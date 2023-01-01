佛說大摩里支菩薩經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大摩里支菩薩經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩。

爾時世尊告苾芻眾言：「有一菩薩名摩里支，而彼菩薩恒行日月之前，彼之日月不能得見菩薩。今此菩薩而不能見，亦不能捉、不能禁縛，火不能燒、水不能漂，離諸怖畏，無敢輕慢，諸惡冤家皆不得便。汝諸苾芻！我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號，亦不能見、不能捉、不能禁縛，火不能燒、水不能漂，離諸怖畏，無敢輕慢，一切冤家皆不能侵。若有苾芻知彼菩薩名號，如上諸惡不能得便亦復如是。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告苾芻眾言：「有一菩薩名摩里支，而彼菩薩恒行日月之前，彼之日月不能得見菩薩。今此菩薩而不能見，亦不能捉、不能禁縛，火不能燒、水不能漂，離諸怖畏，無敢輕慢，諸惡冤家皆不得便。汝諸苾芻！我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號，亦不能見、不能捉、不能禁縛，火不能燒、水不能漂，離諸怖畏，無敢輕慢，一切冤家皆不能侵。若有苾芻知彼菩薩名號，如上諸惡不能得便亦復如是。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(引)唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細烏那野摩細迺(引)囉摩細阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細烏那野摩細迺(引)囉摩細阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「復說摩里支菩薩陀羅尼，能令有情在道路中隱身、非道路中隱身，眾人中隱身、王難時隱身、水火盜賊一切諸難皆能隱身，不令得便。又復有煩惱者非煩惱者為作擁護，有迷悶者非迷悶者亦皆擁護，乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護。」即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說摩里支菩薩陀羅尼，能令有情在道路中隱身、非道路中隱身，眾人中隱身、王難時隱身、水火盜賊一切諸難皆能隱身，不令得便。又復有煩惱者非煩惱者為作擁護，有迷悶者非迷悶者亦皆擁護，乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護。」即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他阿路(引)多路(引)迦(引)路(引)娑蹉路(引)三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)𤚥(引)薩波里嚩(引)覽薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)室左(二合)薩里嚩(二合)婆喻(引)波捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二引)夜(引)野摩里支禰(引)嚩多(引)夜賀里(二合)迺野摩(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱目欠婆嚩(二合引)賀 唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合)賀唵(引)嚩囉隷嚩那隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他阿路(引)多路(引)迦(引)路(引)娑蹉路(引)三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)𤚥(引)薩波里嚩(引)覽薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)室左(二合)薩里嚩(二合)婆喻(引)波捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二引)夜(引)野摩里支禰(引)嚩多(引)夜賀里(二合)迺野摩(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱目欠婆嚩(二合引)賀 唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合)賀唵(引)嚩囉隷嚩那隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」

爾時世尊說此陀羅尼已，會中苾芻之眾并諸菩薩、天人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此陀羅尼已，會中苾芻之眾并諸菩薩、天人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，歡喜信受。

復次佛言：「若有眾生依此廣大儀則，結大毘盧遮那印，觀想日月光明。如是日月成摩里支菩薩，而彼菩薩手執針線，縫惡冤家口之與眼令不為害。」佛言：「彼摩里支菩薩，恒行日月之前，彼之日月雖復光明，而不見彼菩薩。是故我今說大三寶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛言：「若有眾生依此廣大儀則，結大毘盧遮那印，觀想日月光明。如是日月成摩里支菩薩，而彼菩薩手執針線，縫惡冤家口之與眼令不為害。」佛言：「彼摩里支菩薩，恒行日月之前，彼之日月雖復光明，而不見彼菩薩。是故我今說大三寶真言曰：

「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細波囉(引)訖囉(二合)摩細烏那野摩細嚩那摩細迺(引)囉摩細桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀 怛儞也(二合)他(引)阿(引)隷(引)酥迦(引)隷(引)母隷三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)𤚥薩里嚩(二合)婆曳(引)數娑嚩(二合引)賀 唵(引)晚多隷(引)嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細波囉(引)訖囉(二合)摩細烏那野摩細嚩那摩細迺(引)囉摩細桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀 怛儞也(二合)他(引)阿(引)隷(引)酥迦(引)隷(引)母隷三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)𤚥薩里嚩(二合)婆曳(引)數娑嚩(二合引)賀 唵(引)晚多隷(引)嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」

「今此真言，若人持誦之時，凡有所求須稱自名。即時摩里支菩薩以慈悲力，為彼眾生於道路中擁護、非道路中擁護，眾人中擁護、水難時擁護、火難時擁護，乃至一切之處悉皆擁護，令得增長一切吉祥之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此真言，若人持誦之時，凡有所求須稱自名。即時摩里支菩薩以慈悲力，為彼眾生於道路中擁護、非道路中擁護，眾人中擁護、水難時擁護、火難時擁護，乃至一切之處悉皆擁護，令得增長一切吉祥之事。

「今有成就之法。用好綵帛及板木等，於其上畫無憂樹，於此樹下畫摩里支菩薩，身如黃金色，作童女相，挂青天衣，手執蓮華，頂戴寶塔莊嚴。如是畫已，於此㡧前誦最上心真言八千遍，所求之事決定成就。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今有成就之法。用好綵帛及板木等，於其上畫無憂樹，於此樹下畫摩里支菩薩，身如黃金色，作童女相，挂青天衣，手執蓮華，頂戴寶塔莊嚴。如是畫已，於此㡧前誦最上心真言八千遍，所求之事決定成就。其真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「今此真言亦能消除一切病苦。若人於其摩里支菩薩㡧前作護摩者，而能增益象馬財穀富樂之事。其作護摩者，若用酪酥蜜、努里嚩草作護摩一千遍，得人愛重、無病安樂、獲財寶等。若以酪、稻穀、粆糖作護摩一千，能降夜叉女。若以芥子、油、𭟋(切身)摩木作護摩一千，能生冤家病。若以自身血、芥子、油作護摩一千，能殺彼冤家。若要却息除冤家災，以乳汁作護摩一千。若要消除諸毒及降拏枳儞鬼，逐日誦摩里支心真言八百遍，復得聰明。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此真言亦能消除一切病苦。若人於其摩里支菩薩㡧前作護摩者，而能增益象馬財穀富樂之事。其作護摩者，若用酪酥蜜、努里嚩草作護摩一千遍，得人愛重、無病安樂、獲財寶等。若以酪、稻穀、粆糖作護摩一千，能降夜叉女。若以芥子、油、𭟋(切身)摩木作護摩一千，能生冤家病。若以自身血、芥子、油作護摩一千，能殺彼冤家。若要却息除冤家災，以乳汁作護摩一千。若要消除諸毒及降拏枳儞鬼，逐日誦摩里支心真言八百遍，復得聰明。其真言曰：

「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟站(二合引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟站(二合引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」

「摩里支菩薩六字最上心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩里支菩薩六字最上心真言：

「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「此心真言印，以二手合掌，十指微曲如花開敷，却以二大指屈捻二中指如拳相。結跏趺坐，安印相於臍輪上。今此心印能成就最上一切事，若求最上勝法而得用之，若中下之事不許用之。此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德，速能消除一切障礙罪業，一切處常得眾人恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此心真言印，以二手合掌，十指微曲如花開敷，却以二大指屈捻二中指如拳相。結跏趺坐，安印相於臍輪上。今此心印能成就最上一切事，若求最上勝法而得用之，若中下之事不許用之。此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德，速能消除一切障礙罪業，一切處常得眾人恭敬。

「摩里支菩薩一百八名真言，若人持誦，恒作擁護。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩里支菩薩一百八名真言，若人持誦，恒作擁護。其真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)烏那野摩細迺(引)囉摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀支嚩囉摩細桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃滿馱滿馱目欠娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)烏那野摩細迺(引)囉摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀支嚩囉摩細桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃滿馱滿馱目欠娑嚩(二合)賀」

「此儀法出〈持明天品〉中。次別明成就法，令彼行人先作觀想，想彼摩里支菩薩坐金色猪身之上身，著白衣，頂戴寶塔，左手執無憂樹花枝，復有群猪圍繞。作此觀已，若遠出道路，如有賊等大難，以手執自身衣角，念心真言七遍加持衣角，復結彼衣角，冤賊等難不能侵害。復有成就之法，先令行人入三摩地，想月輪之上有一桉字，復更思惟一切法中都無有我。次觀自身遍虛空中，如毘盧遮那佛相，於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐，身真金色髮髻頭冠，結毘盧印善相端嚴。憶念𤚥字時，月輪出光普遍照曜，成摩里支菩薩。復誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此儀法出〈持明天品〉中。次別明成就法，令彼行人先作觀想，想彼摩里支菩薩坐金色猪身之上身，著白衣，頂戴寶塔，左手執無憂樹花枝，復有群猪圍繞。作此觀已，若遠出道路，如有賊等大難，以手執自身衣角，念心真言七遍加持衣角，復結彼衣角，冤賊等難不能侵害。復有成就之法，先令行人入三摩地，想月輪之上有一桉字，復更思惟一切法中都無有我。次觀自身遍虛空中，如毘盧遮那佛相，於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐，身真金色髮髻頭冠，結毘盧印善相端嚴。憶念𤚥字時，月輪出光普遍照曜，成摩里支菩薩。復誦此真言：

「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「是時菩薩手持針線身現金色，縫彼惡者口之與眼，令不侵害。復有成就法，令童女合線二十一條，斷者勿用，誦根本真言一百八遍加持其線。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時菩薩手持針線身現金色，縫彼惡者口之與眼，令不侵害。復有成就法，令童女合線二十一條，斷者勿用，誦根本真言一百八遍加持其線。真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野摩里支禰(引)嚩多(引)夜(引)賀里(二合)迺野摩嚩多以瑟也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚底隷晚底隷晚多(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)曩作芻里目(二合)欠滿馱(引)儞娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野摩里支禰(引)嚩多(引)夜(引)賀里(二合)迺野摩嚩多以瑟也(二合引)彌怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚底隷晚底隷晚多(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)曩作芻里目(二合)欠滿馱(引)儞娑嚩(二合引)賀」

「復念此真言一百八遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復念此真言一百八遍。真言曰：

「曩謨(引)摩里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)誐囉(二合)砌滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)摩里支(引)禰(引)嚩多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)誐囉(二合)砌滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」

「如是念誦加持已，若自擁護，以彼線結其七結，隨結念摩里支菩薩一聲，然後將線戴在頸上。如在道路有急難之處，復念摩里支菩薩真言，自身及彼同行之者俱得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是念誦加持已，若自擁護，以彼線結其七結，隨結念摩里支菩薩一聲，然後將線戴在頸上。如在道路有急難之處，復念摩里支菩薩真言，自身及彼同行之者俱得解脫。

「若於自住處如前作法，白日對日、夜分對月，誦此真言七遍，決定獲得成就。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於自住處如前作法，白日對日、夜分對月，誦此真言七遍，決定獲得成就。真言曰：

「曩謨薩里嚩(二合)沒馱冐地薩怛吠(二合引)毘藥(二合)怛儞也(二合)他(引)阿(引)隷(引)酥迦(引)隷母隷三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥薩里嚩(二合)婆曳毘藥(二合)娑嚩(二合)賀(此下真言並皆通用)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨薩里嚩(二合)沒馱冐地薩怛吠(二合引)毘藥(二合)怛儞也(二合)他(引)阿(引)隷(引)酥迦(引)隷母隷三摩母里馱(二合)致囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)𤚥薩里嚩(二合)婆曳毘藥(二合)娑嚩(二合)賀(此下真言並皆通用)」

「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷(引)嚩囉 賀目契薩里嚩(二合引)努瑟吒(二合引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷(引)嚩囉 賀目契薩里嚩(二合引)努瑟吒(二合引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷(引)嚩囉(引)隷嚩囉 賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷(引)嚩囉(引)隷嚩囉 賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合)賀」

「唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)賀烏里摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支娑嚩(二合引)賀烏里摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩細桉多里馱(二合引)曩摩細

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野怛儞也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)晚多隷晚多隷晚多隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多隷晚多隷晚多隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)晚多(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃作芻目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃作芻目欠滿馱(引)彌娑嚩(二合)賀」

「唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐囉(二合)體滿馱彌娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃(引)誐囉(二合)體滿馱彌娑嚩(二合)賀」

「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀」

「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合)賀」

「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合)賀」

「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(二合)賀」

「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合)賀」

「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合)賀」

「唵(引)摩賀(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)支嚩囉摩細娑嚩(二合)賀」

「如是等真言與前儀則同用，所求之事皆得成就。復有成就法，誦此最上心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等真言與前儀則同用，所求之事皆得成就。復有成就法，誦此最上心真言：

「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩里支(引)娑嚩(二合引)賀」

「所為息災、增益、調伏、敬愛作法同用，必獲成就。又持誦者如為降伏，須作觀想，思惟彼人坐風輪之上，以自手執羂索及鉤，以賀里字吽字安在他人心中。作觀想已召請，可一百由旬外或男或女俱來集會，皆悉降伏而無不順，所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所為息災、增益、調伏、敬愛作法同用，必獲成就。又持誦者如為降伏，須作觀想，思惟彼人坐風輪之上，以自手執羂索及鉤，以賀里字吽字安在他人心中。作觀想已召請，可一百由旬外或男或女俱來集會，皆悉降伏而無不順，所求成就。

「復有成就法，初出時令一童女洗浴清淨，以白花栴檀塗身，著白衣服住衢摩夷作者曼拏羅中，燒安悉香，用燕脂染手大指，令念此真言一百遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，初出時令一童女洗浴清淨，以白花栴檀塗身，著白衣服住衢摩夷作者曼拏羅中，燒安悉香，用燕脂染手大指，令念此真言一百遍。真言曰：

「唵(引)唧里唧里目娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)唧里唧里目娑嚩(二合引)賀」

「復誦真言八百遍加持其油，將此油亦塗大指上。塗已，指面明照，能現天人等像。復誦唵𤚥真言加持燈八百遍，其童女能見過去事如對目前，及能調伏一切母鬼之眾。復能更念唵(引)晚多隷(引)𤚥(引)目真言阿喻多數，決定能知一切善惡之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦真言八百遍加持其油，將此油亦塗大指上。塗已，指面明照，能現天人等像。復誦唵𤚥真言加持燈八百遍，其童女能見過去事如對目前，及能調伏一切母鬼之眾。復能更念唵(引)晚多隷(引)𤚥(引)目真言阿喻多數，決定能知一切善惡之事。

「復有成就法，能令冤家生其病苦、為害不成。用燒却人灰土及骨粖，復取冤家脚下土同和一處，為埿作冤家形。復用毒藥、芥子、乳、阿里迦木同合，書冤家名，及真言書在屍衣之上。其真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，能令冤家生其病苦、為害不成。用燒却人灰土及骨粖，復取冤家脚下土同和一處，為埿作冤家形。復用毒藥、芥子、乳、阿里迦木同合，書冤家名，及真言書在屍衣之上。其真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)阿母劍入嚩(二合)里拏誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)波野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)阿母劍入嚩(二合)里拏誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)波野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「復誦此真言八百遍，藏冤家舍下，令彼生病。或用一髑髏，以前毒藥乳等於髑髏上書冤家名，及書一𤚥字，於𤚥字周迴書四箇囉字，以佉禰囉木火炙其髑髏。彼髑髏作惡相，藏在冤家舍中，決定生病。若欲殺冤家命，亦用毒藥、鹽、芥子、自身血合為墨，以人骨為筆，亦於髑髏上書冤家名，并書吽𠷑二字，念真言八千遍，彼決定死。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦此真言八百遍，藏冤家舍下，令彼生病。或用一髑髏，以前毒藥乳等於髑髏上書冤家名，及書一𤚥字，於𤚥字周迴書四箇囉字，以佉禰囉木火炙其髑髏。彼髑髏作惡相，藏在冤家舍中，決定生病。若欲殺冤家命，亦用毒藥、鹽、芥子、自身血合為墨，以人骨為筆，亦於髑髏上書冤家名，并書吽𠷑二字，念真言八千遍，彼決定死。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母劍摩(引)囉野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母劍摩(引)囉野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言已，若將髑髏埋在屍多林中，第三日命壞。若欲令冤家心亂，以烏翅一隻，念真言八千遍加持其翅，藏冤家舍中，經一剎那間速令心亂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，若將髑髏埋在屍多林中，第三日命壞。若欲令冤家心亂，以烏翅一隻，念真言八千遍加持其翅，藏冤家舍中，經一剎那間速令心亂。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)左羅鉢囉(二合)左羅尸伽囉(二合)誐(引)彌儞阿母迦夢左(引)吒野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)左羅鉢囉(二合)左羅尸伽囉(二合)誐(引)彌儞阿母迦夢左(引)吒野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「或觀想冤家乘駝，亦一剎那中令得心亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或觀想冤家乘駝，亦一剎那中令得心亂。

「若欲令冤家憎愛鬪諍，用燒屍灰、河兩岸土及冤家足下土同和為埿作冤家形，倒安其面，以水牛及馬毛為索縛冤家身，用毒藥、芥子并油塗彼身上，用水牛血、馬血及𭟋(切身)摩木於屍衣上書冤家名，書四箇𠷑字，中間書一吽字，周迴書𤚥字圍之，內於冤家心中安置。口誦真言及想冤家乘水牛及馬互相持殺，彼冤家即互相憎嫉。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲令冤家憎愛鬪諍，用燒屍灰、河兩岸土及冤家足下土同和為埿作冤家形，倒安其面，以水牛及馬毛為索縛冤家身，用毒藥、芥子并油塗彼身上，用水牛血、馬血及𭟋(切身)摩木於屍衣上書冤家名，書四箇𠷑字，中間書一吽字，周迴書𤚥字圍之，內於冤家心中安置。口誦真言及想冤家乘水牛及馬互相持殺，彼冤家即互相憎嫉。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母劍尾禰吠(二合引)沙野吽𠷑娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)吽阿母劍尾禰吠(二合引)沙野吽𠷑娑嚩(二合引)賀」

「或作賀囉及努里誐二天形，埋在屍多林中，念前真言亦得憎嫉。或用水牛角、馬骨作冤家形，以毒藥、芥子、水牛血、馬血書冤家名，在冤家身上以佉禰囉木火炙，復念前真言，一剎那間彼互憎嫉。其所作形亦藏冤家舍中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或作賀囉及努里誐二天形，埋在屍多林中，念前真言亦得憎嫉。或用水牛角、馬骨作冤家形，以毒藥、芥子、水牛血、馬血書冤家名，在冤家身上以佉禰囉木火炙，復念前真言，一剎那間彼互憎嫉。其所作形亦藏冤家舍中。

「我今復說大摩里支降伏冤兵之法。若有國土被隣國冤兵來侵境土，時大國王若欲破壞調伏，於此成就之法深生信重，先請益阿闍梨如法供養，然敘所求之事。時阿闍梨為一切眾生發慈愍心入三摩地。彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足，及同作法事之者不得闕少。於摩里支菩薩㡧前用白檀作曼拏羅，獻白花、燒香、塗香并花鬘等，以酪、乳、粆糖作供養食，念獻食等真言各七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說大摩里支降伏冤兵之法。若有國土被隣國冤兵來侵境土，時大國王若欲破壞調伏，於此成就之法深生信重，先請益阿闍梨如法供養，然敘所求之事。時阿闍梨為一切眾生發慈愍心入三摩地。彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足，及同作法事之者不得闕少。於摩里支菩薩㡧前用白檀作曼拏羅，獻白花、燒香、塗香并花鬘等，以酪、乳、粆糖作供養食，念獻食等真言各七遍。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)博訖旦(二合)鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)博訖旦(二合)鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二引)賀」

「誦塗香真言七遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦塗香真言七遍：

「唵(引)摩(引)里支(引)巘馱鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)巘馱鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」

「誦花真言七遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦花真言七遍：

「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟波(二合)鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)補瑟波(二合)鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」

「誦燈真言七遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦燈真言七遍：

「唵(引)摩(引)里支(引)禰波鉢囉(二合)帝蹉婆嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)禰波鉢囉(二合)帝蹉婆嚩(二合引)賀」

「誦燒香真言七遍： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦燒香真言七遍：

「唵(引)摩(引)里支(引)度波鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)度波鉢囉(二合)帝蹉娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言已，阿闍梨發歡喜心，迴施供養菩薩。然觀想自身作大勇猛相，誦禁冤兵真言三阿喻多。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，阿闍梨發歡喜心，迴施供養菩薩。然觀想自身作大勇猛相，誦禁冤兵真言三阿喻多。真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)里布賽(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那隷嚩囉(引)嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)里布賽(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「誦此真言，清淨齋戒，必見善惡祥瑞。然即作於護摩法。先作護摩爐，用波羅舍木、菩提樹木、優曇鉢樹木新濕者為柴，各長十二指，用乳、酪、粆糖搵柴兩頭，以努里嚩草同作護摩八千，誦前禁冤兵真言亦八千，即一切所求之事皆能成就。復次用樺皮及匹帛上，以供俱摩香、牛黃同書真言。先書冤人名，次書𤚥字圍繞，次書室止二字圍之。復書末多隷菩薩真言，圍繞周迴如花鬘相。復書𤚥字圍繞於𤚥字外，書暗(引)𤚥(引)探(引)𤚥四字圍繞。四方作四門，及四維上下逐方寫金剛器仗。令國王宰臣等，或頸上或臂上各戴一道，能與一切軍眾作大擁護，入陣之時刀劍等器不能傷害，獲大勝捷。復用冤兵、傷死人衣或屍多林屍衣，用黃薑及雌黃書此真言在上，又取河兩岸上及十字道中土燒人灰同和作冤兵主形，用前書者真言，安置在冤兵主心中。又取土或米麵并黃薑合和作一猪，將前冤兵主安在猪口中，復用椀二隻合其猪身，將詣冤兵之界地下安置，以佉儞嚩木橛長八指釘彼心上，以辛味酒肉等祭之。令阿闍梨乘象或乘車馬，面向陣前列幢旗上，安摩里支菩薩㡧像，身作黃色。阿闍梨頭戴金冠身著黃衣，手執鈴杵，發大勇猛之心，復想猪車車乘，誦此禁冤兵真言八千，作忿怒相，冤兵自敗，速得降伏。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，清淨齋戒，必見善惡祥瑞。然即作於護摩法。先作護摩爐，用波羅舍木、菩提樹木、優曇鉢樹木新濕者為柴，各長十二指，用乳、酪、粆糖搵柴兩頭，以努里嚩草同作護摩八千，誦前禁冤兵真言亦八千，即一切所求之事皆能成就。復次用樺皮及匹帛上，以供俱摩香、牛黃同書真言。先書冤人名，次書𤚥字圍繞，次書室止二字圍之。復書末多隷菩薩真言，圍繞周迴如花鬘相。復書𤚥字圍繞於𤚥字外，書暗(引)𤚥(引)探(引)𤚥四字圍繞。四方作四門，及四維上下逐方寫金剛器仗。令國王宰臣等，或頸上或臂上各戴一道，能與一切軍眾作大擁護，入陣之時刀劍等器不能傷害，獲大勝捷。復用冤兵、傷死人衣或屍多林屍衣，用黃薑及雌黃書此真言在上，又取河兩岸上及十字道中土燒人灰同和作冤兵主形，用前書者真言，安置在冤兵主心中。又取土或米麵并黃薑合和作一猪，將前冤兵主安在猪口中，復用椀二隻合其猪身，將詣冤兵之界地下安置，以佉儞嚩木橛長八指釘彼心上，以辛味酒肉等祭之。令阿闍梨乘象或乘車馬，面向陣前列幢旗上，安摩里支菩薩㡧像，身作黃色。阿闍梨頭戴金冠身著黃衣，手執鈴杵，發大勇猛之心，復想猪車車乘，誦此禁冤兵真言八千，作忿怒相，冤兵自敗，速得降伏。真言曰：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)里布賽(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)里布賽(引)儞焰(二合)娑旦(二合)婆野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「此成就法，降伏冤軍，無復疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此成就法，降伏冤軍，無復疑惑。

「復有成就法，能降他冤、擁護自眾。於屍多林寂靜之處安摩里支菩薩㡧，於彼㡧前以衢摩夷作曼拏羅，獻五種供養，隨其自力。阿闍梨身著皂衣，頂戴皂冠，手執鈴杵，發勇猛心，觀想摩里支菩薩，作忿怒相有三面，面有三目，一作猪面，利牙外出，舌如閃電，為大惡相，身出光焰周遍照耀等十二箇月光，體著青衣偏袒，青天衣光如大青寶等。身黃金色，種種莊嚴。臂有其八，右手持金剛杵、金剛鉤，左手持弓、無憂樹枝、羂索。頂戴寶塔，立月轉內，右足如舞踏勢、左足踏冤家身。阿闍梨念誦真言，作忿怒相。復取河兩岸土、人骨粖、燒屍灰同和作冤家形，復用苦辣者毒藥、鹽、芥子及曼陀羅汁同和，於屍衣上書冤家名及真言，亦入在冤家心中。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有成就法，能降他冤、擁護自眾。於屍多林寂靜之處安摩里支菩薩㡧，於彼㡧前以衢摩夷作曼拏羅，獻五種供養，隨其自力。阿闍梨身著皂衣，頂戴皂冠，手執鈴杵，發勇猛心，觀想摩里支菩薩，作忿怒相有三面，面有三目，一作猪面，利牙外出，舌如閃電，為大惡相，身出光焰周遍照耀等十二箇月光，體著青衣偏袒，青天衣光如大青寶等。身黃金色，種種莊嚴。臂有其八，右手持金剛杵、金剛鉤，左手持弓、無憂樹枝、羂索。頂戴寶塔，立月轉內，右足如舞踏勢、左足踏冤家身。阿闍梨念誦真言，作忿怒相。復取河兩岸土、人骨粖、燒屍灰同和作冤家形，復用苦辣者毒藥、鹽、芥子及曼陀羅汁同和，於屍衣上書冤家名及真言，亦入在冤家心中。真言：

「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契吽阿母劍摩(引)囉野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)晚多(引)隷嚩那(引)隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契吽阿母劍摩(引)囉野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「復用乾屍肉及安悉香同和作丸，以人脂搵藥，取燒屍殘柴為火，與芥子油作護摩八千，每一護摩稱冤兵師王名。作此法已，欲要禁縛即得禁縛，欲要殺害即可殺害。或阿闍梨面向冤陣，用人骨粖及人脂、芥子、油作於護摩，口誦真言，一剎那中冤軍自降。復有成就法，能息畜類災難。若欲作法，用白檀供俱摩、牛黃同和，書真言於白幢上，安置畜厩門樓之內，復紙上書真言，令牧放者頂戴。復於畜類頭上亦戴一本，即書暗(引)𤚥(引)探(引)𤚥(引)此四字真言，次書縛字周迴，復書𤚥字周圍一匝，如是書寫。復用佉禰囉木作橛長八指，以五色線纏之，誦真言一百遍，釘其橛。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用乾屍肉及安悉香同和作丸，以人脂搵藥，取燒屍殘柴為火，與芥子油作護摩八千，每一護摩稱冤兵師王名。作此法已，欲要禁縛即得禁縛，欲要殺害即可殺害。或阿闍梨面向冤陣，用人骨粖及人脂、芥子、油作於護摩，口誦真言，一剎那中冤軍自降。復有成就法，能息畜類災難。若欲作法，用白檀供俱摩、牛黃同和，書真言於白幢上，安置畜厩門樓之內，復紙上書真言，令牧放者頂戴。復於畜類頭上亦戴一本，即書暗(引)𤚥(引)探(引)𤚥(引)此四字真言，次書縛字周迴，復書𤚥字周圍一匝，如是書寫。復用佉禰囉木作橛長八指，以五色線纏之，誦真言一百遍，釘其橛。真言曰：

「唵(引)摩(引)里支(引)吽薩里嚩(二合)尾近曩(二合引)烏酥那野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩(引)里支(引)吽薩里嚩(二合)尾近曩(二合引)烏酥那野吽𠷑吒娑嚩(二合引)賀」

「此真言，加持橛及發遣魔，通用皆得。然後於彼厩中嚴飾清淨，面東安置摩(引)里支菩薩㡧像，於菩薩前作護摩爐，四方掘深一肘，以香水灑淨。爐四角安四閼伽瓶，入五穀、香水滿中，以白檀塗瓶四面。復用五種樹枝，尼俱陀樹、菩提樹、憂曇鉢樹、阿沒羅樹、阿里迦樹，誦真言八百遍，安彼樹枝在瓶口之內，各用素帛二幅蓋瓶。然用前加持者佉禰囉木橛，釘護摩爐四角中。復用衢摩夷塗曼拏羅位次，以五色紛紛壇，用俱酥摩花、憂鉢羅花、白蓮華、妙香花，以有味白檀薰彼花，散在壇上。用乳酪粆糖粳米飯，滿鉢獻供養。燃酥燈周迴嚴飾。排立幢幡，幢上懸素帛二幡，書前真言，燒安悉香。如是供養，菩薩作大歡喜，所求成就。次下別明護摩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言，加持橛及發遣魔，通用皆得。然後於彼厩中嚴飾清淨，面東安置摩(引)里支菩薩㡧像，於菩薩前作護摩爐，四方掘深一肘，以香水灑淨。爐四角安四閼伽瓶，入五穀、香水滿中，以白檀塗瓶四面。復用五種樹枝，尼俱陀樹、菩提樹、憂曇鉢樹、阿沒羅樹、阿里迦樹，誦真言八百遍，安彼樹枝在瓶口之內，各用素帛二幅蓋瓶。然用前加持者佉禰囉木橛，釘護摩爐四角中。復用衢摩夷塗曼拏羅位次，以五色紛紛壇，用俱酥摩花、憂鉢羅花、白蓮華、妙香花，以有味白檀薰彼花，散在壇上。用乳酪粆糖粳米飯，滿鉢獻供養。燃酥燈周迴嚴飾。排立幢幡，幢上懸素帛二幡，書前真言，燒安悉香。如是供養，菩薩作大歡喜，所求成就。次下別明護摩法。」