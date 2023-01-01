大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住安樂世界，與大菩薩眾，所謂觀自在菩薩、得大勢菩薩、除一切蓋障菩薩、地藏菩薩、普光菩薩、虛空藏菩薩、金剛手菩薩、除一切怖畏菩薩、持一切清淨吉祥菩薩、持一切福相菩薩、持日月三世菩薩、文殊師利菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。爾時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊所，頭面禮足，退坐一面。時大吉祥天女亦往詣佛所，頭面禮足，圍繞無量百千匝，及禮一切安樂世界所住菩薩，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住安樂世界，與大菩薩眾，所謂觀自在菩薩、得大勢菩薩、除一切蓋障菩薩、地藏菩薩、普光菩薩、虛空藏菩薩、金剛手菩薩、除一切怖畏菩薩、持一切清淨吉祥菩薩、持一切福相菩薩、持日月三世菩薩、文殊師利菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。爾時觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊所，頭面禮足，退坐一面。時大吉祥天女亦往詣佛所，頭面禮足，圍繞無量百千匝，及禮一切安樂世界所住菩薩，退坐一面。

爾時世尊見吉祥天女有無量百千福莊嚴，俱胝如來圍繞，一切釋梵護世讚揚稱歎，以大梵音告觀自在菩薩摩訶薩言：「觀自在菩薩！若有國王、王子、比丘比、丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、剎利、毘舍、首陀，若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚歎，其王剎利國界所有眾生一切怖畏逼惱並皆消除，一切怨賊人非人怖亦不為害，一切財穀皆悉豐饒。吉祥天女於彼王剎利宅中常所居止。」時彼菩薩摩訶薩說如是言：「善哉善哉！世尊妙說此語。若有持吉祥天女名號，彼獲如是福利。」時無畏觀自在菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！吉祥天女曾於何處種植善根？」佛言：「彼於恒河沙如來應供正遍知處種植善根。無畏觀自在菩薩！我念過去世，於寶生世界，寶花功德海吠琉璃金山金光明吉祥如來應供正遍知出興於世，大吉祥天女於彼種植善根。及餘多如來所，由稱如是如來名號，此大吉祥天女作成就善根。此諸如來常隨逐大吉祥天女，能脫一切罪，除滅一切煩惱，令一切身作無垢，召集增益一切財穀，能除貧窮，能攝召一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，能息一切逼惱諍訟鬪戰，能成辦六波羅蜜。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見吉祥天女有無量百千福莊嚴，俱胝如來圍繞，一切釋梵護世讚揚稱歎，以大梵音告觀自在菩薩摩訶薩言：「觀自在菩薩！若有國王、王子、比丘比、丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、剎利、毘舍、首陀，若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚歎，其王剎利國界所有眾生一切怖畏逼惱並皆消除，一切怨賊人非人怖亦不為害，一切財穀皆悉豐饒。吉祥天女於彼王剎利宅中常所居止。」時彼菩薩摩訶薩說如是言：「善哉善哉！世尊妙說此語。若有持吉祥天女名號，彼獲如是福利。」時無畏觀自在菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！吉祥天女曾於何處種植善根？」佛言：「彼於恒河沙如來應供正遍知處種植善根。無畏觀自在菩薩！我念過去世，於寶生世界，寶花功德海吠琉璃金山金光明吉祥如來應供正遍知出興於世，大吉祥天女於彼種植善根。及餘多如來所，由稱如是如來名號，此大吉祥天女作成就善根。此諸如來常隨逐大吉祥天女，能脫一切罪，除滅一切煩惱，令一切身作無垢，召集增益一切財穀，能除貧窮，能攝召一切天、龍、藥叉、羅剎、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，能息一切逼惱諍訟鬪戰，能成辦六波羅蜜。所謂：

「南無吉祥密如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無吉祥密如來

「南無恒河一切津口吉慶吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無恒河一切津口吉慶吉祥如來

「南無栴檀花威星光吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無栴檀花威星光吉祥如來

「南無普遍照曜勝鬪戰吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普遍照曜勝鬪戰吉祥如來

「南無功德海照曜曼茶羅吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無功德海照曜曼茶羅吉祥如來

「南無法神通幢進吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法神通幢進吉祥如來

「南無曜寂靜香照曜吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無曜寂靜香照曜吉祥如來

「南無眾生意樂寂靜身吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無眾生意樂寂靜身吉祥如來

「南無願海吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無願海吉祥如來

「南無妙遍稱讚名號吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙遍稱讚名號吉祥如來

「南無不退輪寶處吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不退輪寶處吉祥如來

「南無日輪照曜踴起吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日輪照曜踴起吉祥如來

「南無無數精進妙住吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無數精進妙住吉祥如來

「南無無量善住吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量善住吉祥如來

「南無音聲支分吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無音聲支分吉祥如來

「南無般若燈無數光幢吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無般若燈無數光幢吉祥如來

「南無那羅延禁戒甲冑吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無那羅延禁戒甲冑吉祥如來

「南無梵吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無梵吉祥如來

「南無摩醯首羅吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無摩醯首羅吉祥如來

「南無日月吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日月吉祥如來

「南無甚深法光王吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無甚深法光王吉祥如來

「南無虛空燈現喜吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空燈現喜吉祥如來

「南無日光幢吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日光幢吉祥如來

「南無香燈吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無香燈吉祥如來

「南無海藏生吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無海藏生吉祥如來

「南無變化雲妙聲吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無變化雲妙聲吉祥如來

「南無一切照曜嚴吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切照曜嚴吉祥如來

「南無樹王增長吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無樹王增長吉祥如來

「南無寶焰山吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶焰山吉祥如來

「南無智焰海吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智焰海吉祥如來

「南無大願進吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大願進吉祥如來

「南無大雲吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大雲吉祥如來

「南無念幢王吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無念幢王吉祥如來

「南無帝幢幡王吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無帝幢幡王吉祥如來

「南無鉤召一切財穀吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無鉤召一切財穀吉祥如來

「南無鉤召寂靜吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無鉤召寂靜吉祥如來

「南無鉤召吉慶吉祥如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無鉤召吉慶吉祥如來

「如是如來名號，若有恭敬受持讀誦者，彼善男子善女人得發生甚多福聚。一切如來授記大吉祥天女：『汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺，號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知。其世界種種天寶以為莊嚴。於彼世界，唯此如來作光明。彼菩薩眾於彼佛世界中，自然光明壽命無量。從空演出佛法僧音聲。所有菩薩於彼佛世界生者，一切皆蓮華臺化生。』云何十二契一百八名無垢讚歎？無畏觀自在！汝今諦聽。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如來名號，若有恭敬受持讀誦者，彼善男子善女人得發生甚多福聚。一切如來授記大吉祥天女：『汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺，號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知。其世界種種天寶以為莊嚴。於彼世界，唯此如來作光明。彼菩薩眾於彼佛世界中，自然光明壽命無量。從空演出佛法僧音聲。所有菩薩於彼佛世界生者，一切皆蓮華臺化生。』云何十二契一百八名無垢讚歎？無畏觀自在！汝今諦聽。所謂：

「一切如來所灌頂(一) 一切如來母(二) 一切天母(三) 一切如來吉祥(四) 一切菩薩吉祥(五) 一切賢聖聲聞緣覺吉祥(六) 梵毘紐摩醯首羅吉祥(七) 一切天上首吉祥(八) 一切處到吉祥(九) 一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉祥(十) 一切持金剛手持金剛吉祥(十一) 四王護世吉祥(十二) 八曜二十八宿吉祥(十三) 唵娑尾怛哩(十四) 馱怛哩摩多(去十五) 四明吉祥(十六) 吉祥鬼母(十七) 勝(十八) 最勝(十九) 恒河(二十) 一切津(二十一) 一切吉慶(二十二) 無垢吉祥(二十三) 一切除罪(二十四) 無逸(二十五) 月吉祥(二十六) 日吉祥(二十七) 一切曜吉祥(二十八) 乘師子(二十九) 百千俱胝頻婆羅蓮華莊嚴(三十) 蓮華(三十一) 大蓮華(三十二) 蓮華座(三十三) 蓮華藏(三十四) 持蓮華(三十五) 具蓮華(三十六) 無量寶光明(三十七) 施財(三十八) 白(三十九) 大白蓮華(四十) 白臂(四十一) 持一切吉慶(四十二) 莊嚴一切福身(四十三) 調柔者(四十四) 百千臂(四十五) 百千眼(四十六) 百千頭(四十七) 持種種間錯摩尼冠(四十八) 妙色(四十九) 種種色(五十) 名稱(五十一) 極名稱(五十二) 寂靜(五十三) 貳母多(五十四) 清淨髮(五十五) 月光(五十六) 日光(五十七) 作端嚴(五十八) 一切有情對面吉祥(五十九) 聖者(六十) 依花(六十一) 花自在(六十二) 一切須彌山王吉祥(六十三) 一切江河吉祥(六十四) 一切海水吉祥(六十五) 一切津口吉祥(六十六) 一切藥草樹財穀吉祥(六十七) 施金(六十八) 施飲食(六十九) 色清淨身(七十) 色者(七十一) 一切如來自在者(七十二) 一切天眾對面吉祥(七十三) 焰摩水天俱尾羅嚩(平)娑嚩上首吉祥(七十四) 與者(七十五) 食者(七十六) 威光(七十七) 具威光(七十八) 豐饒(七十九) 榮盛(八十) 增長(八十一) 高遷(八十二) 法吉祥(八十三) 依春(八十四) 俱牟陀藏(八十五) 慈悲者(八十六) 依丈夫身(八十七) 一切清淨吉慶手(八十八) 除一切不吉祥者(八十九) 鉤召一切福吉祥(九十) 一切地王吉祥(九十一) 一切持明吉祥(九十二) 一切鬼藥叉羅剎餓鬼毘舍遮鳩槃茶摩睺羅伽吉祥(九十三) 一切天宮諸天吉祥(九十四) 一切念誦護摩吉祥(九十五) 曜極喜(九十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來所灌頂(一) 一切如來母(二) 一切天母(三) 一切如來吉祥(四) 一切菩薩吉祥(五) 一切賢聖聲聞緣覺吉祥(六) 梵毘紐摩醯首羅吉祥(七) 一切天上首吉祥(八) 一切處到吉祥(九) 一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽吉祥(十) 一切持金剛手持金剛吉祥(十一) 四王護世吉祥(十二) 八曜二十八宿吉祥(十三) 唵娑尾怛哩(十四) 馱怛哩摩多(去十五) 四明吉祥(十六) 吉祥鬼母(十七) 勝(十八) 最勝(十九) 恒河(二十) 一切津(二十一) 一切吉慶(二十二) 無垢吉祥(二十三) 一切除罪(二十四) 無逸(二十五) 月吉祥(二十六) 日吉祥(二十七) 一切曜吉祥(二十八) 乘師子(二十九) 百千俱胝頻婆羅蓮華莊嚴(三十) 蓮華(三十一) 大蓮華(三十二) 蓮華座(三十三) 蓮華藏(三十四) 持蓮華(三十五) 具蓮華(三十六) 無量寶光明(三十七) 施財(三十八) 白(三十九) 大白蓮華(四十) 白臂(四十一) 持一切吉慶(四十二) 莊嚴一切福身(四十三) 調柔者(四十四) 百千臂(四十五) 百千眼(四十六) 百千頭(四十七) 持種種間錯摩尼冠(四十八) 妙色(四十九) 種種色(五十) 名稱(五十一) 極名稱(五十二) 寂靜(五十三) 貳母多(五十四) 清淨髮(五十五) 月光(五十六) 日光(五十七) 作端嚴(五十八) 一切有情對面吉祥(五十九) 聖者(六十) 依花(六十一) 花自在(六十二) 一切須彌山王吉祥(六十三) 一切江河吉祥(六十四) 一切海水吉祥(六十五) 一切津口吉祥(六十六) 一切藥草樹財穀吉祥(六十七) 施金(六十八) 施飲食(六十九) 色清淨身(七十) 色者(七十一) 一切如來自在者(七十二) 一切天眾對面吉祥(七十三) 焰摩水天俱尾羅嚩(平)娑嚩上首吉祥(七十四) 與者(七十五) 食者(七十六) 威光(七十七) 具威光(七十八) 豐饒(七十九) 榮盛(八十) 增長(八十一) 高遷(八十二) 法吉祥(八十三) 依春(八十四) 俱牟陀藏(八十五) 慈悲者(八十六) 依丈夫身(八十七) 一切清淨吉慶手(八十八) 除一切不吉祥者(八十九) 鉤召一切福吉祥(九十) 一切地王吉祥(九十一) 一切持明吉祥(九十二) 一切鬼藥叉羅剎餓鬼毘舍遮鳩槃茶摩睺羅伽吉祥(九十三) 一切天宮諸天吉祥(九十四) 一切念誦護摩吉祥(九十五) 曜極喜(九十

六) 福德遊戲(九十七) 一切仙清淨吉祥(九十八) 一切吉祥(九十九) 一切宮殿尊勝吉祥(一百) 一切緊那羅吉祥(一百一) 一切日勝吉祥(一百二) 無罪處流者(一百三) 音樂(一百四) 適悅者(一百五) 俱尾羅(一百六) 愛者(一百七) 法王吉祥(一百八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六) 福德遊戲(九十七) 一切仙清淨吉祥(九十八) 一切吉祥(九十九) 一切宮殿尊勝吉祥(一百) 一切緊那羅吉祥(一百一) 一切日勝吉祥(一百二) 無罪處流者(一百三) 音樂(一百四) 適悅者(一百五) 俱尾羅(一百六) 愛者(一百七) 法王吉祥(一百八)」

「如上一百八名真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上一百八名真言曰：

「唵微路迦(上)耶多羅耶(一) 慕者耶薩嚩耨契毘藥(二合)(二) 薩嚩補尼耶(二合)(三) 三婆(去)囉那摩(上)目企(平)俱嚕(四) 娑嚩(二合)訶(引)唵凝(上)哦薩嚩底(丁以反)㗚他(二合)目企(平)娑嚩訶唵娑尾怛哩娑嚩訶薩嚩莽哦攞馱哩尼娑嚩訶遮咄吠(二合)那薩嚩諾朅沙(二合)怛囉(二合)櫱囉(二合)訶哦拏地母㗚低(二合三) 帶曳(二合)娑婆訶沒囉(二合)唅摩(二合)耶娑嚩訶尾瑟弩(二合)微(開口呼)娑嚩訶嚕㮈囉(二合)耶娑嚩訶尾濕嚩目佉耶娑嚩訶唵仡里(二合)儞仡里(二合)儞(一) 薩嚩迦哩耶(二) 僧娑達儞(三) 悉儞悉儞(四) 儞儞儞儞(五) 阿洛乞灑弭(四合)咩那舍耶(六) 阿嚩訶泥微(七) 室哩(二合)微室囉末拏耶(八) 娑嚩訶蘇靺㗚拏(二合)馱那馱儞耶(二合)羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩布尼耶(二合)羯哩瑟尼娑嚩訶室哩泥(去)嚩多羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩播波奢末尼娑嚩訶薩嚩(引)洛乞瑟彌(四合)鉢囉(二合)奢末尼娑嚩訶薩嚩怛儞櫱多(引)毘色羯他曳娑嚩訶薩嚩泥靺多(引)鉢囉(二合)目佉室哩曳娑嚩訶阿欲(重呼)摩(上)囉靺哩拏(二合)迦羅曳娑嚩訶薩嚩波尾怛囉莽薩囉訶薩多曳娑嚩訶僧(息之反平)質嚩(上)呬儞曳(二合)娑嚩訶波(上)娜三步多娑嚩訶薩嚩吉哩爹(一) 迦區(開口重呼)㗚娜尾娜尸尼(上)曳(二合)娑嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵微路迦(上)耶多羅耶(一) 慕者耶薩嚩耨契毘藥(二合)(二) 薩嚩補尼耶(二合)(三) 三婆(去)囉那摩(上)目企(平)俱嚕(四) 娑嚩(二合)訶(引)唵凝(上)哦薩嚩底(丁以反)㗚他(二合)目企(平)娑嚩訶唵娑尾怛哩娑嚩訶薩嚩莽哦攞馱哩尼娑嚩訶遮咄吠(二合)那薩嚩諾朅沙(二合)怛囉(二合)櫱囉(二合)訶哦拏地母㗚低(二合三) 帶曳(二合)娑婆訶沒囉(二合)唅摩(二合)耶娑嚩訶尾瑟弩(二合)微(開口呼)娑嚩訶嚕㮈囉(二合)耶娑嚩訶尾濕嚩目佉耶娑嚩訶唵仡里(二合)儞仡里(二合)儞(一) 薩嚩迦哩耶(二) 僧娑達儞(三) 悉儞悉儞(四) 儞儞儞儞(五) 阿洛乞灑弭(四合)咩那舍耶(六) 阿嚩訶泥微(七) 室哩(二合)微室囉末拏耶(八) 娑嚩訶蘇靺㗚拏(二合)馱那馱儞耶(二合)羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩布尼耶(二合)羯哩瑟尼娑嚩訶室哩泥(去)嚩多羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩播波奢末尼娑嚩訶薩嚩(引)洛乞瑟彌(四合)鉢囉(二合)奢末尼娑嚩訶薩嚩怛儞櫱多(引)毘色羯他曳娑嚩訶薩嚩泥靺多(引)鉢囉(二合)目佉室哩曳娑嚩訶阿欲(重呼)摩(上)囉靺哩拏(二合)迦羅曳娑嚩訶薩嚩波尾怛囉莽薩囉訶薩多曳娑嚩訶僧(息之反平)質嚩(上)呬儞曳(二合)娑嚩訶波(上)娜三步多娑嚩訶薩嚩吉哩爹(一) 迦區(開口重呼)㗚娜尾娜尸尼(上)曳(二合)娑嚩訶」

「無畏觀自在菩薩！此大吉祥真言及以一百八名號，能除一切煩惱、能摧一切罪、能鉤召一切福、能除一切不祥、能鉤召一切福德。若有人受持讀誦及諸如來名號者，彼當早起，於一切佛燒香及花供養，為吉祥天女應燒檀香、應讀此經，其人不久獲得一切吉祥、一切安樂喜悅、一切天擁護、一切事業悉得成就。」佛說是經已，觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女、一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無畏觀自在菩薩！此大吉祥真言及以一百八名號，能除一切煩惱、能摧一切罪、能鉤召一切福、能除一切不祥、能鉤召一切福德。若有人受持讀誦及諸如來名號者，彼當早起，於一切佛燒香及花供養，為吉祥天女應燒檀香、應讀此經，其人不久獲得一切吉祥、一切安樂喜悅、一切天擁護、一切事業悉得成就。」佛說是經已，觀自在菩薩摩訶薩及大吉祥天女、一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

唵(一) 怛儞也(二合)他尾路(引)迦野跢囉野(二) 謨(引)者野(三) 薩嚩耨契毘藥(二合)(四) 薩嚩補尼野(二合)(五) 糂(素感切)婆(去聲)囉曩(引)麼(引)(六) 目契矩嚕娑嚩(二合引)訶(引)(七) 唵(八) 凝誐(魚迦切引)(九) 薩嚩底(丁逸切)(十) 佗目企娑嚩(二合引)訶(引)(十一) 唵(十二) 娑(引)尾底哩(二合)娑嚩(二合引)訶(引)(十三) 薩嚩瞢誐攞(十四) 馱(引)哩抳娑嚩(二合)訶(十五) 者咄吠娜(十六) 薩嚩諾乞叉(二合)怛囉(二合)(十七) 蘖囉(二合)訶誐拏(引)地慕帶曳(二合)娑嚩(二合引)訶(十八) 沒囉(二合)紇麼(二合)野娑嚩(二合引)訶(十九) 尾瑟努(二合)吠娑嚩(二合)訶(二十) 嚕捺囉(二合)野娑嚩(二合引)訶(二十一) 尾濕嚩(二合)目佉野(引)娑嚩(二合引)訶(二十二) 唵(二十三) 儗里(二合)寧(上聲)儗里(二合)寧(二十四) 薩嚩迦(引)哩也(二合)僧娑(引)馱寧(二十五) 私(息夷切，下同)寧私寧(上聲)(二十六) 寧寧寧寧(並上聲)(二十七) 阿攞乞史弭(三合)茗曩(引)捨野(二十八) 阿(引)嚩訶泥尾室唎(二合)(二十九) 吠室囉(二合)麼拏(引)野娑嚩(二合引)訶(引)(三十) 蘇(上聲)[革*(蔑-戍+戊)]拏馱(上聲)曩(三十一) 馱(引)寧夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引)(三十二) 薩嚩補尼夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引)(三十三) 室唎(二合)泥(上聲)嚩跢羯灑抳薩嚩(二合引)訶(引)(三十四) 薩嚩播(引)跛(三十五) 曩捨寧(上)薩嚩(二合引)訶(引)(三十六) 薩嚩(引)攞乞史弭(三合引)(三十七) 鉢囉(二合)捨麼寧(上聲)娑嚩(二合引)訶(引)(三十八) 薩嚩怛佗(引)誐跢毘色跢曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(三十九) 薩嚩泥嚩跢毘色跢曳薩嚩(二合引)訶(引)(四十) 薩嚩泥嚩跢(引)鉢囉(二合)目佉(四十一) 室哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十二) 阿欲麼攞(四十三) [(廿/申)*蔑]拏迦囉(引)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十四) 薩嚩跛尾怛囉(二合)(四十五) 瞢誐囉訶娑跢(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十六) 僧(息孕切)賀嚩(引)呬奈曳娑嚩(二合引)訶(引)(四十七) 跛納麼(二合)三步跢(引)曳娑嚩(二合引)訶(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 怛儞也(二合)他尾路(引)迦野跢囉野(二) 謨(引)者野(三) 薩嚩耨契毘藥(二合)(四) 薩嚩補尼野(二合)(五) 糂(素感切)婆(去聲)囉曩(引)麼(引)(六) 目契矩嚕娑嚩(二合引)訶(引)(七) 唵(八) 凝誐(魚迦切引)(九) 薩嚩底(丁逸切)(十) 佗目企娑嚩(二合引)訶(引)(十一) 唵(十二) 娑(引)尾底哩(二合)娑嚩(二合引)訶(引)(十三) 薩嚩瞢誐攞(十四) 馱(引)哩抳娑嚩(二合)訶(十五) 者咄吠娜(十六) 薩嚩諾乞叉(二合)怛囉(二合)(十七) 蘖囉(二合)訶誐拏(引)地慕帶曳(二合)娑嚩(二合引)訶(十八) 沒囉(二合)紇麼(二合)野娑嚩(二合引)訶(十九) 尾瑟努(二合)吠娑嚩(二合)訶(二十) 嚕捺囉(二合)野娑嚩(二合引)訶(二十一) 尾濕嚩(二合)目佉野(引)娑嚩(二合引)訶(二十二) 唵(二十三) 儗里(二合)寧(上聲)儗里(二合)寧(二十四) 薩嚩迦(引)哩也(二合)僧娑(引)馱寧(二十五) 私(息夷切，下同)寧私寧(上聲)(二十六) 寧寧寧寧(並上聲)(二十七) 阿攞乞史弭(三合)茗曩(引)捨野(二十八) 阿(引)嚩訶泥尾室唎(二合)(二十九) 吠室囉(二合)麼拏(引)野娑嚩(二合引)訶(引)(三十) 蘇(上聲)[革*(蔑-戍+戊)]拏馱(上聲)曩(三十一) 馱(引)寧夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引)(三十二) 薩嚩補尼夜(二合)羯灑抳娑嚩(二合引)訶(引)(三十三) 室唎(二合)泥(上聲)嚩跢羯灑抳薩嚩(二合引)訶(引)(三十四) 薩嚩播(引)跛(三十五) 曩捨寧(上)薩嚩(二合引)訶(引)(三十六) 薩嚩(引)攞乞史弭(三合引)(三十七) 鉢囉(二合)捨麼寧(上聲)娑嚩(二合引)訶(引)(三十八) 薩嚩怛佗(引)誐跢毘色跢曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(三十九) 薩嚩泥嚩跢毘色跢曳薩嚩(二合引)訶(引)(四十) 薩嚩泥嚩跢(引)鉢囉(二合)目佉(四十一) 室哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十二) 阿欲麼攞(四十三) [(廿/申)*蔑]拏迦囉(引)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十四) 薩嚩跛尾怛囉(二合)(四十五) 瞢誐囉訶娑跢(二合)曳(引)娑嚩(二合引)訶(引)(四十六) 僧(息孕切)賀嚩(引)呬奈曳娑嚩(二合引)訶(引)(四十七) 跛納麼(二合)三步跢(引)曳娑嚩(二合引)訶(引)