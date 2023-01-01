佛說毘沙門天王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說毘沙門天王經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘沙門天王與百千無數藥叉眷屬，於初夜分俱來佛所，放大光明照祇陀園一切境界，五體投地禮世尊足，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘沙門天王與百千無數藥叉眷屬，於初夜分俱來佛所，放大光明照祇陀園一切境界，五體投地禮世尊足，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰：

「歸命大無畏， 正覺二足尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命大無畏， 正覺二足尊！

諸天以天眼， 觀我無所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天以天眼， 觀我無所見，

過現未來佛， 三世慈悲主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過現未來佛， 三世慈悲主，

一一正遍知， 我今歸命禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一正遍知， 我今歸命禮。」

爾時毘沙門天王說此偈已，白佛言：「世尊！有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，或於曠野林間樹下經行坐臥，我此藥叉非人之類，有信佛言者、有少信之者，復有無數諸惡藥叉不信佛言，惱亂有情令不安隱。善哉世尊！所有阿吒曩胝經能為明護。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷及諸天人，受持讀誦禮敬供養廣為人說，皆能衛護為作吉祥。」爾時會中有諸正信藥叉之眾，合掌白言：「唯願天王說此經典，我等樂聞。」時毘沙門天王默然受請，即向佛前頭面禮足，承佛威神告藥叉言：「今此經典若有所得宣布流通，能除眾生一切煩惱。是故我今歸依頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王說此偈已，白佛言：「世尊！有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，或於曠野林間樹下經行坐臥，我此藥叉非人之類，有信佛言者、有少信之者，復有無數諸惡藥叉不信佛言，惱亂有情令不安隱。善哉世尊！所有阿吒曩胝經能為明護。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷及諸天人，受持讀誦禮敬供養廣為人說，皆能衛護為作吉祥。」爾時會中有諸正信藥叉之眾，合掌白言：「唯願天王說此經典，我等樂聞。」時毘沙門天王默然受請，即向佛前頭面禮足，承佛威神告藥叉言：「今此經典若有所得宣布流通，能除眾生一切煩惱。是故我今歸依頂禮。

「東方世界有乾闥婆主名曰持國，具大威德身放光明，譬如日出普照世間，統領眷屬乾闥婆眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼持國天王守護東方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方世界有乾闥婆主名曰持國，具大威德身放光明，譬如日出普照世間，統領眷屬乾闥婆眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼持國天王守護東方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。

「南方世界有鳩盤拏主名尾嚕茶迦，具大威德身有光明如日照世，亦如大海深廣無邊，彼諸凡夫不可測度，統領眷屬鳩盤拏眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼鳩盤拏主守護南方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方世界有鳩盤拏主名尾嚕茶迦，具大威德身有光明如日照世，亦如大海深廣無邊，彼諸凡夫不可測度，統領眷屬鳩盤拏眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼鳩盤拏主守護南方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。

「西方世界有大龍主名尾嚕博叉，有大威德光明遠照，統領眷屬諸大龍眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼大龍主守護西方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方世界有大龍主名尾嚕博叉，有大威德光明遠照，統領眷屬諸大龍眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼大龍主守護西方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。

「北方世界有藥叉名俱吠囉，有大威德身光熾盛如大火焰，統領眷屬藥叉之眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼藥叉主守護北方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方世界有藥叉名俱吠囉，有大威德身光熾盛如大火焰，統領眷屬藥叉之眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼藥叉主守護北方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。

「復次北方世界，人壽千歲命不中夭，地無耕種人不執作，飲食自然色香具足，資益諸根身體光潤。處處皆有花果樹木流泉池沼，隨意遊戲如受天樂。如是東方持國、南方尾嚕茶迦、西方尾嚕博叉、北方俱吠囉，各以威德護四大洲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次北方世界，人壽千歲命不中夭，地無耕種人不執作，飲食自然色香具足，資益諸根身體光潤。處處皆有花果樹木流泉池沼，隨意遊戲如受天樂。如是東方持國、南方尾嚕茶迦、西方尾嚕博叉、北方俱吠囉，各以威德護四大洲。

「復次乾闥婆主，有藥叉女眾，有乘象者、有乘馬者、有乘駝者、有乘水牛者、有乘羊者、有乘蛇者、有乘飛禽者、有乘童男者、有乘童女者，以象前引，於虛空中密詣諸方，種種變化隨意自在，亦能守護，人不可見。若諸藥叉形容醜惡種種差異，亦如飛禽往虛空中，自在遊行亦密護人。其名曰阿吒曩吒、俱曩吒、波里俱娑曩吒、曩拏曩拏、布里迦等，及藥叉女眾，皆住北方阿拏迦嚩帝大城。又此大城有一宮殿，於其四邊有九十九池，水甚深廣名曰地池，泉源通流亦能降雨。復有多種花果樹木，所謂供俱婆、迦俱囉、囉迦麼花等，果味甘美眾所愛樂。頻伽、孔雀、種種諸鳥常出妙音。彼有天子名曰勇猛，并諸眷屬，亦住是宮守護國界。」時毘沙門天王承佛慈力，次第宣說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次乾闥婆主，有藥叉女眾，有乘象者、有乘馬者、有乘駝者、有乘水牛者、有乘羊者、有乘蛇者、有乘飛禽者、有乘童男者、有乘童女者，以象前引，於虛空中密詣諸方，種種變化隨意自在，亦能守護，人不可見。若諸藥叉形容醜惡種種差異，亦如飛禽往虛空中，自在遊行亦密護人。其名曰阿吒曩吒、俱曩吒、波里俱娑曩吒、曩拏曩拏、布里迦等，及藥叉女眾，皆住北方阿拏迦嚩帝大城。又此大城有一宮殿，於其四邊有九十九池，水甚深廣名曰地池，泉源通流亦能降雨。復有多種花果樹木，所謂供俱婆、迦俱囉、囉迦麼花等，果味甘美眾所愛樂。頻伽、孔雀、種種諸鳥常出妙音。彼有天子名曰勇猛，并諸眷屬，亦住是宮守護國界。」時毘沙門天王承佛慈力，次第宣說真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)伊梨彌梨伊隷緊吒母隷呬隷緊致母隷賀那彌護努里努(二合)彌矯里巘馱(引)里虞努呬儞烏枳護枳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)伊梨彌梨伊隷緊吒母隷呬隷緊致母隷賀那彌護努里努(二合)彌矯里巘馱(引)里虞努呬儞烏枳護枳娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時毘沙門天王說真言已，白佛言：「世尊！復有諸大乾闥婆眾，與我而為兄弟，其名曰欲麼、覩樂麼、覩歌麼、多麼羅麼、覩麼度麼、多花醉、恒醉、吉祥醉、財醉、難禰迦、青蓮華、白蓮華、月半尼羅、俱枳羅、成凍、母嚕、五髻、妙色、金麼拏、尾輸俱蜜里(二合)、賀娑波(二合)帝、王野嚩帝、惹誐覩誐帝。如是等乾闥婆眾，迷惑惱亂一切眾生，若有惱亂有情而不捨離者，聞此真言頭破作七分。如阿梨樹枝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王說真言已，白佛言：「世尊！復有諸大乾闥婆眾，與我而為兄弟，其名曰欲麼、覩樂麼、覩歌麼、多麼羅麼、覩麼度麼、多花醉、恒醉、吉祥醉、財醉、難禰迦、青蓮華、白蓮華、月半尼羅、俱枳羅、成凍、母嚕、五髻、妙色、金麼拏、尾輸俱蜜里(二合)、賀娑波(二合)帝、王野嚩帝、惹誐覩誐帝。如是等乾闥婆眾，迷惑惱亂一切眾生，若有惱亂有情而不捨離者，聞此真言頭破作七分。如阿梨樹枝。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)供覩梨供覩羅曀呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)滿度細娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)供覩梨供覩羅曀呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)滿度細娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得乾闥婆三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得乾闥婆三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得閉舍左三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得閉舍左三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)護彌(引)護彌(引)護彌羅(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)護彌(引)護彌(引)護彌羅(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊復有鳩盤拏眾，其名曰：難多、烏波難多、訖里(二合)計輸麼賀波囉輸(二合)、摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部彌左嚕末麼、訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多、阿婆囉嚩囉拏尾麼路禰里伽(二合)囉拏誐里惹曩、惹致路捺舍難尼阿里祖(二合)諾迦麼迦麼迦曀羅巘拏、訖里(二合)野虞般多怛囉野(二合)劍末羅跋捺里(二合)迦、薩里嚩(二合)囕誐唧怛囉(二合)芻等，如是鳩盤拏眾，迷惑惱亂一切有情。若有惱亂者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊復有鳩盤拏眾，其名曰：難多、烏波難多、訖里(二合)計輸麼賀波囉輸(二合)、摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部彌左嚕末麼、訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多、阿婆囉嚩囉拏尾麼路禰里伽(二合)囉拏誐里惹曩、惹致路捺舍難尼阿里祖(二合)諾迦麼迦麼迦曀羅巘拏、訖里(二合)野虞般多怛囉野(二合)劍末羅跋捺里(二合)迦、薩里嚩(二合)囕誐唧怛囉(二合)芻等，如是鳩盤拏眾，迷惑惱亂一切有情。若有惱亂者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隷迦囉尼卑孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隷迦囉尼卑孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼鳩盤拏眾及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不能鳩盤拏三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼鳩盤拏眾及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不能鳩盤拏三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼必隷多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得必隷多三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼必隷多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得必隷多三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)喻彌喻彌隷喻彌羅嚩帝曳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)喻彌喻彌隷喻彌羅嚩帝曳娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊！我今復說諸大龍眾，其名曰：難努波難努難禰嚩嚩穌計里跋捺囉(二合)、惹敢(二合)迦卑孕(二合)誐路那地迦囉拏印捺囉(二合)嚩護莎悉帝(二合)、迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉(二合)目訖覩惹焰鉢帝必里(二合)免多羅唧怛囉(二合)、多羅必里(二合)兔𤚥唧怛囉(二合)、鉢囉(二合)賀嚩𡁠麼賀頗尼所(二合)惹喻底囉穌麼賀、訖里瑟拏部惹敢(二合)誐麼阿惹播羅怛乞叉(二合)嚩摩、訖里(二合)瑟拏(二合)舍野摩秫俱(二合)乃至世間行者。如是龍等惱亂有情，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今復說諸大龍眾，其名曰：難努波難努難禰嚩嚩穌計里跋捺囉(二合)、惹敢(二合)迦卑孕(二合)誐路那地迦囉拏印捺囉(二合)嚩護莎悉帝(二合)、迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉(二合)目訖覩惹焰鉢帝必里(二合)免多羅唧怛囉(二合)、多羅必里(二合)兔𤚥唧怛囉(二合)、鉢囉(二合)賀嚩𡁠麼賀頗尼所(二合)惹喻底囉穌麼賀、訖里瑟拏部惹敢(二合)誐麼阿惹播羅怛乞叉(二合)嚩摩、訖里(二合)瑟拏(二合)舍野摩秫俱(二合)乃至世間行者。如是龍等惱亂有情，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)唧隷尾唧隷唧隷尾唧隷虞里巘馱里摩鄧霓贊拏(引)隷娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)唧隷尾唧隷唧隷尾唧隷虞里巘馱里摩鄧霓贊拏(引)隷娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得龍中三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得龍中三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得羯吒布怛曩三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得羯吒布怛曩三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)阿閉嚩賀儞(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)阿閉嚩賀儞(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊我今說彼藥叉大將，其名曰：印捺囉(二合)穌謨嚩嚕拏鉢囉(二合)惹鉢帝婆羅捺嚩惹、伊舍曩、室左(二合)難曩、迦麼、室里瑟姹、俱儞建跓、儞軍吒、摩尼里摩尼里摩尼左囉、鉢囉(二合)拏那、烏波半左迦、娑多儗里、呬麼嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅野叉、阿吒嚩俱曩囉囉祖𡁠、那里沙婆唧怛囉(二合)細曩、巘馱里舞(二合)、禰里伽(二合)舍訖帝(二合)摩多隷、半左羅巘拏穌摩曩禰里伽(二合)野叉，并諸眷屬帝里(二合)頗隷，左帝里(二合)建吒等，乃至世間行者俱是眷屬。若惱亂有情而不捨離者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊我今說彼藥叉大將，其名曰：印捺囉(二合)穌謨嚩嚕拏鉢囉(二合)惹鉢帝婆羅捺嚩惹、伊舍曩、室左(二合)難曩、迦麼、室里瑟姹、俱儞建跓、儞軍吒、摩尼里摩尼里摩尼左囉、鉢囉(二合)拏那、烏波半左迦、娑多儗里、呬麼嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅野叉、阿吒嚩俱曩囉囉祖𡁠、那里沙婆唧怛囉(二合)細曩、巘馱里舞(二合)、禰里伽(二合)舍訖帝(二合)摩多隷、半左羅巘拏穌摩曩禰里伽(二合)野叉，并諸眷屬帝里(二合)頗隷，左帝里(二合)建吒等，乃至世間行者俱是眷屬。若惱亂有情而不捨離者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：

「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷呬彌隷吉里帝(二合引)母隷呬隷吉里帝(二合)母隷唵凍彌(引)凍彌(引)烏凍麼烏凍彌(引)烏企彌企虞(引)努(引)呬(引)部凌(二合)誐里乙里(二合)史散多儞娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷呬彌隷吉里帝(二合引)母隷呬隷吉里帝(二合)母隷唵凍彌(引)凍彌(引)烏凍麼烏凍彌(引)烏企彌企虞(引)努(引)呬(引)部凌(二合)誐里乙里(二合)史散多儞娑嚩(二合引)賀(引)」

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，若有惱亂者即失威力，不能得藥叉三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，若有惱亂者即失威力，不能得藥叉三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。

「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸羅剎及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱亂者即失威力，不能得羅剎三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸羅剎及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱亂者即失威力，不能得羅剎三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：

「怛儞也(二合)他呬隷呬隷護嚕護嚕喻彌喻彌羅嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他呬隷呬隷護嚕護嚕喻彌喻彌羅嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

毘沙門天王說此阿吒曩胝經已，禮世尊足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘沙門天王說此阿吒曩胝經已，禮世尊足，却住一面。

爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻眾言：「如是。此經有大威力，能為明護。彼毘沙門天王與無數百千藥叉眷屬，放大光明照祇陀園一切境界，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻眾言：「如是。此經有大威力，能為明護。彼毘沙門天王與無數百千藥叉眷屬，放大光明照祇陀園一切境界，說伽他曰：

「『歸命大無畏， 正覺二足尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『歸命大無畏， 正覺二足尊！

諸天以天眼， 觀我無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天以天眼， 觀我無所見。

過去未來佛， 三世慈悲主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去未來佛， 三世慈悲主，

一一正遍知， 我今歸命禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一正遍知， 我今歸命禮。』

「說此偈已而白佛言：『有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於曠野林間樹下經行坐臥，有諸藥叉非人之類，有信佛言者、有少信者，有極惡不信者，惱亂有情令不安隱。說此經典利樂眾生。汝諸苾芻諦聽諦聽。此經真實有大威力，能為救護，乃至天人常得密護。汝當受持，廣宣流布。』」說是語已，天、龍、藥叉、人非人等皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已而白佛言：『有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於曠野林間樹下經行坐臥，有諸藥叉非人之類，有信佛言者、有少信者，有極惡不信者，惱亂有情令不安隱。說此經典利樂眾生。汝諸苾芻諦聽諦聽。此經真實有大威力，能為救護，乃至天人常得密護。汝當受持，廣宣流布。』」說是語已，天、龍、藥叉、人非人等皆大歡喜，信受奉行。