吉日，用無憂樹木作形長一肘量，復就鬼宿直日畫摩里支菩薩，三面各三眼，頂戴寶塔及無憂樹，花鬘金環、瓔珞寶帶、腕釧指環種種莊嚴，身作紫金色光如萬日，著紅衣赤天衣，左手執索、無憂樹枝、線，右手執金剛杵、箭、針、鉤。正面有大光明，眼相清淨圓滿適悅，脣如摩尼珊瑚，亦如曼度迦花及儞摩果。左面醜惡顰眉，出舌作瞋怒相，如大青寶色，人見怕怖。右面作猪相，如蓮華寶色。頂戴寶塔內安舍利，光如日月，乘猪車，立如舞蹈相。於其車下有風輪，輪上有賀字，變成羅睺大曜如蝕日月。若㡧畫畢，志心齋童女隨力獻五供養。若阿闍梨依此㡧法，白日對日作、夜分對月作其觀想。復將此菩薩㡧於寂靜之處安置於彼㡧前，以白檀或衢摩夷作曼拏羅，誦真言，散花獻瓔珞幡蓋花鬘、燃燈燒安悉香及種種飲食供養，或用閼伽鉢或螺盃、或金銀銅鐵等器供養。次結毘盧大印安自身上，誦本真言請召摩里支菩薩。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。就鬼宿直吉日，用無憂樹木作形長一肘量，復就鬼宿直日畫摩里支菩薩，三面各三眼，頂戴寶塔及無憂樹，花鬘金環、瓔珞寶帶、腕釧指環種種莊嚴，身作紫金色光如萬日，著紅衣赤天衣，左手執索、無憂樹枝、線，右手執金剛杵、箭、針、鉤。正面有大光明，眼相清淨圓滿適悅，脣如摩尼珊瑚，亦如曼度迦花及儞摩果。左面醜惡顰眉，出舌作瞋怒相，如大青寶色，人見怕怖。右面作猪相，如蓮華寶色。頂戴寶塔內安舍利，光如日月，乘猪車，立如舞蹈相。於其車下有風輪，輪上有賀字，變成羅睺大曜如蝕日月。若㡧畫畢，志心齋童女隨力獻五供養。若阿闍梨依此㡧法，白日對日作、夜分對月作其觀想。復將此菩薩㡧於寂靜之處安置於彼㡧前，以白檀或衢摩夷作曼拏羅，誦真言，散花獻瓔珞幡蓋花鬘、燃燈燒安悉香及種種飲食供養，或用閼伽鉢或螺盃、或金銀銅鐵等器供養。次結毘盧大印安自身上，誦本真言請召摩里支菩薩。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合引)呬」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)曀呬曳(二合引)呬」

「請召已作觀想，如觀㡧像而無有異，時即獻五種供養。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請召已作觀想，如觀㡧像而無有異，時即獻五種供養。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)阿怛囉(二合)散儞呬多(引)彌(引)婆嚩阿努囉訖多(二合引)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟也(二合引)彌(引)婆嚩酥布(引)瑟也(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉(切身)左彌(引)鉢囉(二合)野蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)阿怛囉(二合)散儞呬多(引)彌(引)婆嚩阿努囉訖多(二合引)彌(引)婆嚩酥覩(引)瑟也(二合引)彌(引)婆嚩酥布(引)瑟也(二合引)彌(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉(切身)左彌(引)鉢囉(二合)野蹉」

「獻供養已，用白檀塗花鬘，嚴飾閼伽瓶，以手捧擎誦真言八百遍，獻閼佉瓶，如菩薩與自灌頂，即作是言：『願我於今速成真言法。』發勇猛心如摩里支菩薩，復作觀想，誦真言一洛叉，得見祥瑞或㡧像震動或燈焰增明，或聞妙香或見熾火，或見青煙或見光焰。如不見祥瑞，復誦真言一倍至三倍必有祥瑞，乃至一俱胝必見成就，得菩薩現本相施彼所願，令得所求成就，或是聖劍、眼藥、革屣、牛黃、隱身丸藥、聖藥、神通等皆得殊勝最上。若聖劍得成就者，手執聖劍即得一切持明天主，與諸天女長受娛樂，此名聖劍成就。若眼藥得成就者，以藥點眼，所有一切世間天人、阿修羅等以眼視之，彼等有情皆大歡喜深生敬愛，此名眼藥成就。若革屣得成就者，著此革屣經一日中行一千由旬復還本處，此名革屣成就。若牛黃得成就者，以此牛黃點於額上，令身能變種種形相，眾人見之皆生敬愛，此名牛黃成就。若丸藥得成就者，以藥含口中，令自身如大藥叉，變現形相能行大地，此名丸藥成就。若聖藥得成就者，所有一切物以藥點之皆成黃金，亦能成就金剛之體，此名聖藥成就。而聖藥之力亦能得長壽神通天身，除一切病苦、變種種身相，如摩里支菩薩神通無異。如是之法，一一須於摩里支菩薩㡧像之前持誦作觀想，結志堅心方獲成就。此等成就之法，皆是毘盧遮那佛說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻供養已，用白檀塗花鬘，嚴飾閼伽瓶，以手捧擎誦真言八百遍，獻閼佉瓶，如菩薩與自灌頂，即作是言：『願我於今速成真言法。』發勇猛心如摩里支菩薩，復作觀想，誦真言一洛叉，得見祥瑞或㡧像震動或燈焰增明，或聞妙香或見熾火，或見青煙或見光焰。如不見祥瑞，復誦真言一倍至三倍必有祥瑞，乃至一俱胝必見成就，得菩薩現本相施彼所願，令得所求成就，或是聖劍、眼藥、革屣、牛黃、隱身丸藥、聖藥、神通等皆得殊勝最上。若聖劍得成就者，手執聖劍即得一切持明天主，與諸天女長受娛樂，此名聖劍成就。若眼藥得成就者，以藥點眼，所有一切世間天人、阿修羅等以眼視之，彼等有情皆大歡喜深生敬愛，此名眼藥成就。若革屣得成就者，著此革屣經一日中行一千由旬復還本處，此名革屣成就。若牛黃得成就者，以此牛黃點於額上，令身能變種種形相，眾人見之皆生敬愛，此名牛黃成就。若丸藥得成就者，以藥含口中，令自身如大藥叉，變現形相能行大地，此名丸藥成就。若聖藥得成就者，所有一切物以藥點之皆成黃金，亦能成就金剛之體，此名聖藥成就。而聖藥之力亦能得長壽神通天身，除一切病苦、變種種身相，如摩里支菩薩神通無異。如是之法，一一須於摩里支菩薩㡧像之前持誦作觀想，結志堅心方獲成就。此等成就之法，皆是毘盧遮那佛說。

「復有成就法，亦令國王生其敬愛。用赤檀、牛黃、恭俱摩，於摩里支菩薩㡧像足下書彼王名。持誦者自著緋衣，獻赤色花、燒安悉香供養菩薩。即作觀想，手持鉤索牽彼人來，令彼禮拜心懷驚怕。如是想已，以真言王大力，於三日之內自來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，亦令國王生其敬愛。用赤檀、牛黃、恭俱摩，於摩里支菩薩㡧像足下書彼王名。持誦者自著緋衣，獻赤色花、燒安悉香供養菩薩。即作觀想，手持鉤索牽彼人來，令彼禮拜心懷驚怕。如是想已，以真言王大力，於三日之內自來供養。

「復有成就法。持誦者於菩薩㡧像前，出自身血和合牛黃、供俱摩書彼人名，復書摩字圍繞，於摩字外復書四箇悉怛哩(三合引)字圍繞(悉怛哩是三合字，梵字是一箇，今四箇字即十二箇華字也)。於此四箇字外，復書制字圍繞。燒安悉香，誦真言八百遍，作觀想彼人在風輪上坐，以手持於鉤索牽彼而來。作觀想已，彼人雖在一千由旬外亦來降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。持誦者於菩薩㡧像前，出自身血和合牛黃、供俱摩書彼人名，復書摩字圍繞，於摩字外復書四箇悉怛哩(三合引)字圍繞(悉怛哩是三合字，梵字是一箇，今四箇字即十二箇華字也)。於此四箇字外，復書制字圍繞。燒安悉香，誦真言八百遍，作觀想彼人在風輪上坐，以手持於鉤索牽彼而來。作觀想已，彼人雖在一千由旬外亦來降伏。

「復有成就法。用一男一女死屍同燒為灰，取此灰及熟迦卑他菓子為粖，薩惹囉娑香水、馬汗、佛舍利少許，就鬼宿直日同合為丸。觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，含藥口中，即得藥叉神力，能變身相行世間中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用一男一女死屍同燒為灰，取此灰及熟迦卑他菓子為粖，薩惹囉娑香水、馬汗、佛舍利少許，就鬼宿直日同合為丸。觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，含藥口中，即得藥叉神力，能變身相行世間中。

「復有成就法。用黑猫兒身上垢汗及眼內黑睛、老烏眼、黑猪左耳血、佛舍利少許，於鬼宿直日同合為丸。亦觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，含在口中，能得欲天快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用黑猫兒身上垢汗及眼內黑睛、老烏眼、黑猪左耳血、佛舍利少許，於鬼宿直日同合為丸。亦觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，含在口中，能得欲天快樂。

「復有成就法。用黑土梟眼、老烏眼、獯狐眼、黑俱計羅鳥眼、佛舍利少許，取嚩日哩木內汁，就鬼宿直日同合為丸。亦觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，即含口中而得隱身，人不能見、不能擒捉、不能禁制、不能劫盜、火不能燒、冤家不得其便。若志心持誦真言加持此藥，得隱身最妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用黑土梟眼、老烏眼、獯狐眼、黑俱計羅鳥眼、佛舍利少許，取嚩日哩木內汁，就鬼宿直日同合為丸。亦觀想此藥如在日月火中，對摩里支菩薩前誦真言加持，即含口中而得隱身，人不能見、不能擒捉、不能禁制、不能劫盜、火不能燒、冤家不得其便。若志心持誦真言加持此藥，得隱身最妙。

「復有成就法，能令童男童女入悟，了知過去未來之事。或童男或童女年十二歲者，身貌端正眼相端直，就無人寂靜之處，洗浴潔淨身著白衣，以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香。阿闍梨以衢摩夷塗曼拏羅，安彼童男童女壇中，誦真言八百遍而作加持。誦真言已，復作觀想法，想彼童男等心中有一月輪，輪中有一𤚥字，深紅色如火。作此觀想已，發勇猛心如摩里支菩薩，手執鈴杵，燒安悉香。經一剎那間即得入悟，自然通一切之事本。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，能令童男童女入悟，了知過去未來之事。或童男或童女年十二歲者，身貌端正眼相端直，就無人寂靜之處，洗浴潔淨身著白衣，以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香。阿闍梨以衢摩夷塗曼拏羅，安彼童男童女壇中，誦真言八百遍而作加持。誦真言已，復作觀想法，想彼童男等心中有一月輪，輪中有一𤚥字，深紅色如火。作此觀想已，發勇猛心如摩里支菩薩，手執鈴杵，燒安悉香。經一剎那間即得入悟，自然通一切之事本。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿(引)吠舍野阿(引)吠舍野度曩度曩劍波劍波劍波(引)波野劍波(引)波野鉢怛覽(二合)誐里(二合)怛曩(二合)誐里(二合)怛曩(二合)吽摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿(引)吠舍野阿(引)吠舍野度曩度曩劍波劍波劍波(引)波野劍波(引)波野鉢怛覽(二合)誐里(二合)怛曩(二合)誐里(二合)怛曩(二合)吽摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「復有成就法降伏惡龍。若國土大旱，必有惡龍制伏雲雨、侵損苗稼。今此經中有最上真言三摩地，名曰大雨。若人持誦，即得大雨，滋益一切苗稼及草木等皆令增長。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法降伏惡龍。若國土大旱，必有惡龍制伏雲雨、侵損苗稼。今此經中有最上真言三摩地，名曰大雨。若人持誦，即得大雨，滋益一切苗稼及草木等皆令增長。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)尾布羅鉢囉(二合)嚩里曩(引)詣(引)曩(引)誐賀里(二合)迺焰(引)里帝(二合引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅薩里嚩(二合)曩(引)誐(引)賀里(二合)迺野枳隷枳隷曩(引)誐俱羅尾持鑁(二合)娑儞薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐賀里(二合)迺野(引)儞那賀那賀薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩誐婆嚩曩鉢左鉢左鉢(引)左野鉢左野薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐(引)阿(引)訖囉(二合)摩阿訖囉(二合)摩薩里嚩(二合)三母捺囉(二合)娑(引)誐囉尾摩隷(引)尾託囉(二合)摩摩賀(引)曩(引)誐帝惹嚩里娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)尾布羅鉢囉(二合)嚩里曩(引)詣(引)曩(引)誐賀里(二合)迺焰(引)里帝(二合引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅薩里嚩(二合)曩(引)誐(引)賀里(二合)迺野枳隷枳隷曩(引)誐俱羅尾持鑁(二合)娑儞薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐賀里(二合)迺野(引)儞那賀那賀薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩誐婆嚩曩鉢左鉢左鉢(引)左野鉢左野薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐(引)阿(引)訖囉(二合)摩阿訖囉(二合)摩薩里嚩(二合)三母捺囉(二合)娑(引)誐囉尾摩隷(引)尾託囉(二合)摩摩賀(引)曩(引)誐帝惹嚩里娑嚩(二合引)賀」

「此真言名普光閃電龍心陀羅尼，若志心持誦，必降甘雨。復有陀羅尼名曰正道，若能持誦，亦降甘雨。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言名普光閃電龍心陀羅尼，若志心持誦，必降甘雨。復有陀羅尼名曰正道，若能持誦，亦降甘雨。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫攞(二合)他秫攞(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫攞(二合)他秫攞(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言，用白芥子一百八箇，於龍池內而作護摩，即得大雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，用白芥子一百八箇，於龍池內而作護摩，即得大雨。

「復有成就法。用薩惹囉娑香藥及蜜，誦前真言二十一遍，燒香以獻龍王。次作曼拏羅，周迴畫龍，開四門，每門安七食鉢，置種種飲食及諸花菓一一供養。復安四閼伽瓶、四出生鉢、四香爐燒安悉香、燃八盞燈。阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法，用白芥子鹽同合和，以迦羅尾羅柴火作護摩八百遍，南閻浮提一切龍神皆發善心降於甘雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用薩惹囉娑香藥及蜜，誦前真言二十一遍，燒香以獻龍王。次作曼拏羅，周迴畫龍，開四門，每門安七食鉢，置種種飲食及諸花菓一一供養。復安四閼伽瓶、四出生鉢、四香爐燒安悉香、燃八盞燈。阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法，用白芥子鹽同合和，以迦羅尾羅柴火作護摩八百遍，南閻浮提一切龍神皆發善心降於甘雨。

「復有成就法。用白芥子、油、蜜、迦羅尾羅花、龍花合和為丸，誦真言八百，藥一千丸送入龍池，一切龍神皆生歡喜，即時降雨。若不降雨，彼一切龍速得頭痛，受大苦惱不久破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用白芥子、油、蜜、迦羅尾羅花、龍花合和為丸，誦真言八百，藥一千丸送入龍池，一切龍神皆生歡喜，即時降雨。若不降雨，彼一切龍速得頭痛，受大苦惱不久破壞。

「復有成就法。取灰三五升，用醋和泥作丸一千，誦真言六十遍，送入龍池之內，一切諸龍皆大驚怕，即時降雨普滋草木。如不降雨，身速生病及壞眼目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。取灰三五升，用醋和泥作丸一千，誦真言六十遍，送入龍池之內，一切諸龍皆大驚怕，即時降雨普滋草木。如不降雨，身速生病及壞眼目。

「復有成就法。用蓮花、優鉢羅花、雌黃、銅粖、白芥子、鉢羅闍火、粆糖水合和為丸如棗核子大，誦真言八十遍加持。如天旱時，送藥七丸入龍池之內，即降甘雨，經七晝夜而不暫歇。如不降雨，一切龍池其水涸竭，令彼諸龍心生熱惱。或就龍池邊用藥一丸，安竹竿上或安幢上，以青線繫縛，復書真言亦安其上，即降大雨，晝夜不住。若欲雨止，即去其藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用蓮花、優鉢羅花、雌黃、銅粖、白芥子、鉢羅闍火、粆糖水合和為丸如棗核子大，誦真言八十遍加持。如天旱時，送藥七丸入龍池之內，即降甘雨，經七晝夜而不暫歇。如不降雨，一切龍池其水涸竭，令彼諸龍心生熱惱。或就龍池邊用藥一丸，安竹竿上或安幢上，以青線繫縛，復書真言亦安其上，即降大雨，晝夜不住。若欲雨止，即去其藥。

「復有成就法，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)酥沒囉(二合)帝(引)嚩日囉(二合)凍尼彌隷彌隷娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)酥沒囉(二合)帝(引)嚩日囉(二合)凍尼彌隷彌隷娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言，以泥作龍，身長八指具有九頭，以朱砂裝畫，於龍項之上繫其綵幡。即作曼拏羅，四方之位散花、焚香、獻白食供養。以石榴枝拂拭龍身二十一遍，次誦真言一千八遍已，稱彼龍名，復誦真言，以石榴枝拂拭龍身，其龍不樂本宮而來降伏。若不速降雨，令得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，以泥作龍，身長八指具有九頭，以朱砂裝畫，於龍項之上繫其綵幡。即作曼拏羅，四方之位散花、焚香、獻白食供養。以石榴枝拂拭龍身二十一遍，次誦真言一千八遍已，稱彼龍名，復誦真言，以石榴枝拂拭龍身，其龍不樂本宮而來降伏。若不速降雨，令得命終。

「復有成就法。用白芥子誦真言一千八遍，加持芥子擲擊龍身亦一千八遍，其龍自然舉頭而行。復以石榴枝擊彼龍身，龍即方住，口出二舌。至其夜分龍現本形，及一切龍悉皆降伏。時持誦者一切所欲之事，龍即隨順，不敢有違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用白芥子誦真言一千八遍，加持芥子擲擊龍身亦一千八遍，其龍自然舉頭而行。復以石榴枝擊彼龍身，龍即方住，口出二舌。至其夜分龍現本形，及一切龍悉皆降伏。時持誦者一切所欲之事，龍即隨順，不敢有違。

「復有成就法，亦令龍王降雨。用乳及白芥子，逐日加持真言一百八遍，即周迴散白芥子。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，亦令龍王降雨。用乳及白芥子，逐日加持真言一百八遍，即周迴散白芥子。其真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏(二合)他秫拏(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏(二合)他秫拏(二合)他舍嚩里唧致娑嚩(二合)賀」

「如阿闍梨依前法持誦供養，若閻浮提內一切龍神。不為養育眾生降其甘雨，即別誦三昧正道陀羅尼一七遍，復用白芥子一百八，誦前陀羅尼呪彼龍池，即作護摩。時一切龍宮眷屬皆得熱惱鎖骨零落。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如阿闍梨依前法持誦供養，若閻浮提內一切龍神。不為養育眾生降其甘雨，即別誦三昧正道陀羅尼一七遍，復用白芥子一百八，誦前陀羅尼呪彼龍池，即作護摩。時一切龍宮眷屬皆得熱惱鎖骨零落。陀羅尼曰：

「曩謨舍(引)吉也(二合)母曩曳(引)怛他(引)誐哆(引)野怛儞也(二合)他部祭(引)部祭(引)怛怛嚩(二合)部祭鉢囉(二合)嚩囉部祭(引)三滿哆(引)迦(引)囉部祭(引)覩囉娑嚩(二合引)賀三摩野散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)賀曩誐囉散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨舍(引)吉也(二合)母曩曳(引)怛他(引)誐哆(引)野怛儞也(二合)他部祭(引)部祭(引)怛怛嚩(二合)部祭鉢囉(二合)嚩囉部祭(引)三滿哆(引)迦(引)囉部祭(引)覩囉娑嚩(二合引)賀三摩野散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)賀曩誐囉散祖(引)那儞(引)娑嚩(二合引)賀」

「若天旱至極久不降雨，用阿里迦木、白芥子、酥酪、迦羅尾羅花，誦前真言作護摩一千八百遍，或就龍池或就井邊作法皆得，一切龍神必降大雨息除災害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若天旱至極久不降雨，用阿里迦木、白芥子、酥酪、迦羅尾羅花，誦前真言作護摩一千八百遍，或就龍池或就井邊作法皆得，一切龍神必降大雨息除災害。」