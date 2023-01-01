佛說毘沙門天王經
宋 法天譯1卷CBETA T1245少于一万字 33 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說毘沙門天王經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘沙門天王與百千無數藥叉眷屬，於初夜分俱來佛所，放大光明照祇陀園一切境界，五體投地禮世尊足，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰：
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘沙門天王與百千無數藥叉眷屬，於初夜分俱來佛所，放大光明照祇陀園一切境界，五體投地禮世尊足，住立一面，合掌向佛，以偈讚曰：
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「歸命大無畏， 正覺二足尊！
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諸天以天眼， 觀我無所見，
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過現未來佛， 三世慈悲主，
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一一正遍知， 我今歸命禮。」
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爾時毘沙門天王說此偈已，白佛言：「世尊！有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，或於曠野林間樹下經行坐臥，我此藥叉非人之類，有信佛言者、有少信之者，復有無數諸惡藥叉不信佛言，惱亂有情令不安隱。善哉世尊！所有阿吒曩胝經能為明護。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷及諸天人，受持讀誦禮敬供養廣為人說，皆能衛護為作吉祥。」爾時會中有諸正信藥叉之眾，合掌白言：「唯願天王說此經典，我等樂聞。」時毘沙門天王默然受請，即向佛前頭面禮足，承佛威神告藥叉言：「今此經典若有所得宣布流通，能除眾生一切煩惱。是故我今歸依頂禮。
爾時毘沙門天王說此偈已，白佛言：「世尊！有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，或於曠野林間樹下經行坐臥，我此藥叉非人之類，有信佛言者、有少信之者，復有無數諸惡藥叉不信佛言，惱亂有情令不安隱。善哉世尊！所有阿吒曩胝經能為明護。若有苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷及諸天人，受持讀誦禮敬供養廣為人說，皆能衛護為作吉祥。」爾時會中有諸正信藥叉之眾，合掌白言：「唯願天王說此經典，我等樂聞。」時毘沙門天王默然受請，即向佛前頭面禮足，承佛威神告藥叉言：「今此經典若有所得宣布流通，能除眾生一切煩惱。是故我今歸依頂禮。
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「東方世界有乾闥婆主名曰持國，具大威德身放光明，譬如日出普照世間，統領眷屬乾闥婆眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼持國天王守護東方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
「東方世界有乾闥婆主名曰持國，具大威德身放光明，譬如日出普照世間，統領眷屬乾闥婆眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼持國天王守護東方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
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「南方世界有鳩盤拏主名尾嚕茶迦，具大威德身有光明如日照世，亦如大海深廣無邊，彼諸凡夫不可測度，統領眷屬鳩盤拏眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼鳩盤拏主守護南方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
「南方世界有鳩盤拏主名尾嚕茶迦，具大威德身有光明如日照世，亦如大海深廣無邊，彼諸凡夫不可測度，統領眷屬鳩盤拏眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼鳩盤拏主守護南方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
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「西方世界有大龍主名尾嚕博叉，有大威德光明遠照，統領眷屬諸大龍眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼大龍主守護西方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
「西方世界有大龍主名尾嚕博叉，有大威德光明遠照，統領眷屬諸大龍眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼大龍主守護西方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
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「北方世界有藥叉名俱吠囉，有大威德身光熾盛如大火焰，統領眷屬藥叉之眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼藥叉主守護北方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
「北方世界有藥叉名俱吠囉，有大威德身光熾盛如大火焰，統領眷屬藥叉之眾恭敬圍繞，歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋，有大勢力勇猛暴惡，見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼藥叉主守護北方，如佛行行如是護世，是故我今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜。
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「復次北方世界，人壽千歲命不中夭，地無耕種人不執作，飲食自然色香具足，資益諸根身體光潤。處處皆有花果樹木流泉池沼，隨意遊戲如受天樂。如是東方持國、南方尾嚕茶迦、西方尾嚕博叉、北方俱吠囉，各以威德護四大洲。
「復次北方世界，人壽千歲命不中夭，地無耕種人不執作，飲食自然色香具足，資益諸根身體光潤。處處皆有花果樹木流泉池沼，隨意遊戲如受天樂。如是東方持國、南方尾嚕茶迦、西方尾嚕博叉、北方俱吠囉，各以威德護四大洲。
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「復次乾闥婆主，有藥叉女眾，有乘象者、有乘馬者、有乘駝者、有乘水牛者、有乘羊者、有乘蛇者、有乘飛禽者、有乘童男者、有乘童女者，以象前引，於虛空中密詣諸方，種種變化隨意自在，亦能守護，人不可見。若諸藥叉形容醜惡種種差異，亦如飛禽往虛空中，自在遊行亦密護人。其名曰阿吒曩吒、俱曩吒、波里俱娑曩吒、曩拏曩拏、布里迦等，及藥叉女眾，皆住北方阿拏迦嚩帝大城。又此大城有一宮殿，於其四邊有九十九池，水甚深廣名曰地池，泉源通流亦能降雨。復有多種花果樹木，所謂供俱婆、迦俱囉、囉迦麼花等，果味甘美眾所愛樂。頻伽、孔雀、種種諸鳥常出妙音。彼有天子名曰勇猛，并諸眷屬，亦住是宮守護國界。」時毘沙門天王承佛慈力，次第宣說真言曰：
「復次乾闥婆主，有藥叉女眾，有乘象者、有乘馬者、有乘駝者、有乘水牛者、有乘羊者、有乘蛇者、有乘飛禽者、有乘童男者、有乘童女者，以象前引，於虛空中密詣諸方，種種變化隨意自在，亦能守護，人不可見。若諸藥叉形容醜惡種種差異，亦如飛禽往虛空中，自在遊行亦密護人。其名曰阿吒曩吒、俱曩吒、波里俱娑曩吒、曩拏曩拏、布里迦等，及藥叉女眾，皆住北方阿拏迦嚩帝大城。又此大城有一宮殿，於其四邊有九十九池，水甚深廣名曰地池，泉源通流亦能降雨。復有多種花果樹木，所謂供俱婆、迦俱囉、囉迦麼花等，果味甘美眾所愛樂。頻伽、孔雀、種種諸鳥常出妙音。彼有天子名曰勇猛，并諸眷屬，亦住是宮守護國界。」時毘沙門天王承佛慈力，次第宣說真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)伊梨彌梨伊隷緊吒母隷呬隷緊致母隷賀那彌護努里努(二合)彌矯里巘馱(引)里虞努呬儞烏枳護枳娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)伊梨彌梨伊隷緊吒母隷呬隷緊致母隷賀那彌護努里努(二合)彌矯里巘馱(引)里虞努呬儞烏枳護枳娑嚩(二合引)賀(引)」
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爾時毘沙門天王說真言已，白佛言：「世尊！復有諸大乾闥婆眾，與我而為兄弟，其名曰欲麼、覩樂麼、覩歌麼、多麼羅麼、覩麼度麼、多花醉、恒醉、吉祥醉、財醉、難禰迦、青蓮華、白蓮華、月半尼羅、俱枳羅、成凍、母嚕、五髻、妙色、金麼拏、尾輸俱蜜里(二合)、賀娑波(二合)帝、王野嚩帝、惹誐覩誐帝。如是等乾闥婆眾，迷惑惱亂一切眾生，若有惱亂有情而不捨離者，聞此真言頭破作七分。如阿梨樹枝。真言曰：
爾時毘沙門天王說真言已，白佛言：「世尊！復有諸大乾闥婆眾，與我而為兄弟，其名曰欲麼、覩樂麼、覩歌麼、多麼羅麼、覩麼度麼、多花醉、恒醉、吉祥醉、財醉、難禰迦、青蓮華、白蓮華、月半尼羅、俱枳羅、成凍、母嚕、五髻、妙色、金麼拏、尾輸俱蜜里(二合)、賀娑波(二合)帝、王野嚩帝、惹誐覩誐帝。如是等乾闥婆眾，迷惑惱亂一切眾生，若有惱亂有情而不捨離者，聞此真言頭破作七分。如阿梨樹枝。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)供覩梨供覩羅曀呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)滿度細娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)供覩梨供覩羅曀呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)滿度細娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得乾闥婆三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得乾闥婆三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得閉舍左三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得閉舍左三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)護彌(引)護彌(引)護彌羅(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)護彌(引)護彌(引)護彌羅(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊復有鳩盤拏眾，其名曰：難多、烏波難多、訖里(二合)計輸麼賀波囉輸(二合)、摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部彌左嚕末麼、訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多、阿婆囉嚩囉拏尾麼路禰里伽(二合)囉拏誐里惹曩、惹致路捺舍難尼阿里祖(二合)諾迦麼迦麼迦曀羅巘拏、訖里(二合)野虞般多怛囉野(二合)劍末羅跋捺里(二合)迦、薩里嚩(二合)囕誐唧怛囉(二合)芻等，如是鳩盤拏眾，迷惑惱亂一切有情。若有惱亂者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
「世尊復有鳩盤拏眾，其名曰：難多、烏波難多、訖里(二合)計輸麼賀波囉輸(二合)、摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部彌左嚕末麼、訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多、阿婆囉嚩囉拏尾麼路禰里伽(二合)囉拏誐里惹曩、惹致路捺舍難尼阿里祖(二合)諾迦麼迦麼迦曀羅巘拏、訖里(二合)野虞般多怛囉野(二合)劍末羅跋捺里(二合)迦、薩里嚩(二合)囕誐唧怛囉(二合)芻等，如是鳩盤拏眾，迷惑惱亂一切有情。若有惱亂者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隷迦囉尼卑孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隷迦囉尼卑孕(二合)誐隷娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼鳩盤拏眾及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不能鳩盤拏三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼鳩盤拏眾及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不能鳩盤拏三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼必隷多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得必隷多三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼必隷多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得必隷多三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)喻彌喻彌隷喻彌羅嚩帝曳娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)喻彌喻彌隷喻彌羅嚩帝曳娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！我今復說諸大龍眾，其名曰：難努波難努難禰嚩嚩穌計里跋捺囉(二合)、惹敢(二合)迦卑孕(二合)誐路那地迦囉拏印捺囉(二合)嚩護莎悉帝(二合)、迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉(二合)目訖覩惹焰鉢帝必里(二合)免多羅唧怛囉(二合)、多羅必里(二合)兔𤚥唧怛囉(二合)、鉢囉(二合)賀嚩𡁠麼賀頗尼所(二合)惹喻底囉穌麼賀、訖里瑟拏部惹敢(二合)誐麼阿惹播羅怛乞叉(二合)嚩摩、訖里(二合)瑟拏(二合)舍野摩秫俱(二合)乃至世間行者。如是龍等惱亂有情，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
「世尊！我今復說諸大龍眾，其名曰：難努波難努難禰嚩嚩穌計里跋捺囉(二合)、惹敢(二合)迦卑孕(二合)誐路那地迦囉拏印捺囉(二合)嚩護莎悉帝(二合)、迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉(二合)目訖覩惹焰鉢帝必里(二合)免多羅唧怛囉(二合)、多羅必里(二合)兔𤚥唧怛囉(二合)、鉢囉(二合)賀嚩𡁠麼賀頗尼所(二合)惹喻底囉穌麼賀、訖里瑟拏部惹敢(二合)誐麼阿惹播羅怛乞叉(二合)嚩摩、訖里(二合)瑟拏(二合)舍野摩秫俱(二合)乃至世間行者。如是龍等惱亂有情，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)唧隷尾唧隷唧隷尾唧隷虞里巘馱里摩鄧霓贊拏(引)隷娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得龍中三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸龍眾及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉衛護。若有惱害者即失威力，不得龍中三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住。
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得羯吒布怛曩三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱害者即失威力，不得羯吒布怛曩三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)阿閉嚩賀儞(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊我今說彼藥叉大將，其名曰：印捺囉(二合)穌謨嚩嚕拏鉢囉(二合)惹鉢帝婆羅捺嚩惹、伊舍曩、室左(二合)難曩、迦麼、室里瑟姹、俱儞建跓、儞軍吒、摩尼里摩尼里摩尼左囉、鉢囉(二合)拏那、烏波半左迦、娑多儗里、呬麼嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅野叉、阿吒嚩俱曩囉囉祖𡁠、那里沙婆唧怛囉(二合)細曩、巘馱里舞(二合)、禰里伽(二合)舍訖帝(二合)摩多隷、半左羅巘拏穌摩曩禰里伽(二合)野叉，并諸眷屬帝里(二合)頗隷，左帝里(二合)建吒等，乃至世間行者俱是眷屬。若惱亂有情而不捨離者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
「世尊我今說彼藥叉大將，其名曰：印捺囉(二合)穌謨嚩嚕拏鉢囉(二合)惹鉢帝婆羅捺嚩惹、伊舍曩、室左(二合)難曩、迦麼、室里瑟姹、俱儞建跓、儞軍吒、摩尼里摩尼里摩尼左囉、鉢囉(二合)拏那、烏波半左迦、娑多儗里、呬麼嚩多布囉拏佉禰囉俱尾吒虞波羅野叉、阿吒嚩俱曩囉囉祖𡁠、那里沙婆唧怛囉(二合)細曩、巘馱里舞(二合)、禰里伽(二合)舍訖帝(二合)摩多隷、半左羅巘拏穌摩曩禰里伽(二合)野叉，并諸眷屬帝里(二合)頗隷，左帝里(二合)建吒等，乃至世間行者俱是眷屬。若惱亂有情而不捨離者，聞此真言，頭破作七分如阿梨樹枝。真言曰：
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「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷呬彌隷吉里帝(二合引)母隷呬隷吉里帝(二合)母隷唵凍彌(引)凍彌(引)烏凍麼烏凍彌(引)烏企彌企虞(引)努(引)呬(引)部凌(二合)誐里乙里(二合)史散多儞娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他(引)呬隷彌隷呬彌隷吉里帝(二合引)母隷呬隷吉里帝(二合)母隷唵凍彌(引)凍彌(引)烏凍麼烏凍彌(引)烏企彌企虞(引)努(引)呬(引)部凌(二合)誐里乙里(二合)史散多儞娑嚩(二合引)賀(引)」
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，若有惱亂者即失威力，不能得藥叉三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，若有惱亂者即失威力，不能得藥叉三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。
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「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸羅剎及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱亂者即失威力，不能得羅剎三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
「世尊！若有聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於此經中受持讀誦、禮敬供養、廣為人說，彼諸羅剎及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害，常來親近侍奉供養。若有惱亂者即失威力，不能得羅剎三昧，頭破作七分如阿梨樹枝，亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言曰：
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「怛儞也(二合)他呬隷呬隷護嚕護嚕喻彌喻彌羅嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
「怛儞也(二合)他呬隷呬隷護嚕護嚕喻彌喻彌羅嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」
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毘沙門天王說此阿吒曩胝經已，禮世尊足，却住一面。
毘沙門天王說此阿吒曩胝經已，禮世尊足，却住一面。
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爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻眾言：「如是。此經有大威力，能為明護。彼毘沙門天王與無數百千藥叉眷屬，放大光明照祇陀園一切境界，說伽他曰：
爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻眾言：「如是。此經有大威力，能為明護。彼毘沙門天王與無數百千藥叉眷屬，放大光明照祇陀園一切境界，說伽他曰：
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「『歸命大無畏， 正覺二足尊！
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諸天以天眼， 觀我無所見。
諸天以天眼， 觀我無所見。
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過去未來佛， 三世慈悲主，
過去未來佛， 三世慈悲主，
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一一正遍知， 我今歸命禮。』
一一正遍知， 我今歸命禮。』
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「說此偈已而白佛言：『有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於曠野林間樹下經行坐臥，有諸藥叉非人之類，有信佛言者、有少信者，有極惡不信者，惱亂有情令不安隱。說此經典利樂眾生。汝諸苾芻諦聽諦聽。此經真實有大威力，能為救護，乃至天人常得密護。汝當受持，廣宣流布。』」說是語已，天、龍、藥叉、人非人等皆大歡喜，信受奉行。
「說此偈已而白佛言：『有諸聲聞苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於曠野林間樹下經行坐臥，有諸藥叉非人之類，有信佛言者、有少信者，有極惡不信者，惱亂有情令不安隱。說此經典利樂眾生。汝諸苾芻諦聽諦聽。此經真實有大威力，能為救護，乃至天人常得密護。汝當受持，廣宣流布。』」說是語已，天、龍、藥叉、人非人等皆大歡喜，信受奉行。
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佛說毘沙門天王經
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