北方毘沙門天王隨軍護法儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門天王隨軍護法儀軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時那吒太子手捧戟，以惡眼見四方，白佛言：「我是北方天王吠室羅摩那羅闍第三王子其第二之孫。我祖父天王及我那吒同共每日三度白佛言：『我護持佛法，欲攝縛惡人或起不善之心。我晝夜守護國王大臣及百官僚，相與殺害打陵如是之輩者，我等那吒以金剛杖刺其眼及其心。若為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷起不善心及殺害心者，亦以金剛棒打其頭。』」爾時毘沙門孫那吒白佛言：「世尊！我為未來諸不善眾生降伏攝縛皆悉滅散故，亦護持國界故，說自心暴惡真言。唯願世尊聽許我說。」佛言：「善哉善哉！那吒天王！汝為降伏一切國王大臣百寮殺淩者，亦法佛相違者，為降伏故，恣汝意說。」真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時那吒太子手捧戟，以惡眼見四方，白佛言：「我是北方天王吠室羅摩那羅闍第三王子其第二之孫。我祖父天王及我那吒同共每日三度白佛言：『我護持佛法，欲攝縛惡人或起不善之心。我晝夜守護國王大臣及百官僚，相與殺害打陵如是之輩者，我等那吒以金剛杖刺其眼及其心。若為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷起不善心及殺害心者，亦以金剛棒打其頭。』」爾時毘沙門孫那吒白佛言：「世尊！我為未來諸不善眾生降伏攝縛皆悉滅散故，亦護持國界故，說自心暴惡真言。唯願世尊聽許我說。」佛言：「善哉善哉！那吒天王！汝為降伏一切國王大臣百寮殺淩者，亦法佛相違者，為降伏故，恣汝意說。」真言曰：

「唵地舍那吠室羅(二合)摩拏野摩賀羅惹野藥迦灑(二合)地婆哆那謨婆誐縛帝摩多羅跋馱儞娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵地舍那吠室羅(二合)摩拏野摩賀羅惹野藥迦灑(二合)地婆哆那謨婆誐縛帝摩多羅跋馱儞娑嚩(二合)賀(引)」

「若行者受持此呪者，先須書像，於彩色中並不得和膠。於白㲲上畫一毘沙門神其孫那吒天神，七寶莊嚴，左手令執口齒、右手詫腰上，令執三戟矟。其神足下作一藥叉女住趺坐，並作青黑色少赤加。若誦此呪時，就好地勿使有穢惡，種種花燒香供養。行者上下衣服並須一清，一廁行時當護身。黑月十五夜起首，對像前誦呪滿三十萬遍訖，然後取香泥供養尊像。若相違叛逆國王大臣百寮、有不善之心起者，以松葉護摩，七日之內嚩日羅底瑟騣(說云以金剛槌打其頭及心文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行者受持此呪者，先須書像，於彩色中並不得和膠。於白㲲上畫一毘沙門神其孫那吒天神，七寶莊嚴，左手令執口齒、右手詫腰上，令執三戟矟。其神足下作一藥叉女住趺坐，並作青黑色少赤加。若誦此呪時，就好地勿使有穢惡，種種花燒香供養。行者上下衣服並須一清，一廁行時當護身。黑月十五夜起首，對像前誦呪滿三十萬遍訖，然後取香泥供養尊像。若相違叛逆國王大臣百寮、有不善之心起者，以松葉護摩，七日之內嚩日羅底瑟騣(說云以金剛槌打其頭及心文)。

「若有人比丘比、丘尼犯者，以苦練木護摩，七日內殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人比丘比、丘尼犯者，以苦練木護摩，七日內殄滅。

「又法犯國王人有，以佉陀羅木上設都嚧名字書，三角火中數數令出入，口誦上呪、心想設都嚧，降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法犯國王人有，以佉陀羅木上設都嚧名字書，三角火中數數令出入，口誦上呪、心想設都嚧，降伏。

「又法富單那及一切鬼王來伺其便者，以金剛木護摩，不過七日殄滅。又不善怨賊來淩殺時，以心印誦上呪一七遍，自殄滅不敢來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法富單那及一切鬼王來伺其便者，以金剛木護摩，不過七日殄滅。又不善怨賊來淩殺時，以心印誦上呪一七遍，自殄滅不敢來。

「又法欲降伏怨人暴惡之人，以苦練木護摩。又苦木之汁煮出，黃土和作設都嚧形，胸上書姓名，七設都嚧，七日之中投火中，數數誦呪作印，無疑滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏怨人暴惡之人，以苦練木護摩。又苦木之汁煮出，黃土和作設都嚧形，胸上書姓名，七設都嚧，七日之中投火中，數數誦呪作印，無疑滅。

「又法四輩人於七珍起不善之心，或不撰父母兄弟姊妹六親眷屬，依法柏木護摩，一切珍財自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法四輩人於七珍起不善之心，或不撰父母兄弟姊妹六親眷屬，依法柏木護摩，一切珍財自來。

「又法妻子奴婢車乘及六畜生，依法柏木護摩，一切六畜自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法妻子奴婢車乘及六畜生，依法柏木護摩，一切六畜自來。

「又欲勝一切諸人及惡怨人，以松木作三戟矟，數數打壇底。其壇底設都嚧之形置三，數數打數數絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲勝一切諸人及惡怨人，以松木作三戟矟，數數打壇底。其壇底設都嚧之形置三，數數打數數絕。

「又法阿修羅窟門，當以三戟矟打，當自口開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法阿修羅窟門，當以三戟矟打，當自口開。

「又法以胡粉和塭護摩，領天供四萬人必來，自國兵敵及他國兵一時殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以胡粉和塭護摩，領天供四萬人必來，自國兵敵及他國兵一時殄滅。

「心印者，二手內縛，二小二空出來去(善惡一切用)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心印者，二手內縛，二小二空出來去(善惡一切用)。」

昔五國大亂有八箇月，經月行多法遂無法驗。行此法降伏五國，五萬軍自平安故，是名隨軍護法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔五國大亂有八箇月，經月行多法遂無法驗。行此法降伏五國，五萬軍自平安故，是名隨軍護法。