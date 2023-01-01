北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時毘沙門天王告一切眾生言：「善男子！汝於南閻浮提五濁惡世中，或出家比丘僧、比丘尼，在家優婆塞、優婆夷等，同在法中，我領諸天善神擁護是人。若聞我名者、有知我者，我當於是人左右，如護眼精、如護己命，無令諸惡者惱亂。若有一切男子女人，以王事我，我以王事之；以一切貴勝事我，我以一切貴勝事之；若以富樂音聲事我，我以一切富樂音聲事之。若有人能受持誦陀羅尼及結印法，所有行用供養我形像者，我一切隨於汝所求，應汝之願令汝滿足。若有出家人受持者，我為童子助之。若有國王君臣等受持供養我者，我當富貴兵甲王位恒願應之，誓無相背。善男子！是真言法，我於佛前奉上世尊，護持末法比丘佛弟子及諸眾生等。若有於我世尊末法弟子起惡心相向者，我自領多兵眾鬼神藥叉乾闥婆等，摧碎惡人猶如微塵。善男子！若有於我法中常供養依法受持，隨汝所須所願與汝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王告一切眾生言：「善男子！汝於南閻浮提五濁惡世中，或出家比丘僧、比丘尼，在家優婆塞、優婆夷等，同在法中，我領諸天善神擁護是人。若聞我名者、有知我者，我當於是人左右，如護眼精、如護己命，無令諸惡者惱亂。若有一切男子女人，以王事我，我以王事之；以一切貴勝事我，我以一切貴勝事之；若以富樂音聲事我，我以一切富樂音聲事之。若有人能受持誦陀羅尼及結印法，所有行用供養我形像者，我一切隨於汝所求，應汝之願令汝滿足。若有出家人受持者，我為童子助之。若有國王君臣等受持供養我者，我當富貴兵甲王位恒願應之，誓無相背。善男子！是真言法，我於佛前奉上世尊，護持末法比丘佛弟子及諸眾生等。若有於我世尊末法弟子起惡心相向者，我自領多兵眾鬼神藥叉乾闥婆等，摧碎惡人猶如微塵。善男子！若有於我法中常供養依法受持，隨汝所須所願與汝。

「若有人能受持我真言法者，當先作四肘壇。於淨室中掘去惡土，深一尺，遠處取淨黃土填築令平正，勒成階道高一磔手，上層方廣三尺、高一磔手。開四門。用水瓶盛香水，箭四隻、刀四口、鏡四面，供養飲食用十二盤，煎餅乳酪酥，燈四盞，散華，春夏採雜華、秋冬散綵華。其壇下層畫山石，上層畫大蓮華，四角畫海水。安像中心蓮華上，上懸幡十六口，皆作神形像。其像面南，持法人面向北對像坐念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人能受持我真言法者，當先作四肘壇。於淨室中掘去惡土，深一尺，遠處取淨黃土填築令平正，勒成階道高一磔手，上層方廣三尺、高一磔手。開四門。用水瓶盛香水，箭四隻、刀四口、鏡四面，供養飲食用十二盤，煎餅乳酪酥，燈四盞，散華，春夏採雜華、秋冬散綵華。其壇下層畫山石，上層畫大蓮華，四角畫海水。安像中心蓮華上，上懸幡十六口，皆作神形像。其像面南，持法人面向北對像坐念誦。

「作壇真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作壇真言曰：

「oṃ na nda nanda da ṭi daṭi na nda va liḥ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ na nda nanda da ṭi daṭi na nda va liḥ svā hā

「若有受持真言法，作壇時先誦此真言一百八遍，加持地及土石處。所有一切蟲蟻諸類，皆移避不在此住，其地即得清淨，堪置壇場。結壇時，嚴加持結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持真言法，作壇時先誦此真言一百八遍，加持地及土石處。所有一切蟲蟻諸類，皆移避不在此住，其地即得清淨，堪置壇場。結壇時，嚴加持結界。

「結地界契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結地界契：

「右手中指於左頭指期間向外背出頭，以右無名指於左小指期間亦爾，左中指內向入右頭指期間向內出頭，以左無名指於右小指期間亦爾，兩小指頭指竪合，二大指亦合頭向下，大指合頭著拄地翼兩臂肘。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手中指於左頭指期間向外背出頭，以右無名指於左小指期間亦爾，左中指內向入右頭指期間向內出頭，以左無名指於右小指期間亦爾，兩小指頭指竪合，二大指亦合頭向下，大指合頭著拄地翼兩臂肘。真言曰：

「oṃ ki li kili va jra va jri bhu riḥ va nva vanva hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ki li kili va jra va jri bhu riḥ va nva vanva hūṃ pha ṭ

「此印能除地中一切惡類，下至金剛際，除一切惡鬼神。須加持七遍拄天地上下，不能為害，得清淨福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印能除地中一切惡類，下至金剛際，除一切惡鬼神。須加持七遍拄天地上下，不能為害，得清淨福。

「次結四方界契： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結四方界契：

「準前地界契，唯改開二大指相去二寸，指頭向身直竪，怒指向右轉。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前地界契，唯改開二大指相去二寸，指頭向身直竪，怒指向右轉。真言曰：

「oṃ sa ra sara va jra pra ka ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ra sara va jra pra ka ra hūṃ pha ṭ

「此契能除四方魔鬼神等。作法會壇場處作印契，誦真言七遍，向四方隨日轉，一切藥叉鬼退散，得法成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此契能除四方魔鬼神等。作法會壇場處作印契，誦真言七遍，向四方隨日轉，一切藥叉鬼退散，得法成就。

「次結虛空界契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結虛空界契。

「準前地界契，唯改二大指各附著頭指側上，即以指向於頭上右旋三匝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前地界契，唯改二大指各附著頭指側上，即以指向於頭上右旋三匝。真言曰：

「oṃ vi spho ra dra kṣa va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi spho ra dra kṣa va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ

「此印契能除空中上至於有頂諸魔鬼神，不敢惡念。印契向頭上右旋三匝，真言加持，飛行藥叉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此印契能除空中上至於有頂諸魔鬼神，不敢惡念。印契向頭上右旋三匝，真言加持，飛行藥叉退散。

「若能作大道場終身成事法者，擇地未規時誦真言一遍，結界地平正堅實。香華供養，又誦真言一遍結界地。若竪立拄額規郭、懸幢鈴珮等少分華復供養，一遍誦明結界。布置彩色座、開諸位地，又誦真言一遍結界。將燈安置壇上，又誦真言一遍結界。水罐華香飯食酥蜜胡麻秫粳米等供養物盡入道場，安置訖，更誦真言一遍結界。請佛般若菩薩金剛天等，未請前復作誦真言一遍結界。一一結界，左手把跋折羅，降伏一切。右手把香爐，口請一切聖眾天王，右繞三匝作結界。想心標萬里千里百里一由旬等，皆心標想，口云各四近處三里結界。即供養動止威儀具諸法相，一切賢聖天王歡喜。若作本契印本真言法，皆迎請結界，出入似國王動止威儀無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能作大道場終身成事法者，擇地未規時誦真言一遍，結界地平正堅實。香華供養，又誦真言一遍結界地。若竪立拄額規郭、懸幢鈴珮等少分華復供養，一遍誦明結界。布置彩色座、開諸位地，又誦真言一遍結界。將燈安置壇上，又誦真言一遍結界。水罐華香飯食酥蜜胡麻秫粳米等供養物盡入道場，安置訖，更誦真言一遍結界。請佛般若菩薩金剛天等，未請前復作誦真言一遍結界。一一結界，左手把跋折羅，降伏一切。右手把香爐，口請一切聖眾天王，右繞三匝作結界。想心標萬里千里百里一由旬等，皆心標想，口云各四近處三里結界。即供養動止威儀具諸法相，一切賢聖天王歡喜。若作本契印本真言法，皆迎請結界，出入似國王動止威儀無異。

「次結香華契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結香華契。

「二無名指二小指交叉，右壓左在掌中仍屈向腕，即舒中指頭斜相跓，以二頭指各捻中指第三節，以二大指各附二食指側合腕。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二無名指二小指交叉，右壓左在掌中仍屈向腕，即舒中指頭斜相跓，以二頭指各捻中指第三節，以二大指各附二食指側合腕。真言曰：

「oṃ ma nā rtha pa ri pra ra kā ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ma nā rtha pa ri pra ra kā ya svā hā

「在處結壇及不結壇空對像處。若有壇處，作真言契印法，加持香華入道場供養。無道場空對尊像空作契供養亦得，當有壇香華一也，一切天王善神金剛等歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在處結壇及不結壇空對像處。若有壇處，作真言契印法，加持香華入道場供養。無道場空對尊像空作契供養亦得，當有壇香華一也，一切天王善神金剛等歡喜。

「次結飲食契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結飲食契。

「準前香華印，唯改二小指二無名指拄在掌中間。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「準前香華印，唯改二小指二無名指拄在掌中間。真言曰：

「na mo ja te bha pa sa ra te ta ṭa ra ṭa na ra yaṃ ya ja svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ja te bha pa sa ra te ta ṭa ra ṭa na ra yaṃ ya ja svā hā

「此契印及真言，若擬獻飲食供養者，一一真言加持食盤。一一真言加持了，然後入道場，壇處安置供養。若無飲食，但對天王像前每朝空結契印及誦真言供養亦得福利，天王歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此契印及真言，若擬獻飲食供養者，一一真言加持食盤。一一真言加持了，然後入道場，壇處安置供養。若無飲食，但對天王像前每朝空結契印及誦真言供養亦得福利，天王歡喜。

「次結燈契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結燈契。

「右手小指無名指屈在掌中，直竪中指，其頭指亦屈向掌中，大指屈上節押頭指上節，大指頭側捻中指中節上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手小指無名指屈在掌中，直竪中指，其頭指亦屈向掌中，大指屈上節押頭指上節，大指頭側捻中指中節上。真言曰：

「oṃ bha pe ti le svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bha pe ti le svā hā

「若有道場，須加持燈，用契真言，方乃入壇內供養。如無壇，空淨室置天王像，亦須加持燈契誦真言供養，神力光明照曜去處無障，天王歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有道場，須加持燈，用契真言，方乃入壇內供養。如無壇，空淨室置天王像，亦須加持燈契誦真言供養，神力光明照曜去處無障，天王歡喜。

「四天王結界契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四天王結界契。

「二手小指屈入掌中右押左，竪二中指無名指相離一寸，二頭指拄二大指並屈入掌中。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二手小指屈入掌中右押左，竪二中指無名指相離一寸，二頭指拄二大指並屈入掌中。真言曰：

「oṃ bha te yā va nva vanva haṃ hūṃ mi svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bha te yā va nva vanva haṃ hūṃ mi svā hā

「此契再結界，印上下各三遍，一切諸惡魔悉遠散。然舉契四方東西南北周而復始，作契誦真言加持，魔障皆走不敢近於道場。再三再四結界如法，方乃啟請天王，得成就力，即得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此契再結界，印上下各三遍，一切諸惡魔悉遠散。然舉契四方東西南北周而復始，作契誦真言加持，魔障皆走不敢近於道場。再三再四結界如法，方乃啟請天王，得成就力，即得無畏。

「次結召請契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結召請契。

「右手前把左手腕，於頂上左手四指來去。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手前把左手腕，於頂上左手四指來去。真言曰：

「na mo vai śra ma ṇa sya ma dhī dra sya si tha bha va tu pa ta svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo vai śra ma ṇa sya ma dhī dra sya si tha bha va tu pa ta svā hā

「此契及誦真言七遍，天王眷屬降臨壇會。口云：『天王慈悲就座受小供養。所屈請諸徒侶各著座位受我供養。』即䠒跪手執香爐，對天王前，至心奉請諸神眷屬夜叉羅剎諸佛菩薩金剛力士等降臨道場為我證明。『北方毘沙門天王降臨道場，願得成就法力神通，得大自在，所願隨意。感天動地契合君臣，兵甲相扶人民愛念，所為事皆稱意。若有神驗不虛，天王現處變相，令我知驗。』天王大身陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此契及誦真言七遍，天王眷屬降臨壇會。口云：『天王慈悲就座受小供養。所屈請諸徒侶各著座位受我供養。』即䠒跪手執香爐，對天王前，至心奉請諸神眷屬夜叉羅剎諸佛菩薩金剛力士等降臨道場為我證明。『北方毘沙門天王降臨道場，願得成就法力神通，得大自在，所願隨意。感天動地契合君臣，兵甲相扶人民愛念，所為事皆稱意。若有神驗不虛，天王現處變相，令我知驗。』天王大身陀羅尼曰：

「na mo ra tna tra yā ya na mo śca ṇḍa va jra pa ṇā ye ma hā ya kṣa se na pta ye na mo a tha ko rū bhū ta rā ya dhiḥ śa ya vai śra ma ṇa va ca nā sya ma hā ra jā sya ya kṣā dhi pta sya va ma ta sya stu ta sya bha śa na pra va hā da sya he ma da ṭa ṭa ṇi pra ṣa yā mi ta dya thā ku śo mi ṅku śo mi ṅku śa vi śra ma ṇa sya ma hā ra ja e vaṃ dha ka ne tra ma kṣa tu svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na mo śca ṇḍa va jra pa ṇā ye ma hā ya kṣa se na pta ye na mo a tha ko rū bhū ta rā ya dhiḥ śa ya vai śra ma ṇa va ca nā sya ma hā ra jā sya ya kṣā dhi pta sya va ma ta sya stu ta sya bha śa na pra va hā da sya he ma da ṭa ṭa ṇi pra ṣa yā mi ta dya thā ku śo mi ṅku śo mi ṅku śa vi śra ma ṇa sya ma hā ra ja e vaṃ dha ka ne tra ma kṣa tu svā hā

「若有受持者清淨念誦三十萬遍，天王加被中所作事業起心動念降伏，乃至一切榮祿官職，我隨汝心願。若有人於月一日十五日起首，念誦三十萬遍，作壇者有音樂，但有少微塵心依隨，我常擁護，如護眼精、如護身命。若口含香念誦心自他知，若常持誦我真言不絕，我隨是人坐臥，常隨是人出入往來，我隨是人意願滿足。若每日誦真言一百八遍，滅去身中一百八劫罪。若誦持我真言滿一萬遍，能滅八萬四千十惡五逆重罪，破塔破戒不孝之罪悉皆消滅。若對天王面誦持十萬遍身真言，隨事亦須小小稱意。若日日供養我形像者，乃與我作意音樂乳粥供養者，當金甲之身示現，令願滿足。若和合諸香，取牛黃雄黃各等分，加持安我像足下，我與香法成就，隨汝所願塗自額，所向處見人國王王子大臣官長諸貴人等并一切所見者歡喜，兵士愛念。若能每日日中時，面向北對像前，誦我心真言滿三十萬遍，我示現大將身，手持戟劍現前。我於夢中現身，或於遠山頂示汝令見，滿於諸願。如不見吾身，亦隨汝願，應念加被。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持者清淨念誦三十萬遍，天王加被中所作事業起心動念降伏，乃至一切榮祿官職，我隨汝心願。若有人於月一日十五日起首，念誦三十萬遍，作壇者有音樂，但有少微塵心依隨，我常擁護，如護眼精、如護身命。若口含香念誦心自他知，若常持誦我真言不絕，我隨是人坐臥，常隨是人出入往來，我隨是人意願滿足。若每日誦真言一百八遍，滅去身中一百八劫罪。若誦持我真言滿一萬遍，能滅八萬四千十惡五逆重罪，破塔破戒不孝之罪悉皆消滅。若對天王面誦持十萬遍身真言，隨事亦須小小稱意。若日日供養我形像者，乃與我作意音樂乳粥供養者，當金甲之身示現，令願滿足。若和合諸香，取牛黃雄黃各等分，加持安我像足下，我與香法成就，隨汝所願塗自額，所向處見人國王王子大臣官長諸貴人等并一切所見者歡喜，兵士愛念。若能每日日中時，面向北對像前，誦我心真言滿三十萬遍，我示現大將身，手持戟劍現前。我於夢中現身，或於遠山頂示汝令見，滿於諸願。如不見吾身，亦隨汝願，應念加被。

「北方天王心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方天王心真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na mo śca ṇḍa va jra pa ṇā ye ma hā ya kṣa se na pa tā ye na mo a tha ko ru ya kṣi ṇa sya ma hā rā ja ma ra ma ṇḍa la pra vi śā mi sa rva sa tva hi ti ṣṭa nāṃ oṃ ma ṇi bha ndrā ya svā hā pu ru ṇa bha ndrā ya svā hā ma nā ra thā ya svā hā si ddho ka rā ya svā hā vai śra ma ṇa ya svā hā dha na dā ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na mo śca ṇḍa va jra pa ṇā ye ma hā ya kṣa se na pa tā ye na mo a tha ko ru ya kṣi ṇa sya ma hā rā ja ma ra ma ṇḍa la pra vi śā mi sa rva sa tva hi ti ṣṭa nāṃ oṃ ma ṇi bha ndrā ya svā hā pu ru ṇa bha ndrā ya svā hā ma nā ra thā ya svā hā si ddho ka rā ya svā hā vai śra ma ṇa ya svā hā dha na dā ya svā hā

「若有受持念誦我心真言作諸供養者，唯我身心意在汝身上，愛念汝無量。若有人求財求官、求一切外諸心事，自令汝願滿足，不令惡人害汝。能令汝等受持我法者，即得富貴安樂，端正男女奴婢車乘、五穀豆麥田莊妻妾，必決定與汝等成就一切樂具，隨汝意願滿足，乃至命終身往所生處，隨汝意願所生不相違背。若不實者，我不名為護法天王，我必為汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者，於我法中生少疑心誹謗輕罵者，是皆汝等地獄苦業因緣未盡，即知此人無有出期。汝等人民憶持者，香華油酥燈乃作水壇安置像於中，種種草菓子飲食煎餅乳酪等，粥酥蜜盤如法供養，作音樂歌唄梵音讚歎。如是日日每月一日十五日正月七日，對像前念誦行道，我示現身，或於壇中施諸寶物與汝滿足。或隨汝心行動所向去處東西南北四維上下一切去處，乃至夜夢中，皆施與汝等，令人無畏入陣刀戟相害無能知者。但汝心存念我名及真言句、手執契印，所擬方面彼所有惡敵兵賊悉自被縛、自散自顛、自滅自狂，無能害我法者。若有持我心真言，和合香用含口見貴人。取麝香、欝金香、龍腦香、丁香等和合，隨多少和合，用金銀合子盛。如無金銀合子，用白琉璃合子。如無琉璃合子，用瓷合子盛和合香也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持念誦我心真言作諸供養者，唯我身心意在汝身上，愛念汝無量。若有人求財求官、求一切外諸心事，自令汝願滿足，不令惡人害汝。能令汝等受持我法者，即得富貴安樂，端正男女奴婢車乘、五穀豆麥田莊妻妾，必決定與汝等成就一切樂具，隨汝意願滿足，乃至命終身往所生處，隨汝意願所生不相違背。若不實者，我不名為護法天王，我必為汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者，於我法中生少疑心誹謗輕罵者，是皆汝等地獄苦業因緣未盡，即知此人無有出期。汝等人民憶持者，香華油酥燈乃作水壇安置像於中，種種草菓子飲食煎餅乳酪等，粥酥蜜盤如法供養，作音樂歌唄梵音讚歎。如是日日每月一日十五日正月七日，對像前念誦行道，我示現身，或於壇中施諸寶物與汝滿足。或隨汝心行動所向去處東西南北四維上下一切去處，乃至夜夢中，皆施與汝等，令人無畏入陣刀戟相害無能知者。但汝心存念我名及真言句、手執契印，所擬方面彼所有惡敵兵賊悉自被縛、自散自顛、自滅自狂，無能害我法者。若有持我心真言，和合香用含口見貴人。取麝香、欝金香、龍腦香、丁香等和合，隨多少和合，用金銀合子盛。如無金銀合子，用白琉璃合子。如無琉璃合子，用瓷合子盛和合香也。」

北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門多聞寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌

延寶二年，使他謄之。今元祿六年六月二十五日，淨書校讐已了。殊希祕輪長轉，沙界等沾法雨；佛日永暉，群庶咸蒙慈光者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 延寶二年，使他謄之。今元祿六年六月二十五日，淨書校讐已了。殊希祕輪長轉，沙界等沾法雨；佛日永暉，群庶咸蒙慈光者。