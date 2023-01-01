佛說大吉祥天女十二名號經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大吉祥天女十二名號經

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在安樂世界。爾時觀自在菩薩來詣佛所，頭面禮佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在安樂世界。爾時觀自在菩薩來詣佛所，頭面禮佛足，退坐一面。

爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩亦往佛所，稽首佛足，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩亦往佛所，稽首佛足，退坐一面。

爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故，見吉祥天女，告觀自在菩薩言：「若有苾芻、苾芻尼、近事男、近事女及彼一切有情之類，知此大吉祥天女十二名號，受持讀誦、修習供養、為他宣說，能除一切貧窮業障，獲得豐饒財寶富貴。」爾時會中一切天龍八部異口同音咸作是言。世尊所說真實不虛。我等願聞十二名號：「唯願世尊大悲演說。」佛言：「汝當善聽，今為汝說。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸有情故，見吉祥天女，告觀自在菩薩言：「若有苾芻、苾芻尼、近事男、近事女及彼一切有情之類，知此大吉祥天女十二名號，受持讀誦、修習供養、為他宣說，能除一切貧窮業障，獲得豐饒財寶富貴。」爾時會中一切天龍八部異口同音咸作是言。世尊所說真實不虛。我等願聞十二名號：「唯願世尊大悲演說。」佛言：「汝當善聽，今為汝說。所謂：

「吉慶、吉祥、蓮華、嚴飾、具財、白色、大名稱、大光曜、施食者、施飲者、寶光、大吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吉慶、吉祥、蓮華、嚴飾、具財、白色、大名稱、大光曜、施食者、施飲者、寶光、大吉。

「是十二名號：汝當受持。我今復說是吉祥言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是十二名號：汝當受持。我今復說是吉祥言曰：

「怛儞也(二合)他室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二) 薩嚩迦哩野娑馱𩕳悉𩕳悉𩕳𩕳𩕳𩕳𩕳阿落乞史茗 曩捨野 娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他室哩(二合)抳室哩(二合)抳(二) 薩嚩迦哩野娑馱𩕳悉𩕳悉𩕳𩕳𩕳𩕳𩕳阿落乞史茗 曩捨野 娑嚩(二合引)訶」

爾時世尊說是陀羅尼已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥陀羅尼及十二名號，能除貧窮、一切不祥，所有願求皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經，每時三遍，或常受持不間，作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩，速獲一切財寶豐樂吉祥。」時觀自在菩薩及諸大眾天龍八部，從佛聞說十二名號及真言，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是陀羅尼已，告觀自在菩薩言：「此大吉祥陀羅尼及十二名號，能除貧窮、一切不祥，所有願求皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經，每時三遍，或常受持不間，作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩，速獲一切財寶豐樂吉祥。」時觀自在菩薩及諸大眾天龍八部，從佛聞說十二名號及真言，歎未曾有，皆大歡喜，信受奉行。