佛說大吉祥天女十二名號經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大吉祥天女十二名號經

唐三藏沙門大廣智不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住極樂世界，與無量大菩薩眾前後圍繞而為說法。爾時觀自在菩薩摩訶薩、大吉祥天女菩薩摩訶薩等皆從座起，詣世尊所，頭面禮足，各坐一面。爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故，告觀自在菩薩言：「善男子！若有苾芻、苾芻尼、近事男、近事女諸有情類，知此大吉祥天女十二名號，能受持讀誦、修習供養、為他宣說，能除一切貧窮業障，獲大富貴豐饒財寶。」爾時會中天龍八部異口同音咸作是言：「如世尊說，真實不虛。我等願聞十二名號，惟願世尊大悲演說。」佛言：「汝當善聽，今為汝說。所謂：吉慶、吉祥蓮華、嚴飾、具財、白色、大名稱、蓮華眼、大光曜、施食者、施飲者、寶光、大吉祥，是為十二名號，汝當受持。我今復說大吉祥陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住極樂世界，與無量大菩薩眾前後圍繞而為說法。爾時觀自在菩薩摩訶薩、大吉祥天女菩薩摩訶薩等皆從座起，詣世尊所，頭面禮足，各坐一面。爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故，告觀自在菩薩言：「善男子！若有苾芻、苾芻尼、近事男、近事女諸有情類，知此大吉祥天女十二名號，能受持讀誦、修習供養、為他宣說，能除一切貧窮業障，獲大富貴豐饒財寶。」爾時會中天龍八部異口同音咸作是言：「如世尊說，真實不虛。我等願聞十二名號，惟願世尊大悲演說。」佛言：「汝當善聽，今為汝說。所謂：吉慶、吉祥蓮華、嚴飾、具財、白色、大名稱、蓮華眼、大光曜、施食者、施飲者、寶光、大吉祥，是為十二名號，汝當受持。我今復說大吉祥陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二) 薩嚩迦(引)哩野(二合)娑(去聲引)馱𩕳(三) 悉𩕳悉𩕳(四) 𩕳𩕳𩕳𩕳(五) 阿(上聲)洛乞史茗(三合)曩(引)捨野娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二) 薩嚩迦(引)哩野(二合)娑(去聲引)馱𩕳(三) 悉𩕳悉𩕳(四) 𩕳𩕳𩕳𩕳(五) 阿(上聲)洛乞史茗(三合)曩(引)捨野娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

爾時世尊說是陀羅尼已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥陀羅尼及十二名號，能除貧窮、一切不祥，所有願求皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經，每時三遍，或常受持不間，作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩，速獲一切財寶豐饒吉祥安樂。」時觀自在菩薩摩訶薩及諸大眾天龍八部，從佛聞說十二名號及陀羅尼，歎末曾有，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是陀羅尼已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥陀羅尼及十二名號，能除貧窮、一切不祥，所有願求皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經，每時三遍，或常受持不間，作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩，速獲一切財寶豐饒吉祥安樂。」時觀自在菩薩摩訶薩及諸大眾天龍八部，從佛聞說十二名號及陀羅尼，歎末曾有，皆大歡喜，信受奉行。

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