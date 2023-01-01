佛說摩利支天經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻：「有天女名摩利支，有大神通自在之力，常行日月天前，日天月天不能見彼、彼能見日，無人能見、無人能知、無人能捉、無人能縛、無人能害、無人能欺誑、無人能債其財物、無人能責罰，不為怨家能得其便。」佛告諸苾芻：「若有知彼摩利支天名常憶念者，彼人亦不可見亦不可知、亦不可捉亦不可縛、亦不可害亦不可欺誑、亦不為人債其財物亦不為人之所責罰，亦不為怨家能得其便。若有善男子善女人，知彼摩利支天名求加護者，應作是言：『我(某甲)知摩利支天母有大神力，我今歸命，願護我身，無人能見我、無人能知我、無人能捉我、無人能縛我、無人能害我、無人能欺誑我、無人能債我財物、無人能責罰我，亦不為怨家能得其便。』」爾時世尊說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻：「有天女名摩利支，有大神通自在之力，常行日月天前，日天月天不能見彼、彼能見日，無人能見、無人能知、無人能捉、無人能縛、無人能害、無人能欺誑、無人能債其財物、無人能責罰，不為怨家能得其便。」佛告諸苾芻：「若有知彼摩利支天名常憶念者，彼人亦不可見亦不可知、亦不可捉亦不可縛、亦不可害亦不可欺誑、亦不為人債其財物亦不為人之所責罰，亦不為怨家能得其便。若有善男子善女人，知彼摩利支天名求加護者，應作是言：『我(某甲)知摩利支天母有大神力，我今歸命，願護我身，無人能見我、無人能知我、無人能捉我、無人能縛我、無人能害我、無人能欺誑我、無人能債我財物、無人能責罰我，亦不為怨家能得其便。』」爾時世尊說陀羅尼曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 怛儞也(二合)他(去聲引)(二) 遏迦麼枲(鼻聲，已下同)(三) 沫迦麼枲(四) 阿(上聲)度(引)麼枲(五) 紫(精以切引)鉢囉麼枲(六) 摩訶紫鉢囉麼枲(七) 頞怛馱(引)曩麼枲(八) 麼(鼻聲引)哩(引)紫野麼枲(九) 曩謨(引)娑覩(二合)帝(十) 囉(轉舌)乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)(十一) 薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上聲)左(十二) 薩嚩怛囉(二合)(十三) 薩嚩婆(去聲)喻(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 怛儞也(二合)他(去聲引)(二) 遏迦麼枲(鼻聲，已下同)(三) 沫迦麼枲(四) 阿(上聲)度(引)麼枲(五) 紫(精以切引)鉢囉麼枲(六) 摩訶紫鉢囉麼枲(七) 頞怛馱(引)曩麼枲(八) 麼(鼻聲引)哩(引)紫野麼枲(九) 曩謨(引)娑覩(二合)帝(十) 囉(轉舌)乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)(十一) 薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上聲)左(十二) 薩嚩怛囉(二合)(十三) 薩嚩婆(去聲)喻(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(十四)」

「心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心真言曰：

「娜莫三(去聲)滿多沒馱(引)南(一) 唵(引)(二) 摩(鼻聲引)哩(引)唧(引)娑嚩(二合)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三(去聲)滿多沒馱(引)南(一) 唵(引)(二) 摩(鼻聲引)哩(引)唧(引)娑嚩(二合)賀(引)(三)」

爾時世尊說此陀羅尼已，告諸苾芻：「若有受持此經法者，應作是願：『王難中護我、賊難中護我、行路難中護我、於失道曠野中護我、水火難中護我、刀兵軍陣難中護我、鬼神難中護我、毒藥難中護我、惡獸難中護我、毒蟲難中護我、一切怨家惡人難中護我，佛實語護我、法實語護我、僧實語護我、天實語護我、仙人實語護我。一切處一切時，願常護我弟子(某甲)莎嚩(二合引)賀(引)。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此陀羅尼已，告諸苾芻：「若有受持此經法者，應作是願：『王難中護我、賊難中護我、行路難中護我、於失道曠野中護我、水火難中護我、刀兵軍陣難中護我、鬼神難中護我、毒藥難中護我、惡獸難中護我、毒蟲難中護我、一切怨家惡人難中護我，佛實語護我、法實語護我、僧實語護我、天實語護我、仙人實語護我。一切處一切時，願常護我弟子(某甲)莎嚩(二合引)賀(引)。』」

佛告諸苾芻：「若善男子善女人、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王大臣一切人等有諸難時，但當至心誦此摩利支陀羅尼，不待加功隨誦隨成，遠離諸難除不至心。持誦之時并結本印，以香塗手，先結三部心印，二手內相叉為拳並竪二大拇指，是一切如來心印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「若善男子善女人、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王大臣一切人等有諸難時，但當至心誦此摩利支陀羅尼，不待加功隨誦隨成，遠離諸難除不至心。持誦之時并結本印，以香塗手，先結三部心印，二手內相叉為拳並竪二大拇指，是一切如來心印。真言曰：

「唵(引)(一) 爾(惹以切)曩爾迦(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 爾(惹以切)曩爾迦(半音)(二)」

「次結蓮部心印。即前印以左大拇指屈入掌，直竪右大拇指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結蓮部心印。即前印以左大拇指屈入掌，直竪右大拇指。真言曰：

「唵(引)(一) 阿(去聲引)嚕(引)力迦(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿(去聲引)嚕(引)力迦(半音)(二)」

「次結金剛部心印。即前印以右大拇指屈入掌直竪左大拇指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛部心印。即前印以右大拇指屈入掌直竪左大拇指。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)地力(二合)迦(半音)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)地力(二合)迦(半音)(二)」

「次結護身如來拳印。以右手屈大拇指橫於掌中，便以四指握大拇指為拳。以此拳印加持自身五處，先額、右肩、左肩、心、喉，每處各誦真言一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結護身如來拳印。以右手屈大拇指橫於掌中，便以四指握大拇指為拳。以此拳印加持自身五處，先額、右肩、左肩、心、喉，每處各誦真言一遍。真言曰：

「唵(引)(一) 僕(引)入嚩(二合)羅吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 僕(引)入嚩(二合)羅吽(引)(二)」

「次結摩利支菩薩根本印。二小指二無名指右押左內相叉，直竪二頭指相捻，以二中指各繳頭指背向前頭相拄，二大指並竪即成。結印當心，誦前摩利支身陀羅尼及心各七遍，每遍屈二大拇指招之，亦名迎請印。兼以此印加持身五處，頂上散印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摩利支菩薩根本印。二小指二無名指右押左內相叉，直竪二頭指相捻，以二中指各繳頭指背向前頭相拄，二大指並竪即成。結印當心，誦前摩利支身陀羅尼及心各七遍，每遍屈二大拇指招之，亦名迎請印。兼以此印加持身五處，頂上散印。

「次結大三昧耶印，辟除結界。以右手大指捻小指甲上，餘三指直竪如三股杵形，左手作金剛拳按於心上，隨誦真言以右手印於頂上左轉三匝辟除一切作障難者。便右旋三匝并揮上下，即成結十方界，一切天龍人非人等不能附近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結大三昧耶印，辟除結界。以右手大指捻小指甲上，餘三指直竪如三股杵形，左手作金剛拳按於心上，隨誦真言以右手印於頂上左轉三匝辟除一切作障難者。便右旋三匝并揮上下，即成結十方界，一切天龍人非人等不能附近。真言曰：

「唵(引)(一) 商迦㘑(輕舌)(二) 摩訶(引)三(去聲)麼(鼻聲)琰娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 商迦㘑(輕舌)(二) 摩訶(引)三(去聲)麼(鼻聲)琰娑嚩賀」

「次結摩利支安怛袒那印(此言隱形)。以左手虛掌作拳，大指微捻頭指甲如環，已下三指握拳令密。又令掌中作孔，安自心前，想自身入此印孔中藏。以右手平掌，右旋摩此印便蓋孔上。想此印即是摩利支天菩薩身，我自身隱藏於摩利支天菩薩心中。一心專注不間斷誦前根本及心真言，不限遍數，但虔誠至心，必獲菩薩威神加護，一切怨家惡人悉不能見，一切災難皆得解脫。若欲供養摩利支菩薩者，應用金或銀或赤銅、或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像，如天女形，可長半寸或一寸二寸已下，於蓮花上或立或坐，頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正。左手把天扇，其扇如維摩詰前天女扇；右手垂下揚掌向外，展五指作與願勢。有二天女各執白拂侍立左右。作此像成，戴於頂上或戴臂上或置衣中，以菩薩威神之力不逢災難，於怨家處決定得勝，鬼神惡人無得便。若欲成驗願見摩利支天真身求勝願者，誦此陀羅尼滿十萬遍，依法建立曼荼羅，畫摩利支菩薩像，安置壇中種種供養，并作護摩火壇，摩利支天女必現其身，所求勝願決定成就，除不至心。」佛告諸苾芻：「我為當來惡世苦難恐怖有情，略說摩利支天法。此菩薩有大悲願，常於苦難恐怖之處護諸有情，不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能為害。汝當受持廣宣流布饒益有情。」諸苾芻等及天龍八部一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摩利支安怛袒那印(此言隱形)。以左手虛掌作拳，大指微捻頭指甲如環，已下三指握拳令密。又令掌中作孔，安自心前，想自身入此印孔中藏。以右手平掌，右旋摩此印便蓋孔上。想此印即是摩利支天菩薩身，我自身隱藏於摩利支天菩薩心中。一心專注不間斷誦前根本及心真言，不限遍數，但虔誠至心，必獲菩薩威神加護，一切怨家惡人悉不能見，一切災難皆得解脫。若欲供養摩利支菩薩者，應用金或銀或赤銅、或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像，如天女形，可長半寸或一寸二寸已下，於蓮花上或立或坐，頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正。左手把天扇，其扇如維摩詰前天女扇；右手垂下揚掌向外，展五指作與願勢。有二天女各執白拂侍立左右。作此像成，戴於頂上或戴臂上或置衣中，以菩薩威神之力不逢災難，於怨家處決定得勝，鬼神惡人無得便。若欲成驗願見摩利支天真身求勝願者，誦此陀羅尼滿十萬遍，依法建立曼荼羅，畫摩利支菩薩像，安置壇中種種供養，并作護摩火壇，摩利支天女必現其身，所求勝願決定成就，除不至心。」佛告諸苾芻：「我為當來惡世苦難恐怖有情，略說摩利支天法。此菩薩有大悲願，常於苦難恐怖之處護諸有情，不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能為害。汝當受持廣宣流布饒益有情。」諸苾芻等及天龍八部一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。