佛說摩利支天菩薩陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢千二百五十人俱，復有無量大菩薩眾，彌勒菩薩、曼殊室利菩薩、觀世音菩薩而為上首，及摩利支等諸天龍八部前後圍遶。爾時舍利弗即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！於未來世，末世眾生作何等法得脫諸難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大阿羅漢千二百五十人俱，復有無量大菩薩眾，彌勒菩薩、曼殊室利菩薩、觀世音菩薩而為上首，及摩利支等諸天龍八部前後圍遶。爾時舍利弗即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！於未來世，末世眾生作何等法得脫諸難？」

佛告舍利弗：「諦聽諦聽，我今為汝說於此事。」爾時會眾歡喜踊躍。重勸請佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「諦聽諦聽，我今為汝說於此事。」爾時會眾歡喜踊躍。重勸請佛。

爾時世尊告諸比丘：「日前有天，名摩利支。有大神通自在之法，常行日前，日不見彼、彼能見日，無人能見、無人能知、無人能捉、無人能害、無人欺誑、無人能縛、無人能債其財物、無人能罰，不畏怨家能得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「日前有天，名摩利支。有大神通自在之法，常行日前，日不見彼、彼能見日，無人能見、無人能知、無人能捉、無人能害、無人欺誑、無人能縛、無人能債其財物、無人能罰，不畏怨家能得其便。」

佛告諸比丘：「若有人知彼摩利支天名者，彼人亦不可見亦不可知，亦不可捉亦不可害，亦不為人欺誑亦不為人縛，亦不為人債其財物亦不為人責罰，亦不為怨家能得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若有人知彼摩利支天名者，彼人亦不可見亦不可知，亦不可捉亦不可害，亦不為人欺誑亦不為人縛，亦不為人債其財物亦不為人責罰，亦不為怨家能得其便。」

佛告諸比丘：「若善男子善女人知彼摩利支天名者，應作是言：『我弟子某甲，知彼摩利支天名故，無人能見我、無人能知我、無人能捉我、無人能害我、無人能欺誑我、無人能縛我、無人能債我財物、無人能責罰我，亦不為怨家能得我便。』此呪有大神力，所作成就，破一切惡。若用結界，百由旬內一切諸惡無敢入者。」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若善男子善女人知彼摩利支天名者，應作是言：『我弟子某甲，知彼摩利支天名故，無人能見我、無人能知我、無人能捉我、無人能害我、無人能欺誑我、無人能縛我、無人能債我財物、無人能責罰我，亦不為怨家能得我便。』此呪有大神力，所作成就，破一切惡。若用結界，百由旬內一切諸惡無敢入者。」爾時世尊即說呪曰：

「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 怛姪他(四) 遏囉迦末斯(五) 摩囉迦末斯(六) 蘇途末斯(七) 支鉢囉末斯(八) 摩訶支鉢囉末斯(九) 摩利支夜末斯(十) 安怛陀那夜末斯(十一) 那謨粹都底(十二) 莎訶(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶(一) 南無達摩耶(二) 南無僧伽耶(三) 怛姪他(四) 遏囉迦末斯(五) 摩囉迦末斯(六) 蘇途末斯(七) 支鉢囉末斯(八) 摩訶支鉢囉末斯(九) 摩利支夜末斯(十) 安怛陀那夜末斯(十一) 那謨粹都底(十二) 莎訶(十三)」

「王難中護我、賊難中護我、行路中護我、失於道路曠野中護我、晝日護我、夜中護我、水難中護我、火難中護我、羅剎難中護我、茶枳儞鬼難中護我、毒藥難中護我，佛實語護我、法實語護我、僧實語護我、天實語護我、仙人實語護我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王難中護我、賊難中護我、行路中護我、失於道路曠野中護我、晝日護我、夜中護我、水難中護我、火難中護我、羅剎難中護我、茶枳儞鬼難中護我、毒藥難中護我，佛實語護我、法實語護我、僧實語護我、天實語護我、仙人實語護我。」

「怛姪他(一) 阿羅拘隷(二) 阿囉拘隷(三) 雞栗底(知約反)(四) 薩婆迦囉醯蔽(蔽亞反，下同)(五) 薩蒲跛突瑟䶩(二合)蔽(六) 薩婆伊都波達羅鞞蔽(七) 囉(上音)叉囉(上音)叉(自稱名字)(八) 莎呵(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他(一) 阿羅拘隷(二) 阿囉拘隷(三) 雞栗底(知約反)(四) 薩婆迦囉醯蔽(蔽亞反，下同)(五) 薩蒲跛突瑟䶩(二合)蔽(六) 薩婆伊都波達羅鞞蔽(七) 囉(上音)叉囉(上音)叉(自稱名字)(八) 莎呵(九)」

「奉請摩利支天呪，一名摩利支天身呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉請摩利支天呪，一名摩利支天身呪。呪曰：

「娜謨囉跢那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 摩唎支唎馱(去音)耶(二) 摩婆(上)帝移沙(上)彌(三) 跢姪他(四) 婆(上)囉(去)梨(五) 婆馱梨(六) 婆囉呵目溪(七) 薩婆(上)徒瑟誓(去二合)(八) 槃(上)馱槃(上)馱(九) 娑婆呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉跢那(二合)跢囉(二合)夜耶(一) 摩唎支唎馱(去音)耶(二) 摩婆(上)帝移沙(上)彌(三) 跢姪他(四) 婆(上)囉(去)梨(五) 婆馱梨(六) 婆囉呵目溪(七) 薩婆(上)徒瑟誓(去二合)(八) 槃(上)馱槃(上)馱(九) 娑婆呵(十)」

佛告諸比丘：「若有人識彼摩利支天菩薩者，除一切障難王難賊難、猛獸毒蟲之難、水火等難。若人欲行此法者，一切法中此法最勝。持此呪者面向百踰闍那，一切鬼神惡人無能得其便者。若於難中行時，晨起誦前身呪，呪一掬水四方散灑及灑自身，若衣襟若衣袂若袈裟角，一呪一結總作三結，即往難中行。連誦前二大呪而行，所有一切事難、軍防主者悉皆迷醉，都無覺知之者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「若有人識彼摩利支天菩薩者，除一切障難王難賊難、猛獸毒蟲之難、水火等難。若人欲行此法者，一切法中此法最勝。持此呪者面向百踰闍那，一切鬼神惡人無能得其便者。若於難中行時，晨起誦前身呪，呪一掬水四方散灑及灑自身，若衣襟若衣袂若袈裟角，一呪一結總作三結，即往難中行。連誦前二大呪而行，所有一切事難、軍防主者悉皆迷醉，都無覺知之者。」

佛說是經已，告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王大臣及諸人民等：「聞佛說是摩利支天陀羅尼，一心受持之者，是人不為一切諸惡所害。諸比丘！若有人能書寫讀誦受持之者，若著髻中、若著衣中隨身而行，一切諸惡悉皆退散，無敢當者。」是諸四眾、天龍八部禮佛而退，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、國王大臣及諸人民等：「聞佛說是摩利支天陀羅尼，一心受持之者，是人不為一切諸惡所害。諸比丘！若有人能書寫讀誦受持之者，若著髻中、若著衣中隨身而行，一切諸惡悉皆退散，無敢當者。」是諸四眾、天龍八部禮佛而退，歡喜奉行。