佛說大摩里支菩薩經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

「復次別明護摩之法。於摩里支菩薩前，掘護摩爐深一肘，作四方相，脣緣闊四指，上作金剛杵，一周如蓮華相，爐中安金剛杖。阿闍梨即以衢摩夷塗壇，散花供養。復自洗浴著白衣，戴冠及諸莊嚴，手持鈴杵發勇猛心，加持護摩爐。若遣諸摩，用佉禰囉木橛四箇釘爐四角，於爐四邊布吉祥草。阿闍梨東邊面西坐吉祥草座，結印誦真言一百遍，加持使用之物安置右邊，用淨水椀安在左邊，當前安閼伽鉢，以香水雜花安在鉢中，用蜜酪搵尼俱律陀樹木、憂曇鉢樹木為柴入於爐中，即鑽木出火作於護摩。觀想爐中生一阿字，阿字化成月輪，輪上復有火天，即誦真言召請火天。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次別明護摩之法。於摩里支菩薩前，掘護摩爐深一肘，作四方相，脣緣闊四指，上作金剛杵，一周如蓮華相，爐中安金剛杖。阿闍梨即以衢摩夷塗壇，散花供養。復自洗浴著白衣，戴冠及諸莊嚴，手持鈴杵發勇猛心，加持護摩爐。若遣諸摩，用佉禰囉木橛四箇釘爐四角，於爐四邊布吉祥草。阿闍梨東邊面西坐吉祥草座，結印誦真言一百遍，加持使用之物安置右邊，用淨水椀安在左邊，當前安閼伽鉢，以香水雜花安在鉢中，用蜜酪搵尼俱律陀樹木、憂曇鉢樹木為柴入於爐中，即鑽木出火作於護摩。觀想爐中生一阿字，阿字化成月輪，輪上復有火天，即誦真言召請火天。真言曰：

「唵(引)𪾼呬也(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐里(二合)呬怛縛(二合)阿(引)護帝摩(引)賀囉摩始𤚥(二合)散儞賀覩(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳禰波也(二合)禰波也(二合引)尾舍摩賀(引)室里(二合)曳賀尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)賀曩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𪾼呬也(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐里(二合)呬怛縛(二合)阿(引)護帝摩(引)賀囉摩始𤚥(二合)散儞賀覩(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳禰波也(二合)禰波也(二合引)尾舍摩賀(引)室里(二合)曳賀尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)賀曩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「誦真言已，復想火天坐月輪上，四臂三眼三面，光明如火清淨如月，身出甘露，手執器仗及軍持、數珠、蓮華鬘，左手作施願。即獻閼伽水及獻五種供養，即作護摩三遍，以水灑淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言已，復想火天坐月輪上，四臂三眼三面，光明如火清淨如月，身出甘露，手執器仗及軍持、數珠、蓮華鬘，左手作施願。即獻閼伽水及獻五種供養，即作護摩三遍，以水灑淨。

「次作息災法。復觀想摩里支菩薩亦月輪中坐，身如秋月之色，面圓如月，作童女相。眼如白優鉢羅花，身著白衣種種莊嚴，善相圓滿光焰如火。為息災故持甘露瓶，常流甘露，為熱惱眾生以甘露濟度。作此觀已，即於摩里支菩薩前獻護摩。以牛骨及毛并努里嚩草，用乳酪蜜搵，作護摩八千。即出一切鬼神等食，作五種供養。所獻之食用乳、酪、蜜、乳粥、脂麻、粆糖同作團食獻鬼神，用乳汁獻龍神，用酪獻阿修羅，乳粥獻天人，用酥獻諸魔，用酥煎食獻毘舍左，用菉豆粥獻部多，用酒肉食獻夜叉，各以真言加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作息災法。復觀想摩里支菩薩亦月輪中坐，身如秋月之色，面圓如月，作童女相。眼如白優鉢羅花，身著白衣種種莊嚴，善相圓滿光焰如火。為息災故持甘露瓶，常流甘露，為熱惱眾生以甘露濟度。作此觀已，即於摩里支菩薩前獻護摩。以牛骨及毛并努里嚩草，用乳酪蜜搵，作護摩八千。即出一切鬼神等食，作五種供養。所獻之食用乳、酪、蜜、乳粥、脂麻、粆糖同作團食獻鬼神，用乳汁獻龍神，用酪獻阿修羅，乳粥獻天人，用酥獻諸魔，用酥煎食獻毘舍左，用菉豆粥獻部多，用酒肉食獻夜叉，各以真言加持七遍。真言曰：

「唵(引)佉佉(引)佉(引)呬佉(引)呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合引)努薩里嚩(二合)部帝迦(引)末陵娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)佉佉(引)佉(引)呬佉(引)呬誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合)誐里(二合)恨曩(二合引)努薩里嚩(二合)部帝迦(引)末陵娑嚩(二合)賀」

「誦此真言已，入賢聖堂誦菩薩心真言八百遍，以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨，所有畜類及家宅之難皆得止息。如是一日三時誦真言及作護摩，至七日滿，決定災息。菩薩心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，入賢聖堂誦菩薩心真言八百遍，以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨，所有畜類及家宅之難皆得止息。如是一日三時誦真言及作護摩，至七日滿，決定災息。菩薩心真言曰：

「唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言已，復結心印。以二手作合掌，拳其中指，令大指入中指間。結跏趺坐，作此印法，最上微妙能成一切事，所有象馬牛羊等及其人口皆得息災、安樂長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復結心印。以二手作合掌，拳其中指，令大指入中指間。結跏趺坐，作此印法，最上微妙能成一切事，所有象馬牛羊等及其人口皆得息災、安樂長壽。

「復次說護摩爐相。若息災爐作圓相，如蓮花，中間作四方界道，上作金剛鬘。如是作已，用波羅闍木、尼俱律陀樹木及馬鞭草、酪同作護摩，復觀想滅罪火天，其災自息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說護摩爐相。若息災爐作圓相，如蓮花，中間作四方界道，上作金剛鬘。如是作已，用波羅闍木、尼俱律陀樹木及馬鞭草、酪同作護摩，復觀想滅罪火天，其災自息。

「復次增益爐者，其爐作四方相，界道四指闊，上以金剛鬘莊嚴。中間作蓮花，上安輪寶。四角安紐摩杵器仗。用阿里迦木、優曇鉢木及俱沒那花、優鉢羅花、白蓮華，以蜜酪酥搵過作護摩，復觀想火天如黃金色身相圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次增益爐者，其爐作四方相，界道四指闊，上以金剛鬘莊嚴。中間作蓮花，上安輪寶。四角安紐摩杵器仗。用阿里迦木、優曇鉢木及俱沒那花、優鉢羅花、白蓮華，以蜜酪酥搵過作護摩，復觀想火天如黃金色身相圓滿。

「復次敬愛爐者，作三角，如菩提樹葉。於爐中安蓮花亦如，菩提葉上安三股金剛杵，周迴界道以金剛鉤鬘莊飾。用菩提樹木、脂麻、鹽、芥子染赤檀色。其諸花鬘等及阿闍梨僧衣，並作紅色。觀想火天如曼度迦花色，此花紅色名迦目迦火天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次敬愛爐者，作三角，如菩提樹葉。於爐中安蓮花亦如，菩提葉上安三股金剛杵，周迴界道以金剛鉤鬘莊飾。用菩提樹木、脂麻、鹽、芥子染赤檀色。其諸花鬘等及阿闍梨僧衣，並作紅色。觀想火天如曼度迦花色，此花紅色名迦目迦火天。

「復次降伏爐者，作半月相，周迴界道亦金剛鬘莊嚴，爐中安忿怒金剛杵。用燒屍殘柴、人肉、人骨粖，以人脂搵過，用屠家火同作護摩。觀想火天身著皂衣，面惡口出利牙，作大惡相。如劫火洞燃，名忿怒火天。如是之法是大摩里支說，依法而作決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次降伏爐者，作半月相，周迴界道亦金剛鬘莊嚴，爐中安忿怒金剛杵。用燒屍殘柴、人肉、人骨粖，以人脂搵過，用屠家火同作護摩。觀想火天身著皂衣，面惡口出利牙，作大惡相。如劫火洞燃，名忿怒火天。如是之法是大摩里支說，依法而作決定成就。

「復次大曼拏羅成就法行，毘盧遮那及一切佛同所宣說。若最上曼拏羅，作四方相，每方作一門樓，皆以瓔珞莊飾，安置八柱。於曼拏羅角安金剛杵寶，如其明月。中間安八角輪，輪上安金剛杵，遶輪安金剛鬘，光焰如月。復於八方安八寶瓶，入五大藥、五穀、五寶令滿，各以素帛二幅蓋瓶上，用白檀塗瓶，以花鬘莊飾。獻種種食、燃燈供養。其第一瓶入五大藥、五穀、五寶，以白赤黃綠青五色絹蓋之。於曼拏羅上以幔幕嚴飾，羅列幢幡及諸花香，令弟子入曼拏羅中，以衣蓋頭面，用白檀塗身，即受灌頂。臨受灌頂時，頭戴天冠種種莊嚴。而為得法弟子前一切使用之物，先以此真言加持： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大曼拏羅成就法行，毘盧遮那及一切佛同所宣說。若最上曼拏羅，作四方相，每方作一門樓，皆以瓔珞莊飾，安置八柱。於曼拏羅角安金剛杵寶，如其明月。中間安八角輪，輪上安金剛杵，遶輪安金剛鬘，光焰如月。復於八方安八寶瓶，入五大藥、五穀、五寶令滿，各以素帛二幅蓋瓶上，用白檀塗瓶，以花鬘莊飾。獻種種食、燃燈供養。其第一瓶入五大藥、五穀、五寶，以白赤黃綠青五色絹蓋之。於曼拏羅上以幔幕嚴飾，羅列幢幡及諸花香，令弟子入曼拏羅中，以衣蓋頭面，用白檀塗身，即受灌頂。臨受灌頂時，頭戴天冠種種莊嚴。而為得法弟子前一切使用之物，先以此真言加持：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「於曼拏羅中間安摩里支菩薩，深黃色亦如赤金色，身光如日，頂戴寶塔，體著青衣，偏袒青天衣，種種莊嚴。身有六臂三面三眼，乘猪，左手執弓、無憂樹枝及線，右手執金剛杵、針、箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於曼拏羅中間安摩里支菩薩，深黃色亦如赤金色，身光如日，頂戴寶塔，體著青衣，偏袒青天衣，種種莊嚴。身有六臂三面三眼，乘猪，左手執弓、無憂樹枝及線，右手執金剛杵、針、箭。

「東方安阿里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方安阿里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩作童女相，二臂，一切莊嚴，身如日初出之色，偏袒青天衣，手執針線縫冤家口眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩作童女相，二臂，一切莊嚴，身如日初出之色，偏袒青天衣，手執針線縫冤家口眼。

「南方安摩里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方安摩里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩亦童女相，二臂，一切莊嚴，身作金色，亦著青天衣，攀無憂樹枝，一手執針線。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦童女相，二臂，一切莊嚴，身作金色，亦著青天衣，攀無憂樹枝，一手執針線。

「西方安桉多里馱(二合引)曩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方安桉多里馱(二合引)曩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)桉多哩馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多哩馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩亦現童女相，二臂，一切莊嚴，身有熾焰，亦著青天衣，乘猪，手執羂索及無憂樹枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦現童女相，二臂，一切莊嚴，身有熾焰，亦著青天衣，乘猪，手執羂索及無憂樹枝。

「北方安帝祖摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方安帝祖摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合引)賀」

「此菩薩亦現童女相，二臂，一切莊嚴，亦著青天衣，手執弓箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩亦現童女相，二臂，一切莊嚴，亦著青天衣，手執弓箭。

「東南方安烏那野摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方安烏那野摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」

「西南方安虞羅摩(二合)摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方安虞羅摩(二合)摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「西北方安嚩曩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方安嚩曩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「東北方安支嚩囉摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方安支嚩囉摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是菩薩各有三面三目，內一猪面，皆現童女相，具大勢力，各有群猪隨往。若阿闍梨粉壇畫㡧及作觀想，並依此儀，能滅一切罪、增長富貴吉祥。若恒持誦，一切所求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩各有三面三目，內一猪面，皆現童女相，具大勢力，各有群猪隨往。若阿闍梨粉壇畫㡧及作觀想，並依此儀，能滅一切罪、增長富貴吉祥。若恒持誦，一切所求無不成就。

「復有成就法，所謂息災、增益、敬愛、降伏。此四種法通用最上心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，所謂息災、增益、敬愛、降伏。此四種法通用最上心真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「復有真言，即唵(引)𤚥二字。此二道真言，於前四種法皆得通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有真言，即唵(引)𤚥二字。此二道真言，於前四種法皆得通用。

「又降伏法者，用前心真言等及賀里(二合)吽字。阿闍梨作觀想，安此三字真言在降伏人心上，復想彼人坐風輪上，以自手執羂索鉤鉤牽彼人。如是觀已，可一百由旬內或男或女為冤之者皆來降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又降伏法者，用前心真言等及賀里(二合)吽字。阿闍梨作觀想，安此三字真言在降伏人心上，復想彼人坐風輪上，以自手執羂索鉤鉤牽彼人。如是觀已，可一百由旬內或男或女為冤之者皆來降伏。

「若欲降伏逆命等者，用鹽作彼人形，入火作護摩，一日三時作。至七日內，必見靈驗，即得降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏逆命等者，用鹽作彼人形，入火作護摩，一日三時作。至七日內，必見靈驗，即得降伏。

「若欲息災，用馬鞭草搵酥作護摩，不唯災息兼得長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲息災，用馬鞭草搵酥作護摩，不唯災息兼得長壽。

「若欲大人敬愛，用烏曇鉢木、菩提樹木、尼俱陀樹木、鉢羅舍木，濕用，以三甜食搵無憂樹花，同作護摩百千，即得國王等敬愛。七日之內復用，靈驗殊勝之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲大人敬愛，用烏曇鉢木、菩提樹木、尼俱陀樹木、鉢羅舍木，濕用，以三甜食搵無憂樹花，同作護摩百千，即得國王等敬愛。七日之內復用，靈驗殊勝之事。

「復有成就法。用多年爛黃牛角及猪左耳血同合眼藥，遇月蝕之日誦此真言加持其藥。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。用多年爛黃牛角及猪左耳血同合眼藥，遇月蝕之日誦此真言加持其藥。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「至月蝕退時住誦真言，藥法即成。以藥點眼，得隱身通。或用黑猫身上垢膩，名為清淨眼藥。復用三金同作丸，如遇月蝕之日，以藥含在口中，誦前真言至月蝕退時即止。以藥呪之力亦得隱身通，眾人不能見、不能捉、不能禁縛、不能劫盜、亦不驚怖、不被火燒，一切冤家不得其便。復誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至月蝕退時住誦真言，藥法即成。以藥點眼，得隱身通。或用黑猫身上垢膩，名為清淨眼藥。復用三金同作丸，如遇月蝕之日，以藥含在口中，誦前真言至月蝕退時即止。以藥呪之力亦得隱身通，眾人不能見、不能捉、不能禁縛、不能劫盜、亦不驚怖、不被火燒，一切冤家不得其便。復誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「此真言通一切處用，皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言通一切處用，皆得成就。

「復說護摩爐相。爐高一肘量，四方界道闊四指，金剛鬘安緣道。爐中間安蓮花，於蓮花上安金剛杵如蓮花相。於爐四邊布吉祥草，右邊安一切使用之物，左邊安淨水瓶鉢。誦此真言加持淨水。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說護摩爐相。爐高一肘量，四方界道闊四指，金剛鬘安緣道。爐中間安蓮花，於蓮花上安金剛杵如蓮花相。於爐四邊布吉祥草，右邊安一切使用之物，左邊安淨水瓶鉢。誦此真言加持淨水。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「加持水已，用水灑淨，發遣一切諸魔，即時召請火天。誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持水已，用水灑淨，發遣一切諸魔，即時召請火天。誦此真言：

「唵(引)𪾼呬也(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐哩(二合)呬怛嚩(二合引)阿護帝摩(引)賀(引)囉摩室彌(二合)散儞呬覩(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)禰波也(二合)禰波也(二合引)尾娑摩賀(引)室里(二合)曳(引)賀尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)賀曩(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𪾼呬也(二合引)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩乙里(二合)史尾惹散多摩誐哩(二合)呬怛嚩(二合引)阿護帝摩(引)賀(引)囉摩室彌(二合)散儞呬覩(引)婆嚩唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)禰波也(二合)禰波也(二合引)尾娑摩賀(引)室里(二合)曳(引)賀尾也(二合)迦尾也(二合)嚩(引)賀曩(引)野娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言召請火天入護摩爐。火天在日輪上，三眼四臂，手作施願，持淨瓶、蓮花鬘、杖、數珠，身黃赤色，髮豎立，熾焰如一聚火。擲護摩三遍獻火天，能滅一切罪。然後阿闍梨觀想囉字成日，觀想阿字成月，皆有熾焰如彼火聚。於彼日上安摩里支菩薩想已，即作護摩三遍，獻於菩薩。若求息災，須自洗浴著白衣，若求增益著黃衣，若欲敬愛降伏著赤檀衣，如是阿闍梨覺悟依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言召請火天入護摩爐。火天在日輪上，三眼四臂，手作施願，持淨瓶、蓮花鬘、杖、數珠，身黃赤色，髮豎立，熾焰如一聚火。擲護摩三遍獻火天，能滅一切罪。然後阿闍梨觀想囉字成日，觀想阿字成月，皆有熾焰如彼火聚。於彼日上安摩里支菩薩想已，即作護摩三遍，獻於菩薩。若求息災，須自洗浴著白衣，若求增益著黃衣，若欲敬愛降伏著赤檀衣，如是阿闍梨覺悟依法。

「若以酪蜜酥搵蓮華作護摩一落叉，求尊貴之位決定得成。或於菩薩㡧前，以蓮華作護摩一落叉，得見摩里支菩薩本相，得大富貴，成就最上快樂。或以俱母那花、優鉢羅花作護摩一落叉，亦得見彼菩薩，所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以酪蜜酥搵蓮華作護摩一落叉，求尊貴之位決定得成。或於菩薩㡧前，以蓮華作護摩一落叉，得見摩里支菩薩本相，得大富貴，成就最上快樂。或以俱母那花、優鉢羅花作護摩一落叉，亦得見彼菩薩，所求成就。

「復有成就法，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，誦此真言：

「唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目佉作芻滿馱彌娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)目佉作芻滿馱彌娑嚩(二合引)賀」

「誦真言七遍加持衣服，復作佉禰囉木橛長四指，戴在耳上。於路行時，若見賊寇惡難，禁縛彼等令心迷惑不為侵害。或以雌黃、黃薑、赤土合為顏色，於銅器中畫惡人形相，復於羯摩杵下書彼名安置水中，必見靈驗，於路上往來所有惡人，必自禁止不能為惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦真言七遍加持衣服，復作佉禰囉木橛長四指，戴在耳上。於路行時，若見賊寇惡難，禁縛彼等令心迷惑不為侵害。或以雌黃、黃薑、赤土合為顏色，於銅器中畫惡人形相，復於羯摩杵下書彼名安置水中，必見靈驗，於路上往來所有惡人，必自禁止不能為惡。

「復有成就法，用牛黃及自身血，於銅器中畫人形相，復於心上書心真言及彼人名。即以銅器安置水中，誦心真言，仍觀想彼人坐風輪上，以羂索鉤牽彼人。雖在一千由旬之外，其人或男或女而速自來即得降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，用牛黃及自身血，於銅器中畫人形相，復於心上書心真言及彼人名。即以銅器安置水中，誦心真言，仍觀想彼人坐風輪上，以羂索鉤牽彼人。雖在一千由旬之外，其人或男或女而速自來即得降伏。

「復有成就法，若有曾受灌頂孝敬阿闍梨，於真言行得成就者，作其觀想，想彼暗𤚥(引)探(引)𤚥四字安在四方，漸次化成四大山。其山各廣一千由旬，色如大青寶，山中間有一月輪，輪上有一𤚥字，其字變成自身如摩里支形相，於月輪中乘猪車而立，身作金色，六臂殊妙，三面各三眼，一面作猪相，頂戴寶塔，著黑衣及青天衣，右手持金剛杵有大光明及箭、針，左手持弓、線及無憂樹枝。若夜作觀想月輪，晝作觀想日輪，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，若有曾受灌頂孝敬阿闍梨，於真言行得成就者，作其觀想，想彼暗𤚥(引)探(引)𤚥四字安在四方，漸次化成四大山。其山各廣一千由旬，色如大青寶，山中間有一月輪，輪上有一𤚥字，其字變成自身如摩里支形相，於月輪中乘猪車而立，身作金色，六臂殊妙，三面各三眼，一面作猪相，頂戴寶塔，著黑衣及青天衣，右手持金剛杵有大光明及箭、針，左手持弓、線及無憂樹枝。若夜作觀想月輪，晝作觀想日輪，誦此真言：

「桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「誦已言曰：『眾生不能見我。』於其後時登涉道路，而得眾人不見，不能捉、不能禁縛、不能劫盜、不被輕欺、無其驚怖、火不可燒，一切冤家皆不得便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦已言曰：『眾生不能見我。』於其後時登涉道路，而得眾人不見，不能捉、不能禁縛、不能劫盜、不被輕欺、無其驚怖、火不可燒，一切冤家皆不得便。

「復有成就法，用石黃藥、酥魯多藥、多誐囉比根。採此藥根時，阿闍梨須裸形露頭，遇月蝕時或日蝕時修合為丸，然後想此藥如同日月，即含口中默然而住，晝夜不見隱身第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，用石黃藥、酥魯多藥、多誐囉比根。採此藥根時，阿闍梨須裸形露頭，遇月蝕時或日蝕時修合為丸，然後想此藥如同日月，即含口中默然而住，晝夜不見隱身第一。

「復有成就法，恒誦唵(引)𤚥二字。此真言，妙中極妙、密中深密，於諸真言殊勝第一。若恒持誦，所欲皆得，如來菩提即得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，恒誦唵(引)𤚥二字。此真言，妙中極妙、密中深密，於諸真言殊勝第一。若恒持誦，所欲皆得，如來菩提即得成佛。

「復有成就法，觀想月輪之中有摩里支菩薩，坐身紫金色，放金色光，著青衣及青天衣種種莊嚴，六臂三面，各有三眼，頂戴寶塔。正面黃金色微笑，左面黑色出舌顰眉，作大醜惡相令人怕怖，右面如同秋月圓滿清淨。左手執弓、線及無憂樹枝，右手執箭、針、金剛杵。若能如是觀想，佛言所作不虛，一切所欲無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，觀想月輪之中有摩里支菩薩，坐身紫金色，放金色光，著青衣及青天衣種種莊嚴，六臂三面，各有三眼，頂戴寶塔。正面黃金色微笑，左面黑色出舌顰眉，作大醜惡相令人怕怖，右面如同秋月圓滿清淨。左手執弓、線及無憂樹枝，右手執箭、針、金剛杵。若能如是觀想，佛言所作不虛，一切所欲無不成就。

「復有大曼拏羅成就法。以五色粉粉大曼拏羅，於曼拏羅外作四方安四門樓，復於門上以花鬘瓔珞莊嚴，各燃八燈。壇四方四遇各安一閼伽瓶，各以青帛二幅蓋之，周迴用白檀花鬘，上以幔幕莊飾。於曼拏羅中間安八葉蓮華，於蓮華中間安𤚥字及摩里支菩薩，即誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有大曼拏羅成就法。以五色粉粉大曼拏羅，於曼拏羅外作四方安四門樓，復於門上以花鬘瓔珞莊嚴，各燃八燈。壇四方四遇各安一閼伽瓶，各以青帛二幅蓋之，周迴用白檀花鬘，上以幔幕莊飾。於曼拏羅中間安八葉蓮華，於蓮華中間安𤚥字及摩里支菩薩，即誦此真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「東方安阿里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方安阿里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「南方安摩里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方安摩里迦(二合)摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「西方安桉多里馱(二合引)曩摩細菩薩，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方安桉多里馱(二合引)曩摩細菩薩，誦此真言曰：

「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「北方安帝祖摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方安帝祖摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合引)賀」

「東南方安波那訖囉摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方安波那訖囉摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)波那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)波那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「西南方安烏那野摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方安烏那野摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀」

「西北方安嚩曩摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方安嚩曩摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「東北方安支嚩囉摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方安支嚩囉摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)摩賀(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合引)賀」

「下方安波囉訖囉摩細菩薩，誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方安波囉訖囉摩細菩薩，誦此真言：

「唵(引)波囉(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)波囉(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「如是曼拏羅中，依位安排賢聖，獻種種供養，能施一切所欲之事。若有受此曼拏羅灌頂弟子，如前法則畫此㡧像持誦供養，彼人不久速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是曼拏羅中，依位安排賢聖，獻種種供養，能施一切所欲之事。若有受此曼拏羅灌頂弟子，如前法則畫此㡧像持誦供養，彼人不久速得成就。

「復有成就法。觀想虛空中日，於日中有寶塔，塔內有一𤚥字，𤚥字變成自身作童女相，身色如金光，似初出之日亦如聚火，脣如曼度迦花色，偏袒赤天衣，以腕釧耳鐶及寶帶等種種莊嚴，頂戴毘盧遮那佛，及戴無憂花鬘。八臂，三面各三眼，左手持索、弓、無憂樹枝、線，右手執金剛杵、針、箭、鉤。正面善相微笑，作黃白色，眼目修廣，清淨端正，作大勇猛相。左為猪面，容作瞋怒亦甚醜惡，色如大青寶，光如十二日輪，顰眉出舌令人怕怖。右面深赤色，如最上蓮華寶，熾焰如火。於日宮後面出無憂樹，樹枝有花。於此樹下有毘盧遮那佛，四菩薩圍繞。彼佛頂戴寶冠，善相圓滿，作黃金色，結毘盧大印，乘猪車，立如舞勢，亦作童女相。足下有風輪，輪上有賀字，變成羅睺大曜，如蝕日月相。晝想日、夜想月，作前觀想，復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法。觀想虛空中日，於日中有寶塔，塔內有一𤚥字，𤚥字變成自身作童女相，身色如金光，似初出之日亦如聚火，脣如曼度迦花色，偏袒赤天衣，以腕釧耳鐶及寶帶等種種莊嚴，頂戴毘盧遮那佛，及戴無憂花鬘。八臂，三面各三眼，左手持索、弓、無憂樹枝、線，右手執金剛杵、針、箭、鉤。正面善相微笑，作黃白色，眼目修廣，清淨端正，作大勇猛相。左為猪面，容作瞋怒亦甚醜惡，色如大青寶，光如十二日輪，顰眉出舌令人怕怖。右面深赤色，如最上蓮華寶，熾焰如火。於日宮後面出無憂樹，樹枝有花。於此樹下有毘盧遮那佛，四菩薩圍繞。彼佛頂戴寶冠，善相圓滿，作黃金色，結毘盧大印，乘猪車，立如舞勢，亦作童女相。足下有風輪，輪上有賀字，變成羅睺大曜，如蝕日月相。晝想日、夜想月，作前觀想，復誦真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「此真言，於其正面變成大力菩薩，四臂猪面，著赤天衣，一切莊嚴，以大力鉤牽拽冤家而降伏之。復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，於其正面變成大力菩薩，四臂猪面，著赤天衣，一切莊嚴，以大力鉤牽拽冤家而降伏之。復誦真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契娑嚩(二合引)賀」

「此真言菩薩乘其風輪，或男或女隨意所欲皆能降伏。安彼東方。復誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言菩薩乘其風輪，或男或女隨意所欲皆能降伏。安彼東方。復誦真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合引)賀」

「此真言菩薩，四臂金色，著赤天衣，手持無憂花、針、線縫冤家口眼，安彼南方。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言菩薩，四臂金色，著赤天衣，手持無憂花、針、線縫冤家口眼，安彼南方。真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野娑嚩(二合引)賀」

「此真言菩薩，四臂，童女相，著赤天衣，手執金剛索、無憂樹枝及針，頂戴無憂花鬘，降伏冤家，安西方。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言菩薩，四臂，童女相，著赤天衣，手執金剛索、無憂樹枝及針，頂戴無憂花鬘，降伏冤家，安西方。真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)彌(引)嚩舍摩(引)曩野娑嚩(二合引)賀」

「此真言菩薩，四臂，著赤天衣，種種莊嚴，如初出日色，熾焰如迦摩那火。左手執弓、無憂樹枝，右手執箭、金剛杵，身有無畏大力，如劫火相，敬愛一切眾生，安彼北方。次下明起壇之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言菩薩，四臂，著赤天衣，種種莊嚴，如初出日色，熾焰如迦摩那火。左手執弓、無憂樹枝，右手執箭、金剛杵，身有無畏大力，如劫火相，敬愛一切眾生，安彼北方。次下明起壇之法。」