毘沙門儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

阿他渴嚧蔇室拏末拏寫摩訶羅闍寫摩羅滿怛藍鉢羅毘沙彌薩婆薩埵蘇訶鉢唅薩婆薩埵𠰘底史南怛姪他摩尼吠達馱羅野莎婆訶布嚕拏跋達囉野莎婆訶摩拏羅也野莎婆訶悉澄迦羅耶莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿他渴嚧蔇室拏末拏寫摩訶羅闍寫摩羅滿怛藍鉢羅毘沙彌薩婆薩埵蘇訶鉢唅薩婆薩埵𠰘底史南怛姪他摩尼吠達馱羅野莎婆訶布嚕拏跋達囉野莎婆訶摩拏羅也野莎婆訶悉澄迦羅耶莎婆訶

心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心真言：

唵薛室囉末拏耶娑婆訶(有惡難及官府言語口舌事誦千遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薛室囉末拏耶娑婆訶(有惡難及官府言語口舌事誦千遍)

心中心真言(亦名諸佛同契陀羅尼)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中心真言(亦名諸佛同契陀羅尼)：

唵彈(上聲)那馱羅野娑婆訶(求財誦一萬遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵彈(上聲)那馱羅野娑婆訶(求財誦一萬遍)

功德天心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德天心呪：

唵枳儞枳儞薩婆迦哩野沙達尼辛儞辛儞阿溈(慮蠶)淴彌拏舍耶阿婆訶野淴彌弟毘室哩薜室羅末拏野娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵枳儞枳儞薩婆迦哩野沙達尼辛儞辛儞阿溈(慮蠶)淴彌拏舍耶阿婆訶野淴彌弟毘室哩薜室羅末拏野娑婆訶

淨身真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身真言：

唵殑伽薩婆𭉐㗚他避木仚莎婆訶(右手掬水誦七遍淨身) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵殑伽薩婆𭉐㗚他避木仚莎婆訶(右手掬水誦七遍淨身)

召請真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請真言：

娜謨薜室羅末拏寫摩訶翼史捺羅寫志他婆跋婆都哆莎婆訶(欲召請供養誦七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜謨薜室羅末拏寫摩訶翼史捺羅寫志他婆跋婆都哆莎婆訶(欲召請供養誦七遍)

燈燭真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈燭真言：

唵婆畢底梨娑婆訶(七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵婆畢底梨娑婆訶(七遍)

供養香華真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養香華真言：

唵薩婆瞢褐羅陀哩尼莎婆訶(淨器盛水及香等誦七遍) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵薩婆瞢褐羅陀哩尼莎婆訶(淨器盛水及香等誦七遍)

發遣真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發遣真言：

唵毘嚕迦野哆賴耶𭋼耶薩婆毒契瓢薩本惹三婆羅娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵毘嚕迦野哆賴耶𭋼耶薩婆毒契瓢薩本惹三婆羅娑婆訶

壇作法：牛糞塗地上，用香泥塗上。外稜兩肘一量，內稜一肘一量。像在北面而坐南。內院著清水香華菓子，外院著乳粥餅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壇作法：牛糞塗地上，用香泥塗上。外稜兩肘一量，內稜一肘一量。像在北面而坐南。內院著清水香華菓子，外院著乳粥餅等。

香供養法真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香供養法真言：

摩拏阿羅他鉢哩布囉迦野莎婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩拏阿羅他鉢哩布囉迦野莎婆訶

安悉香、檀香、龍腦香、天木香、魂膽香，右伴香擣訖蜜和，於像前誦此呪一百八遍，右手持香精誠祝像前，數滿訖由供養。如無香，依時誦此真言，亦當供養(已上儀軌了)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安悉香、檀香、龍腦香、天木香、魂膽香，右伴香擣訖蜜和，於像前誦此呪一百八遍，右手持香精誠祝像前，數滿訖由供養。如無香，依時誦此真言，亦當供養(已上儀軌了)。

北方大毘沙門天王，唐天寶元戴壬午歲，大石康五國圍安西城，其年二月十一日有表請兵救援。聖人告一行禪師曰：「和尚！安西被大石康□□□□□□國圍城，有表請兵。安西去京一萬二千里，兵程八箇月，然到，其安西即無朕之所有。」一行曰：「陛下何不請北方毘沙門天王神兵應援？」聖人云：「朕如何請得？」一行曰：「喚取胡僧大廣智即請得。」有勅喚得大廣智到內云：「聖人所喚臣僧者，豈不緣安西城被五國賊圍城？」聖人云：「是。」大廣智曰：「陛下執香爐入道場，與陛下請北方天王神兵救。」急入道場請，真言未二七遍，聖人忽見有神人二三百人帶甲於道場前立。聖人問僧曰：「此是何人？」大廣智曰：「此是北方毘沙門天王第二子獨健，領天兵救援安西，故來辭。」聖人設食發遣。至其年四月日，安西表到云：「去二月十一日巳後午前，去城東北三十里，有雲霧斗闇。霧中有人，身長一丈，約三五百人盡著金甲。至酉後鼓角大鳴，聲震三百里，地動山崩停住三日，五國大懼，盡退軍抽兵。諸營墜中，並是金鼠咬弓弩絃，及器械損斷盡不堪用。有老弱去不得者，臣所管兵欲損之。空中云：『放去，不須殺。』尋聲反顧城北門樓上有大光明，毘沙門天王見身於樓上。其天王神樣，謹隨表進上者。」中華天寶十四載，於內供養僧大悲處寫得經及像。至大曆五年，於集洲見內供養僧良賁法師移住集洲開元寺，勘經像與大悲本同。昔防援國界，奉佛教勅，令第三子那吒捧塔隨天王。三藏大廣智云：「每月一日，天王與諸天鬼神集會日。十一日，第二子獨健辭父王巡界日。十五日，與四天王集會日。二十一日，那吒與父王交塔日。其日須乳粥供養，無乳則用蘇蜜粥供養其天王，有天靈異。」奉勅宣付十道節度，所在軍領令置形像，祈願供養。天寶元載四月二十三日，內謁者監高慧明宜天王第二子獨健，常領天兵護其國界。天王第三子那吒太子捧塔常隨天王。吉祥天女亦名功德天，自有真言。婆萸仙，大廣智云是觀世音菩薩化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方大毘沙門天王，唐天寶元戴壬午歲，大石康五國圍安西城，其年二月十一日有表請兵救援。聖人告一行禪師曰：「和尚！安西被大石康□□□□□□國圍城，有表請兵。安西去京一萬二千里，兵程八箇月，然到，其安西即無朕之所有。」一行曰：「陛下何不請北方毘沙門天王神兵應援？」聖人云：「朕如何請得？」一行曰：「喚取胡僧大廣智即請得。」有勅喚得大廣智到內云：「聖人所喚臣僧者，豈不緣安西城被五國賊圍城？」聖人云：「是。」大廣智曰：「陛下執香爐入道場，與陛下請北方天王神兵救。」急入道場請，真言未二七遍，聖人忽見有神人二三百人帶甲於道場前立。聖人問僧曰：「此是何人？」大廣智曰：「此是北方毘沙門天王第二子獨健，領天兵救援安西，故來辭。」聖人設食發遣。至其年四月日，安西表到云：「去二月十一日巳後午前，去城東北三十里，有雲霧斗闇。霧中有人，身長一丈，約三五百人盡著金甲。至酉後鼓角大鳴，聲震三百里，地動山崩停住三日，五國大懼，盡退軍抽兵。諸營墜中，並是金鼠咬弓弩絃，及器械損斷盡不堪用。有老弱去不得者，臣所管兵欲損之。空中云：『放去，不須殺。』尋聲反顧城北門樓上有大光明，毘沙門天王見身於樓上。其天王神樣，謹隨表進上者。」中華天寶十四載，於內供養僧大悲處寫得經及像。至大曆五年，於集洲見內供養僧良賁法師移住集洲開元寺，勘經像與大悲本同。昔防援國界，奉佛教勅，令第三子那吒捧塔隨天王。三藏大廣智云：「每月一日，天王與諸天鬼神集會日。十一日，第二子獨健辭父王巡界日。十五日，與四天王集會日。二十一日，那吒與父王交塔日。其日須乳粥供養，無乳則用蘇蜜粥供養其天王，有天靈異。」奉勅宣付十道節度，所在軍領令置形像，祈願供養。天寶元載四月二十三日，內謁者監高慧明宜天王第二子獨健，常領天兵護其國界。天王第三子那吒太子捧塔常隨天王。吉祥天女亦名功德天，自有真言。婆萸仙，大廣智云是觀世音菩薩化身。

若請召天王時，結根本印，即誦請召真言七遍，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若請召天王時，結根本印，即誦請召真言七遍，頂上散印。真言曰：

怛儞也(二合)他(一)(引) 曩謨吠室囉(二合)摩拏(鼻音)野(二) 曩謨(引)馱曩(上)娜(引)野(三) 馱曩濕嚩(二合)囉野(四) 阿(上引)蘖瑳(引)跛哩弭多馱𩕳濕嚩(二合)囉跛囉麼迦(引)嚕抳迦(五) 薩嚩薩怛嚩(二合)𠰘哆唧多(二合)麼麼(六) 達曩麼弩鉢囉(二合)曳瑳(七) 娑嚩野麼(引)蘖瑳(八) 娑嚩(二合)賀 (已上上卷) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛儞也(二合)他(一)(引) 曩謨吠室囉(二合)摩拏(鼻音)野(二) 曩謨(引)馱曩(上)娜(引)野(三) 馱曩濕嚩(二合)囉野(四) 阿(上引)蘖瑳(引)跛哩弭多馱𩕳濕嚩(二合)囉跛囉麼迦(引)嚕抳迦(五) 薩嚩薩怛嚩(二合)𠰘哆唧多(二合)麼麼(六) 達曩麼弩鉢囉(二合)曳瑳(七) 娑嚩野麼(引)蘖瑳(八) 娑嚩(二合)賀 (已上上卷)

私記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 私記

唵藥叉布多那吽因陀羅弊娑婆(二合)賀毘左者耶娑婆賀(女使也即愛願也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵藥叉布多那吽因陀羅弊娑婆(二合)賀毘左者耶娑婆賀(女使也即愛願也)

毘沙門天王心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天王心真言：

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也(一) 曩謨吠室囉(二合)摩拏也(二) 摩賀羅惹耶(三) 薩縛薩怛嚩(二合)曩摩舍跛哩布囉拏也(四) 悉地迦囉也(五) 蘇騫娜也(六) 怛娑每(二合)曩莫塞訖哩(二合)怛嚩(二合)(七) 伊𤚥吠室囉摩拏也紇哩乃也(八) 摩𮧬多以灑(引)弭(九) 薩嚩薩怛嚩(二合)蘇佉縛憾(十) 怛儞也(二合)他(十一) 唵(十二) 悉地悉地悉地悉地(十三) 蘇母蘇母(十四) 左左左左(十五) 左羅左羅(十六) 羯羅羯羅(十七) 枳哩枳哩(十八) 句嚕句嚕(十九) 祖嚕祖嚕(二十) 娑馱也(二十一) 遏貪(二十二) 摩摩𩕳底也末他拏婆(去)嚩娑縛(二合)賀(二十三) 吠室囉摩拏也(二十四) 娑嚩(二合)賀(二十五) 達曩那也娑嚩(二合)賀(二十七) 摩拏囉他跛哩布囉迦也(二十八) 娑嚩(二合)賀(二十九) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也(一) 曩謨吠室囉(二合)摩拏也(二) 摩賀羅惹耶(三) 薩縛薩怛嚩(二合)曩摩舍跛哩布囉拏也(四) 悉地迦囉也(五) 蘇騫娜也(六) 怛娑每(二合)曩莫塞訖哩(二合)怛嚩(二合)(七) 伊𤚥吠室囉摩拏也紇哩乃也(八) 摩𮧬多以灑(引)弭(九) 薩嚩薩怛嚩(二合)蘇佉縛憾(十) 怛儞也(二合)他(十一) 唵(十二) 悉地悉地悉地悉地(十三) 蘇母蘇母(十四) 左左左左(十五) 左羅左羅(十六) 羯羅羯羅(十七) 枳哩枳哩(十八) 句嚕句嚕(十九) 祖嚕祖嚕(二十) 娑馱也(二十一) 遏貪(二十二) 摩摩𩕳底也末他拏婆(去)嚩娑縛(二合)賀(二十三) 吠室囉摩拏也(二十四) 娑嚩(二合)賀(二十五) 達曩那也娑嚩(二合)賀(二十七) 摩拏囉他跛哩布囉迦也(二十八) 娑嚩(二合)賀(二十九)

中天竺國三藏婆羅門達摩伽陀那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中天竺國三藏婆羅門達摩伽陀那譯

南冒摩訶失利夜耶(一) 南冒吠失囉(二合)漫那耶(二) 摩訶藥叉(二合)細那拔陀曳(三) 怛姪他(四) 沮吠沮吠(五) (別本云濕吠娑縛訶沮吠娑嚩訶)莎縛莎嚩(六) 扇演秣底娑嚩訶(七) 施晚怛梨莎嚩訶(八) 惹耶拔底梨娑縛訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南冒摩訶失利夜耶(一) 南冒吠失囉(二合)漫那耶(二) 摩訶藥叉(二合)細那拔陀曳(三) 怛姪他(四) 沮吠沮吠(五) (別本云濕吠娑縛訶沮吠娑嚩訶)莎縛莎嚩(六) 扇演秣底娑嚩訶(七) 施晚怛梨莎嚩訶(八) 惹耶拔底梨娑縛訶

我今說根本印，以二手右押左內相叉，竪二無名指頭相合，屈二頭指如鉤。若迎請即頂上散，然後取念珠專注念誦。次結吉祥天女身印，以二手虛心合掌，開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形，二大指二小指竪合。若念誦時，當心結印，誦真言七遍，頂上散(別本文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說根本印，以二手右押左內相叉，竪二無名指頭相合，屈二頭指如鉤。若迎請即頂上散，然後取念珠專注念誦。次結吉祥天女身印，以二手虛心合掌，開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形，二大指二小指竪合。若念誦時，當心結印，誦真言七遍，頂上散(別本文)。

又法取白月及黑月十五日，於淨房中或露地面向北坐，對像供養乳粥及燒薰陸香，誦此陀羅尼三夜，誦一千八遍云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取白月及黑月十五日，於淨房中或露地面向北坐，對像供養乳粥及燒薰陸香，誦此陀羅尼三夜，誦一千八遍云云。

又法若求官位，對像前一日一夜誦貴人名字一遍一稱之，滿一千八十遍，所求官位即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若求官位，對像前一日一夜誦貴人名字一遍一稱之，滿一千八十遍，所求官位即得。

若有鬪戰競處欲得強者，用白㲲作索，一呪一結一千八十遍，繫左臂上更即勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有鬪戰競處欲得強者，用白㲲作索，一呪一結一千八十遍，繫左臂上更即勝。

又法用牛黃於銅器中盛，對像前誦一百八遍，即取塗於身上，得一切人愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法用牛黃於銅器中盛，對像前誦一百八遍，即取塗於身上，得一切人愛敬。

又法若欲得國王憶念，每日夜誦一千八十遍，王即憶念，所須皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲得國王憶念，每日夜誦一千八十遍，王即憶念，所須皆得之。

同三藏之又譯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同三藏之又譯也。

阿陀伽部怛羅(二合)耶(一) 地舍耶(二) 吠賒羅(三) 跋那寫(四) 摩訶喝羅闍寫(五) 夜叉地婆怛寫(六) 婆摩怛寫(七) 薩都怛寫(八) 婆賒耶鉢囉(二合)婆訶那寫(九) 喜摩達吒吒尼鉢羅(二合)沙夜迷(十) 怛姪他(十一) 俱灑彌俱灑彌俱沙毘賒羅摩那寫(十二) 摩訶喝羅闍(十三) 綺槃達伽寫(十四) 哆羅摩車都(十五) 娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿陀伽部怛羅(二合)耶(一) 地舍耶(二) 吠賒羅(三) 跋那寫(四) 摩訶喝羅闍寫(五) 夜叉地婆怛寫(六) 婆摩怛寫(七) 薩都怛寫(八) 婆賒耶鉢囉(二合)婆訶那寫(九) 喜摩達吒吒尼鉢羅(二合)沙夜迷(十) 怛姪他(十一) 俱灑彌俱灑彌俱沙毘賒羅摩那寫(十二) 摩訶喝羅闍(十三) 綺槃達伽寫(十四) 哆羅摩車都(十五) 娑婆訶

行者上下衣服並淨潔，一上廁一洗浴。白月十五日起首，對像前誦呪滿十萬遍訖，然後取香復塗壇上，復設種種飲食。行者取薰陸香一百八枚，各呪一遍投著火中，天王即現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者上下衣服並淨潔，一上廁一洗浴。白月十五日起首，對像前誦呪滿十萬遍訖，然後取香復塗壇上，復設種種飲食。行者取薰陸香一百八枚，各呪一遍投著火中，天王即現。

又法行者若欲得曷羅闍所愛敬者，取赤小豆一呪一遍投火中燒，如是滿一百八遍，其曷羅闍即遣人喚來極急。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法行者若欲得曷羅闍所愛敬者，取赤小豆一呪一遍投火中燒，如是滿一百八遍，其曷羅闍即遣人喚來極急。

又法若欲得大官愛敬者，取白芥子一呪一遍投火中，如是滿一百八遍，即自來敬仰大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲得大官愛敬者，取白芥子一呪一遍投火中，如是滿一百八遍，即自來敬仰大喜。

又法若欲遠行，呪穀木柱行，一切難更無著障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲遠行，呪穀木柱行，一切難更無著障礙。

又法若欲人愛敬，取苦練子一百八顆，一呪一遍投火中燒之，如是一切人愛敬呪師如親父母，悉滿心所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲人愛敬，取苦練子一百八顆，一呪一遍投火中燒之，如是一切人愛敬呪師如親父母，悉滿心所願。

又法若欲怨家遠相却者，取苦練子百八顆，一呪一遍投火中燒，其人即遠行不在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲怨家遠相却者，取苦練子百八顆，一呪一遍投火中燒，其人即遠行不在。

又法若欲令人降伏，稱前人姓名，呪酪一百八遍燒之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若欲令人降伏，稱前人姓名，呪酪一百八遍燒之。

又法欲令自在威光者，呪墨塗額上，一切見者無不愛仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法欲令自在威光者，呪墨塗額上，一切見者無不愛仰。

又法若有鬼病心痛者，呪石榴華汁飲之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若有鬼病心痛者，呪石榴華汁飲之即差。

又法若患野狐鬼魅，呪楊枝打病者即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若患野狐鬼魅，呪楊枝打病者即差。

又法若患一切風，呪蘇二十一遍食之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若患一切風，呪蘇二十一遍食之即差。

又法若患虐病者，呪楊柳枝二十一遍令打病人即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若患虐病者，呪楊柳枝二十一遍令打病人即差。

又法患狂言鬼語，呪水令服之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法患狂言鬼語，呪水令服之即差。

又法若患心痛，呪黃土塗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法若患心痛，呪黃土塗之。

若患一切鬼病者，呪石榴杖百八遍打病人即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若患一切鬼病者，呪石榴杖百八遍打病人即差。

作印法，二小指相鉤，二無名指向外直竪，二中指二頭指反相叉，二大母指向外直竪，手掌相背是(以上所說二法中皆用此印)。誦此真言數滿，即誦使者真言七遍，又誦八天真言各三遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作印法，二小指相鉤，二無名指向外直竪，二中指二頭指反相叉，二大母指向外直竪，手掌相背是(以上所說二法中皆用此印)。誦此真言數滿，即誦使者真言七遍，又誦八天真言各三遍。

毘沙門天王使者呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天王使者呪：

娜謨吠失羅(二合)鉢那耶摩訶藥叉栖那鉢多耶唵薩婆羯囉(二合)那尾數陀抳薩嚩(二合)訶(增益) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜謨吠失羅(二合)鉢那耶摩訶藥叉栖那鉢多耶唵薩婆羯囉(二合)那尾數陀抳薩嚩(二合)訶(增益)

娜莫三(去)曼多勃馱(引)喃(上引)(一) 阿鉢囉(二合)底(丁以反)賀多捨(引)娑曩(引)南(二) 唵(引)却却佉(去引)呬佉呬(聲異反，上同)(三) 吽(引)吽(引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(四) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞鉢囉(二合)入嚩(二合)攞(五) 底瑟奼(二合)底瑟吒(二合)(六) 瑟置哩(三合引)(七) 娑發吒(半音呼)娑發吒(半音)娑嚩(二合)訶(息災)尾沙野娑嚩鉻(又云波底)唵藥叉布彈那吽因陀羅弊薩嚩賀毘沙遮那娑嚩賀(降伏陀彌使者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娜莫三(去)曼多勃馱(引)喃(上引)(一) 阿鉢囉(二合)底(丁以反)賀多捨(引)娑曩(引)南(二) 唵(引)却却佉(去引)呬佉呬(聲異反，上同)(三) 吽(引)吽(引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(四) 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞鉢囉(二合)入嚩(二合)攞(五) 底瑟奼(二合)底瑟吒(二合)(六) 瑟置哩(三合引)(七) 娑發吒(半音呼)娑發吒(半音)娑嚩(二合)訶(息災)尾沙野娑嚩鉻(又云波底)唵藥叉布彈那吽因陀羅弊薩嚩賀毘沙遮那娑嚩賀(降伏陀彌使者)

誦此真言用此契，二手作拳，直竪二食指，次開二大母指，次右食指超左食指背上入掌中，以左食指入右掌中，次二大母指左把右食指，二頭出外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言用此契，二手作拳，直竪二食指，次開二大母指，次右食指超左食指背上入掌中，以左食指入右掌中，次二大母指左把右食指，二頭出外。

八大天王：摩尼跋陀羅 布嚕娜跋陀羅 半只迦 娑多祁里 醯摩嚩多 毘灑迦 阿陀嚩迦 半灑攞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八大天王：摩尼跋陀羅 布嚕娜跋陀羅 半只迦 娑多祁里 醯摩嚩多 毘灑迦 阿陀嚩迦 半灑攞

毘沙門儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門儀軌

《八家錄》云：毘沙門天王儀軌一卷，睿。此軌以智積院慈順僧正御本，當山愛染院大宣等挍合，予亦挍訂而壽梓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《八家錄》云：毘沙門天王儀軌一卷，睿。此軌以智積院慈順僧正御本，當山愛染院大宣等挍合，予亦挍訂而壽梓。

亨和改元辛酉秋八月 豐山僧快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亨和改元辛酉秋八月 豐山僧快道誌

一挍加筆了 慈順 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一挍加筆了 慈順

文政三年庚辰八月二十八日以秀陽闍梨本挍合之了 龍肝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文政三年庚辰八月二十八日以秀陽闍梨本挍合之了 龍肝